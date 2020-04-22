Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © ИА "Республика" / Сергей Юдин

Коллекцию дорогих швейцарских часов обнаружили в особняке арестованного экс-главы Минтранса Карелии

При обыске в особняке, который обвиняемый во взятке бывший министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов построил под Петербургом, изъяли коллекцию дорогих швейцарских часов.

Напомним, Алексей Кайдалов стал первым министром действующего правительства республики, которого арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В настоящее время он находится в следственном изоляторе. Между тем, "Столице на Онего" стали известны детали тех мероприятий, которые проводились в отношении Кайдалова правоохранительными органами.

Как нам удалось узнать, обыск был проведен и в построенном Кайдаловым особняке. Расположен он в очень престижном месте – в городе Павловске под Санкт-Петербургом, в коттеджном поселке "Онегин-парк".

Стоимость построенного Кайдаловым особняка наши эксперты оценили примерно в 40 миллионов рублей. И это без учета стоимости земли, которая в этом месте очень дорогая.

Во время проведенного в коттедже обыска, в присутствии супруги Кайдалова, здесь были изъяты пять швейцарских часов торговых марок класса "люкс" Breguet и Vacheron Constantin, которые считаются одними из самых дорогих. Стоимость таких часов, по данным официальных сайтов торговых марок, начинается от сотен тысяч рублей и доходит до 500 тысяч долларов. Но есть и более дорогие модели.

Подробности о красивой жизни Кайдалова читайте здесь.

фото: © Правительство Карелии/gov.karelia.ru

Парфенчиков сообщил о смерти от коронавируса в близкой ему семье

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о смерти от коронавируса в семье его знакомой из Москвы.

Артур Парфенчиков накануне эмоционально отреагировал на рост числа заболевших Covid-19 в республике до 35 человек.

Глава региона на своей странице в соцсети отметил, что Карелия "ни дня не продержалась" без регистрации новых заболевших и рассказал о смерти от коронавируса в близкой ему семье.

"Только что мне позвонила знакомая из Москвы и сообщила о смерти 66-летней свекрови от Covid. Все случилось быстро – болезнь стремительно развилась и привела к летальному исходу. Неужели нам с вами нужны в Карелии такие же случаи, чтобы мы осознали всю серьезность ситуации? Я очень хочу верить, что мои земляки понимают все и так. Верю и надеюсь на вас! Всем сейчас нелегко, но давайте немного потерпим, чтобы как можно быстрее вернуться к обычной жизни".

Напомним, что накануне в Карелии зарегистрировали пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число больных Covid-19 достигло 35 человек.

фото: © страница вконтакте Артура Парфенчикова

Глава Карелии Артур Парфенчиков представил оперативную информацию о ситуации по коронавирусу

За минувшие сутки зарегистрировано пять новых подтвержденных случаев коронавируса в республике.

По данным главы республики, на сегодняшний день в республике с подтвержденным диагнозом уже 35 человек. Напомним, вчера число заболевших увеличилось на 5 человек. Два случая выявлены в Петрозаводске, два - в Кондопоге, один - в Сегеже.

За сутки проведено 456 исследований на коронавирус. Всего с начала проведения противоэпидемических мер их сделано уже 9594.

Число лиц с подозрением на коронавирус увеличилось на 4 человека. Всего таких случаев 125.

Три человека за минувшие сутки были госпитализированы с подозрением на опасную инфекцию. В стационаре сейчас находятся 37 пациентов.

Один человек выздоровел и был выписан из больницы.

В места обсервации за сутки попали 15 человек. Всего таких пациентов - 30 жителей Карелии.

На режим самокарантина переведены 1675 человек. Их число сократилось на 14 человек за сутки.

Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте" пояснил, что из 1675 жителей республики, находящихся на самокарантине, большинство – 1178 человек – вернулись из-за рубежа, 296 - прибыли из других регионов России, и 201 – контактные по COVID-19.

Ранее глава Карелии заявил о том, что если жители республики будут игнорировать правила самоизоляции, то регион ждет всплеск заболеваемости. В связи с этим придется применять еще более жесткие меры, включая запрет на выезд на дачи в майские праздники.

фото: © pixabay.com

В Карелии младенец выпал из коляски и умер

Трагический случай произошел 20 апреля в поселке Сяпся Пряжинского района. Следком Карелии расследует уголовное дело по факту гибели ребенка.

