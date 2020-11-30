Чем запомнился этот день

фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Очередной рекорд по числу заразившихся COVID-19 поставлен в Карелии: 427 инфицированных за сутки

Оперативный штаб правительства Карелии по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки COVID-19 подтвержден у 427 человек.

По данным на 30 ноября, коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 427 человек. Из этого числа заболевших – 393 человека, из них 45 имеют симптомы средней тяжести, 5 – в тяжелом и 3 – в крайне тяжелом состоянии. Таковы официальные данные оперштаба.

В Карелии от коронавирусной инфекции умерли еще два человека. Общее число жертв COVID-19 с начала пандемии достигло 102 человек.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 235 человек, в Пряжинском районе – 6 человек (поселок Чална – 1, поселок Матросы – 5), в Кондопожском районе – 28 человек (Кондопога –20, поселок Кяппесельга – 1, село Кончезеро – 7), в Костомукше – 51 человек, в Олонецком районе – 10 человек (Олонец – 6, поселок Ильинский – 2, деревня Нурмолицы – 1, деревня Устье Тулоксы – 1), в Сортавале– 6 человек, в Лахденпохье – 1 человек, в Питкяранте – 1 человек, в Пудожском районе – 12 человек (Пудож – 10, поселок Колово – 1, поселок Кривцы – 1), в Медвежьегорском районе – 55 человек (Медвежьегорск – 45, деревня Кажма – 1, поселок Повенец – 2 поселок Пиндуши – 4, село Паданы – 1, село Сосновка – 1, поселок Немино-3 – 1), в Беломорском районе – 22 человека (Беломорск – 15, поселок Летнереченский – 3, поселок Сосновец – 1, село Сумский посад – 1, село Нюхча – 2).



Выздоровели еще 143 человека: в Петрозаводске - 106, в Кемском районе – 4, в Кондопожском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 16, в Сортавальском районе – 2, в Сегежском районе –1, в Костомукше – 2, в Муезерском районе – 3, в Олонецком районе – 1, в Беломорском районе – 3, в в Пряжинском районе – 1, в Суоярвском районе – 1, в Питкярантском районе – 2.

Сообщается, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 2393,7 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1546,4 случая, по Северо-Западу – 2004,1.

фото: ГИБДД Петрозаводска

Мэрия ликвидирует еще одну автостоянку в центре Петрозаводска

У гостиницы "Северная" ликвидируется автостоянка, предупреждает водителей ГИБДД Петрозаводска.

"Обращаем внимание водителей, - сообщается в паблике Госавтоинспекции Петрозаводска. - У гостиницы "Северная" ликвидируется автостоянка. В настоящее время демаркируется дорожная разметка, сняты ограждения. Остановка, стоянка транспортных средств осуществляется только в один ряд".

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

В Карелии с диагнозом COVID-19 умер 191 человек, но не все случаи попали в сводки

Всего в республике с диагнозом COVID-19 умер 191 человек, из них у 102-х именно коронавирус стал причиной смерти, пояснили в Оперштабе при правительстве Карелии.

В федеральных СМИ сегодня появились сообщения о том, что в регионах занижается смертность от коронавируса. В связи с этим Оперштаб при правительстве Карелии выступил с официальными разъяснениями о формировании статистики смертности.

В частности, в сообщении говорится, что по состоянию на 30 ноября в Карелии зарегистрировано 102 случая, когда первоначальной причиной смерти пациента явилась новая коронавирусная инфекция. При этом, еще 89 человек с COVID-19 скончались от заболеваний, не связанных с новой коронавирусной инфекцией. У ряда умерших пациентов причина смерти в настоящее время устанавливается.

"Для определения достоверной причины смерти необходимо патологоанатомическое заключение, которое выдается после вскрытия, гистологического, биохимического, микробиологического, вирусологического и других необходимых исследований. Исследования могут занять до 45 дней.



В официальную статистику смертности от новой коронавирусной инфекции Оперативный штаб Республики Карелия включает только случаи, когда подтверждена окончательная первоначальная причина смерти – СOVID-19", сообщили в Оперштабе.

Добавим, что по состоянию на 30 ноября еще 93 человека с начала эпидемии коронавируса скончались в Карелии от внебольничной пневмонии.

фото: © Столица на Онего

Синоптики обещают аномально теплую погоду в Карелии

В начале декабря температура воздуха в ряде регионов СЗФО будет выше нормы на 4-6 градусов.

Карелию вместе с другими регионами Северо-Западного федерального округа ожидает аномально теплая погода в начале декабря. Температура воздуха будет выше нормы на 4-6 градусов. Потепление продолжится и в регионах азиатской части России, где аномалии будут достигать 25 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Получается необычное распределение аномалий температуры в России. Севернее Москвы, в Питере, Новгороде, Пскове, Карелии, Мурманской, Архангельской областях температура выше нормы будет в течение всей недели на 4-6 градусов", - сообщил он.

