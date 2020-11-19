Главные новости сегодняшнего дня

фото: Столица на Онего / Александр Гнетнев

РЕПОРТАЖ ИЗ "КРАСНОЙ ЗОНЫ": "Столица на Онего" побывала в ковид-центре в Петрозаводске

Что происходит в стенах монопрофильного центра для лечения COVID-19 в Карелии, где лежат самые тяжелые пациенты с коронавирусом.

Госпиталь для ветеранов войн был перепрофилирован в ковид-центр в апреле. В тот период коронавирус только проник в регион и появились первые случаи заражений. Тогда никто не мог представить, что уже спустя семь месяцев Карелия окажется лидером среди российских регионов по суточному приросту заболеваемости COVID-19. По данным на 19 ноября, число заразившихся коронавирусом в республике превысило 11 тысяч человек. Перепрофилированный госпиталь в центре Петрозаводска стал центральной точкой борьбы с пандемией в регионе.

Корреспондент "Столицы на Онего" стал первым представителем прессы, кому удалось попасть в "красную зону" ковид-центра. Здесь врачи спасают самых тяжелых больных с новой коронавирусной инфекцией.

Репортаж "Столицы на Онего" читайте далее.

фото: © Столица на Онего

Задержанного по подозрению в даче взятки предпринимателя Белугу отпустили на свободу

Следком отпустил из-под стражи предпринимателя Леонида Белугу, задержанного ранее на 48 часов по подозрению в даче взятки.

Как стало известно "Столице на Онего" из источника в правоохранительных органах, 19 ноября предприниматель, основатель и владелец торгового холдинга "Лотос" Леонид Белуга, задержанный ранее по подозрению в даче взятки (ст. 291 УК РФ), отпущен на свободу.

Ранее сообщалось, что Леонид Белуга был задержан на 48 часов и находился в изоляторе временного содержания.

фото: © страница Вконтакте Константина Логинова/vk.com/id121595972

"Карельская медицина решила меня уморить"

Известный ученый-этнограф скончался в Карелии от коронавируса.

В Петрозаводске 18 ноября ушел из жизни известный карельский ученый-этнограф и краевед Константин Логинов, который был госпитализирован с ковидом. Незадолго до своей госпитализации ученый пожаловался в социальных сетях на то, что не может вызвать врача.

"Карельская медицина решила меня уморить, - написал Константин Логинов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". - С 5 ноября супруга не может вызвать врача на дом из поликлиники номер два. Ни одного ответа. При температуре 38,5 меня лихорадит стучу зубами и коленками. Хорошо, что бывает 37. Запахи пропали сегодня с утра жена звонит и без толку. Скорой до меня дела нет. Кто-то знает, где выход?".

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

Полиция Петрозаводска опубликовала видео конфликта пассажиров в автобусе, где мужчину жестоко избили

Сотрудники правоохранительных органов продолжают искать двух молодых людей, которые вытащили пассажира из автобуса и избили его.

Напомним, инцидент произошел 17 ноября около 18.30 в маршрутном автобусе №26 между потерпевшим и двумя молодыми людьми. После того, как автобус остановился на остановке возле дома № 4 по улице Шотмана, двое злоумышленников силой вывели пассажира из салона, на улице избили его, после чего скрылись. В ближайшее время материалы будут направлены в Следственный комитет Карелии.

В настоящее время ведется розыск подозреваемых. Всех, кто стал очевидцем происшествия или владеет информацией о лицах, причастных к нему, просят сообщать по телефону: +7-981-404-54-77, +7(8142) 715-327. Конфиденциальность гарантируется.

Видео с инцидентом в автобусе МВД Карелии выложило на своем официальном сайте.

фото: © Зураб Джавахадзе/ТАСС, архив

Женщина разбилась в Петрозаводске, упав с 6 этажа

Тело 41-летней женщины было обнаружено у одной из многоэтажек Петрозаводска, сообщили в Следкоме Карелии.

Вечером 18 ноября у одного из жилых домов в Петрозаводске было обнаружено тело 41-летней женщины. По данному факту Следком Карелии проводит доследственную проверку.

