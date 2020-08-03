Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

В Карелии умерла 81-летняя пациентка с ковидной инфекцией

В республике скончался еще один человек с коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с COVID-19.

В Республиканской инфекционной больнице от коронавирусной инфекции скончалась 81-летняя петрозаводчанка. У пациентки были сопутствующие хронические заболевания. Это 18 летальный исход с начала эпидемии в Карелии.

Подтверждены 9 новых случаев коронавируса, все в Петрозаводске.

Общее число инфицированных на сегодняшний день составило 2384.

Выздоровели еще 11 человек: в Петрозаводске – 6, в Сортавальском районе – 1, в Суоярвском районе – 1. Также выписаны еще три работника подрядной организации, которая строит распределительную подстанцию 330 кВ "Ондский".

Всего выздоровели 1607 человек.

На самокарантине находятся 806 человек (+7 за сутки).

В обсерваторе пребывают 8 человек.

Проведено 117942 исследований (+691 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 388,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,5 раза выше и составляет 579,8 случая, по Северо-Западу – 571,6.

Напомним, по состоянию на 2 августа в Карелии был зафиксирован 17-й летальный случай – умер 72-летний петрозаводчанин.

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Защита осужденного за педофилию Дмитриева обжаловала приговор и просит его полностью оправдать

Адвокат Юрия Дмитриева, осужденного за педофилию, подал апелляционную жалобу в Верховный суд Карелии.

Как сообщил "Столице на Онего" адвокат Виктор Ануфриев, защищавший в суде Юрия Дмитриева, в субботу 1 августа он подал апелляционную жалобу на решение Петрозаводского городского суда, приговорившего 22 июля его подзащитного к 3,5 годам колонии строгого режима за совершение насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери.

В апелляционном представлении Ануфриев попросил Верховный суд полностью оправдать осужденного Дмитриева.

"В апелляции я попросил изменить приговор в обвинительной части и прекратить дело в этой части за отсутствием состава преступления, - сказал Ануфриев. – То есть оправдать полностью".

Напомним, судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес 22 июля обвинительный приговор известному исследователю сталинских репрессий Юрию Дмитриеву, который находился в Карелии под арестом более двух лет.

Дмитриев признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии.

По делу об изготовлении порнографии и по статье за хранение оружия Дмитриев оправдан.

фото: © Игорь Георгиевский

Мэр Костомукши Анна Бендикова возглавит МФЦ Карелии

Анна Бендикова заменит на посту экс-руководителя МФЦ Юлию Мизинкову, которая перешла на работу в Минтранс Карелии.

Сегодня, 3 августа, экс-руководитель МФЦ Юлия Мизинкова приступила к работе в должности замминистра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии.

Как сообщила Юлия Мизинкова "Столице на Онего", ее место должна занять нынешний мэр Костомукши Анна Бендикова. Когда Бедникова приступит к работе в МФЦ, Мизинкова не уточнила.

Напомним, Анна Бендикова заняла пост главы Костомукши в октябре 2016 года.

Юлия Мизинкова 17 марта этого года уволилась из петрозаводской администрации, где занимала должность заместителя мэра города по вопросам ЖКХ, а 25 марта была назначена руководителем республиканского МФЦ.

фото: © Страница "ВКонтакте" главы администрации Кемского района Дмитрия Петрова

Глава районной администрации в Карелии заболел коронавирусом

У главы администрации Кемского района Дмитрия Петрова тест на COVID-19 дал положительный результат.

Дмитрий Петров сообщил, что болен на своей странице в "ВКонтакте".

"Почувствовал небольшое недомогание. Появилась слабость в ногах и возникли вопросы к организации муниципальной власти в Кемском районе. Оказалось, это повысилась температура. 38’С. Анализ ПЦР показал положительную реакцию на КОВИД-19. Видимо, где-то меры профилактики я соблюдал не на 100%. Приехал в составе кемской делегации из 4-х человек на КТ в Беломорскую ЦРБ. Ждём результатов и заключения специалистов", - пишет глава районной администрации.

Дмитрий Петров уточнил, что на данный момент симптомов заболевания у него нет. Температура 36,9’С. При этом очень спина. "Болит так, как будто вчера кто-то бил меня по ней теннисной ракеткой", - уточнил он.

