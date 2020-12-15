Самое важное за сегодня

фото: © "Столица на Онего"

На Карелию надвигаются сильные снегопады

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий.

По информации ведомства, днем 16 декабря местами, преимущественно по южным и центральным районам республики ожидается сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск,Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский и Суоярвский районы.

В МЧС Карелии рекомендуют жителям республики:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;

• при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

фото: © читатель "Столицы на Онего"

"Зодчий" из Санкт-Петербурга вырыл траншеи и набросал кучи камней у мэрии Петрозаводска (ФОТО)

Подрядчик сорвал все сроки выполнения работ по благоустройству сквера горсовета, оставив территорию у мэрии в разрушенном состоянии.

В Карелию пришла зима, похолодало, выпал снег. А масштабные работы по благоустройству карельской столицы, на которые были выделены средства в рамках подготовки города к 100-летию образования республики, далеки от завершения.

Неприглядная ситуация сложилась у здания администрации Петрозаводска. Дорожно-строительная компания из Санкт-Петербурга "Зодчий" должна была закончить благоустраивать Сквер горсовета еще 30 августа. Но работы так и остались не завершены.

Подходы к зданию администрации перерыты траншеями, повсюду кучи камней – в мешках и просто лежащие на земле. Все эти недоделки в центре Петрозаводска уродуют город и портят новогоднее настроение горожанам и туристам.

фото: коллаж: © gubdaily.ru, © Flashnord.com

Прокуратура просит по шесть лет лишения свободы фигурантам дела о гибели детей на Сямозере

Шесть лет колонии-поселения каждому просит гособвинение для экс-руководителя управления Роспотребнадзора Карелии Анатолия Коваленко и нынешней главы ведомства Людмилы Котович.

Представитель гособвинения потребовал для двух фигурантов дела о гибели 14 детей на Сямозере в Карелии в июне 2016 года - бывшего руководителя карельского управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и нынешней главы ведомства Людмилы Котович - наказания в виде шести лет колонии-поселения каждому. Об этом ТАСС сообщил адвокат Коваленко Михаил Ямчитский.

"Прения идут уже. Прокуратура хочет по шесть лет колонии-поселения", - сказал собеседник агентства, добавив, что в ходе первого рассмотрения дела в суде в 2018 году прокурор требовал аналогичного наказания для Котович и Ковалеко.

В Петрозаводском городском суде идет повторное рассмотрение уголовного дела о гибели 14 детей в оздоровительном лагере на Сямозере во время похода на каноэ в отношении бывшего и настоящего руководителей управления Роспотребнадзора по Карелии. Ранее, в 2018 году, суд оправдал обоих по статье "Халатность".

"В ходе прений остается дослушать представителей потерпевшей стороны и стороны защиты. До нового года в суде пройдет еще одно заседание, следовательно, решение судья будет выносить уже в 2021 году", - добавил Ямчитский.

Коваленко и Котович предъявлено обвинение по статье "Халатность". 27 июня 2019 года Верховный суд Карелии после апелляции прокуратуры республики отправил дело в их отношении на новое рассмотрение, а в 2018 году Петрозаводский горсуд оправдал Котович и Коваленко по этой статье. По версии следствия, представители надзорного ведомства знали о многочисленных нарушениях, которые допустила директор оздоровительного лагеря в плане организации летнего отдыха, но региональное управление Роспотребнадзора выдало ООО "Парк-отель "Сямозеро" документ, позволивший лагерю продолжить работу. Котович и Коваленко своей вины не признают.

В Петрозаводском суде также будут повторно рассматривать дело о гибели детей на Сямозере в отношении инструкторов Валерия Круподерщикова и Павла Ильина. В июне 2020 года третий кассационный суд в Петербурге удовлетворил жалобу прокурора на приговор Круподерщикову и Ильину, которые были оправданы по обвинению в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Дело поступило в суд, но его рассмотрение приостановили на время, пока Круподерщиков проходит в армии срочную службу.

