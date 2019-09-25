Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: Столица на Онего

В колонии Петрозаводска начались проверки после сообщений СМИ о пытках

УФСИН Карелии инициировало проверку в исправительной колонии после сообщений о пытках в исправительном учреждении, сообщается на сайте ведомства.

"В настоящее время в УФСИН России по Республике Карелия проводится проверка по опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевших место нарушениях прав человека в местах лишения свободы", - говорится в сообщении.

Ранее о якобы совершенных преступлениях со стороны сотрудников и руководства ИК-9 написала "Медиазона".

В материале издания указывается, что в Петрозаводске, например, отбывают наказание приговоренный к 19 годам за соучастие в убийстве политика Бориса Немцова Анзор Губашев, а также осужденный на 16 лет экс-депутат народного собрания Дагестана Магомед Магомедов. Они и другие заключенные рассказывают, как в "девятке" их обливают холодной водой и выставляют на мороз за жалобы, как скрывают преступления сотрудников и сначала вымогают деньги на ремонт, а потом заставляют самих осужденных его делать:

- В тот день обход совершал замначальника по БиОР Алексей Федотов и тогдашний начальник оперативного отдела Иван Савельев. Когда они вошли, дежурный по нашей камере Рахматжон Рахматов исполнял намаз. Он не встал и не прервал исполнение молитвы. На следующее утро Рахматова вывели на беседу с Савельевым. Отсутствовал он минут сорок. Вернулся сам не свой: перепуганный, взволнованный. Сказал мне, что Савельев угрожал его избить или даже убить.

Эти события происходили в ноябре 2013 года, а в конце августа 2019-го о них рассказал адвокату Виктору Молодежникову заключенный ИК-9 Сергей Тарасов. Он с 2005 года сидит в колонии за убийства (приговорен по части 2 статьи 105 УК), до конца срока осталось еще два года. У 59-летнего Тарасова проблемы со зрением, он почти не видит. На сделанной защитником аудиозаписи слышен его тихий голос.

Тарасов рассказывает, что пытался успокоить перепуганного Рахматжона после его возвращения от оперативников, но должен был уйти в медпункт. А когда вернулся, сокамерника уже не было: его увели в ПФРСИ.

- В комнате оперативных сотрудников он был жестоко избит, ему нанесли травму внутренних органов, — продолжает Тарасов. — Рахматжон не мог встать, кричал. Его вынесли на носилках сначала в медсанчасть, а затем срочно вызвали скорую, сделали обезболивающие уколы и в экстренном порядке этапировали в больницу города Медвежьегорска при ИК-9. Через шесть дней он скончался в муках. Знакомые зеки рассказывали, что жутко кричал и днем, и ночью. Одному заключенному по фамилии Коремахунов удалось проникнуть в его палату: Рахматов успел сказать, что его избивали Иван Ковалев и Иван Савельев. Били жестоко: руками, ногами.

Тарасова и Рахматова содержали в камере вдвоем. Сразу после этого случая Тарасова этапировали на три месяца в Сегежу: он тогда никому не жаловался на случившееся с Рахматовым, но полагает, что сотрудники колонии могли узнать, что избитый рассказал ему об угрозах Савельева. По возвращении в ИК-9 Тарасова вызвали в ту же комнату оперативников, где шесть человек начали его избивать.

- Они избивали меня в течение полутора часов, — вспоминает Тарасов. — Савельев, Ковалев, Ступов, Шаляпин, Машкин… фамилию шестого не помню. Я бы сказал, они меня убивали: пробили голову, выбили зубы, прыгали на мне, становились на горло… После тащили в умывальник, под кран, охлаждали холодной водой и вели обратно.

фото: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Российский Минэк заявил о срыве сроков реализации части проектов программы развития Карелии

Несколько проектов, которые должны быть завершены в 2019 году в рамках федеральной целевой программой (ФЦП) развития Карелии, могут быть не завершены в указанные сроки.

Об этом заявил руководитель министерства экономического развития России Максим Орешкин.

"Программа непростая. Очевидно, стопроцентного выполнения не будет, но сейчас руководство региона - они ответственны за реализацию ФЦП - старается сделать все, чтобы запланированные мероприятия были выполнены", - сказал Орешкин.

Министр добавил, что для лучшего выполнения программа была переструктурирована. Кроме того, Карелия получила дополнительные средства сверх финансирования по нацпроектам и других программам, пишут "Вести Карелии"

Подробнее читайте в материале издания.

