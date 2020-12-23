Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © ИА "Республика" / Николай Смирнов

Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда

Заместителя председателя Петросовета Валерия Матвеева, осужденного за взятку в 4 млн рублей, отправили в колонию строгого режима.

В среду, 23 декабря, судья Петрозаводского городского суда Роман Парамонов приговорил заместителя председателя Петросовета Валерия Матвеева, осужденного за взятку в 4 млн рублей, к 3,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 20 млн рублей.

Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Ранее гособвинение просило для Матвеева 4 года колонии строгого режима и 32 млн штрафа.

Напомним, зампредседателя Петросовета обвиняется в получении взятки от руководителей двух компаний за содействие в строительстве жилья. По мнению правоохранителей, таким способом предприниматели хотели добиться разрешения на увеличение этажности жилых домов.

По версии следствия, Матвееву передали 2 млн рублей, и еще столько же планировали. В итоге в обвинительном заключении фигурирует сумма взятки в размере 4 млн рублей.

Матвеев заключил со следствием досудебное соглашения с признанием вины, поэтому его дело рассматривается в особом порядке без вызова свидетелей и других судебных процедур.

Заключение Валерием Матвеевым досудебного соглашения привело к новому резонансному делу. Напомним, что 17 июля был арестован председатель Петросовета Геннадий Боднарчук. Следком Карелии обвиняет его в получении взятки в особо крупном размере. Как мы ранее сообщали, деньги в сумме 1,5 миллиона рублей Боднарчуку, по данным следствия, передал Матвеев.

Отметим, что одновременно продолжается судебный процесс над предпринимателем Александром Ивиным, который, по версии следствия, давал взятку Матвееву. Назначенное по его делу заседание сегодня не состоялось из-за болезни подсудимого.

фото: © "Столица на Онего"

Снегопад обрушится на Карелию

В Карелии ожидается сильный снегопад, сообщили в МЧС республики.

По информации карельского Гидрометцентра, сегодня вечером, 23 декабря с 18.00 до 21.00, начиная с юго-западных районов республики, ожидается сильный снег. В отдельных районах налипание мокрого снега.

Снегопад накроет всю Карелию.

При неблагоприятных погодных условиях МЧС рекомендует:



- не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

- не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;

- при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность;

- ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

- ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

фото: https://www.facebook.com/andrey.rogalevich

Власти Карелии обнаружили грубые нарушения форелеводов, устроивших "кровавые реки" в лесу

Министерство природных ресурсов и экологии провело природоохранный рейд на территории Сегежского района, где местные жители обнаружили появление в лесном ручье крови рыбы.

Во вторник, 22 декабря, сотрудники министерства природных ресурсов и экологии республики выезжали на территорию лесного фонда Сегежского центрального лесничества в районе поселка Попов порог. На этой территории местные жители обнаружили в ручье кровь рыбы.

Представители Минприроды выявили факты нарушения законодательства.

"Зафиксирован сброс неочищенных сточных вод в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы Сегежского водохранилища с территории форелевого хозяйства "Сегозерское", самовольное занятие лесного участка и повреждение деревьев до степени прекращения роста", - говорится в сообщении Минприроды, полученном по запросу "Столицы на Онего".

В министерстве сообщают, что по факту сброса неочищенных сточных вод в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы усматриваются признаки нарушения ст. 8.46 КоАП РФ ("Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, представлению сведений для актуализации учетных сведений"), а также ч.3 ст.8.31 КоАП РФ ("Нарушение правил санитарной безопасности в лесах").

Материалы по фактам самовольного занятия участка и повреждения деревьев будут направлены в полицию. В министерстве пообещали отправить собранную информацию в Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора.

В министерстве также отметили, что компания, занимающаяся форелеводческим бизнесом на этой территории, уже была поймана на аналогичных нарушениях. В 2016 году ООО "РМ-Аквакультура" получило штраф в размере 150 тыс. рублей за нарушение правил санитарной безопасности в лесах.

