Все, что случилось сегодня

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Прокуратура запросила для обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева 15 лет строгого режима (СРОЧНО)

Сегодня, 7 июля, в городском суде Петрозаводска начались прения сторон.

Гособвинение запросило для известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера по отношению к его приемной дочери, 15 лет колонии строгого режима, сообщается в группе сторонников историка Дмитриева в Facebook.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Сам он отказался признать себя виновным, а его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Юрия Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

Суд над известным исследователем сталинских репрессий продолжается в Петрозаводске около двух лет.

фото: © shutterstock.com

Горячая вода вернется в квартиры жителей Петрозаводска на этой неделе

В 14 микрорайонах Петрозаводска горячее водоснабжение возобновится уже в среду.

В соответствии с графиком проведения испытаний тепловых сетей 24 июня подача горячей воды была приостановлена в районах: Центр, Сулажгора, Октябрьский, Первомайский, Голиковка, Зарека, Кукковка, Древлянка, Перевалка, Рыбка, Железнодорожный, Соломенное, Птицефабрика и Пески.

По информации администрации города, возобновиться горячее водоснабжение в этих районах должно 8 июля.

На Ключевой приостановка подачи горячей воды пройдет в период с 27 июля по 6 августа.

Как напомнили в администрации, этом году испытания тепловых сетей в Петрозаводске стартуют позже обычного. Проведение работ необходимо для профилактики, выявления и устранения повреждений, а также модернизации соответствующей инфраструктуры.

фото: Столица на Онего

Гособвинение запросило 13 лет лишения свободы бывшему замглавы Госкомимущества Карелии, обвиняемому во взятках

Прокуратура запросила 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима бывшему первому замглавы Госкомимущества Карелии Сергею Максимову, обвиняемому во взяточничестве.

В городском суде Петрозаводска судья Дмитрий Хромых продолжает рассмотрение уголовного дела бывшего первого замглавы Госкомимущества Карелии Сергея Максимова. Защищают Максимова адвокаты Юрий Можеев, Анатолий Шведченко и Анатолий Хоменя.

На минувшей неделе в ходе очередного судебного заседания старший помощник прокурора Петрозаводска Александр Вешняков запросил для Сергея Максимова, обвиняемого в получении взяток от предпринимателя, 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как сообщил "Столице на Онего" адвокат Юрий Можеев, 10 июля в Петрозаводском городском суде продолжится рассмотрение уголовного дела Максимова, пройдут прения сторон, после обвиняемому дадут последнее слово и суд выйдет на приговор.

По словам защитника Можеева, Сергей Максимов вину не признает.

На сегодняшний день Сергей Максимов, который провел под арестом в СИЗО больше 2 лет и двух месяцев, находится под подпиской о невыезде, такое решение принял 30 сентября 2019 года Петрозаводский городской суд, а позже Верховный суд Карелии оставил решение первой инстанции в силе.

Ранее сообщалось, что бывший первый замглавы Госкомимущества Карелии Сергей Максимов находился под стражей с 19 июля 2017 года. Он был арестован через полтора месяца после своего бывшего начальника — экс-председателя Госкомимущества Карелии Дениса Косарева, который в январе 2019 года был осужден на взятки и получил 5 лет колонии строгого режима.

После ареста Косарев дал показания против своего бывшего первого зама Максимова, рассказав, что он получал взятки вместе с ним.

По версии следствия, Денис Косарев совместно со своим заместителем Сереем Максимовым, расследование уголовного дела в отношении которого продолжается, в 2014–2015 годах получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.

Кроме того, обвиняемому инкриминируется присвоение 40 тысяч рублей под видом начисления премиальной выплаты руководителю подведомственного казенного учреждения.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Число заболевших COVID-19 в Карелии увеличилось на 50

Общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 7 июля составило 1581, сообщили в республиканском оперштабе по борьбе с COVID-19.