По информации Следкома Карелии, молодые родители вместе со своим 8-месячным сыном приехали в гости к своим знакомым в один из поселков Пряжинского района, которые проживают в двухквартирном доме. В вечернее время мать оставила ребенка спящим в коляске на улице на огороженной придомовой территории без присмотра. В какой-то момент коляска упала, а находящийся в ней ребенок погиб.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следственными органами расследуется уголовное дело по факту гибели мальчика по признакам преступления – причинение смерти по неосторожности.

По имеющимся у нас данным, мальчик находился с родителями у бабушки в Сяпсе. Мать нашла ребенка упавшим из коляски без признаков жизни, лежащим на земле вниз головой – на лбу младенца была гематома. В 19.44 родители вызвали скорую, а сами выехали навстречу. Малышу проводили реанимацию на протяжении 30 минут, но, со слов фельдшера, ребенок был уже мертвым.

фото: pixabay

Названы условия работы салонов красоты во время эпидемии

Салонам красоты и парикмахерским рекомендуется обслуживать клиентов с перерывами не менее 20 минут, и запускать по одному посетителю.

Об этом говорится в перечне рекомендованных мер, размещенных на официальном сайте Роспотребнадзора.

"Организация обслуживания по предварительной записи с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями для исключения контакта между ними… Исключение ожидания обслуживания посетителей внутри салона красоты или парикмахерской; при непредвиденном скоплении очереди организация ожидания на улице с соблюдением социального дистанцирования (1,5 метра)", - говорится в документе. Каким еще условиям должны соответствовать салоны красоты и парикмахерские, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ИТАР-ТАСС/Надир Насыров

Бывший замначальника УФСИН Карелии подозревается в мошенничестве

В отношении бывшего заместителя начальника по кадрам и воспитательной работе карельского УФСИН возбуждено уголовное дело по мошенничеству при получении денежных выплат.

Как стало известно "Столице на Онего", 20 апреля в отношении бывшего заместителя начальника по кадрам и воспитательной работе карельского УФСИН Н. Следком республики возбудил уголовное дело по мошенничеству при получении денежных выплат.

Эта уголовная история началась в 2018 году. Вышедший тогда на пенсию полковник внутренней службы в отставке Н. выписался из петрозаводской квартиры. После этого, как установили сотрудники УФСБ республики, он зарегистрировался в непригодном для проживания 5-квартирном бараке (на фото) в поселке Чупа Лоухского района.

Затем, по данным следствия, документы о новом месте своей регистрации Н. представил в группу пенсионного обеспечения УФСИН. В результате ему, как зарегистрированному в приравненном к районам Крайнего Севера Лоухском районе, была начислена пенсия более 50 тысяч рублей, что на 10 тысяч больше положенного. В итоге, по мнению следствия, фактически не проживающий в Чупе полковник в отставке, подозревается в хищении свыше 120 тысяч рублей бюджетных средств. По неофициальной информации, свою вину он признал. Отметим, что на допрос в карельский Следком Н. приехал из Анапы, где сейчас проживает.

Также обнаружен и тот факт, что бывший замначальника УФСИН Карелии зарегистрировался в Чупе в одной квартире со своим бывшим коллегой из службы исполнения наказаний П., который был задержан ранее по подозрению в мошенничестве по аналогичному "пенсионному "делу.

В ходе написания материала стало известно, что вместе с двумя экс-сотрудниками УФСИН Карелии в этой же небольшой двухкомнатной квартире в Чупе, с аналогичной целью - получение более высокой пенсии - оказался прописан молодой пенсионер МВД РК Л. Ранее он работал в штабе министерства и тоже дослужился до полковника.

По нашей информации, на момент начала расследования все трое полковников-отставников заявляли, что действительно проживают в Чупе.

фото: администрация Петрозаводска

Трех нарушителей режима самоизоляции поймали в Петрозаводске

Петрозаводчанам, нарушающим режим самоизоляции, грозит административное наказание, сообщили в администрации Петрозаводска.

Три протокола составлено сегодня по статье 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Представители Администрации совместно с сотрудниками Управления МВД России по Петрозаводску провели рейд, направленный на выявление в городе нарушителей режима самоизоляции.

