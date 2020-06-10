Чем запомнился этот день

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Открыт въезд в бывшую зону очага заражения коронавирусом в Олонецком районе Карелии

Контрольно-пропускной пункт на въезде в Видлицу и Ильинское прекращает свою работу, сообщили в правительстве Карелии.

Контрольно-пропускной пункт в Олонецком районе прекратил свое действие с 8 утра 10 июня, а ранее введенные ограничительные меры для жителей двух населенных пунктов продлеваются до 15 июня.

Дополнительные ограничения по въезду в поселок Ильинское и село Видлица Олонецкого района были установлены 19 мая по Указу главы Карелии: проезд в населенные пункты разрешался только их жителям и работающим здесь гражданам через пропускной пункт, расположенный на 23 километре автодороги Олонец – Питкяранта – Леппясилта. Такая мера была принята в связи с выявлением на территории района фактов заражения коронавирусной инфекцией и угрозой ее распространения в республике.

Сразу после выявления в Ильинском и Видлице очага COVID-19 Минздрав Карелии направил туда бригаду медиков. Было проведено обследование жителей поселков, особое внимание уделили лицам, которые могли контактировать с заболевшими COVID-19 или имели признаки ОРВИ. Благодаря оперативным действиям по установлению носителей инфекции и организации КПП удалось не допустить вспышки COVID-19 на соседних территориях. Сейчас, когда очаг локализован, принято решение о прекращении работы контрольно-пропускного пункта 10 июня с 8 утра. Соответствующий Указ подписал Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Однако по количеству заболевших Ильинский и, как следствие, Олонецкий район, в целом все еще среди лидеров. Поэтому ограничительные меры, ранее введенные в поселке Ильинском и селе Видлица, продлеваются до 15 июня. До этой даты здесь остаются приостановленными некоторые виды экономической деятельности, а жителям пока необходимо соблюдать режим изоляции. Также по распоряжению главы Карелии до этой даты на территории всего района не возобновит работу общественный транспорт, поскольку случаи заражения COVID-19 есть и в других населенных пунктах района. Это необходимо, чтобы закрепить достигнутые результаты по локализации очага заболеваемости и не допустить других вспышек коронавируса на территории района.

Напомним, за минувшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев коронавируса в Карелии: 5 человек в Петрозаводске, 1 человек в Кондопожском районе (деревня Линдозеро), 1 человек в Сортавале, еще 2 человека – рабочие-вахтовики со стройплощадки Белопорожской ГЭС.

Олонецкого района в списке нет.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Девять новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии за 24 часа

Заразившиеся COVID-19 вахтовики продолжают увеличивать общее число заболевших коронавирусом в Карелии.

Как сообщает оперштаб Карелии, 9 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии: 5 человек в Петрозаводске, 1 человек в Кондопожском районе (деревня Линдозеро), 1 человек в Сортавале, еще 2 человека – рабочие-вахтовики со стройплощадки Белопорожской ГЭС.

Общее число заболевших COVID-19 за время пандемии в Карелии составило 685 человек.

Выздоровели – 260. За сутки выписались 4 человека: 1 в Лахденпохье и 3 в Петрозаводске.

Всего проведено 51832 исследования (за сутки 1255).

На самокарантине находятся 3452 (-202 за сутки).

В местах обсервации пребывают 192 человека (+4 за сутки).

фото: © photogoroda / Fen

Власти Карелии купят Дом культуры ОТЗ за 60 млн рублей

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал Постановление о приобретении Дома культуры ОТЗ и участка под ним за 60 млн рублей.

Глава постановил вложить в 2020 году средства бюджета Республики Карелия в покупку недвижимого имущества для использования театральной организацией Республики Карелия.

У единственного поставщика выкупят объект культурного наследия регионального значения (памятник) "Дом культуры ОТЗ", по цене 35 млн рублей с земельным участком стоимостью 25 млн. рублей.

Ранее в Год театра "Творческой мастерской" глава республики пообещал переезд в здание бывшего Дома культуры ОТЗ.

фото: © Столица на Онего

Похолодание идет в Карелию

Понижение температуры ожидается к выходным, сообщили в карельском Гидрометцентре.

По словам синоптиков карельского Гидрометцентра, к 12 июня в Карелии ожидается понижение температуры до +13…+18 градусов днем и до +5…+10 ночью. Похолодание придет на территорию республики без дождей и продлится два-три дня.

