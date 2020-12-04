Все, что случилось сегодня

фото: Столица на Онего

Бывшему чиновнику мэрии Петрозаводска гособвинение попросило 12 лет колонии за взятки

Гособвинение попросило для обвиняемого в получении взяток экс-начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Петрозаводска Виталия Рохманюка 12 лет колонии.

Напомним, что приехавшего на работу в Карелию из Санкт-Петербурга, теперь уже бывшего начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Петрозаводска Виталия Рохманюка оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии задержали в мае 2019 года.

Карельский Следком (расследовал это уголовное дело старший следователь по особо важным делам Александр Брюханов) обвиняет Виталия Рохманюка в получении двух взяток в сумме 500 и 410 тысяч рублей от жителей столицы республики. По версии следствия, они захотели построить малоэтажные жилые дома на улице Академической и Фонтанном проезде в Петрозаводске. Для получения разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию этих домов, считает следствие, им пришлось заплатить Рохманюку немалые деньги. Между тем, вину в получении взяток сам он не признает.

Как стало известно нашему изданию, в пятницу, 4 декабря на судебном процессе под председательством судьи петрозаводского суда Екатерины Хомяковой Виталию Рохманюку будет предоставлено последнее слово.

Во вторник, 1 декабря гособвинитель, старший помощник прокурора города Юлия Железова попросила суд приговорить его к 12 годам колонии строгого режима и 3 миллионам рублей штрафа. Приговор Рохманюку будет вынесен, вероятно, до конца года.

Что касается заплативших взятку петрозаводчан, то, благодаря данной ими явке с повинной и сотрудничестве со следствием, они, согласно закону, освобождены от уголовной ответственности.

фото: коллаж © Валерий Поташов/© "Столица на Онего"

Парламенту Карелии предложили утвердить исторический карельский флаг в качестве второго государственного

Депутатам предстоит также обсудить вопрос о государственном статусе карельского языка.

Под занавес юбилейного для Карелии года в рабочую группу республиканского парламента по подготовке поправок в карельскую Конституцию поступили два предложения, которые могут вызвать самые острые споры среди депутатов и общественности. В одном из них речь идет о придании карельскому языку государственного статуса наряду с русским, а в другом – о придании государственного статуса национальному карельскому флагу с черным крестом на зеленом фоне, который часто называют флагом Ухтинской республики.

Читайте подробнее в статье "Флаг Ухтинской республики как "нематериальная культурная ценность".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Новый рекорд по числу заболевших COVID-19 поставлен в Карелии: 473 инфицированных за сутки

Оперативный штаб правительства республики по борьбе с коронавирусом сообщил о 473 заболевших COVID-19 за сутки.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 473 человек. Из этого числа заболевших – 452 человека, из них 77 имеют симптомы средней тяжести, 14 – в тяжелом и 2 – в крайне тяжелом состоянии. Подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 183 человека, в Пряжинском районе – 2 человека (поселок Кутижма, село Святозеро), в Сегежском районе – 11 человек (Сегежа – 7, поселок Валдай – 3, поселок Пертозеро – 1), в Кондопожском районе – 9 человек (Кондопога – 8, поселок Гирвас – 1), в Прионежском районе –13 человек (поселок Ладва – 9, поселок Деревянка – 1, поселок Новая Вилга – 1, поселок Шуя – 1, село Деревянное – 1), в Костомукше – 120 человек, Олонецком районе – 8 человек (Олонец – 5, село Видлица – 3), в Суоярвском районе – 10 человек (поселок Поросозеро), в Кемском районе – 12 человек (Кемь – 11, поселок Кривой Порог – 1), в Питкярантском районе – 26 человек (Питкяранта – 17, поселок Импилахти – 2, деревня Янис – 1, поселок Ляскеля – 2, деревня Рауталахти – 2, поселок Харлу – 2), в Муезерском районе – 5 человек (Муезерский – 3, поселок Ледмозеро – 2), в Медвежьегорском районе – 13 человек (Медвежьегорск – 10, село Великая Губа – 2, поселок Пиндуши – 1), в Пудожском районе – 46 человек (Пудож – 30, поселок Кривцы – 2, деревня Авдеево – 1, деревня Каршево -1, деревня Гакугса – 1, поселок Подпорожье – 6, поселок Бочилово – 1, деревня Пяльма – 2, поселок Пудожгорский – 1), в Сортавале – 5 человек, в Беломорском районе – 10 человек (Беломорск – 5, село Нюхча – 2, поселок Пушной – 2, село Сумский Посад – 1).



