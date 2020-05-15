Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © Kena Betancur/Getty Images

Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 200 человек

Восемь новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии за сутки, сообщили в оперштабе.

Из восьми выявленных заболевших – семь человек в Петрозаводске и один в Сортавале.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии составило 202 человека.

Выздоровели 13 человек: в Петрозаводске (9 человек) и Сегеже (4 человека). Всего за весь период пандемии вылечились от коронавируса в Карелии 72 человека.

Умер один человек.

Всего проведено исследований – 24810 (+490 за сутки)

Находятся на самокарантине – 6019 (-205 за сутки)

В местах обсервации – 25 человек (-1 за сутки)

фото: © "Новости Костомукши"

Число "чистых" районов в Карелии увеличилось до девяти

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, которым увеличил список "чистых" районов и населенных пунктов, сообщили в правительстве региона.

Территорий, где разрешена работа объектов розничной торговли, парикмахерских и салонов красоты, бань и саун, а также организаций, оказывающих услуги дополнительного образования, стало больше.

Согласно распоряжению главы республики к "чистым" теперь относятся не только Муезерский, Калевальский, Суоярвский, Беломорский, Пудожский, Лоухский, Кемский районы, но и Медвежьегорский район, Костомукшский городской округ и поселки Пай и Ладва-Ветка Прионежского района.

Ранее глава республики озвучил список сфер деятельности, которые не будут работать, пока в регионе не улучшится эпидемиологическая обстановка по коронавирусу.

фото: © Скриншот / covidmap10.ru

В Петрозаводске больше всего очагов коронавируса выявлено на Древлянке

Онлайн-карта распространения коронавируса по Карелии с каждым днем расширяется.

Адресная информация на карте обезличена, очаги в многоквартирных домах указаны без номера квартиры и подъезда, в частном секторе маркируется только улица.

В Петрозаводске по статистике на 15 мая, больше всего очагов распространения Covid-19 зафиксировано на Древлянке – 16 домов, в которых проживают зараженные коронавирусной инфекцией. На втором месте – Перевалка.

При наведение курсора на адрес помеченного дома можно узнать дату обнаружения вируса и проводилась ли дезинфекция подъезда.

Напомним, восемь новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии за минувшие сутки, семь из низ – в Петрозаводске. И первый случай зарегистрирован в Сортавале.

фото: © кадр из видео

Драка в Петрозаводске закончилась ДТП (ВИДЕО)

Один из участников конфликта в Петрозаводске перевернулся на кольце на Древлянке.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", 14 мая с 21.25 до 21.44 на пересечении Лесного проспекта и Лососинского шоссе автомобиль Renault Logan пробил ограждение и перевернулся.

Судя по видео, ДТП предшествовала драка: на Первомайском проспекте у кинотеатра "Калевала" на перекрёстке произошел конфликт между пассажиром и водителем автомобиля Renault Logan. Чуть позже пассажир занял водительское место и уехал в сторону центра.

На записях с камер видеонаблюдения видно, что Renault Logan тёмного цвета с включённой "аварийкой" полностью игнорирует Правила дорожного движения.

Через пятнадцать минут опасный вояж закончился на Древлянском кольце.

Чем вызвано агрессивное и неадекватное поведение гражданина - пока не понятно.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Видеокамеры компании "Ситилинк" и Сампо.ру запечатлели происшествие.

фото: © Столица на Онего

Глава Минздрава Карелии не исключает технических ошибок при начислении доплат медикам

Сотрудники станции скорой медицинской помощи Петрозаводска рассказали об обещанных выплатах за первый месяц работы в условиях пандемии коронавируса.

По сообщению министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, в республике работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, в полном объеме предоставлены стимулирующие выплаты за апрель. Денежные средства перечислены на личные счета работников.

Но как рассказала "Столице на Онего" председатель первичной профсоюзной организации межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие", фельдшер станции скорой помощи Петрозаводска Ольга Чайка, выплаты получили далеко не все медики.

"Деньги пришли еще 13 мая. Мы думали, что их получат все наши сотрудники, которые работали на скорой. Но получилось, что выплаты поступили на карты всего нескольких работников станции. В результате кто-то получил 70, 90, 100 тысяч, в кто-то ноль рублей. Ничего не понятно. Кто в апреле был в отпуске или на больничном, тот ни на что не претендует. Но те, кто работал на 1,5-2 ставки и ни рубля не получил в качестве доплаты, в шоке. На "скорой" работают в одном режиме все одинаково, рискуют здоровьем одинаково, на вызов едут вслепую, не зная на что попадут, на зараженного коронавирусом или нет, - и такое начисление. Мы возмущены до предела", - сказала Ольга Чайка.

