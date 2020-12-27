Главные новости сегодняшнего дня

фото: страница правительства РК Вконтакте

Парфенчиков разрешил кафе и ресторанам обслуживать посетителей по ночам на верандах и в павильонах

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес новые уточнения в распоряжение о противоэпидемических мерах.

В частности, Артур Парфенчиков сообщил, что развлекательные мероприятия в гостиницах и на турбазах разрешено проводить на открытом воздухе на прилегающей территории. При этом глава Карелии напомнил, что рестораны кафе и бары в объектах размещения могут работать в новогоднюю ночь.

Парфенчиков также сообщил о расширении перечень мест, где в целом разрешено предоставлять услуги общественного питания в ночное время.

Это можно делать на открытом воздухе: на верандах, в модульных павильонах, в том числе, если они расположены на территории, прилегающей к бару, кафе или ресторану.

Обязательные условия: расстояние между столами не менее 1,5 метра и не более 5 посадочных мест за одним столом. В модульном закрытом павильоне могут находиться не более 5 человек одновременно.

Парфенчиков подчеркнул, что теперь каждые три часа в зонах фудкортов, расположенных в торговых центрах, должны обязательно делаться перерывы для полной дезинфекции помещений и столов.

"Я надеюсь наши предприниматели максимально используют указанные разрешения для сохранения своего бизнеса в условиях пандемии", - заявил глава республики.

Изменения в распоряжение главы Карелии можно посмотреть здесь.

фото: Александр Гнетнев / Столица на Онего

Более 360 случаев коронавируса выявлено за сутки в Карелии, два человека умерли

В Карелии подтверждены 368 случаев инфицирования COVID-19 за сутки, два жителя районов скончались, сообщили в республиканском Оперштабе.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 368 человек. Из этого числа заболевших – 349 человек, из них 59 имеют симптомы средней тяжести, 10 находятся в тяжелом, 1 – в крайне тяжелом состоянии.

Зарегистрировано еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались житель села Видлица Олонецкого района 1947 г. р., и жительница поселка Поросозеро Суоярвского района 1948 года рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.



Выздоровели еще 517 человек.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4186,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2059,3 случая, по Северо-Западу – 3251,7.

Ранее сообщалось, что в Карелию ожидается поставка 31 тысячи доз вакцины от коронавирусной инфекции.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии

Водитель, устроивший лобовое столкновение в Петрозаводске, был пьян и никогда не получал прав (ФОТО, ВИДЕО)

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали подробности ДТП на перекрестке проспекта А.Невского и улицы «Правды», где произошло лобовое столкновение.

Напомним, накануне вечером, в 19.53 автомобиль Skoda Fabia двигался по проспекту Александра Невского, совершая правый поворот на улицу "Правды". Судя по записи с видеокамер, машина выехала на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. При совершении правого поворота Skoda Fabia выехала на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с подъезжающим к перекрёстку по улице "Правды" другим легковым автомобилем.

Как рассказали порталу ДТП Петрозаводска и Карелии в Госавтоинспекции города, водитель Skoda Fabia находился в состоянии опьянения и никогда не получал водительское удостоверение.

Первым на месте происшествия оказался патруль Патрульно-постовой службы, который вызвал наряд ГИБДД. Было оформлено ДТП, люди не пострадали.

Водитель, 1989 года рождения, был освидетельствован на месте, опьянение подтверждено. Выяснилось, что нарушитель никогда не получал водительское удостоверение.

Был составлен протокол по ст.12.8.3 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, - прим ред.).

Водитель задержан до суда. Транспортное средство перемещено на специализированную стоянку.

Видеокамеры компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент ДТП.

фото: Илья Тимин, Минздрав Карелии

Стало известно, сколько больниц, поликлиник и ФАПов было закрыто в Карелии за пять лет

Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов о том, как в республике уничтожалась медицина.

В интервью нашему изданию депутат Заксобрания Карелии Евгений Ульянов рассказал, почему считает необходимым увеличение расходов на медицину, которая уничтожалась все последние годы. Многое из того, о чем говорил Евгений Ульянов, ранее никто не озвучивал.

