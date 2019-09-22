Главные новости сегодняшнего дня

фото: "Нетипичная Питкяранта"/"ВКонтакте"

В Питкяранте прошел флешмоб в поддержку восстановления железнодорожного сообщения с Санкт-Петербургом (фото)

Жители небольшого города в Карелии требуют возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом, которое отменили более 10 лет назад.

Вчера, 21 сентября, жители Питкяранты провели на железнодорожном вокзале флешмоб #ПиткярантаЖдетПоезд. Они пришли на перрон в ретро-костюмах с чемоданами, дипломатами и саквояжами, пишет "7х7". Люди хотят, чтобы на вокзал приходил поезд из Санкт-Петербурга, который отменили более 10 лет назад.

"Автобусное сообщение с С-Петербургом не удовлетворяет все группы населения: пожилые люди, семьи с детьми, больные не могут проводить в салоне автобуса по 8-9 часов. Такси непосильно по стоимости. Маршрутки опасны. 12 июля 2019 года в аварии с маршрутном такси "Питкяранта – С-Петербург" погибли два человека, девять - получили ранения. С отменой поезда поездки для самых социально незащищенных людей стали недоступны или смертельно опасны", - говорится в петиции, подписи под которой сегодня собирают жители Питкяранты.

Активисты не понимают, почему для туристов до Сортавалы нашли возможность запустить поезд, а для жителей Карелии это сделать невозможно.

"Мы мечтаем о том, чтобы пассажирский поезд ходил вокруг Ладожского озера, но согласны на любой вариант: вагон до Лодейного Поля, вагон до города Сортавала, рельсобус и т.д.", - пишут в петиции.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

МЧС объявило штормовое предупреждение в Карелии

На территории республики завтра, 23 сентября, прогнозируется усиление ветра порывами до 15-17 метров в секунду, сообщает региональное управление МЧС.

По информации Карельского ЦГМС, сегодня ночью на территории республики, преимущественно по восточным районам, прогнозируется усиление северо-западного ветра порывами до 15-17 метров в секунду.

"Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах", - сообщили в МЧС Карелии.

фото: Минспорта Карелии

Гимнастка из Петрозаводска стала чемпионкой мира

Анастасия Максимова в составе сборной команды России по художественной гимнастике завоевала золото на Чемпионата мира в групповом многоборье, сообщает Минспорта Карелии.

Наши гимнастки по сумме двух видов (упражнений с пятью мячами, а также упражнений с тремя обручами и двумя парами булав) стали лучшими с результатом 58,700 балла.

Второе место на Чемпионате мира, который проходит в Баку, заняли спортсменки из Японии, третье - гимнастки из Болгарии.

В составе сборной России выступают Мария Толкачева, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Евгения Леванова и Анжелика Стубайло.

фото: Лариса Иванова/ВКонтакте

Вандалы разгромили сквер в одном из городов Карелии (фото)

В Лахденпохья сквер погрузился во тьму после прогулки хулиганов.

В паблике "ЛахденпохьЯ – НАВСЕГДА" выложили фотографии последствий прогулки по скверу вандалов. Уличные фонари не только разбили, но и пытались вырвать из земли. Вандалам хватило сил свернуть несколько светильников.

"Вандалы прошлись по скверу. Город подсчитывает убытки", - прокомментировали фото в паблике.

фото: Госавтоинспекция Карелии

За минувшие сутки в Карелии в двух авариях пострадали четыре человека

ДТП произошли в Калевальском районе и Петрозаводске, пассажирам потребовалась медицинская помощь.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, вчера авария произошла на 131 км автодороги "Кепа-Юшкозеро-Боровой-Костомукша" в Калевальском районе. 28-летний водитель, управляя "БМВ", неправильно выбрал дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля "Лада Приора". "БМВ" столкнулось с "Ладой", водитель который притормозил.

В результате аварии пострадал 36-летний пассажир автомобиля "Лада Приора". Он был доставлен в больницу.

В Петрозаводске авария зарегистрирована на пересечении улиц Шотмана и Мурманской. В 19:13 69-летний водитель "Киа Соренто" не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем "Хендэ Санта ФЕ".

В результате ДТП травмы получили 79 и 82-летние пассажиры автомобиля "Киа Соренто", а так же 26-летняя пассажирка автомобиля "Хендэ Санта ФЕ". Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

фото: ДТП ПТЗ

Две легковушки не поделили ночью перекресток в Петрозаводске (ВИДЕО)

Жесткое ДТП произошло на перекрестке Невского проспекта и улицы Правды.

