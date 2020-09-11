Важные новости 11 сентября

фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

В Карелии еще 74 школьника перевели на дистант из-за коронавируса

Выявлены новые случаи заражения COVID-19 среди школьников.

Об этом сообщил на своей странице глава Карелии Артур Парфенчиков.

"74 школьника в Кондопоге с сегодняшнего дня переведены на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса. Это ученики двух классов школы № 3 (60 человек) и одного класса школы №7 (14 человек). Еще раз подчеркиваю, после окончания двухнедельного карантина все школьники вернутся к очной форме обучения", – написал глава республики.

Ранее, коронавирус выявили в школе поселка Элисенваара, Академическом лицее, Финно-угорской школе, автотранспортном техникуме и в медицинском колледже Петрозаводска, в лицее №40, петрозаводской школе №3 и в школе поселка Мелиоративный – более 200 учащихся переведены на дистант.

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

Десятки новых случаев ковида подтверждены в Карелии

Число инфицированных в республике возросло до 3441, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Карелии подтверждено 28 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 15, в Кеми – 2, в Суоярви – 1, в Пряжинском районе – 1 (поселок Матросы), в Прионежском районе – 8 (село Заозерье – 4, поселок Мелиоративный – 2 , поселок Шуя – 1, СНТ "Верховье-2" – 1), в Лахденпохском районе – 1 (поселок Куликово).

Выздоровели еще 32 человека: в Петрозаводске – 15, в Сортавальском районе – 2, в Лахденпохском районе – 4, в Кондопожском районе – 3, в Костомукше – 4, в Суоярвском районе – 1, в Олонецком районе – 1, в Прионежском районе – 1, в Кемском районе – 1.

Всего выздоровели 2727 человек.

На самокарантине находятся 943 человек (+3 за сутки).

В обсерваторе пребывают 12 человек.

Проведено 156537 исследований (+1446 за сутки).

За последние 24 часа летальных случаев не зафиксировано. Всего в республике умерли 32 пациента с ковидной инфекцией.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 560,4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 713,1 случая, по Северо-Западу – 719,4

фото: Федеральное агентство новостей

Выступавший за Карелию хоккеист жестоко избит в Петербурге

Экс-нападающий хоккейной команды "СКА-Карелия" 23-летний Александр Иванов был избит во время проведения детской тренировки на ледовой арене в одном из спорткомплексов Петербурга.

В день происшествия Александр Иванов проводил частную тренировку на льду для детей. Во время занятий у него случилась потасовка с другими тренирующимся на арене молодыми людьми. Спортсмен получил удар клюшкой от одного из оппонентов, после чего потерял сознание и упал на лед, сильно ударившись головой. Об этом сообщает "Федеральное агентство новостей".

Как сообщает издание, оппоненты хоккеиста несколько раз заезжали на зону льда, где Иванов проводил тренировки с детьми. В результате этого возник конфликт.

"Я вышел со своими детьми на тренировку, катался, катался. Вышли два любителя и стали носиться на супер-скоростях, чуть ли не сбивать детей — всячески мешать тренировочному процессу. Я подъехал раз к ним — попросил вести себя спокойнее, потому что все-таки дети на льду. Реакции не последовало. Подъехал второй раз, подъехал третий раз. На четвертый раз моего ребенка сбивают. Я совершенно спокойно подъезжаю к одному из этих парней и хочу начать диалог. Последнее, что помню: увидел боковым зрением, это доли секунды, что мне из-за спины летит клюшка. То есть этот второй участник — с кем они в паре были — он, долго не думая, разогнался и со всей силы мне ударил в затылок клюшкой. В себя пришел я уже в больнице. Я не исключаю, что это было какое-то спланированное мероприятие. Все произошло на глазах у моих несовершеннолетних подопечных и наблюдавших за тренировкой их родителей", — рассказал хоккеист Александр Иванов.

Хоккеист получил серьезные травмы головы и был госпитализирован на скорой. У спортсмена диагностировали, в частности, ушиб головного мозга средней степени, сотрясание, ссадины, синяки, разрыв губы, обширную гематому на затылке. Он был помещен в отделение нейрохирургии.