- Основной этап оптимизации здравоохранения в Карелии приходится на период с 2012 по 2017 год, - рассказал Евгений Ульянов. - Это время правления в республике губернатора Александра Худилайнена, министром здравоохранения при котором была Валентина Улич. Добавлю, что все делалось с одобрения Законодательного собрания, то есть, чтобы вы понимали, – депутаты от "Единой России", многие из которых избрались на новый срок и до сих пор сидят в парламенте, - в этом тоже участвовали. То есть в равной степени с правительством ответственны за развал карельского здравоохранения.

До проведения той оптимизации в Карелии насчитывалось 50 учреждений здравоохранения, включая муниципальные. Активно сокращать их начали с 2012 года, причем не скрывалось, что основной целью было, как они говорили, «исключение неэффективных затрат медицинских организаций».

За пять "худилайненовских" лет в Карелии закрыли две крупные районные больницы, одну большую поликлинику в Петрозаводске - соединили вместе поликлиники №1 и №5, и восемь ФАПов в районах, чтобы оптимизировать их расходы. Всего в тот период было ликвидировано 16 ФАПов, их закрывали, в основном, из-за неудовлетворительного состояния зданий, - никто ими не занимался, деньги в ремонт и оборудование власти не вкладывали. К тому же, они считали, что ФАП – это неэффективно.

То есть, по сути, жителей Карелии, особенно в районах, лишили главного – первичной медико-санитарной помощи. Но и это еще не все. В результате оптимизации в республике количество коек в круглосуточных стационарах было сокращено почти на треть. Официальные цифры такие: количество коек сократилось с 2012 по 2017 год на 1704 единицы - с 6002 до 4298 коек, то есть на 28,4 процента.

Подробнее читайте здесь.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии

Два автомобиля влобовую столкнулись на перекрестке в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Лобовое столкновение двух автомобилей на встречной полосе произошло накануне на пересечении проспекта Александра Невского и улицы "Правды".

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, накануне вечером, в 19.53 автомобиль Skoda Fabia двигался по проспекту Александра Невского, совершая правый поворот на улицу "Правды". Судя по записи с видеокамер, машина выехала на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

При совершении правого поворота Skoda Fabia выехала на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с подъезжающим к перекрёстку по улице "Правды" другим легковым автомобилем.

Судя по записи с камер, за минуту до происшествия водитель Skoda создал еще одну аварийную ситуацию, выезжая с улицы Льва Толстого на проспект Александра Невского.

Видеокамеры компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент ДТП.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Россыпнов пообещал написать заявления в правоохранительные органы на своих подчиненных

Почему Виктору Россыпнову достаются "расстрельные должности" - рассказ от первого лица.

Даже те, кто критикуют действующее правительство Карелии, как правило, хорошо отзываются о Викторе Россыпнове. Про него говорят: честный, принципиальный, трудяга и "никогда сам воровать не станет и другим не даст".

Видимо, неслучайно Россыпнова, который долгое время работал следователем под началом Артура Парфенчикова, его босс теперь направляет на самые тяжелые участки работы – туда, где проблемы.

Россыпнов возглавил региональное Управление автодорог Карелии после того, как назначенную при прежнем губернаторе верхушку ведомства посадили за взятки, и стал руководителем Минстроя, когда под угрозой оказалось исполнение программы расселения аварийного жилья и реализация ФЦП (федеральной целевой программы развития Карелии к 100-летию республики – прим. авт.).

Став гостем рубрики "Кофе со сливками", Виктор Россыпнов рассказал, как пришел руководить "самой коррупционной сферой" – дорожным ремонтом и строительством:

- Когда после Минприроды я пришел работать начальником Управления автодорог, там была непростая обстановка. Многие эксперты привлекались к уголовной ответственности, дороги республики находились в ужасном состоянии. Мне говорили, что там одни коррупционеры сидят…

- И как оказалось на самом деле?

- Я увидел, что там работают профессиональные и порядочные люди, которым просто не повезло с руководством.

Я, когда пришел в Управление, первым делом собрал экспертов, которые принимают выполненные работы, и сказал им, что правила у нас простые: работы не сделаны, вы их не принимаете, какие бы поручения сверху вы ни получили. Если я буду считать, что нужно принять работы – я подпишу документы сам, и сам буду за это отвечать. Но если вы не видите результат – вы не должны подписывать документы ни при каких условиях и ни при каких указаниях. А если вы это сделаете, и я узнаю, я сам пойду в правоохранительные органы и напишу на вас заявления…

- И много заявлений вы написали?

