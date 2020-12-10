Самое важное за сегодня

фото: Вадим Карабинский / ВК / скриншот видео

Житель Карелии обратился к Путину с жалобой на вырубку леса в Прионежье (ВИДЕО)

Вадим Карабинский, обустраивающий родовое поместье в Карелии, заявил президенту России Владимиру Путину, что лес вокруг его населенного пункта рубят, не выполняя должных работ по его восстановлению.

Вадим Карабинский разместил в соцсети ролик с обращением к Владимиру Путину. Он заявил, что живет в деревне Залесье, расположенной в Прионежском районе. Карабинский пожаловался президенту на снос деервьев вблизи его населенного пункта. Автор ролика просит проверить законность передачи леса в аренду компании "ДОК Калевала".

"Лес вокруг нас сдали в аренду ДОК "Калевала". Сдали на 50 лет. Сдали без согласования с местным населением, без уведомления местного населения и без согласования с местной администрацией. И только после факта сдачи в аренду местной администрации предложили: выскажите свое мнение по этому поводу", - заявил Вадим Карабинский.

Карабинский считает, что лесные вырубки нарушают права коренных народов, проживающих на этой территории.

"Разрушаются места, в которых эта малая народность - вепсы - здесь проживает и хозяйствует. Лес имеет огромное значение в жизни вепсов, потому что грибы, ягоды, рыба, зверь являются неотъемлемой частью образа жизни вепсов. Для нас это катастрофа", - пояснил он.

Автор обращения показал участок, где раньше был лес, но затем он был срублен, после чего не был восстановлен.

"Здесь, во-первых, вырубили лес. Вся деревня сейчас представляет (собой) в основном поля. А раньше это были леса. Здесь собирали ягоды, грибы. Здесь все было замечательно. было прекрасное озеро, были песчаные пляжи, на которых можно было отдыхать, наслаждаться жизнью", - говорит в тексте обращения Карабинский.

Вадим Карабинский потребовал вмешательства прокуратуры с целью проверки законности решения о передаче земли вблизи деревни Залесье арендаторам.

"Мы просим прокуратуру рассмотреть законность передачи в аренду лесов вокруг. Если же по какой-то причине признают, что это все абсолютно законно, то хотя бы отодвиньте границы на три километра от населенных пунктов, чтобы мы могли продолжать здесь жить и вести хозяйственную деятельность", - сказал автор обращения к президенту страны.

фото: © Валерий Поташов/"Столица на Онего"

Тепло вернется в Карелию

Синоптики обещают жителям республики, что к концу недели морозы ослабнут.

Сухую и солнечную погоду с вполне зимними морозами в Карелию на этой неделе принес антициклон по имени "Ксавье". Как пишут в паблике "Погода в Петрозаводске и Карелии", огромный антициклон с центром над Нижним Новгородом занял всю Европейскую часть России. Большим недостатком такой погоды является отсутствие снега.

"К концу этой - началу следующей недели антициклон отойдет на восток, морозы ослабнут, временами начнутся осадки. Сказать, в каком они будут виде, пока сложно, все будет зависеть от траекторий прохождения циклонов", - пишут в паблике.

Ранее синоптики прогнозировали похолодание в Карелии после 20 декабря.

фото: TikTok / скриншот

Комичный процесс установки елки в районе Карелии стал хитом TikTok (ВИДЕО)

Жители Кеми засняли на видео процесс установки новогодней ели: видео обрело неожиданную популярность.

В Кеми местные жители установили елку к Новому году. Несколько мужчин не без труда подняли каркас праздничной конструкции, а кто-то зафиксировал момент на видео.

Усилия жителей Кеми в создании праздничного настроения оценили пользователи популярного сервиса для создания кротких видео TikTok. Ролик обрел большую популярность.

Ранее сообщалось, что в Беломорске устанавливают елку сразу с игрушками.

фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Власти Петрозаводска не знают, чем компенсировать отмену самого популярного налога

Вступление в силу с 1 января федерального закона об отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД), который был самой популярной системой налогообложения для малого и среднего бизнеса, приведет к сокращению доходов бюджета Петрозаводска.