В Карелии выявлено 50 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 31, в Прионежском районе – 2 (поселок Мелиоративный – 1, деревня Ялгуба – 1), в Пудожском районе – 2 (поселок Колово), в Медвежьегорском районе – 5 (деревня Покровское – 1, Медвежьегорск – 4), в Костомукше – 3, в Калевальском районе – 3 (поселок Боровой), в Суоярви – 1, в Лахденпохском районе – 2 (Лахденпохья – 1 , поселок Элинсенваара –1), в Сегеже – 1.

Выздоровели еще 37 человек: в Петрозаводске – 10, в Беломорском районе – 2, в Лоухском районе – 1, в Сегежском районе – 2, в Олонецком районе – 1, в Сортавальском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 1, в Муезерском районе – 1, в Лахденпохском районе – 2, в Питкярантском районе – 1.

Также выписаны еще 14 работников АО "ВАД" и 1 строитель Белопорожской ГЭС.

Всего выздоровели – 802.

Проведено 85619 исследований (+781 за сутки).

На самокарантине находятся 955 человек (+84 за сутки).

В местах обсервации пребывает 23 человека.

Умерли 8 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 257,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,8 раза выше и составляет 468,8 случая, по Северо–Западу – 430,2.



Напомним, 6 июля стало известно о восьмом летальном исходе пациента с ковидной инфекцией.

фото: © instagram.com/tatiana_navka

Татьяна Навка выложила очередную серию снимков с острова Кижи в Карелии (ФОТО)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, побывала в Карелии в музее-заповеднике "Кижи".

Напомним, Татьяна Навка вместе с младшей дочерью Надеждой Песковой отправилась в речной круиз по России и побывала в музее-заповеднике "Кижи".

В понедельник, 6 июля, фигуристка порадовала подписчиков Instagtam новыми снимками острова Кижи.

"Кижи – как много в этом слове для сердца русского слилось, так и хочется сказать, перефразируя классику. Здесь невероятная атмосфера широкой русской души, чувствуется спокойствие, уверенная мощь, теплота сердца и мудрость веков. В каждой травинке, камушке, деревце, тропинке, домике или лодочке чувствуется местный колорит. Невозможная красота, которая так сильно отличается от привычных нам каменных джунглей, но попадает в сердце с первого взгляд", – написала Татьяна.

фото: © Альберт Дзень/ТАСС

В Карелии менее чем за месяц убили четырех человек

Следком Карелии опубликовал оперативные сведения о состоянии преступности за первое полугодие.

Ранее сообщалось, что с 1 января по 5 июня 2020 года в Карелии совершено 26 убийств, четыре умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевших, и шесть изнасилований.

Как сообщили в Следкоме Карелии, по состоянию на 30 июня: убито – 30 человек, изнасиловано – 7, умерших из-за умышленного причинения тяжкого вреда здоровью по-прежнему – 4.

Следовательно, с 5 по 30 июня в Карелии убили четырех человек, а еще одного – изнасиловали.

фото: © Кадр из видео / "Прямая линия" главы Карелии от 6.07.2020

Глава Карелии: "Очень много выявляется случаев инфекции без проявления каких-либо симптомов"

Артур Парфенчиков отметил, что в Карелии почти половина инфицированных COVID-19 не имеют симптомов.

"Друзья, мы видим, что у нас сохраняется волнообразное распространение инфекции. Два дня подряд было по 15, 17 новых случаев и сегодня опять рост. Во многом это как раз те, кто контактировал с ранее заболевшими, много семейных очагов. Замечу, что по-прежнему очень много выявляется случаев инфекции без проявления каких-либо симптомов – таких почти половина от инфицированных", – написал глава региона на своей странице "ВКонтакте".

Напомним, общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 7 июля составило 1581. За минувшие сутки выявлено 50 случаев коронавируса. Среди заболевших – четверо детей.

фото: предоставлено МВД Карелии

Молодой темноволосый мужчина выехал из Петрозаводска в Прионежье и пропал

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшего молодого мужчину, который выехал в сторону Деревянного и пропал.

Полиция Петрозаводска объявила в розыск Абрамова Евгения Валерьевича 08.07.1992 года рождения.



