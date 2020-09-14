Что случилось в Петрозаводске и Карелии 15 сентября

фото: © Марина Лысцева/ТАСС

Самолет из Сочи со вчерашнего дня не может доставить пассажиров в Петрозаводск

Рейс "Сочи-Петрозаводск", отложенный накануне из-за технической неисправности воздушного судна, до сих пор не доставил пассажиров в Карелию.

Как сообщили "Столице на Онего" пассажиры рейса "Сочи-Петрозаводск" авиакомпании "Северсталь", самолет, который должен был вылететь в понедельник, 14 сентября в 11.40, не смог набрать высоту. После двух попыток взлететь, самолет остался в аэропорту, рейс отложили.

"Должны были вылететь из Сочи в Петрозаводск в 11.40. Взлететь не смогли, зарулили на стоянку, всех высадили обратно в накопитель, обещали вылет в 14.40. В 14.50 пошли опять на взлёт, опять не смогли скорость набрать и зарулили на стоянку, всех попросили выйти", - сообщил нам пассажир рейса.

По словам нашего источника, багаж вернули пассажирам в терминале.

Как сообщили в Минтрансе Карелии, задержка рейса произошла из-за технической неисправности воздушного судна.

По информации Минтранса, авиакомпания "Северсталь" выслала для выполнения рейса в Петрозаводск другой самолет.

Ожидалось, что самолет вылетит в столицу Карелии из сочинского аэропорта в понедельник, в 21.40.

Однако, как сообщил "Столице на Онего" пассажир рейса, этого не произошло, вылет отложили до 8 часов утра вторника, 15 сентября.

фото: © "Столица на Онего"

Стало известно, когда начнется отопительный сезон в районах Карелии

С завтрашнего дня подключение тепла начнется в двух районах и Петрозаводске.

Об этом глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал на своей странице в "Контакте".

"Завтра в Петрозаводске начинаем отопительный сезон. Тепло одновременно пойдет и в социальные объекты, и в жилые дома. Соответствующий приказ Минстроем подписан накануне. Это решение мы приняли, учитывая эпидемиологическую обстановку, а также многочисленные обращения жителей города", - пишет руководитель региона.

Завтра же, по словам Парфенчикова, начнется подключение тепла в Лоухском и Кондопожском районах.

17 сентября тепло в батареи придет в Калевальском, Муезерском, Кемском, Беломорском, Сегежском и Медвежьегорском районах.

На следующей неделе планируется начать отопительный сезон в Пряжинском и Суоярвском районах, в Прионежье и Приладожье.

"Отмечу, что приказ о начале отопительного сезона в каждом районе Минстрой выпускает на основании заявки от органов местного самоуправления, а также предоставленных документов, подтверждающих готовность сетей. Тепло не приходит одномоментно во все объекты. На работы по подключению, регулировку систем управляющим организациям отводится 3 дня", - отметил Парфенчиков.

Напомним, отопительный сезон стартовал в республике с Костомукши. Там тепло стали подавать с 12 сентября.

фото: © МКОУ "Элисенваарская СОШ"

Школа в поселке Карелии переведена на дистанционное обучение из-за заражения COVID-19

Педагоги и ученик поселковой школы в Лахденпохском районе заразились коронавирусом: учебное заведение переведено на дистант.

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о заражении коронавирусом одного педагога и двух учеников в школе поселка Элисенваара. В этой связи обучение в школе было решено перевести в дистанционный формат.

"В школе поселка Элисенваара на минувшей неделе выявлены еще три случая коронавирусной инфекции (2 педагога и 1 ученик). В связи с этим со вчерашнего дня вся школа на время карантина переведена на дистанционное обучение", - написал Парфенчиков в соцсети.

Напомним, ранее в поселке Элисенваара был зафиксирован самый первый с начала нового учебного года случай заболевания COVID-19 в школе, где учащихся пришлось отправить на карантин. Об этом заявлял ранее министр образования Карелии Роман Голубев. В учебном заведении тогда заболел школьник.

