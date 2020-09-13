Самые читаемые новости за 13 сентября

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Число заболевших коронавирусом в Карелии продолжает расти

За минувшие сутки 16 новых случаев СOVID-19 зарегистрировано в республике.

По сообщению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки коронавирусом заболели еще 16 человек: в Петрозаводске – 11, в Прионежском районе – 2 (поселок Кварцитный), в Сортавале – 1, в Пряжинском районе – 1 (поселок Матросы), в Лахденпохском районе – 1 (поселок Элисенваара).

Летальных исходов за сутки не зарегистрировано.

Выздоровели еще 36 человек.

Всего с начала пандемии в Карелии заболели СOVID-19 3477 человек, выздоровели 2813, умерли 32.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 566,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 720,5 случая, по Северо-Западу – 727,9.

Накануне сообщалось, что В Карелии за сутки COVID-19 заразились семь детей.

фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

В Карелию идут заморозки

С середины сентября в нескольких регионах России, включая Карелию, прогнозируются заморозки.

Об этом РБК сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По данным синоптика, в зоне действия заморозков окажутся Север Якутии, Чукотка, Карелия, Камчатка, а также Дальний Восток.

Вильфанд отметил, что такая погода характерна для начала осени.

Также заморозки затронут Поволжье, прежде всего Башкортостан. Это связано с затоком холодных масс, передали в Гидрометцентре

По словам Вильфанда, на территории юга Западной Сибири ожидается отрицательная температура, что также приведет к заморозкам.

"В Новосибирской, Томской, Кемеровской области — до минус 2 градусов. В Хакасии — до минус 3. Иркутскую область они тоже затронут, местами там будет мокрый снег", — сказал Вильфанд.

Напомним, синоптики предупреждали жителей Карелии о заморозках уже в начале сентября.

фото: © EPA/Plyal Adhikary, архив

ГИБДД Карелии предупреждает водителей об опасности на дороге

Госавтоинспекция Карелии обращает внимание водителей о сильном ветре и дожде.

"Уважаемые участники движения, будьте предельно осторожны при таких погодных условиях. Водителям необходимо избрать безопасную манеру вождения, не выполнять резких маневров и постоянно контролировать дорожную ситуацию. Пешеходов так же призываем к внимательности на дороге, помните, что зонты и капюшоны ограничивают обзор, перед переходом проезжей части убедитесь в безопасности", - предупреждает ГИБДД республики.

Ранее о непогоде в Карелии сообщало МЧС. Днем 13 сентября преимущественно по центральным и северным районам республики ожидается сильный дождь и усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с.

фото: "Пожарная часть 75-Соломенное"/vk.com/public190570976

Одиннадцать пожарных тушили дачный дом под Петрозаводском (ФОТО)

Пожар произошел в Пиньгубе в Прионежском районе, сообщает МЧС Карелии.

В минувшую субботу пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска (11 человек, 3 единиц техники) привлекались для ликвидации пожара в дачном доме в СНТ "Монтажник-2" в местечке Пиньгуба.

"Огнеборцы по прибытию к месту вызова незамедлительно приступили к тушению. Пожар был ликвидирован в кратчайшее время", - сообщили в паблике "Пожарная часть 75-Соломенное" и выложили фото с пожара.

В результате на тушение пожара ушло более часа.

Ранее два дачных дома и хозпостройки сгорели в Карелии за несколько часов.

фото: ДТП ПТЗ/ Николай Александрович

Сильный ветер повалил дерево на дорогу в Петрозаводске (ФОТО)

Дерево упало на проезжую часть на улице Ригачина.

В паблике ДТП ПТЗ появились фото с упавшим деревом у Хлебокомбината. Растение перегородило одну полосу дороги.

"На Ригачина дерево упало на дорогу, будьте осторожны!" - пишет автор фото.



ДПТ ПТЗ/Роман Селин

Ранее о непогоде в Карелии предупреждали в Госавтоинспекции и МЧС. Днем 13 сентября преимущественно по центральным и северным районам республики ожидается сильный дождь и усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего

В Карелии сегодня выбирают местных депутатов и глав поселений

В Единый день голосования 2020 в Карелии проходят повторные и дополнительные муниципальные выборы.

13 сентября в 12 муниципальных районах республики в 8 утра открылись 43 избирательных участка. Всего замещаются 28 мандатов в представительных органах местного самоуправления и 10 должностей глав сельских поселений.