"Рекомендую всем соблюдать социальную дистанцию и масочный режим! Руки мыть. Пользоваться санитайзерами и антисептиками. Берегите себя", - запоздало советует глава администрации Кемского района.

Напомним, накануне в Карелии умерла 81-летняя пациентка с ковидной инфекцией. Это 18 летальный исход с начала эпидемии в Карелии.

фото: © Кадр из видео/ Сампо.ру

Бригада рабочих устроила драку во дворе дома в центре Петрозаводска (ВИДЕО 18+)

Инцидент произошел около полуночи в субботу, 1 августа, на улице Пушкинской.

Как сообщили нашему изданию жильцы дома на улице Пушкинской, 1, они стали свидетелями драки.

Мужчины устроили потасовку прямо во дворе дома в 23.38.

По словам местных жителей, в доме начали сдавать квартиру бригаде рабочих, именно они и подрались.

Испугавшиеся горожане сообщили о происходящем в полицию.

Утром на асфальте остались лужи крови.

Инцидент зафиксировала камера "Сампо.ру", установленная на доме.

фото: © ГИБДД Карелии

В страшном ДТП в Карелии погиб мужчина

Смертельное ДТП произошло на 423 км автодороги "Кола" С.-Петербург - Мурманск, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, в Прионежском районе 43-летний водитель легкового автомобиля Renault, выполняя правый поворот со стороны Старой Вилги, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Газелью".



"Газель" столкнулась с автомобилем BMW.



В результате происшествия водитель Renault от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.



Четыре пассажира "Газели" травмированы. Сведения о пострадавших и степени тяжести полученных ими травм уточняется.



Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.



Напомним, сегодня ночью мурманчанин насмерть разбился в ДТП на трассе в Карелии.

фото: © Паблик "2 пожарно-спасательный отряд ФСП по РК"

Появились кадры с места ДТП в Карелии, которое устроил водитель BMW во время обгона (ФОТО)

В субботу 1 августа при столкновении двух авто пострадали водители, сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, в 12.50 35-летний водитель BMW-525 при выполнении обгона столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем Lada Kalina, который выполнял поворот налево (под управлением 32-летнего водителя).

Водители пострадали.

В паблике "2 пожарно-спасательный отряд ФСП по РК" опубликованы фото с места аварии.

фото: © Столица на Онего

Министр здравоохранения Карелии прокомментировал 18-ю смерть в республике от COVID-19

Михаил Охлопков призвал задуматься о том: почему под ударом находятся старики.

В понедельник, 3 августа, в Карелии зарегистрировано 9 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, 11 наших земляков выздоровели.

Как отметил глава Минздрава Карелии, всё ещё приходят печальные известия.

Напомним, зарегистрирован ещё один (18 по счёту) летальный исход от COVID-19, - написал Охлопков. - В Республиканской инфекционной больнице скончалась петрозаводчанка 1939 года рождения. Она имела сопутствующие хронические заболевания.

Глава Минздрава республики Михаил Охлопков выразил искренние соболезнования родным и близким умершей.

"Нам всем надо задуматься: почему под ударом находятся наши старики, что мы можем сделать, чтобы они не заражались? Пусть каждый из нас ответит на эти вопросы. Думаю, что ответ очевиден: нельзя попустительски относиться к мерам профилактики и рекомендациям, которые дают власти и медицинские работники", - написал на своей странице в соцсети Михаил Охлопков.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Замглавы Карелии Любарский обошел в забеге парламентария Зорнякова (ФОТО, ВИДЕО)

Спортивное мероприятие прошло 2 августа на стадионе "Юность".

В воскресенье в Петрозаводске прошел IV Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ". Участники преодолели дистанции на 1520 м, 5, 10 или 21,1 км.

В полумарафоне приняли участие ведущие спортсмены республики, любители бега, а также члены правительства Карелии.

Крупнейшее беговое событие состоялось в 85 городах России – от Калининграда до Камчатки.