Установлено, что до падения женщина проживала в квартире, расположенной на 6 этаже. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

фото: Столица на Онего / Александр Гнетнев

"За сутки 75 процентов легких может быть поражено": главная угроза коронавируса

В Карелии главный врач монопрофильного центра для лечения COVID-19 Олег Сухарев рассказал о наиболее опасных последствиях заражения новой коронавирусной инфекцией.

Главврач Олег Сухарев считает, что коронавирусная инфекция существует и характеризуется рядом ключевых особенностей, которые провоцируют достаточно тяжелое протекание инфекционной болезни. Как правило, пациенты с COVID-19 сталкиваются с сильной температурой, которую не удается оперативно сбить препаратами, – этим ковид, в частности, отличается от привычной простуды. Главное отличие коронавируса от классической пневмонии заключается в максимально стремительном поражении легких.

"Лучше всего говорить с пациентами. Если есть недоверие к медицинской службе в рамках того, что "да вот ничего нет, никакого вируса нет, мы его не видим". Если его не видно, это не значит, что он не поражает органы и ткани. Но пациенты, у меня даже близкие знакомые есть, которые перенесли среднюю степень тяжести,… они характеризовали ее, как одно из самых тяжелых инфекционных заболеваний, которое у них было. Это не сравнится с ОРВИ. Это температура скачет: 39 градусов, 39,7 градусов, 39,8 градусов. И нет улучшения на начальном этапе приема жаропонижающих препаратов. И поражение легочной ткани происходит в считанные часы. То есть при классическом течении пневмония развивается постепенно, поражается доля за долей и так далее. Здесь просто за сутки 75 процентов легких может быть поражено", - рассказал Олег Сухарев.

Репортаж "Столицы на Онего" из "красной зоны" ковид-центра в Петрозаводске читайте далее.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

В Карелии больные коронавирусом продолжают умирать

За минувшие сутки в Карелии коронавирусная инфекция унесла еще три жизни, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии 19 ноября подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончались 86-летняя жительница Петрозаводска и 67-летний житель поселка Нелгомозеро, в Республиканской инфекционной больнице умерла 71-летняя петрозаводчанка. Все пациенты, по информации врачей, имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших за время пандемии коронавируса в Карелии на 19 ноября составило 78 человек.

За минувшие 24 часа коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 343 человек. Всего инфицированных - 11410. Выздоровели 5514 пациентов.

фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Число заболевших коронавирусом в Карелии приближается к 11,5 тысячам

За минувшие сутки выявлены 343 новых случая коронавирусной инфекции в Карелии.

За сутки COVID-19 подтвержден в республике у 343 человек. Из этого числа заболевших – 258 человек, из них 51 имеют симптомы средней тяжести, 1 – в тяжелом и 1 – в крайне тяжелом состоянии, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 209 человек, в Кондопожском районе – 10 человек ( Кондопога — 9, село Янишполе – 1), в Медвежьегорском районе – 20 человек (Медвежьегорск – 14, поселок Пиндуши – 3, село Шуньга – 1, поселок Повенец – 1, деревня Падмозеро – 1), в Костомукше – 8 человек, в Кеми – 13 человек, в Калевале –1 человек, в Пряжинском районе – 10 человек (поселок Чална – 3, поселок Матросы — 7), в Прионежском районе – 30 человек (поселок Деревянка – 2, деревня Вилга -6, поселок Новая Вилга – 6, поселок Чална-1 – 1, поселок Шуя – 1, поселок Мелиоративный – 4, СНТ "Загородное" - 1, поселок Ладва-Ветка – 1, СНТ "Импульс" — 1), в Пудожском районе – 4 человека (Пудож - 2, поселок Шальский – 1, поселок Кубово – 1), в Сегежском районе – 16 человек (Сегежа – 13, поселок Надвоицы – 3), в Питкярантском районе – 4 человека (Питкяранта – 2, поселок Ляскеля – 1, деревня Янис – 1), в Муезерском районе – 3 человека (Муезерский – 2, поселок Ледмозеро – 1), в Олонецком районе – 10 человек (Олонец – 4, поселок Ильинский - 6), в поселке Лоухи – 5 человек.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Карелии заразились 11410 челоек.