Кроме того, по словам Вильфанда, период аномально теплой погоды будет продолжаться на азиатской части России.

"Длительный и необычный процесс там, это бывает не часто. Атлантический воздух будет определять погоду и на Ямале, и на Таймыре, и в центре Красноярского края, и в Якутии. Там температура выше нормы будет на 15-25 градусов", - отметил он.

фото: https://vk.com/id75898557

Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках"

Петрозаводчанка выступила с открытым обращением к уполномоченному по защите прав человека в Карелии Ларисе Бойченко, в котором пожаловалась на отказ медиков выезжать на вызовы и очереди в поликлиниках.

Жительница Петрозаводска Анна Адуашвили обратилась в соцсети к омбудсмену Ларисе Бойченко с требованием вмешаться в ситуацию с плохим оказанием медпомощи в период пандемии. По оценке автора обращения, поликлиники переполнены, врачи не выезжают по вызовам, а сама Бойченко бездействует на посту уполномоченного по защите прав человека.

"Я обращаюсь открытым обращением к уполномоченному по правам человека. Я не прошу - требую! Чтобы Л. Д. Бойченко прекратила бездействие и приступила к своим прямым обязанностям", - заявила Анна Адуашвили.

По словам Адуашвили, проблемы с оказанием медпомощи на сегодняшний день можно признать нарушением прав граждан. Автор обращения не смогла вызвать врача, а затем столкнулась с очередями в медучреждении.

"Когда закончится этот бардак в поликлиниках, когда прекратят нарушать наши права???! Со среды заболела: температура 37,3°, горло, нос заложен, в пятницу температура поднялась до 39,5°, пыталась вызвать врача - отказали, так как врачи болеют, некому на вызов выехать. Хорошо, понимаю. Набираю знакомого врача со скорой помощи, получаю консультацию: предварительно ставят ангину, дают рекомендации, но советуют обязательно горло показать врачу. В субботу, слава Богу, температура упала до 37,3°, стало легче, только горло болит. Пытаюсь вызвать врача, дозвонилась, но вызов не приняли, так как ещё один врач заболел", - написала автор обращения.

Она пояснила, что по просьбе принявшего вызов сотрудника поликлиники она лично пришла в медучреждение, где в тот момент была очередь пациентов.

"Врачи и люди брошены, как пушечное мясо... Так вот, у меня вопрос к правозащитнику моих прав: почему мои права нарушаются? Где вы, Лариса Дмитриевна? Я не одна такая, нас сотни тысяч", - обратилась к омбудсмену Бойченко жительница Карелии.

Лариса Бойченко заняла пост уполномоченного по правам человека в Карелии в сентябре 2019 года.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Новогодние народные гуляния в Карелии не попадут под "антивирусные" запреты

Минэкономразвития Карелии подготовило разъяснения к распоряжению главы республики о запрете массовых мероприятий с целью профилактики коронавируса.

Пунктом 10 распоряжения до 15 января 2021 года запрещено проведение на территории Республики Карелия спортивных, зрелищных, публичных, в том числе корпоративных и иных массовых мероприятий.

Вместе с тем, этот запрет не относится к мероприятиям на открытом воздухе "с соблюдением социального дистанцирования", пояснили в Минэкономразвития. Кроме того, обсуждается вопрос о новогодних корпоративах. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Администрация Петрозаводска

"Перестаньте сыпать песок, не надо превращать Петрозаводск в пустыню"

Депутат Заксобрания Карелии и предприниматель Виталий Красулин обратился к властям Петрозаводска с просьбой не использовать песок для посыпки дорог и тротуаров в зимний период.

Депутат Заксобрания от Петрозаводска, известный предприниматель Виталий Красулин считает, что использование песка для посыпки городских дорог – это мера, которая "не работает" и наносит вред жителям.

"В последние дни мы наблюдаем, что дороги в Петрозаводске активно посыпаются песком в качестве меры для борьбы с гололедом. В результате – песок везде, грязь везде, мы все этим песком дышим, машину приходится мыть каждый день, - к ней просто страшно подойти, выедешь в город, и уже через 10 минут она грязная. Схема "снег – песок – снег – песок", не работает!

Я хочу обратиться к городским властям, чтобы они прекратили это делать и нашли другой механизм. Перестаньте сыпать песок, не надо превращать Петрозаводск в пустыню! Этот метод уже давно никто не использует, он признан не эффективным, ведь снег растает, а песок останется".

Виталий Красулин привел в пример Мурманскую область, где для борьбы со снегом и гололедом используется соляная смесь, которая не наносит вреда и уходит в "ливневку". Такой же способ взяли на вооружение коммунальные службы Финляндии. А в Карелии, по словам депутата, соляную смесь используют на федеральной трассе от Петрозаводска до Пряжи.

