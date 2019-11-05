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Новости. Хроника дня
22:20, 05 Ноября 2019

Самые значимые события вторника

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фото: © паблик "ЛУУСАЛМИ-МОЯ МАЛАЯ РОДИНА!!!!!" / vk.com/club18625908
Жители поселка Карелии потребовали от властей построить новую школу взамен сгоревшей (ФОТО)

Жители поселка Карелии провели акцию на пепелище школы-сада.

В минувший понедельник в поселке Луусалми, где открыли мемориал участникам Великой Отечественной войны, местные жители пришли на место недавно сгоревшей школы с плакатами: "Мы не хотим уезжать!", "Мы - за школу и детский садик!" Люди уверены - в поселке надо строить новую школу. Не будет школы и детского сада - не будет поселка, пишут в паблике "Северные БЕРЕГА".

На пепелище школы-сада родители записали видео обращение в адрес президента России Владимира Путина.


© паблик

Глава Карелии Артур Парфенчиков намерен посетить поселок Луусалми 6 ноября. В этот день он будет находиться с рабочей поездкой в Калевальском районе.

"Начну, конечно, с поселка Луусалми. С жителями обсудим самый важный сейчас вопрос - организацию образовательного процесса после пожара в школе", - написал Артур Парфенчиков на своей странице во "ВКонтакте".


© паблик

Напомним, пожар в здании школы по улице Советской, д. 2 произошел 27 октября. Его удалось ликвидировать только через два с половиной часа, поскольку ближайшие пожарные оказались в 90 км от школы.


фото: vk.com/luusalmi

В результате пожара здание школы полностью уничтожено огнем.


фото: vk.com/luusalmi

Министр образования Роман Голубев выехал в поселок на следующий день после пожара, чтобы решить вопрос дальнейшего обучения детей.

"Сейчас у школьников Луусалми досрочно начались двухнедельные каникулы, и главная наша задача – совместно с муниципальными властями определить, как организовать образовательный процесс после окончания каникул. Вопрос организации дошкольников также предстоит решить в ближайшее время", – сообщил министр образования Карелии.




© паблик
Роман Голубев отметил, что рассматриваются различные варианты – от индивидуальных планов обучения, до обучения детей в других учебных заведения Карелии с проживанием их в интернатах.

Всего в сгоревшей школе учились 23 ученика, в детсад ходили 9 детей.

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фото: Николай Смирнов/Столица на Онего
Праздничная демонстрация и митинг состоятся в Петрозаводске в годовщину революции

КПРФ приглашает жителей и гостей Петрозаводска на праздничные мероприятия в четверг, 7 ноября.

В четверг, 7 ноября в Петрозаводске состоятся мероприятия, посвященные 102-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, сообщили в карельском отделении КПРФ.

"Ждём всех в колоннах КПРФ на демонстрации и митинге в Петрозаводске в честь годовщины Великого Октября. С праздником, дорогие товарищи!".

Сбор участников в 12.30 на площади Ленина у Вечного огня. В 13 часов – начало шествия по проспекту Карла Маркса до площади Кирова. В 13.20 митинг на площади Кирова.

 

Напомним, в четверг, 7 ноября, с 12.00 до 13.30 будет закрыто движение на площади Ленина, а также запрещен въезд на нее с прилегающих улиц.

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фото: pixabay
Правительство Карелии против увеличения выплат ветеранам труда на 300 рублей

Правительство Карелии подготовило отрицательное заключение на законопроект об увеличении на 300 рублей выплат ветеранам труда и ряду других категорий граждан.

Проект закона, подготовленный депутатами Эмилией Слабуновой, Иваном Гусевым, Андреем Рогалевичем и Евгением Ульяновым, обсуждался сегодня на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике.

Согласно документу, предлагается увеличить ежемесячные денежные выплаты указанным в нем категориям граждан с 700 и 750 рублей до 1 тыс. рублей.

Почему, правительство против, и что решили депутаты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Новую серию "Секретного миллионера" снимали в Петрозаводске

Серия выйдет в эфир 7 ноября.

На телеканале "Пятница" появился анонс новой серии шоу "Секретный миллионер", которую снимали в Петрозаводске. 

"Дочь бизнесмена отправится в Петрозаводск, где побывает на панк-вечеринке, подработает в пекарне и спортзале, посидит с детьми, выполнит задания на рыбном заводе и поможет музыканту с ограниченными возможностями. Захочет ли Вероника вернуться в Петрозаводск по окончании эксперимента, покажет программа "Секретный миллионер. Наследники", –сообщается в анонсе. 

В трейлере серии замечен карельский режиссер и музыкант Владимир Рудак. 

Напомним, американец выложил в Сети видеоролик о Петрозаводске.