Полиция проводит процессуальную проверку случившегося. На данный момент неизвестно, установлены ли личности напавших.

Александр Иванов играл на позиции нападающего в хоккейных командах "СКА-1946", "СКА-Нева", "СКА-Карелия", являлся капитаном команды "СКА-Варяги". После приостановки профессиональной карьеры Иванов занялся тренерской работой.

Ранее сообщалось, что житель Петрозаводска ответит в суде за насилие в отношении полицейского.

фото: Столица на Онего

Как директор школы в Петрозаводске и два педагога "воюют" за контроль над учебным тиром

Педагоги школы №43 заявили, что испытывают гонения со стороны директора Александра Ханцевича из-за конфликта, возникшего в связи с нежеланием руководителя образовательного учреждения содержать школьный тир.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились Игорь и Елена Калачевы – преподаватели физкультуры школы №43, которые были уволены, а позже восстановлены судом на работе в образовательном учреждении.

Калачевы попросили предать огласке историю их увольнения и рассказать, как новый директор Александр Ханцевич закрыл школьный тир, который был включен в Реестр объектов спорта Российской Федерации и являлся единственным стрелковым объектом на территории Карелии, где можно было проводить официальные соревнования по пулевой стрельбе, получать спортивные разряды, вплоть до КМС.

Трудовой спор, который произошел у Калачевых с администрацией учебного заведения, мог возникнуть в любой другой школе и пройти незаметно для всех. Но данная ситуация вскрыла куда более серьезную проблему в Карелии: отсутствие возможностей для развития детского спорта.

Подробности - в тексте "Столицы на Онего".

фото: © Столица на Онего

Отопительный сезон стартует в одном из городов Карелии с понедельника

В Костомукше начнут подключать к отоплению социучреждения и жилой фонд со следующей недели.

Как сообщается в официальном паблике администрации Костомукшского городского округа, подключение будет происходить поэтапно.

"В начале недели сотрудники управляющих компаний будут работать в теплопунктах, к работам по развоздушиванию батарей приступят ориентировочно с 16 сентября", - рассказали в администрации.

Как сообщили "Столице на Онего" в Минстрое Карелии , отопительный сезон начнется пока только в Костомукше. Местные власти обратились с ходатайством в министерство. Поскольку городской округ на 100 процентов готов к отопительному сезону, приказ о его начале с 14 сентября был подписан в Минстрое республики.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал, что власти не будут ориентироваться на федеральные нормативы и примут решение по началу отопительного сезона, исходя их прогнозов синоптиков.

фото: © DtpPtz.ru

Очевидцы сделали фото места страшной аварии в Карелии, унесшей жизни двух человек

По информации ГИБДД Карелии, смертельная авария произошла 10 сентября в Сегежском районе.

Напомним, по предварительным данным, около 13.30 на 726 км автодороги "Кола" произошло столкновение двух встречных автомобилей – грузовиков Volvo и Peugeot Boxer. Водители погибли.

На сайте DtpPtz.ru опубликованы фото очевидцев.

фото: © ГИБДД Карелии

Появились подробности смертельной аварии в Карелии, где погибли два человека

В Сегежском районе 10 сентября столкнулись грузовики Volvo и Peugeot Boxer.

Напомним, при столкновении погибли водители грузовиков.

По уточненным сведениям ГИБДД Карелии, в 12.45 на 725 км федеральной автодороги "Кола" 55-летний водитель Volvo (житель Ленинградской области) допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автофургоном Peugeot Boxer.



После столкновения Volvo съехал в кювет с последующим наездом на деревья. Водитель скончался на месте ДТП. Водитель фургона (23-летний житель Костомукши) от полученных травм скончался в машине скорой помощи по по пути в больницу.



По факту ДТП проводится проверка, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства.

фото: © Игорь Подгорный/ТАСС

В Карелии утонул 16-летний мальчик

Трагедия произошла 9 сентября в поселке Великая Губа, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, вечером в среду 16-летний подросток, находясь на берегу Онежского озера в поселке Великая Губа, упал в воду, откуда выбраться не смог и утонул.