Затем случаи заражения выявили в одном из классов Академического лицея Петрозаводска. Случаи заражения коронавирусной инфекцией были зафиксированы в Финно-угорской школе, в автотранспортном техникуме и в медицинском колледже карельской столицы. Коронавирус был выявлен в Лицее №40, школе №3 в Петрозаводске, в школе поселка Мелиоративный Прионежского района. В Кондопоге на дистанционную форму обучения были переведены 74 школьника. Также на дистант отправились более полусотни студентов: группа Лесотехнического техникума (29 человек, один заболевший) и группа Музыкального колледжа им. К.Э. Раутио (22 человека, один заболевший). На дистанционное обучение из-за COVID-19 были переведены учащиеся кадетского корпуса, двух школ и двух колледжей: один класс (28 человек) в Петрозаводском кадетском корпусе, один класс (25 человек) в петрозаводской школе №33, еще один класс (25 человек) в лицее №40; в медицинском колледже студенты 1 группы (28 человек) и еще 8 студентов из числа контактных, в педагогическом колледже - 1 группа (22 человека).

фото: отдел МВД России по Пряжинскому району Карелии

Труп обнаружили в Карелии на берегу реки Шуя

Полиция Пряжинского района Карелии устанавливает личность мужчины, тело которого нашли в деревне Нижние Виданы на берегу реки Шуя.

Сотрудниками отдела МВД России по Пряжинскому району устанавливается личность мужчины, труп которого обнаружен 12 июня на берегу реки Шуя у деревни Нижние Виданы Пряжинского района.

Приметы: возраст 20-45 лет, рост 176-182 см.

На теле имелась одежда: футболка синего цвета «Finn Flare» (размер L), фрагмент брюк «Whitney».

Полиция просит всех, кому что-либо известно, незамедлительно сообщить по телефонам: +7-906-207-75-88, (814-56) 3-29-60, 3-12-39, 3-29-68.



фото: © ИТАР-ТАСС/Евгений Епанчинцев

Находившуюся в розыске жительницу Карелии нашли в канализационном люке мертвой

Женщину, которую искали в Кеми около трех недель, была жестоко убита.

Жительница Кеми 1985 года рождения не выходила на связь с родственниками с 25 августа. Ее искала полиция и близкие.

14 сентября в паблике "Общественный контроль г.Кемь" сообщили о трагической гибели девушки и объявили сбор средств для оказания финансовой помощи ее родным.







© паблик Вконтакте "Общественный контроль г. Кемь"

Как пишет "Карелия.Ньюс" со ссылкой на свой источник, тело жительницы Кеми было было обнаружено в канализационном люке. Оно было завернутым в ковер, на теле были ножевые ранения.

"По нашим данным, подозреваемые в убийстве задержаны. Предположительно, это муж и жена, которые были должны погибшей деньги. Как рассказал наш источник, 25 августа они позвонили девушке и назначили встречу якобы для передачи денег. С тех пор о нахождении кемлянки ничего не известно", - пишет издание.

У погибшей остались два сына – 14 и 7 лет.

Как сообщили "Столице на Онего" в Следкоме Карелии, СУСК разбирается сейчас в обстоятельствах произошедшего. Подробная информация будет позже.

Ранее сообщалось, что пропавшего 10 дней назад рыбака на озере в Карелии нашли мертвым без лица.

фото: © МВД Карелии

Предпринимателю Яблокову, обвиняемому в убийстве в центре Петрозаводска, добавили еще две статьи

Известному бизнесмену Евгению Яблокову, которого судят за убийство гражданина Азербайджана в центре столицы Карелии, предъявили обвинения еще по двум статьям.

Судья Петрозаводского городского суда Наталья Федичева накануне продлила срок содержания под стражей предпринимателя из Петрозаводска Евгения Яблокова до 17 декабря включительно. Об этом "Столице на Онего" сообщил адвокат Анатолий Хоменя, представляющий интересы стороны потерпевших.



Напомним, бизнесмена обвиняют в убийстве гражданина Азербайджана. ЧП произошло в марте этого года у дома №44 по улице "Правды" в Петрозаводске. По версии следствия, в ходе конфликта с мужчиной Яблоков выстрелил в него из своего охотничьего ружья. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Жертвой преступления стал водитель предпринимателя Марифа, содержащего в Карелии сеть шашлычных с одноименным названием.



Как сообщил Анатолий Хоменя, Евгению Яблокову на данный момент предъявлены дополнительные обвинения: в покушении на убийство двух коллег погибшего и в причинении имущественного вреда – по версии следствия, в момент стрельбы обвиняемый повредил пулями автомобиль и жилой дом.



