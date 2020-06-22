Все, что случилось сегодня

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Цены на билеты на поезд "Карелия" после карантинных ограничений выросли в четыре раза

Билеты на поезд "Карелия", который возобновит рейсы после отмены карантинных мероприятий, будут стоить в 4,3 раза дороже, чем в январе.

Цены на билеты опубликованы на официальном сайте РЖД.

Стоимость проезда по маршруту Москва – Петрозаводск отправлением 3 июля в купейном вагоне сегодня утром составляла от 6427 рублей. На сколько это дороже, чем в начале года, можно судить по копии билета, приобретенного одним из жителей Петрозаводска в конце января. Через несколько часов после этой публикации цены на сайте РЖД изменились - теперь там указана стоимость билета в купейный вагон от 2573 рублей. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Алексей Дружинин/ТАСС

Путин наградил 10 врачей Карелии орденом Пирогова

За самоотверженный труд, вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и высокий профессионализм сразу 10 карельских врачей награждены орденом Пирогова.

Указ о награждении сегодня подписал президент России Владимир Путин, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".



Высокой награды удостоены:



- Жидков Алексей Борисович – врач Республиканской больницы им. В.А. Баранова;





- Зборовская Наталья Маратовна – заместитель главного врача Республиканской инфекционной больницы;

- Корнилова Валентина Владимировна – заведующая отделением Сегежской ЦРБ;

- Кучин Антон Александрович – врач Республиканской больницы им. В.А. Баранова;

- Максимов Владислав Игоревич – врач Республиканской больницы им. В.А. Баранова;

- Михайлов Александр Сергеевич – заведующий отделением Республиканского онкологического диспансера;

- Павлов Артур Викторович – заведующий отделением Республиканского противотуберкулезного диспансера;

- Соколов Дмитрий Олегович – врач Петрозаводской Больницы скорой медицинской помощи;

- Таракамаев Рамин Вели оглы – врач Республиканской больницы им. В.А. Баранова;

- Шеверталова Маргарита Александровна – врач Республиканского госпиталя для ветеранов войн.





фото: © Столица на Онего

В Роспотребнадзоре Карелии назвали опасные для купания места

Эксперты взяли пробы воды водоемов и почвы в местах массового отдыха жителей Карелии в июне 2020 года.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии, было отобрано семь проб воды и пять проб почвы: Онежское озеро (Петрозаводск, ул. Московская), Лососинка (наб. Гюллинга), Каменный карьер, Онежское озеро (Сайнаволок), оз. Лососинное (Прионежский р-он), "Большой пляж" (Эссойла), в месте отдыха у воды пгт Пряжа по ул. Советская, 5.

Установлено, что три пробы воды не соответствует нормативам по микробиологическим показателям: на ул. Московской – по величине общих и термотолерантных колиформных бактерий, в Каменном карьере – по величине термотолерантных колиформных бактерий, в р. Лососинка – по величине общих и термотолерантных колиформных бактерий, колифагов.

Одна проба почвы в месте отдыха у воды по ул. Советская д. 5, пгт Пряжа также не соответствует нормам.

Напомним, 9-летняя девочка 15 июня утонула в Лососинке.

фото: Столица на Онего

Перебои с бензином начались в столице Карелии

Сегодня в Петрозаводске на заправках компании "Роснефть" закончился 95-й бензин.

В понедельник 22 июня автомобилисты в Петрозаводске, приехавшие на заправку компании "Роснефть" за 95-м бензином, обнаружили, что он закончился.

"95-й закончился на наших заправках "Роснефти", - сказал автозаправщик. – Сегодня привезли 14 тонн, но мы все продали. Ждут вагоны на базе, еще не привезли. Как привезут – будет. Когда привезут, не знаю, врать не буду. А так, ни на одной нашей заправке 95-го сейчас нет. Ищите на других заправках".

Корреспондент "Столицы на Онего" нашел 95-й бензин на заправке, расположенной у ЦСК по Лососинскому шоссе.