По данным ЦИК Карелии, по состоянию на 10:00 всего проголосовали 1084 человека (4,93%).

Досрочно проголосовал 661 избиратель (3,01%).

В списки избирателей включены 21979 человек.

Избирательные участки будут работать до 20.00.

Голосование проходит с соблюдением всех мер обеспечения безопасности участников голосования. В профилактических целях на каждом участке для голосования организован пункт температурного контроля.

Ранее сообщалось, что на муниципальных выборах в Карелии информация о кандидатах переведена на вепсский язык.

фото: "Исторический квартал Зареки" /vk.com/club129545644

Квартал послевоенной застройки на Зареке в Петрозаводске может стать объектом культурного наследия

Петрозаводчане, борющиеся за сохранение каменных построек на улице Луначарского, оформили заявку на включение квартала комплексной малоэтажной послевоенной застройки на Зареке в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.

Автор сообщества в соцсети "Исторический квартал Зареки" Василий Калюта подготовил заявку для включения квартала, ограниченного улицами Луначарского, Чернышевского, Свирской, Радищева, в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

"Квартал начал застраиваться сразу после войны для работников предприятия "Северная точка". А перед войной для этого предприятия были построены три многоэтажных дома – по ул. Луначарского, 42 и ул. Чернышевского, 19 и 21. Дома эти отапливались при помощи котельной, расположенной посередине рассматриваемого квартала", - пишет Калюта.

По словам автора заявки, ансамблевая застройка квартала характерна для застройки Петрозаводска в конце 1940-50 гг. По улице Чернышевского и по улице Свирская между домами сохранился каменный забор с деревянными элементами. Дома оштукатурены и украшены, балконы – с коваными металлическими элементами.

"Данный квартал имеет свою уникальную для Петрозаводска особенность, что связано с немецкими военнопленными солдатами, - считает Василий Калюта. - Именно силами военнопленных началось строительство квартала. До репатриации пленные успели осуществить закладку фундаментов и возвели часть стен в некоторых домах. Достраивали здания квартала работники "Северной точки" (Авангарда) в свободное время от работы. Материалом снабжал завод".

Еще более уникальные для Петрозаводска объектами, по мнению автора заявки, являются каменные строения, которые, предположительно, построены немецкими военнопленными в качестве бараков для своего же проживания.

"Каменные строения построены вокруг котельной, отапливающей три многоэтажных дома специалистов "Северной точки" в квартале, расположенном напротив, через улицу Луначарского, и образуют внутренний двор вокруг котельной. Долгое время потом в этих строениях жители хранили дрова, так как в домах для приготовления пищи использовались дровяные печные плиты и дровяные водогрейные колонки (титаны) для обеспечения горячей воды», - пишет Василий Калюта.

Он уверен, что весь квартал в границах улиц Чернышевского - Свирской - Радищева - Луначарского необходимо поставить на охрану в качестве образца комплексной малоэтажной послевоенной застройки в Петрозаводске.

Ранее жители Петрозаводска своими силами восстанавливают уникальные каменные сараи Зареки.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Новая схема теплоснабжения в Петрозаводске может дорого обойтись жителям города

За реализацию инвестиционной программы в области теплоэнергетики Петрозаводска горожанам придется платить, в том числе, из своего кармана.

В администрации Петрозаводска 7 сентября прошли публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения городского округа до 2032 года. По сути, жителям карельской столицы было предложено обсудить инвестиционную программу в области теплоэнергетики самого крупного муниципального образования республики, за реализацию которой им придется платить, в том числе, из своего кармана. Однако эта тема заинтересовала лишь три десятка горожан, причем едва ли не половину участников слушаний составили представители энергетических и коммунальных компаний, которые непосредственно связаны с реализацией схемы теплоснабжения.

Разработкой проекта занималось ООО "Ивтеплоналадка" из города Иваново, и, как сообщил собравшимся директор фирмы Александр Зубанов, общая стоимость вложений в развитие теплоэнергетики Петрозаводского городского округа, которые предусмотрены схемой, оценивается в 5,7 миллиарда рублей. Большую часть этой суммы – свыше 4,8 миллиарда – предполагается инвестировать в тепловые сети.