По словам адвоката, 22 сентября Евгения Яблокова направят на комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Ранее сообщалось, что Яблоков направлялся в тюремную больницу после жалоб на галлюцинации.

фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

МЧС предупреждает жителей Карелии о заморозках

В Карелии объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков, которые ожидаются сегодня ночью.

По информации МЧС Карелии, ночью и утром 16 сентября местами по республике ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2ºС.

Ранее метеорологи сообщали, что с середины сентября в нескольких регионах России, включая Карелию, прогнозируются заморозки.

фото: © pixabay.com

В Петрозаводске мама девочки, получившей тяжелую травму при падении с гаражей, высудила 400 тысяч рублей

Собственники многоквартирного дома, к которому пристроены гаражи, заплатят семилетней петрозаводчанке компенсацию морального вреда, сообщили в прокуратуре Карелии.

Жительница Петрозаводска обратилась в суд в интересах своей 7-летней дочери, которая в результате падения осенью 2019 года с неогороженной надлежащим образом кровли гаражей, пристроенных к дому, получила открытую черепно-мозговую травму. Эксперты квалифицировали полученные ребенком травмы, как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. В связи с этим истица просила взыскать с собственников многоквартирного дома 500 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Строительной экспертизой, проведенной в рамках судебного рассмотрения спора, было установлено, что конструкция многоквартирного дома не соответствуют действующим строительным нормам: высота ограждений в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м, ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями, эксплуатация зданий (сооружений) должна предусматривает комплекс мероприятий по содержанию, обслуживанию и ремонту зданий (сооружений), обеспечивающих их безопасное функционирование и санитарное состояние в соотнесении с их функциональным назначением. Данные требования соблюдены не были.

Как отметили в прокуратуре, согласно положениям жилищного законодательства, собственник жилого помещения несет бремя содержания как квартиры, так и общего имущества в многоквартирном доме. На момент произошедшего с девочкой несчастного случая собственниками не был выбран способ управления имуществом дома в виде создания товарищества собственников жилья или привлечения какой-либо управляющей компании, в связи с чем управление осуществлялось ими непосредственно.

Решением Петрозаводского городского суда с собственников 12-квартирного дома в пользу мамы, действующей в интересах своей дочери, была взыскана компенсация морального вреда в 400 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

Ранее петрозаводчанка потребовала от детсада 200 тысяч рублей за травмирование дочки.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Интрига вокруг должности председателя Петросовета и секретаря городского отделения "Единой России" сохраняется

Спикер Петросовета Геннадий Боднарчук будет находиться под арестом до середины ноября.

Петрозаводский городской суд удовлетворил ходатайство Следкома Карелии о продлении ареста председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку на два месяца. Это значит, что обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере глава депутатского корпуса карельской столицы как минимум до середины ноября будет находиться в следственном изоляторе.

Любопытно, что при этом Боднарчук формально сохраняет и свою должность в Петросовете, и одновременно остается политическим лидером петрозаводских единороссов. Интрига вокруг кресла председателя горсовета и статуса секретаря городского отделения "Единой России" сохраняется.

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фото: © Артем Геодакян/ ТАСС

В Карелии за сутки COVID-19 подтвердили у 29 человек

Число инфицированных в республике возросло до 3514, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Карелии подтверждены 29 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 25, в Лахденпохье – 1, в Олонецком районе – 1 (деревня Мегрега), в Питкярантском районе – 1 (поселок Ляскеля), в Пряжинском районе – 1 (поселок Матросы).

Выздоровели еще 30 человек: в Петрозаводске – 16, в Костомукше – 1, в Питкярантском районе – 2, в Кондопожском районе – 3, в Сортавальском районе – 2, в Кемском районе – 2, в Олонецком районе – 1, в Лахденпохском районе – 1, в Беломорском районе – 2.

Всего выздоровели 2869 человек.

На самокарантине находятся 955 человек (+6 за сутки).

В обсерваторе пребывает один человек.

Проведено 160314 исследований (+959 за сутки).

За последние 24 часа летальных случаев не зафиксировано. Всего в республике умерли 32 пациента с ковидной инфекцией.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 572,3 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 728 случаев, по Северо-Западу – 736,7.

