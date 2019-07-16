Важные новости 16 июля

фото: Столица на Онего

Отставка главе Карелии не грозит, заявляют эксперты

Артур Парфенчиков занял третье место среди руководителей регионов Северо-Запада в рейтинге политической устойчивости губернаторов.

Коммуникационный холдинг "Минченко консалтинг" обнародовал июльский рейтинг политической устойчивости российских губернаторов "Госсовет 2.0". По оценке экспертов холдинга, отставка грозит десяти из 16 глав регионов, у которых истекают должностные полномочия в 2020 году. В числе претендентов на ротацию – губернаторы соседних с Карелией Архангельской и Ленинградской областей Игорь Орлов и Александр Дрозденко.



Таблица с сайта minchenko.ru

Политические позиции главы республики Артура Парфенчикова аналитики холдинга "Минченко консалтинг" оценивают довольно высоко. Среди губернаторов Северо-Западного федерального округа руководитель Карелии занял третье место, уступив только губернаторам Калининградской области и Ненецкого автономного округа Антону Алиханову и Александру Цыбульскому.

По мнению экспертов, экономически Карелия является малопривлекательным для элитных групп регионом, и это снижает вероятность атак на губернатора. У Парфенчикова нет конфликта на федеральном уровне, хотя аналитики отмечают тлеющий элитный конфликт в регионе. В "Минченко консалтинг" считают, что у главы Карелии качественное нишевое позиционирование, но слабый политический менеджмент.

фото: dtpptz.ru

Водитель микроавтобуса, совершивший смертельное ДТП в Карелии, скончался в больнице

По информации ГИБДД Карелии, смертельное ДТП произошло 12 июля на 168 км автодороги А-121 "Сортавала".

Ранее в ГИБДД Карелии сообщалось, что микроавтобус Renault Trafic столкнулся с легковым автомобилем KIA Optima. В страшном ДТП на месте погибли два человека. Еще один пострадавший скончался 14 июля в больнице.

По информации Следкома Карелии, третьим погибшим стал 56-летний водитель Renault Trafic.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

фото: ГИБДД Карелии

Пострадавший в страшной аварии в Карелии умер в больнице

По информации ГИБДД, смертельное ДТП произошло в Лахденпохском районе 12 июля.

Ранее в ГИБДД Карелии сообщалось, что микроавтобус Renault Trafic столкнулся с легковым автомобилем KIA Optima. В страшном ДТП два человека погибли на месте. Стало известно еще об одном погибшем.

Один из госпитализированных умер в больнице Приозерска Ленинградской области 14 июля, пишет ТАСС.

"Один пациент, к сожалению, скончался в воскресенье от осложнений", – сказал собеседник агентства.

53-летнюю женщину перенаправили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Санкт-Петербурге. Состояние троих человек оценивается как удовлетворительное.

Всего в результате аварии пострадали девять человек. Двоих после осмотра медиков отпустили домой, еще двоих госпитализировали в центральную районную больницу города Сортавала в Карелии, в том числе пятилетнюю девочку, которую затем на вертолете доставили в Петрозаводск. По данным Минздрава Карелии, все они находятся в стабильном состоянии.

фото: ДТП ПТЗ /Сергей Иванов

ВИДЕО: В Петрозаводске кроссовер на полном ходу врезался в стоящую на перекрестке легковушку

Жесткое ДТП произошло вчера вечером на Первомайском проспекте, в районе пересечения с улицей Мурманская.

По сообщению ДТП ПТЗ, авария с участием кроссовера Mitsubishi ASX и легкового автомобиля Toyota Corolla произошла в понедельник, 15 июля, в 20.22.

Машины двигались по Первомайскому проспекту со стороны центра. Toyota остановилась перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора. Через пять секунд в заднюю часть легковушки врезался двигающийся следом кроссовер.

Сила удара была такова, что Toyota откатилась на несколько десятков метров вперед, за перекресток. Автомобили получили механические повреждения.

Как отмечает ДТП ПТЗ, пешеходы, находившиеся в момент ДТП на пешеходном переходе, не пострадали.

Что послужило причиной маневра водителя Mitsubishi, протаранившего легковушку, неизвестно. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются. Но в паблике ДТП ПТЗ очевидцы пишут, что водитель кроссовера был пьян.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

фото: dtpptz.ru

Четыре автомобиля столкнулись под Петрозаводском

Групповое ДТП с участием легковых автомобилей произошло у газораздаточной станции.

Об этом сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

По информации издания, авария произошла в 15.00 во вторник на 6 км Шуйского шоссе. Столкнулись Ford Mondeo, Dodge Neon, ВАЗ-2110 и Lada X-Ray. Автомобили разбросало по проезжей части.

