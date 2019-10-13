Самое важное за сегодня

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Жительница Карелии на "Мерседесе" насмерть задавила пешехода в Ленобласти и скрылась

Полиция нашла хозяйку "Мерседеса" и автомобиль, который, по предварительным данным, стал причиной гибели мужчины в Волховском районе Ленобласти.

Как сообщил портал 47news, 12 октября в половине второго ночи на 90 км автодороги "Зуево - Новая Ладога" в деревне Вындин Остров был совершен наезд на 41-летнего пешехода - местного жителя. Мужчина погиб. Автомобиль с места происшествия скрылся, однако рядом нашли кусок черного пластика с логотипом "Мерседес".

Через несколько часов сотрудники полиции разыскали автомобиль, который, по предварительным данным, стал причиной гибели мужчины. Причастность к ДТП доказывают следы повреждений на машине.

Как сообщили 47news в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, было установлено, что скрывшийся "Мерседес" принадлежит 49-летней жительнице Карелии. Полицейские нашли женщину и автомобиль. На нем обнаружены следы и повреждения, характерные для ДТП.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

фото: со страницы Артема Ясницкого https://vk.com/id3847254. Авторы фото: Andrei Vishnyakov @vishstudio, Юлия Сабельникова, @juli_flame, Мария Шайн, fotobymaryshine

Пожарный из Петрозаводска стал абсолютным чемпионом Санкт-Петербурга по бодибилдингу (ФОТО)

Артем Ясницкий стал абсолютным чемпионом Санкт-Петербурга и Ленинградской области по классическому бодибилдингу.

Артем Ясницкий раньше жил в Петрозаводске и работал пожарным в одном из пожарно-спасательных подразделений города, а также персональным тренером в тренажерном зале.

Несколько лет назад он переехал в Санкт-Петербург, где также устроился на работу в пожарную часть, и продолжил заниматься бодибилдингом.

В этом сезоне Артем выиграл сразу два престижных турнира – стал абсолютным чемпионом сначала Ленинградской области, а потом и Санкт-Петербурга по классическому бодибилдингу (категория до 175 см).

В настоящее время Артем готовится к выступлению на чемпионате России.

фото: Галина Филина, группа ДТП ПТЗ

В районе Питкяранты перевернулась фура – машина в хлам, водитель жив (ВИДЕО)

Очевидец рассказал о серьезном ДТП на трассе в Карелии рядом с Питкярантой.

Очевидец в группе ДТП Петрозаводска и Карелии рассказал об аварии, которая произошла в воскресенье, 13 октября около 08.15 утра на трассе в районе Питкяранты.

"Фура перевернулась буквально за несколько секунд перед нами.

Вызваны скорые и МЧС. Водитель жив! Разговаривали с ним до приезда спасателей", - рассказал очевидец.

По его словам, у фуры перед аварией лопнуло переднее колесо, и она перевернулась.

фото: Александр Фукс

В центре Петрозаводска снесли ларек, в котором десятки лет продавали проездные (ФОТО)

В Петрозаводске на улице Антикайнена снесли ларек, в котором десятки лет продавали проездные билеты на общественный транспорт.

Фото сноса ларька опубликовал на своей странице в соцсети известный журналист Александр Фукс.

"Сносят ларек, который всю историю торговал проездными. Я родился, он уже, кажется, был. А сейчас его нет. Сутки как нет. Началась новая история. Без ларька", - написал журналист.

фото: Валерий Поташов

"Пуховые платки вязаные, носки вязаные, рейтузы вязаные – все забрали!"

Бывшему руководителю управления потребительского рынка Петрозаводска пришлось отвечать в суде за пресечение несанкционированной торговли.

Суд Петрозаводска рассмотрел 7 октября иск жительницы карельской столицы Зайнаб Абакаровой к бывшему руководителю управления потребительского рынка городской администрации Надежде Курбатовой, которая в недавнем прошлом отвечала в мэрии за борьбу с незаконной торговлей. Собственно, эта борьба и оказалась причиной иска госпожи Абакаровой, которая считает себя пострадавшей от рейда городских властей по пресечению несанкционированных торговых точек. Во время июньского рейда, который проводила экс-руководитель управления потребительского рынка вместе со своими подчиненными, сотрудники муниципального унитарного предприятия "Автоспецтранс" вывезли на свалку товар Абакаровой, и та потребовала от бывшей чиновницы его вернуть. Как утверждает пострадавшая, у нее забрали пуховые платки и шерстяные носки, которые она сама вязала, и теперь ей нечем заплатить за съем жилья.

"Это мой тяжелый труд, который я копила с Ленинградского рынка! Я все копила-копила, а они пришли и все забрали. Пуховые платки, хорошие, вязаные, носки вязаные, рейтузы вязаные! Все то, что я руками там вязала – клянусь, на холоде стояла, вязала, на улице сидела и под дождем вязала! – все они взяли и выкинули. Я три месяца не могу платить деньги за квартиру съемную. Я не могу платить, меня на улицу выгонят с моими детьми! У меня муж болеет, нога болит, в трех местах у него тромб, он не может работать!", – заявила в суде Зайнаб Абакарова.