Активисты выразили опасение, что реализация актуализированной схемы теплоснабжения приведет к более высокому росту тарифов, чем планировалось ранее. Так, Виталий Флеганов на слушаниях сослался на документы, опубликованные на сайте республиканского министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, где отмечалось, что для финансирования предложенных проектов потребуется "увеличение тарифа на тепловую энергию опережающим темпом относительно прогноза социально-экономического развития Республики Карелия".

– Вы подтверждаете, что при предложенной схеме финансирования проектов потребуется увеличение тарифа на тепловую энергию опережающими темпами относительно прогноза социально-экономического развития Республики Карелия? – прямо спросил гражданский активист у директора компании из Иваново.

– Ну, немного да. Здесь же вот как раз это и указано, – ответил Александр Зубанов.

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фото: Живой Петрозаводск/vk.com/ptzlive

Вандалы сломали ограждение у здания Минздрава Карелии (ФОТО)

Жители Петрозаводска уверены, что выломали ограждение посетители бара, находящегося по соседству с министерством здравоохранения на проспекте Ленина.

В минувшую субботу жильцы дома №8 по проспекту Ленина обнаружили, что ограждение у Минздрава сломано. Они считают, что к этому приложили руку посетители бара, находящегося в их доме. От ночного шума из заведения жильцы дома страдают уже не первый год.

"Жалобы в прокуратуру и последующие проверки надзорных органов никаких результатов не дали, представители органов приходили с проверками в дневное время, когда бар закрыт, а его клиенты мирно посапывали в своих постелях. На сегодняшний день очередная жалоба находится на контроле в Администрации, но закрывать или хотя бы ограничить режим работы никто не торопиться", - пишут жильцы дома №8 в паблике "Живой Петрозаводск", где выложили фото.

После того, как в субботу они увидели, что ограждение у Минздрава выломано, позвонили в полицию, но никто на вызов не приехал.

"Надеюсь, что в Министерству здравоохранения, на чьей территории находится данное ограждение, удастся хоть как-то эту проблему решить. Ну а у меня теперь беруши - мои лучшие спутники по ночам", - пишет петрозаводчанка.

Ранее полиция нашла мужчину, разрисовавшего "защищенный" от вандалов дом в центре Петрозаводска.

фото: © Денис Абрамов/ТАСС

ЦИК Карелии сообщил данные о явке на муниципальных выборах

На повторных и дополнительных муниципальных выборах к 15.00 проголосовали 3143 избирателя.

По данным ЦИК Карелии, по состоянию на 15:00 в списки избирателей включены 21993 человека. Проголосовали 3143 избирателя или 14,29%.

Напомним, в Единый день голосования, 13 сентября, в 12 муниципальных районах республики в 8 утра открылись 43 избирательных участка. Всего замещаются 28 мандатов в представительных органах местного самоуправления и 10 должностей глав сельских поселений.

фото: Donat Sorokin/TASS

Новые правила сдачи экзаменов на водительские права разработаны в МВД

МВД подготовило проект новых правил для сдачи экзамена на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

Их вступление их в силу запланировано на 1 апреля 2021 года, сообщает пресс-служба ведомства.

"Проектом административного регламента скорректирован перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов. Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок", — говорится в сообщении. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

Как трудовой спор в школе привел к уничтожению спортивной пулевой стрельбы в Карелии

Трудовой спор, который произошел у учителей физкультуры Калачевых с администрацией школы №46 Петрозаводска, вскрыл серьезную проблему в Карелии: отсутствие возможностей для развития детского спорта.

Игорь и Елена Калачевы – преподаватели физкультуры школы №43, которые были уволены, а позже восстановлены судом на работе в образовательном учреждении. Но Игорь Викторович Калачев является еще и руководителем карельского регионального отделения общественной организации "Стрелковый Союз России" по пулевой и стендовой стрельбе. В 2010 году он организовал ИП "Спортивно-стрелковый клуб "Старт", заключил договор со школой №43, на территории которой располагался старый тир.

И учащиеся стали ходить в тир, сдавали нормы ГТО, становились спортсменами, победителями российских и региональных соревнований. В январе 2018 года школьный тир был включён в Реестр объектов спорта Российской Федерации и стал единственным стрелковым объектом на территории Республики Карелия, способным проводить официальные соревнования по пулевой стрельбе, также благодаря этому дети получили возможность подтверждать спортивные разряды.

