Что случилось в Петрозаводске и Карелии 6 августа

фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Глава Карелии рассказал еще о 13 жертвах COVID-19, которые не вошли в статистику

Артур Парфенчиков сообщил, что в Карелии скончались 13 человек, у которых был подтвержден коронавирус, но они не вошли в статистику.

"Друзья, число жертв коронавируса в нашей республике, к сожалению, вновь увеличилось, - написал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети. - Скончался житель Кондопоги, которому было 69 лет. Он проходил лечение в ковид-отделении для пациентов, нуждающихся в хирургической помощи. Течение болезни у него осложнялось хроническими заболеваниями. Приношу искренние соболезнования родным и близким! Это 19-й летальный случай в Карелии с начала эпидемии. То есть причиной смерти 19 человек стал именно коронавирус. Еще 13 человек, у которых был подтвержден COVID-19, скончались от других заболеваний (онкология, сердечно-сосудистые катастрофы и другие), поэтому в статистику умерших от коронавируса они не входят".

Как отметил глава Карелии, в целом в Карелии смертность от COVID-19 в три раза меньше чем по России: 3,1 случай на 100 тысяч населения в Карелии и 9,9 на 100 тысяч – в Российской Федерации.

Напомним, за время пандемии в Карелии заразились коронавирусной инфекцией 2507 человек, выздоровели 1700. Умерли от COVID-19 в республике 19 пациентов.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

В Карелии зафиксирована еще одна смерть пациента с COVID-19

Скончался 69-летний житель Кондопоги, имевший хронические заболевания, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

Это 19–й летальный исход с начала эпидемии в Карелии.

Кондопожанин находился в ковид–отделении для нуждающихся в хирургической помощи пациентов, которое создано на базе роддома им. К.А.Гуткина в Петрозаводске.

Мужчину спасти не удалось. У него выявили COVID–19.

Подтвержден 41 новый случай: в Петрозаводске – 22, в Костомукше – 3, в Прионежском районе 2 (поселок Кварцитный и СНТ "Ветеран–1"), в Лоухском районе – 7 (поселок Плотина – 5, поселок Энгозеро – 1, Лоухи – 1), в Кондопоге – 2, в Пряжинском районе – 5 (поселок Чална).

Всего инфицированных – 2507.

Выздоровели еще 34 человека: в Петрозаводске – 18, в Медвежьегорском районе – 3, в Лоухском районе – 4, в Кондпожском районе – 2, в Костомукше – 1, в Прионежском районе – 1, в Суоярвском районе – 3. Также выписаны еще два работника подрядной организации, которая строит распределительную подстанцию 330 кВ "Ондский".

Всего выздоровели 1700.

На самокарантине находятся 844 человек (+16 за сутки).

В обсерваторе пребывают два человека (-8 за сутки).

Проведено 120385 исследований (+1103 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 408,3 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,4 раза выше и составляет 590,6 случая, по Северо–Западу – 583,4.

фото: © pixabay

В Петрозаводске начался суд по возвращению в семью ребенка, которого отдали без документов опекунам

В городском суде Петрозаводска началось рассмотрение дела по возвращению в родную семью годовалого Богдана, которого органы опеки передали опекунам в Волгоград, несмотря на то, что не было официального отказа от него родителей.

Сегодня в Петрозаводском городском суде состоялось предварительное слушание по делу передачи органами опеки годовалого ребенка в опекунскую семью в Волгоград без официального отказа от него.

Дело рассматривает судья Сергей Величко. Истцами в суде выступают родственники Богдана - отец и бабушка. Их интересы защищает адвокат Артем Черкасов. Ответчиком по делу отданного ребенка проходит отдел опеки администрации Петрозаводска.

"Сегодня прошло предварительное слушание, - рассказал адвокат Черкасов "Столице на Онего". - В рамках заседания суд окончил подготовку к рассмотрению дела по существу. Сегодня суд посчитал необходимым привлечь к участию в этом деле маму Богдана, так как она родительских прав не лишена, а также семью опекунов из Волгограда".