По словам представителя профсоюза "Действие", сейчас на станции составляют списки тех, кто остался без выплат. Это и водители, и фельдшеры, и врачи.

"Будем разбираться. Выплаты получили единицы. Большая часть сотрудников станции так и не увидела доплат", - отметила Ольга Чайка.

Глава Минздрава Михаил Охлопков, заявил, что при начислении выплат могли быть допущены технические ошибки.

"Допускаю, что при начислении выплат могли быть допущены технические ошибки и неточности. В таких случаях следует обращаться в кадровую или экономическую службу медицинского учреждения. По вопросам предоставления стимулирующих выплат можно обратиться на телефон горячей линии 8 (905) 299-97-31, звонки принимаются в будние дни с 9.00 до 17.00. Сегодня в течение дня на горячую линию обратились 11 медицинских работников. Каждый вопрос будет решаться индивидуально", - написал министр на своей странице в "ВКонтакте".

Напомним, в Карелии федеральные выплаты за апрель должны были получить порядка 500 медицинских работников, региональные – вдвое больше.

фото: © кадр из видео

В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности ДТП, которое произошло после драки

На кольце на Древлянке автомобиль вылетел с дороги на газон, пробил ограждение и опрокинулся.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска виновником ДТП, которое произошло в минувший четверг, 14 мая, в 21.45 на пересечении Лесного проспекта и Лососинского шоссе, стал 30-летний мужчина.

Водитель, устроивший ДТП, не имеет прав, а также в момент происшествия находился в состоянии опьянения.

В отношении нарушителя составлен административный проток по ст.12.8 ч.3 КоАП РФ. За данное нарушение законом предусмотрен административный арест на срок от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не может применяться административный арест, в размере 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ДТП предшествовала драка: на Первомайском проспекте у кинотеатра "Калевала" на перекрёстке произошел конфликт между пассажиром и водителем автомобиля Renault Logan. Чуть позже пассажир занял водительское место и уехал в сторону центра.

На записях с камер видеонаблюдения видно, что Renault Logan тёмного цвета с включённой "аварийкой" полностью игнорирует Правила дорожного движения. Через пятнадцать минут опасный вояж закончился на Древлянском кольце.

фото: © читатель "Столица на Онего"

Собака изувечила пенсионерку в Петрозаводске

Несколько операций перенесла 79-летняя женщина после нападения на нее собаки в Петрозаводске.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился петрозаводчанин, который рассказал, что 13 мая у дома №12 по улице Чернышевского собака бойцовской породы напала на 79-летнюю женщину и разорвала ей лицо.

Пострадавшая была доставлена в БСМП, где врачи сделали ей несколько операций.

Сообщение о пенсионерке, которая поступила в больницу с "укушенными ранами лица", поступило в полицию.

Как сообщили в пресс-службе МВД Карелии, по данному факту проводится проверка. Устанавливается хозяин собаки, напавшей на женщину.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

Опубликованы свежие данные по числу заболевших Covid-19 в России

На 15 мая в России зарегистрировано 262843 случая коронавирусной инфекции.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 10598, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф". В 42,5% случаев симптомов нет.

Вчера было выявлено 9974 случаев Covid-19.

За последние сутки от вируса скончались 113 человек. Всего умерли 2418 зараженных.

Всего выздоровели – 58226 человек (+4696 за сутки).

Напомним, число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 200 человек.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Стелу "Город воинской славы" установили в Петрозаводске (ФОТО)

Завершен монтаж основной конструкции стелы.

Стелу "Город воинской славы" привезли из Санкт-Петербурга. В настоящее время ООО "Управляющая Компания Возрождение Торговый Дом" ведет работы по установке монумента вблизи площади Кирова.

Уже установили основную конструкцию. Все работы по контракту планируют завершить до 20 августа: замену дренажной системы, устройство освещения и подходных путей, восстановление газона, лестницы, подпорной стенки. Это довольно серьезный комплекс работ.

Начальная стоимость контракта составляет 82,8 миллиона рублей.

Фотокорреспондент "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел стелу.