Выздоровели еще 428 человек: в Петрозаводске - 325, в Пудожском районе –10, в Кемском районе – 3, в Прионежском районе – 18, в Сегежском районе –20, в Костомукше – 31, в Муезерском районе – 1, в Беломорском районе –13, в Пряжинском районе – 3,в Лоухском районе – 1, в Суоярвском районе – 3.

По информации оперштаба, число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 2681 случай на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1618,8 случая, по Северо-Западу – 2182,5.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Два пациента скончались от коронавируса в Карелии

В Карелии пандемия коронавируса унесла жизни еще двух пациентов.

В республике подтверждены еще две смерти от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб правительства Карелии по борьбе с COVID-19.

В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончалась жительница Петрозаводска 1959 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончался петрозаводчанин 1941 года рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии от коронавируса в республике скончались 110 человек.

По данным на четвертое декабря, в Карелии поставлен новый рекорд по числу заболевших COVID-19 : 473 инфицированных за сутки.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Федеральные власти обратили внимание на стремительный рост заболеваемости COVID-19 в Карелии

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в Карелии и Санкт-Петербурге.

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией за последние сутки в Карелии и Петербурге превышает среднероссийский показатель, заявила Голикова. Об этом информирует РИА Новости.

"За последние сутки заболеваемость в Республике Карелия и в Санкт-Петербурге превышает среднероссийский показатель более чем в два раза", - сказала она на брифинге в пятницу.

По данным на четвертое декабря, в Карелии поставлен новый рекорд по числу заболевших COVID-19: 473 инфицированных за сутки.

фото: Любовь Козлова

Карелия простилась с педагогом, историком и краеведом Татьяной Осининой

Первого декабря в Кондопоге состоялось прощание с известным педагогом Татьяной Осининой.

Большую часть жизни Татьяна Осинина посвятила педагогической деятельности. Она работала преподавателем в профессиональном училище Кондопоги, где учила истории многих кондопожан.

Татьяна Осинина увлекалась краеведением и являлась активным членом краеведческого клуба "Ома Коди – Родной дом". Она собирала и бережно хранила материалы о прошлом родного края, его жителях, передавала эти знания.

Почтить память Татьяны Осининой пришли близкие родственники, друзья и коллеги, а также бывшие ученики и горожане, хорошо знавшие Татьяну Александровну.

В церемонии прощания также принял участие генеральный директор АО "Кондопожский ЦБК" Виктор Толстов. Генеральный директор ООО "Карелия Палп" Юрий Айвазов направил из Санкт-Петербурга телеграмму с соболезнованиями в адрес родных и близких по поводу смерти Татьяны Осининой.

"Мы потеряли замечательного, порядочного человека, неравнодушного к истории родного города и судьбам кондопожан. Татьяна Александровна была добрым другом Кондопожского ЦБК. Неожиданное известие о ее смерти потрясло нас всех до глубины души. Еще недавно мы завершили совместную работу с клубом над сборником, посвященным 90-летию Кондопожского ЦБК. В издание вошли статьи историков и краеведов, школьников и педагогов, в том числе, и статья Татьяны Александровны о легендарном директоре Кондопожского ЦБК – Виталии Александровиче Федермессере. Собранные ею факты о жизни и трудовом пути директора – наследие для города, наследие для Кондопожского ЦБК. В фонде нашей технической библиотеки и в музее комбината бережно хранятся экземпляры этой книги. Память о Татьяне Александровне навсегда сохранится в наших сердцах. Глубоко скорбим вместе с её родными, близкими и друзьями. Ее уход из жизни — это огромная потеря. Светлая память".

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Власти Петрозаводска хотят снести "малоценный жилой фонд" ради новостроек

Администрация Петрозаводска планирует сносить старые одно- двухэтажные дома для освобождения места под новостройки.