"Уже к 15 июня в Карелию вновь вернется лето, потеплеет до +20…+22 градусов", - отметили в Гидрометцентре.

Также, по информации карельского Гидрометцентра, вода в губе Онежского озера на 9 июня прогрелась до +15 градусов.

фото: © Донат Сорокин/ТАСС

Сотрудник Минтранса Карелии заразился коронавирусом – его коллеги отправлены в обсерватор

С диагнозом коронавирусная инфекция накануне госпитализирован сотрудник министерства по дорожному хозяйству транспорту и связи, все, с кем он контактировал, изолированы.

На своей странице в соусети глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что за минувшие сутки в Карелии подтверждено 9 новых случаев коронавирусной инфекции: 2 человека – это рабочие-вахтовики со стройплощадки Белопорожской ГЭС, 1 случай подтвержден в деревне Линдозеро Кондопожского района, 1 случай - в Сортавале, и еще 5 человек заболели в Петрозаводске.

Также с диагнозом коронавирусная инфекция накануне госпитализирован сотрудник министерства по дорожному хозяйству транспорту и связи. Все, с кем он контактировал, в том числе коллеги заболевшего, изолированы. На обсервацию направлены и сотрудники госкомитета по ценам и тарифам, расположенного в этом же здании. В самом здании проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.

Эпидемиологическая ситуация на 10 июня:

- 685 человек с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции (+9 новых случаев за сутки);

- 260 человек выписаны (+4 человека за сутки, это трое петрозаводчан и житель Лахденпохьи);

- всего проведено 51832 исследования (+1255 за сутки);

- 3452 человека находятся на самокарантине (за сутки их количество сократилось на 202 человека);

- 192 человека находятся в местах обсервации;

- 575 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией с 1 апреля (+7 за сутки), 54 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода), за сутки зарегистрирован 1 летальный исход: мужчина, 1939 года рождения с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы, тест на COVID -19 отрицательный.

Тесты на COVID-19 неоднократно проводятся всем пациентам с пневмонией. В большинстве случаев проводится компьютерная томография.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Петрозаводске общественный транспорт изменит маршруты из-за ремонта моста

Горожан предупреждают об изменениях в транспортном сообщении между Октябрьским районом и центром города, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Временные ограничения связаны с реконструкцией моста через Неглинку.

Администрация Петрозаводска информирует, что в ночь с 13 на 14 июня в связи с началом производства работ по реконструкции моста через реку Неглинка по улице Кирова произойдет изменение транспортного сообщения.



Движение транспортных средств, в том числе маршрутных, со стороны Октябрьского района в сторону района Центр будет осуществляться по маршруту: улица Кирова – Вольная улица – улица Дзержинского – проспект Ленина.



Со стороны района Центр в сторону района Октябрьский – по маршруту: улица Кирова – Городской вал – улица Куйбышева – Малая Слободская улица – улица Федосовой – Озерный переулок – улица Кирова.



В связи с закрытием автобусной остановки у БСМП в районе отеля "Онежский замок" по улице Федосовой будет обустроена временная автобусная остановка и оборудован временный пешеходный переход. Движение к Больнице скорой медицинской помощи будет осуществляться по действующей пешеходной дорожке.



Также отключат светофорный объект на пересечении улиц Кирова и Вольной. Светофорный объект на пешеходном переходе через улицу Кирова в районе БСМП будет включен в жестком режиме.



Кроме того, изменения коснутся светофорного объекта, расположенного на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева. При движении по проспекту Ленина с Пушкинской улицы движение будет разрешено исключительно "Прямо и направо" (запрещен левый поворот).



Администрация города просит водителей и пешеходов быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что около 100 млн рублей потратят на реконструкцию моста через Неглинку. Работы должны завершиться к концу декабря.

фото: © Столица на Онего

Жители Петрозаводска открыли купальный сезон (ФОТО)

Десятки людей собрались на берегу Онежского озера 9 июня.

Во вторник в Петрозаводске была очень жаркая погода. Родители вместе с детьми, молодые пары, подростки собрались на берегу Онего в конце набережной Варкауса и открыли купальный сезон.

На кадрах видно, что вода в озере не самая чистая.

В Роспотребнадзоре Карелии пока не появлялось информации о взятии проб из Онежского озера. Поэтому пока не известно, насколько безопасно купаться в водоеме.

Напомним, в 2019 году уже в мае осуществлялся отбор проб воды в местах отдыха у воды в Петрозаводске на Онежском озере в районе улицы Московская, и в реке Лососинка на набережной Гюллинга.