Как стало известно, 5 июля 2020 года он выехал на автомобиле Chevrolet Niva темного цвета (госномер М115НТ10), предположительно, в сторону села Деревянное Прионежского района и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 25-30 лет, среднего роста и телосложения, глаза карие, волосы темные вьющиеся.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефону: +7-953-534-25-72.

фото: Минздрав Карелии

Центр паллиативной медицинской помощи открылся в Карелии (ФОТО)

Центр разместился в бывшем здании Перинатального центра на улице Льва Толстого в Петрозаводске, сообщает Минздрав Карелии.

В минувший понедельник состоялось официальное открытие Центра паллиативной медицинской помощи, куда были переведены отделения, ранее находившиеся по разным адресам. По словам главного врача нового учреждения Игоря Воробьева, обустройство центра на новом месте обошлось в 15,6 млн рублей. На эти средства в четырехэтажном здании бывшего перинатального центра на Льва Толстого был проведен ремонт помещений, закуплены мебель и медицинское оборудование, организованы палаты респираторной поддержки для паллиативных больных. В новом здании пациенты размещаются в просторных, соответствующим образом оснащенных, 1-2-местных палатах. Все кровати – функциональные, со специальными противопролежневыми матрасами.



Столица на Онего

В центре несколько подразделений, включая отделения для онкологических пациентов и для пациентов с другими неизлечимыми заболеваниями.

Организована деятельность выездных мультидисциплинарных бригад для оказания помощи тяжелым пациентам на дому, включая обезболивание.



Столица на Онего

"В реестре паллиативных пациентов в настоящее время – более 4,5 тысяч человек. Жизнь фатальна и конечна, поэтому всегда есть такие пациенты. Мы создаем паллиативную службу по всей Карелии и будем развивать её. У нас все центральные районные больницы имеют лицензии на паллиативную помощь. Особое значение имеет развитие помощи в амбулаторных условиях, так как большинство терминальных пациентов находятся все-таки дома", − отметил участвовавший в открытии центра министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.



Столица на Онего

Как рассказала главный внештатный специалист Минздрава Карелии по паллиативной помощи Ирина Петрова, в республике работает региональная программа по развитию системы паллиативной медицинской помощи, включающая мероприятия по созданию кабинетов паллиативной помощи и выездных патронажных бригад в городских округах и муниципальных районах республики, организации работы дневного стационара для оказания паллиативной медицинской помощи, повышению качества и доступности обезболивания для больных, возможности лечения которых исчерпаны.



Столица на Онего

В 2019 году из федерального бюджета выделено 24,7 млн рублей, из республиканского – 1,6 млн, которые направлены на укрепление материально-технической базы отделений паллиативной медицинской помощи и обеспечение пациентов лекарственными препаратами, в том числе обезболивающими. Приобретено более 450 единиц различных медицинских изделий и расходных материалов для них. В 2020 году мероприятия по развитию паллиативной медицинской помощи будут продолжены: за счет средств федерального бюджета бюджету республики предусмотрена субсидия в объеме 19,6 млн рублей на приобретение оборудования и 8,3 млн − на лекарственное обеспечение.



Столица на Онего

"Центр паллиативной помощи является главным учреждением республики по оказанию этого вида помощи. Работа специалистов очень важная и тонкая. К этому вопросу мы подходили комплексно, необходимо было создать людям условия, чтобы уход из жизни был безболезненный и достойный, а также условия для работы специалистов. Я удовлетворен тем, что сегодня увидел", − сказал заместитель премьер-министра правительства республики по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков.

фото: © pixabay.com

Жителям восточных районов Карелии прогнозируют эпичную грозу

Завтра на восточной границе Карелии ожидаются грозы.

"Очень жаркий и раскаленный воздух, который сейчас плавит южные города Европейской части России, где температура достигает +41 градуса, завтра двинется на север. Атмосферный фронт, разделяющий влажную и прохладную Атлантику и пекло с юга будет проходить прямо через Карелию", – сообщается в паблике "Погода Петрозаводска и Карелии".