По словам адвоката, опекуны из Волгограда могут приехать на суд лично или прислать в качестве своего представителя юриста или иное лицо, а могут и вовсе отказаться принимать участие в процессе.

Кроме того, по словам Артема Черкасова, суд удовлетворил ходатайство об истребовании из прокуратуры Петрозаводска материалов проверки по заявлениям бабушки Богдана и его отца.

"Эти заявления касались вопросов передачи Богдана под опеку в чужую семью, - пояснил Черкасов. - Прокуратура проверку проводила, и по результатам проверки было вынесено представление в адрес руководителя дома ребенка о том, что были нарушены положения части 1 статьи 121 Семейного Кодекса РФ".

Как сообщалось ранее, в Карелии разгорается скандал вокруг годовалого Богдана, которого сотрудники полиции в новогодние праздники забрали у пьяной матери на улице, а через два месяца органы опеки передали в приемную семью за тысячу километров от Карелии, не посмотрев на то, что отсутствовало официальное заявление от родителей об отказе от ребенка.

Подробную историю о Богдане читайте здесь.

фото: © Столица на Онего

Депутат нашел способ защитить от голубей отремонтированные фасады домов в Петрозаводске

Подрядчик уже четыре раза перекрашивал фасад дома на Ленина, 37 из-за отходов жизнедеятельности голубей.

В ходе выездного совещания на площади Гагарина, которое провела сегодня глава Петрозаводска Ирина Мирошник, депутат Петросовета Виталий Голов обратил внимание на проблемы, возникающие у подрядчика, занимающегося ремонтом фасадов домов.

"Есть несознательные жители, которые прикармливают голубей. И уже началась порча фасада. На Ленина, 37 голуби сидят на колоннах", - городской парламентарий.

По словам директора подрядной организации "Стройинвест" Максима Сокурова, в доме, где фасад пачкают отходами своей жизнедеятельности голуби, живут две женщины. Именно они постоянно кормят птиц.

"Фасад нами покрашен четвертый раз. Перед самым завершением всех работ мы покрасим его еще раз и дополнительно покроем антивандальным покрытием, чтобы не красить раз в неделю", - сказал подрядчик.

По мнению депутата Петросовета Голова, в данном случае нужно привлекать управляющие организации или ТСЖ.

"Необходимо, чтобы они устанавливали специальные защитные сооружения от голубей – противоголубятные штыри. И, конечно, нужно жителей призвать, чтобы они бережно относились к своим фасадам", - считает Виталий Голов.

фото: © pxhere.com

Дело каратиста Кадашева, отправившего жителя Петрозаводска в нокаут, дошло до суда

Дело молодого петрозаводчанина, которого избил мастер по единоборствам, спортсмен и каратист Джаваншир Кадашев, почти год расследовалось, а теперь рассматривается в суде по статье, которую в процессе переквалифицировали несколько раз.

История избиения произошла еще год назад – 14 июля 2019 года и попала на камеру наружного видеонаблюдения. Тогда в 4 часа утра в Петрозаводске у одного из развлекательных заведений на улице Московской старший из братьев Кадашевых, мастер по единоборствам, спортсмен и каратист Джаваншир Кадашев одним ударом отправил в нокаут 33-летнего петрозаводчанина Андрея, сломав ему челюсть в трех местах.

Пока Андрей проходил лечение, ему стало известно, что Джаваншир Кадашев является профессиональным спортсменом, мастером по единоборствам, каратистом, что у него есть брат Джахангир Кадашев, мастер боевых искусств, которого судят по уголовному делу, возбужденному по другой драке.

"Я подумал, что такие спортсмены-профессионалы могут еще кого-нибудь покалечить, что они просто опасны для общества, и решил подать в суд на Джаваншира Кадашева, чтобы он ответил за свой поступок по закону".