Как сообщил "Столице на Онего" депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич со ссылкой на свидетельства местных жителей, на данный момент "кровавые стоки" прекратились. Вероятно, форелеводы приостановили деятельность по выбросам. По словам парламентария, местные жители регулярно контролируют ситуацию на месте ЧП.

Ранее сообщалось, что Андрей Рогалевич опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook шокирующие фото из Сегежского района, которые ему прислали местные жители. На снимках были зафиксированы разливы лесного ручья странного красного цвета по соседству с одним из форелеводческих хозяйств.

Затем Рогалевич заявлял, что действия форелеводов, предположительно, допустивших утечку отходов со своей территории, могут нанести существенный удар по экологии. Депутат считает, что ущерб "можно исчислять миллионами рублей".

фото: © gov.karelia.ru

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник дала показания по делу Геннадия Боднарчука

Глава столицы Карелии Ирина Мирошник была допрошена в Следственном комитете по делу арестованного председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого в получении взятки.

Во вторник, 22 декабря, глава Петрозаводска Ирина Мирошник находилась на допросе у старшего следователя по особо важным делам карельского Следкома Александра Брюханова, который расследует резонансное уголовное дело председателя Петросовета Геннадия Боднарчука.

Об этом "Столице на Онего" стало известно из ближайшего окружения самой Мирошник, которая по делу Боднарчкуа была допрошена как свидетель.

Напомним, Геннадий Боднарчук был задержан 17 июля и на следующий день помещен под арест. Боднарчука обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Деньги в сумме 1,5 миллиона рублей спикеру, по версии следствия, передал его заместитель в Петросовете и близкий друг Валерий Матвеев, который обвиняется в получении взятки в 4 млн рублей.

Поскольку Валерий Матвеев признал свою вину в получении взятки и заключил досудебное соглашение со следствием, суд изменил ему содержание под стражей на более мягкую меру пресечения – запрет определенных действий.

Как сообщили адвокаты Геннадия Боднарчука, вину их подзащитный не признает, досудебного соглашения о сотрудничестве не подписывал.

Отметим, что 22 декабря в Петрозаводском городском суде гособвинение запросило обвиняемому в 4-миллионной взятке зампредседателя Петросовета Валерию Матвееву 4 года колонии строгого режима и штраф в размере 32 млн рублей.

фото: © "Столица на Онего"

Пропавшая в Петрозаводске женщина найдена мертвой

На берегу Онежского озера, в районе пляжа "Пески", обнаружено тело 42-летней женщины, пропавшей 17 декабря.

Как стало известно "Столице на Онего", в минувший вторник, 22 декабря, вечером в районе пляжа "Пески", на берегу озера прохожие обнаружили тело женщины.

Погибшей, по информации правоохранительных органов, является пропавшая 17 декабря на Перевалке 42-летняя петрозаводчанка, которая, по словам родных, недавно перенесла инсульт, поэтому прихрамывает на левую ногу и имеет проблемы с речью.

В паблике "Доброспас" сообщается, что объявленная в розыск петрозаводчанка найдена, родственникам соболезнуют.





По информации Следкома Карелии, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, проводится доследственная проверка.

"На данный момент криминальной составляющей в смерти женщины не выявлено", - отметили в ведомстве.

По одной из версий, смерть могла наступить в результате переохлаждения.

фото: pixabay

Пропавшую в Петрозаводске женщину через полгода нашли мертвой в лесу

Следственные органы Петрозаводска завершили расследование дела об убийстве женщины, тело которой было обнаружено в лесу через полгода после трагедии.

Об этом сообщила пресс-служба петрозаводского отдела Следственного комитета РФ по РК.

По версии следствия, в декабре 2019 года 27-летний обвиняемый, пришел в гости к своей родственнице в Петрозаводске. Между ними возникла ссора, в результате которой мужчина до смерти избил женщину. После этого он вывез тело в лес. О судьбе женщины ничего не было известно.

"В течение полугода убийство оставалось не раскрытым, но благодаря грамотной работе, проведенной следователями СК и оперативными сотрудниками уголовного розыска, обвиняемый был установлен и задержан", - говорится в сообщении Следкома.

