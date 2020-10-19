Самые значимые события понедельника

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Территория у мэрии Петрозаводска напоминает линию обороны из траншей и каменных баррикад (ФОТО)

Работы по благоустройству сквера у городской администрации далеки от завершения.

В ночь на 19 октября в Петрозаводске выпал первый снег. Однако масштабные работы по благоустройству карельской столицы, на которые были выделены средства в рамках подготовки города к 100-летию образования республики, далеки от завершения.



© Валерий Поташов/Столица на Онего

По иронии судьбы самая плачевная ситуация сложилась у здания администрации Петрозаводского округа. Дорожно-строительная компания из Санкт-Петербурга "Зодчий" должна была закончить благоустраивать Сквер горсовета еще в конце августа. Но у мэрии вовсю идут земляные работы.



© Валерий Поташов/Столица на Онего

Горожане и туристы вынуждены обходить развороченные тротуары, а подходы к самому зданию администрации напоминают линию обороны из траншей и каменных баррикад.



© Валерий Поташов/Столица на Онего

В такой ситуации отмена праздничных мероприятий из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции стала для городских чиновников спасением. Очевидно, что карельская столица не успела бы подготовиться к юбилейным торжествам, которые были назначены на начало сентября.

фото: © Илья Тимин

Койко-мест для больных COVID-19 в Карелии остается все меньше

В ковид-центрах Карелии осталось всего 25,6% свободных коек для лечения больных коронавирусом.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии сократилась 19 октября до 25,6%, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Отметим, что на 18 октября этот показатель равнялся 28%.

Как пояснил Михаил Охлопков, нормой считается 20% свободных коек.

По данным на 19 октября в стационарах находятся 302 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 293 - в состоянии средней тяжести, 5 тяжелобольных и четыре человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщалось ранее, в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом в Карелии, было принято решение дополнительно перепрофилировать под специализированный стационар для борьбы с COVID -19 Центр паллиативной помощи на улице Льва Толстого в Петрозаводске.

фото: © "Столица на Онего"

ГИБДД Петрозаводска посоветовала начинающим водителям не выезжать на дороги сегодня

В связи с непогодой Госавтоинспекция Петрозаводска обратилась к водителям выбирать скорость, согласно дорожным условиям или отказаться от управления автомобилем.

В Петрозаводске утром в понедельник выпал первый снег, на дорогах – гололедца.

"Выбирайте скорость с учетом погодных условий! Будьте внимательны! Начинающим водителям сегодня рекомендуем отказаться от управления автомобилем!", - обратилась к водителям Госавтоинспекция.

Госавтоинспекция Карелии напомнила водителям быть осторожными на дороге, не выполнять резких маневров, соблюдать дистанцию и боковой интервал, выбирать безопасную скорость движения в соответствии с дорожными условиями.

фото: © "Столица на Онего"

Неизвестный сообщил о заминированной машине у детского сада в Петрозаводске (СРОЧНО)

Все оперативные службы столицы Карелии сегодня в полдень были подняты по тревоге из-за сообщения о бомбе рядом с детским садом в Петрозаводске.

Как стало известно "Столице на Онего", сегодня около 12.00 одному из работников детского сада на улице Жуковского,18 поступило сообщение, что рядом с детским учреждением находится заминированный автомобиль.

Работник детсада передал информацию о бомбе в МВД Карелии.

Все оперативные службы столицы Карелии были подняты по тревоге. На месте вызова работали сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, скорая помощь.

В правоохранительных органах подтвердили поступление информации о взрывном устройстве у детского сада, а также сообщили, что сообщение оказалось ложным.

Проводится проверка.

фото: © кадр из видео/камера "Сампо.ру"

Женщина попала под колеса иномарки 84-летнего водителя в Петрозаводске (ВИДЕО)

Сегодня днем в ДТП у Республиканской больницы пострадала 56-летняя женщина, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Как стало известно "Столице на Онего", сегодня в 12.21 84-летний водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на Лососинском шоссе, в районе Республиканской больницы.

От удара женщина отлетела на несколько метров и упала на проезжую часть.