Скрипин попытался продать долю в фирме, которая восстанавливает памятник истории Петрозаводска

ООО "ТехПромСтрой", которое восстанавливает памятник истории Петрозаводска - здание бывшей поликлиники на проспекте Ленина – оказалось фигурантом дела о банкротстве ее соучредителя.

Это следует из материалов дела о банкротстве известного в Карелии бизнесмена Чеслава Скрипина, которому принадлежит 60% доли в уставном капитале ООО "ТехПромСтрой".

Скрипин попытался продать свою долю компании, но эту сделку суд признал недействительной. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ГТРК "Карелия"

Суд освободил от обязательств ставшего банкротом петрозаводского бизнесмена Дмитрия Макеева

Арбитражный суд Карелии принял решение освободить от исполнения обязательств известного в Петрозаводске бизнесмена Дмитрия Макеева, который ранее был признан банкротом.

"Завершить реализацию имущества гражданина Макеева Дмитрия Эдуардовича. Освободить…от исполнения обязательств", - говорится в определении суда.

Финансовый управляющий, который вел дело о банкротстве Макеева, установил неликвидность его имущества. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Роман Ли: "Люди вынуждены экономить"

Ресторатор из Петрозаводска рассказал "Столице на Онего", почему горожане не спешат в кафе.

В начале июня правительство Карелии сняло ограничения с деятельности предприятий общественного питания, введенные республиканскими властями более двух месяцев назад из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В Петрозаводске открылись многие популярные кафе и рестораны, однако наплыва публики в них пока не наблюдается.

"Столица на Онего" встретилась с одним из известных карельских рестораторов Романом Ли и попросила его поделиться своими мыслями о том, почему горожане не спешат занимать столики. По словам Романа, в значительной мере причиной тому – нехватка у людей денег.

"Все уже очень устали от соблюдения мер безопасности – я не комментирую, хорошо это ли плохо, нужны ли такие строгие меры или нет. Поэтому если оценивать в процентах влияние на то, что мы видим сейчас, то я бы сказал, что 60 % – это ухудшившееся материальное положение людей, а 40 % – их самоконтроль и нежелание посещать общественные места. Люди вынуждены экономить", – считает карельский ресторатор.

Читайте полностью интервью в рубрике "Капитал".

фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Беззащитных стариков в Карелии накормили просроченными продуктами

В отделениях временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в поселках Сосновец и Летнерченский были выявлены многочисленные нарушения, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура проверила центр социального обслуживания населения в Беломорском районе.

Некоторые помещения нуждались в косметическом ремонте, в полу были обнаружены дефекты, было мало душевых установок.

Также отсутствовали сертификаты о соответствии продуктов питания ГОСТам, не соблюдались правила хранения продуктов, а также была обнаружена просроченная еда.

Учреждения, в которых проживают пенсионеры и инвалиды, не оснащены средствами оповещения о пожаре.

Кроме того, в условиях распространения коронавирусной инфекции на входе в отделения никто не измерял температуру. Пенсионеры питались без соблюдения социальной дистанции.

Прокуратура района обязала руководителя устранить нарушения.

фото: © Столица на Онего

Ирина Мирошник: "Жители всех районов города достойны хороших, качественных и безопасных дорог" (ФОТО)

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник провела сегодня выездное совещание, проинспектировав ход выполнения ремонта дороги на пересечении улиц Островского и Мичуринской.

В рамках реализации национального проекта подрядная организация ЗАО "АБЗ-Дорстрой" ведет ремонтные работы на улице Островского. Предварительный срок завершения ремонта – 20 июня.





"Активно ведем ремонт дорог и по федеральному национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги ", и по республиканской субсидии. Порядка одного миллиарда рублей предоставлено бюджету Петрозаводска на эти цели. Это, конечно, большой объем работ. По нацпроекту уже ремонтируются дороги и тротуары. В настоящее время подрядчик работает на Лесном проспекте, на улице Островского и набережной Варкауса. Нужно отметить, что работаем мы и в отдаленных районах. Жители всех районов города достойны хороших, качественных и безопасных дорог, – сказала Ирина Мирошник. – Необходимо отметить, что подрядная организация второй год трудится в городе. К качеству серьезных нареканий нет. Все устраняется по нашим претензиям".