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года. Из оздоровительного лагеря на рафте и двух каноэ в поход по озеру отправились 47 детей и несколько сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел. Потерпевшими по ним признаны 57 лиц, в качестве свидетелей допрошено более 1500 человек, 500 из которых являются несовершеннолетними.

Разработчики проекта жилого комплекса на берегу Онего обосновали ширину защитной зоны

Строительство нового жилого комплекса в бывшей промышленной зоне Петрозаводска на берегу Онежского озера предусматривает защитную полосу, где запрещена любая застройка.

Об этом сообщил один из разработчиков проекта Дмитрий Ивасько на публичных слушаниях, где обсуждалась концепция застройки.

Строительство планируется в рамках второго этапа международного проекта "Город у воды", над которым в 2011-2013 годах работали лучшие архитекторы Петрозаводска, специалисты из Финляндии и других стран Европы. Проект предусматривает ликвидацию промышленных зон вдоль прибрежной территории Онежского озера от поселка Соломенное до района Сайнаволок.

Обсуждавшаяся на публичных слушаниях концепция предполагает застройку территории бывшего завода ДСК в районе пересечения Соломенского шоссе и улицы Заводской.

Один из главных вопросов, поднимавшихся на публичных слушаниях, какой будет ширина защитной прибрежной зоны, где запрещена любая застройка. В соответствии с Водным кодексом, она составит не менее 20 метров. Расстояние от кромки воды до ближайших жилых домов – не менее 60 метров. Ивасько сослался на опыт Финляндии, чьи специалисты из Агентства регионального развития Йоэнсуу участвовали в разработке проекта "Город у воды". В Йоэнсуу и других финских городах, как и почти по всей Северной Европе, жилая и общественно-деловая застройка максимально приближена к береговой линии рек и озер. В этом заключается их преимущество перед городами Америки и Азии, где океанские приливы вынуждают отодвигать застройку подальше от воды.

Как сообщалось ранее, в центре застройки разместится парк площадью 1,5 га, а вокруг него – разновысотные жилые дома примерно на 4 тыс. квартир. Предусмотрено строительство торгового центра, школы и детских садов, благоустроенной прогулочной набережной. По территории комплекса пройдет автодорога – "дублер" Соломенского шоссе для организации движения общественного транспорта.

Подробнее об этом проекте читайте в статье "Город у воды": второй сезон".

фото: © страница вконтакте Роман Гольцев/vk.com/rgoltsev

Предприниматель Петрозаводска: зарплату платить раньше мы бы и рады, но государство нам запретило

Бизнесмен Роман Гольцев объяснил, почему работодатели не могут по просьбе главы Карелии Артура Парфенчикова выплатить сотрудникам зарплату до 25 декабря.

"Простите, но никак. Если в этом месяце выплатить раньше, то в следующем выплатить вовремя будет означать с опозданием, а за это у нас сильно накарячат", - написал Роман Гольцев на своей странице в соцсети.

По словам предпринимателя, кажущаяся формальностью и ерундой просьба Парфенчикова работодателю может дорого обойтись.

"Наше государство засунуло свой нос во все, что его не касается, а те, кто сегодня выносят распоряжения, продолжают это делать, естественно, по просьбам и во благо трудящихся. Теперь, загнав себя в угол своими же идиотскими и бесконечными правилами, чиновники сами же постоянно нарушают законы или призывают к нарушению, - сказал Гольцев. - А зарплату платить раньше мы бы и рады, но государство нам запретило".

Что еще думает Роман Гольцев о просьбе властей Карелии к работодателям выплатить зарплату до 25 декабря, читайте здесь.

фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Власти Карелии увеличат денежный минимум для пенсионеров с 1 января

Власти Карелии решили увеличить с 1 января размер прожиточного минимума пенсионеров – от этого зависят доплаты, которые получают жители республики, чья пенсия ниже определенного уровня.

За проект закона сегодня проголосовали депутаты, участвовавшие в заседании комитета по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии.