С многочисленными травмами пострадавшая госпитализирована.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру".

фото: http://cosmosgroup.ru

Строительством сети гостиниц в Карелии займется знаменитый миллиардер

Известный бизнесмен, миллиардер Владимир Евтушенков, которому принадлежит компания "АФК "Система", владеющая Сегежским ЦБК, решил построить в Карелии сеть гостиниц.

Об этом сообщил вице-президент Segezha Group (входит в АФК "Система") Алексей Шерлыгин на бизнес-завтраке "Инвестиции в арктическую Карелию".

"Совсем недавно председатель Совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков принял решение о создании нескольких туристических объектов на территории Республика Карелия", - приводит слова Шерлыгина пресс-служба Segezha Group. Участвовать в этом проекте собирается компания Cosmos Hotel Group, которая входит в АФК "Система". В каких районах республики будут строить отели и коттеджные гостиничные городки , читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

За сутки в Карелии 56 человек заразились коронавирусом, один находится в тяжелом состоянии

О заболеваемости коронавирусной инфекцией в Карелии рассказали в оперштабе республики.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Карелии на 19 октября достигло 5306 человек.

Выздоровели за время пандемии 3970 пациентов.

Всего умерших – 44.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 56 человек. Из этого числа заболевших – 45 человек, из них 8 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 47 человек, в Пряжинском районе – 4 человека (поселок Чална – 3, поселок Кудама – 1), в Прионежском районе – 2 человека (село Шокша и поселок Мелиоративный), в Кеми – 1 человек, в Беломорске – 1 человек, в Суоярви – 1 человек.

Выздоровели еще 20 человек: в Петрозаводске – 17, в Кондопожском районе – 2 человека, в Лоухском районе – 1 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 864,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 953,6 случая, по Северо-Западу – 1196,3.

фото: © "Столица на Онего"

Синоптики предупреждают о перепаде температур на 13 градусов на Северо-Западе

Научный руководитель Гидрометцентра предупредил о необычной погоде в части России.

В пятницу, 23 октября, жителей европейской части России ждет необычная погода. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщают РИА Новости.

По словам Вильфанда, в пятницу на востоке Северо-Западного округа, будет низкое атмосферное давление, после чего произойдет изменение циркуляции воздуха, и по восточной части будут перемещаться "хорошо выраженные южные потоки".



Это приведет к повышению температуры и усилению дождей, объяснил специалист. Он добавил, что во второй половине дня в четверг, 22 октября, осадки усилятся.

В пятницу температура достигнет 13 градусов, превысив норму на три градуса, но при этом сохранятся облачность и дожди, а затем снова вернется холодная погода.

фото: © pixabay.com

У жительницы Петрозаводска загорелись волосы, когда она жарила блины

Женщину с термическими ожогами 10% тела доставили в БСМП, рассказали в пресс-службе МЧС Карелии.

В воскресенье, 18 октября, в 20.37 в дежурную службу пожарной части Петрозаводска поступил вызов в квартиру дома по Октябрьскому проспекту.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили 56-летнюю женщину с термическими ожогами шеи, головы и туловища.

Как выяснилось, женщина жарила блины. Наклонилась что-то поднять, и пламя от газовой плиты охватило волосы.

Врачи диагностировали у пострадавшей термические ожоги 2 и 3 степени на площади 8-10% тела. Женщину госпитализировали.

фото: © кадр из видео/камера "Ситилинк"

В Петрозаводске водитель сбил 13-летнюю велосипедистку на "зебре" и скрылся с места ДТП (ВИДЕО)

Госавтоинспекция Петрозаводска ищет очевидцев происшествия, в котором пострадал ребенок.

По информации ГИБДД города, в минувшее воскресенье, 18 октября, в 12.59 на пересечении Лесного проспекта и Лососинского шоссе неустановленный водитель на неустановленном автомобиле (предположительно Nissan Almera) совершил наезд на велосипедиста. Девочка-подросток пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде. Водитель с места ДТП скрылся, в ГИБДД не сообщил.

