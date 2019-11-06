Погода в Петрозаводске сегодня, 6 ноября

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|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой снег, -5 ° …-4 °
|4 м/с
|С
|747 мм.рт.ст.
|82%
|день
|Небольшой снег, -3 ° …-2 °
|3 м/с
|С
|751 мм.рт.ст.
|84%
|вечер
|Небольшой снег, -2 °
|2 м/с
|СВ
|753 мм.рт.ст.
|88%
|ночь
|Небольшой снег, -3 ° …-2 °
|3 м/с
|СВ
|754 мм.рт.ст.
|88%
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