фото: правительство Карелии

Игорь Зубарев: "Задача специализированных рыбных магазинов от местных производителей - обеспечить жителей Карелии доступной и качественной продукцией"

Сенатор Игорь Зубарев принял участие в открытии второго в Петрозаводске рыбного магазина известного кондопожского форелевода Николая Федоренко.

В минувший понедельник, 14 сентября, на улице Льва Толстого в Петрозаводске открылся новый магазин-кафе, где можно приобрести и попробовать фирменную рыбную продукцию предпринимателя из Кондопожского района Николая Федоренко.

Для форелевода, который с 1999 года занимается выращиванием рыбы в Онежском озере, это уже шестая по счету торговая точка. Сегодня разнообразную рыбную продукцию Федоренко можно приобрести в поселках Березовка и Янишполе, в Кондопоге, Петрозаводске и Москве. В своем цеху в Березовке предприниматель солит и коптит форель, зубатку, окуня, палтус и скумбрию, перерабатывает икру и печень. А с 2018 года он производит и рыбий жир. На предприятии, где за прошлый год выращено 2,4 тонн рыбы, работают более 100 человек.

"Долгосрочная стратегия развития рыбохозяйственного комплекса, разработанная Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, находится в зоне особого внимания Совета Федерации. Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию постоянно мониторит исполнение данного документа. И именно такие предприниматели, как Николай Федоренко, помогают в успешной реализации стратегии. Развитие рыбоводческих и рыбоперерабатывающих предприятий, где нацелены на повышение качества отечественной продукции, открытие специализированные рыбных магазинов с прямыми поставками от производителя, в конечной итоге, позволят обеспечить население широким ассортиментом безопасной и качественной продукции по доступным ценам", - считает парламентарий.

Первые посетители нового магазина "У якоря" в Петрозаводске оценили продукцию Федоренко, которая многократно завоевывала награды на различных выставках.

"Чем больше таких магазинов будет в Карелии, тем лучше для ее жителей и гостей", - уверен сенатор.

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

Полиция Петрозаводска разыскивает парочку, укравшую продукты из магазина (ВИДЕО)

В краже подозревают двух посетителей магазина, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска устанавливаются личности подозреваемых, запечатленных на видеозаписи. Мужчина и женщина подозреваются в хищении товара из продуктового магазина, совершенном 11 сентября.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении данных граждан, просят сообщать значимую информацию по номеру телефона: +7921-455-28-85.

Конфиденциальность гарантируется.

Новость о 26 млн руб премии гендиректору "Кареллеспрома" Павлу Дегтяреву стала "Эксклюзивом года"

Светлана Лысенко стала победителем конкурса Союза журналистов Карелии по итогам 2019 года за новость о 26 млн руб премии гендиректору "Кареллеспрома" Павлу Дегтяреву.

Союз журналистов Карелии подвел итоги традиционного конкурса профессионального мастерства.

В номинации "Эксклюзив года" дипломом была награждена заслуженный журналист Карелии Светлана Лысенко за новость о назначении гендиректору "Кареллеспрома" Павлу Дегтяреву премии в 26 млн рублей, опубликованную на страницах делового издания "Вести Карелии".

Напомним, что Павел Дегтярев, который в настоящее время уже не руководит лесопромышленным холдингом, пытался доказать в суде, что одна из публикаций о премии является унижением его чести, достоинства и деловой репутации, однако проиграл в обоих инстанциях – суд признал правоту журналиста.

Лауреатом конкурса Союза журналистов Карелии также стала главный редактор "Столицы на Онего" Наталья Захарчук. Она победила в номинации "Интервью года" за публикацию "Кто-то же должен это делать. Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков совсем не похож на министра".

Лучшее интервью 2019 года было опубликовано в рамках авторского проекта "Кофе со сливками".

фото: © "Столица на Онего"

Пассажиров задержанного на сутки рейса "Сочи-Петрозаводск" обещают доставить в Карелию сегодня днем

Рейс "Сочи-Петрозаводск" авиакомпании "Северсталь" задерживается уже на сутки.

Как стало известно "Столице на Онего", на рейс идет регистрация, самолет должен вылететь около полудня.

Напомним, самолет, который должен был вылететь в понедельник, 14 сентября в 11.40 из Сочи в Петрозаводск, не смог набрать высоту. После двух попыток взлететь, судно осталось в аэропорту, рейс отложили.