В результате происшествия 13-летняя велосипедистка получила травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного ДТП. Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

фото: © "Столица на Онего"

Мокрый снег накроет четыре района Карелии

МЧС Карелии предупреждает о сильном налипании мокрого снега в четырех районах республики.

По данным ведомства, 19 октября в ближайшие три часа местами по центральным районам Карелии ожидается сильное налипание мокрого снега.

Под действие опасного явления могут попасть Медвежьегорский, Муезерский, Сегежский, Суоярвский районы.

Существует вероятность (0,4) возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев, аварий на трансформаторных подстанциях; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

Ранее ГИБДД Петрозаводска посоветовала начинающим водителям не выезжать на дороги сегодня.

фото: © ГУ МЧС по РК

Гонщик в Петрозаводске вылетел на газон (ВИДЕО)

ДТП произошло в минувшее воскресенье на Лососинском шоссе.

Как сообщает ДТП ПТЗ, 18 октября в 07:40 на Лососинском шоссе, у дома №12а произошла авария с участием легкового автомобиля Skoda Rapid.

Легковушка двигалась по шоссе в сторону центра. В районе пересечения с Высотным проездом автомобиль наехал правой стороной на бордюрный камень, после чего его занесло, и он выехал за пределы дорожного полотна влево. Машина пересекла проезжую часть Высотного проезда и остановилась на газоне у автозаправочной станции.

К счастью, в момент ДТП на полосе встречного движения не оказалось транспортных средств.



© ГУ МЧС по РК

Обошлось без жертв.

Видеорегистратор очевидца Дмитрия Колесникова запечатлел момент ДТП.

Ранее автомобиль перевернулся в результате ДТП под Петрозаводском.

фото: http://dtpptz.ru

Еще одна дорога в Карелии может стать федеральной, тогда ее перестроят

Власти Карелии рассчитывают передать в федеральную собственность автодорогу от Лоухи до пункта пропуска "Суоперя" на границе с Финляндией – в этом случае трасса будет фактически построена заново.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе "Прямой линии" на странице правительства республики Вконтакте.

"Дорога важная, дорога теперь арктическая, и туда нужны колоссальные деньги, потому что в принципе там дороги нет, там направление…153 километра, если не ошибаюсь, и там дороги нет, асфальт, по-моему, положен прямо на грунт, на болото. Поэтому это все придется, конечно, переделывать. Если это, дай Бог, удастся сделать по федеральным нормативам, мы получим достойную северную федеральную дорогу", - сказал Парфенчиков. На какой стадии сейчас находится процесс смены собственника, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: фото со страницы Алексея Трунова

Одиночные пикеты в поддержку Юрия Дмитриева прошли в Петрозаводске (ФОТО)

Сторонники осужденного за педофилию поисковика Юрия Дмитриева провели одиночные пикеты в столице Карелии.

Несколько человек в минувшую субботу собрались на Студенческом бульваре напротив ПетрГУ, чтобы выразить поддержку карельскому поисковику Юрию Дмитриеву, осужденному за педофилию. Активисты провели одиночные пикеты, держа в руках плакаты:

"Не допустим повторения Сандармоха. Свободу Юрию Дмитриеву!", "Приговор Юрию Дмитриеву – торжество зла" и другие.

Как рассказал в соцсети один из участников акции – блогер Алексей Трунов, стражи порядка не мешали проведению пикетов, хотя "внимание спецслужб не ослабевает".

Напомним, 29 сентября Верховный суд Карелии назначил исследователю сталинских репрессий Юрию Дмитриеву наказание в виде лишения свободы на 13 лет в колонии строгого режима.

Дело по двум другим обвинениям - об изготовлении детской порнографии и хранении фрагментов ружья - суд направил на новое рассмотрение. 22 июля Петрозаводский городской суд оправдал историка по этим двум пунктам, а по делу о насилии назначил 3,5 года с учетом смягчающих обстоятельств.

Юрий Дмитриев вину не признает. По оценке осужденного, его преследуют за изучение событий в Сандармохе – месте массовых советских расстрелов в окрестностях карельского города Медвежьегорска, которое было обнаружено в конце 90-х годов. В поддержку арестованного выступили многие известные деятели культуры, науки и политики из России и других стран.

