Чем запомнился этот день

Первый человек умер в Карелии от коронавируса (СРОЧНО)

Пожилой петрозаводчанин, больной коронавирусной инфекцией, скончался в госпитале ветеранов, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

"Печальное известие поступило вчера вечером, 11 мая, из Госпиталя для ветеранов войн, написал Михаил Охлопков. - В ковид-центре умер пожилой петрозаводчанин. 69-летний мужчина больше недели находился в реанимации, куда поступил в крайне тяжелом состоянии, был переведен на ИВЛ. Все это время медики делали все возможное, чтобы спасти его жизнь, но болезнь не отступила. Возраст, хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы, эндокринные нарушения – все это осложняло течение болезни и повлияло на исход".

Министр выразил искренние соболезнования родным и близким.

Ранее сообщалось, что в Карелии выявлен 171 человек, заразившийся коронавирусом.

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Глава Карелии назвал муниципалитеты, где носить защитные маски обязательно

Глава республики Артур Парфенчиков уточнил перечень муниципалитетов, на территории которых действует "масочный" режим.

По словам руководителя региона, изменения в перечень внесены в соответствии с новыми рекомендациями санэпиднадзора, обращениями граждан и органов местного самоуправления.

С 12 мая надевать защитные маски при посещении торговых центров, магазинов, аптек, медицинских организаций, мест размещения иных организаций независимо от форм собственности, индивидуальных предпринимателей, органов власти необходимо:

- в Петрозаводске и Костомукше;

- в населенных пунктах следующих районов: Кондопожского, Пряжинского, Олонецкого, Питкярантского, Сортавальского, Прионежского (за исключением Ладвинского, Рыборецкого и Шелтозерского поселений);

- в городских поселениях: Медвежьегорском, Сегежском, Беломорском, Кемском;

- в Рабочеостровском сельском поселении.

В Суоярвском, Муезерском, Пудожском, Лоухском, Калевальском, Медвежьегорском, Сегежском, Беломорском и Кемском районах, Ладвинском, Рыборецком и Шелтозерском сельских поселениях маски обязательно должны надевать все, кто не имеет регистрации в указанных территориях.

Глава республики отметил, что на улице во время прогулки маски носить не обязательно.

"Главное – гулять в одиночку или с проживающими вместе с вами членами семьи. Необходимо также соблюдать дистанцию", - пишет Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее глава республики рассказал, где можно приобрести защитные маски.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом

На 12 мая в России зарегистрировано 232243 случаев коронавирусной инфекции.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 10899, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Вчера было выявлено 11 656 новых случаев Covid-19.

За последние сутки от вируса скончались 107 человек. Всего умерли 2116 зараженных.

Всего выздоровели – 43512 человек (+3711за сутки).

Россия вышла на второе место по числу подтвержденных случаев коронавируса, обойдя Испанию (число заразившихся там составляет 227436), пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Карелии скончался первый пациент, больной Covid-19.

фото: pixabay

Парикмахерские и салоны красоты открываются в Карелии после карантина

С 12 мая возобновляется работа парикмахерских и косметических салонов, сообщил глава Карелии.

Руководитель региона сообщил на своей странице в "ВКонтакте" о начале поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.

"С 12 мая в нашей стране завершается единый период нерабочих дней. Каждый регион приступает к поэтапному снятию ограничений, исходя из эпидемиологической ситуации. Напомню, в Карелии с завтрашнего дня возобновляется работа парикмахерских, косметических и салонов красоты – при строгом соблюдении целого ряда условий: отдельный вход, предварительная запись, 20-минутный интервал между посетителями и др. С 15 мая могут приступать к работе организации дополнительного образования", - пишет Артур Парфенчиков.

Глава республики уточнил, что на всех работающих предприятиях и в организациях должно быть минимум сотрудников - дистанционный режим сохраняется.