Это следует из проекта изменений в Генеральный план Петрозаводска до 2025 года, подготовленный в мэрии города.

Согласно документу, планируется "продолжение реконструкции районов с ветхой застройкой, с ликвидацией физически и морально устаревшего фонда путем его реконструкции, модернизации и сноса". Общий объем нового жилищного строительства с учетом убыли части существующего фонда, согласно Генплану, составит 3,7 млн кв. метров. Из этого объема 0,35 млн кв. метров будет построено за счет сноса "малоценного жилого фонда". Старые одно- двухэтажные дома планируется снести, а на их месте возвести новостройки. О каких районах города идет речь, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Артур Парфенчиков / ВК

Путин отметил заслуги поисковика и тренера из Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков рассказал о жителях Карелии, которых отметил президент России Владимир Путин.

Председатель карельской общественной организации "Союз поисковых отрядов Карелии" Александр Осиев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, отметив жителя Карелии за активное участие в поисковой работе и заслуги в увековечивании памяти погибших защитников Отечества. Об этом сообщил в соцсети Артур Парфенчиков.

"С 2012 года карельские поисковики обнаружили более двух с половиной тысяч останков воинов, погибших в период Советско-финляндской и Великой Отечественной войн. Они участвуют в благоустройстве воинских захоронений, ведут электронную базу данных, находят родственников павших бойцов. Отрадно, что сегодня на территории Карелии действует сразу несколько поисковых отрядов, которые объединились в союз. Под руководством Александра Николаевича их работа грамотно и четко организована. А его личный пример и неподдельный интерес к движению привлекают в ряды поисковиков все больше новых бойцов", - написал губернатор.

Также президент объявил благодарность старшему тренеру сортавальской школы Олимпийского резерва Владимиру Жукову за вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта.

"Владимир Иванович 40 лет работает наставником юных спортсменов. Он воспитал почти три десятка призеров и победителей первенств России, СССР по академической гребле. Ученики карельского тренера успешно выступают в составе сборной России на первенствах мира и Европы. Именно Владимир Жуков был первым тренером Николая Аксенова, который в 1996 году завоевал бронзу Олимпиады в Атланте", - заявил Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что комиссия по наградам при главе Карелии назвала критерии определения "лучших людей республики".

фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Глава Карелии передумал отправлять учеников 4-х классов на досрочные каникулы

Артур Парфенчиков внес очередное изменение в распоряжение, касающееся учебного процесса школьников начального звена.

Напомним, в минувший четверг, 3 декабря, глава Карелии отправил учеников с 1 по 4 класс с 19 декабря на зимние каникулы, которые будут длится до 10 января.

Сегодня он объявил о новых ограничительных мерах в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе.

"Друзья, по вашей просьбе вношу изменения в распоряжение, касающиеся учебного процесса школьников начального звена. Ученики 4-х классов не уходят досрочно на зимние каникулы, а продолжат обучение до конца месяца в дистанционном формате", - сообщил Артур Парфенчиков в соцсети.

По его словам, после вчерашней публикации о каникулах, которые начнутся для младших школьников раньше обычного, с 19 декабря, он получил очень много откликов. Родители просили дать возможность четвероклассникам доучиться до конца месяца, поскольку они уже втянулись в учёбу и готовы на дистанционном обучении закончить первое полугодие.

"Учитывая ваше мнение и то, что для ребят 4 класс – завершающий этап начальной школы, после которого они перейдут в среднее звено, принято решение внести изменения в распоряжение. Таким образом, с 19 декабря на каникулы выходят только ученики 1 – 3 классов. Четвероклассники продолжат обучение дистанционно", - пишет Парфенчиков.

фото: pixabay

Зарплаты муниципальных и федеральных бюджетников в Карелии отличаются в 1,7 раза

Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетных организаций в Карелии значительно отличается в зависимости от того, какое это учреждение – муниципальное, республиканское или федеральное.

Это следует из данных Карелиястата о средней зарплате бюджетников за январь-сентябрь 2020 года.