Андрей написал заявление в полицию. Началось расследование, которое длилось почти год. За это время поменялось несколько дознавателей и следователей, в результате дело оказалось в суде.

Как отметил адвокат Андрея - Леонид Автухович, дело тянется очень долго.

"По существу оно год расследовалось, хотя расследовать-то нечего: там три свидетеля и один обвиняемый. Что там расследовать?" – недоумевает Автухович.

Кто и по какой причине переквалифицировал несколько раз статью по Кадашеву и почему дело в итоге рассматривают в мировом суде, читайте здесь.

фото: © кард из видео/ДТП Петрозаводска и Карелии

Водитель в Петрозаводск перекрыл дорогу машине скорой помощи (ВИДЕО)

Скорой помощи, перевозившей тяжелого пациента, пришлось искать пути объезда.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео ситуации, в которую попала скорая помощь.

Так, 4 августа на улице Кирова водитель кроссовера припарковал машину прямо на въезде в БСМП, перекрыв дорогу спецавтомобилям.

"Вот такой товарищ сегодня вечером перекрыл въезд и выезд у БСМП бригадам скорой помощи. В машине тяжёлый пациент, пришлось искать объездные пути", - написал автор видео в комментарии.

Ранее камера наружного наблюдения запечатлела, как кроссовер не пропустил "скорую" и устроил ДТП на перекрестке в Петрозаводске.

фото: © Столица на Онего

Россельхознадзор обнаружил в Карелии опасные скотомогильники

В Карелии выявлены скотомогильники, не соответствующие требованиям ветеринарного законодательства, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Во время проверки 7 сибиреязвенных скотомогильников место захоронения, расположенное в районе Сулажгоры в Петрозаводске, не соответствовало требованиям ветеринарно-санитарных правил. Территория скотомогильника не огорожена глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами, траншея с внутренней стороны забора не выкопана, отсутствует мост через траншею.

По данным Министерства сельского и рыбного хозяйства республики, ведомство обследовало 9 скотомогильников (не сибиреязвенных), расположенных в различных районах республики. Здесь также были выявлены нарушения. Среди них – отсутствие сплошного ограждения территории глухим забором, удобных подъездных путей, траншеи с устройством вала, навеса над биотермической ямой и крышкой с замком и вентилируемой трубой для ямы. Кроме того, территория могильников заросла кустарником и травой, нет замка на воротах.

Как выяснилось 8 из 9 скотомогильников являются бесхозными. Так, два из них (один в Пряжинском и один – в Олонецком) продолжают использоваться сельхозпредприятиями для захоронения отходов животноводства.

Несоответствие скотомогильников требованиям ветеринарно-санитарных правил и норм может повлечь загрязнение почв, подземных поверхностных вод, привести к массовому заражению животных и, как следствие, распространению инфекционных и паразитарных заболеваний среди людей и животных, предостерегают в Роспотребнадзоре.

Информация о выявленных нарушениях передана в Карельскую межрайонную природоохранную прокуратуру и в правительство республики.

Ранее специалисты Россельхознадзора выявили в Петрозаводске партию фруктов, зараженных оспой.

фото: © Александр Щербак/ТАСС

Полиция Петрозаводска разыскивает возможного преступника (ФОТО)

Мужчину подозревают в совершении имущественного преступления, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска по Петрозаводску устанавливается местонахождение мужчины, изображенного на фотографии.







Он может быть причастен к преступлению.

Всех граждан, обладающих значимой информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: +7921-455-28-85, +7911-427-96-72.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: © pixabay.com / Pavlofox

Микрорайон Петрозаводска останется без света и воды

Завтра в районе Птицефабрики на несколько часов отключат электричество и подачу воды, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В пятницу, 7 августа, с 5.00 до 7.00 на Птицефабрике будет приостановлено электроснабжение.



Временное отключение вызвано проведением работ по технологическому присоединению потребителей к сетям ПО ЮКЭС Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада".

