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Новости. Погода
07:05, 20 Ноября 2019

Погода в Петрозаводске сегодня, 20 ноября

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Пасмурно, +3 ° …+4 ° 4 м/с ЮВ 771 мм.рт.ст. 93%
день Небольшой дождь, +3 ° …+4 ° 3 м/с Ю 771 мм.рт.ст. 92%
вечер Пасмурно, +3 ° …+4 ° 2 м/с Ю 772 мм.рт.ст. 92%
ночь Пасмурно, +3 ° 2 м/с Ю 771 мм.рт.ст. 92%
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