В ходе проверки были опрошены граждане на Онежской набережной и на проспекте Ленина в районе Петрозаводского государственного университета. Среди прохожих оказались не только те, кто шел в магазин, поликлинику или на работу, но и праздно гуляющие горожане.

По итогам проверки в соответствии со ст. 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" были составлены три протокола, гражданам вручены судебные повестки. Выявленные правонарушения предусматривают наказание в виде предупреждения или штрафа в размере от одной до тридцати тысяч рублей.

Администрация напоминает, что в условиях повышенной готовности граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции, ответственно относиться к личной и общественной безопасности. Выходить из дома без уважительной причины, в том числе на прогулку или в гости, в условиях распространения инфекции запрещено.

Рейды представителей администрации совместно с сотрудниками правоохранительных органов продолжаются.

фото: pixabay

Появились новые разъяснения, каким предприятиям в Карелии можно работать при карантине

Министерство экономического развития Карелии подготовило новые разъяснения, как юридические лица и индивидуальные предприниматели могут попасть в перечень хозяйствующих субъектов, имеющих разрешения на работу в период карантинных мероприятий.

Перечень сформирован исходя из общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Раньше разрешалось работать только тем, у кого основной вид деятельности соответствовал ОКВЭД. Однако, такой подход признали ошибочным.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ИТАР-ТАСС/Алексей Филиппов

Мертвую петрозаводчанку нашли в собственной квартире

Инцидент произошел 21 апреля на улице Сыктывкарской, сообщили в МЧС Карелии.

В 22.13 в пожарно-спасательную службу Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи – пожилая женщина не выходит на связь.

Пожарные, используя трехколенную лестницу, попали в квартиру на четвертом этаже и с помощью бензопилы вскрыли дверь.

В квартире было обнаружено тело пенсионерки.

Напомним, в Карелии младенец выпал из коляски и умер.

фото: © ГИБДД Карелии

Два человека пострадали в страшном ДТП в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)

ДТП произошло вечером 21 апреля на Древлянке, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 17.35 на перекрестке улицы Сыктывкарской и Березовой аллеи произошло столкновение Nissan Almera и Volkswagen Polo с последующим наездом автомобиля Nissan на фонарь.

Опора уличного освещения подломилась и рухнула на автомобиль.

© DtpPtz.ru

Пострадали 40-летний водитель и 22-летний пассажир автомобиля Nissan. Водителю назначено амбулаторное лечение, а пассажир доставлен в БСМП.

На сайте DtpPtz.ru появились фото с места ДТП. Видеокамера "Сампо.ру" запечатлела момент произошедшего.

© DtpPtz.ru

Ранее в Петрозаводске скончался 14-летний ребенок, попавший в ДТП.

фото: © МВД Карелии

Розыск: Жительница Карелии ушла из дома и не вернулась

Жительница Кондопожского района ушла из дома две недели назад, сообщили в МВД Карелии.

Полиция устанавливает местонахождение 32-летней Кристины Н. которая 8 апреля ушла из своего дома.

На вид женщине 25-27 лет, рост 150-155 см, среднего телосложения, волосы темно-русого цвета.

Была одета в куртку песчаного цвета с капюшоном, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета, свитер вязаный светло-голубого цвета.

Всех, обладающих информацией об обстоятельствах исчезновения женщины или о её местонахождении, полиция просит сообщить по телефонам: +7-999-094-53-28, +7(814-51) 2-09-02 или 02 (с мобильного – 102).

фото: ИА "Республика" / Леонид Николаев

Охлопков: "Внебольничными пневмониями люди болели всегда"

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков ответил на острые вопросы, связанные с эпидемией коронавируса в республике.

Карелия занимает 77 место среди регионов России по числу заболевших коронавирусной инфекцией. Всего 35 человек на сегодняшний день имеют подтвержденный диагноз COVID-19. Такая относительно благополучная ситуация, даже в сравнении с соседними областями, – это следствие жестких ограничительных мер, введенных на территории республики, или результат недостаточного охвата населения тестами? Какую роль в распространении инфекции играют медики, ведь среди заразившихся коронавирусом есть врач скорой помощи? Почему в Карелии регистрируется так много случаев пневмонии и связано ли это с эпидемией COVID-19?

