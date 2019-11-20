Погода в Петрозаводске сегодня, 20 ноября

Новости по теме
Загрузка...
|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Пасмурно, +3 ° …+4 °
|4 м/с
|ЮВ
|771 мм.рт.ст.
|93%
|день
|Небольшой дождь, +3 ° …+4 °
|3 м/с
|Ю
|771 мм.рт.ст.
|92%
|вечер
|Пасмурно, +3 ° …+4 °
|2 м/с
|Ю
|772 мм.рт.ст.
|92%
|ночь
|Пасмурно, +3 °
|2 м/с
|Ю
|771 мм.рт.ст.
|92%
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.11.2019, 11:58
18.11.2019, 12:18
17.11.2019, 11:05
Аналитика
19.11.2019 14:42
Обществоведение
Приставы Карелии намерены судиться, а не исполнять решение суда о сносе торговой пристройки "Невский пассаж".
18.11.2019 13:45
18.11.2019 11:58
18.11.2019 09:08
15.11.2019 16:52
Чтиво
19.11.2019 16:50
Без политики
"С больничного на больничный" - знакомая ситуация?
19.11.2019 16:42
14.11.2019 14:03
Медиа
15.11.2019 16:07
Опрос
Напугал ли вас "Сегежский мор"?
Комментарии