"Пока по-прежнему остаются неработающими детские сады, общественный транспорт, туробъекты, торговые центры, общепит. В дальнейшем будем следить за эпидемической ситуацией и принимать решения, исходя из нее", - заявил Парфенчиков.

Накануне президент России заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая. Владимир Путин обратил внимание, что выход из режима ограничений потребует значительного времени. Главы регионов смогут продолжать принимать решения о дополнении, смягчении или сохранении ограничений.

фото: © EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI

В Карелии коронавирус подтвердился еще у пятерых человек

За минувшие сутки число случаев Covid-19 в республике увеличилось до 176.

По данным оперштаба Карелии по коронавирусу, за сутки подтверждено пять новых случаев коронавируса: один местный житель заболел в Олонце, остальные – в Петрозаводске.

Три человека выздоровели: два – в Сегеже, один – в Кеми.

На самокарантине сейчас находятся 6354 человека. За сутки на данным режим перевели 47 человек.

На сегодняшний день проведено 23087 исследований на Covid-19, за сутки – 598.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 28,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5,3 раза выше и составляет 150,8 случая, по Северо-Западу – 110,4.

Ранее сообщалось, что в Карелии зарегистрирован первый смертельный случай от коронавируса – 69-летний мужчина больше недели находился в реанимации, куда поступил в крайне тяжелом состоянии и был переведен на ИВЛ.

фото: © Кадр из видео/ "Прямая линия главы Карелии"

Глава Карелии рассказал, какие сферы деятельности останутся под запретом

Артур Парфенчиков во время "прямой линии" 12 мая озвучил список сфер деятельности, которые не будут работать, пока в республике не улучшится эпидемиологическая обстановка по коронавирусу.

Несмотря на завершение нерабочих дней в стране, президент России Владимир Путин продлил особые полномочия глав регионов принимать решения по введению особых режимов на своих территориях в зависимости от объективной ситуации на местах.



"Мы приостанавливаем на территории республики на период угрозы коронавирусной инфекции деятельность в области искусства и организации развлечений, в области демонстрации кинофильмов, деятельность музеев, зоопарков, деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, физкультурно-оздоровительную, деятельность санаторно-курортных организаций (прорабатываем вопросы, по всей видимости, с 1 июня мы эту деятельность откроем при соблюдении определенных условий), организацию конференций и выставок, предоставление услуг дневного ухода за детьми", – отметил глава Карелии.



Также под запретом остаются кафе и магазины, осуществляющие розничную торговлю.



По словам заместителя премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрия Родионова, "объекты общественного питания, розничной торговли, туристического показа, средств размещения остаются в тех же правовых рамках, которые были предусмотрены ранее".

фото: © Следком Карелии

Следком Карелии возбудил уголовное дело по статье "Убийство" после пропажи подростка

В Костомукше подросток ушел из дома 6 мая, его местонахождение до сих пор не известно, сообщили в Следкоме Карелии.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 17-летнего Игоря Г. по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ – убийство.

По версии следствия, вечером 6 мая в Костомукше подросток ушел к другу, а затем к своей знакомой. Игорь не выходил на связь с 7 мая.

Поиски ни к чему не привели.

Пропавший подросток худощавого телосложения, рост около 180 см, был одет в черный спортивный костюм.

Лицам, обладающим какой-либо информацией о месте нахождения несовершеннолетнего, необходимо обратиться в Следком Карелии по телефонам: 594-690, 594-688, 592-590, +79214582855, либо по телефону 02.

фото: © скриншот сайта

Мошенники создали фальшивый сайт Госуслуг и выманивают банковские данные под предлогом выплат компенсаций на детей

Мошенники через фальшивый сайт Госуслуг запрашивают банковские данные людей под предлогом выплат компенсаций на детей, обещанных Путиным в связи с коронавирусом.

Напомним, 11 мая президент России Владимир Путин выступил с очередным обращением, в котором рассказал о мерах поддержки, одна из которых касалась семей с детьми от 3 до 15 лет.