Продавец автозаправочной станции сообщила, что у них бензин пока есть, а за городом начинаются перебои.

Отметим, что 95-й бензин на "Роснефти" в Петрозаводске стоит 45.60, на "Лукойле" – 45.67.

Ранее сообщалось, что розничные цены на бензин в Петрозаводске растут каждую неделю, но теперь ситуация может усугубиться еще и из-за резкого скачка оптовых цен.

Тем временем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку причин рекордного роста оптовых цен на бензин марки Аи-95. В ведомстве не исключают, что скачок произошел из-за картельного сговора.

фото: © shutterstock.com

Стало известно, почему утонула 9-летняя девочка в Петрозаводске

Родственники рассказали о причинах смерти 9-летней девочки при купании в Лососинке.

В минувший понедельник, 15 июня, в Лососинке утонула 9-летняя девочка.

По версии следствия, девочка находилась вместе с мамой на берегу Лососинки в Петрозаводске. В какой-то момент девочка зашла в воду для того, чтобы искупаться, но вернуться на берег не смогла. Ребенка попытались спасти и вытащили из воды, оказали первую помощь, вызвали врачей. Однако девочку спасти не удалось.

Как стало известно "Столице на Онего" из неофициальных источников, девочке стало плохо с сердцем. По словам источника, причиной плохого самочувствия ребенка мог стать испуг.

Напомним, трагедия произошла у пешеходного мостика в районе Кургана на реке Лососинке в момент, когда большое количество народу отдыхало на пляже.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

После гибели ребенка в Лососинке в МЧС Карелии еще раз напомнили правила поведения на воде, а также предупредили, что баловство у воды опасно.

фото: © Донат Сорокин/ТАСС

Еще 18 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии

Общее число заразившихся COVID-19 в Карелии составило 1043 человека, сообщили в оперштабе.

Из 18 заболевших в Карелии за минувшие сутки: в Петрозаводске – 3 человека, в Суоярви – 1 человек, в Муезерском районе – 6 человек (поселок Муезерский – 4, село Реболы – 2), в Кондопоге – 1 человек, в Олонецком районе (село Видлица) – 1 человек, в Беломорске – 2 человека, в Лоухском районе (биологическая станция) – 4 человека.

Общее число заразившихся COVID-19 в Карелии составило 1043 человека.

Выздоровели 434 человека, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 10 человек: в Петрозаводске - 4, в Беломорском районе - 6.

Всего в Карелии за период пандемии проведено 67519 исследований (+1246 за сутки).

На смокарантине находятся 1870 человек (-37 за сутки).

В местах обсервации пребывают 39 человек (-15 за сутки).

Напомним, прокуратура Карелии начала проверку по факту массового заражения COVID-19 на Белопорожских ГЭС

фото: © кадр из видео

ГИБДД рассказала подробности происшествия под Петрозаводском, где горит грузовик

На Суоярвском шоссе горит автомобиль "ГАЗ", сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня днем на выезде из Петрозаводска после кольца у "Силикатного завода" загорелся грузовик. Читатели прислали в "Столицу на Онего" видео происшествия.

Как пояснили в ГИБДД Карелии, водитель грузового автомобиля во время движения почувствовал запах гари, а после увидел дым, кторый шел из-под капота.

"Водитель принял решение съехать с трассы, - рассказали в ГИБДД Карелии. – после грузовик загорелся. На месте работают сотрудники ГИБДД Петрозаводска и МЧС".

По словам сотрудника Госавтоинспекции в происшествии никто не пострадал.

фото: © кадр из видео

Туристы выловили из озера в Карелии 30-сантиметрового червя (ВИДЕО)

Паразита нашли в водоеме в Медвежьегорском районе.

Туристы на озере Плотичье в Медвежьегорском районе сняли на видео длинного червя и интересуются, как он называется и опасен ли он, сообщается в паблике "Медвежьегорск типичный".