Обвиняемый находится под арестом. Уголовное дело направлено в суд. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

фото: © кадр из видео

Похоронщики в Карелии не докопали могилу и попросили забрать тело обратно

В Карелии работники похоронной компании не успели выкопать могилу и предложили женщине забрать с кладбища тело мужа обратно домой.

Жительница Карелии рассказала страшную историю, которая произошла с ней на кладбище в Вилге, где работники МУСП "Мемориал" занимались организацией похорон ее мужа.

"Я заказала услугу "под ключ" в одной частной фирме, – рассказывает родственница умершего мужчины. – Они передали заявку в "Мемориал". Но когда мы приехали на кладбище, могила не была выкопана. Более того – ее так и не выкопали до конца, мы хоронили на очень маленькую глубину, всего 40 сантиметров до крышки. Подъехал некто Дмитрий, представился директором "Мемориала", и объяснил, что они не рассчитали времени и сил – в земле оказался большой валун. Мы приехали в 14 часов, и до 15.45 ждали, пока не начало темнеть. Тогда я приняла решение хоронить как есть…" - рассказала женщина и добавила, что директор посоветовал перенести похороны на следующий день.

Семья посчитала это кощунством.

"В пятницу я не смогла до них дозвониться, – рассказывает женщина. – В субботу мы приезжаем с катафалком, и выясняем, что у нас не выкопана могила. И когда я начинаю с ним ругаться, он мне заявляет: "Вообще это платная услуга – камни доставать"…

Какие еще скандалы произошли на кладбище в Вилге из-за недобросовестной работы МУСП "Мемориал", читайте здесь.

фото: Анна Лесонен / ВК

Скандальная экс-чиновница из Карелии узнала суть выражения "морда треснет", оказавшись в Кеми

Экс-начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен, возглавляющая управление по организации концертной деятельности ансамбля "Кантеле", поделилась впечатлениями от посещения Кеми.

Анна Лесонен рассказала в соцсети о визите национального ансамбля песни и танца "Кантеле" в карельский город Кемь.

"Здравствуй, Кемь! На ближайшие две ночи я твой гость", - написала Лесонен.

Бывшая петрозаводская чиновница, на сегодняшний день курирующая концертную деятельность ансамбля "Кантеле", поделилась впечатлениями от визита в северный карельский город.

"Утром гуляли по Кеми, ходили в Успенский собор и Краеведческий музей "Поморье". Спасибо коллективу музея за радушный приём артистов ансамбля "Кантеле" и увлекательную экскурсию! Теперь я знаю, как выглядят настоящие бахилы. А ещё просветилась относительно выражения "морда треснет"", - сообщила Лесонен, однако не стала пояснять, каким конкретно образом ее "просветили" в Кеми.

Напомним, ранее Анна Лесонен трудилась в администрации Петрозаводска на посту начальника управления культуры. Из городской мэрии Лесонен пришлось уволиться после скандального поста в соцсети, в котором она назвала мразями горожан, разбросавших мусор в ее дворе. Затем Анна Лесонен возглавила управление по организации концертной деятельности национального ансамбля песни и танца "Кантеле".

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Коронавирус унес еще три жизни жителей Карелии

Общее число умерших в Карелии от COVID-19 на сегодняшний день составило 144 человека, сообщили в оперштабе.

В Карелии за минувшие сутки подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончалась 50-летняя жительница Петрозаводска, в Межрайонной больнице №1 умер 53-летний житель Костомукши, в Центре паллиативной помощи скончалась 68-летняя жительница поселка Ильинский. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших в Карелии от COVID-19 на 23 декабря составило 144 человека.

Всего за время пандемии коронавируса в Карелии инфицировано 24952 человека.

Выздоровели 17385.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Почему главу Минстроя Карелии Виктора Россыпнова называют Комиссар Каттани

Почему Виктору Россыпнову достаются "расстрельные должности".