Прожиточный минимум пенсионеров в Карелии на 2020 год был установлен в размере 11840 рублей, затем его повышали в течение года. С 1 января 2021 года прожиточный минимум вырастет до 12783 рублей. Жители Карелии, которые получают пенсию меньше этой суммы, будут получать социальные доплаты, чтобы общий размер ежемесячных выплат достиг указанного уровня.

Сколько в республике живет таких пенсионеров, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

В офисах Сбербанка в Карелии пенсионеров 65+ обслужат по индивидуальному графику

Обслуживание жителей Карелии старше 65 лет в большинстве офисов Сбербанка ведется три дня в неделю.

Пенсионеры могут посещать Сбербанк только во вторник, четверг и субботу с 9 до 11 утра. Такие ограничения компания ввела в соответствии с распоряжением главы республики, сообщается в официальном паблике правительства Карелии.

Ограничение распространяется на филиалы, расположенные в Петрозаводске, Беломорске, Кеми, Кондопоге, Лахденпохье, Медвежьегорске, Олонце, Питкяранте, Пудоже, Сегеже, Сортавале, Костомукше, Суоярви, Калевале, Лоухи, Муезерском, Пряже.

Такой режим обслуживания сохранится до снятия ограничений на территории этих городов.

Банкоматы и платёжные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 работают для пожилых граждан в стандартном режиме.

Ранее сообщалось, что находящиеся на самоизоляции жители Карелии старше 65 лет смогут оформить больничный.

фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

В Петрозаводске начинается прививочная кампания от коронавируса

В Карелию поступили две партии вакцины "Спутник V" для иммунизации против коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе по борьбе с коронаиурсом.

Первые 600 доз вакцины доставлены в Петрозаводск. Именно со столицы Карелии, с учетом наибольшей плотности населения и высокой заболеваемости коронавирусом, начнется прививочная кампания в регионе. "Спутник V" уже поступил в петрозаводские поликлиники №2, №3 и №4, а в ближайшее время ее доставят и в первую поликлинику.

В оперштабе напомнили, первыми привиться предложат медицинским работникам, а также работникам образования, которые находятся в наибольшей зоне риска.

Иммунизация начнется уже на этой неделе и будет проводиться на добровольной основе.

Напомним, в октябре в республику поступили 42 дозы вакцины от коронаивруса. Была отработана логистика по доставке вакцины до медицинской организации, закуплено оборудование для хранения. Эта партия вакцины направлена на иммунизацию медицинских работников.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина, разработанная на основе вектора аденовируса человека.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Жертвами заражения COVID-19 в Карелии за сутки стали 340 человек

Общее число инфицированных на 15 декабря в Карелии достигло 21946 человек, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены два летальных исхода от коронавирусной инфекции: умер 58-летний петрозаводчанин и 85-летняя жительница района.

А также зарегистрировано 340 случаев заражения коронавирусом. Из этого числа заболевших – 322 человека, из них 54 имеют симптомы средней тяжести, 13 – в тяжелом и 2 – в крайне тяжелом состоянии.

Общее число умерших от COVID-19 в Карелии на 15 декабря составляет 129 человек. Всего инфицированы за время пандемии 21946 человек, выздоровели 13988 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 3465,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1827,1 случая, по Северо-Западу – 2690,8.

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

За сутки в Карелии 41 ребенок заразился коронавирусом

За время пандемии в Карелии COVID-19 заразились 2234 ребенка, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 14 декабря по статистике в Карелии было 21606 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2193 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 15 декабря, – уже 21946 ковидных больных, из которых 2234 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразился коронавирусом 41 ребенок.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии умерли два пациента, 340 человек заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 21946человек. Выздоровели – 13988 . Умерли 129 пациентов.