"Вот это нечто плавало в озере Плотичьем (Мыльном). Размер около 30 см. Поделитесь пожалуйста своими версиями, что за зверь такой??? Опасен ли он?", – пишут очевидцы.

Комментаторы рассказали, что этот червь – "конский" волос.

По словам российского зооархеолога Андрея Зиновьева, "конский волос" живёт только в воде, где его заметить не так просто, а вот на суше погибает через очень короткий промежуток времени.

"Несмотря на неприятный и устрашающий вид – черви могут вырастать в длину до 2 метров – они в целом безопасны для человека и животных. Да, человек может при купании с водой проглотить личинку. Она микроскопическая, невооружённым глазом её увидеть невозможно. Далее она будет в теле развиваться в цисту, а потом просто выйдет с каловыми массами наружу, – отметил Зиновьев в беседе с изданием tvernews.ru. – Хозяином для этого паразита являются насекомые. Например, кузнечики. Вот в них личинки развиваются, действуя на нервную систему носителя, заставляют его продвигаться к воде. Затем они прорывают оболочку и выходят наружу. Насекомое при этом погибает. Но ещё раз повторюсь, что для человека и животных этот червь безопасен".

фото: © Karelia.news

Мертвого мужчину нашли на улице в Петрозаводске

Следственный комитет Карелии подтвердил информацию о произошедшем.

Как стало известно "Столице на Онего" из источника в правоохранительных органах, тело мужчины было обнаружено вечером 21 июня в микрорайоне Кукковка. Криминальной составляющей в произошедшем пока не усматривается.

На место происшествия выезжала бригада скорой помощи, которая и зафиксировала факт смерти.

На месте работал Следственный комитет. По факту случившегося проводится проверка.

Фото портала karelia.news.

фото: © Администрация Сортавальского городского поселения

"В Сортавале воцарилось безвластие, в городе нет руководителя"

Глава горсовета Сортавалы Владимир Головченко объяснил, почему депутаты собираются назначить временного и.о. главы города вместо Сергея Крупина.

Сегодня в Сортавале должна состояться внеочередная сессия городского совета, на которую вынесен вопрос о назначении временного и.о. руководителя муниципального образования при действующем главе города. Комментируя ситуацию нашему изданию, находившийся на больничном глава Сортавалы Сергей Крупин назвал созыв сессии "попыткой захвата власти".

При этом, председатель горсовета Владимир Головченко считает, что назначение исполняющего обязанности – это необходимая мера, поскольку в городе, по его словам, воцарилось безвластие.

"Выходя на больничный, глава города не определил, кто его будет заменять. Согласно ст.21.п.7 Устава Сортавальского городского поселения, в случае отсутствия главы города его заменяет первый заместитель, а если и его нет, то просто заместитель. Во время больничного Сергея Крупина его первый зам находится в отпуске, а просто зам – сначала в отпуске, а потом тоже на больничном. То есть в городе фактически нет руководителя, Крупин не оставил ничего", – пояснил Владимир Головченко.

По словам председателя горсовета, если окажется, что Сергей Крупин сегодня вышел с больничного и приступил к своим обязанностям, о чем будет документальное подтверждение, вопрос о назначении и.о. будет снят с повестки дня.

Кроме этого, депутаты Сортавалы на сегодняшней сессии собираются рассмотреть вопрос о назначении выборов главы города на 13 сентября, а также обсудить текущие городские проблемы.

фото: © паблик "Хутор Кормило"/vk.com/club44042140

Хозяева популярного туристического места в Карелии остались без дома (ФОТО)

Огонь уничтожил жилой дом на хуторе Кормило.

Как ранее сообщили в МЧС Карелии, 18 июня произошел пожар в частном жилом доме в деревне Вокнаволок на хуторе Кормило. Сгорела внутренняя отделка дома на площади 250 кв м.



© паблик Хутор Кормило

Оказалось, что дом принадлежал семье Воробьевых, которые организовали популярное туристическое место в Костомукшском городском округе.