- Ни одного не написал. Правда, кое-кого уволил. По одному из экспертов были сомнения – и мы с ним простились.

Понимаете, большинство людей следуют существующим правилам. Если они видят, что начальство закрывает глаза на недоделки, то и сами ведут себя соответственно. Если руководство дало понять, что не возражает против получения исполнителями помимо официальной, еще одной зарплаты - от подрядчика, то далеко не все проявят принципиальность. Хотя, отмечу, что и такие сотрудники тоже были.

Полную версию интервью читайте здесь.

фото: Александр Гнетнев / Столица на Онего

В ковид-центрах Карелии врачи борются за жизни 6 пациентов, находящихся в крайне тяжелом состоянии

О состоянии больных коронавирусной инфекцией рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По информации Михаила Охлопкова, по данным на 27 декабря в ковид-центрах Карелии находятся 705 пациентов. Из них в состоянии средней тяжести – 551, 148 тяжелых больных.

Врачи борются за жизни 6 больных COVID-19, состояние которых оценивается, как крайне тяжелое, пациенты подключены к аппаратам ИВЛ.

Свободными в Карелии остаются 21,1% ковидных коек.

Напомним, за минувшие сутки подтверждено 368 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

фото: администрация Петрозаводска

Мирошник проверила на Рождественской ярмарке в Петрозаводске соблюдение масочного режима (ФОТО)

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник посетила Рождественскую ярмарку на площади Кирова.

Ирина Мирошник ознакомилась с представленным ассортиментом товаров и проконтролировала соблюдение существующих санитарно-эпидемиологических требований, сообщили в администрации Петрозаводска. Также Ирина Мирошник приняла участие в благотворительной акции.

По итогам проверки нарушений выявлено не было. Как рассказали в мэрии, по рекомендациям Роспотребнадзора расстояние между домиками на ярмарке увеличили до четырёх метров, их оборудовали защитными экранами и сантиайзерами. На ярмарке действует масочный режим, покупателей призывают соблюдать социальную дистанцию.





Рождественская ярмарка работает с 24 декабря по 10 января на площади Кирова. Покупателей ждут более 20 стилизованных домиков и фирменные автомобили с товарами местных производителей. Жители и гости карельской столицы могут приобрести сувениры и подарки, новогодние игрушки, мед, травяные чаи, хлебобулочные и кондитерские изделия, мясную и молочную продукцию, консервы, полуфабрикаты, ягоды и елки.

Режим работы ярмарки:

27 декабря (воскресенье) – с 11 до 17 часов

28, 28,30 декабря – с 16 до 20 часов

31 декабря-10 января – с 11 до 17 часов.

В это время настроение на ярмарке будет создавать музыкальное сопровождение, специально записанное Городским домом культуры. Кроме того, посетителей ждут сувениры (светоотражатели, силиконовые браслеты, карманные календари) с логотипом 100-летия Карелии и Рождественской ярмарки.

фото: ГИБДД Карелии

По собственной вине в Карелии погибли 7 пешеходов

В уходящем году на дорогах Карелии по вине пешеходов произошло 64 ДТП, по собственной вине погибли 7 человек и 60 были травмированы, сообщили в ГИБДД.

Госавтоинпекция Карелии рассказала о дорожно-транспортных происшествиях, которые в уходящем 2020 году произошли по вине пешеходов. Всего зарегистрировано 64 таких ДТП. В них по собственной вине погибли 7 человек и 60 были травмированы.

Всего произошло 137 автонаездов, в которых погибли 11 пешеходов и 132 получили различные травмы.

В темное время суток автонаезды на пешеходов являются наиболее опасными – из 11 смертельных ДТП 8 были совершены в условиях недостаточной видимости.

По времени суток происшествия с пешеходами чаще всего происходили с 16 до 20 часов (в 49 происшествиях пострадали 49 человек и один погиб); и после 21 часа (в 16 ДТП погибли 4 пешехода и 12 были травмированы).

Неблагоприятным днем недели для пеших участников движения стал четверг – 29 ДТП. По воскресеньям зафиксировано наименьшее число автонаездов – 14 ДТП.