Грузовик раздавил женщину, выбежавшую на дорогу в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО)

На пешеходном переходе на Ключевой водитель грузовика переехал женщину, которая неожиданно вышла на дорогу перед машиной, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня утром, 25 сентября в 10.47, на пешеходном переходе на Ключевой у школы №33 женщина вышла на пешеходный переход из-за машины и стала переходить дорогу перед близко стоящим грузовиком.

Водитель Volvo не заметил женщину и начал движение. В результате женщина оказалась под колесами.

По информации ГИБДД Петрозаводска, горожанка получила травмы и была госпитализирована.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

фото: Кадр из видео

Водитель легковушки сбил ребенка на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло на перекрестке улиц Гоголя и Антикайнена, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 17.25 водитель Renault Logan выехал на запрещающий (желтый) сигнал светофора и сбил 8-летнего мальчика, переходящего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Ребенок пострадал. Ему назначено амбулаторное лечение.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.

Известный в Карелии бизнесмен Чеслав Скрипин заподозрен в незаконной сделке с землей

Известный в Карелии бизнесмен Чеслав Скрипин, имеющий судимость за растрату денег, стал участником судебной тяжбы, связанной с продажей 52 земельных участков в Прионежье.

Дело рассматривали арбитражные суды Карелии и Санкт-Петербурга.

Как следует из картотеки арбитражных дел, в 2017 году Скрипин был признан банкротом по требованию одного из предпринимателей, который добивается от него возвращения долгов.

Финансовый управляющий, который занимается реализацией имущества Скрипина, подал в суд иск о признании недействительной сделки по продаже земельных участков, принадлежавших должнику.

Подробнее о сделке, которую провернул Скрипин, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Двух злоумышленников, напавших на наркодилера с пистолетом и мачете, задержали в Петрозаводске (ВИДЕО)

Наркодилер обратился в полицию с заявлением о разбойном нападении, сообщили в МВД Карелии.

Следственно-оперативная группа прибыла на место. Однако во время осмотра места происшествия выяснились некоторые подробности относительно самого заявителя: полицейские обнаружили подготовленные для сбыта наркотики.

Жертва разбойного нападения, житель соседнего с Карелией региона, приехал на заработки в Петрозаводск – мужчина делал "закладки". Для проживания он арендовал комнату в общежитии. Там же хранил незаконный товар.



Об этом знали злоумышленники, которые вечером ворвались в комнату общежития и, угрожая пистолетом и мачете, стали разыскивать наркотики. Но, не найдя их, похитили телефон и наличные. Ущерб от их действий составил 6,4 тысяч рублей.

Полицейские разыскали нападавших. Во взаимодействии с сотрудниками СОБР Управления Росгвардии по Карелии подозреваемые в разбойном нападении были задержаны.

33-летний житель Петрозаводска и его приятель (житель Пряжинского района) признались в разбойном нападении.

В отношении мужчин, подозреваемых в разбое, возбуждено уголовное дело.



Максимальная санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы. Мужчины арестованы.

Наркодилер также заключен под стражу.

фото: ДТП ПТЗ

В Петрозаводске мужчина попал под машину, а затем скрылся с места ДТП (ВИДЕО)

На Древлянке произошло ДТП с участием пешехода, который сбежал с места происшествия.

На Березовой аллее вчера около полудня мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и оказался под колесами автомобиля. Водитель иномарки резко затормозила, вышла из машины и пыталась предложить свою помощь. Пешеход помощь не принял - дохромал до припаркованного прямо на газоне у детской площадки внедорожника и уехал.

"Паркуемся по понятиям, переходить вообще не умеем. Крузак есть, наверное, и денег на лекарства полно. Только вот могло быть фатальнее", -прокомментировали в паблике "ДТП ПТЗ" видео с инцидентом, попавшим объектив камеры компании "Сампо".

В паблике оценили действия женщины-водителя, которая и номер внедорожника сфотографировала, и с места ДТП не уехала.

"С места ДТП я не скрылась, в ГИБДД сообщила, дождалась экипаж и написала, как все было. Жутко стрессанула", - написала сама участница аварии в "ДТП ПТЗ".