© паблик Хутор Кормило

"Не успели мы прийти в себя от прошлогоднего пожара, как случилась новая беда – сгорел наш дом. Со всеми нами все в порядке. Сгорело абсолютно все, документы, вещи и ежедневник со всеми записями по бронированию. Очень просим отозваться всех, с кем были переговоры... Все договорённости остаются в силе, будем работать в обычном режиме, музей и гостевые дома не пострадали", – отметили в паблике "Хутор Кормило".

фото: читатель паблика ДТП Петрозаводска и Карелии/https://vk.com/dtpptz?w=wall-35834663_1873388

Посетитель автовокзала Петрозаводска сообщил Парфенчикову о нарушении "масочного режима"

Пассажир пригородного автобуса сообщил по интернету главе Карелии Артуру Парфенчикову о нарушении "масочного режима".

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" пассажир пригородного автобуса разместил пост, в котором обратился к главе Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой проверить соблюдение "масочного режима" на автовокзале и разобраться с нарушителями.

"Уважаемый Артур Олегович, - написал возмущенный пассажир. - Вы говорили про нарушение "масочного режима", а именно: про нарушения правил ношения масок как в общественных местах, так и в общественном транспорте... Сегодня был вынужден воспользоваться услугами "Карелавтотранса" по одному из пригородных маршрутов. Нарушения "масочного режима" начинаются с автовокзала, посетители автовокзала не носят маски. Когда объявили мой рейс, я вышел на платформу для посадки в рейсовый автобус и был крайне удивлён тому, что сам водитель данного транспортного средства находился в салоне автобуса без маски и перчаток! При посадки в автобус многие пассажиры беспрепятственно заходили в автобус без масок. После посадки многие пассажиры пренебрегли требованием "масочного режима " и сняли маски".



фото читателя паблика ДТП Петрозаводска и Карелии/https://vk.com/dtpptz?w=wall-35834663_1873388

Автор сообщения рассказал также, что он сделал пассажирам и водителю замечания, но его все проигнорировали.



фото читателя паблика ДТП Петрозаводска и Карелии/https://vk.com/dtpptz?w=wall-35834663_1873388

В доказательство своих слов автор обращения запечатлел нарушителей на фото, которые опубликованы в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Напомним, в минувшую пятницу, 19 июня, в ходе "прямой линии" глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, как он разбирается с историей, произошедшей в одном из строительных гипермаркетов города с продавцом, которому жена-врач сообщила о необязательном ношении маски.

фото: © кадр из видео

Под Петрозаводском горит грузовик (ФОТО)

На Суоярвском шоссе горит грузовой автомобиль, сообщили в МЧС Карелии.

Читатели прислали в редакцию "Столица на Онего" видео с места происшествия.

На выезде из Петрозаводска после кольца у "Силикатного завода" загорелся грузовик. На месте работают сотрудники МЧС.

Информации о пострадавших и погибших нет.

Подробности выясняются.

фото: ©РИА Новости / Юлия Белогорлова

Грузовой поезд сломался и перекрыл движение в Карелии (СРОЧНО)

В Суоярвском районе произошла поломка колесной пары грузового вагона, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня утром, 22 июня в 8.53 на перегоне "Веркко – Застава", 436 км, пикет №10 Суоярвского района произошел излом шейки тележки колесной пары у грузового поезда.

Проводились аварийно-восстановительные работы, которые были завершены в 15.26. Жертв нет.

В результате поломки грузового состава пассажирский поезд №159 "Москва-Петрозаводск" задержался в пути на 5 часов.

фото: © ИТАР-ТАСС/Евгений Курско

Названы регионы СЗФО, где зарплаты без "северных" выше, чем в Карелии

Карелия заняла 6 место среди 10 регионов Северо-Западного Федерального округа по размеру среднемесячной начисленной заработной платы в 2019 году.

Это следует из рейтинга регионов Северо-Запада, составленного Карелиястатом.