фото: © кадр из видео/страница Вконтакте Людмилы Цымерман

Школьник из Петрозаводска отправится в путешествие в Арктику

Петрозаводский хоккеист победил во Всероссийском конкурсе "Ледокол знаний", где главный приз - участие в экспедиции на ледоколе в Арктику.

Радио Energy назвало победителя Всероссийского конкурса для старшеклассников и первокурсников "Ледокол знаний". Им стал 15-лений школьник из Петрозаводска Евгений. За его видео-визитку проголосовало больше всего участников опроса. В следующем году он отправится в экспедицию на Северный полюс на атомном ледоколе.

Напомним, во время конкурса ученикам 7–10-х классов и первокурсникам профессиональных образовательных организаций отвечали на вопросы о науке, окружающем мире и современных технологиях. Конкурс проводит Госкорпорация "Росатом".

фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Установлены максимальные отпускные цены на лекарства от коронавируса

Минздрав зарегистрировал предельные отпускные цены на препараты от коронавируса "Арепливир" и "Авифавир" по 100 рублей за таблетку.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Минздравом России изданы приказы о государственной регистрации предельной отпускной цены производителя на лекарственные препараты для медицинского применения с торговыми наименованиями: Авифавир (ООО ‘’Кромис’’) 200 мг., 10 шт. - 1 000, 00 р.; 40 шт. - 4 000, 00 р.; 50 шт. - 5 000, 00 р.", - говорится в сообщении. О ценах на второй препарат читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Артем Геодакян / ТАСС

Минфин Карелии объяснил, на какие цели пойдут дополнительные 3,1 млрд из федеральной казны

Доходная часть бюджета Карелии в октябре увеличилась на 3,1 млрд рублей за счет дополнительных межбюджетных трансфертов из федеральной казны – деньги пойдут на экономику и социальную сферу.

Соответствующие изменения внесены в закон о бюджете на 2020 год на сессии парламента республики 15 октября.

На какие статьи расходов будут направлены дополнительные ресурсы, объяснили в министерстве финансов Карелии. "Дополнительные федеральные средства в соответствии с целевым назначением направляются на реализацию мероприятий, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, в том числе на предоставление доплат работникам здравоохранения и социального обслуживания, дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций, мероприятия в сфере занятости", - говорится в сообщении Минфина. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Стояна Васева / ТАСС

Парламент Карелии принял в окончательном чтении пакет налоговых поправок

Парламент Карелии во втором окончательном чтении принял проект республиканского закона о внесении изменений в налоговое законодательство.

Наиболее важные изменения прокомментировали в Минфине республики.

В частности, предусматриваются меры поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших статус резидентов Арктической зоны. В отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, снижены ставки налога на имущество для организаций потребительской кооперации в отношении имущества, используемого ими в сельской местности. Право на двукратное снижение транспортного налога получат родители (или законные представители) детей-инвалидов, которые являются владельцами легковых автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил. Подробнее о других налоговых поправках читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © паблик Вконтакте Психолог Юлия Щёголева

Психолог из Петрозаводска: "Большинство живодеров – вменяемы!"

Кто такие живодёры и откуда у них столько зла – медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щёголева – об участившихся случаях жестокости по отношению к животным.

"В последнее время мы все чаще сталкиваемся с информацией, от соприкосновения с которой кровь стынет в жилах. Преступления в отношении животных поражают своей жестокостью. Бытует мнение, что совершить подобное могут только люди с психиатрическими диагнозами. Многие убеждены, что разумный человек, человек в своем уме, не может совершить такое…

Большинство живодеров – вменяемы! Часть из них может состоять на учете в психо – неврологических диспансерах, иметь психиатрический диагноз, часть – никогда не обращались за психиатрической помощью", - рассказала Юлия Щеголева.

Подробнее читайте в материале "Живодеры выбирают слабых".