За сутки выздоровели еще 152 человека. Справились с болезнью уже 5514 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1753,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1357,4 случая, по Северо-Западу – 1692.

Ранее сообщалось, что Карелия стала лидером российских регионов по суточному приросту заболеваемости ковидом.

фото: © Chung Sung-Jun/Getty Images

Лжевоеннослужащая США предложила жителю Карелии миллион долларов за помощь и обманула

В Сегежском районе мужчина пожаловался в полицию, что мошенница, представившаяся военнослужащей США, попросила помочь вывезти тайник из Сирии и оставила его без 1,5 тыс. долларов.

В дежурную часть полиции Сегежского района обратился 44-летний местный житель. Он заявил о мошенничестве и рассказал полицейским, как его обманули в интернете.

В одной из социальных сетей к мужчине на иностранном языке обратилась неизвестная. Сегежанин английским языком не владел, о чем сразу сообщил собеседнице. Тогда та стала ему писать по-русски, пояснила, что якобы является гражданкой США и в настоящий момент проходит военную службу в Сирии.

Её легенда заключалась в том, что они вместе с сослуживцами обнаружили тайник противника с оружием, боеприпасами и огромной суммой денег в американской валюте. Но перевести свою долю - 2,5 млн долларов через границу она не может. Поэтому просит помощи у жителя Карелии.

Лжевоеннослужащая предложила прислать россиянину деньги, чтобы тот сохранил их до ее возвращения на родину. За это она пообещала 40% от всей суммы - миллион долларов. Мужчина, не подозревая об обмане, согласился помочь и сообщил свои данные и адрес. Тогда он получил трек-номер отправления, сайт для отслеживания посылки и поддельные фотографии коробки, на которой с помощью программы был нарисован его адрес.

Через какое-то время сегежанину поступил звонок от "курьера". Тот сообщил, что для получения посылки якобы требуется отплата таможенной пошлины в размере 1,5 тыс. долларов. Эту сумму необходимо было перевести на номер банковской карты.

Мужчина перевел свои сбережения. Тогда ему снова позвонили и сообщили, что требуется еще заплатить. В этот момент житель республики засомневался, что получит деньги и стал искать подобные истории в интернете. Прочитав несколько похожих историй обмана, обратился в полицию.

По данному факту сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Сегежскому району проводится проверка. Житель Сегежи лишился более 116 тысяч рублей.

фото: ©Подслушано в ПТЗ/vk.com/podslushanovptz

Сильный ветер снес остановочный павильон в Петрозаводске (ФОТО)

Порыв ветра снес хлипкую конструкцию в микрорайоне Кукковка.

Металлическая остановка на пересечении улицы Ровио и Комсомольского проспекта не выдержала штормового ветра, который обрушился на Петрозаводск. Остановочный павильон на снесло в сторону газона.

"Остановка Ровио-Комсомольский. А если бы стояли люди? Какие бы могли быть последствия?", - пишут в паблике "Подслушано в ПТЗ", где разметили фото с перевернутым павильоном.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске продолжают устанавливать антивандальные остановки. Вместо торгового павильона у Республиканской больницы им. В. А. Баранова установили железный остановочный комплекс.

фото: © pixabay.com

Глава Карелии рассказал о состоянии младенца, избитого отцом до полусмерти

Врачи Детской республиканской больницы в Петрозаводске продолжают бороться за жизнь пятимесячного мальчика.

Руководитель региона Артур Парфенчиков написал на своей странице в "ВКонтакте" о состоянии малыша, которого в начале октября избил родной отец.

"К сожалению, новости из Детской республиканской больницы тревожные. Состояние мальчика стабильное, но крайне тяжелое, он находится в реанимации и его вновь подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. И все же малыш продолжает бороться, врачи делают все, чтобы ему в этом помочь, надежда есть", - сообщил Парфенчиков.