В ходе поисковых мероприятий тело мальчика обнаружено в акватории озера.

Расследование уголовного дела продолжается.

фото: © globallookpress.com

Илья Варламов "оценил" разруху в Кеми и состояние финских и русских домов в Костомукше (ВИДЕО)

Известный блогер продолжает путешествовать по Карелии в рамках пресс-тура, организованного правительством республики.

Топовый блогер после Петрозаводска и Кижей изучает север Карелии. О своих впечатлениях он рассказывает в инстаграме.

В Кеми Варламова "восхитил" вид нового железнодорожного вокзала: "В деревенском сортире ставят двери побогаче". Не обошел вниманием он и один из дворов, где увидел разруху, лебедей из покрышек, грязь, лужи и СУ-15.

В Костомукше Илья Варламов не понял, почему дома, построенные 40 лет назад финнами, отличают от панелек, возведенных нашими строителями.

Напомним, Илья Варламов прибыл в Карелию в рамках пресс-тура, организованного для известных журналистов. Акция запланирована для пиара республики.

фото: © Николай Смирнов/ "Столица на Онего"

В Петрозаводске за прививками выстраиваются большие очереди (ФОТОФАКТ)

Первый мобильный прививочный комплекс начал работу с 10 сентября у торгового центра "Главный".

Наш фотокорреспондент Николай Смирнов отправился в передвижной комплекс, чтобы привиться от гриппа. По его словам, в этом году очень много желающих.

"У передвижного пункта возле "Главного" внезапно выстроились очереди за прививками от гриппа. По опыту прошлых лет могу сказать, что обычно нет вообще никого и врачи скучают. Всегда делал прививку без ожидания", – рассказал Николай.

По информации Центра общественного здоровья Карелии, вчера, 10 сентября, в передвижном медицинском комплексе у ТЦ "Главный" привились 168 петрозаводчан.

Напомним, в Петрозаводске прививку против гриппа бесплатно можно будет сделать не только в поликлиниках, но и в передвижных медицинских пунктах. Первый мобильный прививочный комплекс будет работать с 10 по 19 сентября у торгового центра "Главный" (ул. Мелентьевой, 28), автобус "ПАЗ". Время работы прививочного пункта – с 12.00 до 18.00. В дальнейшем можно будет вакцинироваться возле торговых центров и в других микрорайонах столицы Карелии.

фото: © instagram.com/zmeyb52

Депутат Тимур Зорняков переплыл Петрозаводскую губу Онежского озера

Депутат и спортсмен преодолел путь почти в 5 км.

Депутат Заксобрания Карелии Тимур Зорняков переплыл Петрозаводскую губу Онежского озера. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Спортсмен стартовал на Онежской набережной, а финишировал на Бараньем берегу. Путь составил 4887 м, а время – более 2 часов.

По информации telegram-канала "Карельские лайки", вместе с ним был и замглавы Карелии Владимир Любарский. Правда, доплыл он только до Лой острова.

Ранее они приняли участие во всероссийском полумарафоне "ЗаБег.РФ".

фото: © Александр Щербак/ТАСС

Молодой человек без вести пропал в Карелии (ФОТО)

Полиция Пряжинского района устанавливает местонахождение без вести пропавшего мужчины, сообщили в МВД Карелии.

В среду, 9 сентября, 22-летний Дмитрий С. выехал из поселка Матросы. О местонахождении мужчины ничего не известно.

Предположительно, он находится в Петрозаводске. Может находиться в районе улицы Мерецкова.

© МВД Карелии

Приметы: рост 170-180, среднего телосложения, был одет в свитер черного цвета с воротником и черные брюки.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого или видевших его 9 сентября и позднее, полиция просит сообщать по телефонам: +7-906-207-75-88 или +7(814 56) 3-29-60, 3-12-39.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Следком Карелии попросил суд продлить арест Геннадия Боднарчука еще на два месяца

Петрозаводский суд 14 сентября рассмотрит ходатайство Следкома республики о продлении ареста председателя Петросовета Геннадия Боднарчука на два месяца.