По словам главы города, поскольку подрядная организация из Петербурга, соблюдение ограничительных мер строго контролируется. Вахтовики не выезжают на выходные домой. Перед началом работ дорожники пробыли две недели на самокарантине, у всех были взяты анализы на COVID-19.

"Измерение температуры, масочный режим, дезинфекция - все контролируется. Рассчитываем, что ремонт дорог будет не только качественным, но и безопасным с точки зрения здоровья горожан", – отметила мэр столицы Карелии.



Как рассказал начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Масляков, в этом году усилен контроль за соблюдением качества отремонтированных дорог.





Все этапы работ строго контролируются специалистами комитета ЖКХ администрации, федеральными и региональными структурами, к примеру, экспертами ФКУ Упрдор "Кола" и Дирекцией по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Карелии.

Технология укладки асфальта осталась прежней, сказал Андрей Масляков. Применяется щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь, которая отличается пластичность, износостойкостью, устойчивостью к динамичным нагрузкам.



Напомним Петрозаводску в этом году выделено 478 млн рублей на приведение в порядок улиц и тротуаров в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".





Всего же в 2020 году восстановят 11 дорог и три тротуара, общей протяженностью 27 и 18 километров соответственно. Подрядчик отремонтирует Соломенское шоссе, Лесной и Первомайский проспекты, набережную Варкауса, улицы Калинина, Чапаева, Островского, Ватутина, Муезерскую и Гвардейскую.





А на ремонт еще 15 улиц и межквартальных проездов, а также 15 тротуаров города предусмотрено 400 миллионов из регионального бюджета. Контракт выиграло Кондопожское ДРСУ. Подрядчик уже приступил к работам на улицах Матросова и Связи.

Все работы планируется завершить к 15 сентября.

фото: © Петрозаводское президентское кадетское училище

Курсанта из Карелии наградили на Красной площади в Москве

Курсант Петрозаводского президентского кадетского училища Андрей Захаров, победил во Всероссийском конкурсе чтецов "История победы в стихах" и получил награду Российского исторического общества на главной площади страны.

Награждение победителей конкурса, в число которых вошел наш юный земляк, состоялось на состоявшемся в Москве книжном фестивале. Участниками творческого состязания, организованного Российским историческим обществом, стали почти полторы тысячи человек из 78 субъектов РФ и из других государств, приславшие в конкурсную комиссию видеоролики со стихами о войне.

Окончивший в этом году шестой класс Андрей Захаров (преподаватель литературы Оксана Алтусарь) признан абсолютным победителем в группе учащихся пятых – восьмых классов. Петрозаводский кадет был приглашен в столицу России, для вручения заслуженной награды – грамоты за подписью председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина. В числе других финалистов конкурса Андрей также получил право продекламировать стихи на Красной площади, где проходила церемония награждения. Курсант прочел свое конкурсное стихотворение – произведение карельского автора Павла Сысоева "Мальчик", сделав это так, что многие зрители не смогли сдержать слез.

"За меня все волновались, - рассказал Андрей. - Даже хотели ехать со мной в Москву, но из-за коронавирусных ограничений им не разрешили. Но я знаю, что многие смотрели выступление в прямом эфире. Я очень горжусь тем, что выступил на Красной площади, ведь это была возможность представить нашу республику и Петрозаводское Президентское кадетское училище. А свою победу в конкурсе я посвящаю 100-летию Карелии!"

Посетители выставки с интересом смотрели на мальчика в кадетской форме, журналисты спешили взять интервью. День выступления выдался солнечным, и юному кадету было очень жарко в его красивой форме. Однако Андрей отказался от предложения расстегнуть крючок на воротнике кителя.

"Так не положено. Трудности закаляют. Для меня это важно, ведь я хочу стать офицером", - заметил юный победитель.

Напомним, творческое состязание проводилось под эгидой Российского исторического общества и фонда "История Отечества", в конкурсе приняли участие почти полторы тысячи претендентов из 78 регионов России и зарубежья. Видеоконкурс поэтической декламации, с условием, что стихи читаются наизусть, проводился с 1 апреля по 10 мая.

фото: © ИА "Республика" / Сергей Юдин

Вице-премьер Карелии встретится в Кондопоге с общественниками, выступающими против реконструкции финского концлагеря

Комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политике республиканского парламента отказался обсуждать строительство "музея скорби".

