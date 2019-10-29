Главные новости сегодняшнего дня

фото: администрация Петрозаводска

Жителям Петрозаводска предоставят вторую попытку выбрать общественную территорию для благоустройства

Минстрой Карелии продлил для Петрозаводска сроки проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в 2020 году.

Минстрой республики удовлетворил ходатайство администрация города о внесении изменений в Порядок организации и проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Вторая попытка проголосовать у горожан появится в ноябре.

"Рейтинговое голосование в 2019 году должно быть проведено не позднее 20 ноября и далее ежегодно не позднее 1 октября года, предшествующего выполнению мероприятий. А информация о проведения голосования должна быть опубликована минимум за неделю до даты его начала", - сообщили в ведомстве.

Напомним, 25 октября в Петрозаводске отменили результаты голосования по выбору общественных территорий для благоустройства. Сайт администрации Петрозаводска подвергся атаке, сообщили в пресс-службе мэрии.

Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2020 году будет проведено в ноябре на сторонней, более защищенной площадке. Горожанам будет представлен тот же перечень из 39 парков и скверов.

фото: © РИА Новости / Следственный комитет России

Житель соседнего с Карелией региона съел трех собутыльников

Житель города Архангельска предстанет перед судом по обвинению в убийстве трех мужчин и актах каннибализма, сообщили в Следкоме по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Следствием установлено, что в период с марта 2016 года по март 2017 года 51-летний житель Архангельска в целях использования мягких тканей человека для употребления в пищу (каннибализма), убил трех знакомых мужчин, нанося им спящим после употребления спиртных напитков, ножевые ранения. Затем он расчленял их тела, частично употреблял в пищу, а остальное, упаковав в пакеты, выбрасывал в водоемы.

Один из убитых считался выехавшим на заработки. У двух других потерпевших не было родственников, поэтому никто об их исчезновении, либо утрате родственных связей не заявлял.



Учитывая, что части трупов были обнаружены фрагментарно, что, практически, исключало возможность их опознания, установить их личности удалось лишь благодаря проведению большого количества различных сложных экспертиз.

Помимо каннибализма, обвиняемый регулярно убивал и употреблял в пищу кошек, собак и других мелких животных и птиц, костные останки которых были обнаружены в пакетах вместе с человеческими.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы обвиняемый признал вменяемым (психически здоровым).

Убив одну из своих жертв, он стал проживать в его квартире, при этом родителям убитого рассказывал о том, что их сын, якобы, уехал на заработки в другой город, а ему сдал квартиру. Эту же версию он уверенно выдвигал и сотрудникам полиции, разыскивавшим пропавшего.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

фото: © Светлана Латынина/ТАСС

Поисковики нашли тело пропавшего в Карелии рыбака

Трое рыбаков пропали 27 октября в Медвежьегорском районе, сообщили в поисково-спасательной службе Карелии.

В воскресенье, 27 октября, у дачного кооператива "Лесовик" в 10 км от берега Онежского озера был обнаружен катер без людей. Пропали три человека, один из них проживает в Сегеже. Ведутся следственные действия, сообщается на сайте администрации Медвежьегорского района.

В посково-спасательной службе Карелии рассказали, что 28 октября было найдено тело одного из рыбаков. Поиски других пропавших рыбаков продолжаются.

На сайте районной администрации также сообщили, что 28 октября в ЕДДС района обратилась женщина сообщением о том, что накануне ее муж и сын уехали на рыбалку с ночевкой на озеро между п. Падун и д. Чебино и не вернулись.

фото: https://www.instagram.com/predstavitelstvo.karelia/

Бывшая коллега Парфенчикова по ФССП РФ удостоена госнаграды Карелии

Заместитель постоянного представителя Карелии при президенте Наталья Беляева, которая ранее работала в центральном аппарате ФССП России, получила государственную награду республики.

В тексте указа говорится, что Наталья Беляева награждена медалью "За заслуги перед Республикой Карелия" за высокий профессионализм и большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Ранее Наталья Беляева занимала должность начальника отдела организации воспитательной работы и взаимодействия с общественными организациями Управления государственной службы и кадров Федеральной службы судебных приставов России. В 2016 году она была награждена медалью "За вклад в развитие ФССП России". В августе 2018 года стало известно о ее назначении в Постпредство Карелии.