фото: ИТАР-ТАСС/Антон Буценко

ДРСУ в Карелии перестали банкротиться и начали зарабатывать, заявил Щебекин

Главным отличием работы дорожной отрасли Карелии в 2020 году стало получение прибыли государственными ДРСУ – раньше многие работали в убыток, а некоторые находились в процедуре банкротства.

Об этом сообщил министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Сергей Щебекин в ходе "Прямой линии" на странице правительства республики Вконтакте.

"Наши ДРСУ перестали банкротиться и стали зарабатывать деньги...", - сказал Щебекин. По его словам, в результате удалось решить основную проблему - обновление техники. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Ведомости/ТАСС Автор: Евгений Разумный

Карелия вошла в число антилидеров по закредитованности населения

Уровень закредитованности населения Карелии – один из самых высоких на Северо-Западе России и выше, чем, в среднем, по стране.

Такой вывод следует из результатов исследования агентства РИА Новости, составившего рейтинг регионов России по уровню закредитованности населения.

Этот показатель оценивался как соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам и годовой зарплаты. В Карелии размер долга каждого трудоустроенного жителя республики составляет, в среднем, 286,9 тыс. рублей – это 61,5% от размера годовой зарплаты. Как это соотносится с показателями других регионов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © АО "ПСК"

Прионежская сетевая компания предупреждает о кратковременных отключениях электроэнергии в районах Карелии

В республике продолжаются неотложные ремонты на электрических сетях, направленные на повышение надежности энергоснабжения потребителей.

Как пояснили в компании, временные отключения связаны также с присоединением к сетям вновь построенных линий электропередачи и с технологическим присоединением новых потребителей. АО "ПСК" приносит извинения жителям республики за временные неудобства.

Временные отключения с 18 по 24 октября возможны:

Кемский муниципальный район:

- 19 октября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улица Каменева (дома 12-20), переулок Совхозный (дома 5-18), здание котельной № 2.

- 19 октября с 9.00 до 12.00. Поселок Баб-Губа: улицы Болотная, Школьная, Первомайская (дом 13), Заречная (дома 1, 3, 11-14).

- 19 октября с 13.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Энергетиков (дома 11, 21), Гидростроителей (дома 9-А, 11-А, 13-А, 13-Б, 15-А, 21, 23. Здания пожарной охраны, телевышки; поселок Кривой порог: улица Кольцевая (дома 10-А, 11, 13).

- 20 октября с 9.00 до 18.00. Поселок Баб-Губа: улицы Набережная (дома 1-9, 10-А, 11-А, 14-17), Первомайская (дома 6-А, 11, 14), здания гостиницы "Кемский берег", "Почты России"; поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (дома 2, 3. 3-А), здание детского сада "Ёлочка".

- 21 октября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Загородная, Поморская, Подужемская, здания ветлечебницы, аэрологической станции, авиапредприятия; поселок Баб-Губа: улицы Ручьевая, 2-й Пятилетки; поселок Авнепорог: улица Советская (дома 1, 1-А, 1-Б, 3, 3-А, 3-Б, 5).

- 22 октября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дом 46); поселок Кривой Порог: улицы Советская, Школьная, Набережная.

Кондопожский муниципальный район:

- 19 и 20 октября с 9.00 до 16.00. Деревня Эльмус.

- 20 октября с 9.00 до 11.30. Город Кондопога: улицы Октябрьская, Пролетарская, Заводская, Максима Горького, переулок Октябрьский.

- 20 октября с 13.30 до 14.30. Город Кондопога: улица Советов, Октябрьское шоссе.

- 20 октября с 15.00 до 15.30. Город Кондопога: улицы Максима Горького, Заводская, Школьная.

- 21 октября с 9.00 до 14.00. Город Кондопога: улицы Петрозаводская, Лесная, Школьная.

- 22 октября с 10.00 до 12.00. Город Кондопога: улицы Нигозерская, Карельская, переулок Нигозерский.

Лоухский муниципальный район:

- 23 октября с 10.00 до 17.00. Поселок Амбарный.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 20 октября с 9.00 до 12.00. Город Медвежьегорск: улица Дзержинского (дома 19, 19-2).