Вице-премьер Карелии Дмитрий Родионов отправится 15 июня в Кондопогу, чтобы встретиться с представителями общественности, выступающей против размещения реконструированного финского концлагеря времен Великой Отечественной войны на городской набережной Онежского озера. Об этом сообщила депутат Законодательного собрания республики от Кондопожского района Анна Лопаткина, выступая 10 июня на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике. Коллега Лопаткиной по депутатскому корпусу Эмилия Слабунова предложила обсудить на заседании комитета вопрос о проекте "исторической реконструкции жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов", который намерен реализовать на городской набережной Кондопоги благотворительный фонд "Открытые возможности" на средства президентского гранта, однако члены комитета отказались включить этот вопрос в повестку дня.

Напомним, известные в Кондопожском районе общественники направили депутату Анне Лопаткиной обращение, в котором призвали ее принять меры, чтобы не допустить "превращения набережной любимого города в "музей скорби". Это обращение подписали, в частности, руководитель Кондопожского союза бывших малолетних узников Иван Васюков, заместитель председателя районного совета неправительственных организаций Ольга Мешкова, председатель краеведческого клуба "Ома коди" Ирина Ильина, заместитель командира поискового отряда "Карельский рубеж" Нина Столепова и другие. Финский концлагерь планируется воссоздать из декораций, оставшихся после съемки художественного фильма о малолетних узниках, которая проходила в Карелии в прошлом году.

"Размещение "Музея скорби" в самом красивом месте города не только неуместно, но и вызывает шквал возмущений горожан и жителей Карелии! Этот нелепый антигуманный проект, собранный из остатков бутафории киношников, кто-то умело использует как грант, желая пристроить его, – говорится в обращении кондопожских общественников. – Но ради чего? Разве ради людей? Ради благоустройства набережной, которой так недостает городу? Или чтобы причинить страдания тем, кто пережил ужасы войны и напоминать им об этом постоянно? В Кондопоге и районе проживают 160 человек, бывших малолетних узников концлагерей. Они требуют остановить этот проект!".

Как считают общественники, размещение в Карелии бутафорского концлагеря "сослужит медвежью услугу в развитии отношений с Финляндией и нашими дружескими городами-побратимами".

Читайте подробнее в материале журналиста Валерия Поташова.

фото: © Мэрия Петрозаводска

На набережной Петрозаводска появилось оборудование для боксеров (ФОТО)

Боксёры протестировали новое оборудование на самой большой тренажёрной площадке города, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Тренажерный зал под открытым небом, расположенный на берегу Онежского озера, оснастили дополнительным оборудованием. На спортплощадке появились боксерские груши разной формы.

Снаряды протестировали ведущие спортсмены отделения бокса МУ "СШОР №5". Они оценили качество и удобство эксплуатации спортивного инвентаря.

"Тренировка в таком формате вызвала интерес у горожан, особенно у подрастающего поколения. Это говорит о целесообразности проведения подобных акций для популяризации ударных единоборств, для привлечения жителей Петрозаводска и Республики Карелия к занятиям физической культурой и спортом", – отметил директор спортивной школы, мастер спорта по самбо Антон Годинов.

Напомним, в Карелии ввели жесткие меры для посетителей и сотрудников фитнес-залов.

фото: © Михаил Терещенко/ТАСС

Внебольничная пневмония унесла жизнь пожилого жителя Карелии

С апреля уже 54 человека умерли в республике от внебольничной пневмонии.

По сообщению Оперштаба Карелии по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки 7 человек госпитализированы с пневмонией. Начиная с 1 апреля, с таким диагнозом в больницы попали 575 пациентов.

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход –81-летний мужчина с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Тест на COVID-19 отрицательный.

фото: © Пресс-служба Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте

Житель Карелии оставил юного пассажира поезда без денег (ФОТО)

В Карелии по горячим следам раскрыта кража денег в поезде "Санкт-Петербург – Мурманск", сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

Поступило заявление от матери несовершеннолетнего пассажира поезда, прибывшего в Карелию в гости.

Женщина сообщила, что у ее 16-летнего сына пропал кошелек. В нем находились деньги на карманные расходы и банковские карты.

Оперативники установили подозреваемого – 23-летнего жителя Пудожского района.

Он нашел портмоне на полу и не сообщил о своей находке поездной бригаде.

Ребенку вернули краденые пять тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее пациент украл деньги у медработников БСМП в Петрозаводске.

фото: © shutterstock.com

Суд оштрафовал молодого человека, избившего битой дачника в Карелии

Двое мужчин в поселке Лоухи ворвались в дачный дом и избили битами домочадцев, сообщили в прокуратуре Карелии.