Разрыв в зарплатах между федеральным и муниципальным уровнем составляет почти 25 тыс. рублей в месяц. По сравнению с республиканскими бюджетниками отличия тоже значительные. О каких суммах идет речь, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: пресс-служба Минэкономразвития РК

Массовый набор новых рабочих идет на "Литейном заводе "Петрозаводскмаш"

Расширение производства на "Литейном заводе "Петрозаводскмаш" потребует увеличения количества рабочих: предприятие направило целый список вакансий в службу занятости.

Перечень опубликован на официальном сайте Управления труда и занятости Карелии.

Набор идет по профессиям обрубщик, формовщик ручной формовки, стерженщик ручной формовки, формовщик машинной формовки, транспортировщик в литейном производстве, слесарь-ремонтник, слесарь механосборочных работ, плавильщик металла и сплавов, заливщик металла, станочник широкого профиля, токарь. Какие еще вакансии открыты за заводе, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

Более 120 больных COVID-19 в Карелии находятся в тяжелом состоянии

В ковид-центрах республики находится 121 тяжелый пациент с коронавирусной инфекцией.

Как сообщает министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в "ВКонтакте", на 4 декабря в стационарах с коронавирусом находится 753 жителя республики. Из них 621 – в состоянии средней тяжести, 121 тяжелобольных. В крайне тяжелом состоянии находятся 7 пациентов, они подключены к аппаратам ИВЛ. Сутками ранее тяжелобольных было 112 человек, а крайне тяжелых – 4.

Количество свободных мест в стационарах для больных коронавирусом продолжает снижаться. Так, на 4 декабря доля свободных койко-мест составляет 21,2%. Накануне этот показатель равнялся 21,6 %.

Напомним, сегодня установлен очередной рекорд по числу заразившихся COVID-19 в Карелии: 473 инфицированных за сутки.

фото: © pixabay.com

Стало известно, какие специальности будут самыми востребованными на рынке труда в Карелии

В 2021 году основная потребность в кадрах придется на здравоохранение и социальные услуги, сообщили в Управлении труда и занятости Карелии.

Сферам здравоохранения и социальных услуг понадобится более 900 специалистов, чуть меньше – около 800 – в обрабатывающие производства. По-прежнему востребованы работники в деревообработке, строительстве, сельском хозяйстве, специалисты в гостиничном бизнесе и туризме. Такие данные по результатам опроса работодателей содержатся в Прогнозе потребности в подготовке кадров на 2021-2025 годы, который ежегодно готовится Управлением труда и занятости Республики Карелия.

В целом потребность в кадрах на 2021 год составляет 6287 человек. Для сравнения: на 2020 год – 6 098 человек.

Наибольшая потребность заявлена в квалифицированных рабочих и служащих – более половины от общего числа предполагаемых вакансий, в меньшей степени востребованы специалисты с высшим образованием.

В реальном секторе экономики работники нужны на такие предприятия, как "Карельский окатыш", "Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат", "Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат", филиал "Карелэнерго", "Петрозаводскмаш".

До 2025 года включительно 845 специалистов понадобятся для реализации инвестпроектов в Петрозаводске и Костомукше, а также в Кемском, Кондопожском, Лахденпохском, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Сегежском и Сортавальском районах.

Наибольшую потребность в квалифицированных рабочих резиденты инвестпроектов заявили по профессиям электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, системный администратор, монтажник структурированной кабельной системы, инженер по ремонту компьютерной техники. Так, для "КЮ Дата центр" в поселке Надвоицы по этим специальностям требуется более 50 человек.

Потребность в медицинских работниках наблюдается на всей территории региона. Наибольшее количество вакансий заявлено в Петрозаводске, Костомукше, Кондопожском, Сегежском и Сортавальском районах. Наиболее востребованы врачи различных специализаций, медицинские сестры, фельдшеры, акушерки.

Дополнительную потребность в кадрах будут испытывать районы, относящиеся к Арктической зоне, - это 38% территории региона. По прогнозу, уже на 2021 год потребность в кадрах в Арктической зоне составит более 1 200 человек.

В настоящее время в Арктической зоне есть вакансии с зарплатой до 80 тысяч рублей.