Даже те, кто критикуют действующее правительство Карелии, как правило, хорошо отзываются о Викторе Россыпнове. Про него говорят: честный, принципиальный, трудяга и "никогда сам воровать не станет и другим не даст".

Видимо, неслучайно Россыпнова, который долгое время работал следователем под началом Артура Парфенчикова, его босс теперь направляет на самые тяжелые участки работы – туда, где проблемы.

Россыпнов возглавил региональное Управление автодорог Карелии после того, как назначенную при прежнем губернаторе верхушку ведомства посадили за взятки, и стал руководителем Минстроя, когда под угрозой оказалось исполнение программы расселения аварийного жилья и реализация ФЦП (федеральной целевой программы развития Карелии к 100-летию республики – прим. авт.).

Прозвище "комиссар Каттани", привязавшееся к Россыпнову в правоохранительных органах, плавно перекочевало с ним в исполнительную власть. Имя самоотверженного борца за закон и порядок совсем не вредит министру.

Почему Россыпнов ушел из правоохранительных органов, читайте здесь.

фото: © Валерий Поташов/ "Столица на Онего"

Глава Минприроды Карелии станет вице-премьером правительства

Министр природных ресурсов и экологии Карелии станет заместителем премьер-министра правительства Карелии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков 21 декабря подписал документ о внесении изменений в Указ от 6 октября 2017 года №184.

Таким образом, после изменения в структуре правительства глава Минприроды войдет в состав правительства Карелии, а также станет заместителем премьер-министра правительства Карелии и министром природных ресурсов и экологии Карелии.

На сегодняшний день главой Минприроды Карелии является Алексей Щепин. Однако, по нашей информации, вице-премьером правительства будет назначен другой человек.

Ранее постановлением правительства Республики Карелия министерство образования преобразовано в министерство образования и спорта.

фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Опубликован график выплаты пенсий и соцпособий перед Новым годом и в январе в Карелии

Жителям Карелии, получающим пенсию и иные социальные выплаты через "Почту России" перечисления по линии Пенсионного фонда за январь будут выплачены досрочно.

Об этом сообщила пресс-служба карельского отделения ПФР.

Тем, кто обычно получает выплаты 3 числа следующего месяца, деньги перечислят 29 декабря 2020 года. Остальным гражданам, получающим пенсию через "Почту России" после 3 числа следующего месяца, январские выплаты будут начислены в обычные сроки в соответствии с графиком работы почты. Жителям Карелии, которые получают выплаты через банки, деньги будут перечислены в соответствии с графиком. Смотрите график в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

За минувшие сутки трое жителей Карелии умерли от коронавируса и 377 заразились COVID-19

Всего за время пандемии в Карелии инфицировано коронавирусом 24952 человека, сообщили в оперштабе республики.

Коронавирус унес еще три жизни жителей Карелии. В результате общее число умерших в республике от COVID-19 на 23 декабря достигло 144 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 377 человек. Из этого числа заболевших – 356 человек, из них 52 имеют симптомы средней тяжести, 10 – в тяжелом, 2 – в крайне тяжелом состоянии.

Всего за время пандемии коронавируса в Карелии инфицировано 24952 человека.

Выздоровели 17385, за сутки выписаны по выздоровлению 354 пациента.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 3941,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1980,6 случая, по Северо-Западу – 3065,3.

фото: https://www.facebook.com/andrey.rogalevich

Депутат Рогалевич заявил о многомиллионном ущербе экологии Карелии из-за устроенных форелеводами "кровавых рек" (ВИДЕО)

Парламентарий Андрей Рогалевич заявил, что в результате деятельности форелеводов кровь рыбы в значительном количестве вытекла на территорию леса в Сегежском районе, что может негативно сказаться на экологии края.

Депутат Законодательного собрания республики Андрей Рогалевич заявил в соцсети, что действия форелеводов, предположительно, допустивших утечку отходов со своей территории, могут нанести существенный удар по экологии. Он разместил видео, на котором видно, как в лесной местности текут "кровавые реки".