Это следует из пояснительной записки к проекту городского бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов.

После отмены ЕНВД предприниматели перейдут на одну из систем налогообложения, предложенных им в качестве альтернативы - упрощенную систему налогообложения (УСН), патентную систему налогообложения (ПСН) или налог на профессиональный доход (НПД).



Как это отразится на платежах в бюджет, администрация Петрозаводска не знает. "Вопрос возмещения выпадающих доходов в связи с отменой единого налога на вмененный доход… в настоящее время не решен", - говорится в документе. Как отмена ЕНВД ударит по бизнесу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ГИБДД Карелия

Число погибших в ДТП в Петрозаводске выросло в три раза

ГИБДД Карелии раскрыла данные о числе жертв дорожно-транспортных происшествий за 11 месяцев 2020 года.

По информации ведомства, за 11 месяцев на дорогах республики в 563 ДТП погибли 64 человека и 695 травмированы. По сравнению с прошлым годом количество аварий и число погибших в дорожных происшествиях сократилось на 11%. Но в Петрозаводске, несмотря на общее снижение количества ДТП почти на 20% (198 аварий), число жертв возросло с 3 до 11 человек.

Так, в двух авариях в столице Карелии погибли по несколько человек: в столкновении 10 октября на Карельском проспекте от полученных травм скончались три человека – водитель и два пассажира.

Всего в Петрозаводске в столкновениях автомобилей погибли 6 человек, а автонаезде 19 сентября на улице Шотмана погибли два пешехода.

В столице Карелии смертельные ДТП с участием пешеходов произошли на улицах Балтийской (в районе дома 13), Олонецкой (дом 44), набережной Ла-Рошель (дом 17), на пересечении проспекта Ленина и улицы Герцена. По собственной вине смертельные травмы получили 5 пешеходов. Один пешеход погиб по вине нетрезвого водителя.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске 33 пешехода попали под колеса авто на "зебре".

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Коронавирус унес жизни еще трех человек в Карелии

Оперштаб правительства республики по борьбе с коронавирусом сообщил, что в Карелии умерли еще три пациента с коронавирусом.

В Карелии подтверждены еще три смерти от коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.

В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончался петрозаводчанин 1951 года рождения, в инфекционном отделении Сегежской центральной районной больницы скончался житель Сегежи 1961 года рождения, в Больнице скорой медицинской помощи скончалась жительница поселка Мелиоративный 1924 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии в Карелии умер от коронавируса 121 человек, согласно официальным данным.

Согласно данным на десятое декабря, число заразившихся коронавирусной инфекцией в Карелии превысило 20 тысяч человек.

фото: сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии"

Ослепленная солнцем старушка на кроссовере въехала в грузовик в Петрозаводске

На Шуйском шоссе 71-летняя женщина, водитель кроссовера, въехала в грузовик, стоявший на обочине дороги, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня, 10 декабря, в 11.15 на Шуйском шоссе, в районе дома №6, водитель автомобиля Nissan Qashqai въехал под прицеп тягача Volvo.

Как отмечается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", по одной из версий, водителя ослепило солнце, после чего кроссовер наехал на заднюю часть прицепа стоящего на обочине автопоезда.

Транспортные средства получили механические повреждения.

В результате ДТП пострадала 71-летняя женщина, водитель кроссовера.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Карелии превысило 20 тысяч человек

За минувшие сутки в Карелии выявлено 427 инфицированных COVID-19, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии за последние 24 часа подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, 427 человек заразились COVID-19, выписаны по выздоровлению 318 пациентов.

За время пандемии коронавируса в Карелии общее число инфицированных составило 20068 человек, выздоровел 12281 пациент, умер 121 ковидный больной.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 3128 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1731,7 случая, по Северо-Западу – 2462,4.

фото: pixabay

Бывшего главврача Прионежской больницы Карелии судят за мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями

Экс-главврача Прионежской ЦРБ Изабелла Краскова, работающая сейчас семейным врачом в одной из поликлиник Петрозаводска, свою вину не признает.