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фото: Карельский региональный телеканал "Сампо ТВ 360"
Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска? (ОПРОС)

Церковь решила сделать подарок городу к столетию республики – возвести храм Всех карельских святых на Онежской набережной.

Напомним, храм построят рядом с уже существующим Епархиальным управлением на улице Федосовой,10. Его высота составит 12 метров, диаметр купола - 11 метров. Планируется, что храм смогут одновременно посещать около 200 прихожан.

"Этот храм, расположенный на набережной Онежского озера, будет достойным подарком к 100-летию Республики Карелия для жителей города. Внутри храма планируется поместить мраморные доски (как в Храме Христа Спасителя в Москве) с именами выдающихся деятелей Карелии", - сообщали в пресс-службе епархии.


Из видеорепортажа карельского регионального телеканала

"Столица на Онего" интересуется: по вашему мнению, нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?

Проголосовать можно здесь.

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фото: Владимир Рыбалко / ВК
В Карелии власти потратили 400 тысяч рублей на холодные деревянные будки для собак (ФОТО)

В Медвежьегорском районе подрядчик построил для местного приюта холодные деревянные будки вместо теплых вольеров, освоив порядка 400 тысяч рублей, заявили зоозащитники.

Об этом сообщил руководитель Первого общественного приюта для животных Владимир Рыбалко у себя на странице в соцсети.

Он рассказал, что в Медвежьегорском районе было принято решение пристроить новый приют к уже имеющемуся приюту, который содержит общественная организация "Верные друзья". 

"Старые вольеры в маленьком приюте пришли в негодность, места не хватало. На строительство нового приюта по нашим сведениям было предназначено 400 000 рублей", - пишет Рыбалко. Затем он поясняет, что параметры строительства не были согласованы с руководством старого приюта. 

В итоге районные власти определили подрядчика, который построил собачьи будки на месте нового приюта. Качество строительства возмутило зоозащитников.

"На огороженной им территории вместо вольеров подрядчик поставил два десятка быстро сколоченных из досок неутепленных, однослойных будок с большими щелями, с наспех прибитыми поверх листами металлопрофиля. И это весь приют? Вместо вольеров - деревянные щелястые коробки? Такой "приют" совершенно не соответствует элементарным представлениям о стандартах содержания животных, не соответствует опыту карельских приютов", - заявил Владимир Рыбалко.

По словам карельского зоозащитника, будка должна защищать животное от холода, осадков и жары. "Основой приюта должны быть полноценные вольеры с утепленными будками в них. Кроме того, нужны еще подсобные и служебные помещения", - утверждает он.

Владимир Рыбалко отметил, что власти не должны принимать работу подрядчика, построившего деревянные будки. 

"Необходимо исправлять ситуацию и строить настоящие вольеры", - сказал Рыбалко.

Напомним, в августе осужденным к исправительным работам в Петрозаводске разрешили отбыть наказание в приюте для животных.

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фото: Владимир Рыбалко /ВК
В Карелии чиновники не видят нарушений в строительстве холодных собачьих будок за 400 тысяч рублей

В администрации Медвежьегорского муниципального района заявили, что все работы, произведенные в местном приюте, выполнены в соответствии с техзаданием и сметой.

Глава администрации Медвежьегорского района Сергей Яляев заявил корреспонденту "Столицы на Онего", что не видит разницы между будкой и вольером в том случае, если оба помещения для животных являются неотапливаемыми. Ранее зоозащитники возмутились тем, что власти Медгоры наняли подрядчика, который построил для местного приюта холодные деревянные будки вместо полноценных вольеров. Яляев сказал, что власти Медгоры посмотрели практику строительства подобных сооружений в других муниципалитетах и убедились, что будки для собак из приюта строить допустимо.

"Первое. Мы посмотрели по критериям других образований, что будки имеют место быть. Второе. Неотапливаемая будка и неотапливаемый вольер - разницы никакой нет. И у нас у всех, у кого есть частные дома, животные содержатся в будках и при этом в общем-то, наверно, заявлений на какой-то ущерб не предъявляют, и живут спокойно себе", - сказал Сергей Яляев.

Глава администрации заявил, что дал поручение юристам разобраться, насколько законно строительство будок вместо вольеров.

"При условии, если у нас только вольерное содержание и будок не должно быть, то мы будем что-то корректировать", - сказал Сергей Яляев.

Глава администрации отметил, что участок приюта разделен на две части. На старой территории имеются вольеры, на новой построены будки, вызвавшие претензии защитников животных. Приют огорожен по периметру забором.

Сергей Яляев также подчеркнул, что у него не вызывает удивления, что деревянные будки для животных построены, как утверждают зоозащитники, за 400 тыс. рублей.

"Любая стоимость определяется, первое -  техническое задание; а второе - смета, согласно техническому заданию", - пояснил Яляев и добавил, что смета прошла экспертизу. 