В ГИБДД напомнили, что пешеход при движении в темное время суток вне населенного пункта обязан иметь световозвращатели, что делает движение пешехода заметным и значительно снижает риск ДТП.

Несмотря на требования ПДД в части использования световозвращателей, не все пешеходы соблюдают это правило, подвергая опасности свои жизни. С начала года к административной ответственности привлечены более 600 пешеходов за отсутствие световозвращателей.

Ранее сообщалось, что водитель 23 декабря совершил запрещенный поворот и сбил женщину на Древлянке.

фото: ГИБДД Карелии

Водитель внедорожника получил травмы, когда на скорости заехал в кювет на севере Карелии

Серьезное ДТП произошло накануне в Лоухском районе Карелии на федеральной трассе "Кола", сообщили в ГИБДД республики.

В Лоухском районе на 1026 км федеральной трассы "Кола" 44-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд в кювет, сообщили в ГИБДД Карелии.

В результате ДТП водитель получил травмы, ему была оказана медицинская помощь. В момент ДТП водитель не был пристегнут ремнями безопасности, пояснили в ГИБДД.

Напомним, 24 декабря на трассе в Карелии произошло смертельное ДТП - в Костомукше погибли оба водителя, участвовавших в аварии.

В Карелии за сутки поймали 9 пьяных водителей

Один из них находился за рулем дорогой иномарки Toyota Camry, сообщили в ГИБДД Карелии.

За минувшие сутки в Карелии от управления транспортным средством были отстранены 9 пьяных водителей.

Как рассказали в Госавтоинспекции республики, в воскресенье, в 13:00 часов в деревне Савиново Пряжинского района инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем Toyota Camry 44-летнего водителя в состоянии опьянения.

Нарушитель привлечен к административной ответственности, ему грозит наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от 1.5 до 2 лет.



ГИБДД просит граждан обо всех нарушениях нетрезвыми водителями незамедлительно сообщать в полицию - 102 или 112.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕТРОСОВЕТА МАТВЕЕВ ПОЛУЧИЛ СРОК, ФОРЕЛЕВОДЫ ПУСТИЛИ "КРОВАВЫЕ РЕКИ" В СЕГЕЖЕ И СНОС "НЕВСКОГО ПАССАЖА"

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда

Заместителя председателя Петросовета Валерия Матвеева, осужденного за взятку в 4 млн рублей, отправили в колонию строгого режима на 3,5 года.

После вынесения приговора глава Петрозаводска Ирина Мирошник была вызвана на допрос.

И следом последовали обыски в Петросовете.

Минприроды Карелии подало в суд на форелеводов, пустивших "кровавые реки" в лесу

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии направило иск в суд о запрещении деятельности ООО "Русское море – Аквакультура", сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее власти Карелии обнаружили грубые нарушения форелеводов, устроивших "кровавые реки" в лесу.

Минприроды вынесло предписание форелеводам, которые должны были ликвидировать нарушения. Но "Кровавые реки" продолжают течь по лесу в Карелии, несмотря на проверку Минприроды (ВИДЕО)

В Петрозаводске начался снос "Невского пассажа" (ФОТО)

Незаконную пристройку к жилому дому демонтируют через шесть лет после вступления в силу судебного решения о ее сносе.

Громкие дела в суде

Гонщику Сортланду, совершившему смертельное ДТП в Петрозаводске, гособвинение запросило 2 года и один месяц колонии-поселения

Приговор совершившему смертельное ДТП Кириллу Сортланду будет вынесен 29 декабря.

"Дело Дмитриева" направлено в Санкт-Петербург

Третий кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит обоснованность обвинительного приговора известному исследователю сталинских репрессий из Карелии.

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Стала известна кандидатура нового министра природных ресурсов Карелии

В этой должности приехавшего из Бурятии Алексея Щепина, очевидно, заменит уроженец Карелии, директор филиала "Сименс" в СЗФО Андрей Карпилович.

На елочных базарах столицы Карелии торгуют елками из Пскова (ФОТО)

Елочные базары открылись в столице Карелии, на них торгуют псковскими елками.