фото: © Петр Ковалев/ТАСС

Коронавирус унес еще две жизни в Карелии

Общее число умерших от COVID-19 в Карелии на 15 декабря составляет 129 человек, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончался 58-летний житель Петрозаводска и 85-летняя жительница села Михайловское Олонецкого района. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших от COVID-19 в Карелии на 15 декабря составляет 129 человек. Всего инфицированы за время пандемии 21946 человек, выздоровели 13988 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 3465,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1827,1 случая, по Северо-Западу – 2690,8.

Парфенчиков высказался о закрытии границ Карелии для туристов из-за распространения коронавируса

Глава Карелии Артур Парфенчиков против закрытия границ республики для туристов, которые захотят приехать в республику на новогодние праздники.

Об этом он заявил сегодня в ходе "Прямой линии" на официальной странице правительства республики Вконтакте.

Глава Карелии ответил на вопрос, как он относится к идее закрытия границ республики на новогодние праздники.

По его мнению, организованные туристы, которые заселятся на турбазах, "будут привязаны к тому месту, куда приедут", поэтому не смогут стать источником распространения инфекции по республике.

Его слова подтвердил вице-премьер Игорь Корсаков. Он привел данные Фонда медицинского страхования о количестве обращений за медицинской помощью со стороны жителей других регионов России, находившихся в Карелии с 1 мая по 1 сентября.

За этот период было зафиксировано 178 обращений, из них 70 человек - рабочие друх крупных предприятий, заразившихся в трудовых коллективах. По словам Корсакова, еще около 100 человек - туристы, прибывшие из других регионов.

"Это вполне управляемая ситуация", - сказал Корсаков.

По мнению Парфенчикова, повлиять на рост заболеваемости могут родственники и друзья жителей Карелии, которые приедут к ним в гости на Новый год. Но глава республики считает невозможным запретить такие контакты.

фото: © паблик Вконтакте "Музей "Кижи"/vk.com/kizhi_museum

Модель Наталья Водянова с детьми снимает тревел-шоу на острове Кижи в Карелии

Топ-модель Наталья Водянова вместе со своими тремя детьми гостит в музее-заповеднике Кижи.

"Студия документальных фильмов "Амурские волны" приступила к съемкам семейного реалити-шоу. Цель проекта – показать самые удивительные места России. Сегодня семья на острове", – сообщается в паблике музея "Кижи".

Напомним, сервис Premier в 2021 году запустит шоу "Русские каникулы", его автором выступает филантроп и супермодель Наталья Водянова. Топ-модель вместе со своими тремя детьми, 13-летним Виктором, 14-летней Невой и 18-летним Лукасом, выросшими в Европе, отправится в путешествие по России.

"Русские каникулы" – это документальный сериал о том, как героиня возвращается в Россию, чтобы увидеть ее глазами своих детей, утративших связь с исторической Родиной.

фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Целый детский сад в Петрозаводске закрыли на карантин из-за ОРВИ

Воспитанники петрозаводского детского сада №104 отправлены на карантин из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

Как сообщили управлении Роспотребнадзора по Карелии, за неделю из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом полностью закрыт на карантин детский сад №104 в Петрозаводске. Кроме того, на карантин вышли 27 групп в 20-ти петрозаводских дошкольных учреждениях.

Из-за роста заболеваемости ОРВИ на минувшей неделе приостановлена деятельность 12-ти классов в 9-ти школах столицы Карелии.

Всего в Петрозаводске за неделю зарегистрировано 3470 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 2,0%. В возрастной группе 15 лет и старше заболеваемость превышает эпидпорог в 2,1 раза; среди детского населения заболеваемость ниже эпидпорога во всех возрастных группах (0-2 года на 61,1%, 3-6 лет – на 49,6%, 7-14 лет - на 59,6%). По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения ниже на 9,5% (+364 случая).

Ранее глава Карелии ввел новое ограничение из-за эпидситуации - запретил детям до 16 лет посещать торговые центры без родителей.