По словам Путина, с 1 июня 2020 года каждый ребенок от 3 до 15 лет, имеющий российское гражданство, имеет право на получение единовременной помощи от государства в размере 10 тысяч рублей.

Менее чем за сутки мошенники создали фальшивый сайт Госуслуг, через который обещают за 10 минут выплатить компенсацию на детей в связи с коронавирусом.

Так, одному из читателей "Столицы на Онего", который является многодетным отцом, пришло на Viber сообщение, что "запустился новый портал объединенного компенсационного фонда, который выплачивает компенсации при наличии на то законных оснований".

"Пройдите регистрацию прямо сейчас и получите деньги уже в течение 10 минут", - гласила надпись в сообщении.

При переходе по ссылке человеку предлагается заполнить заявление и указать в нем банковские данные для перечисления выплат.

Читатель сообщил "Столице на Онего", что его сразу насторожил вопрос о данных счета, а также удивился тому, что на сайте Госуслуг вдруг появилась реклама, которой никогда на официальном портале не было и нет.

При внимательном прочтении читатель заметил, что настоящий сайт госуслуг пишется так - gosuslugi.ru, а фальшивый имеет окончание "s" gosuslugis.ru.

фото: © ГИБДД Карелии

Майский снегопад обрушился на Карелию (ФОТО)

Снегом "завалило" несколько районов республики, сообщили в ГИБДД Карелии.

Майские снегопады наблюдаются в Костомукше, Лоухском, Калевальском районах.

Всех, кто успел сменить зимние шины на летние, сотрудники Госавтоинспекции убедительно просят не выезжать на заснеженные дороги.

Ранее сообщалось, что 12 мая по северным районам республики ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, снега, налипание мокрого снега.

фото: © pixabay.com

Девочка, приехавшая на каникулы в Петрозаводск из Мурманска, заболела коронавирусом

Глава Карелии рассказал подробности о новых случаях заражения COVID-19 в регионе.

Напомним, за минувшие сутки подтверждены пять новых случаев коронавируса: один местный житель заболел в Олонце, остальные – в Петрозаводске.

"Четыре случая подтверждены в Петрозаводске. Двое - контактировавшие с ранее заболевшими, а также два новых источника. Одна женщина 53 лет вернулась с вахтовой работы из Санкт-Петербурге и девочка 13 лет, приехавшая на каникулы к жительнице Петрозаводска из Мурманска", - сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в "Вконтакте".

По словам руководителя региона, один больной с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией, зарегистрирован в поселке Ильинский Олонецкого района.

"Заражение, вероятно, произошло от односельчанина, выезжавшего в Санкт-Петербург", - уточнил Парфенчиков.

В Ильинский сегодня отправится группа столичных медиков.

"Всех жителей поселка прошу максимально соблюдать меры изоляции, прекратить все межсемейные контакты, в том числе между детьми, минимизировать выезд за пределы поселка", - пишет Парфенчиков.

Глава Карелии еще раз напомнил о необходимости жесткой изоляции лиц, прибывших в республику из-за ее пределов. О фактах нарушений такой изоляции он просит информировать глав городских и сельских поселений, участковых инспекторов полиции, сообщать на горячую линию Минздрава 8 - 800 - 201- 06 – 57.

Напомним, на 12 мая зарегистрирована первая смерть в Карелии от коронавируса.

фото: © кадо из видео

Самосвал протаранил "легковушку" на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Пострадавшего вырезали из автомобиля с помощью специнструментов.

Сегодня утром, 12 мая в 7.47, на пересечении улиц Ключвая и Нойбранденбургская, грузовик снес легковой автомобиль.

ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог.

ДТП произошло в тот момент, когда легковой автомобиль Opel выезжал на улицу Ключевая с улицы Нойбранденбургская, совершая левый поворот, а самосвал Volvo двигался по улице Ключевая в прямом направлении.