Как сообщили в Минтрансе Карелии, задержка рейса произошла из-за технической неисправности воздушного судна.

Ожидалось, что самолет вылетит в столицу Карелии из сочинского аэропорта в понедельник, в 21.40, но рейс перенесли на вторник.

фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

В Карелии 13 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ

Помимо коронавируса сейчас начинается подъем и сезонных вирусных заболеваний.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте", с начала прошлой недели 13 классов в школах республики были отправлены на карантин: по одному классу в Пиндушской и Повенецкой школах, 4 класса в Суккозерской школе, один класс в Шелтозерской школе, один в Кадетском корпусе им А. Невского, три класса в Сегежской школе № 6 и два класса в Пряжинской школе.

"Но сейчас обращаюсь ко взрослым жителям республики и особенно к петрозаводчанам: строгое соблюдение масочного режима, социальной дистанции – это действенные меры профилактики не только коронавируса, но и респираторных инфекций. Убедительно прошу проявить дисциплинированность и быть в этом вопросе примером своим детям", – написал глава республики.

фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2021 году

Среднегодовой размер пенсии по старости в 2021 году вырастет на 6,3% и составит 17443 рубля, но в Карелии эта сумма будет больше.

Рассчеты размера пенсий в целом по России представило министерство труда со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда на 2021-2023 годы.

"Индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий - на уровне 2,6%. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17443 рубля", - говорится в сообщении. На сколько вырастут пенсии в Карелии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: "Новая газета"

Юристы вступились за права дворника из Петрозаводска, которого лишают гражданства за экстремизм

Фонд "Русь сидящая" попросил Верховной суд Карелии обратиться в Конституционный суд для оценки практики лишения российского гражданства из-за совершенных человеком преступлений.

Поводом для этого стало дело Алексея Новикова, который до 2005 года жил с советским паспортом, а этой весной был лишен российского гражданства. МВД требует от него покинуть страну, хотя его родины - Украинской ССР - не существует. Правозащитники считают, что данные действия по лишению гражданства нарушают Конституцию. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Новиков родился в 1969 году на территории Украинской ССР, а в 1987 году переехал на территорию современной России. Несмотря на распад Союза, он продолжал жить с советским паспортом и лишь в 2005 году получил гражданство РФ. В 2017 году мужчину обвинили в приготовлении к участию в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). На суде он заявил, что оговорил себя под пытками, но все же был приговорен к нескольким годам колонии. В апреле 2020 года ГУ МВД по Москве аннулировало принятие Алексея Новикова в гражданство РФ. В пояснении указывалось, что осуждение по "террористической статье" по ст. 22 ФЗ "О гражданстве РФ" приравнивается к "сообщению заведомо ложных сведений в отношении соблюдать Конституцию и законодательство РФ", а это является основанием для лишения гражданства.

Петрозаводский городской суд встал на сторону МВД, теперь дело рассматривается в Верховном суде Карелии.

На заседании 11 сентября юрист фонда "Русь сидящая" Ольга Подоплелова ходатайствовала о направлении Верховным судом Карелии запроса по делу в Конституционный суд РФ.

В ходатайстве юрист указала, что ч. 1 и 2 ст. 22 закона о гражданстве позволяют лишать гражданства тех, кто приобрел его в порядке правопреемства государств и никогда не имел другого. По ее мнению, это нарушает ст. 6 и 55 Конституции: гражданин России не может быть лишен своего гражданства, а его права и свободы могут ограничиваться только для защиты конституционного строя. В документе Подоплелова сделала акцент и на других аспектах, которые, по ее мнению, говорят о нарушении прав ее подзащитного. В частности, действующие нормы не учитывают давность вступления в гражданство; трудности, с которыми столкнутся человек и его семья из-за отъезда; прочность культурных связей и другие важные критерии. При этом МВД не обязано уведомлять человека о начале рассмотрения вопроса о лишении его гражданства, что, по оценке юриста, не позволяет человеку реализовать право на защиту. Кроме того, поправки с перечнем преступлений, за совершение которых человек лишается гражданства РФ, вступили в силу лишь 1 сентября 2017 года, а приговор в отношении Алексея Новикова вступил в силу 18 мая 2017 года, то есть раньше.

Верховный суд Карелии должен объявить решение по ходатайству 8 октября.