фото: Администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска перенесли проектирование автомобильного тоннеля под ж/д путями на 2021 год

Администрация Петрозаводска готова выделить в 2021 году деньги на разработку проектно-сметной документации для строительства тоннеля для автотранспорта под железной дорогой в районе Первомайского проспекта.

Это следует из проекта бюджета на следующий год, который администрация направила в Петросовет.

Деньги предлагается направить на "реконструкцию ул. Достоевского от ул. Зайцева до ул. Боровой с устройством тоннеля под железнодорожными путями по ул. Халтурина", говорится в документе. Ранее деньги на проектирование этого объекта закладывались в проект бюджета на 2020 год, но реализация плана была отложена. Как собираются прокладывать тоннель, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © pixabay.com

В Петрозаводске врачи продолжаются бороться за жизнь ребенка, избитого до полусмерти отцом

Шестимесячный ребенок, жестоко избитый отцом, подключен к аппарату ИВЛ в ИТАРе Детской республиканской больницы.

"Ребенок по-прежнему тяжелый, находится на ИВЛ", - сообщили "Столице на Онего" в Минздраве Карелии.

Малыш находится в ИТАРе Детской республиканской больницы уже 2,5 месяца. Все это время врачи пытаются спасти ему жизнь.

Ранее Следком сообщал, что в конце сентября 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми черепно-мозговыми травмами младенец был доставлен в Детскую республиканскую больницу.

Отец ребенка арестован, возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

фото: Велоспорт Карелия/vk.com/velosport_karelia

В Петрозаводске велодорожка превратилась в каток (ФОТОФАКТ)

Велодорожка около стадиона "Юность" стала опасной и для велосипедистов, и для пешеходов.

После выходных велосипедисты вынуждены искать объездные пути в центре города - под мостом по улице Правды около стадиона "Юность" им не проехать. Велодорожка сначала превратилась в реку, а затем - в каток.

Горожане, выложившие фото в паблике "Велоспорт Карелия", возмущены тем, как были выполнен работы по благоустройству дорожки.

"Её всегда заливает, и весной и летом", - пишут в паблике.

"Здесь теперь только "моржам" можно купаться", - комментируют фото велосипедисты.

Велодорожка небезопасна под мостом еще и потому, что здесь отсутствует освещение.

Напомним, в этом году в карельской столице продолжилась реализация проекта, направленного на развитие велопешеходной инфраструктуры. На Зеленой тропе и в парке Победы было установлено освещение. Проект обустройства наружного освещения вдоль велопешеходных дорожек Петрозаводска был разработан в 2019 году. Общая стоимость работ составила около 11,8 млн рублей. Финансирование проекта осуществляется за счет средств регионального бюджета в рамках субсидии к 100-летию республики.

фото: © Столица на Онего

"Комар-тракторист" из Петрозаводска уступил "Динозавру" из Псковской области в конкурсе необычных скульптур

Стали известны победители конкурса самых необычных скульптур.

Накануне завершилось народное голосование за финалистов конкурса среди самых необычных памятников. "Комар-тракторист" Александра Кима стал вторым в восьмом раунде, уступив лишь "Динозавру" из Псковской области. А на четвертой позиции оказалась также композиция из Петрозаводска "Что раньше?". На этом участие петрозаводских скульптур в конкурсе закончилось.

Напомним, в восьмом раунде голосования туристического проекта-конкурса с нашими скульптурами конкурировали памятники "Коту Семену" (Мурманск), "Сене Малине" (Архангельская область), "Бабушке" (Ленинградская область), известный петербургский "Чижик-Пыжик", а также памятники "Барону Мюнхаузену" (Калининградская область), "Самоизоляции" (Санкт-Петербург), "Семейству Мойдодыров" (Новгородская область) и скульптура динозавра (Псковская область).

Всероссийский конкурс "скульпТУТУра" по определению самой необычной скульптуры страны состоит из 10 раундов по 10 претендентов в каждом, по итогам которых к концу 2020 года будут отобраны 10 финалистов.