Судья Петрозаводского городского суда Екатерина Хомякова продолжает рассмотрение уголовного коррупционного дела бывшего главного врача Прионежской центральной районной больницы Изабеллы Красковой. Гособвинитель на процессе – старший помощник прокурора города Александр Вешняков.

Следствие, которое проводило СУ МВД Карелии, обвиняет 53-летнюю Изабеллу Краскову в злоупотреблении должностными полномочиями и в мошенничестве. По версии следствия, в 2017 году, когда Краскова была главврачом Прионежской ЦРБ (в результате оптимизации в 2018 году прекратившая свою деятельность), она назначила себя по совместительству врачом общей практики в амбулаторию поселка Ладва-Ветка. Однако в действительности там не работала, прием больных не осуществляла, хотя при этом исправно получила деньги в общей сумме 64 тысячи 950 рублей.

Кроме того, считает следствие, Изабелла Краскова ежемесячно назначала своему заместителю различные денежные надбавки, в общей сумме около 12 тысяч рублей. Но делала она так при условии, что половину этих средств женщина-врач будет отдавать ей. Последняя так и поступала. Таким способом, по данным следствия, главврач "заработала" 96 тысяч рублей.

Сейчас Изабелла Краскова трудится так называемым "семейным" врачом в одной из поликлиник Петрозаводска. По имеющейся у "Столицы на Онего" информации, свою вину она не признает.

Следующее судебное заседание по этому делу запланировано на 21 января.

фото: Столица на Онего

"Единая Россия" в Карелии приняла бюджет обогащения чиновников и обнищания всех остальных"

Лидер фракции КПРФ в Заксобрании Карелии Евгений Ульянов прокомментировал бюджет республики на 2021 год, при утверждении которого представители "Единой России" отклонили социально значимые поправки.

Лидер фракции КПРФ в Заксобрании Карелии Евгений Ульянов внес в республиканский бюджет на 2021 год две значимые поправки, увеличивающие финансирование медицины.

Депутат от имени фракции КПРФ предложил сумму финансирования ведомственной целевой программы Минздрава Карелии в части лекарственного обеспечения увеличить на 385 млн рублей.



"На 2020 год объем финансирования лекарственного обеспечения в рамках ведомственной целевой программы составлял 620 млн руб в год. Несмотря на увеличение числа больных с хроническими заболеваниями потребность на 2021 год оставлена в тех же пределах, однако, по нашим подсчетам, она должна быть увеличена", - пояснил Ульянов.



Во второй поправке Ульянов предложил не сокращать сумму финансирования госзадания бюджетных учреждений здравоохранения Карелии, не участвующих в программе ОМС и оставить ее а уровне 2020 года в размере 1 млрд 950 млн руб.



"В 2020 году на эти цели выделялся 1 млрд 950 млн руб. Согласно проекту бюджета на 2021 год объем финансирования сокращается до 1 млрд 700 млн руб. Мы предлагаем оставить ее на уровне 2020 года и не сокращать финансирование".



Если бы эти поправки были приняты, ситуация в карельском здравоохранении, безусловно, изменилась бы к лучшему. Однако парламентское большинство в лице депутатов от "Единой России" их заблокировало. Не была принята ни одна из поправок оппозиционных фракций, которые настаивали на увеличении финансирования медицины, образования, культуры и других сфер.

Вместо этого, в бюджете увеличены расходы на госуправление, зарплаты чиновникам и на пиар.

"Принятый сегодня документ - это бюджет обогащения чиновников и обнищания всех остальных, - прокомментировал Ульянов. - Ни одна из социально значимых поправок в бюджет Карелии на 2021 год, предложенная депутатами оппозиционных фракций, не была поддержана большинством "Единой России". Увеличение расходов на медицину, образование, культуру и сокращение трат на госуправление, пиар и обслуживание госдолга - все это "Единая Россия" заблокировала".

По словам Ульянова, депутаты от "Единой России" сегодня заложили бомбу под социальный взрыв, который может произойти в 2021 году из-за недостаточного финансирования социальной сферы.

фото: ГИБДД Петрозаводска

В Петрозаводске нашли водителя, который сбил на тротуаре пешехода и уехал

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска установили водителя, скрывшего с места ДТП на Краснофлотской.