"А песок никуда не уходит, он засоряет ливневую канализацию, остается на дорогах и тротуарах, и весной мы получаем огромные кучи смёта".

Виталий Красулин официально обратился к главе Петрозаводска Ирине Мирошник, чтобы городские власти сели за стол переговоров с ГИБДД, договорились, что считать гололедом, и разработали совместное решение, как отказаться от песка.

"Ко мне, как к депутату, поступает много возмущенных откликов от петрозаводчан. И в моем обращении нет никакой политики, - отметил Виталий Красулин. – Я такой же житель города, как и все, и сейчас страдаю, как и все, и очень прошу разобраться с этим вопросом".

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Карелия вновь вошла в пятерку регионов-лидеров по суточному приросту заболеваемости коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 26 338 случаев COVID-19 в 84 регионах, среди которых Карелия на пятом месте по суточному приросту заболеваемости.

За последние сутки в России выявлено 26 338 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 5 565 (21,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Лидерами по количеству новых случаев являются Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Нижегородская области и Карелия.

Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 2 295 654 человека.

За последние сутки подтверждено 368 летальных исходов с COVID-19. За все время умерли уже 39895 человек.

В связи с выздоровлением за прошедшие сутки выписано 17 247 человек. Число выписанных пациентов выросло до 1 778 704.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 76,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе за последние сутки - 474 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 30 ноября остаются 510 605 человек.

Напомним, оперативный штаб правительства Карелии по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки COVID-19 подтвержден у 427 человек.

фото: © паблик Вконтакте "Беломорская трибуна"

Стаи бездомных собак истребляют кошек и пугают жителей города на севере Карелии

В Беломорске бродящие собаки сбились в стаи и нападают на домашних питомцев.

На улицах Заводская, Спортивная, Рабочая в Беломорске стаи собак пугают местных жителей. С наступлением холодов животные стали сбиваться в стаи, встречают и провожают каждого, выпрашивают или требуют еду в зависимости от настроения. Об этом пишут в паблике районной газеты "Беломорская трибуна"

"Большая часть собак даже не является бездомными. Это ваши: Полканы, Ричи, Белки и т.д., которых многие выпускают на самовыгул. На замечания хозяева, аргументируют это тем, что после 10 вечера и до 7 утра никто не ходит. Представьте уважаемые хозяева, ходят на ночную смену, на маршрутку и поезд", - пишут в паблике.

При этом, как отмечают беломорчане, многих собак хозяева, получив новые квартиры, просто бросили. Теперь они бегают вместе с бездомными стаями по улицам и пугают людей.

"Начали драть котов, мелких собаченок и домашнюю живность. И от них не отбиться, становится просто страшно выйти на улицу не только ребенку и старикам, но и взрослым людям. Животное – это ответственность. Проблема бездомных животных – это не проблема "отловщиков", "зоозащитников" и "государства". А проблема безответственности человека!!! И эту проблему нужно решать", - пишут в "Беломорской трибуне".

фото: Юрий Смитюк / ТАСС Подробнее на РБК:

Названы условия, при которых работникам старше 65 лет в Карелии разрешается трудиться в эпидемию

Сотрудники организаций в возрасте 65 лет и старше во время режима самоизоляции в Карелии могут ходить на работу, если работодатели изолируют их от остального трудового коллектива.

Это следует из распоряжения главы Карелии Артура Парфенчикова, устанавливающего ограничения для граждан старшего возраста.

Согласно документу, жители республики в возрасте 65 лет и старше должны находиться дома с 28 ноября по 12 декабря. Выходить на улицу они могут только, чтобы сходить в магазин, лечебное учреждение или на прогулку. У работающих граждан этого возраста есть право взять больничный. Вместе с тем, в распоряжении оговорены условия, при которых они могут продолжать ходить на работу. Работодатели должны выполнить ряд требований. Какие это требования, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Нашлось объяснение, зачем могут заварить все мусоропроводы в жилых домах

Инициатива властей Карелии отказаться при строительстве жилья от устройства мусоропроводов получила продолжение: их предлагают заварить во всех домах.

Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов считает, что это необходимо для внедрения в России раздельного сбора мусора.

"При самом серьезном подходе к вопросу для начала надо заварить все мусоропроводы во всех домах России", — сказал Иванов.

По его словам, мусоропроводы являются "рассадниками крыс и тараканов". "И когда российский гражданин выбрасывает в мусоропровод борщ вместе с картоном – о чем дальше говорить?", — заявил Иванов в интервью "Интерфаксу". Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что министерство строительства России поддержало предложение властей Карелии исключить из перечня обязательных требований к строительству жилья устройство мусоропроводов. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Алпатки

Суд оштрафовал главу администрации района Карелии за отказ сообщить народу о своих доходах

Суд привлек к ответственности главу администрации Медвежьегорского района за то, что тот не разместил в Интернете информацию о доходах.

