Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: Илья Тимин

Новогодний Петрозаводск сняли с высоты птичьего полета (ФОТО)

Известный фотограф Илья Тимин запечатлел новогодний Петрозаводск с высоты.

Новогодний Петрозаводск прекрасен – завораживающие фото с высоты опубликовал наш коллега Илья Тимин.

фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

Пожилые люди продолжают умирать от коронавируса в Карелии - три случая за сутки

Общее число летальных исходов от COVID-19 в республике достигло 166 человек, сообщили в Оперштабе правительства.

В Карелии за минувшие сутки подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. По данным Оперштаба правительства, в Республиканской инфекционной больнице скончались пожилые петрозаводчанки 84 и 77 лет, а также 72-летний житель Суоярви. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

По официальным данным общее число летальных исходов от коронавируса с начала эпидемии достигло в Карелии 166.

За новогодние сутки, напомним, также умерло три человека.

фото: страница главы Карелии Артура Парфенчикова

Основная версия: мальчик любил кормить уток и мог упасть в реку

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о том, что круг поисков пропавшего мальчика в Сортавальском районе сузился – следствие считает, что он упал в реку Тохмайоки.

"Ежедневно отслеживаю ситуацию и получаю всю информацию о поисках 6-летнего Филиппа Мельника, который пропал 28 декабря в поселке Хелюля Сортавальского района, - написал Парфенчиков. - Сразу скажу, что для поиска ребенка делается все возможное: максимально задействованы спасатели, водолазы и волонтеры. Используется вся необходимая техника, включая квадрокоптер с тепловизором. Кроме того, сегодня в поселок дополнительно прибывают волонтеры из Санкт-Петербурга и группа водолазов от Карельской поисково-спасательной службы.





На месте работает Следственный комитет, который возбудил уголовное дело. Сейчас основная версия следствия, что Филипп мог упасть в реку Тохмайоки, которая протекает через поселок. Мальчик любил кормить уток, вероятно, подошел к реке, встал на первый тонкий лёд и оказался в воде. Эту версию подтверждают и камеры видеонаблюдения: на записи видно, как ребенок идет к реке.





К сожалению, результаты розыскных мероприятий и следственных действий сузили задачи спасателей к работе в районе реки. Следователи определили предполагаемое место, где мог упасть в воду Филипп. Сегодня спасатели будут устанавливать сети по течению реки, а водолазы продолжат поиски, обследуя реку.

Благодарю наших неравнодушных жителей, которые тоже участвуют в поисках мальчика. Знаю, что была предложена помощь от соседей из Финляндии, но сейчас в этом нет необходимости".



Ранее сообщалось, что на поиски мальчика пригласили дайверов-добровольцев.

фото: Столица на Онего

Отремонтированная за 15 млн руб лестница на улице Фрунзе в Петрозаводске разрушилась (ФОТОФАКТ)

Жители Петрозаводска сообщили, что лестничный марш на ул. Фрунзе, где совсем недавно был сделан дорогой ремонт, разрушился под воздействием воды и снега.

Жители Петрозаводска прислали в редакцию фотографии лестничного спуска на улице Фрунзе, где на отдельных участках уже разрушилась плитка. На новой лестнице - огромные дыры.



Напомним, что на реконструкцию этого объекта в рамках подготовки к 100-летию Карелии из регионального бюджета было направлено 15 миллионов рублей, и это самая дорогая из восьми лестниц в столице республики, на которых летом и осенью проводились ремонтные работы.

В августе специалисты выявили, что на объекте была нарушена технология монтажа каменных плит ступеней. Между бетонным основанием и каменными плитами остались пустоты. Уже тогда эксперты предположили, что в щели будет затекать вода, что приведет к конструктивным изменениям объекта в осенне-зимний период. Администрация Петрозаводска заставила подрядчика переделывать ремонт. Однако, как мы видим сейчас, отремонтированный объект все равно разрушается.