В понедельник 14 сентября судья Петрозаводского городского суда Екатерина Хомякова планирует рассмотреть ходатайство старшего следователя по особо важным делам карельского Следкома Александра Брюханова, который расследует резонансное уголовное дело председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука. Следствие просит суд продлить его арест еще на два месяца.

Напомним, что 48-летнего спикера Петросовета Геннадия Боднарчука оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии задержали 17 июля, и уже на следующий день судья Марина Носова арестовала его на два месяца, до 16 сентября.

Как мы ранее сообщали, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ст.290 ч.6 Уголовного кодекса РФ). Деньги в сумме 1,5 миллиона рублей Боднарчуку якобы передал его заместитель в Петросовете и близкий друг Валерий Матвеев, который обвиняется в получении взятки в 2 миллиона рублей. Поскольку Валерий Матвеев признал свою вину в получении взятки и заключил досудебное соглашение со следствием, суд изменил ему содержание под стражей на более мягкую меру пресечения – так называемый ЗОД – запрет определенных действий.

В отличие от Матвеева, Боднарчук вину не признает. По имеющейся у нашего издания информации, новые эпизоды в его уголовном деле, во всяком случае, на сегодняшний день, не появились. И после предъявления ему вскоре после ареста обвинения в получении 1,5-миллионной взятки, больше Боднарчук не допрашивался и очные ставки с его участием не проводились.

В настоящее время у Геннадия Боднарчука три защитника. Это бывший прокурор Петрозаводска Елена Аскерова, экс-президент Адвокатской палаты республики Михаил Ямчитский и московский адвокат Денис Поголяев, которого, по имеющейся информации, спикеру Петросовета порекомендовали его друзья из российской столицы.

фото: Первый канал / скриншот видео

Волгоградские опекуны доказали в суде свое право на ребенка из Карелии, которого получили без необходимых документов

Судебная тяжба между родителями и опекунами маленького Богдана из Карелии вышла на очередной круг.

Ранее петрозаводские органы опеки передали волгоградским опекунам мальчика Богдана, который был изъят у страдающей алкогольной зависимостью матери. После этого родственники ребенка обратились в суд с намерением вернуть Богдана, мотивировав свою позицию тем, что они не давали официального отказа от малыша. Истцами выступили отец Богдана Алексей Шевченко и бабушка ребенка Рената Шевченко.

Волгоградские опекуны, в свою очередь, настояли на ДНК-тесте на отцовство, поскольку его мать ранее сообщала, что папой ребенка может быть другой мужчина. Об этом сообщает "Первый канал".

Алексей Шевченко отказался от ДНК-теста. Судья вынес решение в пользу опекунов, поскольку отказ отца от тестирования мог быть трактован судом как подтверждение того, что он не является биологическим родителем.

Как пояснил "Столице на Онего" детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев, таким образом, суд признал, что бывший супруг матери Богдана не является отцом ребенка. Опекуны успешно оспорили отцовство Алексея Шевченко, поэтому он уже не может считаться законным представителем мальчика и, соответственно, не может оспаривать решение опеки.

Петрозаводские родственники Богдана по-прежнему заявляют о намерении вернуть его в семью.

Геннадий Сараев добавил, что оспорить судебное решение можно только в случае согласия Алексея Шевченко на прохождение ДНК-теста.

Подробности запутанной истории - в тексте "Столицы на Онего".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В троллейбусном управлении Петрозаводска меняют руководителя

С Еленой Стронк не продлили контракт, кто ее заменит, пока неизвестно.

Директор ПМУП "Городской транспорт" Елена Стронк работала 9 сентября в этой должности последний день. Накануне ее пригласили в отдел кадров администрации Петрозаводска, где сообщили, что глава города Ирина Мирошник не продлила с ней контракт. Однако почему так было решено, никто, включая саму Ирину Юрьевну, не объяснил.