Напомним, ребенок около 1,5 месяцев находится в ИТАРе Детской республиканской больницы.

Ранее Следком сообщал, что в конце сентября 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми травмами головы младенец был доставлен в Детскую республиканскую больницу, где врачи борются за его жизнь.

Отец ребенка арестован, возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

фото: Сампо ТВ 360

Как справиться с протестами населения против рыбоводов придумали в Минсельхозе Карелии

Череда протестов жителей Карелии против создания рыбоводческих хозяйств побудили Минсельхоз искать варианты, как изменить процедуру учета мнения населения в пользу бизнеса.

Эта тема обсуждалась сегодня на заседании комитета по природным ресурсам и экологии парламента Карелии.

По словам министра сельского и рыбного хозяйства республики Владимира Лабинова, федеральное законодательство, которое регламентирует процедуры формирования рыбоводных участков, содержит пробел, связанный с учетом мнения населения. "Процедура учета предложений никаким образом не регламентирована ни по форме, ни по способу подачи. Именно в этой теме всегда возникают трения. Если эта процедура не регламентирована, то отсутствует принцип необходимости подчинения меньшинства большинству, и любое одиночное мнение, абсолютно любого лица стороннего, туриста, не обязательно местного жителя иногда является достаточно весомым и принимаемым в судах аргументом в пользу отклонения заявки. Поэтому мы предлагаем эту процедуру регламентировать, исходя из того, что единогласия 100-процентного никогда не бывает, сформулировать некие правила учета этих предложений", - сказал министр. Как на это отреагировали депутаты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

Страх: полиция взяла под охрану бывшую приемную дочку осужденного за педофилию Дмитриева

Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев сообщил, что на сегодняшний день ребенку и близким оказывается психологическая поддержка и физическая защита.

По словам Геннадия Сараева, защита потребовалась по одной простой причине: появилось огромное количество желающих пообщаться с бывшей приемной дочерью Дмитриева.

"И люди не понимают, что в своем желании пообщаться несут угрозу ребенку, - объяснил детский омбудсмен. – Главное, что сегодня беспокоит самого ребенка – это страх быть раскрытым, это страх оказаться узнаваемым. По сути, это сразу посыл для травли и оскорблений. Если почитать те публикации, которые есть в сети в отношении ребенка и ее бабушки, то это кибертравля. Это демонстрация взрослыми детям, как правильно травить в интернете ребенка".

Как заверил Сараев, психологическая помощь оказывается, и есть психологи, которые сопровождают девочку.

Что касается физической защиты, то это больше "настороженность правоохранительных органов".

"Есть участковый и представитель следственного комитета. Там небольшое поселение, поэтому есть возможность быстро сориентироваться на приезд чужих машин, на чужих людей, которые появляются рядом с образовательной организацией. Особенно тех, кто активно начинает расспрашивать о ребенке", - рассказал Геннадий Сараев, вспомнив, что одна из последних таких попыток увидеть ребенка была летом.

Напомним, 22 июля судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил поисковика Дмитриева к 3, 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 лет до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска.

Как уже не раз сообщалось, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

В Карелии за минувшие сутки 43 ребенка заразились коронавирусом

О детской заболеваемости коронавирусной инфекцией рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 18 ноября по статистике в Карелии был 11067 инфицированный коронавирусом, из общего числа 1156 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 19 ноября, – уже 11410 ковидных больных, из которых 1199 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 43 ребенка.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии 343 человека заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 11410 человек. Выздоровели 5514 пациента. Умерли 78 человек.

фото: © "Столица на Онего"

В Карелии ищут двух рыбаков, пропавших на Онежском озере четыре дня назад (ВИДЕО)

Мужчины вышли на лодке в Онего 16 ноября между Ужесельгой и Деревянным в Прионежском районе и пропали.

В Прионежском районе идут поиски двух рыбаков. Мужчины вышли в Онежское озеро в районе 13 км на Вознесенье проверить сети 16 ноября около 13:00. Третий рыбак оставался на берегу и следил за ними. Когда он отвлекся минут на 10, его друзья пропали из зоны видимости, рассказали журналисты ГТРК "Карелия".