Ранее в мэрии сообщали, что некачественный монтаж лестниц был выполнен подрядчиком ООО "Свой дом".

фото: пресс-служба правительства Карелии

Первый рельсовый автобус поехал по туристическому маршруту из Петрозаводска в горный парк "Рускеала"

"Орланы" соединяют Петрозаводск и Северное Приладожье в новогодние праздники, сообщили в правительстве Карелии.

В первый туристический рейс по маршруту Петрозаводск – горный парк "Рускеала" – Сортавала рельсовый автобус отправился 2 января, сообщили в правительстве Карелии.

Рейсы "Орланов" компания РЖД организовала специально для пассажиров, которые хотят отправиться в путешествие на новогодние и рождественские праздники в Северное Приладожье. Рельсовые автобусы "Орлан" № 932/931 будут курсировать по маршруту Петрозаводск – горный парк "Рускеала" – Сортавала со 2 по 9 января. В составе - 2 вагона, для пассажиров доступны более 130 мест.

Отправляясь из Петрозаводска в 05:50, "Орлан" будет прибывать в Сортавалу в 11:54. Оттуда он отправится в 17:20 и вернется в столицу Карелии в 23:56. В пути следования предусмотрены остановки на нескольких станциях: Чална-Онежская, Эссойла, Суоярви, Янисъярви, Маткаселькя, горный парк "Рускеала", Кааламо, Хелюля.

- Этот маршрут важен в целом для развития туризма в Карелии, а также непосредственно для жителей Приладожья - доступность железнодорожного транспорта для них повысится, - подчеркнул глава республики Артур Парфенчиков.

Глава также отметил, что совместно с руководством компании РЖД прорабатываются туристические направления и по другим территориям Карелии.

Заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов сообщил, что новый рейс пока запущен на период праздничных дней, но предполагается, что летом «Орланы» будут ходить до горного парка "Рускеала" и Сортавалы от Лодейного поля.

- Жители Петрозаводска и Санкт-Петербурга смогут добраться до станции Лодейное поле на "Ласточке", для этого будет состыковано расписание, - рассказал Дмитрий Пегов. – Также в новогодние праздники в составе поездов дальнего следования курсируют беспересадочные вагоны от Москвы до Питкяранты. Маршрут востребованный, думаю, в летнем графике он тоже останется.

В новогодние каникулы маршрут до горного парка "Рускеала" особенно популярен. Чтобы принимать дополнительные поезда, здесь построена еще одна платформа – второй путь.

Рельсовые автобусы РА-3 "Орлан" разработаны специально для пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог. Они отличаются повышенным уровнем комфортности для пассажиров: оснащены системами климат-контроля, подъемниками для инвалидных колясок, экологически чистыми туалетными комнатами, системами видеонаблюдения и информационными табло.

фото: Минздрав Карелии

В травмпункт Петрозаводска в новогоднюю ночь попали 13 человек

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков проверил работу медучреждений и рассказал, как жители Петрозаводска пережили новогоднюю ночь и первые сутки Нового года.

Михаил Охлопков сегодня объехал учреждения здравоохранения Петрозаводска: травмпункт БСМП, станцию скорой медицинской помощи, городскую поликлинику №4 и Городскую детскую больницу.

Министр здравоохранения убедился, что они функционируют в штатном режиме.

"Особое внимание, конечно, экстренным службам. За скорой медицинской помощью в первые сутки обратились 462 человека, в БСМП госпитализированы 34 пациента. В травмпункте, который перед Новым годом возобновил круглосуточную работу, медицинскую помощь получили 25 человек, в том числе 13 - в новогоднюю ночь, пациентов с переломами в этом году не было", - рассказал Охлопков.





По словам министра, четвертая поликлиника работает по режиму праздничного дня с обслуживанием вызовов на дому участковыми терапевтами и педиатрами, сегодня ведутся и приемы и взрослых, и детей узкими специалистами. В стационаре Городской детской больницы получают специализированное лечение 4 ребенка с острой кишечной инфекцией.