Судя по видео, водитель легкового автомобиля оказался заблокирован. Для деблокирования водителя Спасателям пришлось использовать специнструмент, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Как сообщили "Столице на Онего" в ГИБДД Петрозаводска, в результате ДТП пострадал 36-летний водитель автомобиля Opel. Пострадавший госпитализирован.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

фото: © страница вконтакте Артура Парфенчикова

Глава Карелии проведет сегодня прямую линию по вопросам соцподдержки

Артур Парфенчиков ответит на вопросы жителей республики по поводу мер социальной поддержки и ослабления ограничительных мер в период пандемии коронавируса.

Прямая линия с главой республики пройдет 12 мая в социальной сети в "ВКонтакте".

"Мне поступает очень много вопросов по поводу мер социальной поддержки граждан, в том числе тех, которые вчера в своем обращении озвучил Президент страны. Подробно отвечу на них сегодня вечером во время Прямой линии", - написал руководитель региона на своей странице в "ВКонтакте".

Артур Парфенчиков сегодня также подробно расскажет о поэтапном послаблении ограничительных мер на территории нашей республики: как правильно совершать прогулки, посещать магазины и парикмахерские.

"Также, поскольку вчера были внесены изменения в распоряжение о введении масочного режима в Карелии, поясню, кому, и где обязательно носить маски", - отметил Парфенчиков.

Онлайн-трансляция начнется на странице главы в 18.00.

Ранее глава Карелии назвал муниципалитеты, где носить защитные маски обязательно.

фото: © паблик "Подслушано в Сортавала"/vk.com/podslushanovsortavala

Юный водитель на иномарке упал в реку с моста в Карелии

В Сортавальском районе Карелии 18-летний водитель не справился с управлением автомобиля и упал в реку, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник, 11 мая, в 18.40 в поселке Заозерный 18-летний юноша, с водительским стажем менее года, сел за руль автомобиля Audi, выехал на мост, не справился с управлением, снес ограждение и упал в реку.

Как сообщили в ГИБДД Карелии в ДТП пострадавших нет. Местный житель, находившийся за рулем, был трезв.

фото: © кадр из видео/"Ситилинк"

Избитый "приятелями" мужчина устроил танцы посреди проезжей части в Петрозаводске (ВИДЕО)

Инцидент произошел 3 мая на Голиковке.

После 20.00 четверо мужчин устроили драку посреди проезжей части около регулируемого пешеходного перехода на улице Мерецкова.

Одному из мужчин досталось больше всего. Судя по кадрам, он провоцировал "приятелей", стоя на дороге. В перерыве между "разборками" мужчина даже станцевал.

Спустя несколько минут на место происшествия приехала полиция.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.

фото: © Валерий Матыцин/ТАСС

В Карелии более 50 человек заразились клещевым боррелиозом

С начала сезона в медицинские учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 203 человека, среди них – 95 детей, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

За неделю число пострадавших увеличилось на 120.

Клещи покусали жителей Кондопожского, Медвежьегорского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Пудожского, Сортавальского, Сегежского и Суоярвского районов, а также Петрозаводска.

По информации Центра гигиены и эпидемиологии Карелии, в 26,2% (53 человека) выделен возбудитель клещевого боррелиоза, в 2,4% – возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека.

Напомним, первое обращение по поводу присасывания клеща зарегистрировано 29 марта на территории поселка Харлово Пудожского района у жилого дома.

В 2019 году, по статистике на 13 мая, было зарегистрировано 195 обращений по поводу присасывания клещей.

фото: © Антон Новодережкин/ТАСС

Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом

У Дмитрия Пескова подтвердился Covid-19.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом, пишет ТАСС.

"Да, я заболел, – сказал он в ответ на вопрос, действительно ли у него выявлен коронавирус. – Лечусь".

Песков сообщил, что не общался очно с главой государства Владимиром Путиным больше месяца.