фото: Следком Карелии

"Антон на уроке тыкал, "щекотал" девочку по спине ножом"

Гособвинитель зачитал показания матери "петрозаводского маньяка" Антона Ипатова, данные во время следствия, так как женщина отказалась свидетельствовать против сына в Верховном суде Карелии.

"Согласно статье 51-й я отказываюсь свидетельствовать. Он мой сын. Я отказываюсь давать показания, как бы я к нему ни относилась", - сказала в среду Татьяна Ипатова в Верховном суде Карелии, где рассматривается дело об убийстве двух девушек в Петрозаводске.

Тем не менее, представитель гособвинения с разрешения председательствующего суда зачитал показания Ипатовой, которые она давала следствию 23 сентября и 15 декабря 2018 года.

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с фактами, указанными матерью подсудимого во время предварительного расследования.

"У Антона нет каких-либо тяжелых хронических заболеваний, на учетах у нарколога, психиатра не состоит. В садик он не ходил, поскольку мы его воспитывали дома с супругом. В 6 лет он пошел первый класс в 40-й лицей, где он обучался до 9 класса включительно. За время его обучения в школе он учился средне, в основном, на "3" и "4". На второй год никогда не оставался. Бывали случаи, что преподаватели жаловались на его поведение в школе. А именно, на то, что он разговаривал на уроках, бывало, дрался с другими учениками…

Антон ранее периодически занимался в тренажерном зале. В детстве он ходил на секцию по вольной борьбе, но недолго, примерно полгода".

- Имел ли место случай, когда ваш сын поранил в школе одноклассницу ножом? Когда и в связи с чем он это сделал? (прокурор зачитывает вопросы следователя)

- Если честно, то такой случай был не один. Я помню, что был такой случай, когда Антон взял с собой из дому кухонный нож и на уроке тыкал, "щекотал" девочку по спине ножом. Меня и отца Антона регулярно вызывали в школу за поведение Антона, за прогулы, неуспеваемость. Он рос задиристым, быстро выходил из себя и вообще не любил, когда ему говорили что-то, что он слышать про себя не хотел.

Какие еще факты из жизни "петрозаводского маньяка" Ипатова рассказала его мать, читайте в статье Романа Баландина.

фото: © ИТАР-ТАСС/Михаил Почуев

Суд вынес приговор полицейскому в Карелии, посадившему за решетку невиновную пенсионерку

Суд признал участкового уполномоченного Вячеслава Юрьева виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге из-за того, что отправил в камеру пожилую женщину и составил против нее фальшивый протокол.

Олонецкий районный суд вынес обвинительный приговор участковому уполномоченному, 35-летнему капитану полиции Вячеславу Юрьеву. Как установил суд, полицейский безосновательно задержал 59-летнюю местную жительницу. В тот поздний вечер 11 октября 2017 года женщина спала в квартире своей матери. К ним пришел участковый Юрьев, разбудил женщину и сообщил, что из квартиры ее знакомого украли шуруповерт, и она может быть причастна к этому преступлению. Полицейский потребовал, чтобы пенсионерка проехала с ним в отдел.

Женщина пыталась убедить капитана, что ни в чем не виновата и отказывалась на ночь глядя ехать в полицию. Защитить дочь пыталась и ее мать, также взволнованная происходящим. Однако Юрьев фактически силой заставил пенсионерку выйти из квартиры и сесть в полицейский автомобиль.

Подробности ночной истории и какое наказание полдучил полицейский, читайте в материале Светланы Лысенко на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: © Ксения Майтама

Курсанта института ФСБ осудили в Петрозаводске за кражу денег

Бывшего курсанта Калининградского погранинститута ФСБ осудили за кражу денег со счета пенсионера в Карелии.

Как сообщается на сайте "Вестник СЗФО", в июле 2018 года при оформлении одним из пенсионеров банковской карты была допущена ошибка в "привязке" номера его счёта к номеру мобильного телефона другого гражданина. В связи с этим с 9 июля по 16 октября 2018 года курсант Калининградского пограничного института ФСБ получил возможность распоряжаться пенсией незнакомого ему гражданина. Будучи в Карелии он снял со счёта пенсионера 34 тысячи рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Курсант вину в совершении инкриминируемого преступления не признал, однако полностью возместил ущерб потерпевшему, а тот, в свою очередь, ходатайствовал о прекращении уголовного дела. Приговором Петрозаводского гарнизонного военного суда бывшему курсанту назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

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