фото: Оля Вышинская / ДТП Петрозаводска и Карелии

Аэропорт Бесовец: снег не убран. машины откапывают (ФОТОФАКТ)

Автолюбители пожаловались на не убранный от снега подъезд к аэропорту "Петрозаводск" в Бесовце.

В паблике ДТП Петрозаводска и Карелии появились фотографии прилегающей территории и подъезда к аэропорту "Петрозаводск" в Бесовце, где 1 января несколько машин застряли в снегу.

"Утро 1 января 2021. Аэропорт Бесовец, снег не убран. машины откапывают, застрявшие", - написали очевидцы.

Фото Оли Вышинской.

фото: пожарная охрана Олонецкого района

Старая иномарка сгорела на дороге в поселке Карелии (ФОТО)

Пожарные Олонецкого района Карелии в первый день нового года ликвидировали возгорание в автомобиле.

Как сообщили в пожарной охране Олонецкого района, 1 января в 16 часов 12 минут на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что на дороге Усланка Салми произошел пожар – возгорание легкового автомобиля.

Для ликвидации пожара привлекались 4 человека из пожарной охраны села Видлица и 4 человека личного состава ПЧ-36 по охране поселка Ильинский.

В 16 часов 22 минуты пожар был ликвидирован.

фото: Столица на Онего

Ситуация с заражением коронавирусом в Карелии остается напряженной – 342 человека за сутки

Число заразившихся коронавирусом в Карелии за сутки превысило количество выздоровевших, сообщили в правительственном Оперштабе.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 342 человек, сообщили в Оперштабе. Из этого числа заболевших – 326 человек, из них 49 имеют симптомы средней тяжести, 5 – в тяжелом состоянии.



Выздоровели еще 320 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4545,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2171,3 случая, по Северо-Западу – 3526,8.

В Оперштабе также сообщили о трех жителях Карелии, скончавшихся от коронавируса в Карелии за минувшие сутки.

фото: pixabay

Эпидемия может обрушить доходы бюджета Петрозаводска в 2021 году: прогноз

Администрация Петрозаводска прогнозирует сокращение доходов бюджета на 33% в 2021 году, но падение может быть еще больше из-за последствий пандемии коронавируса.

Это следует из материалов к решению Петросовета о принятии бюджета на 2021 год.

Резкое падение произойдет из-за сокращения трансфертов из республиканского бюджета, который наполнялся федеральными деньгами по программе подготовки к 100-летию Карелии и национальным проектам. В 2021 году этот поток резко сократится. Собственные доходы городской казны – налоговые и неналоговые поступления – прогнозируются почти на том же уровне – около 2,4 млрд рублей. Но ситуация может оказаться хуже прогнозируемой. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Парфенчиков разрешил присутствие зрителей на спортивных и физкультурных мероприятиях

Глава Карелии уточнил требования по проведению спортивных и физкультурных мероприятий.

Соответствующие изменения внесены в распоряжение главы республики от 12 марта 2020 года №127-р.

Согласно распоряжению теперь на спортивных и физкультурных мероприятиях разрешено присутствие зрителей. При этом они должны размещаться с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 – 2 м, а количество зрителей не должно превышать 25 процентов от общей численности мест в зале. Участники и зрители также должны использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. Это требование не касается спортсменов во время соревнований и тренировок.

Напомним, что в республике разрешено проведение Всероссийских соревнований при условии, что участники имеют справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученном не ранее чем за 3 дня до начала мероприятия, и проведение которых согласовано с Министерством спорта. Региональные и межмуниципальные спортивные и физкультурные мероприятия проводятся на открытом воздухе.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться здесь.

фото: pixabay

Коммерческие компании готовятся снижать зарплаты работникам

Российские предприниматели прогнозируют, что зарплаты работников в следующем году снизятся на 10,9% по сравнению с 2019 году.