Как сообщает "ДТП ПТЗ", авария произошла сегодня в 00-02. Один автомобиль на большой скорости двигался по Невскому проспекту, второй - по улице Правды. После жесткого столкновения на перекрестке легковушка с Невского чуть не перевернулась.

Комментариев к аварии, которая не попала в сегодняшнюю сводку Госавтоинспекции Карелии, в "ДТП ПТЗ" не дают. Но советуют быть внимательнее и соблюдать правила проезда регулируемых перекрестков.

Момент аварии попал в обхектив камеры компании "Сампо.ру"

Куда пойти в Петрозаводске 22 сентября: Гаражная распродажа, спектакли и БЭФФ-2019

Афиша событий карельской столицы на воскресенье.

12.00, Театр кукол Карелии (пр. Карла Маркса, 19). Спектакль "Играем Дюймовочку". Цена билета – 275 рублей. Продолжительность – 50 минут. Рекомендовано с пяти лет. 0+



12.00, Ресурсный центр карелов, финов и вепсов "Природа и малые народы" (ул. Г. Титова, 3). Баренц Экологический Фильм Фестиваль 2019. Показ фильма "Хозяин оленей".



15.00, Национальная библиотека Карелии (ул. Пушкинская, 5) клуб "Старая пластинка" открывает очередной сезон программой, посвященной ленинградским певцам Эдуарду Хилю и Таисии Калинченко.



15.00-18.00, AgriCulture (ул. Коммунальная, 20). Гаражная распродажа CRAZY фешн/Поясни за шмот, на которой можно будет приобрести для себя одежду, обувь, аксессуары и даже книги по небольшим ценам.

15.30, ДК "Машиностроитель" (наб. Варкауса, 11). Детский интерактивный спектакль "Дом с привидением". Игры, зрелищные номера, шоколадная рыбалка, бой подушками, механическое привидение, живая скрипка и другие таинственные вещи.



18.00, Большая сцена Национального театра Карелии (пр. Карла Маркса, 19). Спектакль "Любовь и голуби" по пьесе Владимира Гуркина. 16+ Забавная история в двух частях. Гастроли Белгородского государственного академического драматического театра имени М.С. Щепкина.





18.00, Музыкальный театр Карелии (пл. Кирова, 4). Балет в двух актах "Жизель" (6+). На сцене умирает юная Жизель - любя и прощая. Умирает, чтобы рождаться вновь и вновь в поисках любви.

18.00, клуб Z.efir (ул. Красная, 10). Концерт рэп-исполнителя Yanix.

19.00, AgriCulture (ул. Коммунальная, 20). Баренц Экологический Фильм Фестиваль 2019. Показ фильма Threats in the northern seas.

19.00, клуб-ресторан "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Концерт группы "Кинохроника". Группа образована в Санкт-Петербурге в 2017 году как проект памяти Виктора Цоя.

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 22 сентября.

22 сентября – Всемирный день без автомобиля.

11.00 – в п. Матросы пройдет чемпионат и первенство Карелии по спортивному ориентированию.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Суд над "петрозаводским маньяком", забастовка медиков и начало отопительного сезона

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Сентиментальный убийца

Свидетели по делу "петрозаводского маньяка" рассказали в Верховном суде Карелии об обстоятельствах первого нападения – на несовершеннолетнюю девушку, которой удалось выжить.

В понедельник в Верховном суде Карелии были допрошены родственники первой жертвы Антона Ипатова, которая смогла выжить. Свои показания дали мать, отец и старшая сестра потерпевшей - Елена. Вот, что она вспоминает о событиях тех дней. Младшая сестра долго не выходила связь. Но до нее наконец удалось дозвониться.