Напомним, что 47-летняя Елена Стронк, ранее работавшая главным бухгалтером троллейбусного управления, была назначена его директором с 6 июня прошлого года. За прошедшее с тех пор время ей удалось существенно сократить кредиторскую и дебиторскую задолженности предприятия, работники которого хорошо отзываются о Елене Егоровне.

- Не скрою, я очень огорчена произошедшим, - откровенно призналась журналисту "Столицы на Онего" Елена Стронк. – Никаких претензий по работе Ирина Юрьевна Мирошник мне не высказывала. И сейчас я не исключаю, что кому-то, возможно, просто понадобилась моя должность.

Выяснить у Ирины Мирошник, по какой причине она решила расстаться с Еленой Стронк, нам, к сожалению, не удалось: мэр Петрозаводска почему-то не отозвалась на неоднократные звонки журналиста.

Сейчас обязанности директора троллейбусного управления исполняет главный инженер предприятия, 33-летний Иван Владимиров.

По данным нашего издания, он входит в ближний круг главы Прионежского района Вадима Сухарева. Последний несколько лет назад был директором троллейбусного управления, руководил предприятием три года.

фото: Кадр из видео

В Петрозаводске ищут очевидцев ДТП, в котором пострадал пешеход (ВИДЕО)

В столице Карелии разыскивают водителя, сбившего женщину на пешеходном переходе на проспекте Ленина.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, ДТП произошло 8 сентября в 19.18. в районе дома № 37 по проспекту Ленина. Неустановленный водитель сбил пешехода на "зебре".

В результате происшествия получила травмы женщина 1991 года рождения.

"Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного происшествия. Всех, кто располагает информацией о ДТП и местонахождении данного автомобиля, просим позвонить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 78-44-44, 715-900", - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Сампо.ру".

Ранее в Петрозаводске иномарка сбила двух пешеходов.

фото: © Кадр из сериала

Netflix выводит сериал, снятый в Карелии, на мировой уровень

Сериал Павла Костомарова «Эпидемия» выйдет на стриминговой платформе Netflix 7 октября под названием To The Lake.

Постапокалиптический триллер, предвосхитивший пандемию, будет переведен на 12 языков. Его представят с дубляжом и субтитрами в премиальной категории Netflix Originals, куда попадают только сериалы собственного производства сервиса и отборные иностранные проекты, сообщает сайт "Кино-театр.ру" со ссылкой на пресс-службу кинокомпании 1-2-3 Production, которая занималась производством ленты.

"Эпидемия" рассказывает об атаке неизвестного вируса, случившейся в наши дни. Все въезды в Москву перекрыты, деньги потеряли ценность, люди отчаянно сражаются за еду и бензин, повсюду банды мародёров, а те, кто ещё вчера на дух не переносили друг друга, вынуждены объединить свои силы, чтобы выжить. Главный герой Сергей в компании своей новой возлюбленной и её сына-аутиста, бывшей жены, их сына-школьника, отца, которого он не видел много лет, и соседа с его безумной семейкой пытается спастись за границами карантина. Где-то далеко, на необитаемом острове в Карелии, стоит охотничий домик, где они смогут начать всё с нуля. Но дорога в новую жизнь будет непростой, ведь бегут герои не только от глобальной катастрофы, но и от семейных драм.

фото: страница Артура Парфенчикова в Вконтакте

Сменивший собственника Литейный завод "Петрозаводскмаш" добился рекордных показателей

ООО "Литейный завод "Петрозаводскмаш", у которого в 2019 году сменился собственник, резко нарастило производство и добилось рекордной выручки.

Об этом сообщил директор завода Вадим Тряпичкин на заседании Регионального совета Карельского регионального отделения Союза машиностроителей России.

По его словам, по итогам 2020 года объем выручки предприятия достигнет 1,2 млрд рублей – эта сумма впервые превысит рекордный показатель 2012 года, когда выручка завода составила около 800 млн рублей. "Если до 2019 года основная наша проблема была заказы, то сейчас у нас до 2025 года весь объем практически продан… Мы делаем совершенно другую продукцию, которая во много раз дороже", - пояснил Тряпичкин. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Илья Тимин

Генплан Петрозаводска обещают утвердить только в следующем году

Планируемый срок утверждения проекта внесения изменений в Генеральный план Петрозаводска – I квартал 2021 года.