Коронавирус ранее был выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой. Мишустин с 30 апреля находится под наблюдением врачей в одном из медучреждений, врачи отмечают положительную динамику его состояния.

фото: © shutterstock.com

В Карелии будут судить экскаваторщика, обвиняемого в смерти 18-летнего студента

Работник АО "ВАД" обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении ремонтных работ, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, в сентябре 2019 года машинист экскаватора АО "ВАД" при установке дорожного знака во время ремонта дороги на А-121 "Сортавала" не убедился в безопасности маневра и случайно убил рабочего.

Обвиняемый не подал звуковой сигнал, предупреждающий о начале работ.

Рабочий, студент автотранспортного техникума, был сдавлен между движущейся частью и рамой экскаватора. Мужчина был временно принят на работу для участия в производстве сезонных работ.

Напомним, 18-летний рабочий оказался под движущимися частями экскаватора-планировщика и в результате погиб на месте. Трагедия произошла 26 сентября 2019 года на трассе в районе Рускеалы.

Смерть молодого человека наступила на месте происшествия.

Уголовное дело будет направлено в Сортавальский городской суд для рассмотрения по существу.

Министр соцзащиты Карелии рассказала, как за период коронавируса получить 10 тысяч на несовершеннолетнего ребенка

Министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова объяснила, как семьям с детьми от 3 до 16 лет получить разовую выплату в 10 тысяч рублей, которую назначил Путин в качестве поддержки в период коронавируса.

Напомним, 11 мая президент России Владимир Путин выступил с очередным обращением, в котором рассказал о мерах поддержки, одна из которых касалась семей с детьми от 3 до 16 лет. По словам Путина, с 1 июня 2020 года каждый ребенок от 3 до 16 лет, имеющий российское гражданство, имеет право на получение единовременной помощи от государства в размере 10 тысяч рублей.

Сегодня в ходе "прямой линии" министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова объяснила, что выплата семьям, воспитывающим детей в возрасте от 3 до 16 лет, разовая и составляет 10 тысяч рублей.

Получить такую выплату могут все семьи, у которых есть дети от 3 до 16 лет. Ольга Соколова уточнила, что выплата полагается детям, которым на момент 1 июля 2020 года не исполнилось еще 16 лет.

Чтобы получить такую разовую финансовую поддержку, необходимо просто написать заявление на сайте Пенсионного фонда или на сайте Госуслуг.

Подать заявление на выплату можно до 1 октября 2020 года.

Также было отмечено, что получить 10 тысяч рублей на своего несовершеннолетнего ребенка могут все семьи, независимо от того, являются ли они получателями каких-либо других соцвыплат.

фото: © karelia-granit.ru

Власти Карелии намерены продать торговый дом "Карельский гранит"

В прошлом году предприятие было подарено республике правительством Москвы.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес на рассмотрение республиканского парламента проект поправок в региональную программу приватизации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, который предусматривает продажу с аукциона государственного пакета акций ООО "Торговый дом "Карельский гранит". Компания полностью принадлежит республиканским властям, а ее учредителем является министерство имущественных и земельных отношений Карелии.

Напомним, ранее торговый дом "Карельский гранит" находился в собственности ОАО "МКК-Холдинг", которым владеет правительство Москвы. Однако в прошлом году московские хозяева предприятия подарили его Карелии вместе с производственным зданием в Кондопоге.

фото: © AP Photo/Sergei Chuzavkov

В Карелии пенсионеры старше 60 лет по-прежнему смогут ходить за покупками только с утра

Торговые точки продолжат обслуживать лиц старше 60 лет только два часа в день из-за пандемии коронавируса.

Глава республики Артур Парфенчиков подписал вчера распоряжение, где установил режим работы магазинов для пенсионеров. Организации розничной торговли должны обслуживать граждан старше 60 лет исключительно с 9.00 до 11.00.