В Медвежьегорском районе мировой суд оштрафовал главу местной администрации за неразмещение в Интернете информации о доходах и имуществе своей семьи. Об этом сообщает прокуратура республики.

Как было установлено, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений Медвежьегорского района и их близких родственников, муниципальных служащих и их близких родственников за период 2019 года не были размещены на сайте администрации района в установленный срок. Это является нарушением норм Федерального закона "О противодействии коррупции".

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура Карелии разрешила тупиковую ситуацию жителей Беломорска и РЖД.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Число жертв пандемии коронавируса в Карелии перевалило за сотню

В республике скончались еще два пациента с COVID-19, сообщает оперативный штаб регионального правительства по борьбе с коронавирусом.

В Карелии подтверждены еще две смерти от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались жительница Петрозаводска 1951 года рождения и житель Кеми 1969 года рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания. Об этом заявляет оперштаб.

Общее число жертв COVID-19 с начала пандемии достигло 102 человек.

По данным на 30 ноября, коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 427 человек. Это очередной рекорд по числу заболевших.

фото: shutterstock.com

"Абсолютно все люди, которые нас окружают, находятся в стрессе"

Медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щёголева рассказала, как эпидемия коронавируса изменила людей и посоветовала, как жить в новой реальности.

Уже опубликованы многочисленные данные, свидетельствующие о том, что пандемия короновирусной инфекции имеет глубокие психологические и социальные последствия.

Как пережить эпидемию, сохранив свое психологическое здоровье, рассказала медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щёголева:

"Крайне важно сейчас уменьшить стресс, тревогу, страхи и ощущение одиночества среди населения в целом. Каждому из нас предстоит выход из сложившейся ситуации. Эпидемия закончится, и будут необходимы силы для вхождения в обычную жизнь.

Важно сохранить себя, важно не достигнуть третьей стадии стресса – стадии истощения, постараться избежать болезни и декомпенсации. Помните, что сейчас очень важно беречь себя и не растрачивать психологические ресурсы. Неизвестно, сколько еще продлится пандемия.

Помните, что все, абсолютно все люди, которые нас окружают, находятся в стрессе, так же, как и вы, и переживают не меньше, чем вы. У всех снижена сопротивляемость и самоконтроль. Все очень чувствительны и ранимы сейчас.

Отложите изменение мира до лучших времен. Не пытайтесь доказать другому, что и как он должен делать: у него к вам есть собственные претензии, основанные на его "правильных" представлениях. Избавьтесь на время от ожиданий от окружающих.

Включите "режим сбережения энергии" и избегайте конфликтов. Это станет возможным, если основной мыслью будет: "Мне сейчас не стоит на это тратить себя. Я займусь этим позже. Мои ресурсы не безграничны, я хочу оставаться эмоционально здоровым. Другой сейчас не обязан делать так, как мне представляется правильным".

Подробнее читайте здесь.

фото: Администрация Петрозаводска

Решение суда о штрафах для "маршрутчиков" за повышение цен в Петрозаводске большинство из них не выполнило

Большинство транспортных компаний, которые занимаются пассажирскими автоперевозками в Петрозаводске, до сих пор не оплатило штрафы, наложенные на них по решению суда за незаконное повышение цен на проезд.

Это следует из сообщения УФАС по Карелии.

Владельцы маршруток подверглись санкциям за то, что в июне 2019 года повысили цены на перевозку пассажиров в Петрозаводске. Суд признал это картельным сговором и поддержал решение УФАС оштрафовать "маршрутчиков" на общую сумму более 3 млн рублей. Сроки оплаты штрафов истекают в декабре 2020 года, но к настоящему времени нарушители заплатили всего 600 тыс. рублей. Какие компании до сих пор не выполнили решение суда, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Красно-сине-белые шары украсили новогоднюю ель в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

В воскресенье на площади Кирова в Петрозаводске установили новогоднюю елку и начали украшать.

Фотокоррепондент "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел, как украшают новогоднюю ель на площади Кирова, и отметил, что разноцветные шары были новые.

В администрации города ранее сообщали, что в этом году Петрозаводск раньше обычного решили начать украшать к Новому году.

"В этом году символ праздника в центре карельской столицы планируется дополнительно украсить большим световым шатром из гирлянд. Кроме того, в разных районах города появится 16 искусственных и натуральных елей", - сообщили в мэрии города.

фото: Социальный Центр "Попечение"

Очень нужны продукты: у социального центра в Петрозаводске не осталось еды для нуждающихся

Социальный центр "Попечение" просит всех, кто может, помочь продуктами, так как запасов еды для нуждающихся практически не осталось.

