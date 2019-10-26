Самые читаемые новости за 26 октября

фото: "Столица на Онего"

Очереди выстроились у шиномонтажных мастерских в Петрозаводске (ФОТО)

Водители начали массово "переобувать" свои автомобили, шиномонтаж в столице Карелии перешел на круглосуточную работу.

Автомобилисты Петрозаводска с утра осаждают мастерские. Очереди выстроились у "шиномонтажа", который работает 24 часа в сутки. Водители пытаются "переобуть" свои автомобили как по записи, так и в порядке живой очереди.

Напомним, накануне ГИБДД Карелии обратилось к водителям с просьбой поменять летнюю резину на зимнюю. Синоптики обещают ухудшение погодных условий с воскресенья. С 27 октября ожидается понижение температуры до минусовых значений и дождь, переходящий в снег.

Так, в ночь с воскресенья на понедельник столбик термометра окажется на отметке -1 градус. В первый рабочий день недели температура воздуха составит -3 градуса.

фото: ДТП ПТЗ

Сильный ветер снес бетонный столб в Петрозаводске (ФОТО)

На Кукковке бетонный столб и дерево из-за сильного ветра упали на оживленную магистраль.

В паблике ДТП ПТЗ выложили фото с последствиями сильного ветра.

"Порывом ветра на Кукковском кольце на съезде к Ленте упал бетонный столб и дерево. Будьте внимательны. Еле увернулись", - комментируют авторы фото.

фото: "Столица на Онего"

Крыса пришла за покупками в магазин в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Покупатели в одном из сетевых магазинов в столице Карелии гоняли по торговому залу грызуна.

Неприятный сюрприз ждал петрозаводчан в магазине на Казарменской, 2. Крыса свободно бродила по торговому залу, не обращая внимания на покупателей.

Видео "За покупочками" со "Столицей на Онего" поделились читатели.

фото: ©ГИБДД Карелии

ДТП, в котором вчера на трассе в Карелии погибла женщина, устроил пьяный водитель

Стали известны подробности смертельного ДТП в Пудожском районе.

По сообщению ГИБДД Карелии, водитель автомобиля Chery A15, который устроил 25 октября на дороге Вологда - Медвежьегорск - автомобильная дорога Р-21 "Кола" аварию, находился в состоянии опьянения. При прохождении затяжного правого поворота он не справился с управлением, допустил съезд машины с дороги в правый по ходу движения кювет. Автомобиль перевернулся.

В результате происшествия 31-летний водитель и его пассажиры - 40-летняя женщина и 29-летний мужчина - получили травмы с оказанием медицинской помощи на месте ДПТ. Ранения еще одной пассажирки (32-летней женщины) оказались смертельными, она скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу, уточнили в ГИБДД Карелии.

фото: "Чупинград"/ВКонтакте

Медведи по-прежнему держат в страхе жителей поселка на севере Карелии

Медведица с медвежонком оставили следы на снегу по всей Чупе, местные жители боятся выходить из домов.

Карельский поселок, страдающий от нашествия медведей на протяжении двух недель, вновь на осадном положении. Медведица с медвежонком свободно гуляет по Чупе. Накануне животные оставили следы на снегу по всему поселку. Фото со следами появилось в паблике "Чупинград".

Местные жители возмущены сообщениями властей о ликвидации медведей, которые пугали население. Люди не чувствуют себя защищенными, поскольку медведи по-прежнему ходят по поселку и его окрестностям.

Напомним, 18 октября Минприроды сообщило о том, что застрелили одного из медведей в северном поселке. Но местные жители рассказали "Столице на Онего", что медведь, который был застрелен на севере Карелии, погиб в 40 км от Чупы, а два других еще бродят в окрестностях поселка.

Минприроды Карелии напоминает, что, если вы стали свидетелем выхода хищников в населенные пункты, незамедлительно сообщите по телефону оперативного дежурного министерства по телефону +7(921) 457-13-18 или по телефону полиции 112. Министерство просит соблюдать правила поведения при встрече с хищниками.

фото: ДТП ПТЗ

Кроссовер сбил 60-летнего мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Жесткое ДТП произошло на площади Гагарина, пешеход был госпитализирован.

ДТП с участием пешехода и кроссовера КИА (Kia Sportage) произошло в минувшую пятницу в 22.16 на улице Красноармейской, на регулируемом пешеходном переходе в районе пересечения с проспектом Ленина, сообщает ДТП ПТЗ.