"На этой лодке они уже не раз выходили. Она была проверена и в волну, и не в волну. Понятно, что кто-то будет осуждать: сами виноваты. Но что сделать? Они заядлые рыбаки. Конечно, в такую погоду они точно не вышли. Значит, они были точно уверены", - заявила в интервью Ольга Попова.

В полицию родственники обратись уже 16 ноября. Спустя сутки начались поиски пропавших рыбаков, были задействованы катер и вертолет.

В минувшую среду выход в воду был запрещен. Спасатели, родственники и добровольцы прочесывали берег в сторону Ужесельги и Деревянного.



Из архива родственников рыбаков

"Сегодня спасатели пешком осмотрели береговую линию от места Пески до Зимника. Лодку с мотором нашли, куртку мужа нашли в воде. Мы обходим берег от места стоянки в сторону Деревянного и города. Артем, Леша, верим, надеемся и ждём. Погода не в нашу пользу... Шансов все меньше и меньше...", - пишет в соцсетях супруга одного из пропавших о результатах поисков 18 ноября.

Родственники рыбаков просят жителей Деревянного, Ужесельги и Сайнаволока по возможности осмотреть берег озера. В случае нахождения каких-либо вещей или рыбаков сообщить по номеру 89217013733 или же по номеру 112.

фото: © ГИБДД Карелии

Две пожилые женщины попали под машину в Петрозаводске

Молодой водитель сбил двух пожилых женщин, переходивших дорогу в центре Петрозаводска, сообщили в ГИБДД Карелии.

В среду, 18 ноября, в 10.12 на пересечение ул. Андропова с ул.Свердлова 31-летний водитель автомобиля Kia Rio при повороте направо совершил наезд на двух женщин-пешеходов, которые переходили проезжую часть по линии тротуара.

В результате ДТП 64-летняя и 72-летняя женщины получили травмы и самостоятельно обратились в травмпункт БСМП, где им было назначено амбулаторное лечение.

фото: © кадр из видео

Появились кадры с места ДТП в Медвежьегорске, где сбили 81-летнюю женщину на дороге (ВИДЕО)

В Медвежьегорске 59-летний водитель на иномарке сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, сообщили в ГИБДД Карелии.

В среду, 18 декабря, в 16.50 в Медвежьегорске на ул.Советской 59-летний водитель автомобиля Volkswagen Tiguan совершил наезд на 81-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пожилая женщина получила травмы и была госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения комапнии "Ситилинк".

фото: © кадр из видео/ГУ МВД по СПб и ЛО

Банда автоугонщиков в резиновых масках и париках орудовала в Санкт-Петербурге и Карелии

Участники ОПГ угоняли иномарки, изменяли идентификационные номера и сбывали их по всей России.

В Санкт-Петербурге и Карелии полиция задержала банду автоугонщиков, которые для прикрытия работали в резиновых масках и париках. Всех троих поймали 17 ноября 2020 года. Среди них: 38-летний житель Карелии, 35-летний уроженец Якутии, проживающий в Петербурге, а также 39-летний уроженец Риги, проживающий в Ленобласти. Воры изменяли идентификационные обозначения похищенных автомобилей и продавали их по всей России, пишет "КП-Санкт-Петебург".

"Житель Карелии приезжал к своим соучастникам в Петербург, взламывал замки автомобилей и угоняя их, в то время как соучастники в резиновых масках и париках следили за обстановкой. Похищенные автомобили отгоняли в гараж на проспекте Народного Ополчения для дальнейшей переделки и реализации", - рассказали в гоавном управлении МВД по Петербургу.

Установлено, что банда причастна к угону четырех иномарок Lexus NX200, Cadillac XT5, Toyota RAV4, Lexus RX350 летом-осенью 2019 года.

Во время обысков в гараже полиция нашла автомобиль Kia Sportage, угнанный 13 ноября в Гатчине, две охотничьих винтовки и травматический пистолет с патронами, маски и парики, а также 10 граммов гашиша.