"Но в 2018 году все изменилось, - рассказал Игорь Калачев. – Пришел новый директор Александр Ханцевич, сказал, что ему не интересен тир, перевел все на платную основу: мы стали платить аренду 12,5 тыс. в месяц. Раньше директор помогал, понимал, что клуб – это престижно. Мы гремели на всю Россию, а теперь мы стали никому не нужны".

Как рассказали Калачевы, тир был объектом спорта, а Ханцевич взял и вывел его из реестра – сказал, что он руководитель образовательного учреждения, тир муниципальный, стоит на территории школы и будет использоваться в целях учебного заведения – хоть как кладовка для лыж. В результате сборная Карелии осталась без тренировочной базы.

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фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Около 60 воинов перезахоронили на "Кургане Славы" в Карелии (ФОТО)

В День обороны Петрозаводска, который отмечается каждую вторую субботу сентября, на "Кургане Славы" около поселка Виллагора Пряжинского района похоронили 58 бойцов 313-й стрелковой дивизии.

12 сентября на военно-мемориальном комплексе "Курган Славы" состоялся торжественно-траурный митинг, посвященный годовщине обороны Петрозаводска в 1941 году, сообщает пресс-служба правительства республики. В этот день здесь перезахоронили еще 58 бойцов 313-й стрелковой дивизии, погибших в боях за столицу Карело-Финской ССР. Их останки в этом году поднял сводный поисковый отряд фонда "Эстафета поколений". Из 58 солдат имена троих установлены, 55 остались неизвестны.

Выступая на торжественной церемонии глава Кареии Артур Парфенчиков отметил, что высота 175.0 – это наша карельская Брестская крепость. Здесь почти месяц необстрелянные бойцы 313-й стрелковой дивизии ценою собственной жизни сдерживали натиск превосходящих сил противника на рубежах Петрозаводска, что позволило эвакуировать мирное население, уничтожить значимые объекты. Вся земля в районе Виллагоры изрыта стрелковыми ячейками и воронками от снарядов. Земля, которая запомнилась поисковикам большим количеством найденных бойцов.

В этом году организаторы мероприятия подготовили для участников выставку поисковых находок, стенды с фотографиями и полевую кухню. После митинга состоялась масштабная военно-историческая реконструкция боёв 1941 года. В ней приняли участие реконструкторы из Петрозаводска, Санкт-Петербурга и Мурманска.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

За сутки в России подтверждено 5449 случаев COVID-19

Новые случаи коронавируса выявлены в 84 российских регионах.

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за коронавирусной инфекцией, за последние сутки зарегистрировано 5 449 новых случаев коронавируса, среди вновь выявленных случаев 23,5% без клинических проявлений.

По количеству заболевших лидируют Москва (650 человек), Санкт-Петербург (206 человек) и Московская область (166 человек).

Всего в России зарегистрирован 1 062 811 случай коронавирусной инфекции. За последние сутки подтверждены 94 летальных случая. За весь период по России умерли 18 578 человек. За прошедшие 24 часа были выписаны 2 690 человек, а за все время пандемии – 876 225.

Напомним, в Карелии за минувшие сутки выявлено 16 новых случаев СOVID-19.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Еще четыре человека попали в больницы Карелии с пневмонией

С начала пандемии с внебольничной пневмонией в республике госпитализированы уже 1250 пациентов, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, за сутки четыре человека с диагнозом "внебольничная пневмония" поступили в больницы.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1250 пациентов, 75 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, на 11 сентября была зарегистрирована еще одна смерть от пневмонии. Умерла 81-летняя женщина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией и патологией эндокринной системы.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАРАЖЕНИЕ КОРОНАВИРУСОМ ШКОЛЬНИКОВ, ВОЯЖ БЛОГЕРА ВАРЛАМОВА И РОСТ ТАРИФА НА ТЕПЛО

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Коронавирус проник в школы Карелии – дети на дистанте

© Юрий Смитюк/ТАСС

Всего через неделю после начала учебного года в школах и колледжах Карелии начали фиксировать заражение учащихся COVID-19.

Коронавирус выявили в школе поселка Элисенваара, Академическом лицее, Финно-угорской школе, автотранспортном техникуме и в медицинском колледже Петрозаводска, в лицее №40, петрозаводской школе №3 и в школе поселка Мелиоративный – более 200 учащихся переведены на дистант.