фото: ХФ "Лёд"

Школьница из Петрозаводска приняла участие в съемках фильма "Лед 2"

Девятилетняя фигуристка Виктория Баженичева несколько раз ездила в Москву для участия в групповых сценах на различных локациях, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Минувшим летом и в начале осени воспитанница спортивной школы №6 Петрозаводска приняла участие в работе над художественным фильмом "Лед 2" (12+). Виктория снималась в групповых сценах со знаменитыми российскими актерами Марией Ароновой, Александром Петровым, Юлией Хлыниной и другими.



Премьера фильма состоится в феврале 2020 года.

фото: YouTube

В Петрозаводске начали благоустраивать старейшее городское кладбище (видео)

В столице Карелии начались работы по благоустройству кладбища у Крестовоздвиженского собора.

"Есть сведения, что оно был основано в 1724 году — то есть еще при Петре Первом. Ранее кладбище именовали Троицким — по названию деревянного храма, разрушенного в 1931 году", - сообщается на сайте ГТРК "Карелия".

На кладбище похоронены исторические личности города, например купцы Пименов и Аврамов.

фото: https://vk.com/alexander_bastrikin

Бастрыкин заинтересовался многодетной семьей, которая сбежала в Карелию из Вологодской области

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал ряд поручений руководителям следственных управлений по озвученным в СМИ материалам, сообщается на сайте ведомства.

Одна тема, затронутая журналистами, касалась семьи из Вологодской области, которая была вынуждена уехать в Карелию от органов опеки, чтобы избежать изъятия шестерых детей. Супруги утверждают, что основной причиной претензий со стороны опеки была их бедность. Как сообщают журналисты, органы профилактики не устроили условия в доме, где проживала малоимущая семья.

"По данному факту следственными органами СК России по Вологодской области в целях установления следственным путем объективных обстоятельств сложившейся ситуации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ", - отметили в пресс-службе СК РФ.

В сентябре сообщалось, что семейная пара вместе с шестью детьми переехала в Карелию. Старшему ребенку - 13 лет, младшему - год. С собой они привезли козу и домашнюю птицу. Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев рассказал, что урегулировал вопрос с приставами, которые должны были изъят детей. В итоге приставы приостановили производство.

фото: ©МВД Карелии

Браконьеров, убивших в Карелии трех беременных лосих, осудили

Мужчинам назначили штраф в размере 400 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Напомним, в ночь на 12 апреля внимание экипажа ДПС, который патрулировал районную автодорогу, привлек отечественный автомобиль. В рамках проверочных мероприятий был досмотрен багажник, где было обнаружено свыше 200 кг мяса лося.

В запрещенный для охоты период двое мужчин, 30-ти и 45-ти лет, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, используя снегоходы, выследили в лесном массиве стадо животных. Мужчины застрелили трех самок лося, каждая из которых вынашивала по два эмбриона, причинив государству особо крупный ущерб на общую сумму 240 тысяч рублей.

В ночное время автомобиль нарушителей, в котором они перевозили часть разделанных туш лосей, был остановлен на одной из дорог общего пользования сотрудниками ДПС ГИБДД, выявившими совершенное преступление.

По ходатайству подсудимых уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд признал злоумышленников виновными в совершении указанного преступления, определив наказание в виде штрафов в размере 400 тысяч рублей.

В целях исполнения назначенного наказания в виде штрафа наложен арест на автомобили осужденных, конфисковано изъятое у них огнестрельное оружие.

фото: Avito

Продажу автомобилей под известным брендом автотехцентров СТК запретили в Петрозаводске

Антимонопольная служба Карелии запретила одному из автосалонов Петрозаводска использоваться бренд, под которым работала известная сеть дилерских центров СТК, развалившаяся в 2017 году.

Это следует из решения комиссии Карельского УФАС России, которая рассмотрела жалобу на действия предпринимателям, решившего использовать товарный знак СТК.