Среднемесячная начисленная заработная плата в Карелии в 2019 году составила, по официальной статистике, 42964 рубля. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где нет "северных" надбавок, заработки выше - 65872 рубля и 46387 рублей. Сколько получают жители других регионов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

Парфенчиков предложил предусмотреть возможность посмертного награждения медалью "За заслуги перед Республикой Карелия"

Губернатор инициировал поправку в региональный закон о государственных наградах.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес на рассмотрение республиканского парламента проект поправки в региональный закон о государственных наградах. Губернатор предложил депутатскому корпусу предусмотреть возможность посмертного награждения медалью "За заслуги перед Республикой Карелия".

Напомним, эта медаль была учреждена в Карелии в 2018 году по инициативе действующего главы региона. Медаль вручается гражданам, коллективам и организациям за "высокие достижения и заслуги в экономической, социально-культурной, научно-технической, государственной, муниципальной и общественной деятельности, в области культуры, искусства, спорта, воспитания, просвещения, охраны здоровья, жизни и прав граждан и иные высокие достижения и заслуги перед Республикой Карелия и ее жителями". Однако получить такую медаль могут лишь те, кто уже имеет государственные награды РФ, СССР и РК, либо Почетную грамоту и благодарность президента или правительства России, ведомственные награды и знаки отличия органов государственной власти страны.

фото: Яндекс. Карты

Власти готовятся построить дом для переселенцев на Старой Кукковке в Петрозаводске

Глава Карелии Артур Парфенчиков предоставил компании "Карелстроймеханизация" право на заключение договора аренды земли на Старой Кукковке для строительства дома для переселенцев из "аварийки".

Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому акционерное общество "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация" получает право на заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов для реализации инвестпроекта по строительству многоквартирного дома на Старой Кукковке, в котором не менее 95% площади жилья будет предоставлено переселенцам из аварийного жилья.

Текст распоряжения размещен на сайте правительства республики. В документе указан кадастровый номер участка, где предполагается строительство.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Паблик "Животные Соломенного и Заозерья"

В Петрозаводске безжалостные люди выбросили новорожденных щенят в помойку (ФОТО)

Инцидент произошел 21 июня в Соломенном.

Местные жители нашли в одном из мусорных баков трех новорожденных щенков, сообщается в паблике "Животные Соломенного и Заозерья".

"Люди! Что вы делаете? Только что в Соломенном были найдены 3 новорожденных щенка. Еще с пуповиной. Живые! 2 девочки и мальчик...Один за одним: щенки, котята... Просто в пустой бак, без какого-то сожаления", – написала спасшая детенышей женщина.

Нужны кураторы или передержка.

Как помочь, смотрите здесь.

фото: © ИТАР-ТАСС/Анатолий Семехин

Ужесточены правила посещения Соловков

Указ подписал врио главы Архангельской области Александр Цыбульский.

Запреты ввели с 19 июня.

По информации правового департамента правительства области, запрещено членам экипажей и пассажирам всех судов, прибывших в морской терминал Соловки, сходить на берег, если со дня прибытия прошло меньше 14 календарных дней, пишет "29 RU".



Капитан морского порта "Онега" должен это проконтролировать. Запрет не распространяется на перевозки местных жителей по спискам на судах ООО "Судоходная компания Арктикрейд".

Министерству транспорта и АО "Аэропорт Архангельск" поручили прекратить обслуживание на посадочной площадке Соловки всех авиарейсов, кроме рейсов 2-го Архангельского объединенного авиаотряда. Воздушным судам других компаний разрешат только по решению оперативного штаба.

В регионе пока под запретом бронирование номеров и размещение в гостиницах туристов.

Добраться до острова Соловецкий на теплоходе до полного снятия ограничений могут только жители архипелага. Билеты продают по спискам, которые составила сельская администрация.



Напомним, Валаам открылся для туристских групп.

фото: © Segezha Group

Владелец предприятий в Карелии задумал построить деревянную многоэтажку в Москве

Segezha Group и Etalon Group планируют начать строительство деревянной многоэтажки в Москве летом 2021 года.