Затем коронавирусная инфекция проникла в Кондопогу - 74 школьника в Кондопоге переведены на дистанционное обучение. Это ученики двух классов школы № 3 (60 человек) и одного класса школы №7 (14 человек).

Коронавирус убил еще одну пациентку

© Сергей Бобылев/ТАСС

В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн от коронавирусной инфекции скончалась 88-летняя петрозаводчанка, имевшая сопутствующие заболевания. Об этом сообщили в Оперштабе по коронавирусу.

Число умерших от коронавируса в Карелии достигло 32 человек.

Топовый блогер Илья Варламов путешествует по Карелии

Известный блогер путешествует по Карелии в рамках пресс-тура, организованного правительством республики. После Петрозаводска и Кижей, где Варламов залез на крышу Преображенской церкви, он поехал на север Карелии. О своих впечатлениях блогер рассказал в инстаграме. В Кеми Варламова "восхитил" вид нового железнодорожного вокзала. Не обошел вниманием он и один из дворов, где увидел разруху, лебедей из покрышек, грязь, лужи и СУ-15. В Костомукше Илья Варламов не понял, почему дома, построенные 40 лет назад финнами, отличаются от панелек, возведенных нашими строителями.

Молодой мужчина погиб при взрыве котла

Взрыв произошел в воскресенье, 6 сентября, по адресу Коммунистов, 50, в цехе по обработке камня. Во время взрыва получил травмы находившийся в помещении 29-летний мужчина, который скончался на месте происшествия.

Следком Карелии начал проверку по факту ЧП.

Школьник погиб от токсичного вещества

Михаил Терещенко/ТАСС

В Кондопоге скончался 14-летний школьник, который отравился неизвестным веществом. "Причиной смерти подростка стал не наркотик, а неизвестное отравляющее вещество. Что именно привело к трагедии, сейчас выясняется", - сообщили "Столице на Онего" в Министерстве образования Карелии.

Следственный комитет Карелии по данному факту возбудил уголовное дело. Как сообщили в ведомстве, тело без признаков насильственной смерти обнаружил на улице прохожий и сообщил в правоохранительные органы.

Страшное ДТП – погибли два водителя

© DtpPtz.ru

Смертельное ДТП произошло 10 сентября в Сегежском районе. По сведениям ГИБДД Карелии, в 12.45 на 725 км федеральной автодороги "Кола" 55-летний водитель Volvo (житель Ленинградской области) допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автофургоном Peugeot Boxer.



После столкновения Volvo съехал в кювет с последующим наездом на деревья. Водитель скончался на месте ДТП. Водитель фургона (23-летний житель Костомукши) от полученных травм скончался в машине скорой помощи по по пути в больницу.

Тариф на тепло в Петрозаводске вырастет

Валерий Поташов / Столица на Онего

В развитие тепловых сетей Петрозаводска планируется вложить около 5 миллиардов рублей, но заплатить за это придется, в том числе, самим жителям.

В администрации Петрозаводска 7 сентября прошли публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения городского округа до 2032 года. По сути, жителям карельской столицы было предложено обсудить инвестиционную программу в области теплоэнергетики самого крупного муниципального образования республики, за реализацию которой им придется платить, в том числе, из своего кармана. Однако эта тема заинтересовала лишь три десятка горожан, причем едва ли не половину участников слушаний составили представители энергетических и коммунальных компаний, которые непосредственно связаны с реализацией схемы теплоснабжения.

Прогноз погоды на воскресенье



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Дождь, +11 ° …+12 ° 8 м/с ЮЗ 740 мм.рт.ст. 90% день Небольшой дождь, +11 ° …+13 ° 8 м/с З 740 мм.рт.ст. 80% вечер Небольшой дождь, +10 ° …+11 ° 6 м/с З 741 мм.рт.ст. 87% ночь Малооблачно, +9 ° …+10 ° 4 м/с З 743 мм.рт.ст. 82%

фото: Столица на Онего

Менее 10 процентов избирателей проголосовало на муниципальных выборах в Карелии

На повторных и дополнительных муниципальных выборах к полудню проголосовал 1941 избиратель, сообщили в ЦИК Карелии.

Центральная избирательная комиссия республики опубликовала данные по явке на выборы в Единый день голосования по состоянию на 12 часов: проголосовал 1941 избиратель, что составляет 8,83% от общего количества избирателей, включённых в списки.