Напомним, Алексей Новиков был признан виновным в приготовлении к участию в деятельности террористической организации и возбуждении ненависти к русским в репосте в соцсети. Уголовное дело было возбуждено после того, как он весной 2016 года сделал и затем сразу удалил репост во "ВКонтакте", речь в котором шла о деятельности запрещенной в России организации и "уничтоженной промышленности СССР". После этого мужчина был задержан и затем, как он утверждает, под пытками рассказал, что собирался в Сирию воевать на стороне боевиков. Новиков отсидел срок в колонии. Спустя год после освобождения у Новикова забрали паспорта, отменив решение о принятии в гражданство. Таким образом, Алексей Новиков оказался лишен гражданства и должен покинуть пределы России.

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

Роспотребнадзор заявил, что переболевший COVID-19 может быть заразен в течение нескольких месяцев

Переболевший человек выделяет коронавирус до 90 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Наши наблюдения сегодня – до 48 дней , а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет", – рассказала Анна Попова на заседании президиума РАН.



Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал, что в среднем человек остается опасным две недели, сообщает издание "РИА Новости".



"Но исключения могут быть, исключения такого длительного выделения вируса . Заразиться вполне реально", – добавил он.



Эксперт также отметил, что гарантий от повторного заражения, в том числе после вакцинации, нет: прививка лишь повышает шансы избежать инфицирования.

фото: Ярослав Чингаев/ТАСС

Рекордное снижение ставок по ипотеке произошло в Карелии

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным жителям Карелии, составила 7,2% достигнув нового исторического минимума.

Об этом сообщили в пресс-службе Отделения-Национального банка по Республике Карелия Северо-Западного главного управления Банка России.

Банк подготовил данные о ситуации с ипотечным кредитование по состоянию на 1 июля. Объем ипотечного портфеля в Карелии составил 33,4 млрд рублей, что на 11,2% больше аналогичного показателя на 1 июля 2019 года. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © страница вконтакте Константин Савандер

Священник из Петрозаводска раздает картофель и яблоки нуждающимся

Священник Константин Савандер заявил о готовности раздать картофель и яблоки нуждающимся горожанам.

Константин Савандер опубликовал в соцсети пост с обращением ко всем горожанам, испытывающим потребность в еде. Священник заявил, что готов поделиться картофелем и яблоками.

"Обращаюсь к прихожанам Ключевского храма и др. петрозаводским православным! Настала пора помочь неимущим! Мы сегодня собрали картошку - ее надо помочь раздать тем, кто действительно очень нуждается (по вашему усмотрению). Приезжайте-забирайте-раздавайте... То же касается и яблок, если сможете достать....", - написал Константин Савандер.

Ранее священник из Петрозаводска призывал мастерить маски-экраны от коронавируса.

фото: © Музыкальный театр Республики Карелия

Для театров в Карелии сняты ограничения по рассадке зрителей в масках

Зрителей на первый спектакль в Музыкальном театре Карелии сегодня будут пускать на все места при условии наличия у них масок.

Музыкальный театр 15 сентября даст первый спектакль в новом сезоне на большой сцене. Зрители смогут увидеть постановку "Бременские музыканты".

"Замечательная новость – теперь спектакли в театре могут идти при полном зале. И первый наш вечер, когда зрители смогут занять все места, – это "Бременские музыканты". На него редко удается попасть всем желающим", – пишут в паблике театра.

Как выяснила "Столица на Онего", ограничения по рассадке зрителей в зале театре были сняты после полученных разъяснений из Минкультуры Карелии, которое довело для сведения подведомственных учреждений, информацию Роспотребнадзора. Согласно рекомендациям зрители допускаются на всю площадку мероприятия (спектакль, представление, концерт) при наличии защитной маски.

Как сообщили в Музыкальном театре, при входе зрителям сегодня будут измерять температуру и проверять у них наличие защитных масок.

"Просим наших зрителей, если они чувствуют, что заболевают, лучше отложите посещение театра до выздоровления", – сказали в Музыкальном театре.

Напомним, в связи с выявлением очага коронавируса в Музыкальном театре Карелии начало сезона отложено. Премьеру оперетты "Мистер Икс" в Музтеатре Карелии перенесли на октябрь.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Народное гулянье в Петрозаводске пройдет в режиме онлайн из-за угрозы COVID-19

Администрация карельской столицы заявила, что празднования "Марьяне" в традиционном формате в этом году не будет.

