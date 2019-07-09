Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: vk.com/wwdive

В мэрии Петрозаводска рассказали об опасности купания в карьере и в Онего

Очередной отбор лабораторных проб в пруду Каменный карьер и в акватории Онежского озера показал плохие результаты, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Пробы воды, взятые на исследование в июне в пруду Каменный карьер и в акватории Онежского озера вблизи пляжа Пески, не соответствуют требованиям санитарного законодательства.



В онежской воде превышен показатель по содержанию железа. В воде пруда Каменный карьер не соответствует микробиологическим показателям: превышена концентрация общих колиформных и термотолерантных колиформных бактерий.

Санитарные врачи рекомендуют горожанам и гостям Петрозаводска быть осторожными и воздержаться от купания в этих местах.

фото: Spiros Chorchoubas

ВИДЕО: Центр гимнастики Петрозаводска затопило

Чемпион по спортивной гимнастике из Карелии Александр Баландин рассказал, как несколько часов вместе с детьми и родителями воспитанников спасал снаряжение от потопа.

Гимнаст Александр Баландин разместил видео в соцсети "ВКонтакте", на котором запечатлен процесс ликвидации "потопа" в спортивном зале. Объект был затоплен дождевой водой.

Процесс уборки воды в помещении проводился силами самих спортсменов, тренеров, сотрудников администрации учреждения и родителей воспитанников. Ликвидация ЧП заняла несколько часов.

Спортсмены приносили из дома пледы и полотенца, чтобы убирать залитые водой полы.

На странице спортсмена в соцсети "ВКонтакте" размещено несколько видеороликов, на которых запечатлены последствия ЧП.

Работники спортивного зала, где тренируются гимнасты, утверждают, что подобные ЧП происходят там не первый раз. Сотрудники объекта беспокоятся, что вода может испортить дорогостоящее спортивное оборудование.

Александр Баландин - заслуженный мастер спорта России, трехкратный чемпион Европы по спортивной гимнастике и обладатель серебряной медали чемпионата мира 2013 года в упражнении на кольцах.

Напомним, Центр спортивной гимнастики в Петрозаводске был открыт в октябре 2018 года..

Строительство объекта велось в рамках деятельности Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.

Стоимость объекта с оборудованием составила порядка 160 млн рублей.

фото: Столица на Онего

В Кондопоге открывается филиал офтальмологического центра Карелии

Учредитель и инвестор глазной клиники Карелии предприниматель из Литвы Олег Ковригин рассказал о развитии офтальмологии в республике.

По словам инвестора, по результатам договоренности с министром здравоохранения Михаилом Охлопковым в рамках государственного частного партнерства был подготовлен и реализован проект создания в Кондопоге филиала ОЦК – кабинета офтальмологического приема.

"В Кондопоге, в здании бывшего родильного дома, где сейчас располагается поликлиника, - пояснил Олег Ковригин, - мы взяли в аренду кабинет, сделали там полностью ремонт и сейчас ждем оборудование, которое оформляется на таможне. С сентября в городской поликлинике начнет работать наш офтальмологический кабинет, оборудованный по последнему слову техники. Вести прием будет наш доктор".

Какие изменения произошли в работе офтальмологического центра Карелии на набережной Варкауса и началось ли уже строительство новой детской глазной клиники на улице Варламова, читайте здесь.

фото: instagram.com/taisiyavilkova

ВИДЕО: Известная российская актриса проводит летний отпуск в Карелии

Таисия Вилкова решила провести середину лета не на зарубежных курортах, а в Карелии.

Звезда российского кино, которая приобрела известность, снявшись в сериале "Деффчонки" и киноэпопеи "Гоголь" приехала в Карелию, пишет Teleprogramma.

О планах на отпуск Таисия недавно сообщила на своей странице в Instagram, обратившись к подписчикам с вопросом, где, по их мнению, лучше устроиться с друзьями на отдых.

"Поделитесь, пожалуйста, куда ехать в Карелии? Где останавливаться? Может быть есть какие-то авторские туры? Чтобы не туризм, а по красоте, ну, если вы понимаете, о чем я", – написала Таисия и получила массу рекомендаций от поклонников.

"Рускеала, Кивач, Гирвас, Валаам, Кижи", "Можно купить тур и сплавляться по рекам", "Город Медвежьегорск, не пожалеете. "Городище, так и называется! Место, с которого отрывается потрясающий вид на красоты Карелии. Но готовьте обувь, потому что придется подниматься по лесу в гору", – оставили комментарии знатоки края.