Грозы пойдут по востоку республики. Пудожский район должен будет попасть под хорошую раздачу, ибо такие большие контрасты температур у нас встречаются весьма нечасто.

фото: "Столица на Онего"

"Мусорная" реформа в Карелии нашла своего инвестора

Правительство Карелии готовится подписать соглашение с инвестором "мусорной" реформы на 30 лет.

По словам главы Минприроды Карелии Алексея Щепина, работа по реализации "мусорной" реформы после принятия в декабре прошлого года терсхемы обращения с отходами не прекращалась.

"В прошлом году, когда прорабатывали территориальную схему обращения с отходами и обсуждали ее с жителями республики, наша задача была сократить объемы захоронения отходов. Мы понимали, что даже если создать полигон по всем современным требованиям, негативного воздействия на окружающую среду не избежать. На первоначальном этапе на обсуждение предлагали историю, связанную с сжиганием отходов, как это делается и в скандинавских странах. Но жители Карелии восприняли это негативно, и мы от этого вида утилизации отходов отказались. А затем вышли на методику переработки отходов, связанной с перегниванием. Эта финская технология Hardferm, которая позволяет получить биогаз и биогрунт из отсортированных твердых коммунальных отходов, сегодня отражена в нашей терсхеме. Тогда же было принято решение о строительстве экотехнопарка в местечке Орзега вблизи существующей свалки. И в течение года этого года нами ведется кропотливая работа, связанная с формированием земельного участка под новый объект", - рассказал министр природных ресурсов и экологии республики Алексей Щепин.

Глава Минприроды отметил, что параллельно власти республики вели переговоры с потенциальными инвесторами. Неделю назад в правительство поступила концессионная инициатива. Компания "МЦЕ Инвест Рус" предлагает реализовать на территории Карелии концессионное соглашение, в рамках которого планируется строительство на базе свалки в Орзеге в Прионежском районе мусороперерабатывающего комплекса мощностью 200 тысяч тонн в год, современного полигона для размещения ТКО и биогазовой станции. Соглашение рассчитано на 30 лет. Инвестор готов вложить в проект 1,5 млрд рублей.

"Согласно соглашению мы предоставляем компании участок под строительство трех объектов и обязуемся, что 200 тысяч тонн отходов придут на мусоросортирочную станцию. После начала работы объектов в течение ближайших 30 лет за счет тарифа, который у нас принят, инвестор будет отбивать свои инвестиции. Кроме того, в Орзеге будет создан экотехнопарк, на нем планируется переработка отходов. Что это будет? Насколько глубоко будут перерабатываться отходы? Об этом говорить пока рано. Все будет зависеть от объемов, которые здесь будут производиться", - сообщил министр.

Подробнее о "мусорной" реформе читайте в интервью с главой Минприроды Карелии.

фото: Столица на Онего

Отремонтирована многострадальная дорога рядом с больничным городком в Петрозаводске (ФОТО)

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела сегодня выездное совещание в районе пересечения Лососинского шоссе и Высотного проезда, где идут работы по ремонту дороги и замене освещения.

Представители администрации Петрозаводска, Петросовета и подрядных организаций побывали сегодня на Высотном проезде и Лососинском шоссе. На не ремонтировавшемся десятилетиями проезде, располагающемся рядом с городской поликлиникой №1, Детской республиканской больницей и Республиканской больницей им. В.А. Баранова, заменили асфальт. По соседству, на тротуаре вдоль Лососинского шоссе, идут работы по замене освещения.

"Очень много жалоб и обращений было от жителей города на состояние дороги на Высотном проезде. Это важная коммуникация к городской поликлинике №1, Детской республиканской больнице и Республиканской больницы. Главрачи не раз высказывали пожелания о ремонте проезда. И в этом году нам удалось выполнить эти работы", - сказал глава Петрозаводска.

Дорога была приведена в порядок в рамках второго крупного контракта по ремонту магистралей в Петрозаводске. Подрядчик, ООО "Кондопожское ДРСУ", обязан отремонтировать 15 дорог и тротуаров общей площадью 230 тысяч кв. м. в срок до 30 августа. На Высотном проезде протяженностью 0,7 км было заменено дорожное покрытие. Стоимость работ - 4,1 млн рублей.