В этот же день с 10.00 до 16.00 в районе будет приостановлена подача воды из-за отключения от электроснабжения насосной станции.

Ресурсоснабжающие компании просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

фото: © Столица на Онего

Ирина Мирошник: "Визитной карточке Петрозаводска вернули исторический облик"

Глава Петрозаводска проинспектировала ход ремонта фасадов домов на площади Гагарина.

Представители администрации города и Петросовета побывали сегодня на площади Гагарина, где завершаются работы по ремонту фасадов домов.

По словам директора подрядной организации "Стройинвест" Максима Сокурова, в домах №37 и № 38 по проспекту Ленина работы практически завершены. В рамках контракта строители сняли старый слой краски, провели частичный ремонт штукатурки, покрасили фасады, карнизы, оконные проемы, декоративные элементы и балконы. Кроме того, здесь заменили водосточную систему, отливы, очистили натуральный камень по цоколю, нанесли декоративную штукатурку.

"Осталось нанести антивандальное покрытие. Архитектурная подсветка на домах 37 и 38 смонтирована на 90 процентов. Рассчитываем, что все работы по пяти домам, где ремонтируем фасады, сдадим вовремя - до 15 августа", - сказал директор "Стройинвест".





В ходе совещания глава Петрозаводска отметила, что работы по благоустройству в год столетнего юбилея образования республики удается делать комплексно. Так, на площади Гагарина помимо ремонта фасадов домов прошла реконструкция здания вокзала, мостовых сооружений, подземных переходов. На площади обустроена цветочная клумба, установлены архитектурные композиции. А после изменения стандартов вывесок, уродовавших здания, преобразились и фасады домов в центральной части города.

"Площадь Гагарина – это лицо города, его визитная карточка для всех приезжих и для самих горожан, - отметила Ирина Мирошник. - Площадь уникальна с точки зрения архитектурного решения. Мы покрасили дома в исторический терракотовый цвет. Думаю, что самые главные эффекты впереди, когда будет установлена подсветка зданий. Это украсит площадь в вечернее время.

Жители отремонтированных домов подсказывают, что теперь нужно привести в порядок козырьки над подвальными помещениями в исторических зданиях. Непременно будем над этим работать, чтобы в целом эстетическое восприятие центральной площади города было приятным и комфортным для петрозаводчан и гостей столицы".





Фасады домов со стороны дворов в мэрии также планируют отремонтировать. При этом рассчитывают на участие собственников жилья.

"Думаю, что в рамках капительного ремонта будем искать вместе с собственниками возможности, чтобы фасады домов и со стороны дворов привести в порядок", - сказала Ирина Мирошник.





Напомним, в 2020 году запланирован ремонт 48 домов, расположенных в центральной части Петрозаводска. Общая стоимость работ составит не менее 180 млн рублей. В настоящее время работы ведутся по 35 домам, завершен ремонт 4 фасадов на проспекте Ленина, 4, улицах Свердлова, 1, Германа Титова, 4, Шотмана, 3.

"Будем стараться до конца августа выполнить все работы. Но с учетом погодных условий, думаю, что в сентября по отдельным проектам работа продолжится. Главное, чтобы все было сделано качественно и не потребовало переделки в последующем, поэтому жесткий контроль со стороны администрации за процессом производства работ постоянный и неукоснительный", - отметила Ирина Мирошник.

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

Названы регионы России с наименьшими темпами роста случаев COVID-19

Общее число заболевших коронавирусом составило 871894 человека, сообщили в оперштабе РФ по борьбе с распространением COVID-19.

Число заразившихся ковидом в России за сутки увеличилось на 5267.

За время пандемии в России выздоровели 676357 пациентов, за сутки выписаны по выздоровлению 7331человек.

Летальных случаев за все время – 14606, за минувшие сутки – 116.

За сутки количество инфицированных практически не выросло в Подмосковье, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

Суточный прирост новых случаев COVID-19 там составил 0,2 процента.