Таисия опубликовала видео, которое подтверждает, что актриса и ее друзья хорошо обустроились и чувствуют себя на отдыхе великолепно. Вилкова сняла видео с подругой, актрисой Настей Мытражик, с которой она вместе работает в Театре имени Пушкина, на берегу широкого озера.

фото: Валерий Поташов

"ФСБ не захотела светить лица"

Суд Петрозаводска назначил лингвистическую экспертизу публикации карельского журналиста, которая стала поводом для иска титулованного спортсмена.

В городском суде Петрозаводска 9 июля состоялось очередное заседание по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации известного в республике мастера боевых искусств Джахангира Кадашева к онлайн-изданию "Карелия. Ньюс". Напомним, поводом для иска послужила статья редактора издания Евгения Белянчикова "Эхо Кондопоги. Группа кавказцев провоцирует в Петрозаводске новый межнациональный конфликт", опубликованная на этом сайте в конце августа прошлого года.

Судья Кирилл Мамонов, который рассматривает дело, удовлетворил ходатайство истца о назначении лингвистической экспертизы высказываний журналиста, хотя и автор публикации, и медиа-юрист Елена Пальцева, представляющая интересы издания, выступили против проведения такой экспертизы. Как подчеркнул Евгений Белянчиков, его статью уже исследовали и в Центре по противодействию экстремизму МВД Карелии, и в республиканской прокуратуре и не нашли в публикации ничего противоправного, что способствовало бы разжиганию межнациональной вражды.

"По большому счету, все существующие силовые органы, так или иначе, проверяли этот материал на предмет тех обвинений, которые мне предъявляются, и у всех отрицательное заключение", – заявил журналист.



Евгений Белянчиков и Елена Пальцева

Однако судья Мамонов пояснил, что правоохранительные и надзорные органы изучали статью в онлайн-издании "Карелия. Ньюс" с точки зрения уголовного и административного права, а иск спортсмена Кадашева находится в сфере гражданского права. По предложению адвоката истца Ивана Варфоломеева высказывания журналиста Белянчикова исследуют в Центре судебной экспертизы в Санкт-Петербурге. На время проведения экспертизы судебное производство по иску Джахангира Кадашева приостановлено.

Как уже рассказывала "Столица на Онего", речь в публикации Евгения Белянчикова шла о драке на улице Варламова между Джахангиром Кадашевым и одним из жителей карельской столицы. Его жестокое избиение попало в камеры видеонаблюдения, сюжеты федеральных телеканалов и стало причиной возбуждения уголовного дела в отношении спортсмена.

Выясняя подробности драки, Евгений Белянчиков пообщался с охранниками городских увеселительных заведений и несколькими сотрудниками силовых структур, которые, как написал в статье журналист, на условиях анонимности рассказали ему о группе молодых кавказцев, регулярно устраивающих потасовки в злачных местах. Причем, по словам собеседников Белянчикова, молодые люди избивают "только русских пацанов", провоцируя тем самым межнациональный конфликт, и эти утверждения легли в основание иска спортсмена Кадашева.



Евгений Белянчиков. Фото: Валерий Поташов

Журналист вызвал в суд в качестве свидетеля одного из сотрудников Управления Федеральной службы безопасности по Республике Карелия, который поделился с ним информацией. Но сотрудник госбезопасности на судебное заседание по иску Кадашева так и не явился, и редактор "Карелия. Ньюс" был вынужден констатировать 9 июля, что ФСБ "не захотела светить лица" из-за того, что эта история приобрела широкую огласку.

Между тем судья Мамонов приобщил к материалам дела исследование причин трагического конфликта в Кондопоге 2006 года, которое провела одна из общественных организаций Карелии. С таким ходатайством к суду обратилась сторона защиты, пояснив, что в своей статье Евгений Белянчиков сделал отсылку к кондопожским событиям, причиной которых послужила драка возле одного из злачных заведений районного центра с участием выходцев с Кавказа.

фото: правительство Карелии

Специалисты выясняют причины протечки в центре региональной гимнастики в Петрозаводске

Причиной протечки воды в здание Регионального центра спортивной гимнастики в Петрозаводске стал открытый клапан дренажной системы, сообщает мэрия.