В администрации района добавили, что работы по возведению будок для медвежьегорского приюта на данный момент не приняты, поскольку к ним есть замечания. После устранения замечаний подрядчик получит расчет за свой труд.

Напомним, карельские зоозащитники выступили против действий местных властей и подрядчика, которые приняли решение построить для животных из приюта холодные деревянные будки, потратив на объект 400 тыс. рублей. Защитники животных считают, что такие условия для содержания собак недопустимы. Животным, по словам общественников, нужны качественно сделанные вольеры, укрывающие их от непогоды.

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Храм на набережной Петрозаводска придется построить в три раза меньше планируемого (ВИДЕО)

Константин Павлюченко, ответственный за возведения храма Всех карельских святых на Онежской набережной, рассказал о его проектировании, размерах и месте строительства.

Как рассказал Константин Павлюченко, проектировка нового храма на Онежской набережной в самом разгаре. Такой подарок церковь решила сделать городу к столетию республики. Храм построят рядом с уже существующим Епархиальным управлением на улице Федосовой,10.

Ранее, по словам ответственного за возведение храма Всех карельских святых, планировалось, что 35 метров традиционной древнерусской архитектуры будут возвышаться над Онежским озером. Но согласно требованиям к архитектурному облику города пришлось сократить высоту храма до 12 метров.

"На строительство храма будут использованы только пожертвования православных людей, заинтересованных лиц, это ни в коем случае не государственные деньги будут", - заверил Павлюченко.

Высота храма составит 12 метров, диаметр купола - 11 метров. По предварительным подсчетам, новое строение будет вмещать до 200 прихожан.

"Храм - это неотъемлемая часть епархиального управления, как при школе столовая или спортзал", - объяснил Константин Павлюченко.

Пока все находится на стадии проектирования, отмечается в сюжете телекомпании "Сампо-360".

Ранее уже сообщалось о планах строительства храма на набережной.

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фото: © ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников
Полиция нашла мужчину, укравшего пожертвования для больного ребенка в Петрозаводске

Инцидент произошел 23 октября на Древлянке, сообщили в МВД Карелии.

Напомним, в минувшую среду, 23 октября, в 15.00 в магазине на Лесном проспекте неизвестный мужчина совершил открытое хищение ящика для пожертвований на лечение больного ребенка.

Полицейские выяснили, что контейнер с деньгами похитил посетитель торговой точки. Вслед за ним на улицу выбежал продавец и потребовал вернуть похищенное. Тогда злоумышленник продемонстрировал нож, чем напугал работника торговли и тот оставил преследование.

Похититель скрылся с деньгами. Полиция нашла злоумышленника. 

Сотрудники петрозаводского уголовного розыска установили личность подозреваемого - 31-летнего петрозаводчанина.

Мужчина признался, что внутри ящика находилось 700 рублей, которые он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по факту разбоя, совершенного с применением оружия.

Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы. Петрозаводчанина арестовали. 

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фото: © Дмитрий Беленихин / vk.com/belenikhin
"Власти добились лишь разобщенности, отказа от исторической памяти и какой-то гражданской дезориентированности"

Житель Петрозаводска, гражданский активист Дмитрий Беленихин написал проникновенный пост о ноябрьских праздниках. 

"Когда я был маленьким человеком большой страны, я очень любил ходить на демонстрации, ощущать себя частицей чего-то большого, могучего и нерушимого, быть единым с тысячами радостных людей, примерно с такими же чувствами шествующих по главным проспектам города на площадь Кирова, - пишет Дмитрий Беленихин. - 1 и 9 мая, 7 ноября, красный день календаря...

Малолетние и приспособленцы скажут, что все это было "из-под палки", что не будь партийного принуждения, никто бы и не вышел на улицы великой страны, а предпочел бы просидеть весь день перед ТВ или на даче, но практически любой советский человек скажет вам, что и без партийной дисциплины, люди ощущали себя единой нацией, и большинство из нас, от чистого сердца, и без оголтелой идеологии ждали этих дней и участвовали в празднованиях.

Прошли годы, и те, кому моя страна и великая революция, положившая ей начало, дала счастливое детство, бесплатное образование и медицину, социальную защищенность, и многое другое, развалив СССР, поспешили откреститься от своего прошлого, спешно переродившись из коммунистов и атеистов, в набожных гибких управленцев, все так же шагающих маршем, но уже не с интернационалом, а с "боже царя храни", на устах, и крестным ходом. Обесценив и заменив важнейшие государственные праздники, потратив уйму ресурсов на попытки укоренения в сознании людей значимости новоделов, загоняя на них по спискам то бюджетников, то кадетов, нынешние власти добились лишь разобщенности, отказа от исторической памяти и какой-то гражданской дезориентированности".

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