Segezha Group, владеющая Сегежским ЦБК и другими предприятими Карелии, совместно с девелопером Etalon Group летом 2021 года планируют начать строительство многоэтажного здания из CLT панелей в Москве, пишет "Интерфакс" со ссылкой на вице-президента и руководителя дивизиона "Домостроение" Segezha Group Дмитрия Руденко.

По словам Руденко, интерес к строительству многоэтажек из CLT-панелей есть, Segezha Group работает по этому направлению и с другими девелоперами.



"К нам уже обращаются крупные игроки, которые хотят применять CLT в строительстве многоэтажных зданий. Кстати, это совсем не обязательно девелоперы-застройщики. Недавно к нам обратилось, например, одно лондонское архитектурное бюро, заказчик которого, российская компания, задумалась над строительством своего 15-этажного здания с применением CLT в центре Москвы", – отметил вице-президент группы.

Он подчеркнул, что процесс проработки такого проекта не похож на коммерческие переговоры: скорее, это работа архитекторов, инженеров и конструкторов по поиску решений с применением конструкционной древесины в строительстве.



В состав Segezha Group входят российские и европейские предприятия-производители мешочной бумаги, бумажных мешков, березовой фанеры, пиломатериалов и домов из клееного бруса. Производственные активы и представительства компании расположены в 11 странах мира и 6 регионах РФ.

фото: © ИА "Республика" / Леонид Николаев

Парфенчиков наградил главу Минздрава Карелии Михаила Охлопкова почетным знаком

Глава Карелии Артур Парфенчиков вручил Михаилу Охлопкову почетный знак "За вклад в развитие Республики Карелия".

Глава Карелии Артур Парфенчиков 17 июня подписал распоряжение о награждении министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова почетным знаком "За вклад в развитие Республики Карелия".



© Правительство Карелия

Напомним, Путин наградил десять карельских врачей орденом Пирогова за самоотверженный труд, вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и высокий профессионализм.

Также 100 человек получили госнаграды в честь векового юбилея Карелии.

фото: YouTube

Митрополит Константин: "На темную мистику встала православная идея"

Глава Карельской митрополии Русской православной церкви отметил заступничество последнего российского царя в борьбе с фашистской Германией.

Выступая с проповедью накануне очередной даты начала Великой Отечественной войны, митрополит Карельский и Петрозаводский Константин в очередной раз заявил, что победа в этой войне была достигнута в том числе благодаря вкладу святых Русской православной церкви. По словам архиерея, православная идеология противостояла в Великой Отечественной войне своеобразному идеологическому сплаву Третьего рейха, состоявшему из научного материализма, древнегерманских языческих верований и тибетской черной магии.

"Против идеологии малополезно, а иногда и бесполезно воевать только танками, пушками, отвагой. Идеологии надо противопоставлять другую идеологию, и вот на эту темную мистику с ее концлагерями, огромными жертвоприношениями встала другая идея – православная идея!", – сказал митрополит Константин.

Он особо отметил заступничество за Россию ее последнего императора Николая Второго, который в годы Первой мировой войны являлся главнокомандующим Русской армии.

"Весной 1917 года, уже после потрясающего по успеху Брусиловского прорыва Русская армия готовилась к весеннему наступлению, и к осени 1917 года война победоносно окончилась бы для России, – считает митрополит Константин. – Но в результате предательства военного генералитета по масонскому заговору он был арестован, отстранен от власти, была запущена ложь, что сам бесстрашный царь, который в 2015 году сам принял почти развалившуюся армию на себя, и все эти годы находился на передовой, что этот бесстрашный царь отрекся сам – с какой стати? – от престола. Это была запущена ложь, чтобы не было всенародного бунта, что он уходит. И мы глубоко верим, что вот этот главнокомандующий Русской армией, которая вела победоносную войну с Германией, и он тоже предстательствовал за нас в сонме всех святых, в земле Русской просиявших, в войне уже с фашистской Германией".