Народное гулянье "Марьяне" пройдет 4 ноября в дистанционном формате, сообщает пресс-центр мэрии Петрозавдска.

"В этом году народное гулянье "Марьяне" пройдёт в онлайн-формате в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и запретом на проведение массовых мероприятий. 4 ноября на обновлённом сайте Городского дома культуры подведут итоги заранее объявленных конкурсов", - говорится в заявлении администрации карельской столицы.

Народное гулянье "Марьяне" проводится в Петрозаводске с 2017 года. Оно проходит 4 ноября, в День народного единства. Слово "Марьяне" в переводе с карельского означает "ягодка", поэтому вся символика и идея праздника связаны с карельскими ягодами.

В прошлом году участники празднования соорудили в Петрозаводске "Царь-пирог".

фото: Петр Ковалев/ИТАР-ТАСС/Интерпресс

Застройщики в Карелии получат господдержку для возведения жилых домов с встроенными гаражами

Правительство Карелии намерено с помощью налоговых преференций стимулировать застройщиков возводить жилые дома с встроенными гаражами и машино-местами.

Это следует из пояснительной записки к законопроекту о внесении изменений в налоговое законодательство, который правительство внесло в парламент.

Согласно проекту закона, планируется разрешить застройщикам временно не платить налог на встроенные гаражи и машино-места, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость. Почему правительство готово пойти на сокращение поступлений в бюджет, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © пресс-служба Аппарата Законодательного Собрания Республики Карелия

Элиссан Шандалович рассказал о главных решениях депутатов на первом заседании парламента в осенней сессии

Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович подвел итоги первого после каникул заседания парламента Карелии, которое состоялось 15 сентября, и обозначил задачи в осенней сессии.

Как рассказал журналистам Элиссан Шандалович, депутаты последовательно расширяют возможности использования регионального материнского капитала, размер которого сейчас 105,5 тысяч рублей. Ранее были приняты изменения в законодательство, позволяющие направлять его на улучшение жилищных условий, выплаты по кредитам на покупку жилья, оплату детского сада, а также на обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации.

"Сегодня, отвечая на обращения к нам многодетных семей, депутатами было принято решение поддержать их предложение, дающее возможность использовать материнский капитал на приобретение легкового автотранспорта и сельхозтехники. Я думаю, это будет дополнительным подспорьем для многодетных семей Карелии", – сказал Элиссан Шандалович и добавил, что норма вступит в силу с 1 января 2021 года.

По словам парламентария, в окончательном чтении депутаты также приняли поправки в закон "Об образовании", предусматривающие выплату компенсаций за оплату жилья и коммунальных услуг директорам школ и детских садов на селе и их заместителям. Ранее льгота распространялась только на сельских педагогов.

"Я считаю это справедливо. Данной мерой смогут воспользоваться работники образовательных организаций в сельских населенных пунктах республики. Это еще одна из дополнительных мер поддержки жителей на селе", – отметил Элиссан Шандалович.

Кроме этого, депутаты продолжили работу над налоговым законодательством. В первом чтении поддержан проект закона, которым вводится пакет налоговых мер поддержки для резидентов Арктической зоны в Карелии, куда входят Лоухский, Беломорский, Кемский, Сегежский, Калевальский районы и Костомукшский городской округ.

"Вновь зарегистрированные на данных территориях организации-резиденты будут освобождены от налога на имущество и налога на прибыль. По истечении пятилетнего срока они могут претендовать на налоговые послабления", – пояснил спикер парламента.

Кроме этого, в первом чтении принято решение о снижении транспортного налога на 50% для родителей и опекунов, которые воспитывают детей-инвалидов.

Элиссан Шандалович также обозначил главные задачи на осеннюю сессию.

"В первую очередь это работа над бюджетом Республики Карелия. Мы прекрасно понимаем, что перед нами стоят очень серьезные и непростые задачи, связанные с теми проблемами, которые создала пандемия. Я уверен, что совместная работа всех субъектов, которые формируют главный финансовый документ, поможет принять сбалансированный бюджет и выполнить все социальные обязательства", – сказал председатель Законодательного Собрания.