Напомним, в воскресенье, 6 декабря, в 2.50 в районе дома №24 по улице Краснофлотской неустановленный водитель на неустановленном автомобиле выехал на тротуар, где совершил наезд на пешехода.

В результате ДТП пешеход – 35-летний мужчина – получил травмы и был госпитализирован.

Водитель с места происшествия скрылся, в ГИБДД не сообщил.

Как сообщили в Госавтоинспекции города, водитель установлен. Им оказался 39-летний мужчина на автомобиле Skoda Octavia.

В настоящее время проводится административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Мужчине грозит лишение прав и крупный штраф.

Ранее Госавтоинспекция разыскала водителя, сбившего девочку на пешеходном переходе на проспекте Александра Невского.

фото: © "Столица на Онего"

На финской границе выезжающим из Карелии будут делать тест на COVID-19

Из-за тревожной ситуации с коронавирусом в Карелии финские пограничники начнут проводить добровольное тестирование для пересекающих границу.

Как сообщает финская служба новостей Yle на контрольно-пропускном пункте Вартиус в Финляндии еще до Рождества начнут делать экспресс-тесты на коронавирус. Тестирование добровольно для пересекающих границу.

По словам офицера финской пограничной службы Йоуко Киннунена, количество пересечений границы сократилось на 90% по сравнению с годом ранее. Большинство пересекающих границу – водители грузовиков. На данный момент через Вартиус проезжает в сторону Финляндии около ста человек в сутки.

Ситуация с коронавирусом в Костомукше и республике Карелия на данный момент тревожная, поэтому уже в ближайшие дни на финском КПП начнут делать экспресс-тесты.

Пограничная охрана будет принимать решение о дальнейших действиях после получения результатов теста.

"Пограничник может отказать во въезде в страну, например, если человек получил положительный результат тестирования на COVID-19", – сказал Киннунен.

фото: пресс-служба парламента Карелии

"Суммы должны быть не с потолка": поправки к бюджету от оппозиции не прошли через парламент

Большинство депутатов Законодательного собрания Карелии отказалось поддержать поправки оппозиционных фракций к проекту бюджета на 2021 год.

Решение по этим и другим поправкам было принято сегодня при обсуждении проекта закона о бюджете во втором чтении.

"Учитывая сложность ситуации, все поправки в бюджет, в первую очередь, направлены на обеспечение жизнедеятельности республики и поддержку наших земляков. Это должны быть абсолютно конкретные цели и конкретные суммы. Не взятые с потолка, а в строгом соответствии с финансовыми возможностями Республики Карелия", - заявил в начале заседения председатель парламента Элиссан Шандалович.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Кущь

Греция выдала России мужчину, избившего полицейского в Карелии

В Карелии в ближайшее время будет возобновлено расследование уголовного дела по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции, совершенного в 2015 году.

Карельские следователи намерены в ближайшее время возобновить расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в угоне и применение насилия в отношении полицейского. Об этом сообщает сайт карельского управления Следственного комитета России.

По версии следствия, в октябре 2015 года обвиняемый совершил угон автомобиля в поселке Поросозеро. После этого он был задержан и при доставке в отдел полиции, находясь в служебном автомобиле, напал на одного из сотрудников полиции, причинив ему телесные повреждения.

В дальнейшем обвиняемый скрылся, выехав за пределы Карелии, и был объявлен в международный розыск. Затем он был обнаружен в Греции. В ближайшее время мужчина будет доставлен к следователю.

На сайте Генпрокуратуры раскрыта личность выданного России фигуранта. Им оказался Максим Боднар. Он экстрадирован по требованию Генеральной прокуратуры России. Сообщается, что осенью 2015 года Боднар в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль, но вскоре был задержан. Находясь в служебном автомобиле, он несколько раз ударил сотрудника полиции. Максим Боднар, а также фигурант другого уголовного дела, также обнаруженный в Греции, были доставлены в Россию в сопровождении спецконвоя.