фото: © кадр из видео

Уголовное дело ждет нарушителя, который после драки устроил ДТП в Петрозаводске

На виновника ДТП на Древлянке в полицию Петрозаводска поступило заявление об угоне и избиении.

Как сообщили в пресс-службе МВД Карелии, в минувший четверг, 14 мая, от петрозаводчанина поступило заявление о том, что его избили и угнали автомобиль Renault Logan.

В ходе разбирательств выяснилось, что 14 мая в районе 22.00 на Первомайском проспекте, около кинотеатра "Калевала", между пассажиром и водителем Renault Logan произошла ссора, которая закончилась дракой на проезжей части.

В результате пассажир нанес водителю телесные повреждения и угнал автомобиль, на котором позже попал в ДТП, перевернувшись на Древлянском кольце.

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска составили на виновника ДТП три административных протокола: за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, за оставление места ДТП, а также за повреждение дорожных знаков.

По информации полиции, нетрезвый виновник ДТП, покинувший место происшествия, был задержан сотрудниками ППС и в последствии помещен в СПЗ (спецпомещение для задержанных).

Когда задержанный протрезвеет, суд изберет для него меру наказания за нарушения ПДД.

"На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела", - сообщили в МВД Карелии.

Напомним, 14 мая в 21.45 на пересечении Лесного проспекта и Лососинского шоссе 30-летний мужчина без прав и в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП. ДТП предшествовала драка на Первомайском проспекте, которую запечатлели камеры наружного наблюдения компаний "Ситилинк" и "Сампо.ру".

фото: © Столица на Онего

Следком Карелии раскрыл размер взяток, за которые задержали сотрудников лесничеств

Следователи завели сразу пять уголовных дел по фактам получения взяток представителей Калевальского и Олонецкого лесничеств.

Напомним, в минувшую среду, 13 мая, сотрудники карельского Следственного управления и Управления ФСБ республики задержали начальника Калевальского лесничества по подозрению в получении взятки в 30 тысяч рублей. За аналогичное преступление в этот же день был задержан и сотрудник Олонецкого лесничества.

По информации Следкома Карелии, в республике были возбуждены пять уголовных дел по фактам получения взяток представителями лесничеств.

В одном случае начальник Калевальского лесничества и двое его подчиненных получили взятку в сумме 30 тысяч рублей за то, что закрыли глаза на незаконную рубку сухостойной древесины и не приняли никаких мер по отношению к нарушителям.

В других случаях двое подозреваемых получили взятки в сумме 40, 200 и 240 тысяч рублей за незаконные действия, связанные с отводом лесосек, и составление лесных деклараций с заведомо недостоверными сведениями о корневом запасе и породном составе древесины на делянках. Кроме того, представители лесничеств не проводили проверки качества отвода и таксации.

Как сообщили в Следкоме, в настоящее время в отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Судьба других фигурантов уголовных дел станет известна в ближайшее время.

Расследование уголовных дел продолжается.

Ранее в Карелии начальника отдела лесозаготовительного предприятия осудили на 3 года за незаконную вырубку на 9 млн рублей.

фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН/vk.com/goskomitet_rk

Названа предварительная причина пожара, на котором погибли три жителя Карелии (ФОТО)

Деревянный дом в деревне Орзега Прионежского района тушили в минувший четверг 26 пожарных.

Напомним, Следком Карелии проводит проверку по факту гибели трех человек при пожаре в деревянном многоквартирном доме в Орзеге. При тушении возгорания 14 мая в двух квартирах обнаружены тела двух мужчин и одной женщины, которые там проживали.

Как сообщили в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН, сообщение о пожаре в деревне Орзега поступило 14 мая в 10.39 в пожарную часть 78 по охране села Деревянное. Горел жилой деревянный дом открытым пламенем, для безопасности из него вынесли два газовых баллона.

Пожар оказался не из простых. На место просшествия прибыли 6 единиц техники, 26 человек личного состава, в числе которых - подразделение по повышенному рангу пожара. Было подано четыре ствола с установкой автоцистерны на реке.

Открытый огонь удалось ликвидировать за час. Затем специалисты произвели пролив и разборку места пожара.

На данный момент причина пожара устанавливается. По предварительной оценке, возгорание произошло из-за неосторожного обращения при курении или неисправности печного отопления, сообщается в паблике Госкомитета.

Ранее пожилая женщина обгорела на пожаре в Карелии.

фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Еще один житель Карелии скончался от пневмонии

За минувшие сутки с внебольничной пневмонией госпитализированы 7 человек.