Эти и другие вопросы о борьбе с коронавирусом в Карелии мы задали министру здравоохранения Михаилу Охлопкову.

- Внебольничными пневмониями люди болели всегда, - пояснил министр. - Есть несколько этиологических и патогенетических моментов возникновения внебольничной пневмонии: бактериальная микрофлора, вирусные возбудители, вторичная пневмония на фоне сердечно-легочной недостаточности при хронических и острых заболеваниях сердца и легких. Кроме того, вторичные пневмонии возникают на фоне болезней обмена веществ, таких как муковисцидоз и первичная врожденная легочная гипертензия, а также пороки и аномалии развития легкого. Для сравнения: с января по апрель 2019 года в Республике Карелия зарегистрировано 1650 случаев внебольничной пневмонии, тогда как за аналогичный период 2020 года установлено 1474 случая.

Полностью интервью читайте здесь.

фото: читатель "Столицы на Онего"

Знаменитая ротонда на набережной Петрозаводска разваливается на глазах (ФОТОФАКТ)

Горожане аккуратно складывают отваливающуюся плитку.

Постоянный читатель прислал в редакцию "Столицы на Онего" фото знаменитой ротонды на набережной Петрозаводска, которая сейчас в буквальном смысле разваливается на глазах.

"Ротонда на Онежской набережной разваливается, - написал житель Петрозаводска. - Горожане аккуратно складывают отвалившуюся от основания плитку. Наверное, верят, что власти все-таки отремонтируют беседку. Это же одна из достопримечательностей города".

"Последнее время в Петрозаводске ремонтируют мало, все больше сносят или строят новые объекты, которые не выдерживают испытание погодой и разваливаются через короткое время", - добавил горожанин.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Индекс самоизоляции: Жители Петрозаводска продолжают ходить по улицам

Сервис "Яндекс" показал, что на улицах Петрозаводска 22 апреля много людей.

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Уровень самоизоляции в городе на 14.10 составил 2.5 – на улице много людей. Вчера показатель был аналогичен.

Напомним, суд Петрозаводска выписал предупреждения нарушителям режима самоизоляции.

фото: © Николай Смирнов/Столица на Онего

Главу Петрозаводска удивляет большое количество людей и машин на улицах города

Мэр столицы Карелии Ирина Мирошник обратилась к горожанам в связи с осложнением ситуации по коронавирусу.

Глава города обеспокоена тем, что большинство заболевших коронавирусом в Карелии – это жители Петрозаводска.

"К сожалению, даже стремительный рост количества подтвержденных случаев заражения не останавливает наших земляков от рискованного в сегодняшней ситуации поведения: от прогулок по городу, частых походов в магазины, желания пообщаться в компании. Удивляет количество людей и машин на улицах Петрозаводска! Большую озабоченность вызывает пренебрежение элементарными правилами безопасности – нежелание надевать маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию", - пишет Ирина Мирошник на своей странице в "ВКонтакте".

Градоначальник города отметила, что сегодня врачи Петрозаводска работают с невероятной нагрузкой. В мэрии об этом знают не понаслышке – с первых дней прекращения работы общественного транспорта администрация города предоставляет служебные машины медицинским учреждениям.

"Сегодня наша главная задача, которую мы можем выполнить только сообща, – не дать инфекции распространиться. Для этого жизненно необходимо строго соблюдать правила самоизоляции, показывать своим детям, близким и окружающим пример дисциплины и самоконтроля", - заявила глава Петрозаводска.

Мирошник рассказал, что на ее страницу в соцсети и в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступают сообщения от петрозаводчан о нарушениях режима самоизоляции, допускаемые соседями, прохожими. И она разделяет эту озабоченность.

"В административное законодательство введена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. На улицах города усилена работа по контролю за соблюдением ограничительных мер, сотрудники правоохранительных органов и администрации составляют протоколы, нарушители будут строго наказываться", - пишет Мирошник.

Глава города призвала петрозаводчан ответственно относиться к нынешней ситуации, беречь себя и своих близких.

Ранее Ирина Мирошник рассказала, как живет город в период пандемии.

фото: © страница "ВКонтакте" губернатора Мурманском области Андрея Чибиса

В соседнем с Карелией регионе уже более 500 человек заразились коронавирусом

В Мурманской области подтверждено 509 случаев заболевания коронавирусом.