Ранее сообщалось, что два жителя Карелии чуть не пустили под откос поезд, разобрав рельсы.

фото: © ТАСС / Валерий Шарифулин

Более двух тысяч детей в Карелии заразились коронавирусом

В Карелии общее число детей, инфицированных коронавирусной инфекцией, на 10 декабря составило 2063 человека, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 9 декабря по статистике в Карелии был 19641 инфицированный коронавирусом, из общего числа 2046 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 10 декабря, – уже 20068 ковидных больных, из которых 2063 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 17 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии три человека скончались от коронавируса и 427 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 20068 человек. Выздоровел – 12281 . Умер 121 пациент.

фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Министр образования Карелии рассказал, как дистанционка будет использоваться после пандемии

Глава Минобразования республики Роман Голубев считает, что дистанционная форма обучения в той или иной степени будет использоваться и после пандемии коронавируса.

Напомним, после введен я ограничений 50 процентов школьников Карелии вынуждены осваивать программу дистанционно, что, по мнению большинства родителей, наносит вред здоровью и знаниям детей.

По словам министра образования Карелии, дистанционное обучение – это временная мера. Тем не менее, эта форма обучения останется в школах и после пандемии.

"Мы понимаем, что в той или иной степени дистант будет использоваться и после пандемии. Это абсолютно нормально в период карантинных мероприятий. Ведь раньше карантин предполагал, что дети просто сидят дома. А сейчас школа может принять решение о введении дистанционного обучения. В результате это время не тратится впустую, и дети, которые не болеют, имеют возможность продолжать учиться. Поэтому эти технологии в образовании имеют место быть. Они, конечно, никогда не заменят очного образования. И уже со всех высоких трибун нам неоднократно заявлялось, что у нас нет задачи по переходу на дистанционное обучение. Просто эти технологии необходимо использовать. Наша задача, с точки зрения повышения квалификации педагогов, с точки зрения дальнейшего развития цифровых систем, - участвовать в этих процессах", - сказала Роман Голубев.

О проблемах, связанных с переходом на дистанционное обучение в Карелии, читайте здесь.

фото: ИА "Республика" / Леонид Николаев

Работу главы Минстроя Карелии в силовых структурах вспомнили при обсуждении расходов бюджета

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов сослался на свой опыт работы в правоохранительных органах, объясняя законность планируемых бюджетных расходов.

О своей карьере в прокуратуре и Следственном комитете он напомнил при обсуждении в парламенте вопроса о выделении 62 млн рублей для погашения задолженности обанкроченного госпредприятия "Карелэнергоресурс".

Глава Минстроя ответил, что он убежден в законности такого решения. "Вы знаете мой стаж работы в правоохранительных органах, всю жизнь в которых я работал. Я никогда не позволил бы никакие мероприятия, содержащие признаки незаконных деяний", - сказал Россыпнов. У кого и почему возникли сомнения в словах министра, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Лилия Шарловская / МК

Наталья Водянова вместе с детьми проведет в Карелии "Русские каникулы"

Известная модель Наталья Водянова вместе со своими тремя детьми снимет в Карелии тревел-шоу.

Сервис Premier в 2021 году запустит шоу "Русские каникулы", его автором выступает филантроп и супермодель Наталья Водянова. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе платформы.

Наталья вместе со своими тремя детьми, 13-летним Виктором, 14-летней Невой и 18-летним Лукасом, выросшими в Европе, отправится в путешествие по России. Сначала они исследуют юг страны. Первые серии тревел-шоу будут снимать в Сочи, Адыгее, Пятигорске, Северной Осетии. А во втором блоке сезона супермодель вместе с тремя детьми отправится на Русский Север. Они посетят Мурманск, Кольский полуостров и Карелию.

"Русские каникулы" - это документальный сериал о том, как героиня возвращается в Россию, чтобы увидеть ее глазами своих детей, утративших связь с исторической Родиной", - цитирует ТАСС пресс-службу платформы.

Продюсером новой программы выступил журналист и писатель Михаил Зыгарь, сопродюсером - Нателла Крапивина, создательница шоу "Орел и решка".