По данным оперштаба Карелии по коронавирусу, начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 368 пациентов, 42 человека умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За последние сутки зарегистрирован один летальный исход – умерла 89-летняя женщина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. Тест на коронавирус отрицательный.

Ранее сообщалось, что угроза эпидемии коронавируса напугала власти и жителей Карелии больше, чем СПИД.

фото: Михаил Охлопков/vk.com/mihailohlopkov

Медики проводят подворовые обходы в поселке Карелии, где выявлен очаг COVID-19 (ФОТО)

Три бригады медицинских сестер и врач-эпидемиолог работают в поселке Ильинский Олонецкого района

В минувший четверг специалисты провели подворовые обходы в Ильинском с целью профилактики развития массовой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и для своевременного обследования жителей поселка, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По совам министра, отдельное внимание уделено лицам, которые могли контактировать с заболевшим COVID-19 или обратились в амбулаторию за медицинской помощью с признаками острой респираторной инфекции, а также группам риска - людям старше 65 лет или страдающим хроническими заболеваниями.

В амбулатории поселка был организован прием жителей, желающих пройти обследование на коронавирусную инфекцию, взяты мазки для проведения исследований на коронавирус.

Напомним, один больной с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией, был зарегистрирован в поселке Ильинский 11 мая. Заражение, вероятно, произошло от односельчанина, выезжавшего в Санкт-Петербург.

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Пандемия коронавируса обрушила спрос на продукцию из Карелии

Вице-премьер правительства по вопросам экономики Дмитрий Родионов сообщил, что последствия распространения коронавирусной инфекции оказали колоссальное негативное влияние на всю промышленность региона.

"Мы видим колоссальное падение спроса в том числе на всю продукцию, которая изготавливалась на территории республики Карелия за исключением пищевой промышленности и продуктов питания. Это действительно факт. Это касается сегодня и предприятий горно-промышленного комплекса, в первую очередь, (производителей – ред.) блочного камня; и предприятий лесозаготовительной отрасли, лесопереработки", - заявил Дмитрий Родионов на заседании профильного комитета карельского парламента.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: Сайт правительства Карелии

"Энергетически истощился и намерен отдохнуть": в "Карелавтотрансе" сменился директор

Экс-руководитель управления капитального строительства при Минстрое республики Дмитрий Школин возглавил ГУП "Карелавтотранс", сменив на посту Игоря Опуховского.

Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Сергей Щебекин подписал приказ об увольнении генерального директора ГУП РК "Карелавтотранс" 49-летнего Игоря Опуховского. Новым руководителем предприятия назначен также 49-летний Дмитрий Школин, до этого времени возглавлявший Управление капитального строительства при Минстрое Карелии.

На вопрос "Вестей Карелии" Игорю Опуховскому, куда он теперь пойдет работать, последовал ответ, что поскольку от прежней должности он "энергетически истощился, то пока намерен отдохнуть".

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".

фото: © freeimages.com

Житель Карелии зарезал отца в День Победы

В Лоухи мужчина обвиняется в убийстве отца, сообщили в Следкоме Карелии.

Днем 9 мая 44-летний мужчина в поселке Лоухи распивал спиртное вместе со своим 68-летним отцом. Мужчины поссорились, и обвиняемый зарезал отца. Пенсионер скончался на месте происшествия.

Местный житель заключен под стражу.

Проводятся следственные действия.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее похожий случай произошел в Петрозаводске – 24-летний юноша убил своего отца.

фото: "Новости Костомукши"

Граждане смогут пожаловаться на работу блок-постов в Карелии

"Горячая" линия начнет работу со следующей недели, сообщили в правительстве Карелии.

Со следующей недели будет организована "горячая" линия, по которой также можно будет высказать замечания, связанные с качеством работы контрольно-пропускных пунктов.

Вопросы по работе КПП также можно задать в личном сообщении на страничке Минтранса Карелии в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, в настоящее время и до отмены режима повышенной готовности въезд на территорию республики из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей осуществляется через контрольно-пропускные пункты, работа которых организована:

- на км 155 автомобильной дороги А-121 "Сортавала";

- на км 270 автомобильной дороги Р-21 "Кола";

- на км 45 автомобильной дороги А-215 "Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Брин-Наволок, подъезд к г. Петрозаводску";

- на км 394 автомобильной дороги А-119 "Вологда – Медвежьегорск – автомобильная дорога Р-21 "Кола";

- на км 354 автомобильной дороги "Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож".