С февраля 2019 года в Петрозаводске работает автосалон под названием «СТК1-Центр», который использует логотип бывшей сети автодилеров СТК. Новый автосалон открылся в одном из зданий на Шуйском шоссе, где до 2017 года размещалась "империя" знаменитой в прошлом компании. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что этот товарный знак принадлежит петербургской фирме, тоже торгующей автомобилями. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Законодательное собрание Карелии / ВК

Парламент Карелии рассмотрит вопрос о роспуске Сортавальского горсовета

Глава Карелии Артур Парфенчиков выступил с инициативой о роспуске Совета Сортавальского городского поселения; соответствующий проект закона поступил в Заксобрание региона.

Проект закона республики Карелия "О роспуске Совета Сортавальского городского поселения" опубликован на сайте регионального парламента.

В пояснительной записке к документу сообщается, что горсовет предполагается ликвидировать, поскольку его представители длительное время не проводили заседаний.

"В случае, если соответствующим судом установлено, что избранный в правомочном составе представительный орган муниципального образования в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации проект закона субъекта Российской Федерации о роспуске представительного органа муниципального образования", - говорится в пояснении.

Суд установил факт длительного отсустствия заседаний в Сортавальском горсовете в июле этого года. Сообщается, что заседания не проводились с 26 марта 2019 года по 27 июня 2019 года. В записке указано, также что суд признал незаконным бездействие горсовета в течение трех месяцев. Судебное решение вступило в силу 21 октября.

Ранее сообщалось, что сортавальские депутаты выразили несогласие с решением правительства Карелии, которое выступило с идеей объединения Сортавальского городского поселения и Хелюльского городского поселения. В итоге часть депутатов горсовета заявила о сложении полномочий, что в итоге парализовало работу совета.

Доцент университета Хельсинки Йохан Бекман заявил, что жертвы финских концлагерей должны требовать компенсации у властей Суоми. Подробнее

В полицию с заявлениями о попытках угона обратились два горожанина, сообщили в МВД Карелии. Подробнее

С начала строительства водопровода в Пряже выполнено примерно 10% работ. В общей сложности необходимо проложить 25 км водовода и канализации. Подробнее

Президент Северного Совета ответил на вопрос "Столицы на Онего" Подробнее

Russian Mining Company (RMC), созданная при участии интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, разместит оборудование для майнинга криптовалют на Надвоицком алюминиевом заводе (НАЗ) в Карелии. Подробнее

Восемь глав старообрядческих общин из Бразилии и США получили гражданство РФ. Подробнее

Стоимость квартир на вторичном рынке в Карелии в третьем квартале снизилась на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом, а новое жилье подорожало на 0,9%, но не все квартиры. Подробнее

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность использования материнского капитала для оплаты услуг по подключению дома к газоснабжению, водоснабжению и канализации. Подробнее

Пожар произошел 28 октября на Шуйском переулке, сообщили в ЕДДС Петрозаводска. Подробнее

В Госдуме началась работа над законопроектом, согласно которому предлагается разрешить получателям материнского капитала направлять средства на покупку автомобиля. Подробнее

Проводится проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в Следкоме Карелии. Подробнее

Ограничение связано с ремонтными работами на объекте и будет действовать на протяжении двух месяцев, сообщили в мэрии Петрозаводска. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 29 октября. Подробнее

Обсуждались предложения в Москве на встрече с Министром экономического развития России Максимом Орешкиным . Подробнее

При поддержке Центра инноваций в социальной сфере Корпорации развития Республики Карелия в Петрозаводске 26 октября открылся новый массажный салон – "Магия массажа". Подробнее

Поиски туриста из Петрозаводска Юрия Тхоренко, пропавшего три недели назад на Эльбрусе, переведены в разряд периодических, сообщили РИА "Кабардино-Балкария" в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде. Подробнее

Инспекторы остановили пьяного водителя в Кондопожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии. Подробнее

ДТП произошло 28 октября на 422 км федеральной автодороги "Кола", сообщили в ГИБДД Карелии. Подробнее

Среди руководителей организаций розничной торговли в Карелии выросло число тех, кто прогнозирует ухудшение ситуации в отрасли к концу года. Подробнее

Собственника стоянки маломерных судов обязали заключить договор водопользования, сообщили в прокуратуре Карелии. Подробнее