- 22 октября с 10.00 до 16.00. Поселки Паданы, Евгора, Чёбино, Падун, Маслозеро, Венгигора, Шалговаара, Сяргозеро, Ахвенламби, Юккогуба, Сондолы, Сельги, Погост, Терманы, Сеясярви (здание мачтопропиточного завода).

Муезерский муниципальный район:

- 20 октября с 10.00 до 12.00. Поселок Лендеры: улицы Северная, Молодежная.

- 21 октября с 12.00 до 15.00. Поселок Ондозеро: улицы Рабочая (дома 1, 5-34), Набережная, Озерная, Краснофлотская (дома 10-20), здания ФАПа, "Почты России", библиотеки, вышки сотовой связи.

Костомукшский городской округ:

- 19 октября с 9.00 до 12.00. Город Костомукша: улицы Ленина (дома 3, 5), бульвар Лазарева (дом 3), здания гостиницы "Хозяюшка", магазина "Орхидея", городского суда, ТК "Адмирал".

- 20 октября с 10.00 до 13.00. Деревня Вокнаволок: улица Кириллова (частично), набережная реки Кюрелянйоки.

- 22 октября с 10.00 до 16.00. Город Костомукша: улица Сосновая (частично).

Олонецкий национальный район:

- С 18 по 24 октября с 9.00 до 17.00. Деревни Нинисельга, Тигвера.

- 19 октября с 9.00 до 12.00 Деревня Нурмойла: улица Ладожская.

- 19 октября с 13.30 до 16.00. Город Олонец: улицы Ленина (дома 36-50), Никитская, Цветочная, Брендоева, переулки Ладожский, Строительный (дома 2-5).

- 20 октября с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Ленина (дома 36-50), Никитская, Цветочная, Брендоева, Железнодорожная (дома 1, 2, 22, 23-А, 23-Б, 23-В), Пролетарская (дом 20-А), Студитова, Карла Либкнехта (дома 36-56), переулки Ладожский, Строительный (дома 2-5), Кирпичный, Больничный.

- 21 октября с 9.00 до 11.30. Деревня Ковера: улица 60-летия Великого Октября (дом 26).

- 22 октября с 13.00 до 16.30. Город Олонец: улицы Володарского (дома 36, 37, 39, 43, 43-А, 45, 47, 49), Совхозная, Мичурина (дома 8-27), Егорова (дома 17-45), Судалица (дома 1, 3, 5), Солнечная (дом 1).

- 23 октября с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Карла Либкнехта (дома 20-31-А), переулок Коммунальный.

Прионежский муниципальный район:

- 19 октября с 9.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Онежская (частично), Заводская, Лесная; деревня Косалма (частично); деревня Нижние Виданы: улица Гористая; деревня Вилла-Гора.

- С 19 по 23 октября с 9.00 до 16.00. Деревня Косалма (частично).

- 20 октября с 9.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Заречная, Октябрьская, Шоссейная (частично), Калинина, Новореченская (частично), переулки Виданский, Зеленый, здание магазина "Пятерочка"; поселок Чална: улица Хвойная; село Деревянное: улицы Онежская, Сосновая, Пионерский переулок.

- 21 октября с 9.00 до 16.00. Поселок Деревянка: улицы Поселковая (частично), Советская, Новинка (частично), Заречная, Посадочная, Кирпичная, Почтовая, Молодежная, Ручейный переулок; поселок Шуя (частично).

- С 21 по 23 октября с 9.00 до 16.00. Деревня Кутижма.

- 22 октября с 9.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: улица Верхняя, садовые товарищества "Нептун", "Фонтан", "Щит", "Контакт", "Садовод севера", "Бесовецкий"; деревня Орзега (частично); станция Шуйская: Кондопожское шоссе (частично); местечко Падозеро.

- 23 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец (частично); местечки Лучевое, Лучевое-1, Кончезеро; село Деревянное: улица Пионерская.

Сегежский муниципальный район:

- С 19 по 23 октября с 9.00 до 17.00. Поселки Табой Порог, Попов Порог, Кяргозеро.

- 20 октября с 9.00 до 16.00. Садовое товарищество "Юлгуба".