В один из дней в октябре прошлого года в поселке Лоухи двое молодых людей – 20 и 25-ти лет отмечали свою встречу употреблением спиртных напитков. В какой-то момент, когда подвыпившие мужчины находились на улице недалеко от своего дома, они встретили двух незнакомых им молодых людей, приехавших из другого поселка.

Между ними возник словесный конфликт, переросший в потасовку, в которой приезжие одержали верх. Не найдя в себе сил смириться с поражением, обвиняемые, вооружившись бейсбольной битой, решили наказать обидчиков.

Предположив, что молодые люди могут находиться в одном из расположенных вблизи частных домов, мужчины ворвались в жилое помещение, где стали беспорядочно наносить удары находившимся в нем гражданам. Несмотря на внезапность, нападавшие вновь были повержены. О случившемся хозяева дома сообщили в отделение полиции.

Действия обвиняемых органом предварительного расследования квалифицированы по части 1 статьи 139 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица).

В соответствии с санкцией указанной статьи виновным может быть назначено наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей или заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ареста на срок до трех месяцев.

Кроме того, старший из нападавших привлечен судом к административной ответственности за причинение при указанных обстоятельствах телесных повреждений хозяину дома, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч руб.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка Лоухского района.

фото: © Илья Тимин

Генплан Петрозаводска отправили на доработку

Проект генплана Петрозаводска, который подрядчик должен был сдать еще к 1 апреля, не прошел заверку, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация Петрозаводского городского округа, рассмотрев материалы проекта внесения изменений в Генеральный план города Петрозаводска (1 этап), подготовленные в соответствии с муниципальным контрактом, 30 апреля направила в адрес АО "Союздорпроект" мотивированный отказ с указанием в нем замечаний и необходимых доработок.

По информации подрядчика, дополненные и откорректированные материалы проекта внесения изменений в Генеральный план города Петрозаводска поступят в адрес администрации в середине июня. После принятия проекта, будет организовано общественное обсуждение.

Напомним, согласно контракту подрядчик – московская фирма "Союздорпроект" – должен представить проект Генерального плана города к 1 апреля 2020 года. После этого администрация Петрозаводска планирует вынести документ на суд общественности.

фото: © Правительство Карелии

Глава Карелии наградил секретаря Совбеза России Николая Патрушева орденом "Сампо"

Высшей государственной награды Карелии Николай Патрушев удостоен за большой вклад в социально-экономическое развитие нашей республики.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал Указ о награждении Орденом "Сампо" секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

Высшей государственной награды Карелии Патрушев удостоен за большой вклад в социально-экономическое развитие нашей республики. С 2013 года Николай Платонович руководит работой Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики.

"За это время в экономику нашего региона привлечены значительные средства. Многие крупные проекты реализованы благодаря личному участию Николая Платоновича. Так, например, в кратчайшие сроки в Петрозаводске было построено Президентское кадетское училище. Это современное и престижное учебное заведение, куда стремятся попасть ребята со всей страны. Онежский судостроительно-судоремонтный завод получил вторую жизнь, сегодня предприятие успешно работает и полностью обеспечено заказами. В республике появилась сеть новых фельдшерско-акушерских пунктов, в Кондопоге - Государственное училище Олимпийского резерва. И отдельно стоит отметить наш новый и комфортный аэровокзал "Петрозаводск"" , - написал на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

Перечислять объекты, построенные в республике при личном содействии Николая Патрушева можно очень долго, реализация многих проектов продолжается и в рамках Федеральной целевой программы развития республики, отмети Парфенчиков.

"Уважаемый Николай Платонович, поздравляю Вас с заслуженной наградой и благодарю за поддержку и внимание к нашей республике!", - написал Артур Парфенчиков.

фото: © ГИБДД Петрозаводска

В Петрозаводске иномарка сбила 68-летнего велосипедиста (ФОТО)

ДПТ произошло на перекрестке Ялгубского шоссе и улицы Пролетарской, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Авария бала зарегистрирована в минувший вторник в 08:30. На перекрестке Ялгубского шоссе – улицы Пролетарской 41-летняя водитель-женщина автомобиля Renault Sandero при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении и сбила 68-летнего велосипедиста. Он двигался по главной дороге.

В результате ДТП мужчина получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

фото: © pixabay.com

Карелия вошла в топ регионов, где делают самое вкусное мороженое

Российский сервис бронирования жилья для отдыха узнал, где в России делают самое вкусное мороженое, сообщили в пресс-службе Tvil.ru.