Напомним, 13 сентября в 12 муниципальных районах республики в 8 утра открылись 43 избирательных участка. Всего замещаются 28 мандатов в представительных органах местного самоуправления и 10 должностей глав сельских поселений.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Автоинспекторы поймали двух пьяных водителей в поселке Карелии

В поселке Сяпся Прионежского района отстранили от управления автомобилями двух водителей, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Инцидент произошел 12 сентября. По поселку Сяпся пьяными разъезжали 61-летний и 45-летний водители. Инспекторы ДПС отстранили их от управления автомобилями, которые были помещены на специализированную стоянку. Нарушителей теперь ожидает суд. Водителям грозит лишение водительских прав и крупный штраф.

"Госавтоинспекция Карелии призывает всех граждан не оставаться безучастными и внести свой вклад в безопасность на дорогах. Если вам стали известны факты управления нетрезвым водителем - незамедлительно сообщите всю имеющуюся информацию в полицию по телефонам 102 или 112", - вновь напоминают в ГИБДД Карелии.

Ранее пьяный водитель разъезжал на мопеде по ночной деревне.

фото: Минспорта Карелии

Лыжница из Карелии показала лучший результат в кроссе на всероссийских соревнованиях

Ольга Жолудева стала первой в кроссе на Всероссийских соревнования по лыжным гонкам (лыжероллеры), сообщили в Минспорта Карелии.

С 11 по 13 сентября на базе областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" проходили Всероссийские соревнования по лыжным гонкам (лыжероллеры). В стартах приняли участие около 200 спортсменов из 35 регионов России. В программе соревнований - спринт свободным стилем, индивидуальная гонка классическим стилем, гонка преследования (кросс).

Карельская лыжница Ольга Жолудева заняла первое место в кроссе на дистанции 4 км. По сумме гонок спортсменка из Сегежи занимает шестую позицию.

Ранее спортсменка из Петрозаводска взяла "серебро" на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике.

фото: © РИА Новости. Константин Чалабов

Полицейские поймали подростка, воровавшего из автомобилей на севере Карелии

В Кеми задержали подростка, подозреваемого в серии хищений из автомобилей, сообщили в МВД Карелии.

По информации министерства, юноша брался за дверные ручки машин, проверяя, открыты ли они. Если удача была на его стороне, то проникал внутрь и похищал какую-нибудь, приглянувшуюся ему мелочь: как фонарик, жевательная резинка, парфюм. Когда подросток был установлен, сотрудники выяснили, что он похитил еще и мобильный телефон. Юноша рассказал полицейским, из какой именно машины он взял гаджет.

Сотрудники уголовного розыска установили владелицу похищенного, которая пояснила, что телефон у нее действительно пропал, но в полицию она не обращалась. Изъятый у подростка мобильник, полицией был возвращен потерпевшей.

По факту кражи мобильного телефона возбуждено уголовное дело.

Ранее в Карелии подросток попался на краже канализационных люков.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Пенсионерка из Карелии перевела лжеработнику банка более 170 тысяч рублей

Очередной жертвой телефонных мошенников стала жительница поселка Матросы Пряжинского района.

По сообщению МВД Карелии, в полицию обратилась женщина из поселка Матросы и рассказала, как ее обманули по телефону. Вечером ей позвонили с номера, содержавшего код другого региона (+7-901-ххх-хх-хх). При этом абонентка назвала себя работником известного российского банка. "По Вашему счету зафиксирована попытка снятия крупной денежной суммы. Вы подтверждаете операцию?" - эта информация сбила жительницу Карелии с толку. Полицейские настоятельно рекомендуют в подобных ситуациях прекращать разговор и самостоятельно набирать номер горячей линии банка, чтобы убедиться – оттуда Вас не беспокоили, со сбережениями все в порядке. В большинстве случаев мошенники, которые совершают так называемые "холодные обзвоны", больше не тревожат, считают в МВД Карелии.

Но сельчанка продолжила общение и совершила следующую ошибку. А именно – клиентов банков никогда не заставляют срочно изымать деньги. Здесь же от пенсионерки потребовали незамедлительно обналичить сбережения и перевести на продиктованный счет. Якобы через неделю банк сам вернет их обратно. И обладательница 171 000 рублей отправилась к банкомату, где сделала все, как велела неизвестная.