Напомним, ежегодно в службу занятости населения Карелии поступает более 30 тыс. вакансий. На сегодняшний день для соискателей доступны 5426 свободных рабочих мест. Кроме рабочих специальностей востребованы социальные работники, курьеры. Требуются специалисты с высшим образованием для производства – 141 инженер, 55 механиков, 65 техников и технологов. Устойчивый спрос на специалистов в сфере общественного питания. Для поваров, пекарей, кондитеров, официантов - 145 предложений.

О вакансиях на рыке труда региона можно узнать на интерактивном портале Управления труда и занятости, а также на портале Общероссийская база вакансий "Работа в России" https://trudvsem.ru.

фото: © ТАСС/Валерий Шарифулин

Еще одна женщина умерла от пневмонии в Карелии

Число жертв внебольничной пневмонии в республике увеличилось до 94.

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии. Умерла 69-летняя женщина, имевшая сопутствующую сердечно-сосудистую патологию. Ее тест на COVID-19 дал отрицательный результат. Об этом сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки 34 человека были госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализирован 2751 пациент, 94 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Сутками ранее 45 человек попали с пневмонией в больницы Карелии.

фото: администрация Петрозаводска

Перевозчика в Петрозаводске накажут за нарушение санитарных норм в автобусе

В ходе проверки общественного транспорта в Петрозаводске контролеры обнаружили, что в автобусе маршрута № 22 не была проведена обязательная санитарная обработка салона.

Специалисты мэрии Петрозаводска совместно с представителями Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии провели рейд по вопросам организации противоэпидемиологических мероприятий в общественном транспорте.

Как сообщили в городской администрации, на конечных остановках в районе улиц Лыжной и Балтийской инспекторы проверили, как проводится санитарная обработка салонов транспортных средств между рейсами, убедились в наличии санитайзеров для пассажиров и соответствии дезинфицирующих средств рекомендациям Роспотребнадзора.

В ходе проверки выяснилось, что в автобусе маршрута № 22 обязательная обработка салона проведена не была. По факту нарушения составлен акт.

Как сообщалось ранее, глава Карелии Артур Парфенчиков запретил пожилым людям ездить в общественном транспорте.

фото: Столица на Онего

Суд возобновит рассмотрение громкого дела о коррупции при ремонте дорог в Карелии

Петрозаводский городской суд 11 декабря продолжит рассмотрение уголовного дела владельца петербургской фирмы "Ремстройкомплект" Игоря Чичина.

Эта компания занималась ремонтом и содержанием дорог в Карелии, но все закончилось крупным скандалом.

Напомним, карельский Следком обвиняет Игоря Чичина в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в составе организованной группы. В деле фигурирует сумма около 12 миллионов рублей. По версии следствия, в эту организованную группу входили теперь уже экс-начальник Управления автомобильных дорог Карелии Алексей Никитин и его бывший заместитель Игорь Новокшонов. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

Массовые проверки ждут водителей Петрозаводска

Госавтоинспекция карельской столицы предупреждает водителей о проведении массовых проверок.

Пятого декабря, в субботу, Госавтоинспекция Петрозаводска проведет профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей "Контроль трезвости".

"Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения", - говорится в заявлении Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Карелии погибли 19 человек в ДТП из-за превышения скорости.

фото: страница Вадима Маркелова https://www.facebook.com/100003583793392/posts/3349101798552580/

Военные армии Египта будут заниматься на тренажерах из Петрозаводска (ФОТО)

Тренажерами из Петрозаводска фирмы MB barbell начинают оснащать воинские части Египта, сообщил предприниматель Вадим Маркелов.

Основатель компании MB barbell, Почетный гражданин Петрозаводска Вадим Маркелов на своей странице в соцсети рассказал о поставках тренажеров в Египет.

По словам Маркелова, в 2019-2020 году армия Египта закупала только тренажеры серии Street barbell, в 2021 году уже рассматриваются закупки тренажеров серии Street light.

"Эта линейка тренажеров, специально разрабатывалась для армейских частей, - рассказал Маркелов. - Мобильная, надежная и неприхотливая. Думаю, что эти армейские тренажеры будут наиболее востребованы в этих структурах".

Напомним, ранее Вадим Маркелов изготовил тренажеры для щвейцарских тюрем.