На сайте Мурманского оперативного штаба сообщается, что по состоянию на 23.30 21 апреля 367 случаев Covid-19 зафиксировано в Кольском районе в Белокаменке.



87 случаев – в Кировско-Апатитской агломерации, 17 – в Мурманске, 14 – в Печенгском районе, остальные зараженные выявлены в других поселениях региона.

⠀

Ранее сообщалось, что в Мурманской области более 400 человек заразились коронавирусом – трое скончались.

фото: © Столица на Онего

Парфенчиков ответит на вопросы по коронавирусу

Глава Карелии Артур Парфенчиков проведет очередную "прямую линию".

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков сообщил, что продолжит еженедельное общение с населением в рамках наших традиционных "прямых линий".

"В эту пятницу, 24 апреля, вместе с руководством Минздрава и Роспотребнадзора ответим на вопросы по коронавирусу, - написал Парфенчиков. - Трансляция начнется в 12.00".

фото: © Столица на Онего

Суд Петрозаводска выписал предупреждения нарушителям режима самоизоляции

В понедельник, 20 апреля, Петрозаводский городской суд рассмотрел ряд дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением режима самоизоляции.

На сайте суда сообщается, что дела рассмотрены в отношении граждан, нарушивших правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Петрозаводска.

Всем нарушителям выписали предупреждения.

За совершение повторного правонарушения предусмотрен административный штраф в размере от 15 до 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что трех нарушителей режима самоизоляции поймали в Петрозаводске.

фото: © Первый пожарно-спасательный отряд Республики Карелия

Пожарные спасли людей, оставшихся без еды на острове в Карелии (ФОТО)

Спасатели оказали помощь жителям острова Большой Клименецкий.

В связи с отменой регулярных пассажирских рейсов вертолета Ми-8 на острова Кижского ожерелья сотрудники пожарно-спасательной части по охране музея-заповедника "Кижи" доставили продукты первой необходимости жителям деревни Сенная Губа Медвежьегорского района, сообщается в паблике "1 пожарно-спасательный отряд Республики Карелия".











Ранее нуждающимся жителям Петрозаводска доставили продуктовые наборы.

фото: © МВД Карелии

Полиция Петрозаводска разыскивает "алиментщика"

Мужчину подозревают в неуплате алиментов на содержание детей, сообщили в МВД Карелии.

Отделом уголовного розыска по Петрозаводску разыскивается скрывшийся от органов дознания 51-летний Алексей В., подозреваемый в неуплате алиментов.

Всех, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит звонить по телефонам: +7-911-415-25-87, +7-911-409-26-96, +7(8142)73-91-54 или 02 (с мобильного – 102).

Ранее нерадивый отец предстал перед судом в Карелии.

фото: https://vk.com/public46514442 / официальная группа администрации Питкяранского района

На въезде в Питкяранту начал действовать пропускной режим

В рамках борьбы с распространением коронавируса с 21 апреля для въезда на территорию города Питкяранта на юге Карелии для неместных жителей требуется пропуск.

Как пояснили в администрации Питкярантского района, новый Порядок утвержден постановлением от 20 апреля 2020 года № 260-н "О порядке выдачи пропусков для въезда на территорию города Питкяранта".

Для получения пропуска необходимо заполнить заявление в установленной форме и направить в администрацию Питкярантского муниципального района по e-mail: pitkaranta@onego.ru, по почте или лично по адресу: 186810 г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 13.



Как пояснили в администрации, по-прежнему въехать в город могут люди с пропиской в Питкяранте, Ууксу, Койриноя, Юляристиоя.

Если вы не прописаны в Питкяранте, но работаете в городе, необходимо на КПП предъявить документы, подтверждающие исполнение трудовых обязательств (договор, справка с места работы, заверенная подписью и печатью). Если водитель от какого-либо предприятия, учреждения, индивидуального предпринимателя везет груз в город или транзитом через город, он может предъявить: счет-фактуру, транспортную накладную, путевой лист и т.п., где указан г. Питкяранта. Выехать за пределы города может любой желающий.

фото: © Алексей Сухоруков/РИА Новости

Двое жителей Карелии умерли за сутки от пневмонии

За минувшие сутки в больницы республики были госпитализированы 9 человек с внебольничной пневмонией.