"Весь этот слив, который осуществляют форелеводы в Сегежском районе, не что иное, как кровь от забоя рыбы, и люди это подтверждают. Полагаю, что ущерб экологии от деятельности форелеводческого хозяйства уже можно исчислять миллионами рублей", - написал Рогалевич.

Ранее Андрей Рогалевич опубликовал шокирующие фото из Сегежского района. На них были зафиксированы разливы лесного ручья странного красного цвета по соседству с одним из форелеводческих хозяйств. Парламентарий заявил, что он уже обращал внимание чиновников на экологическую обстановку вблизи этого хозяйства, но надзорные органы не выявили тогда никаких нарушений.

фото: сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии"

Автомобиль в Петрозаводске сбил пешехода, переходившего дорогу на красный свет (ВИДЕО)

Автомобиль в Петрозаводске сбил пешехода, вышедшего на "зебру" на красный свет: перед этим он долго ждал зеленого, но ему надоело.

О происшествии сообщил сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Авария произошла вечером 22 декабря на улице Чапаева, на регулируемом пешеходном переходе у дома №4.

Судя по видеозаписи, пешеход долго стоял на "островке безопасности", дожидаясь зеленого сигнала светофора. Через некоторое время он решил больше не ждать и пошел на красный.

В этот момент легковой автомобиль двигался по улице Чапаева со стороны улицы Шотмана. Ему горел зеленый сигнал светофора.

Пешеход не заметил приближавшуюся машину и попал под колеса. От удара его подбросило вверх, после чего он упал на проезжую часть.

Видеокамера компании "Сампо.ру" запечатлела момент ДТП.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии

В Петрозаводске автомобилист в темноте врезался в припаркованный тягач

Водитель автомобиля "ВАЗ" влетел под припаркованный на обочине тягач с прицепом.

Авария с участием "ВАЗ-2113" и седельного тягача "Volvo" с полуприцепом произошла в Петрозаводске на улице Ригачина поздним вечером 22 декабря. Об этом сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

"ВАЗ" двигался по улице Ригачина в сторону центра. Водитель врезался в припаркованный у правого края проезжей части прицеп автопоезда.

В результате ДТП правая часть легкового автомобиля оказалась под рамой прицепа. Машины получили повреждения. Жертв нет.

Ранее сообщалось, что грузовик сгорел в городе Карелии.

фото: © МВД Карелии

В Петрозаводске 39-летний мужчина вышел из дома и не вернулся (ФОТО)

Полицейские Петрозаводска ищут пропавшего на Древлянке мужчину, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшего 39-летнего Юрия З.

В один из декабрьских дней он покинул место жительства в микрорайоне Древлянка, и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Всех, кто обладает значимыми сведениями о местонахождении пропавшего, полиция просит сообщать по номерам телефонов: 8 921 224 10 63, 8 981 402 06 14.

фото: Администрация Петрозаводска

Закончился очередной суд из-за повышения цен в "маршрутках" Петрозаводска

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга подтвердил законность решения Арбитражного суда Карелии, признавшего наличие сговора в действиях владельцев "маршруток" при повышении цен на проезд.

Дело рассматривалось в апелляционной инстанции по инициативе одной из компаний, участвовавших в сговоре - ООО ТК "Паллада". Вместе с другими автоперевозчиками это предприятие в июне 2019 года повысило цену на проезд до 32 рублей.

"Паллада" объяснила повышение стоимости ростом цен на топливо и запасные части, необходимостью несения общепроизводственных издержек, ростом налогообложения фонда оплаты труда на 10%, а также необходимостью оборудования автобусов контрольно-кассовой техникой. Апелляционный суд отклонил эти аргументы, как раньше это сделали Арбитражный суд Карелии и УФАС. Действия "Паллады" и остальных автоперевозчиков признаны картельным сговором. Другие транспортные компании уже понесли наказание. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

Врачи в Карелии борются за жизни 133 больных коронавирусом, находящихся в тяжелом состоянии

На сегодняшний день в Карелии с COVID-19 госпитализированы 736 человек, сообщил глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков.