В паблике "Попечение" сообщается, что ежедневно центр выдает нуждающимся от трех до пяти продуктовых пакетов.

"Были разные времена, но такого острого ежедневного запроса на продукты, как в нынешнее время, не было за все годы нашей работы, - признаются работники соццентра. - Благодаря вам у нас был небольшой запас на складе, но он очень быстро тает".

Социальный центр "Попечение" обращается ко всем за помощью: "Остро нуждаемся в продуктах!"

- Крупы (гречка, рис…), макароны

- Каши (манная, овсяная, рисовая…)

- Консервы - мясные, рыбные, овощные, фруктовые

- Сахарный песок

- Растительное масло

- Молоко длительного хранения, сгущенное или сухое молоко

- Чай, какао

- Печенье, сладости к чаю

- Мука

Ваши пакеты можно принести по адресу: Вольная, 1, с 10 до 13 ежедневно.

Звонить в домофон или стучать в двери (можно громко).

"Внимание! Пакет нужно передать в наш центр волонтерам. Не оставляйте, пожалуйста, продуктовую помощь в ящике для одежды. И подпишите, пожалуйста, пакет "продукты", - объяснили правила волонтеры. - Если вы хотите принять посильное участие в сборе продуктовой помощи материально, напишите автору поста, вам пришлют номер для перевода: будьте бдительны, пожалуйста, только автор поста может вам передать номер для перевода! Мошенники не дремлют!"

фото: © Владимир Смирнов / ТАСС

Около 120 больных коронавирусом в Карелии находятся в тяжелом состоянии

В ковид-центрах республики находятся 118 тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 30 ноября в стационарах с COVID-19 находится 741 житель республики. Из них 616 – в состоянии средней тяжести, 118 тяжелобольных. В крайне тяжелом состоянии находятся 7 пациентов, они подключены к аппаратам ИВЛ, сообщил министр здравоохранения республики на своей странице в "ВКонтакте".

Напомним, очередной рекорд по числу заразившихся COVID-19 поставлен в Карелии: 427 инфицированных за сутки.

фото: © Валерий Поташов/"Столица на Онего"

Имущество скандального экс-подрядчика по содержанию дорог в Карелии попало под арест

Петербургская компания "Ремстройкомплект", обслуживавшая большинство дорог в Карелии, оштрафована на 1,1 млн рублей за коррупцию, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в интересах ООО "Ремстройкомплект" руководству Управтодора Карелии в 2015-2017 годах была передана взятка в размере 575 тысяч рублей за обеспечение беспрепятственной приемки и оплаты фактически не выполненных работ по госконтракту на содержание дорог в Лоухском и Калевальском районах. Получателя взятки суд в 2019 году оштрафовал и отправил в колонию. А прокуратура Лоухского района возбудила в отношении "Ремстройкомплекта" дело о незаконном вознаграждении от имени юридического лица.

По результатам рассмотрения дела об этом административном правонарушении суд оштрафовал питерскую компанию на 1 млн 150 тыс. рублей.

В целях обеспечения исполнения штрафа по ходатайству прокурора на недвижимое имущество организации и транспортные средства наложен арест, уточнили в ведомстве.

Постановление суда вступило в законную силу.

Напомним, петербургская компания "Ремстройкомлект", отвечавшая за ремонт дорог в Карелии, давно находится в центре крупного коррупционного скандала. По версии следствия, владелец "Ремстройкомплекта" Игорь Чичин, а также бывший руководитель Управления автомобильных дорог республики Алексей Никитин и его заместитель Игорь Новокшонов организовали преступную группу. Согласно данным следствия, в 2015-2017 годах Никтин и Новокшонов получали взятки от коммерческих предприятий за предоставление им необоснованных преференций при заключении, выполнении и оплате госконтрактов за работы по ремонту и строительству дорог в республики. Также, по версии следствия, Чичин давал взятки Никитину и Новокшонову за общее покровительство и обеспечение победы компании в конкурсах и последующее заключение компанией госконтрактов на выполнение работ по содержанию сети автодорог Карелии.

Никитин и Новокшонов признали вину и заключили досудебное соглашение со следствием. Первый из них приговорен к восьми годам колонии строгого режима и 25 миллионам рублей штрафа. Второй – к четырем годам строгого режима и 22 миллионам рублей штрафа. Игорь Чичин не признает себя виновным.

фото: © паблик Вконтакте "Строительная компания "Век"

Хищники заглядывают в окна жителей новостроек в Петрозаводске

В жилом комплексе на Древлянке гостит ястреб.

Фото хищной птицы разместили в паблике строительной компании "Век".

"Посмотрите, какой восхитительный гость сегодня был в ЖК "Каскад", - комментируют фото в паблике.