Напомним, по состоянию на 6 августа в Карелии зафиксировано 2507 случаев коронавируса. Скончался 69-летний житель Кондопоги. Это 19–й летальный исход с начала эпидемии в республике.

фото: pixabay

Стало известно, на какие цели пойдут миллиарды "индивидуальной программы" развития Карелии

Правительство Карелии окончательно определилось, куда будет тратить по 1 млрд рублей в год, которые Москва пообещала выделять республике по "индивидуальной программе социально-экономического развития" на 2020-2024 годы.

Такие документы появились у 10 отстающих регионов России, рассчитывающих на дополнительную помощь из федерального бюджета.

Проекты, вошедшие в программу, перечислены в постановлении правительства Карелии от 29 июля 2020 года. Многостраничный документ содержит наименования запланированных мероприятий и ожидаемый эффект, который они должны дать к концу 2024 года. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ©Максим Берштейн

В районе Карелии сельскохозяйственные земли отданы под коттеджи

Жители нескольких частных домов в деревне Пелдожи в Пряжинском районе оказались отрезанными от мира: дорога, которой они пользуются все время, пока существует деревня, стала частью чужого земельного участка.

Как выяснили журналисты "МК в Карелии", стараниями чиновников в деревне Пелдожи, что под что под Святозером, в частные руки "уплыла" не только общая дорога, но и огромное поле – более 120 тысяч квадратных метров. Часть земли, поделенной на участки, относится к категории земель сельскохозяйственного назначения.

Еще 8 лет назад руководство поселка Святозеро в Пряжинском районе утвердило Генплан своего поселения. Согласно принятым Правилам землепользования и застройки на бывшем совхозном поле разрешили возводить коттеджи. На бумаге все выглядит законно, но, контролирующие ведомства не в курсе происходящего.

Подробнее читайте в материале "МК в Карелии".

фото: © Столица на Онего

В центре Петрозаводска благоустроили один из старейших родников (ФОТО)

В столице Карелии компания "Баренц Групп" благоустроила один из старейших родников – расположенный возле реки Неглинка источник, которым десятилетиями пользуются петрозаводчане.

В столице Карелии строительная компания "Баренц Групп" благоустроила старейший городской родник, который расположен в историческом месте "старого Петрозаводска" – парке вблизи русла Неглинки, чуть ниже Школы искусств.





В этом месте, в районе улицы Вольная, родник существует уже много лет, и представители нескольких поколений петрозаводчан охотно берут здесь воду. Вокруг родника находится парк со старыми деревьями, рядом протекает Неглинка, которая несет свои воды в Онежское озеро.

В последние годы вокруг родника уже не было никакого благоустройства, и поэтому строительная компания "Баренц Групп" взяла на себя приведение в порядок этого места.





Проект благоустройства включает в себя создание навеса и лестницы, а также деревянного колодца вокруг источника воды.

На роднике построили беседку со скамейками, чтобы можно было укрыться от дождя, отдохнуть на свежем воздухе. Кроме этого, непосредственно к источнику теперь удобно подходить – сделана широкая лестница с перилами.

фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Резкий рост числа вакансий зарегистрирован в Карелии

Количество вакансий на предприятиях и в учреждениях Карелии в июле 2020 года на 32% превысило аналогичный показатель прошлого года.

Об этом говорят данные о числе вакансий, зарегистрированных на сайте рекрутингового агентства HeadHunter.

Самый высокий спрос в Карелии сохраняется на представителей сферы продаж (38% от всех вариантов занятости в регионе), медицины и фармацевтики (13%), начинающих специалистов и студентов (10%), а также соискателей из сектора строительства и недвижимости (9%). Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: аккаунт Артура Парфенчикова в Твиттере

Парфенчиков рассказал, как карельские коровы вывели Карелию в лидеры

Карелия вошла в число лидеров по надоям молока на одну корову, что опровергает утверждения о бесперспективности животноводства в республике.

Такое мнение на своей странице Вконтакте высказал глава региона Артур Парфенчиков.