Всего на 23 декабря госпитализированы 736 человек, заболевших COVID-19, 597 из госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, 133 – в тяжелом и 6 человек – в крайне тяжелом, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободных коек на 23 декабря составляет 19.6 процента, что является критической отметкой.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии три человека скончались от коронавируса и 377 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 24952 человека. Выздоровели – 17385. Умерли 144 пациента.

фото: © shutterstock.com

В Карелии пожилой мужчина напился и зарезал человека

В Кондопожском районе мужчина обвиняется в убийстве, сообщают в Следственном комитете.

Кондопожские следователи расследуеют уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины, обвиняемого в совершении убийства. Об этом информирует республиканский Следком.

По версии следствия, 17 декабря этого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в селе Кончезеро, поссорился с местным жителем и причинил ему ножом множественные колото-резаные ранения. От полученных ран мужчина скончался. Обвиняемый был задержан и заключен под стражу.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Фигуранту дела грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что вынесен приговор по делу о попытке убийства свидетеля серии краж и угонов в Карелии.

фото: Минэкономразвития РК

Стало известно, сколько стоит аренда в технопарке Петрозаводска, построенном при участии бюджета

Первый в Карелии технопарк по камнеобработке "Южная промзона" в Петрозаводске готов принять новых резидентов: объявлен конкурсный отбор компаний.

В документации к конкурсу содержится начальная цена аренды одного помещения технопарка и оборудования.

Ежемесячная плата за квадратный метр составит 150 рублей, а аренда оборудования, размещенного в пределах арендуемого места составит минимум 334,8 тыс. рублей. Какие возможности получают резиденты технопарка, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Вместо елочных базаров в Петрозаводске появились бабушки-торговки с еловыми лапками (ФОТО)

Обещанные администрацией города новогодние елочные базары пока не открылись, елочные лапки можно купить нелегально.

Напомним, в мэрии сообщали об открытии с 23 декабря елочных базаров. Торговать елками должны были в восьми точках города. Но фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов прошел по трем адресам, заявленным администрацией (Антикайнена 29, Мерецкова 4, Невского 40), и никаких елок не обнаружил. Единственное место, где продаются еловые лапки – у нелегальных торговцев. Бабушки торгуют возле зданий бывшего центрального рынка на Антикайнена.

"В поисках елочных базаров наткнулся на очередную новогоднюю ярмарку. В бывшем ресторане "Петровский", где сейчас располагается центр ремесел, работает ярмарка. Шапки, шарфы, вязанные коровы, лисовидные чехлы на телефон, клюква в сахаре, пряники и печеньки, кожаные сумки, карельские наряды и всякие кухонные аксессуары (скатерти, прихватки, чехлы на чайник) с карельской вышивкой. Ну и фотозона со светящимся оленем в придачу", – рассказал фотограф.















Ранее сообщалось, что Рождественская ярмарка пройдет в Петрозаводске без мастер-классов и концертов.

МРОТ впервые превысит прожиточный минимум с 1 января 2021 года

С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит 12 792 рубля и впервые превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения.

Об этом заявила в ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам вице-премьер Татьяна Голикова. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".

"С 2021 года мы изменяем подходы к установлению уровня прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда", — сказала Голикова. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Эпидемия обрушила почти все сферы услуг в Карелии, кроме помощи старикам и животным

Объем платных услуг населению Карелии за 11 месяцев 2020 года сократился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но по некоторым сферам эпидемия ударила еще сильнее.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-ноябрь 2020 года.

Спад произошел почти во всех сферах, за исключением ЖКХ, ветеринарии и услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам. В этих областях показатели выросли.

Пандемия серьезно ударила по туристическим агентствам, туроператорам и прочим услугам по бронированию - их объем сократился на 30,8%. Еще больше сократились услуги в сфере культуры – на 34,9%.

Как пострадали другие сферы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © "Карелприрода"

Устраивающих свалки в Карелии будут ловить с помощью фотоловушек

Подведомственное учреждение Минприроды Карелии расставило фотоловушки "Филин 800" для борьбы с несанкционированными свалками и захламлением контейнерных площадок.