Об этом "Столице на Онего" сообщили в администрации города.

Напомним, 30 апреля власти города отравили подрядчику материалы проекта внесения изменений в Генеральный план города Петрозаводска на доработку.

"Повторно направленный подрядчиком проект Генерального плана Петрозаводска был рассмотрен, в том числе членами Комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Петрозаводска и с учетом замечаний вновь направлен на доработку. По информации подрядчика, замечания по проекту будут устранены до 30 сентября 2020, после чего проект будет представлен на согласование в администрацию", - завили в администрации города.

В мэрии назвали новый срок утверждения документа - I квартал 2021 года.

Согласно контракту подрядчик – московская фирма "Союздорпроект" – должен был представить проект Генерального плана города к 1 апреля 2020 года. После этого администрация Петрозаводска планировала вынести документ на суд общественности.

фото: Республика Карелия / ВК

Валун, символизирующий атомное ядро, появился на территории завода в Петрозаводске (ФОТО)

На предприятии "Петрозаводскмаш" открыли памятный знак в честь 60-летия производства.

Основанием памятного знака стал большой камень, найденный в 2012 году во время строительных работ на территории завода.

"В обрамлении металлических опор, он напоминает атомное ядро с орбиталями", - сообщает паблик карельского правительства в соцсети.

"Памятный знак, который мы открываем сегодня, символизирует переход Петрозаводскмаша к изготовлению оборудования для атомных электростанций. Завод не только сохранился, но и получил новое дыхание, новый импульс в своем развитии… Для Карелии это новые рабочие места, хорошие зарплаты, поступления в бюджет. И просто гордость за город, республику, за страну", - заявил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что "Петрозаводскмаш" одолевает нехватка квалифицированных специалистов.

фото: YouTube

Суд Сортавалы признал незаконным назначение депутата Олега Белова временно исполняющим обязанности главы города

Суд удовлетворил иск избранного мэра Сергея Крупина, отправленного в отставку городским советом.

Сортавальский городской суд признал 11 сентября незаконным решение июльской сессии местного совета о назначении депутата Олега Беловым временно исполняющим обязанности главы муниципального образования. С таким иском в суд обратился избранный мэр Сортавалы Сергей Крупин, который 2 июля был отправлен городским советом в отставку.

"Я удовлетворен решением суда, поскольку он восстановил справедливость, - заявил Крупин "Столице на Онего". – Суд признал, что назначение депутата Белова временно исполняющим обязанности главы городского поселения противоречит как федеральному закону об общих принципах организации местного самоуправления, так и уставу муниципального образования".

Напомним, с инициативой "удаления в отставку" главы Сортавалы выступила группа депутатов городского совета, которые считают, что Сергей Крупин не исполнял свои обязанности по решению вопросов местного значения в течение более чем трех месяцев. Однако глава Сортавалы Сергей Крупин с этими претензиями депутатов был не согласен. По его мнению, инициатива об "удалении" избранного главы муниципального образования в отставку связана с неподписанием им решения сессии горсовета от 17 марта об объединении Сортавальского и Хелюльского поселений.

11 августа Верховный суд Карелии признал незаконным решение горсовета Сортавалы об "удалении в отставку" главы муниципального образования Сергея Крупина. Между тем республиканский парламент принял 3 июля закон об объединении Сортавальского и Хелюльского поселений, а основанием для этого стали документы, подписанные временно исполнявшим обязанности главы Сортавалы Олегом Беловым.

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

В Карелии пневмония убила пожилую пациентку

Число смертей от внебольничной пневмонии с начала пандемии увеличилось до 75,

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки еще пять человек попали в больницы Карелии с пневмонией.

Зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: умерла 81-летняя женщина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией и патологией эндокринной системы. Тест на COVID -19 отрицательный.

С 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы уже 1240 пациентов.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на коронавирус.