фото: © кадр из видео/ГТРК "Карелия"

Прокуратура нашла нарушения в работе "коммунального монстра" в поселке Карелии после федеральных телесюжетов

Прокуратура провела проверку после скандальных программ на федеральных телеканалах о нарушении прав жителей поселка Кетроваара Лахденпохского района.

Установлено, что в январе 2019 года администрацией Лахденпохского муниципального района и ООО "Лахденпохская управляющая компания" заключён договор на временное обслуживание общего имущества в многоквартирных домах, расположенных, в том числе, на территории поселка Кетроваара, сообщили в прокуратуре республики.

В ходе прокурорской проверки в деятельности управляющей организации выявлены многочисленные нарушения. Так, фундаменты многоквартирных домов имеют многочисленные трещины и разрушения, деревянные стены разваливаются и гниют, конструкции чердачных помещений, кровли из-за разрушения не обеспечивают защиту от влаги. При этом со стороны ООО "Лахденпохская управляющая компания" надлежащих мер по содержанию и ремонту указанных домов не принимается.

Прокуратура района внесла директору организации представление об устранении нарушений требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которое находится на рассмотрении.

Кроме того, прокуратурой района в отношении самой организации и ее директора возбуждены дела об административном правонарушении. Документы направлены для рассмотрения в Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору.

Напомним, ранее следственные органы Карелии начали проверку жалоб жителей поселка Кетроваара Лахденпохского района, который рассказали федеральным телеканалам об условиях жизни в аварийных домах.

Ранее о проблемах жителей поселка Кетроваара, которые вместо коммунальных услуг получают только счета об оплате, рассказали в программе "Центральное телевидение".

фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин

Протесты против форелеводов в Карелии побудили власти задуматься, как учитывать глас народа

Причины конфликтов между форелеводческими хозяйствами и населением могут быть устранены при условии, что появится регламент учета мнения местных жителей при создании рыбоводных участков.

Об этом говорится в проекте обращения парламента Карелии к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.

По словам авторов обращения, с ростом числа форелеводческих хозяйств увеличилось количество обращений жителей Карелии, обеспокоенных загрязнением акваторий пресноводных водных объектов в связи с размещением на них рыбоводных участков. "Подавляющее число обращений жителей республики обусловлено, в первую очередь, опасениями ухудшения экологического состояния водоемов с питьевым водозабором", - говорится в документе. Одной из причин депутаты считают отсутствие установленной процедуры учета предложений граждан. Что предлагают парламентарии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Валерий Поташов

Среди органов власти, где ухудшилось управление финансами, оказался сам Минфин Карелии

Большинство органов власти Карелии в III квартале 2020 года улучшило управление своими финансами, кроме нескольких ведомств, в числе которых оказался Минфин.

Это следует из результатов мониторинга качества финансового менеджмента органов власти Карелии - главных распорядителей бюджетных средств. Сам Минфин и проводил мониторинг.

Кроме него качество финансового менеджмента снизили Управление по обеспечению деятельности мировых судей, Конституционный суд и Законодательное собрание.

Что влияет на оценку, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

В Карелии ищут двух мужчин, ограбивших магазин сотовой связи (ВИДЕО)

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых в краже телефонов в магазине сотовой связи в Лахденпохье, сообщили в МВД Карелии.

Полицией Лахденпохского района устанавливаются личности и местонахождение подозреваемых в преступлении. В ночь на 28 ноября 2020 года в Лахденпохье двое неизвестных проникли в магазин сотовой связи, откуда украли большое количество сотовых телефонов и аксессуаров к ним.

Всех, кто обладает информацией о разыскиваемых, полиция просит незамедлительно сообщить об этом по телефону: 8-981-405-54-36, 8(8142)715-420.

Конфиденциальность гарантируется. За информацию, способствующую раскрытию кражи, гарантируется вознаграждение.

фото: © "Столица на Онего"

Частные перевозчики заявили, что будут участвовать в реформе общественного транспорта в Петрозаводске наравне с чиновниками и депутатами

В столице Карелии на площадке "Деловой России" обсудили реформу общественного транспорта.