фото: Михаил Охлопков/vk.com/wall522125891_2367

Стало известно, когда травмпункт Петрозаводска начнет работать круглосуточно

В здании травмпункта на улице Антикайнена завершаются ремонтные работы.

На сегодняшний день в травмпункте уже отремонтированы смотровые кабинеты, рентген-кабинет, гипсовая, коридор. Проводятся работы во входной зоне и в регистратуре, туалетах, холле и на лестнице. Ремонт, на который Минздрав выделил 7 млн рублей, планируется завершить в течение двух недель. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в "ВКонтакте".

"Все мы прекрасно помним начало 2020 года. Тогда за первые сутки из-за гололёда в травматологическое отделение Больницы скорой медицинской помощи поступила почти сотня петрозаводчан с переломами и другими травмами. Одно это отделение не могло справиться с такой нагрузкой, тем более что работало до 16 часов. Для медицины период новогодних "каникул" всегда сложный. Поэтому именно тогда оперативно было принято временное решение распределить потоки пациентов по нескольким медицинским организациям, в том числе по поликлиникам, несмотря на новогодние праздники", - пишет глава Минздрава.

По словам Михаила Охлопкова, побывав в травмпункте на улице Антикайнена еще в конце 2019 года, он увидел, что условия там далеки от нормальных, помещения давно нуждаются в ремонте. Комплексного капитального ремонта, не сегментами, здесь не было со дня открытия в 1988 году. Тогда и было принято решение о ремонте.

"С 30 декабря травмпункт будет работать круглосуточно, что позволит обеспечить травматологическую помощь амбулаторным больным в новогодние праздники", - уверен министр.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

За сутки в Карелии 42 человека с пневмонией госпитализированы и один умер

Общее число заболевших пневмонией к 15 декабря достигло 3127 человек, сообщили в оперштабе Карелии.

За минувшие сутки в Карелии 42 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией и один пациент скончался: умер 65-летний мужчина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. Тест на COVID-19 у умершего был отрицательный.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 3127 пациентов, 98 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

Полицейские Карелии изъяли 65 тысяч пачек поддельных сигарет (ВИДЕО)

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии пресекли канал поставки поддельных сигарет, сообщили в ведомстве.

Сотрудники полиции задержали троих петрозаводчан, которые поставляли в Карелию партии фальсифицированных табачных изделий. Реализация паленого курева производилась в небольших торговых точках Петрозаводска, Сортавалы и Кондопоги, а также в других городах республики.

В ходе обыска полицейские изъяли более 65 тысяч пачек сигарет, оклеенных поддельными специальными марками, на общую сумму свыше 3 млн рублей.

В настоящее время в рамках уголовного дела, возбужденного по части 6 статьи 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки), ведется следствие.

Подозреваемым грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

фото: © ГИБДД Карелии

УАЗик влетел в ограждение и микроавтобус на трассе в Карелии (ФОТО)

Водитель из Санкт-Петербурга получил травмы в ДТП на трассе Кола в Олонецком районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, ДТП произошло в минувший понедельник, 14 декабря, в 14:40 на 317 км + 015 м федеральной автодороги Кола. 28-летний водитель автомобиля "УАЗ" не справился с управлением, врезался сначала в силовое ограждение, а затем – в попутный автомобиль "ГАЗ-330232" с прицепом. После столкновения УАЗик перевернулся на проезжую часть.



© ГКУ РК ОПС по Олонецкому району

В результате ДТП пострадал 26-летний пассажир "УАЗа", мужчине оказана медицинская помощь. Все участники ДТП жители Санкт-Петербурга.



© ГКУ РК ОПС по Олонецкому району

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Ранее УАЗик протаранил легковушку на трассе в Карелии.

фото: © Илья Тимин

Количество коек для больных с коронавирусом в Карелии продолжает сокращаться

Доля свободных коек на 15 декабря составляет 21,4 процента, сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Сутками ранее доля свободных коек для лечения коронавирусной инфекции была на уровне 22 процента.