- 21 октября с 9.30 до 15.30. Поселок Кяргозеро: улицы Северная, Школьная.

- 21 октября с 10.00 до 12.00. Поселок Кочкома: улицы Центральная, Гористая, Лесная.

- 22 октября с 9.00 до 13.00. Город Сегежа: улицы Первомайская, Приозерная (дома 5А – 13).

- 23 октября с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Пушкина, Озерная, Нагорная.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Прокуратура Карелии закрыла веб-сайт, торгующий поддельными дипломами

Прокуратура Питкярантского района приняла меры к пресечению деятельности веб-сайта, торгующего поддельными документами об образовании, сообщили в ведомстве.

Прокуратура Питкярантского района в ходе мониторинга интернета выявила сайт, владелец которого продавал аттестаты и дипломы об основном общем и среднем общем образовании, среднем профессиональном образовании, высшем образовании, а также о послевузовском профессиональном образовании без прохождения обучения и государственной итоговой аттестации.

Поскольку нахождение в открытом доступе в интернете информации о приобретении документов об образовании за плату может способствовать совершению преступлений и повлечь негативные социальные и экономические последствия, прокуратура направила в Питкярантский городской суд иск о признании указанной информации запрещенной к распространению.

Решением Питкярантского городского суда административное исковое заявление прокурора удовлетворено.

По вступлении решения в силу доступ к веб-сайту будет прекращен.

фото: © ТАСС/ Валерий Шарифулин

За полгода в Карелии 1558 человек заболели пневмонией, 83 умерли

Статистику по заболеваемости внебольничной пневмонией в Карелии подготовил оперштаб республики.

За сутки 18 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1558 пациентов, 83 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © Ирина Бужор / "Коммерсантъ"

В районе Карелии полицейские оштрафовали трезвого мужчину за нахождение в пьяном виде на улице

Прокуратура Пряжинского района проверила, как сотрудники районного отдела полиции выполняют требования законодательства об административных правонарушениях, сообщили в ведомстве.

Во время проверки было установлено, что постановлением врио начальника полиции по Пряжинскому району житель поселка Пряжа признан виновным в совершении административного правонарушения, и за нахождение в нетрезвом виде на улице ему назначили штраф в размере 500 рублей.

Вместе с тем, из акта медицинского освидетельствования следует, что психическая деятельность гражданина на момент составления акта ориентирована правильно, гражданин адекватен, двигательная сфера не нарушена, речь внятная, походка ровная.

Прокуратура заступилась за жителя Пряжи, которого несправедливо оштрафовали, и направила протест на действия районных полицейских в Пряжинский суд.

Решением Пряжинского районного суда протест удовлетворен, постановление врио начальника ОМВД России по Пряжинскому району отменено, производство по делу об административном правонарушении прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Кроме того, прокуратура внесла начальнику отделения МВД России по Пряжинскому району представление с требованием о недопущении впредь подобных нарушений, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

фото: © pixabay.com

Двухлетний мальчик поступил в первый класс

За выдающиеся способности и высокий уровень интеллекта в три года мальчика приняли в MENSA, ассоциацию людей с высоким показателем IQ.

Двенадцатилетний мальчик из США перешел на второй курс колледжа на факультете аэрокосмической инженерии. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на People.



В девять месяцев житель американского штата Джорджия Калеб Андерсон (Caleb Anderson) выучил язык жестов. Вскоре он начал читать, и к двум годам научился решать математические задачи. Тогда родители отдали сына в первый класс. "Я хорошо помню, что все мои одноклассники были выше меня. Я тогда был настолько маленьким, что едва мог ходить", — вспоминает Андерсон.



За выдающиеся способности и высокий уровень интеллекта в три года мальчика приняли в MENSA, ассоциацию людей с высоким показателем IQ. "Он превосходил своих сверстников в знаниях по математике. Мы сразу поняли, что Калеб особенный", — рассказали родители мальчика. В 11 лет он поступил в технический колледж Чаттахучи.



