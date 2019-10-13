Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 13 октября

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|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой дождь, +6 ° …+7 °
|4 м/с
|З
|743 мм.рт.ст.
|92%
|день
|Небольшой дождь, +7 °
|4 м/с
|З
|747 мм.рт.ст.
|85%
|вечер
|Небольшой дождь, +5 ° …+6 °
|3 м/с
|З
|749 мм.рт.ст.
|89%
|ночь
|Небольшой дождь, +3 ° …+4 °
|4 м/с
|З
|752 мм.рт.ст.
|93%
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