По словам парламентария, депутаты продолжат контролировать направления реализации послания Президента России, одно из важнейших – обеспечение младших школьников бесплатным горячим питанием.

Важнейшим направлением работы также станет внесение поправок в Конституцию Республики Карелия, республиканское законодательство в соответствии с теми изменениями, которые были внесены в Конституцию Российской Федерации.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Более пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в России

Общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в России на 15 сентября составило 1073849 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 5529 человек, заболевших COVID-19.

Выздоровели за время пандемии 884305 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 5605 пациентов.

Летальных случаев за все время: 18785, за последние сутки умерли 150 человек.

Новые случаи зафиксировали в 84 регионах. Больше всего: в Москве (730), Петербурге (206) и Ростовской области (165).

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Более 34 тысяч жителей Карелии привились за неделю от гриппа

Жители Карелии ответственно относятся к профилактике гриппа, считает глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

Министр на своей странице в "ВКонтакте" привел данные по началу прививочной кампании в регионе.

"Так, за пять дней, с 10 по 14 сентября, только в одном передвижном прививочном пункте специалистами Городской поликлиники №3 вакцинированы против вирусов сезонного гриппа 1406 человек", - написал Михаил Охлопков.

По его словам, жители республики ответственно относятся к профилактике гриппа.

На 14 сентября, за неделю с начала прививочной кампании, прививки сделали уже 31706 взрослых и 2705 детей.

Министр напомнил, что в эпидемический сезон 2020-2021 годов планируется провести иммунизацию против вирусов гриппа 60 % населения республики – 90 тысяч детей и 282 тысячи взрослых. Первая партия вакцины для взрослых, почти 150 тысяч доз, поступила во все медицинские организации, поставка детской вакцины, более 53 тысяч доз, завершается.

Ранее сообщалось, что в Карелии 13 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ.

фото: © "Столица на Онего"

Пневмонию диагностировали еще у семи жителей Карелии

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки еще семь человек попали в больницы Карелии с пневмонией.

С 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы уже 1260 пациентов, 75 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За сутки от этого диагноза никто не умер.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на коронавирус.

фото: © Константин Чалабов/РИА Новости

Клещи продолжают кусать жителей Карелии несмотря на холода

За последнюю неделю число обратившихся по поводу присасывания клещей выросло на 33, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

С начала эпидсезона в республике жертвами клещей стали 3061 человек, из них детей – 792. Неделю назад было 3028 обращений (на 33 меньше).

В республике экстренную иммуноглобулинопрофилактику получили 17,9% от числа обратившихся.

С начала эпидсезона лабораторно и клинически подтверждено 15 (+3) случаев заболевания клещевым энцефалитом и 20 (+2) случаев заболевания клещевым боррелиозом.

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В Карелии за неделю ОРВИ заболели около шести тысяч человек

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 5867 случая заболевания ОРВИ, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения выше уровня эпидемического порога на 54,1%. Превышение отмечено среди детей школьного возраста 7-14 лет (+63,9%) и взрослых 15 лет и старше (+67,0%).

На прошлой неделе заболело на 2764 человека больше, чем на позапрошлой – больше на 89,1%.

Превышение среднемногонедельного уровня зарегистрировано в Беломорской, Кемском и Лоухском районах, а также в Костомукше.

Напомним, в Карелии 13 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ.

фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Потребкооперации вернут льготу, чтоб сохранить сельскую торговлю в Карелии

Власти Карелии готовы вернуть организациям потребительской кооперации, у которых есть магазины и столовые в сельской местности, льготу по налогу на имущество, отмененную в прошлом году.

Это следует из проекта закона о внесении изменений в налоговое законодательство, который обсуждается в парламенте республики.

Согласно документу, для потребкооперации планируется установить пониженную ставку по налогу на имущество в размере 0,5%. Такая ставка будет применяться в отношении имущества, "используемого ими при оказании услуг общественного питания и осуществлении торговой деятельности в сельской местности – в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость", говорится в пояснительной записке к проекту закона. В прошлом году в Карелии был принят закон об отмене пониженных ставок по налогу на прибыль и налогу на имущество для организаций потребительской кооперации. Представители кооперативов тогда предупреждали, что отмена льгот увеличит налоговую нагрузку на них в 3 раза и приведет к закрытию магазинов в малонаселенных деревнях и поселках. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".