"На входе всем измеряли температуру, на старт участники выстраивались в масках, а награждали их медалями люди в масках и перчатках. Среди участников были Владимир Любарский и Тимур Зорняков – всю дистанцию они бежали рядом, но на финише Любарский вырвался вперёд", – сообщил нашему изданию очевидец.

Напомним, на время забега было полностью перекрыто движение в районе улиц Конюшенная и Спортивная.

Как прошел фестиваль бега в столице Карелии, смотрите в нашем фоторепортаже.

фото: © ГКУ РК "ОПС по Кемскому району"

Мурманчанин насмерть разбился в ДТП на трассе в Карелии (ФОТО)

Смертельная авария произошла сегодня ночью на 831 км федеральной автомобильной дороги "Кола", сообщили в ГИБДД Карелии.

Как сообщили нашему изданию в Госавтоинспекции Карелии, по предварительным данным, 3 августа ночью в 00.25 в Беломорском районе автомобиль Volkswagen съехал в кювет с последующим возгоранием.

В результате происшествия погиб 51-летний водитель. Две пассажирки 51 и 55 лет пострадали. Все жители Мурманской области.



© ГИБДД Карелии

Обстоятельства ДТП выясняются.

В ликвидации ДТП принимали участие пятеро пожарных спасателей из Кемского района.

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Ребенок заразился коронавирусом на севере Карелии

Ребенок пообщался с больным COVID-19 и заразился опасным вирусом.

Как сообщается в паблике межрайонной больницы Костомукши, пришло лабораторное подтверждение наличия коронавирусной инфекции у ребенка из семейного контакта с ранее выявленным больным ковид.

"Течение заболевания легкое, - уточняется в паблике. - Лечение амбулаторное".

Напомним, общее число заболевших коронавирусом в Карелии на 3 августа составила 2384 человека.

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев

Следователи проверят отдел опеки мэрии Петрозаводска, который отдал ребенка без документов опекунам

Органы опеки в Петрозаводске передали годовалого ребенка в приемную семью в Волгоград, несмотря на отсутствие официальных документов с отказом от него родителей.

В Петрозаводске разгорается скандал вокруг годовалого Богдана, которого сотрудники полиции в новогодние праздники забрали у пьяной матери на улице, а через два месяца органы опеки передали в приемную семью за тысячу километров от Карелии, не посмотрев на то, что отсутствовало официальное заявление от родителей об отказе от ребенка.

Родственники Богдана обратились в суд.

"Передача Богдана под опеку жительницы Волгограда произошла в нарушение действующего законодательства. Были нарушены права ребенка на воспитание в своей кровной семье. Он же был еще разлучен со своим родным братом, старшим, – говорит адвокат. – Поэтому в настоящее время в суд инициирован иск о том, чтобы данные действия администрации были признаны незаконными, и конечная цель – это возвращение Богдана в семью. У него есть бабушка, папа, тетя. Они все его любят, они все хотят его вернуть".

Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев сообщил, что на сегодняшний день следователи проверяют органы опеки на нарушения при передаче ребенка опекунам без выяснения наличия кровных родственников, так как это грубейшее нарушение регламентов и интересов ребенка.

Историю о том, как ребенок оказался в приемной семье и как свои действия оправдывает опека, читайте здесь.

фото: © ГИБДД Карелии

Пьяный водитель собрал "паровозик" из трех автомобилей на подъезде к Петрозаводску (ФОТО)

В ДТП на федеральной трассе "Подъезд к г. Петрозаводску" в Прионежском районе пострадала 69-летняя пассажирка легковушки.

По информации ГИБДД Карелии, 2 августа в 18:21 на 6 км (+ 650 м) федеральной автодороги "Подъезд к г. Петрозаводску" 42-летний водитель KIA Rio, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в остановившийся на правой полосе проезжей части Daewoo Matiz. Последний пропускал автомобили, чтобы осуществить объезд микроавтобуса Volkswagen с прицепом, остановившийся из-за технической неисправности. От удара Matiz въехал в прицеп.







© читатель Столицы на Онего

В результате ДТП травмы получила 69-летняя пассажирка Daewoo Matiz. Женщине была оказана медицинская помощь.







© читатель Столицы на Онего

Ранее появились кадры с места ДТП в Карелии, которое устроил водитель BMW во время обгона.

фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

Расследуется уголовное дело против поставщика сельхозтехники в Карелию

Руководитель фирмы, которая занималась поставками сельхозтехники предприятиям и фермерам Карелии, обвиняется в хищении денег, которые они перечисляли ему для оплаты заказов.

Об этом говорится в материалах судебного разбирательства, одним из участников которого оказалась пострадавшая от действий обвиняемого глава фермерского хозяйства в Карелии.

Дело рассматривалось в Арбитражном суде республики по иску министерства сельского хозяйства. Минсельхоз предъявил к фермерскому хозяйству претензии за то, что оно потратило бюджетную субсидию, но технику так и не получило. Суд установил, что причиной этого стала недобросовестность поставщика техники – псковского ООО "Сельхозкомплект". Компания получила предоплату, но обязательства по поставке не выполнила. "В отношении руководителя ООО "Сельхозкомплект" ведется расследование уголовного дела по предъявленному обвинению в хищении денежных средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц под видом осуществления деятельности по торговле машинами и оборудованием для сельского хозяйства путем заключения договоров на поставку сельскохозяйственной техники заведомо не имея намерения исполнять обязательства", - говорится в решении суда. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Вандалы в Петрозаводске выломали видеокамеры у входа в отремонтированный подземный переход (ФОТО)

Полиция ищет злоумышленников, сломавших две камеры наружного наблюдения на входе в отремонтированный подземный переход у ж/д вокзала Петрозаводска.

Совсем недавно горожане смогли оценить обновленный подземный переход между улицами Фурманова и Горького.

Городская администрация произвела реконструкцию пешеходного подземного перехода под железнодорожными путями, а компания "Ситилинк" установила здесь современную систему видеонаблюдения.







© Администрация Петрозаводска

"Светлый и чистый переход недолго был под надежным оком онлайн-камер, - сообщают в "Ситилинке". - 1 августа группа злоумышленников в составе четырех человек посреди белого дня совершили акт вандализма и вырвали две камеры из четырех. Теперь горожане вновь рискуют вместо комфортной и безопасной среды получить опасное место".

В настоящий момент полиция ищет подозреваемых.

"Будем признательны за любую информацию, которая поможет привлечь вандалов к ответственности", - заявили в компании "Ситилинк".

В компании отметили, что данные камеры работают по облачной технологии, имеют сложные программные настройки и практически бесполезны вне специально созданной системы видеонаблюдения, поэтому хулиганы не смогут получить выгоды.

"Ситилинк" пообещал восстановить систему видеонаблюдения под железной дорогой в кратчайшее время.

Напомним, ранее в рамках реконструкции перехода подрядчик АО "РЖДстрой" полностью обновил подземную часть тоннеля и лестничные спуски, оштукатурил потолки, выполнил облицовку стен, уложил асфальт, заменил электрооборудование, установил освещение, смонтировал поликарбонатный навес над лестницей со стороны улицы Фурманова, а также модернизировал систему водоотведения.

фото: © Александр Пауков

Влюбленные в Карелии написали краской о своих чувствах на стенах часовни XVIII века (ФОТО)

Петрозаводчанин запечатлел на фото, как двое влюбленных испортили памятник архитектуры XVIII века в Карелии.

Житель Петрозаводска Александр Пауков запечатлел на своей странице в соцсети, как некая влюбленная пара испортила краской часовню XVIII века, расположенную в деревне Маньга Пряжинского района.

"Некие "герои нашего времени", судя по надписи, Вика и Валера, решили запечатлеть свои отношения на стенах построенной в 18 веке часовне в деревне Маньга. Разрисованы стены и пол перед входом", - написал автор фото в комментарии.











Как обозначено в Википедии, в деревне Маньга находится деревянная часовня Рождества Богородицы постройки XVIII века.

С 1960 года часовня Рождества Богородицы является памятником архитектуры республиканского значения, была отреставрирована в 1970-х годах. По состоянию на 2013 год часовня включена в список объектов для реставрации к 100-летию Республики Карелия (2020 год).

фото: коллаж © fotolia.com/© ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин

Юная жительница Костромы возглавила наркогруппировку в Карелии

Сотрудники полиции Карелии пресекли крупный наркотрафик, сообщили в МВД республики.