- Я говорю, ты где есть? – рассказывает Елена, - она (младшая сестра) говорит, я скоро приеду. Я говорю, где ты есть? Слышу на заднем плане мужской голос. Я говорю, с кем ты? Она говорит, типа, с молодым человеком. Потом говорит, подожди, с тобой хотят поговорить. Трубку дала, я так поняла, подсудимому. Сначала он со мной разговаривал вежливо. Представился. Говорит, меня зовут Антон. Я говорю: где моя сестра? Он говорит, не переживайте, все нормально, все хорошо с ней, мол, мы сегодня вечером приедем с ней пообщаться. Я говорю, о чем нам разговаривать? Он – вот, мол, мы друг друга любим, мы хотим жить вместе. Я говорю, молодой человек, какая любовь? Вы понимаете, у вас такая разница в возрасте, о чем можно говорить. Он тут начинает грубить. Я ему сказала, если сегодня вечером О. не будет дома, мы будем разговаривать с вами в другом месте. Он говорит, в каком? Я говорю, я вызову полицию, будем разговаривать с полицией. Он начал грубить, обзывать меня, говорить, да ты такая-сякая, да я сам мент. И отключил трубку.

Как бастуют медики Петрозаводска



фото: © Александр Гнетнев / Столица на Онего

Фельдшеры и водители скорой помощи рассказали корреспонденту "Столицы на Онего" о причинах участия в "итальянской забастовке".

Вся система работы на петрозаводской "скорой" заточена под постоянную переработку медработников, которые нагружают себя дополнительными сменами. Участники протестной акции решили эту систему изменить из-за усталости и потребности в адекватной оплате труда. В забастовке участвуют 38 фельдшеров и 37 водителей.

"Уже аллергическая реакция на этот звук мигалки. Хочется спокойно ехать, а вот не получается. Потому что надо быстро", - говорит участвующий в акции протеста водитель скорой помощи. Его зарплата - 18-20 тысяч рублей. Если брать переработку, получается примерно 22 или, максимум, 24 тысячи рублей. Эти весьма скромные деньги приходится зарабатывать в условиях сильного стресса.

Соцработник превратилась в жестокого убийцу

В среду, 18 сентября, в Верховном суде Карелии начали рассматривать дело о жестоком убийстве двух пенсионеров-инвалидов.

Рассматривает дело судья Альфия Нуждина.

На скамье подсудимых – 35-летняя соцработник из Питкяранты Юлия Семенова, которая ради денег убила двух инвалидов – брата и сестру, за которыми ухаживала.

По словам прокурора Татьяны Дубейковской, 5 ноября 2018 года Семенова, вооружившись кухонным ножом, пришла в квартиру своих подопечных, где напала на 55-летнюю женщину-инвалида и нанесла ей не менее 8 ударов ножом, пять из которых были смертельные. Обвинитель пояснила, что Семенова не только колола ножом жертву, но и избивала ее: на теле убитой масса кровоподтеков.

Зима близко



фото: Твиттер Артура Парфенчикова

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что можно говорить о неэффективности теплоснабжения республики. Об этом Парфенчиков сказал на заседании правительства по вопросу готовности объектов ЖКХ, социальной сферы и жилищного фонда к отопительному периоду 2019/20 года.

По его словам, на данный момент в республике существует много проблем, и можно говорить о неэффективности теплоснабжения республики, так как "система теплоснабжения Карелии задержалась в прошлом веке". Губернатор отметил, что ее необходимо менять. К примеру, переходить на новые виды топлива – биотопливо. И начинать все с "чистого листа".

По состоянию на 13 сентября к отопительному сезону жилищный фонд готов к холодам на 94,7%, тепловые сети – на 93,3%, водопроводные сети готовы на 84,7%, электрические сети – на 99,7%.

Тепло дали!



фото: Столица на Онего

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия издало приказ о начале отопительного сезона в Петрозаводске и районах.

В связи с установлением среднесуточной температуры наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия, с 20 сентября в Петрозаводске установлено начало отопительного сезона. Теплоснабжающие организации приступают к подаче теплоносителя.

Администрация Петрозаводска довела эту информацию до управляющих организаций. Отметим, что подключение централизованных систем отопления в жилых домах происходит не одномоментно: на подключение внутридомовых систем отопления, как правило, уходит два-три дня, еще несколько суток потребуется на регулировку.

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 23 сентября.

12.00 – в зале заседания правительства РК состоится презентация инвестиционной привлекательности и экономического потенциала нашей республики делегации послов ЕС в РФ. Визит в Карелию делегации глав дипломатических ведомств государств - членов Европейского Союза продлится в течение двух дней.

15.00 – в Музыкальном театре Карелии пройдет торжественное открытие Международного слета друзей заповедных островов.

16.30 - на площади у Музыкального театра пройдет флешмоб "Заповедная Карелия".

18.00 - в ПетрГУ состоится открытие Международного Баренц Экологического Фильм Фестиваля (БЭФФ - 2019).

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