фото: © Паблик "Компост-мобиль"

Жители Петрозаводска могут остаться без "Компост-мобиля"

Проект не сможет продолжить свое существование без определенных мер оптимизации.

Организаторы проекта и другие заинтересованные стороны направили письмо в адрес городской администрации, Минприроды Карелии, а также регоператора ООО "АВТОСПЕЦТРАНС" с просьбой организовать круглый стол для решения вопроса оптимизации и дальнейшего существования "Компост-мобиля", который пользуется большим спросом у горожан.



Фрагмент из письма:



"Если коротко описать основные изменения, которые необходимо внедрить, чтобы проект продолжил свое существование осенью 2020, то это будет:



- смена площадки, где компостируется органика (в связи с увеличением объемов собираемого вторсырья, компостного ящика на территории Первого Петрозаводского Приюта теперь не достаточно);



- смена основного координатора проекта (в связи с изменением семейных обстоятельств у основного волонтерского состава, ранее координирующего "Компост-мобиль", в новом сезоне административно-организационную часть реализации проекта необходимо будет взять на себя одному из со-организаторов);



- увеличение суммы оплаты услуг транспортного подрядчика (в связи с необходимостью участия в рейсе второго грузчика, а также из-за увеличения времени и маршрута рейсов)".



Организаторы пояснили, что проект не сможет продолжить свое существование без описанных мер оптимизации.

фото: Столица на Онего

Перепелов выгуливают в Петрозаводске (ФОТО)

На Древлянке выгуливают перепелов.

В минувшие выходные на Древлянке корреспондент "Столицы на Онего" обратил внимание, как мальчик лет 12-ти выпустил в траву двух птенцов.

Как позже стало известно, оказывается, это не птенцы, а взрослые перепела. Приобрели их на популярном сайте объявлений всего по 35 рублей за птицу.

"Купили мы их весной, - рассказал мальчик. – Они тогда еще маленькие были – это девочка и мальчик. Через два месяца они стали нестись. Теперь приносят по одному яйцу в день".

Ребенок сообщил, что он живет в коттедже, поэтому с содержанием перепелов проблем нет.

"Они живут у нас в большой клетке на улице, - рассказал юный орнитолог. – Кормим мы их разной крупой, едят они немного".

"Зачем ты их вынес на улицу и отпустил в траву, где нет никаких загонов, они же могут убежать", - поинтересовался корреспондент.

"Нет, передвигаются они медленно, - успокоил мальчик, - а взял их с собой, потому что обещал. Они для меня домашние любимцы, понимаете, и я обещал им сходить в магазин, вот мы и пошли".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

"Глава Сортавалы игнорирует закон и решения депутатского корпуса"

Председатель горсовета Сортавалы Владимир Головченко прокомментировал итоги сессии, на которой депутаты хотели заслушать отчет главы города Сергея Крупина о работе за прошлый год.

В Сортавале сегодня состоялась внеочередная сессия городского совета, на которой депутаты планировали назначить временного исполняющего обязанности главы города в случае, если Сергей Крупин не выйдет с больничного, а также заслушать его отчет о работе за 2019 год, если руководитель исполнительной власти муниципального образования придет на заседание.

В итоге Сергей Крупин появился на заседании депутатского корпуса, поэтому вопрос о временной замене городского главы был снят с повестки дня. Тем не менее, в ответ на требование депутатов отчитаться о работе Сергей Крупин ответил отказом.

"Глава города отказался отчитываться, и тем самым проигнорировал закон и решение депутатов, - заявил председатель горсовета Сортавалы Владимир Головченко. - С момента решения сессии, то есть с 30 апреля у Сергея Крупина был месяц на подготовку отчета, - время это давно вышло. Это прямое нарушение и уклонение от возложенных на него обязанностей".

Кроме того, предполагалось, что депутаты назначат дату выборов нового главы Сортавальского городского поселения, которые должны состояться в сентябре нынешнего года. Однако это решение так и не было принято.