"Причину технологического сбоя выяснят специалисты. Комиссия, в состав которой вошли специалисты администрации города и компании-застройщика ведет проверку по факту подтопления дождевой водой здания Регионального центра спортивной гимнастики", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, протечка воды произошла из-за открытого клапана дренажной системы. Ранее в период ливневых дождей проблем с дренажной системой не возникало. Сейчас последствия протечки полностью устранены.

Отмечается, что центр спортивной гимнастики работает в нормальном режиме, спортивное оборудование не пострадало.

ФОТО: Трещины пошли по зданию министерства экономического развития в Карелии

Очевидцы обнаружили, что лепнина на здании Минэка в центре Петрозаводска начала разрушаться.

Трещины по лепнине пошли на верхнем этаже здания министерства экономического развития и промышленности на пересечении улицы Андропова и проспекта Карла Маркса. Об этом сообщает паблик Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Алексей Дружинин

Лукашенко рассказал, зачем поедет с Путиным на Валаам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в запланированном посещении Валаама вместе с главой российского государства Владимиром Путиным нет никакой конспирологии и тайн.

Лукашенко сообщал, что в рамках рабочей поездки на Форум регионов Белоруссии и России в Санкт-Петербург 17-18 июля рассчитывает на переговоры с Путиным.



Белорусский президент добавил, что запланирована поездка на Валаам, пошутив, что два лидера поедут "на Валаам молиться", пишет издание "РИА Новости".

"Уже все газеты у нас, особенно оппозиционные (пишут о предстоящих переговорах - ред.): что они (президенты Белоруссии и РФ - ред.) будут тайно решать на Валааме? Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это президента России предложение показать мне, это (монастырь – ред.) наша православная святыня, я там просто должен побывать", – сказал Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Григорием Рапотой.

фото: @ Ludmila Korvyakova

ФОТО: Новый ресторанный дворик открылся в "Тетрисе"

В ТЦ "Тетрис" на шестом этаже открылся новый фуд-корт.

Причина переезда – реконструкция: на четвертом этаже ТРЦ в конце августа откроется огромный магазин известного бренда, и сейчас здесь ведутся отделочные работы. Поэтому "ресторанный дворик" открылся на шестом этаже.

Первое, что бросается в глаза, это изолированность. Помещение отделено прозрачной стеной от парка аттракционов Game Station, где в разгар дня бывает довольно шумно. Теперь вопрос решен: отправив своих чад рубиться в игры, мама может наблюдать за ними, попивая кофе за звуконепроницаемым стеклом.

Вторая гордость рестораторов – панорамный вид на город. Впрочем, для тех, кто не особо ценит пейзажи, есть и обычные столики. Пространство "дворика" поделено на несколько зон: детскую, деловую, приватную, есть даже "уголок для интровертов". К услугам всех желающих – демократичный подоконник с подушками и розетками для зарядки гаджетов.

Новый фуд-корт смело можно назвать универсальным. Здесь с одинаковым успехом можно провести деловую встречу, перекусить с ребенком любого возраста, пообедать в перерыве, или просто попить кофе, любуясь красотой родного города.

фото: Губернiя Daily

Экс-прокурор Петрозаводска стала адвокатом юноши, обвиняемого в гибели трех подростков на Ладоге

Бывший прокурор Петрозаводска Елена Аскерова в качества адвоката защищает молодого человека, обвиняемого "в причинении смерти" трем сверстникам на Ладожском озере в июне 2017 года.

Дело о гибели подростков на Ладоге начали рассматривать в Питкярантском городском суде.

Местному 18-летнему жителю Андрею предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам). Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Напомним, вечером 19 июня в 2017 году пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде: Роман – 18 лет, Николь – 16 лет, Константин – 17 лет, Игорь – 16 лет и Андрей – 17 лет.

Смогли выбраться на берег Игорь и Андрей. Позже, 18 сентября, следователи сообщили, что обнаружено тело 16-летнего подростка.

Адвокатом у обвиняемого сейчас уже 18-летнего Андрея выступает экс-прокурор Петрозаводска Елена Аскерова.

Как объяснила Аскерова, несмотря на то, что спаслись двое – Игорь и Андрей, обвинение предъявлено только одному из них.

"Считают Андрея виноватым, потому что именно ему Игорь передал руль. Тем самым Андрей принял управление лодкой на себя и повернул руль в правую сторону, отчего лодку перевернуло", - пояснила адвокат Аскерова.

"Завтра, 10 июля, состоится очередное заседание, на которое приглашены пять свидетелей, их будут допрашивать", - сказала Аскерова.

О произошедшей на Ладоге трагедии можно прочитать здесь.

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