"Я родилась и выросла в России. Вместе с Фондом помощи детям "Обнаженные сердца", когда мы по всей стране открывали детские игровые парки, мне посчастливилось побывать во многих удивительных уголках нашей родины, познакомиться с добрыми и глубокими людьми и я хочу, чтобы мои дети также узнали и полюбили мою страну", - сказала Водянова.

Напомним, в Петрозаводске демонтировали детскую площадку "Каравелла", подаренную городу Натальей Водяновой.

фото: © РИА Новости / Илья Тимин

Мизинкова назвала условие для организации авиасообщения между Петрозаводском и Хельсинки

Министерство транспорта Карелии рассчитывает на организацию авиасообщения между Петрозаводском и Хельсинки после снятия ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Об этом в эфире телеканала "Россия 1. Карелия" сообщила заместитель министра Юлия Мизинкова.

По ее словам, между правительством Карелии и авиакомпанией "Северсталь" было заключено соглашение об организации рейсов в Хельсинки с мая 2020 года. От этих планов пришлось отказаться после того, как были закрыты границы и введены другие "антивирусные" ограничения. Соглашение с "Северсталью" пришлось расторгнуть, но после окончания пандемии оно будет снова подписано, заверила Мизинкова. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

В Петрозаводске автомобилисты сбили двух пешеходов за сутки

В минувшие сутки пешеходы дважды стали участниками ДТП: оба автонаезда совершены в столице Карелии.

Девятого декабря в 17:30 на улице Дзержинского 35-летняя женщина, управляя автомобилем "Nissan", совершила наезд на 51-летнюю даму. Та переходила проезжую часть по линии тротуара слева направо по ходу движения автомобиля. Пешеходу на месте ДТП была оказана медпомощь, дальнейшее лечение не назначено. Об этом сообщает ГИБДД по Карелии.

10 декабря в 00:20 на улице Калинина 46-летний водитель, управляя автомобилем "Chevrolet Viva", совершил наезд на 47-летнего пешехода. Он переходил проезжую часть в неустановленном месте при наличии в зоне видимости перекрёстка. В результате ДТП мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что автомобиль сбил лошадь с наездницей в Петрозаводске.

фото: © ИТАР-ТАСС/Шамуков Руслан

Власти Карелии обещают вмешаться в ситуацию в Прионежье после информации о масштабных вырубках

Чиновники карельского правительства намерены провести встречу с местной властью Прионежья и руководством предприятия ДОК "Калевала" из-за появившихся публикаций о масштабных лесных вырубках.

Завтра, 11 декабря, заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов, министр природных ресурсов и экологии республики Алексей Щепин, исполнительный директор ООО "ДОК "Калевала" Валерий Пучков, представители министерства национальной и региональной политики Карелии встретятся с депутатами, главой Прионежского района Вадимом Сухаревым и главами трех поселений: Шелтозерского, Рыборецкого, Шокшинского. Об этом информирует Минприроды Карелии.

Встреча состоится после появления в СМИ информации о сносе деревьев в Прионежье. Вырубки вызвали возмущение местных жителей.

"Из-за ряда публикаций в СМИ о вырубке леса на территории Шелтозерского, Рыборецкого, Шокшинского участковых лесничеств принято решение о встрече на территории Шелтозерского сельского поселения представителей власти с депутатами, главой района и главами сельских поселений", - заявили в Минприроды.

Напомним, ранее житель Карелии Вадим Карабинский, обустраивающий родовое поместье, записал обращение к президенту России Владимиру Путину. Он заявил главе государства, что лес вокруг его населенного пункта рубят, не выполняя должных работ по его восстановлению. Карабинский считает, что лесные вырубки нарушают права коренных народов, проживающих на этой территории.

фото: pixabay

Рекордный рост цен на дизтопливо в Петрозаводске произошел при "заморозке" стоимости бензина

Средняя цена на дизельное топливо в Петрозаводске преодолела планку в 50 рублей, но зато уже месяц не растут цены на бензин.

Об этом говорят результаты проводимого Карелиястатом мониторинга потребительских цен на товары и услуги.