Незаконный бизнес на территории Карелии объединил жителей Ярославской, Костромской и Ленинградской областей, а также граждан сопредельного государства. Всю цепочку наркодилеров выявили полицейские Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Карелия. Оперативники на протяжении длительного времени разрабатывали схему сбыта наркотиков в интересах одного интернет-магазина.

Сведения о том, что дилеры сбывают наркотик в Петрозаводске и городах-спутниках появилась у полицейских в конце прошлого года. Первичная информация подтвердилась: установлены первые фигуранты – жители Ярославской области в возрасте от 20 до 27 лет. В родном городе они также занимались сбытом наркотика, но в целях конспирации прибыли в Карелию, где продолжили незаконный бизнес. Здесь они вовлекли в преступную деятельность двух местных жителей, которые являлись потребителями наркотика и согласились участвовать в незаконном бизнесе в роли розничных закладчиков. Прошли первые задержания – пятеро подозреваемых были заключены под стражу.

В дальнейшем полицейские установили еще двух закладчиков – иностранные граждане действовали в интересах того же магазина. У оперативников были основания полагать, что все сбытчики получали товар у одного и того же дилера. Вскоре стало известно, что функция получения крупных партий наркотика, его учета и расфасовки возложена на 20-летнюю жительницу Костромской области. Несмотря на юный возраст, она заслужила авторитет в преступной иерархии и была направлена в Карелию.

В ходе дальнейшей спецоперации стражи порядка установили межрегиональных курьеров. Они поставляли оптовые партии товара в Карелию и Архангельскую область. Один из подозреваемых житель Ленинградской области, второй – на протяжении длительного времени проживал в республике.

Всего в ходе реализации оперативных материалов сотрудниками УНК МВД по Республике Карелия задокументирована преступная деятельность 12 лиц, изъято свыше 4 килограммов синтетических наркотических веществ, которые предназначались к сбыту в Петрозаводске, Пудоже, Медвежьегорске и Олонце.

Фигурантам инкриминируется свыше 80 эпизодов преступной деятельности. В рамках возбужденных уголовных дел проводятся следственные действия, устанавливаются соучастники. В отношении 10 подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

фото: © Столица на Онего

Адвокат приемной дочери Дмитриева считает приговор мягким и просит Верховный суд Карелии отправить дело на пересмотр

Правозащитник Игорь Перов подал апелляционное представление на приговор городского суда Петрозаводска, который был ранее вынесен Дмитриеву, обвиненному в педофилии.

"Подали апелляцию 3 августа, - сообщил Игорь Перов. – В представлении просим признать вынесенное наказание незаконным: оно слишком мягкое, а также не признаем оправдательный приговор во второй части (изготовление порнографии – ред.) и просим отправить дело на новое рассмотрение".

Напомним, 22 июля судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес обвинительный приговор известному исследователю сталинских репрессий Юрию Дмитриеву, который находился в Карелии под арестом более двух лет. Дмитриев признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. По делу об изготовлении порнографии и по статье за хранение оружия Дмитриев был оправдан.

Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев, комментируя приговор Дмитриеву, отметил, что суд вынес "чрезмерно мягкий приговор за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего ребенка".

фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Минсельхоз в Карелии потребовал от предпринимателя вернуть деньги, но суд за него заступился

Арбитражный суд Карелии отказался удовлетворить иск Минсельхоза, который пытался взыскать с фермерского хозяйства выданную ему субсидию на приобретение техники.

Согласно материалам дела, фермерское хозяйство получило из бюджета Карелии почти 3 млн рублей с условием, что предпринимательница создаст 3 рабочих места, приобретет технику и увеличит объемы производства.

Когда пришло время отчитываться о результатах, Минсельхоз не получил документов, подтверждающих, что фермерское хозяйство выполнило все условия предоставления субсидии. На этом основании министерство потребовало вернуть выделенные из бюджета деньги. Почему суд отклонил иск министерства, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © паблик Вконтакте "Чтобы лучше было жить"

Мемориал погибшим воинам в деревне Карелии разваливается и зарастает травой (ФОТО)

В деревне Куйтежа Олонецкого района памятник погибшим во время Великой Отечественной войны бойцам приходит в упадок.