Все трое задержаны, возбуждены уголовные дела.

фото: © ГИБДД Карелия

Виновником ДТП в Карелии, где пострадали женщина с маленьким ребенком, оказался 69-летний водитель

В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности аварии с грузовиком, которая произошла на федеральной Кола.

Напомним, авария на "встречке" с грузовиком с прицепом произошла в минувшую среду на 486 км трассы Кола в Кондопожском районе. Ее жертвами стали два пассажира – женщина и трехлетний ребенок.

По информации Госавтоиснпекции Карелии, 18 ноября в 13:15 69-летний водитель грузовика Volvo с прицепом, заканчивая маневр обгона, не справился с управлением и выехал на встречную обочину, где совершил наезд на остановившийся автомобиль Mitsubishi Outlander.

В результате ДТП пострадали пассажиры Mitsubishi - 46-летняя женщина и 3-летний ребенок (находился в детском удерживающем устройстве). Они были доставлены в больницу.

45-летний водитель Mitsubishi за медицинской помощью обратился самостоятельно.

По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, два грузовика столкнулись на скользкой дороге в Карелии.

фото: © Илья Тимин

В Карелии врачи борются за жизнь 23 больных коронавирусом, подключенных к аппаратам ИВЛ

Среди 631 госпитализированного с C0VID-19 в республике 23 пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Всего на 19 ноября госпитализирован 631 человек с коронавирусом, 576 из них находятся в состоянии средней тяжести, 32 – в тяжелом и 23 пациента – в крайне тяжелом, подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободных коек на 19 ноября увеличилась с 36,1 до 38,4.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки выявлены 343 новых случая коронавирусной инфекции в Карелии.

фото: ©ОПС Медгора

Автомобиль остался без крыши, улетев в кювет на трассе в Карелии (ФОТО)

Автоледи не справилась с управлением автомобиля на трассе Кола в Медвежьегорском районе.

Пожарные Медвежьегорского отряда в минувшую среду выезжали на ДТП на 609 км автодороги Кола. Сообщение о происшествии диспетчеру пожарной охраны поступило в 11:17. Автомобиль Chevrolet, которым управляла жительница Кеми, вылетел с дороги, перевернулся и встал на колеса.

Водитель и пассажир автомобиля не пострадали. Для исключения короткого замыкания в электропроводке поврежденного автомобиля пожарные отключили АКБ, сообщается в паблике "ОПС Медгора".

Ранее сообщалось, что два грузовика столкнулись на скользкой дороге в Карелии.

фото: сайт компании "Трой"

Мэрия Петрозаводска проиграла суд хозяевам уличных рекламных экранов

Компания "Трой", занимающаяся установкой уличных рекламных экранов, одержала победу в Арбитражном суде над представителями мэрии Петрозаводска.

Арбитражный суд признал недействительными решения комиссии комитета градостроительства и землепользования петрозаводской мэрии, которая летом этого года отказалась согласовать фирме "Трой" размещение двух рекламных конструкций в столице Карелии. Копия решения суда имеется у "Столицы на Онего"

Ранее компания "Трой" заявила о намерении установить экраны, транслирующие рекламу, на проспекте Ленина, 14 и Красноармейской, 25 в Петрозаводске. Однако это предложение было отклонено представителями администрации карельской столицы. Предприниматели обратились в суд.

Суд счел, что отказ мэрии Петрозаводска в согласовании установки рекламных конструкций не соответствует федеральному законодательству "О рекламе".

Суд обязал комиссию городской мэрии согласовать обратившимся к ней предпринимателям установку рекламных светодиодных экранов по двум интересующим бизнесменов адресам.

Ранее представители компании "Трой" заявляли о своем конфликте с городской администрацией. Бизнесмены считают, что чиновники могут подыгрывать их конкурентам.

фото: источник: личная страница подростка в ВК , МЧС Карелии

Подросток, сжегший церковь XVIII века в Карелии, до сих пор находится на лечении в психиатрической больнице

Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев рассказал, что будет дальше с подростком, который в 2018 году в Кондопожском районе сжег памятник деревянного зодчества 1774 года постройки.