"У нас осталось два дня на принятие решения о назначении выборов, - пояснил Головченко. – И мы готовы подождать, чтобы в течение этого времени Сергей Крупин исполнил решение суда и подписал документы об объединении Сортавальского и Хелюльского поселений. Тогда мы сможем собраться на сессию и назначить на 13 сентября выборы главы муниципального образования. Если Сергей Крупин документы не подпишет, нарушив, тем самым, конституционные права граждан, горсовет возложит обязанность по назначению выборов на Территориальную избирательную комиссию", - сказал Владимир Головченко.

фото: ЦИК Карелии

В Карелии уже более 1400 человек проголосовало по поправкам в Конституцию

В Карелии в труднодоступных местностях проводится досрочное голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию.

По решению Центральной избирательной комиссии Республики Карелия досрочное голосование в труднодоступных местностях проходит с 12 по 24 июня во всех районах за исключением Петрозаводского и Костомукшского городских округов, Прионежского и Муезерского муниципальных районов. Всего с списки для досрочного голосования в труднодоступных местностях включено 5970 человек, по состоянию на 22 июня уже проголосовало 1409 человек.

Отметим, что досрочное голосование по изменению Конституции проходит в Карелии с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

О том, как проходило голосование в деревне Белая гора Кондопожского района, которая когда-то являлась центром добычи мрамора на севере России, - читайте здесь.

фото: © Валерий Поташов

Россияне хотят провести летний отдых в Карелии

Опрос показал, куда бы россияне отправились этим летом, сообщили в пресс-службе Tvil.ru.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, куда бы они отправились этим летом. В опросе не учитывались курорты Крыма и Краснодарского края.

Напомним, в Кремле посоветовали российским туристам подходящие места для отдыха внутри страны грядущим летом. Спецпредставитель президента Сегрей Иванов порекомендовал туристам съездить в Калининград, на Балтийское побережье, на Куршскую косу, в Карелию, Кижи, на Валаам, а также посетить территории от плато Путорана на Таймыре до Хакасии и назвал Якутию.

Большинство россиян (35,67%) хотели бы отдохнуть этим летом в Калининградской области. На втором месте – Карелия: 35,09% туристов с удовольствием бы ездили на Валаам и Кижи.

По данным опроса Tvil.ru, российские туристы также хотели бы слетать на Камчатку, в Приморский край. Меньше всего они делают побывать в Хакасии, на плате Путорана на Таймыре и в Якутии.

фото: Управление труда и занятости Карелии

Стало известно, сколько могут заработать подростки на каникулах в Карелии

Средний размер оплаты труда подростков, трудоустроенных во время каникул на предприятиях Карелии, составляет от 8 до 10 тыс. рублей.

Об этом сообщило Управление труда и занятости республики.

Размер оплаты труда зависит "от возраста несовершеннолетнего", пояснили в ведомстве. Подростки занимаются, например, облагораживанием пришкольных территорий, подготовкой школ, детских домов, молодежных клубов к новому учебному году. Какую еще работу им предлагают на каникулах, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Управляющая компания «АлкоВорлд»

Производство на петрозаводской "ликерке" выросло в 11 раз после выхода завода из простоя

Петрозаводский ликеро-водочный завод ООО "АлкоВорлд", который в прошлом году останавливал производство, в 2020 году резко увеличил выпуск продукции.

Это следует из официальной статистики министерства сельского хозяйства Карелии.

За январь-май 2020 года ООО "АлкоВорлд" увеличило выпуск продукции более чем в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (82 тыс. дал алкогольной продукции в текущем году против 7,37 тыс. дал в предыдущем). Как сообщалось ранее, с связи с увеличением объемов производства ПЛВЗ "Петровский" объявил об открытии дополнительных вакансий. Почему завод останавливал производство в прошлом году, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © shutterstock.com

Пять человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 683 пациента, 60 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.