В паблике "Чтобы лучше было жить" выложили фото воинского мемориала. Памятник героям Великой Отечественной войны рассыпается, территория мемориала зарастает травой.





"Друг, оставь покурить. А в ответ – тишина ... И такая тишина в Куйтежском сельском поселении уже который год. Приберут на День Победы что ещё сохранилось и до следующего года тишина. Видать нет школы и садика, вот и некому рассказывать о патриотизме, заботе о ветеранах, памяти погибших. А памятник всё рушится и зарастает", – пишут в паблике, призывая жителей деревни привести в порядок мемориал.





Напомним, горсовет Петрозаводска выделил миллион на памятник Якову Степанову. Прежний памятник бойцу истребительного батальона, погибшему при обороне карельской столицы во время Великой Отечественной войны, оказался уничтожен строителями детского сада.

фото: pixabay

Число приезжающих в Карелию на ПМЖ резко сократилось в 2020 году

Численность мигрантов, приезжающих в Карелию на постоянное место жительства, в 2020 году сократилась в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошло года.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия", в котором содержатся данные о миграции населения за январь-май 2020 года.

За этот период в Карелию из других регионов России прибыли 4840 человек, а в прошлом году – 6405. Какая ситуация с иностранной миграцией, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Стоимость услуг общественного транспорта снизилась в Карелии

Цены на услуги пассажирского транспорта в Карелии в первом полугодии снизились на 1,1% - в том числе, в такси.

Это следует из отчета Карелиястата о социально-экономическом положении Республики Карелия за январь-июнь 2020 года.

"Существенное влияние оказало снижение стоимости полёта в салоне экономического класса самолёта (на 35,9%), проезда в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования (14,5%), проезда в такси (на 8,1%)", - говорится в сообщении. На какой вид транспорта цены выросли, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

За сутки в России 5 394 человека заболели коронавирусом и 3 420 пациентов выздоровели

Всего в Российской Федерации зарегистрировано 856 264 случая коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе РФ.

Всего в России за время пандемии выздоровели 653 593 человека, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 3 420 человек.

Летальных случаев за все время: 14 207. За последние сутки подтверждено 79 летальных случаев с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 29 млн тестов на коронавирус. За последние сутки - 236 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 3 августа остаётся 252 403 человека.

фото: © shutterstock.com/Motortion Films

Крепко спящий пьяный пенсионер из Карелии переполошил спасателей

Мужчина долго не открывал дверь соцработнику, и она вызвала на помощь спасателей, сообщили в МЧС Карелии.

В субботу, 1 августа, в 13.18 в пожарно-спасательную службу Олонца поступил звонок с просьбой о помощи – пожилой мужчина, проживающий на улице Урицкого, не открывал дверь соцработнику.

Спасатели с помощью шанцевого инструмента вскрыли дверь. Оказалось, что мужчина перепил. И в состоянии алкогольного опьянения крепко заснул.



Региональные СМИ сообщили, что мужчину нашли мертвым. В МЧС Карелии эту информацию опровергли.

Ранее в запертой квартире Петрозаводска вместо ребенка обнаружили мертвого мужчину.

фото: © shutterstock.com

В Карелии 22 человека заразились клещевым энцефалитом и боррелиозом

С начала эпидсезона в республике жертвами клещей стали 2754 человека, из них детей – 727, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

За последнюю неделю число обратившихся по поводу присасывания клещей выросло на 41. Если неделю назад было 2703 обращений, то на сейчас их уже 2754, включая 727 детей.

Случаи зарегистрированы в Петрозаводске, Костомукше, Беломорском, Кондопожском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецкомй, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Сегежском, Сортавальском и Суоярвском районах.

С начала эпидсезона лабораторно и клинически подтверждено 9 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 13 случаев заболевания клещевым боррелиозом. За прошедшую неделю зарегистрировано 2 случая подозрения на клещевой энцефалит (Петрозаводск) и 2 случая подозрения на клещевой боррелиоз (Петрозаводск и Питкярантский район).