За первую неделю декабря дизельное топливо подорожало до 50 рублей 27 копеек за литр. А что происходит с ценами на бензин, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Пожарная часть - 75 Соломенное

Восемь газовых баллонов успели вынести пожарные из-загоревшегося здания в Петрозаводске (ФОТО)

В Соломенном больше часа тушили пожар в производственном здании на улице Логмозерской, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую среду, 9 декабря, в 21.20 произошел пожар в производственном здании на улице Логмозерская, 11, в микрорайоне Соломенное.

Огонь распространился по площади в 150 кв.м – горела кровля.

На месте происшествия работали 11 пожарных и 4 единицы техники. В результате пожар удалось ликвидировать через час, в 22.27.

По информации МЧС, из горящего здания вынесли 8 газовых баллонов. При пожаре никто не пострадал.

Фото группы "Пожарная часть - 75 Соломенное".

фото: pixabay

Процедура имущественного вычета при покупке жилья станет проще

Правительство России упростит процедуру получения имущественного вычета при приобретении квартиры в ипотеку.

Об этом заявил в ходе совещания премьер-министр страны Михаил Мишустин. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".

"Все мы знаем, что сбор различных документов и заполнение деклараций у людей вызывает трудности, и зачастую они просто не имеют такой возможности. Правительство упростит эту процедуру", - сказал Мишустин. О чем конкретно идет речь, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ИТАР-ТАСС/Лев Федосеев

Алиментщик из Карелии уехал в Испанию и задолжал детям 1,5 млн рублей

Карельские приставы выставят на продажу арестованную землю, принадлежащую скрывшемуся алиментщику.

У приставов на исполнении находится сводное исполнительное производство в отношении должника о взыскании алиментов на содержание двух детей с задолженностью более 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Карелии.

Поначалу должник работал и удержание периодических платежей производилось с заработной платы. Затем алиментщик уволился, не имея задолженности на момент увольнения, и сменил место жительства.

Сведений о его новом местонахождении не было. Затем поступила информация о том, что должник уехал на постоянное место жительство в Испанию, поэтому он был объявлен в розыск.

У должника в России осталось недвижимое имущество — 8 земельных участков сельскохозяйственного назначения в Прионежском районе общей площадью более 9,5 тысяч квадратных метров.

Судебный пристав-исполнитель обратился в Прионежский суд с исковым заявлением об обращении взыскания на указанные земельные участки. Суд удовлетворил эти требования, поэтому на недвижимое имущество был наложен арест, предварительная стоимость которого 1 млн 200 тыс. рублей. К точной оценке земель будет привлечен оценщик и имущество будет выставлено на реализацию в счет погашения задолженности, сообщили в УФССП.

Ранее приставы Карелии рассказывали, как они "выкуривали" алиментщика с автомойки.

фото: источник: официалльнаястраница главы Карелии Артура Парфенчикова/https://vk.com/id419407976

За борьбу с ковидом студентов-медиков в Карелии назвали "героями нашего времени" и вручили награды

самым активным студентам мединститута ПетрГУ и медицинского колледжа, которые работали с зараженными COVID-19, вручили благодарственные письма, а также общественную награду – нагрудный знак "Герой нашего времени".

Как сообщил на своей странице глава Карелии Артур Парфенчиков, доставить лекарства пациентам, которые проходят лечение на дому, сделать сотни телефонных звонков за смену, помочь участковым терапевтам на приеме – эту и другую работу выполняют волонтеры из числа студентов-медиков с начала пандемии коронавируса. Они оказывают реальную помощь, учитывая, что именно на терапевтическую службу легла колоссальная нагрузка.

Ребята не раз слышали в свой адрес слова благодарности от пациентов и от медицинского персонала за доброе сердце и отзывчивость. Самым активным студентам мединститута ПетрГУ и медицинского колледжа, которые работали с зараженными COVID-19, "Молодая гвардия" вручила благодарственные письма, а также общественную награду – нагрудный знак "Герой нашего времени".