"Мы впервые работаем с этим подрядчиком на крупных объектах. Надеемся, что он справится и с объемами, и с качеством работ. Качество оцениваем сразу по двум направлениям: асфальтобетонную смесь в виде керн отдаем на экспертизу и следим за процессом технологии выполняемых работ. Контроль также осуществляется с помощью общественных контролеров и депутатского корпуса Петросовета. И сегодня мы рассчитываем на качественный результат – удовлетворительное состояние дорожного покрытия для автолюбителей", - отметила Ирина Мирошник.

По словам генерального директора ООО "Кондопожское ДРСУ", новый асфальт на Высотном проезде простоит гараздо дольше гарантийного срока в пять лет. По его мнению, при правильной эксплуатации, современной и своевременной снегоочистке зимой, жизнь покрытия будет продлена.

"Кроме того, желательно сделать обочины. У нас в проекте не было отсыпки обочин, поэтому край асфальта открыт. Надеюсь, в администрации решат этот вопрос", - сказал руководитель подрядной организации.

Не менее важными, по словам главы Петрозаводска, для города сегодня являются работы по замене уличного освещения. Новые светильники сегодня устанавливают на Лососинском шоссе, на участке от Республиканской больницы им. В.А. Баранова до Лесного проспекта.

"Пешеходная дорожка вдоль Лососинкого шоссе очень востребованная зона для пешеходов и велосипедистов. Освещение здесь необходимо. По технологии подрядчик сначала устанавливает новые опоры, а затем демонтирует старые. С наступлением темноты петрозаводчане оценят новое качественное освещение", - уверена Ирина Мирошник.

По словам директора МУП "Петрозаводские электросистемы" Анны Шилинской, в этом году новое освещение появится на Лососинском шоссе, Карельском проспекте и улице Гвардейской. Работы проводятся за счет субсидии в 16 млн рублей из бюджета республики.

"Наверное все помнят, как несколько лет назад компания "БалтЭнергоЭффект" в рамках муниципального контракта модернизировала уличное освещение. Установленные светильники сделали наши дороги небезопасными для участников движения. И сейчас ведутся работы с учетом всех необходимых требований, чтобы освещение соответствовало всем необходимым нормативам", - отметил депутат Петросовета Дмитрий Романов.

фото: segezha-group

В Карелии компания "Segezha Group" стала владельцем лесного актива

Сегежский ЦБК стал владельцем компании "Лэнд-10", специализирующейся на заготовке леса.

АО "Сегежский ЦБК", входящее в Segezha Group, стало владельцем ООО "Лэнд-10" (Петрозаводск).

Компания "Лэнд-10" зарегистрирована в октябре 2015 года и специализируется на лесозаготовке. Ранее она принадлежала ряду физических лиц. Сделка совершена в рамках увеличения сырьевой базы для предприятий Segezha Group.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Кадр из видео / "Пятый канал"

Детский омбудсмен Карелии заявил о давлении общественников на суд по делу обвиняемого в педофилии Дмитриева

Уполномоченный по правам ребенка по Республике Карелия Геннадий Сараев заявил, что на суд по делу Дмитриева оказывается давление.

"Мы наблюдаем серьезное давление на суд. Сторона защиты везде транслирует свой вердикт – невиновен. Об этом мы слышим от известных лиц, об этом мы слышим в здании суда. На мой взгляд, это некорректное поведение в отношении самого судебного процесса. Когда какое-то количество людей стоят в коридорах суда, а суд, на мой взгляд, это не место для акций, аплодисментами и сопровождают человека, обвиняемого в насилии – это какой-то театр абсурда. Это жестокое обращение с ребенком, который заявил, что этот человек мне сделал зло, а вы ему аплодируете. Какой пример мы показываем другим детям, которые подверглись насилию? Что вашему обидчику тоже будут аплодировать?", – рассказал Геннадий Сараев в интервью "Пятому каналу".