"Это скорее всего ястреб-тетеревятник. Значит, где-то рядом много еды. Они крыс и голубей очень уважают", - пишут подписчики в сообществе.

Ранее петрозаводский фотограф Михаил Калинин опубликовал в Сети серию фото под названием "Мои любимые "городские" хищники". Он запечатлел ястребов, которые охотятся за голубями. Последним не удается уйти от хищников.

фото: © Алексей Бородин/ТАСС

Роспотребнадзор в Карелии закрыл на карантин по ОРВИ 22 класса

Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом отмечен в 12 школах Петрозаводска и Лахденпохьи.

По сообщению управления Роспотребнадзора Карелии, из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 22-х классов в школах Петрозаводска и Лахденпохьи. Так, закрыты на карантин 21 класс в школах №№20, 25, 27, 30, 34, 38, лицеях №№1, 13, Академическом и Державинском лицеях, Ломоносовской гимназии и один класс в Лахденпохской средней школе.

Кроме того, за неделю выведены на карантин и 26 групп в 18-ти дошкольных учреждения Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что более семи тысяч случаев ОРВИ выявлено за неделю в Карелии.

фото: Артур Парфенчиков / ВК

В Карелии подрядчик сорвал работы по благоустройству сквера в Сортавале

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о расторжении контракта с компанией "Строительный трест № 4" из-за претензий к выполнению работ по благоустройству сортавальского сквера.

Артур Парфенчиков заявил в соцсети, что организация "Строительный трест № 4" не справилась с выполнением работ по благоустройству сквера в Сортавале. Он пояснил, что работы не были завершены в срок, поэтому с компанией расторгнут контракт.

"И снова мы столкнулись с проблемой, когда на важный для города объект приходит подрядчик, который в итоге не может справиться со взятыми на себя обязательствами. В Сортавале компания "Строительный трест № 4" должна была завершить работы по благоустройству сквера у набережной еще 1 ноября. Но и сегодня, спустя месяц сверх этого срока, объект так и не сдан. Поэтому контракт с фирмой администрация поселения расторгла. К подрядчику будут применены штрафные санкции", - заявил Парфенчиков.

Управление капстроительства намерено заключить новый контракт с компанией, которой предстоит завершить проект, добавил гглава республики.

"На сегодняшний день "Стройтрест № 4", приступивший к работам еще в апреле, сделал лишь малую часть из всего, что было запланировано: установил металлокаркас павильона, частично подготовил амфитеатр и дорожки, подходящие к объекту. По информации карельского Минстроя, новому подрядчику предстоит до конца декабря завершить работы по павильону, установке понтона, опор освещения и благоустройству", - пояснил губернатор.

Ранее сообщалось, что в правительстве Карелии установили новый срок начала работы Музея Карельского фронта.

фото: eparhia.karelia.ru

Власти Карелии призвали митрополита Константина обеспечить в приходах масочный режим

Республиканский Миннац предложил ограничить участие в богослужениях лиц старше 65 лет.

Министр национальной и региональной политики Карелии Сергей Киселев направил письмо митрополиту Петрозаводскому и Карельскому Константину с просьбой обеспечить на территориях приходов Петрозаводской епархии Русской православной церкви соблюдения установленных в республике санитарных мер, направленных на препятствие распространению коронавирусной инфекции. В числе таких мер карельский министр указал "обязательное ношение масок и перчаток лицами, посещающими религиозные организации и священнослужителями, наличие дезинфекционных средств на входе, регулярное проветривание посещений, регулярную дезинфекцию киотов и предметов, используемых при совершении богослужений и религиозных обрядов; соблюдение социальной дистанции (не менее 1,5 метра) между людьми) в помещениях и на территории религиозных организаций, а также ограничение на участие в богослужениях, религиозных обрядах и церемониях, проводимых в помещениях религиозных организаций, лиц старше 65 лет, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, в первую очередь болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, диабетом, с рекомендацией о предпочтительном проведении таких мероприятий на дому".

Напомним, управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий еще в конце октября разослал по епархиям Русской православной церкви циркулярное письмо, в котором потребовал строгого соблюдения в храмах и монастырях профилактических мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Однако, как отмечала "Столица на Онего", в Петрозаводской епархии РПЦ на это письмо, как и на введенный стране обязательный масочный режим, особого внимания не обратили, и карельское духовенство продолжило богослужения без масок. Сам митрополит Петрозаводский и Карельский Константин относится к категории лиц 65+.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

МВД Карелии возбудило уголовное дело против бывшего директора фирмы, занимавшейся водоснабжением Олонца

Уголовное дело о "незаконном предпринимательстве" обнажило почти повсеместное нарушение в республике федерального закона "О недрах", на которое годами закрывали глаза карельские власти.