"В настоящий момент подросток до сих пор находится в психиатрической больнице в Матросах, - объяснил Сараев. - Процесс лечения очень долгий и сложный, это не грипп. После выписки подростка он будет находиться под наблюдением республиканского психоневрологического диспансера, он будет получать медикаментозное лечение".

По словам Геннадия Сараева, история, произошедшая с данным подростком, имеет значение.

"Рядом с нами находятся люди, которые дают психологические сигналы, что им нужна помощь. На мой взгляд, те люди, которые находились рядом с этим подростком, пропустили этот момент, когда ребенок давал симптоматику, когда можно было определить заболевание. Ребенок подавал сигналы, но необходимой настороженности у взрослых не оказалось".

По версии следствия, 10 августа 2018 года тогда еще 15-летний житель Карелии облил заранее приготовленной легковоспламеняющейся жидкостью стены Успенской церкви в Кондопоге и поджег. Здание церкви XVIII века, а также находившееся в ней имущество было уничтожено огнем.

Подросток был задержан. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога".

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы несовершеннолетний страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Кондопожский городской суд 24 июня рассмотрел уголовное дело в отношении 16-летнего юноши и с учетом заключения комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов вынес постановление об освобождении несовершеннолетнего от уголовной ответственности и применении к нему принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Россыпнов объяснил, как он хочет "разобраться" с 15 тыс. старых домов, не попавшими под расселение в Карелии

Число старых домов, требующих расселения или капитального ремонта, но не попавших ни в одну из целевых программ, в Карелии составляет около 15 тыс. единиц.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24. Карелия" министр строительства Карелии Виктор Россыпнов.

"Остается еще 15 тыс. домов, которые не участвуют в программе капитального ремонта и не признаны аварийными. Сейчас нами проводится работа, чтобы провести инвентаризацию общую и понять, какие дома из этого огромного остатка подлежат включению в программу капремонта – по предварительной оценке это порядка 250 домов, и порядка 2 тыс. домов, сейчас мы уже знаем, будут признаны аварийными. А еще по 13 тыс. домам (это небольшие дома, как правило, барачного типа, трех- четырех-квартирные) предстоит решить, что с ними будет, какова их судьба. Наша задача полностью разобраться со всеми многоквартирными домами...", - сказал министр. Россыпнов обрисовал "идеальную ситуацию", которой он хотел бы добиться в этой сфере. Как она должна выглядеть по мнению министра, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © МЧС по Республике Карелия

Подросток из Карелии, получивший травмы на железной дороге, доставлен в ожоговый центр

Подросток из Карелии с тяжелыми ожогами доставлен в Нижний Новгород, сообщили в медицинском информационном агентстве "Стационар-пресс".

Так, 16-летний житель Петрозаводска получил удар электрическим током и ожоги 16 ноября, забравшись на железнодорожный вагон.

В четверг, 18 ноября, спецбортом МЧС России при участии Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" подросток был доставлен в ожоговый центр университетской клиники ПИМУ. Из нижегородского аэропорта пострадавшего сопровождала бригада центра медицины катастроф.

Молодой человек получил 65% ожогов тела после контакта с вольтовой дугой, а также ушибленные раны в области голова в результате падения с вагона. Пострадавший госпитализирован в отделение реанимации, подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Ранее сообщалось, что в Кондопоге 16-летний подросток получил поражение электрическим током при попытке перелезть через железнодорожный вагон грузового состава. С травмами подросток был госпитализирован.

фото: © Минсельхоз Карелии

Объявлено народное голосование по трем брендам Карелии, которые представлены на конкурсе "Вкусы России"

Сегодня, 19 ноября, дан старт народному голосованию в конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", сообщили в Минсельхозе Карелии.

Онлайн-голосование проходит на сайте вкусыроссии.рф до 2 декабря. Каждый житель страны может поддержать до трех любимых брендов, но все они должны быть из разных субъектов (поиск участников доступен и по бренду, и по субъекту).