Напомним, с начала года специфическую профилактику против клещевого энцефалита получили 7999 человек.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Молодых жителей Карелии приглашают на службу в Чечне с зарплатой от 40 тысяч рублей

У жителей Карелии есть возможность пройти военную службу по контракту в войсках национальной гвардии РФ на территории Чеченской Республики.

В управлении Росгвардии по Карелии озвучили требования к кандидатам:

- возраст – от 19 до 35 лет;

- отсутствие судимости (привлечения к уголовной ответственности);

- образование – не ниже основного (общего) – 9 классов;

- фразвитость;

- кандидат не должен быть ранее уволенным по негативным основаниям из войск национальной гвардии или министерства обороны Российской Федерации.

Предпочтение отдается кандидатам, имеющих категории водительских прав С, D, E или переподготовку по вождению БТР, БМП и других видов техники.

Условия прохождения службы и социальные гарантии:

- денежное довольствие от 40 тысяч рублей и выше;

- проживание в казарменных помещениях (комнаты по 3-4 человека);

- перспектива получения жилья (за счет накопительно-ипотечной системы);

- бесплатное медицинское, вещевое и продовольственное обеспечение;



- возможность получения бесплатного образования;

- страхование жизни и здоровья; пенсионное обеспечение после 20 лет выслуги.

Желающие могут обращаться по адресу: ул. Советская, 22, тел: 8(8142)35-35-77.

фото: pixabay

Вступил в силу запрет пополнения анонимных электронных кошельков наличными

С сегодняшнего дня в России нельзя будет пополнить наличными неидентифицированные электронные кошельки.

Такое ограничение вводится в связи с вступлением в силу поправок в закон "О национальной платежной системе", сообщает ТАСС.

Согласно новым правилам, если клиент не прошел идентификацию, то пополнить денежные средства он сможет только с использованием банковского счета. Как пояснили агентству в Сбербанке, ограничения вводятся не только по «классическим» электронным кошелькам, но и по сервисам оплаты школьного питания и большому числу транспортных проектов, поэтому действие поправок затронет большинство регионов России. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Возобновилась льготная программа сельской ипотеки в Сбербанке

Сбербанк вновь стал принимать заявки по льготной программе ипотеки на приобретение жилья в сельской местности с минимальной ставкой 2,7% годовых.

Об этом ообщила пресс-служба кредитной организации.

"Сбербанк возобновил прием заявок по программе "Сельская ипотека". Ставка в рамках программы составляет 3% годовых, а при использовании сервиса "Электронная регистрация" — снижается до 2,7% годовых", — сказано в сообщении. Об условиях кредитования по этой программе читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Пресс-служба Департамента Здравоохранения Москвы/ТАСС

За четыре месяца свыше одной тысячи жителей Карелии госпитализированы с пневмонией

Летальных исходов от внебольничной пневмонии за последние сутки в Карелии не зарегистрировано, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки шесть человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с таким диагнозом в больницы попали 1035 пациентов, 68 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, в Карелии умерла 81-летняя пациентка с ковидной инфекцией. Это 18 летальный исход с начала эпидемии в республике.

фото: © АО "ПСК"

С 3 по 9 августа энергетики проведут неотложные ремонтные работы в электрических сетях

АО "Принежская сетевая компания" продолжает подготовку энергообъектов к предстоящей зиме.

В компании предупреждают, что "ремонты энергообъектов невозможно делать без кратковременных отключений потребителей" и просят отнестись к временным неудобствам с пониманием. Ремонтные работы значительно повысят надежность энергоснабжения потребителей.

Кратковременные отключения с 3 по 9 августа возможны:

Калевальский национальный район:

- С 3 по 7 августа с 11.00 до 16.00. Поселок Луусалми.

- 5 августа с 9.30. до 13.00. Поселок Боровой.

- 7 августа с 9.00 до 17.00. Деревня Юшкозеро.

Кемский муниципальный район:

- 3 августа с 9.00 до 15.00. Город Кемь: улицы Верховье, Мельничная (дома 27, 35, 37, 38, 39).

- 4 августа с 9.00 до 13.00. Поселок Сокол: здания Рубзавода, водозабора, котельной, школы, аэродром.