"Карелприрода" приобрела компактные устройства для того, чтобы фотографировать тех, кто выбрасывает мусор в лесу и других не предназначенных для этого местах, сообщили в Минприроды республики.

Первые 10 фотоловушек модели "Филин 800" будут установлены в самых проблемных местах, где граждане чаще всего жалуются на незаконный выброс отходов. Это постоянно растущие несанкционированные свалки, а также захламленные контейнерные площадки, куда часто выбрасывают строительный и прочий мусор, не относящийся к твердым коммунальным отходам. Преимущество фотоловушек в том, что они мобильные, то есть их можно переносить на разные участки. Их устанавливают довольно высоко на деревьях или зданиях для максимально широкого угла обзора. Если кто-то захочет испортить или украсть прибор, то фотоловушка сразу зафиксирует злоумышленника.

Фотоловушка "Филин 800" с датчиками движения работает круглосуточно. В нее встроена сим-карта, которая с помощью сети Интернет в онлайн-режиме передает фотоматериалы в дежурную часть "Карелприроды".

Прибор может работать автономно до шести месяцев, а водонепроницаемый корпус защитит его от непогоды. Высокое качество изображения позволяет идентифицировать лица нарушителей и номера их автомобилей.

Ранее инспекторы обследовали свалку в Карелии с помощью квадрокоптера.

фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Рост цен на продукты связан не только с курсом валют, объяснили в Нацбанке Карелии

Подорожание продуктов питания связано с курсом валют, плохой погодой и подорожанием электроэнергии.

Об этом говорится в комментарии о динамике цен в Карелии в ноябре, подготовленном региональным Отделением Северо-Западного главного управления Центробанка РФ – Национальным банком по Республике Карелия.

По данным Нацбанка, рост цен на продовольственные товары в ноябре составил 5,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. На продовольственную инфляцию повлияло, в том числе, "увеличение в продажах доли импортных овощей, поставляемых по более высоким ценам в связи с ослаблением рубля", говорится в комментарии. Курс валют повлиял также на продукцию российских товаропроизводителей. "Дополнительное влияние на цены оказало увеличение издержек российских тепличных комбинатов вследствие удорожания импортных семян огурцов", - пояснили в Нацбанке. Причем тут электроэнергия и плохая погода, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: diaconiafond.ru

Акция помощи оказавшимся в беде людям стартует в Петрозаводске

В столице Карелии объявлено начало акции по сбору гуманитарной помощи жителям республики, находящимся в трудной жизненной ситуации.

С 23 декабря в Петрозаводске стартует новогодняя акция по сбору гуманитарной помощи жителям республики, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Акцию проводят благотворительный фонд "Теплообмен" и депутат Петросовета Елизавета Васильева, сообщают в горсовете.

Организаторы готовы принять: продукты длительного хранения (различные крупы, макаронные изделия, консервы, печенье, растительное масло, чай, сахар и т. д.); памперсы для детей и взрослых; посуду, столовые приборы, кухонную утварь; детские книжки, игрушки, развивающие игры; постельные принадлежности; канцелярские товары (ручки, карандаши, краски, тетради, альбомы и т. д.); хозяйственные и бытовые принадлежности (мыло и средства личной гигиены, стиральный порошок, зубная паста, зубные щётки, средства для уборки дома и т. д.); непригодные вещи, в дальнейшем их отправят на переработку; ветошь, которая отправится в приюты для животных; новогодние сладкие подарки для детей и прочее.

Все собранные вещи будут переданы нуждающимся людям и организациям Карелии.

Сбор вещей будет организован: 27 декабря с 16.00 до 18.00 Скандинавский проезд, д. 12 (рядом с управляющей компанией ООО "КСМ-Комфорт"); 28 декабря с 16.00 до 18.00 у ТЦ "Столица" (слева от главного входа) и с 23 декабря по 25 декабря с 10.00 до 17.00 в офисе по адресу: пр. Ленина, д. 16, кв. 17.