фото: pixabay

Глава Карелии назвал условия для работы ателье, фотостудий и ремонтных мастерских

Руководитель республики Артур Парфенчиков уточнил условия предоставления услуг населению на всей территории региона в период пандемии коронавируса.

Глава Карелии подписал распоряжение, где прописаны требования, которые должны выполнять предприятия, оказывающие услуги населению. Это касается, к примеру, швейных и обувных ателье, фотостудий, ремонтных мастерских и других предприятий, сообщается на сайте правительства.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги, требующие присутствия людей, сегодня необходимо обеспечить соблюдение в своих помещениях "масочного" режима. Одномоментно там должен находиться только один посетитель на 20 кв. метрах площади. При скоплении очереди нужно организовать ожидание с соблюдением принципа социального дистанцирования в 4 метра, для входной зоны - организовывать ожидание на улице. При входе необходимо определить место обработки рук антисептиками.

Напомним, глава Карелии проведет 18 мая круглый стол с предпринимателями онлайн.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Индекс самоизоляции: Улицы Петрозаводска переполнены людьми

Как показал индекс самоизоляции, на улицах города 15 мая очень много людей.

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Сервис посчитал находящихся на самоизоляции жителей Петрозаводска, у которых установлены различные приложения "Яндекс".

Уровень самоизоляции в городе 15 мая в 14.50 составил 1.8 – на улице очень много людей.

Напомним, в Карелии с 12 мая разрешены прогулки возле дома, в парках и скверах.

фото: © prokuratura.karelia.ru

Эксперты "Диссернета" нашли в диссертации зампрокурора Карелии Василия Шевченко 70 страниц плагиата

Несмотря на то, что диссертацию Шевченко защитил в 2009 году и получил степень кандидата юридических наук, для репутационных нарушений сроков давности нет.

Почему научный руководитель допустил большой объем некорректных заимствований и почему претензии научного сообщества к списанным работам не имеют срока давности, выяснило интернет-издание "7x7".

Сообщество профессиональных ученых, активистов и волонтеров "Диссернет" семь лет проверяет на оригинальность докторские и кандидатские диссертации. Эксперты нашли в диссертации зампрокурора Карелии Василия Шевченко 70 страниц плагиата.

"При копировании в работу диссертанта текст оригинального источника списывался блоками от одного абзаца до целых листов вместе со ссылками на третьи источники (стр 39, 91, 120), взятыми из оригинала (о чем свидетельствуют порядок и объем в случаях цитирования третьих источников), но при этом оригинал не процитирован", – говорится в выводах "Диссернета".

Как отреагировал руководитель диссертации на обнаруженный плагиат в работе его подопечного, читайте в материале "7х7".

"Столица на Онего" обратилась к самому Василию Шевченко с просьбой прокомментировать публикацию издания, но зампрокурора Карелии отказался разговаривать с журналистом.

фото: © kostomukshsky.kar.sudrf.ru

Арестован начальник Калевальского лесничества, закрывавший глаза на незаконные рубки

Костомукший городской суд избрал меру пресечения для обвиняемого во взяточничестве начальника Калевальского лесничества.

В минувший четверг, 14 мая, судья Ишхан Сафарян с участием прокурора Владимира Ушанова в Костомукшском городском суде рассмотрел ходатайство Следкома об аресте начальника Калевальского лесничества Валерия Г., которому предъявлено обвинение по статье 290 часть 5 - получение взятки группой лиц по предварительному сговору, и избрал для обвиняемого в качестве меры пресечения арест на два месяца.

По имеющейся информации, в настоящий момент речь идет о взятке в 30 тысяч рублей, однако, по данным нашего издания, этот эпизод, скорее всего, не единственный. Мзду руководитель лесничества брал вместе с подчиненными за сокрытие правонарушений в освоении лесов, а проще говоря, за то, что закрывал глаза на незаконные рубки.

Защитником начальника начальника лесничества выступает адвокат Роман Масалев.

Напомним, по информации Следкома Карелии, в республике были возбуждены пять уголовных дел по фактам получения взяток представителями лесничеств.

В одном случае начальник Калевальского лесничества и двое его подчиненных получили взятку в сумме 30 тысяч рублей за то, что закрыли глаза на незаконную рубку сухостойной древесины и не приняли никаких мер по отношению к нарушителям.