Всего с 1 апреля в больницы с таким диагнозом попали 156 человек, 26 – умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода), сообщил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".

Два летальных случая за последние сутки: 79-летний мужчина и 51-летняя женщина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией и патологией органов дыхания. Тест на коронавирус в обоих случаях отрицательный.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19. В большинстве случаев проводится компьютерная томография.



Сегодня 15 больных пневмонией с отрицательными тестами на коронавирус по итогам КТ имеют признаки вирусной инфекции и требуют дальнейшего тестирования в динамике и уточнения диагноза.

Напомним, вчера от пневмонии умерла 95-летняя женщина.

фото: ©Столица на Онего

На российско-финляндской границе остался только грузопоток

Трафик на границе упал на 94%.

По данным Пограничной службы Финляндии, за минувшую неделю российско-финляндскую границу пересекли около 10,6 тысячи человек. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом трафик упал на 94%.

Как отметили финские пограничники, на российско-финляндской границе остались, главным образом, международные грузовые перевозки. Среди частных лиц, пересекающих границу, 91% составляют возвращающиея на родину граждане России, около 3% - граждане Финляндии и около 5% - граждане других стран.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса финские власти прекратили пропускать через российско-финляндскую границу граждан РФ, а также других стран, не входящих в Шенгенскую зону. Исключение сделано лишь для тех россиян и других иностранцев, у которых имеется вид на жительство в Финляндии.

фото: Илья Прохоров/ИА "Республика"

"Сама жизнь наказала", решивших обогатиться торговцев, заявил глава УФАС Карелии

Предприниматели, решившие заработать на ажиотажном спросе на имбирь в начале апреля, сейчас несут убытки из-за снижения цен на этот продукт.

Об этом сообщил руководитель карельского Управление Федеральной антимонопольной службы Артур Пряхин, комментируя работу ведомства по мониторингу цен на продукты питания.

"Уже есть информация, что ряд предпринимателей, решивших воспользоваться ситуацией и спекулятивно, «по-легкому» обогатится на изменениях цен на имбирь, в период ажиотажного спроса на этот экзотический для нашей страны импортный овощ приобрели значительные партии за 2-3 тыс. рублей за килограмм в надежде реализовать по цене в 2,5-3 тыс. и выше. В настоящее время они несут серьёзные убытки, так как цена на него снижается в силу объективных экономических причин. Как говорится – сама жизнь наказала…", - говорится в комментарии Пряхина на официальном сайте УФАС. По его словам, за период проведения ежедневного мониторинга в управление поступило более 100 обращений граждан по поводу изменения цен на различные виды товаров. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

Жители Петрозаводска вывесили красные флаги на окнах в день рождения Ленина (ФОТО)

Петрозаводчане поддержали акцию КПРФ "Ленин с нами", посвященную 150-летию со дня рождения вождя революции.

Красные флаги появились на окнах и балконах жилых домов в столице Карелии. Таким образом горожане откликнулись на призыв карельского республиканского комитета КПРФ поддержать всероссийскую акцию "Ленин с нами". Мероприятие посвящено 150-летию со дня рождения Владимира Ильича, которое отмечается 22 апреля.

Отметим, что у памятника вождя революции на площади Ленина сегодня появились цветы.

Напомним, коммунисты инициировали акцию с флагами, поскольку любые массовые мероприятия запрещены из-за введения ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

фото: https://vk.com/mbu_lkc_lietma

Во время карантина в карельском поселке Ледмозеро устраивают встречу форелеводов с населением

Глава Карелии ответил обеспокоенным жителям, что такие встречи проводить можно.

Администрация Ледмозерского сельского поселения Муезерского района Карелии объявила о проведении 22 апреля встречи населения с "представителями хозяйствующих субъектов" по "вопросу о местах размещения рыбоводных участков". Встреча организована в Ледмозерском доме культуры.

Администрация поселения напомнила местным жителям о "сложной эпидемиологической обстановке" и необходимости использования защитных масок. Кроме того, организаторы встречи предупредили ее участников о соблюдении безопасной социальной дистанции в полтора метра.