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере исследователя сталинских репрессий. Сам Дмитриев отказался признать себя виновным, а его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

Суд над известным исследователем сталинских репрессий продолжается в Петрозаводске около двух лет.

фото: читатель "Столицы на Онего"

Отверстия от кернов на дорогах Петрозаводска заделывают молотком (ФОТОФАКТ)

С помощью асфальтовой смеси и молотка рабочий в Петрозаводске ликвидировал отверстия, оставшиеся на дороге после отбора проб (кернов).

В редакцию "Столицы на Онего" читатель прислал фото, на которых запечатлел, как в Петрозаводске заделывают дыры от кернов.

В комментарии к фото горожанин написал: "Рабочий "АБЗ-Дорстрой" брал руками асфальтовую смесь и утрамбовывал ее в отверстие от керна, а когда над отверстием образовывалась горка из смеси, он стучал по ней молотком".

Фото сделаны на проспекте Александра Невского, уточнил автор.

Напомним, ранее после обследования дорог администрация не выявила нарушений, но попросили подрядные организации ЗАО "АБЗ-Дорстрой" (Санкт-Петербург) и ООО "Онегодорстрой" (Петрозаводск) особое внимание обратить на необходимость заделки мест отбора проб (кернов).

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Около 200 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли за сутки в России

Всего в России на 7 июля зарегистрировано 694230 случаев COVID-19, за сутки – 6368, сообщает оперштаб РФ.

Число выписанных пациентов за время пандемии возросло до 463880 человек. За прошедшие сутки выздоровели – 9551. Всего вылечились более 66% инфицированных.

За весь период в России умерли 10494 человека. За последние сутки подтверждено 198 летальных случаев.

Напомним, общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 7 июля составило 1581. За минувшие сутки выявлено 50 случаев коронавируса. Среди заболевших – четверо детей.

фото: pixabay.com

На Онежском озере спасли мужчину, лодка которого дала течь и перевернулась

Специалисты Карельской республиканской поисково-спасательной службы спасли мужчину, который оказался в перевернутой лодке далеко от берега в Онежском озере.

Как сообщили в Госкомитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, трагедия могла произойти в минувшую субботу в петрозаводской губе Онежского озера в районе бывшего завода "Авангард".

По информации оперативных дежурных Карельской республиканской поисково-спасательной службы, 4 июля в 15 часов 30 минут к ним поступил сигнал от мужчины. По его словам, он находился на лодке далеко от берега, в петрозаводской губе Онежского озера в районе бывшего завода "Авангард". Его судно стремительно набирало воду.

По экстренному вызову трое спасателей на катере "БЛ-820" оперативно выехали к месту происшествия. Мужчину доставили на берег, убедились в сохранности его жизни и здоровья, а после занялись спасением уже перевернувшегося судна. Через некоторое время лодку удалось отбуксировать в безопасное место.

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

В Карелии палаты больных пневмонией пополнились новыми пациентами

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 820 пациентов, 63 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Двевять человек за сутки госпитализированы с пневмонией в Карелии.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 7 июля составило 1581.

фото: © Антон Вергун/ТАСС

Глава Карелии рассказал, как проводить общедомовые собрания в условиях COVID-19

В условиях распространения коронавируса, проведение массовых мероприятий с численностью 10 человек и более под запретом.

"Как быть? Об этом меня нередко спрашивают. Ответ прост: проводить собрание в заочной форме, как это и прописано в жилищном законодательстве. Это сведет к минимуму риск заразиться коронавирусом и не станет препятствием для выполнения дел, которые не могут быть отложены в долгий ящик", – отметил Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

Также изменены сроки проведения годового общего собрания собственников. Если раньше такое собрание нужно было провести в течение II квартала года, следующего за отчетным, то теперь это можно сделать до 1 января 2021 года.



То же самое относится и к общим собраниям членов ТСЖ, жилищных или других кооперативов, сказал глава Карелии.

"Что касается дачников, садоводческих и огороднических товариществ, то общие собрания можно проводить в форме очно-заочного или заочного голосования", – заключил губернатор.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

МЧС Карелии предупреждает о возможных ЧС из-за сильных ливней и дождей

Утром и днём 8 июля по южным и восточным районам республики ожидаются ливни и грозы, сообщили в МЧС Карелии.