"Скептикам, которые говорят, что животноводство в нашей республике бесперспективно. По данным Минсельхоза России, на 1 августа Карелия входит в число регионов–лидеров по надоям молока в расчете на одну корову. В среднем каждая буренка в Карелии дает 20 с половиной килограммов, что на 0,6 килограммов больше чем в прошлом году… Наилучшие показатели по росту надоев у совхоза "Аграрный", молочной фермы "Искра", совхозов "Ведлозерский" и "Толвуйский», - написал губернатор. Как этого удалось добиться, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © wikimapia.org/vladnes

Количество бактерий в одном из водоемов Карелии превысило норму почти в 40 раз

Воду и почву проверили в Сортавальском районе, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Пробы воды и почвы были отобраны из мест отдыха у залива Ляппяярви Ладожского озера в районе школы гребли и детской площадки у молодежного центра "Сердоболь".

Проверка показала, что почва с детской площадки соответствует требованиям. А вода у школы академической гребли – не соответствует: количество колиформных бактерий превышено почти в 8 раз, а термотолерантных колиформных бактерий – почти в 40 раз.

Ранее в водоемах Карелии обнаружили опасные микроорганизмы.

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

Двое рецидивистов пытались взломать банкомат в Карелии (ВИДЕО)

Инцидент произошел в середине апреля в поселке Пиндуши Медвежьегорского района, сообщили в МВД Карелии.

Ночью в одном из магазинов поселка сработала сигнализация – неизвестные разбили стекло и проникли внутрь. Целью злоумышленников стал банкомат, но довести задуманное до конца они так и не смогли.

По факту покушения на кражу в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело.

Подозрения пали на двух ранее судимых местных жителей 33 и 29 лет.

Мужчины дали признательные показания.

Они тщательно готовились к преступлению, но взломать банкомат так и не смогли.

Сейчас жители Карелии находятся под стражей.

Следствие продолжается.

Ранее петрозаводчанка забыла "первую пенсию" в банкомате.

фото: varlamov.ru

Раскрученные блогеры не приедут в Карелию: пресс-тур отменен

Руководство Информационного туристского центра республики сообщило, что пиар-акция с привлечением в регион раскрученных блогеров отменена.

Информационный туристский центр республики расторг контракт с компанией "Калева тур", которая выиграла аукцион и должна была организовывать пиар-мероприятие в регионе. Об этом "Вестям Карелии" сообщили руководители Информационного туристского центра.

"Контракт расторгнут был по соглашению сторон еще двадцатого числа", - сказал директор центра Алексей Тигушкин.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Минздрав Карелии

Глава Минздрава Карелии поблагодарил вице-премьера Игоря Корсакова за "яростное отношение к делу"

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков поздравил заместителя премьер- министра по вопросам здравоохранения и социальной защиты РК Игоря Корсакова с 50-летием.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков написал поздравление вице-премьеру правительства Карелии Игорю Корсакову.

- Уважаемый Игорь Юрьевич!

Примите самые искренние поздравления с днём рождения!

Ваш профессионализм, трудолюбие, с которыми Вы подходите к новым задачам и проектам, являются примером для многих.

Признателен Вам за неиссякаемую энергию, яростное и неравнодушное отношение к своему делу. Вы умеете находить взвешенные решения, обладаете целеустремленностью и силой духа, которые являются залогом Вашей продуктивной работы.

Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и устремления, сохранится все хорошее, что есть в Вашей жизни и преумножатся мгновения радости, добра и оптимизма!

фото: © Столица на Онего

В Карелии двух подростков на плоту едва не унесло течением

Инцидент произошел вечером 5 августа в Прионежском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 21.40 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение с просьбой о помощи – двух подростков на плоту уносит по течению. Происходило все в местечке Нижний Бесовец в СНТ "Сфера" на реке Шуя.

Спасатели прибыли на место вызова и с помощью лодки и саней-волокуш спасли детей.