На прошлой неделе на всю страну прогремела история, произошедшая в Новокуцнецке, когда разгневанные проведенной в городе реформой общественного транспорта жители города ворвались в мэрию, забаррикадировались там и остались ночевать, пока власти их не услышат. К такой радикальной акции привели непродуманные действия чиновников: в Новокузнецк завели московскую транспортную компанию, которая выжила всех местных перевозчиков (проведенный сомнительный аукцион с крупными лотами позволил это сделать), но вместо обещанных новых больших автобусов, вывела на линии совсем не то, что обещала. В Новокузнецке возник коллапс с пассажирскими перевозками – люди мерзли на остановках и не могли никуда уехать.

Как сделать так, чтобы новокузнецкий бунт не повторился в Петрозаводске, где городские и республиканские власти также собираются реформировать общественный транспорт, накануне обсуждали все заинтересованные лица на площадке регионального отделения "Деловой России". По приглашению руководителя карельских делороссов Александра Калько за стол переговоров сели представители всех ветвей и уровней власти, а также местные предприниматели, которые сейчас осуществляют пассажирские перевозки в столице Карелии.

Возможный переход полномочий на осуществление пассажирских перевозок от города к республике пока существует только в виде дорожной карты из 15 пунктов. Если следовать этой дорожной карте, то впоследствии должен появиться некий нормативный акт, согласно которому передача полномочий произойдет в новое казенное учреждение, которое и будет управлять всеми пассажирскими перевозками в столице Карелии. Но пока чиновники и депутаты еще очень далеки от какой-либо конкретики по этому вопросу. В настоящее время при Петросовете создана Межведомственная рабочая группа, на заседаниях которой будут обсуждаться детали транспортной реформы. И как выяснилось на круглом столе "Деловой России", пока она состоит только из представителей власти.

Лидер карельских делороссов Александр Калько настоял, чтобы в эту группу включили частных предпринимателей, которые осуществляют перевозки в Петрозаводске сейчас: "Чтобы власть не наделала ошибок, как в Новокузнецке".

Подробнее читайте здесь.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Власти Карелии обсудят с жителями вепсских поселений лесозаготовку на территории проживания коренного малочисленного народа

Поводом для встречи с местным населением послужили протесты против передачи в аренду под заготовку древесины лесных участков вблизи исторических вепсских сел и деревень.

Власти Карелии обсудят с жителями вепсских поселений лесозаготовку на территории проживания коренного малочисленного народа в Прионежском районе республики. Как сообщили в карельском министерстве природных ресурсов и экологии, с инициативной группой Шелтозерского, Рыборецкого и Шокшинского сельских поселений встретятся вице-премьер Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов, исполнительный директор ООО "ДОК "Калевала" Валерий Пучков, представители республиканского министерства национальной и региональной политики и Минприроды.

Поводом для встречи с местным населением послужили протесты против передачи в аренду компании "ДОК "Калевала" под заготовку древесины лесных участков вблизи исторических вепсских сел и деревень.

Читайте подробнее о причинах конфликта в статье "Вепсы готовы пожаловаться на лесозаготовку в ООН".

фото: © Администрация Петрозаводска

Новогодние елки появились в разных районах Петрозаводска (ФОТО)

Столицу Карелии стали украшать к Новому году раньше обычного не только в центре.

По сообщению администрации города, ООО "Карелстройуправление" устанавливает и украшает елки в разных районах Петрозаводска. До конца пятницы, 4 декабря, подрядчик планирует смонтировать декоративные деревья на Березовой аллее на Древлянке и в парке Удега на Птицефабрике.

С утра новогодние красавицы появились в скверах Михаила Калинина и Машиностроителей, а также в парке Железнодорожников. В этих зонах отдыха на Голиковке, в Октябрьском и Первомайском районах искусственные ели появились впервые. Кроме того, сегодня установили елки в сквере Кинотеатра Искра на Перевалке и на аллее Дружбы на Ключевой.

До этого деревья уже разместили на Онежской набережной в створе проспекта Ленина, на Главной площади в Соломенном, в скверах Кукковский Петух и Бородинском на Зареке, а также в парке Ямка. Сейчас эти ели украшают. Главный символ праздника появился и на площади Кирова. В ближайшее время, 18-метровое искусственное дерево планируется дополнительно украсить большим световым шатром из гирлянд.