Но семь дней спустя возврат не случился. Зато злоумышленники выиграли время, чтобы запутать следы. Делясь с полицейскими переживаниями по поводу данного происшествия, заявительница указала, что знала о таких мошенничествах, но не смогла распознать аферистов.

По заявлению пенсионерки возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Петрозаводска за неделю перевел лжеработникам банка более 1 млн рублей.

фото: ©Игорь Георгиевский

Успешных школьников из районов Карелии ждет путешествие на Кижи

В двухдневное путешествие отправятся 442 школьника из восьми районов Карелии.

Ученики общеобразовательных школ и школ искусств из Прионежского, Пряжинского, Олонецкого, Суоярвского, Сегежского, Питкярантского, Калевальского и Кемского получили в награду за успехи в учёбе и творчестве возможность посетить остров Кижи и Петрозаводск, сообщается паблике "Республика Карелия".

В столице Карелии ребят ждет обзорная экскурсия по городу, посещение Дома Кантеле, Национального музея, Музыкального театра, а также участие в интерактивной программе с карельскими песнями и танцами.

Поездки по экскурсионным маршрутам пройдут с 14 сентября по 3 октября. Каждый ребёнок сможет принять участие в конкурсе на лучший отзыв о путешествии – в виде эссе, стихотворения или видеоролика, которые опубликуют в группе "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что школьников из Карелии обучат основам парусного спорта.

фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

За неделю Росгвардейцы в Карелии выезжали более 330 раз по сигналу тревоги

Группами задержания подразделений вневедомственной охраны Росгвардии по Карелии с 5 по 10 сентября совершено 338 выездов по сигналам тревоги с охраняемых объектов и квартир.

Как сообщили в управлении Росгвардии по Карелии, сотрудники, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали за административные правонарушения 18 человек. В 13 случаях удалось пресечь попытки краж имущества организаций.

Напомним, в прошлые выходные сотрудники Росгвардии в Карелии задержали 11 нарушителей.

фото: РИА Новости / Полина Черница

Фильм Кончаловского получил спецприз жюри кинофестиваля в Венеции

Фильм известного российского кинорежиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" был удостоен специального приза жюри на 77-м Венецианском кинофестивале.

Во время вручения награды режиссер поблагодарил свою жену Юлию Высоцкую, сыгравшую главную роль в фильме, а также продюсера Алишера Усманова, пишет РИА Новости.

"Спасибо, Венеция, за храбрость, за то, что нас подождали", — добавил он.

Драма "Дорогие товарищи" выйдет в прокат в ноябре. Фильм рассказывает о подавлении демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году.

Андрей Кончаловский уже был удостоен двух "Серебряных львов" за картины "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" в 2014 году, и "Рай" — в 2016 году.

Обладателем же "Золотого льва" на 77-м Венецианском кинофестивалестал фильм "Земля кочевников" (Nomadland) режиссера Хлои Чжао. Картина рассказывает о женщине, потерявшей дом и вынужденной жить в фургоне, перемещаясь по западу США. Главную роль в фильме сыграла обладательница двух "Оскаров" Фрэнсис Макдорманд.

"Серебряного льва" удостоилась картина "Жена шпиона" (Wife of a Spy), Киеши Куросавы.

Гран-при получил "Новый порядок" мексиканского режиссера Мишеля Франко.

фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Кратковременные дожди и порывистый ветер ожидаются в понедельник в Карелии

О погоде на 14 сентября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, завтра на территории республики будет облачно с прояснениями.

Местами, преимущественно по восточным и северным районам, пройдут кратковременные дожди.

Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый, сильный.

Температура воздуха ночью составит +4, +9 градусов, днем +11, +16 градусов.

В Петрозаводске прогнозируют также облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер западный, северо-западный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +6, +8 градусов. Днем потеплеет до +12, +14 градусов.

фото: Администрация Петрозаводска

В Петрозаводске высаживают многолетние растения и кустарники

Городской комбинат благоустройства продолжает сезонные работы по содержанию общественных территорий карельской столицы, сообщили в администрации города.