Всего на 15 декабря госпитализированы 726 человек, заболевших COVID-19, 583 из госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, 139 – в тяжелом и 4 человека – в крайне тяжелом, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, жертвами заражения COVID-19 в Карелии за сутки стали 340 человек.

фото: © Руслан Шамуков/ТАСС, архив

Стоимость услуг РЖД, из-за которой банкротились предприятия ГПК Карелии, будет снижена

Власти Карелии и РЖД нашли способ, как снизить стоимость услуг железной дороги для карельских предприятий ГПК – из-за этой проблемы в прежние годы многие компании стали нерентабельными и были закрыты.

Снижение стоимости перевозки щебня и строительного камня из Карелии в центральные регионы России произойдет в результате организации движения грузовых составов по более короткому пути.

Об этом сообщил замглавы Минприроды Карелии Павел Николаевский на заседании парламентского комитета по природным ресурсам и экологии. "Организовано движение поездов…через станцию Сонково с пропуском двух пар в сутки, а после завершения в 4 квартале 2020 года первого этапа реконструкции этого железнодорожного узла, планируется увеличение пропускной способности до 14 пар. Завершение реконструкции послужит правовым основанием для последующих изменений в законодательство в части закрепления этого расстояния как кратчайшего, что позволит снизить расчетную провозную плату до 70 рублей за тонну", - пояснил Николаевский. Ранее в правительстве Карелии сообщили, что из-за высокой стоимости перевозки щебня железнодорожным транспортом за последние несколько лет остановили свою деятельность полтора десятка предприятий. О других мерах по снижению стоимости услуг РЖД для предприятий ГПК, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ТАСС/ Ярослав Чингаев

Получать услуги нотариусов можно будет через портал госуслуг

Ряд нотариальных действий в первой половине 2021 года станет доступен на портале госуслуг.

Соответствующий проект постановления правительства разработало Минэкономразвития, сообщают "Известия" со ссылкой на документ.

Инициатива министерства предлагает расширить перечень функций портала госуслуг дистанционным взаимодействием с нотариусами. В частности, граждане смогут подать в онлайн-режиме заявление об открытии наследственного дела, получить свидетельство о верности перевода и исполнительную подпись по взысканию денег или имущества от должника. Какие еще нотариальные услуги станут доступны на портале госуслуг, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © AP Photo/Craig Ruttle

Смертность от коронавируса в России вернулась на прежний уровень – 577 летальных случаев за сутки

За все время в стране зарегистрировано 47 968 смертей пациентов с COVID-19, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 26 689 случаев COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 2 707 945 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 2 149 610 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 24 813 пациента.

За минувшие сутки в России подтверждено 577 летальных исходов жителей с коронавирусом, за все время в стране зарегистрировано 47 968 смертей пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 83,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 336 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 15 декабря остаются 572 290 человек.

фото: © Администрация Петрозаводска

Тысячи световых консолей украсят Петрозаводск к Новому году (ФОТО)

Подготовка карельской столицы к встрече Нового года близится к завершению, сообщили в администрации Петрозаводска.

На опорах уличного освещения в разных районах города ООО "Люмэн +" уже установило около 800 консолей, в том числе на модернизированных в этом году объектах: на Лососинском шоссе, Карельском проспекте и улице Еремеева.

На общественных территориях на Древлянке, Голиковке, в Центре, Октябрьском, Первомайском и других районах смонтировали декоративные световые фигуры. МУППЭС планирует подключить их до конца недели. Сейчас гирляндами украшают живые деревья на площади Гагарина, на аллее Воинской Славы, в скверах Кукольного Театра, Центральном и Театральном. В ближайшее время на площади Кирова появятся световые консоли и фигуры, посвящённые 100-летию Республики Карелия, а также рождественский городок.

ООО "Карелстройуправление" впервые установило и украсило искусственные ели в парке Железнодорожников в Первомайском районе, в скверах Михаила Калинина на Голиковке и Машиностроителей в Октябрьском районе.