Сейчас юному гению 12 лет и он учится на втором курсе. Через два года он получит степень бакалавра в области аэрокосмической инженерии. Мальчик рассказал, что выбор будущей профессии он совершил осознанно: с ранних лет он мечтал полететь в космос.



Андерсон стремится поступить в Технологический институт штата Джорджия или Массачусетский технологический институт. Он надеется, что это поможет ему пройти стажировку у основателя Tesla и SpaceX Илона Маска.



Родители очень гордятся своим сыном. Мать мальчика надеется, что пример Калеба докажет всем, что темнокожие дети могут добиваться больших успехов.

фото: Минздрав Карелии

Новые томографы начнут работу в медицинских учреждениях Карелии

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о новых томографах, которые вводятся в эксплуатацию в медицинских учреждениях.

Михаил Охлопков побывал в медицинских организациях Петрозаводска, в которых в ближайшее время вводятся в эксплуатацию новые компьютерные томографы.

По словам Михаила Охлопкова, в Республиканской инфекционной больнице томограф уже начал работу в тестовом режиме.

"Все оригинальные радиологические изображения в формате DICOM, без потери качества, сохраняя все преимущества формата, передаются врачам Республиканской больницы имени В.А. Баранова для интерпретации. В помещении работает только лаборант. Еще одно нововведение в РИБ – установка пропускного пункта", - рассказал министр.

В Госпитале для ветеранов войн инженеры фирмы-поставщика завершили монтаж КТ и выполнили замеры уровня радиационного излучения для соблюдения безопасности проведения исследований для специалистов и пациентов. В Городской поликлинике №1 КТ установлен, на следующей неделе будут выполнены замеры. Завершаются ремонтные работы в обеспечивающих помещениях.

Прогноз погоды на понедельник



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Снег, 0 ° …+2 ° 2 м/с ЮВ 739 мм.рт.ст. 94% день Небольшой дождь, +2 ° …+3 ° 3 м/с З 739 мм.рт.ст. 79% вечер Облачно с прояснениями, 0 ° …+1 ° 2 м/с ЮЗ 740 мм.рт.ст. 92% ночь Небольшой снег, 0 ° 2 м/с З 742 мм.рт.ст. 94%

фото: © ГИБДД Карелии

В ГИБДД назвали 15 самых аварийных улиц Петрозаводска

В этом году число ДТП в Петрозаводске сократилось, сообщили в ГИБДД города.

С января по сентябрь сотрудники ГИБДД в Петрозаводске зафиксировали 156 дорожно-транспортных происшествий, это на 18,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За это время также сократилось число пострадавших в ДТП (172 человека, падение на 28,9%).

При этом отмечается рост числа погибших в дорожных авариях: если за девять месяцев прошлого года жертвами ДТП в Петрозаводске стали 3 человека, то в январе – сентябре 2020-го – 8 человек.

Самым аварийным месяцем стал сентябрь, среди аварийных улиц выделяются:

- Лесной проспект и Лососинское шоссе - по 14 ДТП;

- проспект Ленина - 12 ДТП;

- Шуйское шоссе - 8;

- улица Чапаева - 7;

- Комсомольский и Первомайский проспекты - по 6;

- улицы Гоголя и Кирова - по 5;

- проспекты Александра Невского и Карельский, улицы Герцена, Ровио и Луначарского, Пряжинское шоссе - по 4 ДТП.

На нерегулируемых пешеходных переходах случилось 17 ДТП - на 37% ниже по сравнению с девятью месяцами прошлого года.

На регулируемых произошло 7 автонаездов, что 16,7% больше, чем в прошлом году.

Вне пешеходных переходов произошло 29 автонаездов, это на 29,3% ниже показателей прошлого года (3 из них – с летальным исходом).

фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Число заболевших COVID-19 в России стремительно растет

За прошедшие сутки в России выявлено 15 982 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

Общее число заразившихся COVID-19 в России на 19 октября составило 1 415 316 случаев.

Выздоровело за время пандемии 1 075 904 человека, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 5 328 пациентов.

Летальных случаев за все время: 24 366, за последние сутки - 179 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 54,3 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 449 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 19 октября остается 311 167 человека.