В других случаях двое подозреваемых получили взятки в сумме 40, 200 и 240 тысяч рублей за незаконные действия, связанные с отводом лесосек, и составление лесных деклараций с заведомо недостоверными сведениями о корневом запасе и породном составе древесины на делянках.

фото: сайт Segezha Group

Завод "Карелия ДСП" оказался в кризисе и приостановил работу

Предприятие "Карелия ДСП", восстановленное после пожара и сменившее владельца, оказалось в кризисном положении и приостановило работу.

Ранее в республиканский парламент обратились сотрудники "Карелия ДСП" и сообщили, что владельцы закрыли завод до первого июня по причине отсутствия сырья. Работники предприятия предполагают, что завод уйдет в более длительный простой, а затем будет ликвидирован.

Депутат Алексей Исаев, накануне посетивший завод, пришел к выводу о критическом положении на предприятии.

"Есть задолженность по заработной плате за апрель месяц", - заявил Исаев.

Он пояснил, что ситуация на заводе негативно скажется на значительном числе жителей Медвежьегорского района, которые рискуют остаться без средств к существованию.

"Все это можно рассматривать как критическую ситуацию в Медвежьегорском районе, поставившую в тяжелейшие условия более чем 300 семей", - считает Исаев.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © "Республика"/ Максим Алиев

Жители одного из городов в Карелии могут остаться без тепла и горячей воды

"Карелкоммунэнерго" после получения миллиардной субсидии снимает с себя полномочия гарантирующего поставщика тепловой энергии в Пудожском городском поселении.

ГУП "Карелкоммунэнерго" уведомил Минстрой республики и собственника котлов в местной котельной ООО "Рига", что выходит из договора аренды отопительного имущества. С 30 июня, как сообщило руководство государственного предприятия представителям ООО, обязанность по осуществлению теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Пудожского городского поселения будет возложена на них.

Решение "Карелкоммунэнерго", которому власти республики выделили субсидий под миллиард рублей, вызвало вполне обоснованный протест со стороны ООО "Рига". В компании отметили, что они не могут заниматься терплоснабжением и водоснабжением Пудожа сразу по нескольким причинам. У организации, в отличие от ГУПа, нет утвержденного тарифа на данный вид услуг. "Рига" не определена в качестве гарантирующего поставщика органами местного самоуправления. У компании нет квалифицированного штата сотрудников (на сегодняшний день здесь работают всего два человека), нет необходимого имущества, включая здания котельных и сети теплоснабжения. Все, что находится в собственности "Риги", – только котельное оборудование.

Обо всем этом представители организации сообщили руководству "Карелкоммунэнерго" и Минстроя республики.

"Обращаем ваше внимание, что прекращение деятельности по теплоснабжению на территории Пудожского городского поселения с вашей стороны с 30.06.2020 г. повлечет за собой череду необратимых последствий, выраженных в угрозе жизни и здоровью граждан", – говорится в ответе компании на уведомление ГУПа.

Подробнее читайте здесь.

фото: © shutterstock.com

Лось пробежался по "чистому" району в Карелии (ВИДЕО)

Камера зафиксировала сохатого в Костомукше.

Ночью видеокамера на подъезеде к комбинату "Карельский окатыш" в Костомукше зафиксировала лося, который перебегал проезжую часть в районе конструкции с информационным табло, сообщается в паблике ГОКа.

Напомним, Костомукша входит в число "чистых" районов. Там разрешена работа объектов розничной торговли, парикмахерских и салонов красоты, бань и саун, а также организаций, оказывающих услуги дополнительного образования.

фото: © Следком Карелии

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели троих человек на пожаре в Орзеге

Возбуждено уголовное дело по статья "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, 14 мая в деревянном многоквартирном доме в Орзега Прионежского района произошел пожар. При тушении возгорания в двух квартирах обнаружены тела двух мужчин и женщины, которые там проживали.

Ведется следствие. Расследование уголовного дела продолжается.

фото: коллаж: © pxhere.com, © Архив ИТАР-ТАСС/Игорь Кубединов

Фейковые сайты госуслуг для обмана желающих получить пособия появились в Сети

Введение новых выплат для семей с детьми вызвало волну регистраций фейковых сайтов госуслуг и ресурсов якобы с проверками на выдачу пособий.

Мошенники собирают персональные данные пользователей или вынуждают их платить несуществующие штрафы и комиссии. Об этом заявляют представители компаний, специализирующихся на кибербезопасности.