Tvil.ru ко Всемирному дню мороженого, 10 июня, опросил пользователей социальных сетей и выявил, где самое вкусное мороженое.

Большинство пользователей соцсетей предпочитает есть мороженое, произведенное в Вологодской области: 37,71% россиян выбирают "Вологодский пломбир". На втором месте – мороженое "Русский Холод" и "Чистая линия", которые производят в Московской области, 17,72%. В тройку регионов с самым вкусным мороженым, по мнению туристов, также вошли Москва ("48 копеек" и "Филевский") и Нижегородская область ("Настоящий пломбир" и "Фабрика грез"). Петербургское мороженое "Белые ночи" вошло только в пятерку самых популярных и вкусных у туристов – 6,33% опрошенных проголосовало за Санкт-Петербург.

Туристы в комментариях отметили, что вкусное мороженое делают в Саках (Крым), Кореновске (Краснодарский край), Свердловской области ("Талицкий пломир" и "Ирбитское"), а также Волгограде, Костроме и Карелии.

Ранее Карелия вошла в топ направлений для летнего туризма.

фото: © Столица на Онего

Нехватка лесничих до сих пор остается острой проблемой в Карелии

Карелии требуется в два раза увеличить число лесничих и довести их количество до 1663 человек.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Карелия Игорь Зубарев считает, что проблеме дефицита лесных инспекторов по-прежнему уделяется недостаточное внимание как в регионах, так и на федеральном уровне.

Комитет СФ недавно подготовил аналитический материал, где представлена динамика численности лесных инспекторов в каждом регионе с начала нынешнего года. Анализ данных показал, что поставленная верхней палатой парламента задача – увеличение численности государственных лесных инспекторов до нормативной – остается проблемой для многих субъектов РФ. На данный момент в среднем штатная численность составляет 23720 сотрудников вместо нормативной в 40217 человек.

Самый большой дефицит лесничих в Бурятии, где не хватает до нормы 2 415 человек. В Кировской области необходимо увеличить численность лесных инспекторов на 1989 человек, а в Ленинградской – на 1396. Среди проблемных регионов также Брянская, Челябинская, Тюменская, Амурская области и Карелия.

Как отметил парламентарий, в настоящее время норматив патрулирования на одного сотрудника лесной охраны в Карелии составляет 8,7 тысячи гектаров. При этом финансирование, выделяемое на содержание государственных лесных инспекторов, осуществляется за счет средств федерального бюджета в виде субвенций под определенное количество инспекторов. Пока Карелия не будет получать средства на нормативные 1663 единицы, республике будет сложно изменить существующую штатную численность сотрудников в 809 человек.

"При этом штатная численность лесных инспекторов в Карелии не соответствует фактической. На 1 мая в республике работали только 643 лесничих. Почему люди не стремятся занять должность лесного инспектора? По данным Минприроды республики, основные причины – низкая заработная плата, отсутствие возможности предоставления служебного жилья для молодых специалистов. А тем не менее, сегодня на плечи инспекторов ложится большая нагрузка не только из-за проведения патрулирования территорий лесного фонда, рейдов, проверок, приемки выполненных работ и другой деятельности в лесу, но и при заполнении различных форм отчетности и иных материалов по результатам различных мероприятий. Все это нисколько не добавляет привлекательности профессии. Чтобы исправить кадровую ситуацию, а в итоге и повысить эффективность лесной отрасли, проблему нехватки лесных инспекторов нужно решать комплексно", – считает Игорь Зубарев.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Международное авиасообщение для туристов откроется в начале августа - прогноз

Международные туристические авиарейсы из России могут быть возобновлены в начале августа.

Об этом рассказал News.ru председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

"Думаю, с 1 августа начнут открываться полёты в государства СНГ и те государства, где наименьшее количество заражённых. То есть наиболее благоприятная эпидемиологическая ситуация. Более того, может открыться сообщение с Египтом и Грузией — это то, чего ждут не только туристы, но и авиаотрасль. Если мы говорим про Грузию, то все для открытия направления готово, как и по СНГ", — сказал Зотов. Подробности об открытии международного туризма читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Игорь Подгорный/РИА Новости

Названы районы Карелии, где разрешено открыться турбазам и отелям

В большинстве районов Приладожья (Сортавальском, Лахденпохском и Питкярантском) турбазам и отелям разрешено принимать туристов при соблюдении определенных условий.