На этой неделе сотрудники комбината благоустройства выкашивают траву в Лососинском парке, возле петрозаводского автовокзала, на общественных территориях вдоль Первомайского и Октябрьского проспектов, а также на улице Ровио. На аллее Отцов на Ключевой сажают многолетние растения, на Сыктывкарской улице на Древлянке – декоративные кустарники. На Кукковке и в Центре пропалывают клумбы и цветники. Также в центральной части города и на аллее Энтузиастов стригут кустарники. На улице Мелентьевой и в сквере Ивана Молчанова ведут санитарную обрезку с "посадкой на пень". Такой способ обрезки стимулирует рост молодых побегов у взрослых кустарников, что восстанавливает живую изгородь, уточнили в мэрии.

Работы контролируют специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.

фото: Минспорта Карелии

Еще одну площадку ГТО устанавливают в Карелии

Новая площадка ГТО появится в Сортавале, сообщили в Минспорта Карелии.

Комплекс для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" устанавливают в парке Ваккосалми. На уличных тренажерах все желающие смогут тренироваться и готовиться к тестированию.

В рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" такие площадки уже появились в восьми населенных пунктах республики.

Ранее министр спорта Карелии опробовал на себе площадку ГТО в селе Деревянное Прионежского района.

фото: © pixabay.com

Эксперты прогнозируют рост цен на мобильную связь в России

До конца 2020 года цены на мобильную связь могут вырасти на пять-семь процентов.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на "Известия". Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил изданию, что в среднем цены на услуги связи с 2014 года растут на 15 процентов в год, и нынешний исключением не станет. По оценке эксперта, около половины этого роста операторы уже отыграли, поэтому до конца 2020 года цены могут повысить еще на семь процентов. Осенью, как считает Муртазин, операторы связи предложат клиентам новые тарифы, на которые переведут часть абонентов, а старые тарифные планы закроют.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков оценил возможный рост цен на мобильную связь примерно в пять процентов, а всего за год услуги связи подорожают на 12—15 процентов. Похожего мнения придерживается аналитик "Ренессанс капитала" Александр Венгранович. Он считает, что предпосылки для повышения цен на услуги связи есть, так как конкуренция не обостряется, а операторы связи хотят сохранить своих клиентов и максимально увеличить свои доходы от них.

Для клиентов повышение цен на услуги связи в основном пройдет незамеченным, предположил аналитик "Финам" Леонид Делицын. Он отметил, что это будет подано под видом новых тарифов с увеличенным потреблением трафика.

Начальник управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Елена Заева пояснила, что в начале нынешнего года операторы уже подняли цены на услуги связи на 10-12 процентов для четверти клиентов, увеличив цены на архивные тарифы. Повышение для рынка оценивается в районе от 1,5 до 2,2 процента. Заева также подчеркнула, что с марта этого года служба занимается мониторингом нагрузки сетей и цен на связи, а все действия операторов тщательно анализируют.

фото: Pixabay.com

Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе

Эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын поделился секретами приготовления и хранения распространенной кулинарной приправы.

Вокруг лаврового листа есть много мифов, которые можно развеять, уверен Синицын. Например, считается, что его нужно добавлять в блюдо целиком и оставлять после приготовления. Но этого категорически нельзя делать, считает шеф-повар, пишет РИА Новости со ссылкой на радио Sputnik.

"Чтобы правильно использовать лавровый лист, чтобы он давал пользу и максимально яркий вкус, его лучше положить за 5 или за 10 минут до окончания приготовления горячего блюда и обязательно вытащить после этого. Иначе вместе с эфирными маслами, которые дают приятный аромат, в блюдо переходит горечь. Это достаточно сильная специя, поэтому его нужно добавлять именно в горячие блюда, чтобы у него была возможность разойтись", – сказал он.

Лавровый лист – специя, которая не только придает блюду горчинку и приятный аромат.

"Лавровый лист является и хорошим антисептиком, поэтому его часто добавляют в соленья. С этой специей соленья будут храниться гораздо дольше", – отметил Синицын.

Важный момент – как правильно выбрать и хранить лавровый лист.

"Многие думают, что сухие, поломанные листочки, которые продаются в магазине специй – это здорово, но на самом деле это точно старые листы. Хороший лавровый лист должен быть ровным, не потресканным, зеленым и глянцевым. Если вы купили где-нибудь на рынке хороший качественный веник лаврового листа, можно поместить его в герметичную упаковку и отправить в морозилку и использовать непосредственно перед готовкой. Так он максимально сохранит в себе эфирные масла", – посоветовал шеф-повар.