фото: © pixabay.com

В Карелии автомобиль сбил семилетнего ребенка

Авария произошла вечером 10 сентября в Питкярантском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

На 297 км федеральной автодороги "Сортавала" в 19.00 водитель автомобиля Chevrolet Lanos сбил 7-летнего ребенка, который переходил проезжую часть, не убедившись в безопасности.



В результате происшествия ребенок был травмирован.

фото: © официальный сайт Правительства Карелии/gov.karelia.ru

Работники закрывающегося совхоза вновь просят главу Карелии сохранить их предприятие

Коллектив компании "Видлица Агро" из Олонецкого района обратился к Артуру Парфенчикову с открытым письмом, в котором просит сохранить их сельскохозяйственное предприятие как самостоятельную единицу.

Работники предприятия из села Видлица вновь пытаются изменить судьбу своего совхоза, сохранение которого собственник и власти Карелии не считали целесообразным еще весной этого года. После их письма президенту, в связи с предстоящим вывозом собственником всего поголовья крупного рогатого скота за пределы республики, ситуация изменилась. Но, по мнению коллектива, этого недостаточно.

"После нашего обращения вами проделана определенная работа по решению данного вопроса. Скот на сегодняшний день в хозяйстве, предприятие продолжает работать. Из средств массовой информации, мы узнали, что АО "П/х Ильинское" выделено 67 млн рублей на покупку крупного рогатого скота и животноводческих помещений у нашего предприятия. В связи с принятием этого решения у нас возник вопрос: Почему был рассмотрен вариант приобретения и выделения денежных средств на покупку только части нашего предприятия, а покупка его в целом, как самостоятельной единицы не рассматривалась?" – пишут работники "Видлица Агро" главе Карелии Артуру Парфенчикову.

По мнению авторов обращения, свинарник на 1000 голов свиней с автоматизированной подачей корма и уборкой навоза и мясокомбинат с полным циклом производства мяса (от забоя животных до разделки и фасовки) также должны быть сохранены.

"Почему не рассматривался вопрос о приобретении свинарника и мясокомбината? На сегодняшний день еще есть возможность возобновить производственный цикл по выращиванию свиней и осуществлять забой, разделку и реализацию мяса на мясокомбинате. Мощность мясокомбината позволяет производить забой и разделку животных не только нашего хозяйства, но и близлежащих сельхозпредприятий. Очевидно, что не задействованные в ближайшее время в производственном процессе объекты будут разворованы и придут в негодность. Также останутся не задействованы два картофелехранилища, база ремонтно-механических мастерских, здания столовой и конторы", - говорится в обращении.

Работники "Видлицы Агро" возмущены, что Минсельхоз Карелии считает их предприятие "не того формата", когда среднегодовое поголовье свиней составляло 1000 голов в год, а, например, фермер, имеющий 2 головы свиней и 10 голов коров, получает государственную поддержку, в том числе, и на производство мяса свиней.

"С того момента, как стало известно о планах собственника вывезти скот за пределы республики, а именно с апреля этого года, наше сельхозпредприятие, на глазах у правительства РК, Министерства сельского хозяйства РК, исчезает как самостоятельная производственная единица. Хотя сегодня в Видлице есть все ресурсы для дальнейшей работы: специалисты, рабочие, производственные здания и сооружения, сельскохозяйственные угодья", - пишут работники сельхозпредприятия.

Коллектив не понимает, почему, когда с экранов телевидения президент страны говорит об увеличении мер поддержки сельхозтоваропроизводителей в условиях санкций, работающая "Видлица Агро" закрывается. Численность работающих на 1 июля в совхозе – 80 человек, а трудоустроится в "Ильинское" смогут не более 35 человек.

Ранее правительство Карелии выделило бюджетные деньги для выкупа в государственную собственность недвижимого имущества, принадлежащего частной компании "Видлица Агро".

фото: пресс-служба правительства РК

Власти Карелии надеются на продолжение проекта развития белорусского завода на базе ОТЗ

Правительство Карелии надеется на продолжение реализации проекта по производству лесозаготовительной техники на белорусском предприятии "Амкодор-Онего", созданном на бывшей производственной площадке Онежского тракторного завода.

