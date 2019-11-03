Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

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Специалисты досрочно завершили реконструкцию искусственного покрытия взлетно-посадочной полосы аэродрома в Бесовце.
Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России досрочно завершили реконструкцию искусственного покрытия взлетно-посадочной полосы аэродрома Петрозаводск в Бесовце. Первый самолет совершил на нее посадку в пятницу, 1 ноября, пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны России.
"Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России досрочно завершили реконструкцию искусственного покрытия взлетно-посадочной полосы аэродрома, что позволило возобновить регулярные авиарейсы в Карелию", – отметили в Минобороны.
Во время реконструкции специалисты построили разворотные карманы на концевых участках полосы с обоих курсов посадки. Это позволит принимать воздушные суда любых типов.
Напомним, 1 октября была приостановка работа аэропорта из-за ремонта взлетно-посадочной полосы.Смотреть подробнее
Инцидент произошел 1 ноября в Пряжинском районе.
Читатели сообщили нашему изданию о том, что в Кутижме 1 ноября около 23.00 стая волков съела собаку.
Пес выбрался из вольера и стал легкой добычей для хищников.
Жители поселка слышали визг собаки, но никак не смогли помочь.
На следующее утро хозяин нашел останки питомца: голову и хребет.
Напомним, 23 октября охотники застрелили пятерых хищников вблизи карельских поселков.Смотреть подробнее
Текущей зимой отдельные участки федеральных автодорог Карелии будут содержаться под уплотненным снежным покровом, сообщили в ФКУ Упрдор "Кола".
При содержании дороги в "накате" образующийся хорошо укатанный, плотный поверхностный слой снега толщиной в среднем до 5 см поддерживают в ровном состоянии:
- трасса А-121 "Сортавала" – на участке с 197 по 215 км на старом направлении через п. Ихала и на старом направлении через п. Щеккила, Кутчезеро, Крошнозеро с 424 по 445 км;
- А-137 автомобильная дорога Р-21″Кола" Тикша – Ледмозеро –Костомукша – граница с Финляндией;
- А-215 Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок, подъезд к Петрозаводску – с 42 по 130 км.
Во избежание скольжения на уплотненном покрове грейдерами нарезаются продольные бороздки, создается рифленая поверхность. Для этого используются специальные зубчатые и сетчатые ножи. Дополнительно дорога обрабатывается фрикционными противогололедными материалами, это может быть песок или отсев. При повышении температуры и интенсивном таяние снега снежное покрытие убирается с дороги в течение нескольких дней.
С целью обеспечения безопасности дорожного движения максимальная скорость на данных участках дороги ограничивается до 60 км/час.
Напомним, 11 октября три автомобиля столкнулись на трассе "Кола" в Карелии.Смотреть подробнее
Мужчина ушел из дома 26 октября и до сих пор не вернулся.
Сотрудниками ОМВД России по Олонецкому району разыскивается 67-летнего Иван Ф., жителя д. Рыпушкалицы, который 26 октября ушел из дома и до настоящего момента его местонахождение неизвестно, сообщили в группе "ВКонтакте" "Поиск людей в Карелии. ПСО "ДОБРОСПАС".
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темные.
Был одет в тканевую черную куртку, синие джинсы, имел бейсболку цвета хаки.
Полиция просит всех, кто располагает сведениями о месте нахождения разыскиваемого, сообщать информацию по телефону в Олонце: (814-36) 4-14-18
ДТП произошло 2 ноября на автодороге "Петрозаводск - Суоярви" 34 км, сообщили в ГИБДД Карелии.
В Пряжинском районе в 14.30 водитель Kia Sportage не учла метеорологические условия, не справилась с управлением и съехала в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП пострадала 30-летняя пассажирка автомобиля. Попутным транспортом доставлена в БСМП Петрозаводска.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, 27 октября в Пряжинском районе на 90 км автодороги "Петрозаводск - Суоярви" съехал в кювет автобус с детьми.Смотреть подробнее
Лидер "Деловой России" в Карелии Александр Калько – о давлении на бизнес, застрявших инвестициях и чиновниках, которые "попутали берега".
В конце сентября в Петрозаводске работала бизнес-миссия "Деловой России" - общественной организации, которая объединяет предпринимателей по всей стране. В Карелии представительство открылось совсем недавно, однако лидер регионального отделения Александр Калько уже сумел привезти в республику более десятка потенциальных инвесторов, которые входят в "Деловую Россию" и заинтересовались нашим регионом.
За чашкой кофе мы поговорили о том, как оценивают бизнес-климат в Карелии предприниматели из других регионов и как чувствует себя местное бизнес-сообщество. Александр Калько рассказал свою историю, которая привела его в "Деловую Россию".
- К счастью, мое участие в общественной деятельности началось не с гонений на бизнес, - говорит Александр Калько. - Но, что это такое, я прекрасно знаю. В 2015 году у нас был конфликт с предпринимателем, который привлек на свою сторону одного из высокопоставленных полицейских. Начались бесконечные проверки. Они ничем не закончились в итоге, но работать стало сложнее.