Речь идет об уголовном деле в отношении бывшего директора ООО "Строительно-ремонтная компания" Игоря Брайловского, которое было возбуждено Следственным управлением МВД по Республике Карелия по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 171 Уголовного кодекса РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Экс-директору инкриминируется безлицензионная добыча и поставка жителям города Олонца пресной воды из артезианских скважин, за что компания получила в течение года и одного месяца более 16 миллионов рублей. По словам Игоря Брайловского, возбуждение уголовного дела стало для него полной неожиданностью, и признать себя виновным в незаконном предпринимательстве экс-директор ООО "СРК" отказался.

Как выяснила "Столица на Онего", в 2017 году администрация Олонецкого района передала "Строительно-ремонтной компании" артезианские скважины, из которых шла добыча пресной воды еще с советских времен, но ни на одну из них так и не была получена необходимая лицензия на недропользование. Более того, если обратиться к данным Сводного государственного реестра участка недр и лицензий, которые находятся в открытом доступе, можно увидеть, что лицензии на добычу подземных вод до сих пор не имеет ни одна артезианская скважина в городе Олонце, хотя ООО "СРК" больше не занимается водоснабжением местного населения. Однако Следственное управление МВД по Республике Карелия почему-то решило возбудить уголовное дело только в отношении бывшего директора "Строительно-ремонтной компании" Игоря Брайловского – за период его руководства этой компанией с конца января 2018 года по конец февраля 2019 года.

Между тем олонецкая история обнажила почти повсеместное нарушение в Карелии федерального закона "О недрах", на которое годами закрывали глаза республиканские власти, утверждающие тарифы на водоснабжение.

Читайте подробнее в статье "Вилами по воде".

фото: pixabay

Подсчитано, на сколько подорожает сжиженный газ для жителей Карелии в 2021 году

Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам утвердил повышение цен на сжиженный газ, реализуемый АО "Карелгаз" населению в 2021 году.

Согласно постановлению госкомитета, цены вырастут на 3,8% с 1 июля 2021 года.

Стоимость газа, который потребители получают из групповых установок, вырастет до 43,16 рубля за килограмм. Сейчас эта сумма составляет 41,58 рубля. Как увеличатся цены для других потребителей сжиженного газа, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Сергей Михеев / Российская газета

В Карелии должник лишился арестованной квартиры

Заложенная квартира должника была продана, а деньги от реализации направлены по погашение долга, сообщили в карельском управлении службы судебных приставов.

В отделение судебных приставов по Костомукше поступил исполнительный документ о взыскании задолженности в размере более 2 млн рублей путем обращения взыскания на заложенную квартиру.

На квартиру должника был наложен арест. Стоимость арестованного имущества была определена судом в 2 млн рублей. Затем квартира была продана.

"После надлежащего уведомления должника и отсутствии погашения задолженности в полном объеме судебным приставом-исполнителем инициирована процедура обращения взыскания на заложенную квартиру, в результате которой недвижимое имущество должника было реализовано за 2,5 млн рублей", - говорится на сайте карельского управления службы судебных приставов.

Сообщается, что за счет вырученных денег была погашена задолженность не только перед залогодержателем, но и частично перед иными кредиторами на сумму свыше 380 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что под страхом потерять автомобиль житель Карелии вернул долг.

фото: Столица на Онего

Суд отложил рассмотрение дела зампредседателя Петросовета Матвеева, обвиняемого в получении взятки

В Петрозаводском горсуде из-за болезни адвоката не состоялся судебный процесс по делу зампредседателя Петросовета Валерия Матвеева, обвиняемого в получении 4-миллионной взятки.

Но суд начал рассматривать дело строителя Александра Ивина, который обвиняется в даче взятки Валерию Матвееву.

В минувшую пятницу, 27 ноября, судья Петрозаводского городского суда Наталья Федичева приступила к рассмотрению уголовного дела фактического руководителя, занимающегося строительством ООО "Полит-Консалт" Александра Ивина.

Напомним что карельский Следком обвиняет Ивина в даче взятки 2 млн рублей зампердседателя Петросовета Валерию Матвееву.

Как мы ранее сообщали с учетом заключенного Матвеевым и Ивиным досудебного соглашения дела будут рассматриваться в особом порядке, без вызова свидетелей и соблюдения некоторых других формальностей. Но самое главное – благодаря "досудебке" подсудимым назначается более мягкое наказание: не более двух третей либо даже половины от максимально возможного в данном случае наказания до 15 лет лишения свободы.

После оглашение судьей Натальей Федичевой обвинительного заключения Александру Ивину судебное заседание закончилось. Следующее намечено на 22 декабря.

Как пояснила нам адвокат Ивина Светлана Вечерская, это связано с необходимостью получения судом дополнительных данных, характеризующих личность подсудимого, и занятости судьи в других процессах.