Ожидаемый уровень выпадения осадков – 10-15 мм.



Под действие неблагоприятного явления могут попасть Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы и Петрозаводск.



Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.



Общие рекомендации:



• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;

• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Известный производитель автомобилей планирует продавать машины с доставкой на дом

Hyundai запустит в России продажу автомобилей без участия дилеров.

Крупный корейский производитель автомобилей Hyundai намерен внедрить в России новую схему продаж.

После выбора машины на сайте можно будет забрать ее со склада завода-изготовителя самостоятельно или воспользоваться услугой доставки на дом.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © ГИБДД Карелии

В Карелии по вине пьяных водителей погибли два человека

За полгода пьяные водители совершили 36 ДТП, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

За 6 месяцев этого года на дорогах республики пьяные водители совершили 36 дорожных аварий, в результате которых пострадали 47 человек, 2 участника движения погибли.

Смертельные ДТП произошли в Прионежском и Сортавальском районах.

Наибольшее число пострадавших в авариях по вине нетрезвых водителей зафиксировано в Петрозаводске (в 6 ДТП пострадали 7 человек) и Сегежском районе (в 3 ДТП пострадали 7 человек).

Напомним, в прошлом году за 6 месяцев по вине пьяных произошло 24 ДТП, в которых 34 человека получили ранения, 3 погибли.

фото: МВД Карелии

Мужчина, страдающий потерей памяти, ушел из дачного кооператива в Карелии и не вернулся

МВД Карелии разыскивает жителя Петрозаводска, 80-летнего Вениамина Фрагина.

В минувший понедельник, 6 июля, в районе 16 часов пожилой мужчина вышел из дачного дома в кооперативе "Эфир", что в Прионежском районе за Орзегой, и с того момента его местонахождение неизвестно.

Был одет в синие спортивные штаны, тельняшка с длинным рукавом, сверху коричневая рубашка, сверху камуфляжный жилет.

Страдает потерей памяти. Есть вероятность, что уехал на попутном транспорте в Петрозаводск.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого или видевших его, полиция просит сообщить по телефону: +79095678382

фото: © Виктор Драчев/ТАСС

Со следующей недели в Карелии начнут выдавать разрешения на добычу пернатых

Летне-осенне-зимний сезон охоты на птиц откроется 15 августа, сообщили в Минприроды Карелии.

Приём заявлений на выдачу разрешений на добычу птиц начинается за 30 дней до начала охоты – с 16 июля (четверг).

До снятия ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), приём заявлений осуществляется исключительно в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг Карелии.

При подаче заявления необходимо прикрепить квитанции об оплате госпошлины за выдачу разрешения и сбора за пользование объектами животного мира (в случае охоты на глухаря и тетерева), а также скан-копию охотничьего билета –реквизиты для оплаты прилагаются.

Разрешения будут направлены заказным письмом по адресу, указанному в заявлении.

Напомним, более 170 тысяч гектаров охотничьих угодий на севере Карелии перешли в категорию общедоступных.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Власти Карелии сообщили о новой федеральной субсидии для пострадавшего от пандемии бизнеса

Российское правительство утвердило правила предоставления новой субсидии на профилактику COVID-19 и выделило на эти цели 20 млрд рублей.

На субсидию могут рассчитывать те, кто ведёт бизнес в сфере гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования, а также социально ориентированные некоммерческие организации.

Размер субсидии составит 15 тыс. рублей на первоначальные расходы и ещё 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника по численности на май 2020 года.

Эти деньги предполагается направить на компенсацию затрат малых и средних компаний, а также социально ориентированных некоммерческих организаций на профилактику новой коронавирусной инфекции.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: pxhere.com

Пресс-тур для блогеров за 6,4 млн рублей планируют организовать власти Карелии

На сайте госзакупок появилась информация о намерении республиканских властей провести в Карелии масштабную пиар-акцию с привлечением в регион раскрученных блогеров или одного известного блогера.