"До 9.00 и после 11.00 проводится уборка помещений с применением дезинфицирующих средств", - говорится в тексте распоряжения.

Напомним, глава республики выделил для людей старше 60 лет особое время для покупок еще в конце марта. С 9 до 11 утра в магазинах не должно быть молодежи и детей. Это время только для пожилых людей, которые находятся сейчас в зоне повышенного риска, отмечал Артур Парфенчиков.

Глава Карелии объяснил, почему ввел "масочный" режим

В ходе "прямой линии" Артур Парфенчиков объяснил, почему он подписал распоряжение об обязательном ношении масок.

"Все врачи говорят о том, что маски нужны, - заявил Парфенчиков. - Они эффективны, тем более тогда, когда маски носят все. Если двое в масках, а если все 10 в масках, а если еще в очках, конечно, это очень эффективное препятствие распространению инфекции".

Также Парфенчиков назвал еще два важных момента ношения маски: первое - это снижение вирусной нагрузки при заражении и второе, маска не дает трогать руками лицо, она защищает, а если еще и очки надеть, то и глаз не сможем потереть.

"Поэтому заканчиваем весь этот разговор - надо или нет маски носить, - сказал Артур Парфенчиков. - Маски надо носить. Они являются способом предотвращения распространения инфекции".

Глава четко прописал, что маски надо носить во всех закрытых общественных местах: магазинах, аптеках, банках, почтах, органах власти, на вокзалах.

Губернатор предупредил, что если организация будет обслуживать человека без маски, то отвечать будут все.

А контролировать ситуацию Артур Парфенчиков планирует с помощью населения.

"Население пишет, - сообщил Парфенчиков. - Граждане сообщают, где без масок работают, где кассир сидит с опущенной маской, фото присылают. Если увидели где-то нарушения, то можно сообщать в Роспотребнадзор, в органы власти".

Напомним, с 10 мая в Карелии введен "масочный" режим.

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

В Карелии возобновляют работу суды: какими будут новые правила в период эпидемии

Измерение температуры на входе, маски на лицах участников заседаний и запрет на массовость: какими будут новые правила работы судов в Карелии в условиях пандемии коронавируса.

На сайтах судов появилась информация о возобновлении работы после майских праздников.

Так, Арбитражный суд Карелии информирует, что с 12 мая возобновляет свою работу в обычном режиме. Но при этом в здании вводится особый порядок допуска представителей сторон.

На сайте Арбитража опубликован список рекомендаций участникам заседаний. В частности, сообщается, что вход в здание суда осуществляется не ранее, чем за 10 минут до начала заседания во избежание массового скопления людей. При этом от каждого участника процесса допускается только один представитель.

В самом здании требуется соблюдение мер предосторожности и социального дистанцирования.

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Появились кадры с места пожара в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)

Пожар произошел 11 мая на старой Кукковке, сообщили в МЧС Карелии.

Ранее в ЕДДС Петрозаводска сообщили, что в 19.44 на ул. Лыжной, 30 сгорел гараж и стена соседнего гаража на площади 4 кв м.

По информации республиканского МЧС, также сгорел мотоцикл, находящийся в одном из гаражей. Для ликвидации возгорания привлекались 13 человек и 3 единицы техники.

Никто не пострадал.

Читатель прислал в редакцию "Столицы на Онего" фото и видео с места происшествия.

Артур Парфенчиков проведет "прямую линию" по вопросам соцподдержки

Глава Карелии Артур Парфенчиков сегодня в режиме онлайн отвечает на вопросы жителей республики.

Основные темы "прямой линии":

- меры социальной поддержки граждан, с учетом тех, что накануне озвучил Президент;

- поэтапное ослабление ограничительных мер на территории нашей республики;

- масочный режим в Карелии: кому и где обязательно носить маски.

Смотреть трансляцию "прямой линии" губернатора можно здесь.