Напомним, 23 июля в Кеми утонул 14-летний мальчик.

фото: © Госкомитет РК по строительному, жилищному и дорожному надзору

Подрядчика в Карелии обязали за 4 дня отремонтировать убитую дорогу

Специалисты зафиксировали дефекты покрытия на автодорогах общего пользования регионального значения "Видлица-Кинелахта-Ведлозеро" и "Подъезд к д. Большие Горы" в Олонецком районе, сообщили в Госкомитете Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору.

Специалисты Госкомитета РК по строительному, жилищному и дорожному надзору провели рейдовые осмотры на автодорогах общего пользования регионального значения "Видлица-Кинелахта-Ведлозеро" и "Подъезд к д. Большие Горы" в Олонецком районе.

В ходе мероприятий зафиксированы дефекты покрытия на 12-17 км автодороги "Видлица-Кинелахта-Ведлозеро". Также установлено, что данные автомобильные дороги имеют низкие потребительские свойства. Работы по их ремонту и капитальному ремонту не проводились с 2005 года. В текущем году проведение ремонтных работ также не запланировано.

С выводами специалистов надзорного ведомства о том, что дороги находится в неудовлетворительном состоянии согласился и представитель КУ РК "Управтодор РК".

По итогам проведенного рейда дорожного надзора в адрес компании-подрядчика, обеспечивающей содержание автодорог, направлено предписание с требованием в течение 4 дней провести мероприятия по устранению выявленных нарушений требований нормативных документов к безопасности автомобильных дорог при их содержании. Кроме этого к подрядчику будут применены штрафные санкции в виде снижения договорной цены.

По информации подрядной организации работы по восстановлению ровности проезжей части запланированы на 6 августа. Что касается работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода автодороги "Видлица-Кинелахта-Ведлозеро", то они уже ведутся, а их завершение планируется к концу сентября.

фото: Youtube.com / Информагентство Республика г.Петрозаводск

Власти закупят сувениры из карельской березы за 600 тысяч рублей на юбилей республики

В Карелии чиновники намерены закупить на столетие республики календари и подставки под мобильники, выполненные из дорогостоящего дерева.

На сайте госзакупок опубликована информация о поставке сувениров из карельской берёзы в рамках мероприятий, посвященных празднованию 100-летия образования республики Карелия. Максимальная цена контракта составляет более 656 тысяч рублей. Заказчиком является администрация главы Карелии. Деньги на сувениры будут выделены из бюджета республики.

Все подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Павел Пашков

В Карелии мужчина загубил плодородную землю и предстал перед судом

Нарушитель завалил мусором участок земли и тем самым нанес урон плодородию почвы.

Прионежский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Россельхознадзора к гражданину М. Об этом сообщается на сайте суда.

Было установлено, что гражданин допустил перекрытие и захламление земельного участка (древесная кора, навалы глины, бетонные блоки, отходы производства и потребления, навалы песка). В результате этих действий был уничтожен плодородный слой земли. Ущерб, нанесенный почве земельного участка, составил более 3 млн рублей. Сообщается, что участок относится к землям сельскохозяйственного назначения; вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного производства.

Суд решил обязать гражданина привести нарушенный земельный участок в состояние, пригодное для дальнейшего использования. Нарушителю предстоит разработать проект рекультивации земельного участка, провести предусмотренные проектом работы, организовать проведение лабораторных исследований на агрохимические показатели плодородия восстановленного участка и приемку работ. Решение в законную силу не вступило.

Ранее сообщалось, что активисты очистили Неглинку от мусора.