Центр организации закупок республики Карелия и мониторинга в сфере экономики разместил на сайте госзакупок информацию о поиске компании, которая способна оказать услуги по организации пресс-тура для российских блогеров. Заказчиком выступает Информационный туристский центр республики.

Предполагается, что приглашенные блогеры должны познакомиться с самыми известными туристическими маршрутами края. Так, участники тура посетят Петрозаводск, остров Кижи, Сортавалу, горный парк "Рускеала", остров Валаам, гору Воттоваара, озеро Пизанец, национальные парки "Ладожские шхеры", "Калевальский" и "Паанаярви", а также увидят беломорские петроглифы и Соловецкие острова.

На организацию пиар-акции предполагается потратить сумму в пределах 6 млн 400 тыс. рублей. Такова максимальная цена контракта, указанная в документации.

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".

фото: pixabay.com

Неизвестный похитил в Петрозаводске велосипед и попался под камеры (ВИДЕО)

Сотрудниками полиции Петрозаводска устанавливается личность гражданина, подозреваемого в хищении велосипеда.

Как сообщили в МВД Карелии, велосипед был похищен 31 мая этого года возле магазина на улице Ровио.



Полицейские просят всех, кто узнал разыскиваемого по видеозаписи, сообщить информацию о нем по номеру телефона: +7-960-212-02-43.



Конфиденциальность гарантируется.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Регистр льготников с правом на бесплатные лекарства появится в России

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о создании с 1 сентября этого года Федерального регистра россиян с правом на бесплатное обеспечение лекарствами.

"С 1 сентября в нашей стране появится Федеральный регистр граждан, которые имеют право на получение лекарств, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания за счет федерального и региональных бюджетов. Благодаря цифровизации это позволит автоматизировать анализ обеспеченности граждан медикаментами, повысить точность прогнозов изменения потребностей и оптимизировать поставки препаратов", - заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © ПАО "НПК "ОВК"

В Карелии отмечен рост погрузки на железной дороге в начале лета

Погрузка на железной дороге в Карелии выросла на 5,3% в июне текущего года.

Прирост зафиксирован в погрузке строительных грузов – 1 млн 282 тыс. тонн (+6,1%); руды железной – 942,1 тыс. тонн (+3,8%); контейнеров – 83,6 тыс. тонн (+10,9%); лесных грузов – 65,7 тыс. тонн (+9,5%).

Подробнее - на сайте "Вести Карелии".

фото: © АО "Прионежская сетевая компания"

Дети энергетиков в рисунках рассказали о сложной профессии родителей

В АО "Прионежская сетевая компания" подвели итоги конкурса рисунков среди детей сотрудников предприятия.

Несмотря на то, что конкурс – детский, все было "по-взрослому": номинации, положение о проведении, конкурсная комиссия и строгий отбор.



"Дети энергетиков знают о сложной и нужной профессии своих родителей не понаслышке. Знают они и о том, как необходима, но, порой, и опасна электроэнергия, если не соблюдать правила безопасности", – рассказали организаторы "Энергии красок". – Поэтому мы хотели, чтобы о своих родителях и о том, как не пострадать от электричества, ребята рассказали в своих рисунках. И название конкурсу подобрали, кажется, очень удачное: "Энергия красок".



Участники конкурса могли попробовать свои силы в нескольких номинациях: "Мама, папа, я – энергетиков семья", "Энергообъекты – не место для игр и отдыха", "Профессия – энергетик". Это так предполагалось. Но по мере получения творческих работ юных художников конкурсная комиссия решила, что надо вводить новые номинации. Так появились "Свет и тепло в каждый дом", "За убедительность" и еще несколько.



В конкурсе приняли участие двадцать шесть ребят из Кеми, Кондопоги, Лоух, поселков Ляскеля, Пяозерский, Калевала, Костомукши, Питкяранты, Сегежи и Петрозаводска. Согласитесь, в масштабах Карелии география обширная.

Подробнее читайте в материале "У энергетиков – "Энергия красок!".