фото: © Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу

Пять человек погибли на пожаре в больнице Петербурга, где лечат больных Covid-19

Пожар произошел утром 12 мая в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат больных с коронавирусом.

Пять человек погибли при пожаре в больнице в Выборгском районе, пишет издание "РИА Новости".

Возгорание удалось локализовать на площади десять квадратных метров. Из больницы эвакуировали 150 человек.



По информации ТАСС, предположительной причиной пожара в больнице Святого Георгия могло стать короткое замыкание аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).



В конце апреля городской комитет по здравоохранению сообщал, что медицинские учреждения Санкт-Петербурга, в которые вошла больница Святого Георгия, развернули 5483 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.



В субботу, 9 мая, пожар произошел в больнице №50 в Москве, где также лечили пациентов с Covid-19 В результате одна пациентка погибла, идет расследование.

фото: "Столица на Онего"

Священник представил вариант возрождения часовни Фаддея в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Отец Константин Савандер представил вариант возрождения часовни Фаддея и строительства подземной церкви на площади Кирова в столице Карелии.

Православный священник Константин Савандер, один из инициаторов строительства часовни святого Фаддея и подземной церкви на главной площади Петрозаводска, опубликовал на своей странице в соцсети видео с видами здания будущей культовой постройки.

"Вашему вниманию представляется компромиссный вариант возрождения хоть немного из того, что утрачено, и сохранение того, что появилось в советский период… Давайте не разрушать, а созидать!!! Давайте лучше посвятим свое время размышлению над тем, как сделать наш родной город красивым и интересным, вместо того, чтобы все время критиковать все и вся…." - пишет Константин Савандер.

Напомним, проект здания будущей часовни основан на историческом ее облике, который восстанавливали по архивным документам. В него включили фрагменты фундамента исторической постройки: их планируют музеифицировать, чтобы любой желающий, войдя в часовню, мог прикоснуться к истории города.

Раскопки на площади Кирова, где предполагается воссоздать православную часовню, начались в конце июня 2017 года. Тогда, к удивлению археологов, был обнаружен мощный фундамент фасада здания храма, Воскресения Господня, построенного в 1800 и сгоревшего в 1924 году, и ряд археологических артефактов. Позже раскопки были приостановлены. Их планируют продолжить после празднования столетия Карелии в Петрозаводске. Как только они закончатся, в проект внесут все необходимые уточнения. После этого можно будет приступать непосредственно к строительным работам. Возможно, они начнутся уже весной 2021 года.

фото: © pixabay.com

В Карелии хотят открыть дежурные группы в детсадах

Глава Карелии дал поручение уполномоченным лицам подготовить детские сады для приема детей.

В связи с тем, что период нерабочих дней в России завершен, многие жители республики вышли на работу. И детей дошкольного возраста не с кем оставить. Родители обращаются к главе Карелии с вопросом, как быть.



Артур Парфенчиков во время "прямой линии" "ВКонтакте" сообщил, что с 26 мая в республике могут заработать дежурные группы.



"Мы дали задание с 26 мая подготовить детские сады. Дежурные группы. Мы постараемся, чтобы местные самоуправления были готовы", – сказал губернатор.



Также республиканские власти подготовили обращение к работодателям с просьбой смягчить режим работы для тех граждан, у которых есть маленькие дети.

"Сейчас мы предложили работодателям до открытия детских садов использовать дистанционный формат работы, гибкий график, предоставление очередных оплачиваемых отпусков работникам, имеющим детей дошкольного возраста в случае невозможности обеспечить присмотр другими членами семьи или иными лицами, совместно с ними проживающими", –отметил Парфенчиков.

фото: © depositphotos.com

Число умерших от пневмонии в Карелии за 1,5 месяца выросло до 41

За минувшие сутки от внебольничной пневмонии скончался 69-летний мужчина, тест на COVID-19 у которого оказался положительным.