Погода в Петрозаводске сегодня, 27 декабря



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой снег, -16 ° …-15 ° 1 м/с З 748 мм.рт.ст. 85% день Небольшой снег, -15 ° …-14 ° 2 м/с ЮЗ 751 мм.рт.ст. 85% вечер Небольшой снег, -14 ° …-12 ° 3 м/с Ю 752 мм.рт.ст. 85% ночь Пасмурно, -12 ° …-11 ° 3 м/с Ю 754 мм.рт.ст. 87%

фото: pixabay.com

Пожарные тушили частный дом и баню, загоревшиеся в Карелии

За минувшие сутки в районах Карелии произошло два пожара.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, накануне вечером, в 22:29 пожарно-спасательные подразделения Олонецкого района (в составе 10 человек и 2 единиц техники) привлекались для ликвидации пожара в частной бане по адресу: Олонецкий район, деревня Алексала, ул. Набережная у д. 7.

В 23:00 пожар был ликвидирован.

В ночь с субботы на воскресенье, в 00:15 пожарно-спасательные подразделения Калевальского и Лоухского района (в составе 10 человек и 3 единиц техники) привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме по адресу: Калевальский район, поселок Калевала, ул. Антикайнена.

В 01:09 пожар ликвидирован.

О пострадавших не сообщается.

фото: vokzal.karelia.ru

Стало известно, как будут ходить автобусы по Карелии 31 декабря и в первые дни нового года

Автовокзал Петрозаводска опубликовал расписание рейсов пригородных и междугородных автобусов на 31 декабря, 1 и 2 января.

Стало известно расписание пригородных и междугородных рейсов из Петрозаводска в районы Карелии, а также в Санкт-Петербург на 31 декабря, а также 1 и 2 января 2021 года. Отправление - с автовокзала.

Ознакомиться с ним можно здесь.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Еще 28 детей заразились коронавирусом в Карелии

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил статистику заражения коронавирусной инфекцией детей.

По информации Михаила Охлопкова, в Карелии за сутки выявлено 28 случаев заражения COVID-19 детей. По состоянию на 26 декабря в республике зарегистрировано 2603 случая заражения детей, по данным на 27 декабря заболел уже 2631 ребенок.

Всего в Карелии зарегистрировано 26 443 случая заражения COVID-19 с 1 апреля 2020 года. От коронавируса умерли 152 человека.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки выявлены 368 случаев заражения коронавирусом, два человека скончались.

фото: Минтранс Карелии

Авиарейсы между Петрозаводском и Москвой снова стали ежедневными

Дополнительные полеты из Петрозаводска в Москву выполняют лайнеры авиакомпании "S7 Airlines", сообщили в Минтрансе Карелии.

С 26 декабря полеты по маршруту "Москва - Петрозаводск" возобновили самолеты Embraer-170, принадлежащие компании "S7 Airlines", сообщили в Минтрансе Карелии. Таким образом, авиасообщение между Петрозаводском и Москвой стало ежедневным.

Самолеты "Embraer-170", рассчитанные на перевозку 78 пассажиров, будут курсировать четыре раза в неделю. При этом по авиамаршруту "Москва – Петрозаводск" также продолжает перевозки авиакомпания "Победа": воздушные суда Boing–737 летают также четырежды в неделю.

В Минтрансе Карелии напоминают, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией действует положение об обязательном ношении масок и перчаток в самолетах. В средствах индивидуальной защиты необходимо оставаться на протяжении всего полёта.

фото: Илья Тимин, Минздрав Карелии

Российская статистика заболеваемости коронавирусом не радует – снова более 28 тыс инфицированных за сутки

За последние сутки в России выявлено 28 284 случая COVID-19 в 85 регионах.

За последние сутки в России выявлено 28 284 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 4 240 (15,0%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 050 248 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 2 450 829. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 24 390 человек.



За последние сутки подтверждено 552 летальных исхода с коронавирусом. Летальных случаев за все время: 54 778.



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 89 млн тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 494 тысячи тестов.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 27.12.2020 остаются 656 105 человек.

Ранее сообщалось, что общее число зараженных коронавирусом в России за время эпидемии превысило 3 млн человек.

фото: кадр с видео, пресс-служба главы Карелии

Парфенчиков поздравил спасателей с профессиональным праздником и поблагодарил за службу

В этом году сотрудники МЧС Карелии только на пожарах спасли около 600 человек, 13 – на реках и озерах, рассказал глава республики.