Подробнее о конфликте читайте в репортаже из зала суда.

фото: Столица на Онего

Бывшее руководство Карелии лоббировало "бессмысленный" проект, над которым финны "потешались годами"

Уездный суд в Хельсинки рассмотрел крупнейшее в истории Финляндии уголовное дело об отмывании денег, в котором фигурировали более ста миллионов евро, поступившие на счета малоизвестной финской компании из России.

И хотя в итоге суд снял обвинения с двоих граждан Эстонии, которые были причастны к деятельности этой компании, однако эхо финского скандала прокатилось по Карелии – в уголовном деле всплыл громкий транспортно-логистический проект, который лоббировало прежнее республиканское руководство.

Речь идет о строительстве платной скоростной автомагистрали "Онега", которая должна была связать пункт перехода "Сювяоро-Париккала" на карельском участке российско-финляндской границы с Петрозаводском и поселком Вознесенье в Ленинградской области. Соглашение о реализации этого проекта было подписано летом 2013 года экс-главой Карелии Александром Худилайненом и генеральным директором ОАО "Северо-Западный коридор развития" Дмитрием Белкиным в рамках Санкт-Петербургского экономического форума.

Между тем финское издание Etelä-Saimaa опубликовало весьма примечательный комментарий муниципального руководителя региона Южная Карелия Матти Виалайнена о проекте строительства платной автомагистрали "Онега", который лоббировали чиновники из российской Карелии. Виалайнен назвал его "фиктивным" и заметил, что над ним "потешались годами". По словам муниципального руководителя из Финляндии, этот проект с самого начала был "ненужным и бессмысленным", поскольку в Северном Приладожье уже построены хорошие дороги, связывающие Санкт-Петербург, Петрозаводск и Сортавалу.

Подробнее о скандале читайте в материале Валерия Поташова.

фото: пресс-служба главы Карелии

"А что делать?" - пресс-секретарь рассказала, как Парфенчиков работает по ночам (ВИДЕО)

Пресс-секретарь главы Карелии Артура Пафенчикова Марина Кабатюк сняла видео о том, как он работает по ночам.

"А что делать?" - задает риторический вопрос пресс-секретарь главы Карелии у себя на странице в соцсети.

Марина Кабатюк сняла короткое видео с описанием:

"Ночное" интервью журналистам даём в машине по пути в Лахденпохский район, где завтра Глава Карелии проведёт приём граждан".

Житель Петербурга вышел из гостиницы в Сегеже и пропал

МВД Карелии разыскивает жителя Санкт-Петербурга, который 5 октября вышел из гостиницы в Сегеже с деньгами и документами и пропал.

Как сообщается в группе поисково-спасательного отряда Доброспас, МВД Карелии объявило в розыск пропавшего без вести жителя Санкт-Петербурга Александра М, который вечером 5 октября вышел из гостиничного комплекса в городе Сегежа. С того момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 185, телосложение худощавое. При себе был телефон, документы и кошелёк.

Всех, имеющих какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить об этом по телефонам: +79217027170 или 02 (с мобильного –102).

фото: Живой Петрозаводск, автор - Воспитан Бабушкой

Лососинка разлилась и затопила волейбольную площадку и новую велодорожку (ФОТО)

В Петрозаводске река Лососинка вышла из берегов и затопила сооружения вокруг.

Фото вышедшей из берегов Лососинки в центре города, возле площади Кирова, появились в соцсети в популярной группе "Живой Петрозаводск".

"Лососинка разлилась неслабо, затопило даже волейбольную площадку и новую велодорожку. Образовались новые острова!",- пишет автор фото.





Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 13 октября.

13 октября – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.



11.00 – на стадионе "Спартак" пройдет межрегиональный турнир по футболу памяти арбитра ФИФА Владимира Петтая.



11.00 – в Доме бокса состоится открытый чемпионат и первенство по тайскому боксу (18.00 - закрытие).

Афиша событий карельской столицы на воскресенье. Подробнее

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить. Подробнее

В Петрозаводске на Шуйском шоссе накануне вечером иномарка сбила пешехода. Подробнее

В Карелии для тушения загоревшегося автомобиля накануне были задействованы спасатели Медвежьегорска. Подробнее

Новые фотографии Анастасии Заворотнюк появились в ее аккаунте в Instagram. Подробнее

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Не все народные методы лечения заболеваний на самом деле эффективны и полезны, есть среди них по-настоящему опасные. Подробнее

Синоптики обещают в понедельник, 14 октября, плюсовую температуру в дневные часы. Подробнее

Встречи депутатов 12 октября проходили в Петрозаводске и районах Карелии, сообщили в Заксобрании. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 14 октября. Подробнее