По данным оперштаба Карелии по коронавирусу, за сутки в республике зарегистрирован 1 летальный исход от пневмонии. Как уже сообщалось ранее, это 69-летний мужчина, который скончался в ковид-центре на базе госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске. Тест на COVID -19 у пациента был положительный.

Всего с 1 апреля в республике зарегистрирована 41 смерть от внебольничной пневмонии (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). За 1,5 месяца в больницы с этим диагнозом попали 348 человек.

Накануне в Карелии с пневмонией были госпитализированы 6 человек.

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Первые выплаты за оказание помощи пациентам с COVID-19 медики в Карелии получат в мае

В Карелии федеральные выплаты за апрель получат порядка 500 медицинских работников, региональные – вдвое больше.

"Первый случай подтвержденного коронавируса зарегистрирован в Карелии в начале апреля, поэтому первые выплаты будут за апрель – в мае. У медицинских учреждений сроки заработной платы установлены по коллективному договору до 15 числа, и выплаты за апрель будут начислены до 15 мая", - сообщила начальник отдела экономики и перспективного развития Минздрава Карелии Светлана Литвина.

Она напомнила, что помимо федеральных выплат медики, работающие в условиях пандемии коронавируса, получат и региональные.

"Региональные доплаты будут выплачиваться не только медицинским работникам, непосредственно взаимодействовавшим с больными коронавирусной инфекцией, но и работникам, оказывающим помощь гражданам из групп риска (имеющих клинические проявления ОРВИ, пневмонии). Таким образом, круг получателей региональных выплат намного шире: доплаты могут получить участковые терапевты, педиатры, иные врачи и средний медицинский персонал, привлеченный для предотвращения распространения коронавирусной инфекции", - отметила Светлана Литвина.

Подробнее о суммах и сроках выплат медицинским работникам республики читайте здесь.

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Более двух тысяч мам в Карелии получат увеличенное пособие по уходу за ребенком

Министр социальной защиты республики рассказала, кто получит увеличенное в два раза пособие по уходу за ребенком.

В ходе "прямой линии", посвященной мерам социальной поддержки граждан в период пандемии коронавируса, глава Минсоцзащиты Ольга Соколова сегодня разъяснила, какие изменения произойдут в выплате пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет.

"Изменение, которое будет внесено, касается тех граждан, которые не попадают под обязательное социальное страхование, но которые получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Как правило, это молодые мамочки, студенческие семьи, женщины, которые родили ребенка, а в этот момент их работодатель прошел через процедуру ликвидации. Они получают пособия на ребенка до 1,5 лет через органы социальной защиты. У нас в республике их 2105 человек. И здесь особенность в том, что минимальной размер этого пособия составляет 3 375 рублей на первого ребенка. Если оно выплачивается на второго ребенка, его размер увеличивается в два раза. А согласно предложению президента этот минимальный размер увеличится в два раза - с 3375 до 6750 рублей", - рассказала Ольга Соколова.

По словам министра, по данному решению президента должны быть приняты дополнительные изменения в законодательстве.

"Как только они будут внесены на федеральном уровне, у нас будут основания внести изменения в наш программный комплекс, чтобы 2105 женщин смогли получить увеличенный размер пособия по уходу за ребенком", - уточнила министр.

Заявления на выплаты женщинам писать будет не нужно.

Кроме того, Ольга Соколова разъяснила порядок выплаты 5 тысяч рублей семьям с детьми до трех лет. На эту выплату имеют право жители республики, в чьих семьях родились дети с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года, того момента, когда вступил закон о маткапитале на первого ребенка.

"Обратиться за этой выплатой граждане могут до 1 октября нынешнего года. Время еще есть. Семьи получат выплату за три месяца: апрель, май и июнь", - сказал глава Минсоцзащиты республики.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин сообщил, что принят новый пакет мер по поддержке российской экономики и граждан в условиях пандемии коронавируса.