фото: © РИА Новости / Денис Абрамов

Число заболевших пневмонией жителей Карелии продолжает расти

За минувшие сутки четыре человека госпитализированы с внебольничной пневмонией, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля, с таким диагнозом в больницы попали 1047 пациентов, 69 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Летальных исходов от внебольничной пневмонии за сутки в Карелии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, по состоянию на 6 августа в Карелии зафиксировано 2507 случаев коронавируса. Скончался 69-летний житель Кондопоги. Это 19–й летальный исход с начала эпидемии в республике.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Трудиться до самой пенсии не хочет каждый третий житель России

Почти треть россиян хотели бы завершить карьеру до 55 лет, и женщины о таком желании говорят чаще мужчин.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом "Работа.ру" и НПФ Сбербанка, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Совместный опрос показал, что почти треть россиян (31%) хотят выйти пенсию до 55 лет, а 69% завершили бы карьеру после 55 лет. При этом каждый пятый участник опроса настроен закончить активную работу в возрасте 60-65 лет (22% мужчин и 17% женщин). 27% россиян (вне зависимости от пола) хотели бы уйти на пенсию в возрасте 55-60 лет", - говорится в выводах опроса.

фото: © правительство Калининградской области

Судно "Карелия", где была выявлена вспышка COVID-19, зашло в российский порт (ФОТО)

В четверг, 6 августа, рыболовное судно зашло в Калининградский рыбный морской порт.

Ранее, 25 июля, санитарные службы Фарерских островов сообщили, что по результатам обследования 30 членов экипажа судна "Карелия", у 23 из них тест показал положительный результат. В Минсельхозе республики "Столице на Онего" подтвердили информацию об инциденте на судне карельской компании.





Как сообщается на сайте правительства Калининградской области, на траулере "Карелия" проведен санитарно-карантинный контроль.

Сотрудниками регионального управления Роспротребнадзора проводится санитарно-карантинный контроль, инфекционной больницей организован осмотр 75 членов судового экипажа бригадой врачей, проводится забор материала на коронавирусную инфекцию.







Члены экипажа до получения результатов обследования не будут покидать судно, контактировать с третьими лицами и обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.

"Сегодня в 9 часов утра на траулер была направлена бригада Областной инфекционной больницы в составе двух врачей и двух медицинских сестер. Врачи осматривают всех, кто находится на этом судне, а средний медперсонал проводит забор биоматериала для тестирования на COVID-19", – сообщил главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Калининградской области Игорь Иванов.





В случае выявления "положительного" результата обследования, либо выявления лиц с признаками респираторных заболеваний, они будут госпитализированы в инфекционный стационар. В таком случае контактные лица останутся на судне в режиме изоляции еще на 14 дней.

фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Дизельное топливо подорожало в Петрозаводске

Цена на дизельное топливо в Петрозаводске за неделю выросла на 0,1%.

Это следует из данных еженедельного мониторинга цен, проводимого Карелиястатом.

Цена за литр дизтоплива достигла в среднем 49 рублей 25 копеек. Стоимость основных марок бензина зафиксировалась на уровне, достигнутом в конце июля. О ценах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: кадр из фильма "Форест Гамп"

Компенсацию расходов на проезд получат малоимущие иногородние студенты в Карелии

Студентам из малоимущих семей и одиноко проживающим малоимущим студентам в Карелии будут выплачиваться компенсации оплаты проезда к месту учебы на пригородном транспорте.

Это следует из приказа министерства социальной защиты Карелии от 31 июля.

Согласно документу, право на компенсации получат те студенты, которые ежедневно ездят в пригородном общественном транспорте в течение учебного года. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay/Вести Карелии

Власти помогают бизнесу в Карелии не так, как в других регионах России

Меры по господдержке бизнеса в период пандемии коронавируса в Карелии отличаются от того, что делают власти других российских регионов, и это дает положительный эффект.

Такое мнение высказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова на межрегиональном совещании региональных бизнес-омбудсменов в Ярославле.

По словам Гнетовой, одна из особенностей господдержки бизнеса в Карелии заключаются в том, что работодатели и индивидуальные предприниматели получили прямые выплаты в размере одного МРОТ не только из федерального, но и за счет регионального бюджета. Во многих регионах ограничились федеральными выплатами. О других отличиях господдержки бизнеса в республике, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".