По сообщению министерства экономического развития Карелии, коллективные средства размещения должны иметь отдельный вход с улицы в жилое помещение.

Персонал должен доставлять постояльцам еду в номер или оказывать услуги общественного питания на открытом воздухе (летние веранды, террасы, выносные столы). Каким еще условиям должны отвечать турбызы и отели, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Правительство Карелии

Глава Карелии поделился кровью с нуждающимися и получил за это ленточку-триколор (ФОТО)

Артур Парфенчиков принял участие в донорском марафоне, сообщили в Минздраве Карелии.

Недельный донорский марафон проходит с 8 по 15 июня по всей стране. Он приурочен ко Дню России – 12 июня и к Всемирному дню донора, который отмечают традиционно 14 июня.



Всем сдавшим кровь выдается ленточка в виде триколора.

Глава Карелии принял участие в акции и сдал кровь.

"Благодарю всех участников донорского марафона, ведь кровь требуется постоянно для помощи пациентам с самыми разными заболеваниями. В очередной раз убедился, что в нашей республике живет много ответственных и неравнодушных людей", − сказал Артур Парфенчиков.





Участником донорского марафона стал и заместитель премьер-министра правительства региона по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков.

Как рассказала главный врач Республиканской станции переливания крови Ирина Пушкарева, сегодня самая дефицитная группа крови – вторая положительная.

фото: © Олег Реут

Противники строительства мусорного полигона в Архангельской области добились победы

Областное правительство отказалось от проекта экотехнопарка в Шиесе.

Планируемый экотехнопарк исключен из реестра приоритетных инвестиционных проектов соседнего с Карелией региона. Как сообщила губернаторская пресс-служба, такое решение было принято в ходе заседания правительства Архангельской области. Региональные власти в одностороннем порядке расторгли соглашение с компанией "Технопарк", которая намеревалась реализовать проект, о его сопровождении. Это означает, что строящийся экотехнопарк лишается преференций, которыми наделяются приоритетные инвестпроекты области, в том числе налоговых льгот и особых условий в отношении аренды земельных участков.

По словам вице-премьера региона Евгения Автушенко, областное правительство проводит плановую работу по закрытию проекта "Экотехнопарк "Шиес" по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Александра Цыбульского, и решение об исключении экотехнопарка из реестра приоритетных инвестиционных проектов стало очередным этапом этой работы. Напомним, планы строительства мусорного полигона в районе железнодорожной станции Шиес на границе Архангельской области и Республики Коми вызвали мощную волну протестов в обоих регионах. Противников полигона поддержали гражданские активисты по всей стране, в том числе и в Карелии.

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

Почти полмиллиона человек, зараженных коронавирусом, выявлено в России

За последние сутки в России зарегистрировано 8 404 новых случаев заболеваний COVID-19, сообщили в паблике "СтопКоронавирус.РФ".

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России 493 657 человек, число выздоровевших пациентов выросло до 252 783.

За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 10 386 человек.

Летальных случаев за все время: 6 358. За последние сутки подтверждено 216 смертей пациентов с выявленным коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в РФ проведено более 13,5 млн тестов на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 290, 6 тыс. – за последние сутки.

Под медицинским наблюдением остается 318 тыс. 274 человека.

фото: пресс-служба Минсельхоза РК

Парки культуры и отдыха снова заработали в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому разрешается работа аттракционов в парках и проведение массовых спортивных игр на открытом воздухе,

Тематические парки, парки культуры и отдыха открыты с 8 июня.

С этого же дня разрешается "деятельность про проведению игр на открытом воздухе (пейнтбол, лазертаг, кидбол, страйкбол и иные аналогичные игры)", сказано в документе.

Какие требования предъявляются к посетителям и клиентам, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Антон Вергун/ТАСС

Министр ЖКХ назвал "вызовом" идею не повышать тарифы на коммунальные услуги

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев рассказал об инициативе не увеличивать тарифы за пользование жилищно-коммунальными услугами с 1 июля.

Об этом он сказал на онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии – вызовы и решения».

"Есть на сегодняшний день еще инициатива, связанная с тем, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование жилищно-коммунальным хозяйством, соответственно не увеличивать платежи населения. И это тоже очередной вызов, который на сегодняшний день в общем-то существует", – сказал Якушев, чьи слова цитрует RNS. В апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство освободит граждан России от штрафов за просрочку оплаты коммунальных услуг. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".