- 4 августа с 13.00 до 17.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 34-А, 36), улица Некрасова (дома 35 – 47), здания библиотеки, местной администрации, лесничества, ООО "Норд – Вуд", ГИМС, службы судебный приставов, Роспотребнадзора.

- 5 августа с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улица Слободская (дома 52-89), Шоссе 1-Мая (дома 46-109), переулок Рыбацкий (дом 7).

- 6 августа с 10.00 до 12.00. Город Кемь: здание городского центра культуры и спорта.

- 6 августа с 9.00 до 17.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 37-49), улицы Мосорина (дома 3, 5), Лесная, Ленина (дома 4-83), Некрасова (дома 1-40), Слободская (дома 1-3), Бланки (дом 2), здания детского сада № 2, РГЦ "Недвижимость", "Госстрах", аптеки, Центра социального обслуживания.

- 7 августа с 9.00 до 12.00. Поселок Баб-Губа: улицы Болотная, Школьная, Первомайская (дом 13), Заречная (дома 1-3, 11-14).

Сегежский муниципальный район:

- 4 августа с 9.00 до 15.00. Город Сегежа: улицы Первомайская, Гористая (дома 72-78), Приозерная, Рыбацкая, СОТ "Труд".

Лахденпохский муниципальный район:

- С 3 по 7 августа с 9.00 до 16.00. Город Лахденпохья: улица Заозерная, переулок Сосновый.

Сортавальский муниципальный район:

- 3 августа с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы Холмистая, Солнечная, переулок Холмистый (все частично), здание лесхоза.

Кондопожский муниципальный район:

- 4 августа с 9.00 до 13.00. Поселок Нелгомозеро.

- 4 августа с 13.00 до 16.00. Город Кондопога: улицы Комсомольская, Октябрьское шоссе (обе частично), здания "Карелминерала", "Заготпромторга".

- 5 июля с 10.00 до 14.00. Деревня Уссуна.

Лоухский муниципальный район:

- 3 августа с 12.00 до 17.00. Поселок Тэдино: улицы Щитовая, Приозерная, здания "Почты России", ФАПа, "Ростелекома", православного прихода храма.

- 4 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Плотина: улица Клубная.

- 5 августа с 11.00 до 16.00. Поселок Чупа: улицы Северная, Морская, Платонова, Коргуева, Чупинка (последние две – частично), здания местной администрации, детского сада; поселок Малиновая Варакка: улица Разведки; поселок Сосновый: улицы Набережная, Восточная, Дорожная, Советская, Северная.

- 6 августа с 13.00 до 18.00. Поселок Пяозерский: улица Молодежная (дома 1, 2, 6-10), хозяйственные постройки.

- 7 августа с 9.30 до 14.00. Поселок Пяозерский: улица Мира (дома 5-11), здания Сбербанка, гаражи национального парка "Панааярви", здания хозяйственных построек.

Медвежьегорский муниципальный район:

- С 3 по 5 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Падун: улицы Центральная, Высотная, Верхняя, Школьная.

- С 3 по 9 августа с 8.30 до 17.00. Деревни Возрицы, Тихвин Бор.

Прионежский муниципальный район:

- 3 августа с 9.00 до 17.00. Деревня Бесовец: улицы Левобережная, Правобережная, здание столовой; поселок Пяжиева Сельга: СОТы "Бытовик", "Искусство", "Монтажник".

- 3 и 4 августа с 9.00 до 12.00. Село Деревянное: улицы Луговая, Хвойная, Пудожская.

- 4 августа с 9.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец (частично).

- 4 и 5 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Пай: улица Диспетчерская, остров Груша.

- 5 и 6 августа с 9.00 до 17.00. Поселок Мелиоративный: улицы Петрозаводская, Лесная, Лыжная, Строительная (частично).

- 6 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Полевая, Комсомольская (дом 1-Д), Комсомольская (дома 39-62).

- 7 августа с 9.00 до 17.00. Станция Шуйская: улица Молодежная, переулок Горный; поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 1-Д, 38), Советская 1-65); село Деревянное: улица Пионерская (частично), переулок Полевой.

Петрозаводский городской округ:

- 6 августа с 9.00 до 17.00. Птицефабрика (дом 15-А).