"Сегодня в нашей стране отмечается День спасателя. В этом году он особенный – 30 лет со дня образования отмечает МЧС России, - написал Артур Парфенчиков. - Многие представители этой профессии встречают его на боевом посту, готовые в любую минуту прийти на помощь попавшим в беду".

В этом году сотрудниками МЧС Карелии только на пожарах спасены около 600 человек, 13 – на реках и озерах, рассказал глава республики.

"В связи с пандемией и невероятной нагрузкой на врачей, карельские спасатели подставили и им плечо: в Петрозаводске медики Специализированной пожарно-спасательной части выезжают на срочные вызовы граждан, получивших травмы и обратившихся на станцию скорой помощи.

Уважаемые сотрудники и ветераны спасательных служб! Благодарю вас за службу, преданность профессии и мужество. Здоровья вам и вашим близким. Пусть будет как можно меньше сигналов тревоги, беспокойных дней и ночей!".

Напомним, что за минувшие сутки в Карелии произошло два серьезных пожара - сотрудники МЧС тушили частный дом и баню.

фото: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Пять единиц оружия изъяли у нарушителя Карелии

Сотрудники управления Росгвардии в течение недели провели 97 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан, и выявили нарушения.

Как сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии, по итогам проверок выявлено одно правонарушение в сфере оборота оружия, правонарушителя привлекли к административной ответственности. Изъято пять единиц оружия.



Граждане добровольно сдали 14 единиц огнестрельного оружия.



Управлением Росгвардии по Республике Карелия продолжается проведение профилактической операции "Оружие", направленной на изъятие у граждан путём добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы в 16-й раз задержали скандалиста и выпивоху.

фото: Валерий Поташов / Столица на Онего

В понедельник в Карелии немного потеплеет

Синоптики обещают на территории республики в понедельник, 28 декабря -5…-10 градусов, на юго-западе 0…-5.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский гидрометцентр, в понедельник, 28 декабря ожидается облачная погода с прояснениями.

Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью -11…-16, местами до -20 градусов, днем -5…-10, местами до -14 градусов, на юго-западе ночью -2…-7, днем 0…-5.

фото: kremlin.ru

Путин решил сделать прививку от коронавируса

В Кремле сообщили о планах президента России Владимира Путина сделать прививку от коронавируса.

Напомним, ранее президент говорил, что не сделал прививку из-за того, что использование вакцины еще не было одобрено для его возрастной категории. Позже Минздрав одобрил применение Спутник V для людей старше 60 лет.



Президент России Владимир Путин планирует сделать прививку от коронавируса, пишет РБК.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".



"Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей", - рассказал Песков.



По его словам, глава государства "в обозримой перспективе" сам сообщит о своем решении насчет вакцинации против COVID-19.



Песков предложил оставить тему того, что дочь президента вошла в группу добровольцев для тестирования вакцины, сказав, что "это все-таки личное жизненное пространство Путина". Представитель Кремля добавил, что Путин рассказал об этом шаге дочери, чтобы продемонстрировать степень доверия к российской вакцине и ее надежность.

фото: Владимир Смирнов/ ТАСС

В России более миллиона пенсионеров задолжали по кредитам

Около 1,3 млн пенсионеров находятся в базе данных судебных приставов из-за долгов по кредитам, сообщили ТАСС в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.

"По 1,3 млн исполнительных производств должники достигли пенсионного возраста (на них приходится 17% или каждое шестое неоконченное исполнительное производство по взысканию кредитных задолженностей)", - сказали в пресс-службе ФССП.

Как пишет Коммерсанъ, всего по состоянию на 1 ноября 2020 года на исполнении находилось 7,8 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с должников - с физических лиц в пользу кредитных организаций. Всего с начала года приставы взыскали с должников более 111,3 млрд руб.

Из-за долгов невыездными стали более 4,1 млн россиян. В основном их долги образовались из-за неуплаты по кредитам, алиментам или услугам ЖКХ.

Ограничение на выезд применяется при непогашенной задолженности более 30 тыс. руб., а при долгах по алиментам - более 10 тысяч. В апреле 2020 года ФССП допустила введение полугодового моратория на принудительное взыскание долгов. В сентябре в России заработал институт банкротства граждан с долгами до 500 тыс. руб. по упрощенной процедуре без суда. С начала 2020 года отмечается более чем полуторакратный рост числа персональных банкротств.