Автомобиль двигался по улице Красноармейская со стороны улицы Шотмана на "зеленый". В это же время пешеход пересекал проезжую часть улицы Красноармейская по регулируемому пешеходному переходу.

По информации Управления ГИБДД Карелии, 44-летний водитель автомобиля совершил наезд на пешехода. Под колесами оказался 60-летний мужчина, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на "красный".

В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован, уточняет ДТП ПТЗ.

Момент аварии попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

фото: "Столица на Онего"

Строители ФОКа в Петрозаводске разрушили новый асфальт и сломали ограждения во дворах (ФОТО)

Жители микрорайона Древлянка остались без благоустроенных дворов из-за строительства нового оздоровительного центра.

В центре Древлянки продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, которое доставляет массу неудобств жителям соседних домов. В редакцию "Столицы на Онего" обратились горожане, которые не хотят мириться с последствиями стройки. Во дворе домов 10 и 12 по улице Древлянка строители сломали новый асфальт. Он пролежал чуть более месяца.

"В течение долгих лет во двор было не заехать, яма на яме. Этим летом дорогу отремонтировали. Мы нарадоваться не могли новому покрытию. А строители ФОКа разрушили асфальт, когда тянули провода от трансформаторной будки. Теперь во двор только на внедорожнике можно заехать", - возмущены жители Древлянки.

"Наследили" строители и у дома №14, корпус 1 по улице Древлянка. Там разрушили практически всю придомовую территорию. Ранее рабочие перекопали сквер, нанеся вред большим деревьям.

фото: ДТП ПТЗ

Появилось видео с места ДТП в Петрозаводске, где пострадала женщина

Авария произошла 25 октября на пешеходном переходе на пересечении Первомайского проспекта с улицей Мурманской.

Напомним, 32-летний водитель, управляя "БМВ 520", не уступил дорогу пешеходу. Женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

ДТП произошло, когда легковой автомобиль совершал левый поворот на Первомайский проспект, выезжая с улицы Мурманская, судя по видео - по полосе встречного движения. В это же время группа пешеходов пересекала проезжую часть Первомайского проспекта по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, сообщает ДТП ПТЗ.

В результате ДТП 59-летняя женщина-пешеход получила травмы, пострадавшей была оказана медицинская помощь.

Момент ДТП запечатлели камеры компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру.

фото: Столица на Онего

Гендиректор "Кареллеспрома", получивший 26 млн премии, решил высудить у журналистов 2 млн рублей

Генеральный директор "Кареллеспрома" Павел Дегтярев направил в городской суд Петрозаводска исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Дегтярев потребовал взыскать миллион рублей с заслуженного журналиста Карелии Светланы Лысенко и еще миллион с деловой Интернет-газеты "Вести Карелии, где 11 июля нынешнего года была опубликована статья "Ложка дегтя в бочке лесного меда: за что гендиректор "Кареллеспрома" получил 26 миллионов премии?".

Интересно, что руководитель лесопромышленной компании не стал оспаривать факты, изложенные Светланой Лысенко в июньских публикациях о премии, где журналист довольно подробно описала обстоятельства, непосредственно связанные с собранием акционеров "Кареллеспрома" 30 мая, на котором было принято решение о вознаграждении Дегтярева.

Примечательно и то, что топ-менеджер "Кареллеспрома" стал судиться с лауреатом премии Фонда Общероссийского народного фронта "Правда и справедливость" Светланой Лысенко, когда республиканское правительство продало большую часть государственного пакета акций компании новому собственнику. То есть акционеры "Кареллеспрома", представлявшие интересы правительства, проголосовали за выплату беспрецедентной премии господину Дегтяреву, который был назначен на пост гендиректора с ведома руководства Карелии, незадолго до того, оно решило пустить свои акции с молотка, а генеральный директор холдинга заявил о причиненном ему моральном ущербе после того, как республиканские власти перестали владеть контрольным пакетом.

Подробнее об иске Павла Дегтярева читайте здесь.

фото: "Столица на Онего"

Дачники устроили очередную свалку в Лососинном (ФОТО)

Новая свалка бытового мусора появилась в местечке Лососинное в Прионежском районе.

В Лососинном, на повороте на Машезеро, дачники бросают мусор прямо у дороги. В результате образовалась свалка.

Ранее на своей странице в соцсети депутат Законодательного собрания Андрей Рогалевич разместил видео, на котором запечатлел свалки в лесном массиве в Лососинном. Он обнаружил в лесу сразу 12 валок со строительным мусором.

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку после публикации этой информации в СМИ.

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