Декоративные деревья смонтировали на Берёзовой аллее на Древлянке и аллее Дружбы на Ключевой, в скверах Кукковский Петух, Бородинском на Зареке и Кинотеатра Искра на Перевалке, на Онежской набережной в створе проспекта Ленина, на Главной площади в Соломенном, а также в парках Удега на Птицефабрике и Ямка в центре города. 18-метровую ель на площади Кирова впервые украсил большой световой шатёр из гирлянд. Три натуральных дерева установили на Боровой улице в Железнодорожном районе (у домов № 5 и № 7), на улице Жуковского в Сулажгоре (у дома № 63), а также на Кирпичной площади в районе Сулажгорского Кирпичного Завода (у дома № 11 на одноимённой улице).

Всего к Новому году Петрозаводск украсят около тысячи световых консолей и декоративных конструкций.

фото: © Антон Вергун/ТАСС

Переход малого бизнеса на патентную систему в Карелии тормозит чиновничья волокита

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова рассказала о многочисленных обращениях предпринимателей, обеспокоенных тем, что в республике до сих пор не внесены изменения в законодательство, необходимые для применения патентной системы налогообложения.

По словам бизнес-омбудсмена, в связи с отменой единого налога на вмененный доход, предприниматели должны определиться с выбором иной системы налогообложения, например, перейти на патент.

Однако они не могут этого сделать так как в республике не утверждены перечни видов деятельности и не установлены ставки базовой доходности для применения патентной системы налогообложения.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ТАСС / Донат Сорокин

Около семи тысяч случаев ОРВИ выявлено за неделю Карелии

Эпидпорог по острым респираторным вирусным инфекциям превышен в республике на 10,9%.

По данным управления Роспотребнадзора Карелии, за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 6815 случаев заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди совокупного населения выше уровня эпидемического порога на 10,9%. Рост заболеваемости продолжается за счет жителей Карелии 15 лет и старше (+2,4 раза); среди детей заболеваемость ниже эпидпорога во всех возрастных группах: в возрасте 0-2 года (-42,0%), 3-6 лет (-41,7%), 7-14 лет (-50,1%). По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 2,9% (-207 случаев).

В Петрозаводске за 50-ю неделю зарегистрировано 3470 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 2,0%. В возрастной группе 15 лет и старше заболеваемость превышает эпидпорог в 2,1 раза; среди детского населения заболеваемость ниже эпидпорога во всех возрастных группах (0-2 года на 61,1%, 3-6 лет – на 49,6%, 7-14 лет - на 59,6%). По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения ниже на 9,5% (+364 случая).

За прошедшую неделю при обследовании больных ОРВИ выделены один сезонный коронавирус и 9 риновирусов.

Ранее сообщалось, что эпидпорог по ОРВИ в Карелии превышен почти на 40 процентов.

фото: © EPA/FELIPE TRUEBA

Похитители алкоголя и конфет активизировались в Карелии перед Новым годом

Жители Карелии алкоголь крадут, пьют прямо в магазине, разбивают и теряют бутылки, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В Карелии зарегистрированы факты хищения товаров из магазинов.

Так, 13 декабря в Олонце 33-летний житель района похитил алкоголь и конфеты. Злоумышленник был задержан нарядом вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Карелия и передан в полицию.

В Петрозаводске посетитель одного из гипермаркетов даже не пытался пройти мимо кассы, а открыл бутылку спиртного прямо в торговом зале и приступил к распитию. Еще один петрозаводчанин в этот день совершил порчу товара – разбил бутылку с алкогольным напитком.

А в Сегеже 12 декабря злоумышленник уронил похищенное в снег, убегая от продавца сетевого магазина. Товар был возвращен, а информация о происшествии и видеозапись произошедшего переданы в полицию.

Таким же образом поступили днем ранее работники другого сегежского торгового заведения, когда гражданин, прежде чем скрыться, оставил похищенную шоколадку на пороге.