Организаторы приняли более 500 заявок со всех уголков страны. Карелию в конкурсе представляют три бренда: карельская ряпушка, карельская форель и калитки карельские.

Жителей Карелии приглашают принять участие в голосовании и поддержать один из местных брендов.

фото: © ИТАР-ТАСС/Артур Лебедев

"Как работала администрация, что не хватило денег?": в Карелии разбираются с зарплатами педагогов

Депутаты парламента Карелии инициировали проверку финансовой деятельности администрации Кондопожского района, чтобы выяснить, почему в бюджете не хватает денег за выплату зарплаты педагогам.

Об этом было объявлено на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

"Кондопожский район вдруг выяснил, что у них не хватает свыше 50 млн денег на зарплату педагогов. Априори - точка. Как работали люди в местной администрации, что у них не хватило денег?", - сказал представитель главы Карелии в парламенте Юрий Шабанов. Депутат Ольга Шмаеник считает, что одной из причин нехватки денег может быть недостаточный объем субвенций, которые Кондопожский район получает из республиканского бюджета. Она не исключает, что подобные проблемы испытывают и другие районы, что также требует детального анализа. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

"Это не саботаж чиновников": Минстрой Карелии объяснил задержки с выплатами за аварийное жилье

Задержки с выплатами компенсаций жильцам аварийных домов, которые захотели получить деньги вместо квартир, объясняются не чиновничьей волокитой, а объективными причинами.

Об этом сообщил телеканалу "Россия 24. Карелия" министр строительства республики Виктор Россыпнов.

По его словам, в начале года жильцы, решившие взять компенсацию, могли получить деньги через 2 месяца после написания заявления. Этого времени было достаточно для оценки жилья и оформления документов на выплату. Теперь сроки значительно увеличились. "Когда процесс стал массовым, мы быстро исчерпали лимиты на этот год, в связи с чем мы запросили дополнительные деньги. И большинство случаев, связанных с длительным ожиданием, это не плохая работа муниципалитетов, а это связано с тем, что еще не поступили деньги… То есть это не какой-то саботаж со стороны чиновников, не волокита. Это, наоборот, результат эффективной работы, при которой полностью было освоены все имеющиеся средства, и сейчас будут осваиваться дополнительные", - сказал Россыпнов. Сколько семей уже получили компенсации, и сколько еще ждут денег, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Segezha Group

Segezha Group запускает первую в России линию нанесения клея на упаковку цифровым способом

На ООО "Сегежская Упаковка" (входит в Segezha Group, АФК "Система") устанавливается новая производственная линия DIGITAL PASTING AM 8135 немецкой машиностроительной компании Windmöller & Hölscher.

Её уникальность в цифровом нанесении клея на упаковку. Данная технология позволит улучшить качество и скорость склейки, повысить качество и экологичность готовой продукции

Выход на производственную мощность в режиме пусконаладки планируется в уже в этом году. Новое оборудование будет выпускать широкий спектр продукции. Цифровая система поперечной и продольной склейки позволит более оперативно менять настройки и изготавливать также небольшие партии. Предприятие сможет гибко реагировать на запросы в том числе малого и среднего бизнеса.

"Запуск линии позволит предприятию в 2021 году увеличить производство мешков на 83 млн. шт. При этом возможности нового оборудования позволят постоянно совершенствовать производственные характеристики выпускаемой продукции", – отметил начальник производства ООО "Сегежская упаковка" Николай Скоробогатов.

Среди первых клиентов – известные производители сухих строительных смесей.

фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Инфляция в Карелии почти самая высокая на Северо-Западе России

Цены в Карелии с начала года выросли на 4,3% - по этому показателю Карелия заняла 2 место среди регионов Северо-Западного федерального округа.

Такой вывод следует из рейтинга регионов по росту цен, составленного Карелиястатом.

Лидером стала Республики Коми, где инфляция составила 4,8%. Во всех остальных регионах СЗФО этот показатель ниже, чем в Карелии. Какая ситуация в Карелии с продовольственной инфляцией на фоне других регионов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".