Об этом сообщил вице-премьер правительства республики Дмитрий Родионов на заседании Регионального совета Карельского регионального отделения Союза машиностроителей России.

Он напомнил, что "Амкодор-Онего" входит в состав крупнейшей белорусской компании "Амкодор". "Компания ("Амкодор" - прим. ред.), несмотря на, может быть, временные сложности с реализацией именно этого проекта, входит в семерку крупнейших компаний мира по выпуску лесозаготовительной техники, и мы очень надеемся, что в скором времени и это предприятие будет на таком же серьезном этапе развития, как сегодня «Петрозаводскмаш», Онежский судостроительный завод. И мы также будем гордиться успехами и достижениями...", - сказал Родионов. В июле генеральный директор ООО "Амкодор-Онего" Сергей Гайтюкевич рассказывал о ходе реконструкции бывших цехов Онежского тракторного завода. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Правительство Карелии

Аукцион на проектирование 4-звездочного отеля в "Марциальных водах" признали незаконным

Управление Федеральной антимонопольной службы по Карелии выдало предписание отменить результаты аукциона по выбору подрядной организации, которая будет проектировать строительство нового корпуса санатория "Марциальные воды".

Согласно материалам дела, решение было вынесено по жалобе проигравшего участников аукциона. Он не согласился с тем, что конкурсная комиссия присвоила ему ноль баллов по критерию "Квалификация участника".

В санатории "Марциальные воды" планируется строительство нового корпуса, который будет соответствовать стандартам 4-звездочных отелей и включать номера премиум-класса. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Карелия снова стала одним из антилидеров рейтинга по уровню инфляции в СЗФО

Уровень инфляции в Карелии с начала года составил 4% - по этому показателю Карелия заняла второе место среди регионов Северо-Запада России.

Выше чем в Карелии инфляция только в Республике Коми – 4,7%.

Это следует из инфографики Карелиястата об индексах потребительских цен в августе 2020 года по отношению к декабрю 2019 года. Такие данные Карелиястат публикует каждый месяц. Официальная статистика показывает, что Карелия опережает большинство регионов Северо-Западного федерального округа по уровню инфляции в течение всего года. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС

За сутки в России выявили 5504 новых случая коронавируса

Общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в России на 11 сентября составило 1051874 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 5504 человек, заболевших COVID-19.

Выздоровели за время пандемии 868107 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 5734 пациента.

Летальных случаев за все время: 18365, за последние сутки подтверждено 102 летальных исхода от коронавируса.

фото: © Петр Ковалев/ТАСС, архив

Житель Карелии "заминировал" ТРК в Петербурге

В Петербурге мужчина два раза "заминировал" ТРК "Охта молл".

В понедельник и среду он сообщил экстренной службе 112 о заложенных бомбах. Сотрудники полиции вычислили телефонного террориста и задержали, пишут "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В понедельник, 7 сентября, хулиган поделился информацией, что в одном из магазинов заложена бомба. А через день рассказал о минировании всего комплекса. Сотрудники Росгвардии оперативно проверили сообщения, взрывчатку не нашли.

Полиция выяснила, что телефонный террорист звонил с разных номеров. Мужчина оказался уроженцем Карелии.



На нарушителя завели два уголовных дела. Его отпустили под подписку о невыезде.

фото: пресс-служба правительства РК

Ермолаев объяснил, почему Карелия справляется с кризисом лучше других регионов

Промышленность Карелии и объем инвестиций в экономику республики выросли по сравнению с прошлым годом на фоне общероссийского кризиса – это объясняется "гибкостью регионального законодательства".

Такую оценку ситуации в регионе дал министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев на заседании Регионального совета Карельского регионального отделения Союза машиностроителей России.

"Наше региональное законодательство в этом году, в этот сложный период пандемии сработало и позволило нашим промышленным предприятиям даже показать рост промышленного производства при снижении его в целом в Российской Федерации. Мы по полугодию наблюдаем прирост инвестиций, несмотря на то, что другая – обратная – динамика в целом по Российской Федерации", - сказал Ермолаев. На сколько это подтверждается цифрами статистики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".