Однако у жителей Ледмозерского поселения возникли резонные вопросы о законности проведения таких встреч в условиях карантинных мер, введенных республиканскими властями из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. "Понятно,что жители не придут, и голосование будет не на стороне земляков, а на стороне предпринимателя", - написали представители местного населения главе Карелии Артуру Парфенчикову в социальной сети "ВКонтакте".

"В Ледмозеро и Муезерском районе меры изоляции смягчены . Такие встречи проводить можно", - ответил губернатор.

фото: Валентина Певцова/ТАСС

Карельские риелторы обвинили коллег в "сознательном уклонении" от исполнения законов

Союз "Гильдия риелторов Республики Карелия" обратился в УФАС с заявлением, в котором говорится о массовом нарушении прав граждан со стороны ряда агентств недвижимости.

Содержание этого заявления изложено в материалах дела по факту нарушения законодательства о рекламе, возбужденного антимонопольной службой.

"Заявитель указывает, что ряд организаций, осуществляющих деятельность агентств недвижимости, очевидно, преследуя исключительно коммерческие интересы, сознательно уклоняются от выполнения требований действующего законодательства, последствиями которых является массовое нарушение прав и законных интересов жителей города Петрозаводска и Республики Карелия", - сказано в документе. Что стало поводом для такого заявления, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © МЧС Карелии

Сотрудники МЧС провели дезинфекцию поликлиники в Петрозаводске (ФОТО)

Поликлинику №4 и прилежащую к ней территорию обработали от коронавируса.

Сотрудники пожарно-спасательной части имени капитана внутренней службы Г.А. Семенова провели обработку зданий и территорий Городской поликлиники № 4 в микрорайоне Ключевая.

В первую очередь дезинфицировали места, где возможно нахождение наибольшего количества людей, а именно: входы в здания, подъездные пути к приемному отделению, скамейки и аллеи. Дезинфекция осуществлялась путем распыления специального раствора, безопасного для человека и животных, сообщили в МЧС Карелии.

Все учреждения республики будут обрабатываться от коронавируса в плановом порядке.

Ранее сотрудники МЧС провели санобработку здания петрозаводской поликлиники №1.

фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Эпидемия совсем иначе повлияла на рынок труда в Карелии, чем предыдущие кризисы

Рекрутинговое агентство HeadHunter проанализировало ситуацию на рынке труда в регионах России, в том числе в Карелии, и пришло к выводу, что поведение работодателей и претендентов на вакансии резко отличается от того, что происходило во время предыдущих кризисов.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу Ирина Жильникова.

"Мы наблюдаем за динамикой вакансий и резюме, начиная еще с прошлых кризисов в 2008-2009 и 2014-2015 годах. Очевидно, что текущая ситуация очень отличается от той, что была ранее. Если в предыдущие кризисные годы резко снижалось число вакансий и росло количество резюме от кандидатов из разных сфер, то сейчас мы видим явное перераспределение спроса на рынке труда со стороны компаний и осторожный интерес в отношении новых карьерных перспектив у соискателей", - пояснила Жильникова. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © паблик "Новости|Заречный|Город-Z|Телерадиокомпания"

Жители поселка на севере Карелии остались без продуктов и ФАПа

Власти Костомукши просят предпринимателей помочь с доставкой продуктов в поселок Заречный.

Обращение к предпринимателям появилась на официальной странице органов местного самоуправления Костомукшского городского округа в соцсетях.

"В условиях угрозы распространения коронавируса на территории КГО существует необходимость организации доставки продуктов в поселок Заречный и отдаленные районы города: на ул. Мира, 15, 17, 19, в район Контокки", - говорится в обращении.

Местные власти обращаются за помощью к предпринимателям с просьбой организовать такие услуги.

"Со стороны администрации в рамках программы по развитию малого и среднего предпринимательства возможно возмещение 70% затрат на приобретение горюче-смазочных материалов при доставке товаров первой необходимости в поселок Заречный", - пишут в паблике, размещая контакты для связи.

Кроме того, местные власти предупредили жителей Заречного о том, что с 1 по 31 мая фельдшерско-акушерский пункт в поселке работать не будет. Причину закрытия ФАПа в официальном паблике объясняют, но предлагают селянам обращаться напрямую к фельдшеру и заведующей поликлинике.

Ранее пожарные спасли людей, оставшихся без еды на острове в Карелии.