Информация о пострадавших уточняется.

фото: starhit.ru

Звезда шоу "Даешь молодежь!" чуть не угорел в бане на собственной свадьбе в Карелии

31-летний актер Егор Сальников, гуляя свадьбу на родине своей невесты, едва не угорел в бане на турбазе в Кондопожском районе.

Как пишет "StarHit", Егор Сальников, сыгравший стеснительного очкарика в комедийном шоу "Даешь молодежь!", впервые женился. Избранницей актера стала Дарья Ротькина. 25-летняя девушка, которая не имеет отношения к шоу-бизнесу, родилась в Карелии, в многодетной семье. Где и при каких обстоятельствах познакомились будущие супруги — загадка, артист неохотно делится подробностями личной жизни.

Свадьбу сыграли на турбазе "Чуньки" в Кондопожском районе. Аренда на два дня, по сообщению "Экспресс газеты", стоила молодоженам 13 тысяч рублей. Не обошлось и без ЧП: после обильного застолья жених пригласил желающих попариться в бане, в результате сам едва не угорел. Благо, гости вовремя среагировали и привели в чувство Сальникова, сообщает "StarHit".

В ГИБДД рассказали, почему водитель кроссовера протаранил "легковушку" на перекрестке в Петрозаводске

Подробности ДТП, которое произошло на Первомайском проспекте, рассказали в ГИБДД Карелии.

Так, 15 июля в 20.22 на пересечении Первомайского проспекта и улицы Мурманской автомобиль Mitsubishi ASX протаранил осатновившийся на перекрестке перед пешеходным переходом автомобиль Toyota Corolla.

Как объяснили в ГИБДД, столкновение совершил пьяный и не имеющий водительского удостоверения 39-летний петрозаводчанин.

В результате происшествия пострадал сам водитель Mitsubishi и водитель Toyota – 57-летняя женщина. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Ранее в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" появилось видео ДТП на Первомайском проспекте.

фото: "ВКонтакте"/Дарья Кузнецова

ФОТО и ВИДЕО: В Карелии оленю приглянулась машина сборщиков ягод

Дедушка с внучкой поехали за морошкой и встретили любопытного оленя в охотничьем хозяйстве "Черные Камни" в Сортавальском районе.

Жительница Мурманска, отдыхающая у своего дедушки в поселке Пуйккола, выложила на своей странице во "ВКонтакте" фото и видео молодого оленя, встреченного по дороге на болото.

"Оленя мы встретили в охотничьем хозяйстве Черные Камни. Олень был молодой и любознательный, поэтому немного постояв он пошел к машине. Мне кажется, что в этот момент мы с дедом боялись оленя больше, чем он нас. Дед после встречи сказал: "Если бы хлеб был с собой, он бы не отказался от еды, так как вообще нас не боялся"", - рассказала Дарья Кузнецова.

По словам мурманчанки, ее дедушка часто ездит по лесам, поэтому зверя он встречал не раз. Но впервые удалось пообщаться с оленем так близко.

"Общий язык мы нашли сразу, ему и нам нравится наша машина, это он продемонстрировал на видео", – написала Дарья.

фото: читатель

ФОТО: Пациенты показали плачевное состояние Железнодорожной больницы в Петрозаводске

Ведомственная больница железнодорожников, по словам пациентов, находится в удручающем состоянии.

В редакцию "Столицы на Онего" пациенты Железнодорожной больницы прислали фото одного из отделений лечебного учреждения.

"Вот такая в городе Петрозаводске ведомственная больница железнодорожников. Не стоит жадничать, вложите чуть-чуть в медицину", - написал в комментариях к фото автор письма.

фото: Ирина Меркова/ Столица на Онего

В ближайшие 15 лет Карелию ждет медленное вымирание

Через полтора десятка лет от национальной автономии карелов на карте России может остаться только историческое наименование.

Чем ближе столетие республики, тем более размытыми становятся перспективы приграничного российского региона, которому так и не удалось стать привлекательной витриной страны, несмотря на свои самые протяженные рубежи с Европейским союзом. По самому оптимистическому варианту развития демографической ситуации в Карелии, прогнозируемому Росстатом, естественная убыль ее населения к 2035 году составит около 1,3 тысячи человек, а по пессимистическому – свыше 4,6 тысячи! То есть даже при самых благоприятных условиях республику в ближайшие 15 лет ждет медленное вымирание.

Надо ли говорить, что острее всего обезлюдивание Карелии будет ощущаться в ее глубинке – собственно, там, где еще сохранились последние очаги карельской культуры? И через полтора десятка лет от прежней национальной автономии карелов на карте России может остаться только историческое наименование.

Читайте подробнее в статье "Люди из Карелии уезжают, а оставшиеся вымирают"

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