Нельзя сказать, что давление на предпринимателей носит системный характер, а коррупция определяет взаимоотношения в обществе. Но, к сожалению, некоторые чиновники, в том числе, в Карелии, свою работу пытаются превратить в бизнес. Это неправильно: ты либо иди в бизнес, либо будь слугой народа. Нельзя "путать берега".
В нашей стране есть несколько общественных организаций, включая "Деловую Россию", которые занимаются защитой предпринимателей от неправомерных действий чиновников, контролирующих органов и силовых ведомств. К сожалению, такова российская действительность – бизнес постоянно сталкивается с попытками давления, применением силовых методов. "Деловая Россия" этим попыткам активно противодействует. На федеральном уровне в нашей общественной организации существует целый отдел по борьбе с коррупцией. Мы работаем в связке с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, а в Карелии – с региональным омбудсменом Еленой Гнетовой.
Это не только юридическая помощь. Иногда в конфликтных ситуациях помогает освещение в СМИ. Как правило, вынесение конфликтов в публичную плоскость содействует их разрешению. До какого-то момента проблема вообще никого не интересует, предприниматели стучатся во все двери, но не находят отклика. А когда проблема становится публичной, на нее сложно закрыть глаза.
Подробнее – в авторской рубрике "Кофе со сливками".Смотреть подробнее
Судно шло из Карелии 38 дней.
В "Артеке" торжественно встретили новое учебное парусное судно - двухмачтовую гафельную шхуну, пишет "Комсомольская правда".
Со дня спуска на воду в Петрозаводске парусник прошел более 4 тысяч километров к порту постоянной приписки – гавань "Артека".
"За 38 суток, которые мы прошли по внутренним водам России, убедились в высочайших мореходных качествах шхуны: она доказала способность безопасно совершать плавания", –рассказал Александр Верховский, руководитель морских программ МДЦ "Артек", капитан II ранга запаса.
На шхуне артековцы будут обучаться по морским программам. Дети погрузятся в историю и традиции русского флота, а со следующего года смогут выходить под парусами в трехдневный поход вдоль крымских берегов.
Корабелам-артековцам теперь предстоит подготовить судно к полноценной службе в детском флоте и выбрать паруснику красивое название.
Напомним, на верфи исторического судостроения "Варяг" для международного детского центра "Артек" была построена учебная двухмачтовая гафельная шхуна.Смотреть подробнее
Антон Котков взял золото на чемпионате в Италии.
Карельский тхэквондист завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по тхэквондо G4 EXTRA European Taekwondo Championships, который проходит в итальянском Бари с 1 по 3 ноября, сообщили в паблике "Республика Карелия".
Антон выступал за сборную команду России в весовой категории до 80 кг. В финальном бою карельский спортсмен одержал победу над хорватом Тони Канает, счет 11:1.
Напомним, Антон Котков также стал чемпионом России по тхэквондо.Смотреть подробнее
В Стокгольме прошла церемония вручения ежегодной премии Северного Совета в области защиты окружающей среды, где знаменитая школьница Грета Тунберг вновь всех удивила.
В концертном зале Стокгольма вручили ежегодную премию Северного Совета в области защиты окружающей среды. В нынешнем году ее лауреатом ожидаемо стала шведская школьница Грета Тунберг, которая своими "забастовками за климат" подтолкнула к экологическим протестам молодежь во многих европейских странах. Активистку из Швеции номинировали на Нобелевскую премию мира, но престижная награда досталась премьер-министру Эфиопии, поэтому когда в списке претендентов на премию Северного Совета оказалась Грета, можно было с уверенностью говорить о том, что она и будет лауреатом. Тем более что выдвинули ее на эту премию сразу две страны, входящие в Северный Совет – Швеция и Норвегия.
Однако на церемонии награждения Грета Тунберг не появилась. Вместо нее на сцену Стокгольмского концертного зала поднялись две соратницы экологической активистки по борьбе с изменениями климата и сообщили собравшимся, что Грета отказывается от премии, поскольку считает, что Северный Совет предпринимает недостаточно усилий для этой борьбы.
Подробный репортаж с места событий читайте в материале "Столицы на Онего".Смотреть подробнее
Общественные контролеры обнаружили на проспекте Карла Маркса новый "арт-объект".
Сезон ремонтных работ по замене асфальта на городских магистралях в Петрозаводске официально закрыт. Этим летом по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" в столице Карелии отремонтировали сразу 18 центральных улиц, на четырех из которых заменили и тротуары. К качеству ремонта тротуаров у общественных контролеров сегодня немало претензий.
Так, на проспекте Карла Маркса контролеры обнаружили новый "арт-объект". При асфальтировании тротуара у дома №14 не демонтировали водосточную трубу. Ее просто закатали в асфальт. Теперь вода течет в ямку под трубой.
"Арт-объектами" могут стать и тротуарные бордюры неподалеку от набережной города. Так, на Карла Маркса от улицы Пушкинской до Речного вокзала установлен бордюрный камень разной высоты, перепады составляют от 6 до 1 см.
Подробнее о результатах проверки дорог в Петрозаводске читайте здесь.Смотреть подробнее
Афиша событий карельской столицы на воскресенье. Подробнее
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