Сотрудники одной из компаний насчитали около 30 новых доменов только в зоне .ru, которые явно эксплуатируют тему выплат детям. Среди названий есть домены с вариациями слов gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie, которые нужны, чтобы вводить пользователя в заблуждение

Эксперты ожидают дальнейшего роста фейковых ресурсов в связи с новостями о выплатах.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: фото читателя "Столицы на Онего"

Большой дом сгорел в поселке Карелии (ФОТО)

Двухэтажный деревянный дом сгорел сегодня вечером в Новой Вилге.

Как сообщили в МЧС Карелии, сегодня вечером, в 18.52, в пожарную службу поступило сообщение, что в Новой Вилге открытым пламенем горит 2-этажный деревянный дом площадью 10х8 кв.м.

На место вызова выехали семь единиц техники и 22 два пожарных. Пожар тушили по рангу 1БИС.

Несмотря на все предпринятые действия огнеборцев, дом сгорел.

Как рассказали в пресс-службе МЧС Карелии, на пожаре никто не пострадал. Дом был пустой.



фото читателей "Столицы на Онего"



фото читателей Столицы на Онего

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, подозреваемого в угоне мотоцикла (ВИДЕО)

Инцидент произошел в середине апреля на Комсомольском проспекте, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска устанавливает личность и местонахождение мужчины, запечатленного на видеозаписи.



Он может быть причастен к попытке угона мотоцикла.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, просят сообщать по телефонам: +7-960-212-02-43, +7-906-209-60-90.

Конфиденциальность гарантируется.

Ранее мужчина пытался угнать автомобиль у пожилой петрозаводчанки.

фото: © Минэк Карелии

Новое судно ледового класса заложили на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе

На АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" 15 мая состоялась церемония закладки киля судна Буксир ASD 3413 ICE ледового класса, сообщили в Минэке Карелии.

В рамках деятельности Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии под руководством Николая Патрушева продолжается всесторонняя поддержка Онежского судостроительно-судоремонтного завода. Предприятие обеспечено заказами на ближайшие пять лет, реализуется проект глубокой модернизации завода.

Новый буксир ASD 3413 ICE обладает высокими ходовыми и маневренными характеристиками, современным дизайном; не загрязняет окружающую среду и способен к работам как в открытой воде, так и во льдах благодаря оптимизированной форме носа. Благодаря отличной маневренности судно можно использовать для швартовки и отшвартовки в портах и у терминалов, проводки, при тушении пожаров, заводке якорей, для прибрежной и морской буксировки.

Это первое судно, создающееся по голландском проекту, сообщил директор предприятия Владимир Майзус.

"Буксир строится по заказу Архангельского филиала ФГУП "Росморпорт", работать будет в районе Белого моря, Обской губы, порта Сабетта. Головное судно проекта разработала голландская компания Damen, в дальнейшем строительство таких судов может осуществляться как на верфях России, так и по всему миру", – отметил Владимир Майзус.

Для работ в порту и терминалах судно оснащено комбинированной буксирной лебедкой с двойным барабаном на носу для буксирных работ и кормовыми двойными барабанами для заводки якорей. Буксир имеет компактную надстройку на палубе бака с расположенной на палубе мостика рулевой рубкой, большую кормовую часть и просторную носовую часть палубы. Корпус со скругленными скулами и надстройка имеют полностью сварную металлическую конструкцию, он разделен на пять водонепроницаемых отсеков.

Энергетическая установка состоит из двух главных двигателей, которые по уровню вредных выбросов соответствуют требованиям ИМО уровня II, с пневматическим запуском и килевым охлаждением, с двумя винторулевыми колонками (ВРК), винтами фиксированного шага, установленными в кормовой части судна.

"Госкомиссией по подготовке к юбилею Карелии уделяется пристальное внимание деятельности предприятия, оказывается всесторонняя поддержка, в том числе на уровне федеральных органов власти. Так, предприятие обеспечено портфелем заказов на ближайшие 5 лет. Параллельно ведется работа по реализации проекта глубокой модернизации АО "ОССЗ" с внедрением цифровых технологий сопровождения строительства судов", – подчеркнул заместитель министра экономики республики Виктор Свирский.

Напомним, в настоящее время на предприятии ведется строительство двух лоцманских катеров с гибридной пропульсивной установкой проекта ST23WIM-Н, двух самоходных грунтоотвозных шаланд проекта НВ600, 7 судов, предназначенных для вылова и перевозки живого краба.