Помимо волонтеров, в больницах и поликлиниках республики многие студенты проходят практику, трудятся наравне со своими старшими коллегами в ковид-отделениях и на приеме пациентов. Всего в медицинских организациях сейчас работают 533 студента. Конечно, для всех молодых специалистов, которые сейчас оказались на переднем плане борьбы с короноавирусом и всплеском заболеваемости ОРВИ, это бесценный опыт, позволяющий максимально быстро вырасти в профессиональном плане. Но главное, что они помогают сконцентрировать усилия для того, чтобы в трудных условиях спасать жизни и здоровье людей.

Отмечены и старшие наставники студентов. Сотрудникам медицинского колледжа Елене Базегской и Юлии Орешкиной вручены медали "За жертвенное служение".

фото: © Depositphotos

В Карелии мужчина разбил танцору голову за оскорбление своей дамы сердца

Мужчина нелестно высказался о девушке другого участника дискотеки, после чего получил серьезную травму головы, рассказали в МВД Карелии.

В полиции Олонецкого района расследуется уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Конфликт произошёл в ночном клубе Олонеца весной этого года. Его участниками стали ранее не знакомые между собой местные жители – молодые люди 22 и 25 лет.

Они весело препроводили время в разных компаниях, выпивали. Пересекались разве что на "перекурах". Во время одного из них между ними возникла словесная перебранка. По словам подозреваемого, оппонент нелестно высказался о его даме сердца, после чего удалился на танцпол. В итоге рассерженный мужчина не смог сдержать эмоций, нашел своего обидчика в толпе танцующих и нанёс ему удар такой силы, что пострадавший упал, получив серьёзную травму головы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит ограничение свободы на срок до 3 лет. Сейчас фигурант дела находится под подпиской о невыезде.

фото: сайт правительства РК

Вопрос о деньгах на новые троллейбусы для Петрозаводска обсудили в парламенте

Парламент Карелии проголосовал против поправки к проекту бюджета, согласно которой предлагалось выделить 130 млн рублей на покупку новых троллейбусов для Петрозаводска.

С этой инициативой выступила депутат Эмилия Слабунова.

"Износ троллейбусов составлял год назад, по данным Минтранса и МУП "Городской транспорт", 98%. Сейчас уже, наверное, все 100% составляет. Проблему решать нужно, пока не случилось каких-то таких обстоятельств, которые самым негативным образом представят наши власти...", - заявила депутат на заседании парламентского комитета по бюджету. Обсуждение этой поправки продолжилось сегодня на заседании парламента. Почему депутаты проголосовали против, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © pixabay.com

Трое мужчин в Карелии умудрились украсть 24 км кабеля

Трое нарушителей ради наживы лишили связи целый поселок, сообщили в прокуратуре Карелии.

Как выяснили следователи, злоумышленники по предварительному сговору в мае текущего года похитили на территории Пряжинского района не менее 24 тыс. метров кабеля воздушных линий, принадлежащих ПАО "Ростелеком", нанеся последней ущерб на общую сумму более 300 тыс. рублей.

В итоге жители поселка Кинелахата остались без связи, а также находящиеся в указанном населенном пункте магазин, отделения "Почты России" и Кинелахтинского участкового лесничества.

В ходе предварительного расследования обвиняемые признали свою вину. Им также предъявлен иск о взыскании компенсации причиненного ущерба.

В данный момент уголовное дело направлено в Пряжинский районный суд.

фото: правительство РК

Государственное с/х предприятие, которое хотели продать из-за убыточности, нарастило производство

ОАО "Совхоз «Ведлозерский", которое собирались, но не смогли приватизировать власти Карелии, в 2020 году увеличило объемы производства.

Об этом сообщил генеральный директор совхоза Дмитрий Буевич во время визита на предприятие премьер-министра Карелии Александра Чепика.

Ранее правительство Карелии планировало приватизировать принадлежащие ему пакеты акций ОАО "Совхоз «Ведлозерский" и ОАО "Совхоз "Толвуйский". Власти объясняли это убыточностью предприятий. Аукционы по продаже не дали результата – на конкурсы не было подано ни одной заявки. После этого Минсельхоз предложил оставить оба предприятия в госсобственности и провести там полную модернизацию. К чему это привело в свохозе "Ведлозерский", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".