Всего же в Петрозаводске до 15 декабря установят 16 искусственных и натуральных елей. Натуральные со световым оформлением появятся на Боровой улице в Железнодорожном районе (у домов № 5 и № 7), на улице Жуковского в Сулажгоре (у дома № 63), а также на Кирпичной площади в районе Сулажгорского Кирпичного Завода (у дома № 11 на одноимённой улице).

Напомним, красно-сине-белые шары украсили главную новогоднюю ель в Петрозаводске.

фото: © кадр из видео/ "Ситилинк"

Территория вокруг новогодней ёлки в центре Петрозаводска будет закрыта для транспорта

Мэрия Петрозаводска сообщает, что территорию вокруг главной городской ёлки на площади Кирова закроют для движения транспорта.

Ограничения будут действовать до 11 января, передает пресс-центр мэрии карельской столицы.

"С 7 декабря территория вокруг главной городской елки, установленной на площади Кирова, будет закрыта для движения транспорта. Ограничения направлены на обеспечение безопасности граждан. До 11 января включительно (до 20.00) проезд и парковка автомобилей на данном участке запрещены", - сообщают в администрации.

Горожане могут воспользоваться для парковки территорией, примыкающей к зданию Музыкального театра республики, поясняют в мэрии.

Ранее сообщалось, что новогодние елки появились в разных районах Петрозаводска.

фото: pixabay

Минсельхоз Карелии объявил о смягчении условий господдержки семейных ферм

Министерство сельского хозяйства Карелии подготовило разъяснения, как изменятся требования к претендентам на получение грантов для развития семейных ферм с 1 января 2021 года.

Одно из основных изменений связано с тем, кто имеет право претендовать не получение такого гранта.

Сейчас заявки принимают только от глав крестьянских (фермерских) хозяйств. С 1 января участвовать в отборе также смогут индивидуальные предприниматели, которые занимаются сельскохозяйственным производством. О других изменениях читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В Карелии 19 человек погибли в ДТП из-за превышения скорости в 2020 году

Госавтоинспекция республики раскрыла статистику по авариям, происходящим из-за неправильного выбора скорости.

В республике за 11 месяцев в результате неправильного выбора скорости водители совершили 126 дорожных аварий, в которых погибли 19 человек и 155 были травмированы. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

"Именно превышение установленной скорости движения является самым распространенным нарушением водителями автотранспорта. И дорожные аварии происходят чаще всего из-за превышения скорости или неправильного ее выбора в конкретных дорожных условиях", - сообщают в ГИБДД.

В этом году на дорогах республики зафиксировано более 405 тысяч нарушений скоростного режима, в том числе 394,5 тысячи с помощью камер фотовидеофиксации.

Ранее сообщалось, что медицинские маски помогают финским лихачам избегать штрафов за превышение скорости.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Петрозаводская епархия РПЦ проводит конкурс детского рождественского рисунка

Конкурсное жюри возглавит митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

Петрозаводская епархия Русской православной церкви объявила о проведении традиционного конкурса детского рождественского рисунка. В нем смогут принять участие ученики воскресных и общеобразовательных школ, художественных школ и студий, воспитанники дошкольных и других детских учреждений Карелии.

Конкурсное жюри возглавил митрополит Петрозаводский и Карельский Константин. Вместе с ним победителей в трех возрастных категориях будут определять священнослужители карельских приходов РПЦ. Как отметили в епархии, помимо почетных грамот за наградные места организаторы конкурса учредили приз жюри и приз митрополита.

Отсрочка от уплаты налогов для пострадавшего от эпидемии бизнеса продлена еще на 3 месяца

Правительство РФ продлило сроки уплаты налогов и сборов для организаций и индивидуальных предпринимателей, чей бизнес относится к отраслям, пострадавшим от последствий пандемии коронавируса.

Разъяснения к этому постановлению подготовила ИФНС России по Петрозаводску.

Постановление касается уплаты налогов и сборов (за исключением НДС, НПД, налогов, уплачиваемых в качестве налогового агента) и авансовых платежей по налогам за март и I квартал 2020 года, а также уплаты страховых взносов, исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за март 2020 года. Изначально срок по этим платежам был перенесен на 6 месяцев. Новое постановление продлевает этот срок еще на 3 месяца. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".