Что касается запланированного на этот же день, 27 ноября, начала рассмотрения судьей Романом Парамоновым дела Валерия Матвеева, то это судебное заседание не состоялось из-за болезни его адвоката Александра Яковлева. Как сообщил корреспонденту "Столицы на Онего" сам Яковлев, уже несколько дней он болеет, поэтому, когда может начаться суд по делу его доверителя Валерия Матвеева, пока неизвестно.

Напомним, Валерий Матвеев был арестован 20 марта по обвинению в получении взятки в два миллиона рублей. Ее, по версии карельского Следкома, зампредседателя Петросовета Матвееву с 2018 по 2019 год передали уже Александр Ивин, а также директор занимающегося разработкой строительных проектов ООО "Рк-Реновация" Николай Кротов. По имеющейся информации, Александр Ивин передачу им лично взятки Матееву отрицает.

Ивин и Кротов, считает следствие, очевидно, с целью получения большей прибыли, хотели на запланированных ими ранее 4-этажных зданиях в жилом комплексе "Черника" на улице Балтийской в Петрозаводске надстроить еще один этаж. Однако на состоявшихся ранее двух общественных слушаниях жители этого микрорайона не дали добро на дополнительный пятый этаж. Но Кротов и Ивин, подконтрольная которому фирма "Полит-Консалт" получила разрешительные документы на строительство домов, вероятно, рассчитывали каким-то образом решить этот вопрос. Кстати, по версии следствия, первоначально планировалось передать Матвееву четыре миллиона рублей, и поэтому ему вменяется в вину такая большая сумма.

Как мы ранее сообщали, Матвеев и Ивин, уголовные дела которых расследовал следователь по особо важным делам Следкома Александр Брюханов, заключили досудебное соглашение со следствием. Что касается Кротова, то уголовное дело в отношении него прекращено. Поскольку, по данным нашего издания, он написал явку с повинной о передаче им вместе с Ивиным взятки Матвееву и сотрудничал со следствием. Поэтому, согласно закону, Кротов освобожден от уголовной ответственности как лицо, добровольно сообщившее о совершенном им преступлении.

Заключение Валерием Матвеевым досудебного соглашения привело к новому резонансному делу. Напомним, что 17 июля сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии был задержан и на следующий день арестован председатель Петросовета Геннадий Боднарчук. Следком Карелии обвиняет его в получении взятки в особо крупном размере. Как мы ранее сообщали, деньги в сумме 1,5 миллиона рублей Боднарчуку, дело которого также расследует Александр Брюханов, якобы передал Матвеев.

фото: Вера Луговых

В последний день ноября петрозаводчане снимают урожай яблок (ФОТОФАКТ)

Яблоки на ветках запечатлела горожанка в центре Петрозаводска.

"Где-то яблоки на снегу, а у нас на ветках. Петрозаводск. Улица Чапаева", - написала 29 ноября автор фото Вера Луговых у себя на странице в соцсети.

фото: Минтранс Карелии

Принято решение о повышении цен на авиарейсы из Петрозаводска до Кижей и Заонежья

Стоимость билетов на регулярные пассажирские рейсы вертолетов из Петрозаводска до острова Кижи и деревни Сенная Губа в Заонежье увеличится с 1 января.

Тарифы утверждены постановлением Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам.

Согласно документу, с середины ноября и до конца 2020 года билет стоит 1150 рублей, а с 1 января подорожает до 1190 рублей. Подробнее об этих рейсах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © "Столица на Онего"

Мусоровозы дошли лишь до половины населенных пунктов Карелии

Из более 800 населенных пунктов Карелии услугой по вывозу мусора охвачена половина, сообщили в пресс-службе карельского регоператора.

По данным "Автоспецтранса", в зону охвата коммунальной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами не входят сегодня нежилые (около 130) или малонаселенные – до 10 человек – (порядка 170) деревни, а также населенные пункты, где органами местного самоуправления на сегодняшний день не организованы места накопления ТКО (около 100).

Кроме того, в силу объективных причин сдвигаются сроки начала предоставления услуги для труднодоступных населенных пунктов, где острой проблемой является отсутствие дорожной инфраструктуры. Решение данного вопроса находится в компетенции органов местного самоуправления, уточнили в пресс-службе регоператора.

В этом году "Автоспецтранс" включил в график вывоза мусора еще 32 территории – в основном, это малонаселенные деревни и поселки (с численностью населения от 4-х до 50 человек), в которых эта услуга никогда не оказывалась. Это населенные пункты Беломорского (3), Медвежьегорского (5) Олонецкого (8), Пряжинского (5), Прионежского (3), Сегежского (3), Кондопожского (2), Лахденпохского (2) и Суоярвского районов (1). До конца года планируется начать транспортирование ТКО еще в нескольких деревнях и поселках республики.

Ранее сообщалось, что жители Карелии задолжали за вывоз мусора 250 млн рублей.