фото: Министерство культуры Республики Карелия / ВК

Дома культуры на колесах приехали в Карелию

В Карелию поступили семь автоклубов для домов культуры в районах, сообщает региональный Минкульт.

В Карелию поступили семь автоклубов, приобретенных в рамках национального проекта "Культура". Они помогут проводить мероприятия на открытом воздухе. Технику передадут в шесть районов республики – Калевальский, Кемский, Суоярвский, Прионежский, Пряжинский и Пудожский. Об этом информирует карельский Минкульт.

Автоклубы переправят в культурно-досуговые учреждения республики.

В министерстве заявили, что сборкой автоклубов занималась петербургская компания ООО "Техноматика". Каждая машина оснащена звуковым, компьютерным и мультимедийным оборудованием, а также мобильной сценой, которую можно развернуть за 30 минут.

Ранее сообщалось о намерении властей закупить автоклубы за 30 млн рублей.

фото: © Алексей Филиппов/ТАСС

Количество безработных в Карелии сократилось к концу года

Численность жителей Карелии, состоящих на учёте в службе занятости в ноябре составила 15047 человек – почти на тысячу меньше, чем в октябре.

Об этом говорится в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-ноябрь 2020 года.

Если летом безработица в Карелии в 3 раза превышала прошлогодний уровень, то в ноябре - в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Новости компании

Онлайн, туризм и народное творчество: чем жители Карелии занимались в 2020 году (18+)

Аналитики МТС выяснили, какие новые "цифровые" привычки появились у жителей республики и как карелы провели уходящий год.

Активно "серфили" в интернете

С приходом весны объем скачиваемого трафика за месяц в среднем по региону вырос на 46%. Безоговорочным лидером рейтинга стал Лахденпохский район, где потребление мобильного интернета увеличилось в два раза, немного уступает Сортавала, трафик там вырос на 70%. В среднем, каждый житель Приладожья скачивает объем трафика, сравнимый, например, с просмотром более полутора тысяч 4-минутных видео в YouTube.

Поддерживая самых активных пользователей региона, МТС полностью модернизировала связь в Приладожье: сегодня скорости интернета позволяют смотреть онлайн видео высокой четкости, участвовать в онлайн-конференциях или проводить прямые трансляции.

Встречали гостей со всей страны

Несмотря на ограничения, в этом году Карелия была особенно популярна для туристов. Количество роумеров в сети МТС увеличилось на четверть. Больше всего "иногородних" номеров относилось к Москве и Санкт-Петербургу, но не менее активны были также южане, жители Центральной части страны и Поволжья. Рост трафика на популярных туристических объектах, где еще в 2019-м году МТС обеспечила полное покрытие скоростным интернетом, достигал также 40%.

Создали "народный" аудиогид по любимому городу

Осенью в столице Приладожья заработал уникальный пеший аудиогид, который жители создали вместе с МТС в рамках всероссийского проекта "Городские легенды". В основу гида вошли десятки городских историй, мифов и шуток, а его маршрут пролегает из центра города на вершину горы Кухавуори. Маршрутом уже воспользовались несколько тысяч туристов со всей страны. Онлайн-экскурсия доступна всем желающим в мобильных приложениях izi.TRAVEL и Surprise Me.

Смотрели фильмы про супергероев

Эксперты центра аналитики онлайн-кинотеатра МТС ТВ оценили просмотры на киноплатформе и назвали самые просматриваемые фильмы и среди зрителей Карелии. В рейтинге полнометражного кино "золото" досталось супергеройскому фильму Marvel – "Веном" с Томом Харди в главной роли. "Серебро" и "бронзу" жители Карелии отдали остросюжетной комедии про секретных защитников мира "Kingsman: секретная служба" (18+) и абсолютному хиту российского проката 2019 года – "Холоп". В топ-5 также вошли "Фантастическая четверка: вторжение серебряного серфера" с Джессикой Альбой и Крисом Эвансом и боевик "Код 8" (18+) про людей, обладающих сверхспособностями.

Фото: pixabay.com