Об этом сообщает Центр стратегических разработок (ЦСР) в декабрьском мониторинге бизнес-климата, составленном по итогам опросов представителей бизнеса.

К снижению зарплат предпринимателей вынуждает общеэкономическая ситуация: они ожидают снижения выручки до 86% от докризисного уровня, операционной прибыли – до 88%, спроса – до 90% . Подроюности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

Число смертей от коронавируса в России достигло 58 тысяч

За время эпидемии в России зарегистрировано 58 002 летальных случая от COVID-19, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России выявлен 26 301 случай COVID-19 в 84 регионах, из них 3 889 (14,8%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.



В России нарастающим итогом зарегистрировано 3 212 637 случаев (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 2 599 035. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 18 897 человек.



За последние сутки подтверждено 447 летальных исходов с коронавирусом.

Летальных случаев за все время: 58 002.



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 91,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 386 тысяч тестов на коронавирус.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 02 января 2021 года остаются 658 610 человек.

фото: © ГИБДД Петрозаводска

Стало известно, когда в Петрозаводске будут массово ловить пьяных водителей

Госавтоинспекция Петрозаводска сообщила о проведении рейдов "Контроль трезвости".

Госавтоинспекция Петрозаводска проведет массовую проверку водителей "Контроль трезвости" 2 и 3 января, сообщили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения.

О пьяных водителях можно сообщать по телефонам: 78–44-44 и 715 – 900.

фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

Число тяжелых больных увеличилось в ковид-центрах Карелии

В настоящее время медики борются за жизни 127 тяжелых больных коронавирусом и 9 человек в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, на сегодняшний день в стационарах находятся 673 больных коронавирусом. Из них 537 – в состоянии средней тяжести, 127 – тяжелых больных (1 января их было 125). Еще 9 человек – в крайне тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии умерли три пациента с коронавирусом.

фото: pixabay.com

Пожарные почти два часа тушили жилой дом в поселке Карелии

Пожарные в районах Карелии ликвидировали возгорания в жилых домах, сообщили в МЧС.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, 1 января в 16:58 пожарно-спасательные подразделения Муезерского района (5 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: поселок Лендеры, ул. Почтовая. В 18:40 пожар ликвидирован.

В тот же день, в 18:42 пожарно-спасательные подразделения Лахденпохского района (7 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в частном доме по адресу: г. Лахденпохья, ул. Садовая.

В 19:00 пожар был ликвидирован.

О пострадавших не сообщается.

фото: Столица на Онего

За первые сутки нового года в Карелии появились на свет 12 малышей, в том числе девочки-двойняшки

За первые сутки наступившего года в Карелии появились на свет 12 новорожденных – в Петрозаводске, Костомукше и Медвежьегорске, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Как рассказал Михаил Охлопков, из 12 новорожденных в Республиканском перинатальном центре родилось 9 малышей: 6 мальчиков и 3 девочки, в том числе девочки-двойняшки у женщины из Пудожа.

А в прошлом году в республике, по предварительным данным, родилось 5156 детей, в том числе 3656 – в перинатальном центре.

Кроме этого, Михаил Охлопков сообщил, что в эти дни получает ВКонтакте много обращений со словами благодарности в адрес медицинских работников. И одно из них, от петрозаводчанки Дарьяны:

"Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам родового отделения на Луначарского! Лучшие специалисты в своей области, компетентные, внимательные, заботливые, никто грубого слова не скажет, даже самым капризным пациентам, всегда поддержат, успокоят, все чётко и понятно объяснят, ответят на все волнующие вопросы в столь непростой для беременных женщин ситуации. А забота и любовь, которую дарят всем пациентам - одно из лучших лекарств! Отдельно хочется отметить незаменимых акушеров-гинекологов: Гасанову Наталью Иванову, Хамову Елену Владимировну и Валивач Екатерину Николаевну! Что, если бы не Вы...? Ваш труд - бесценен и не существует стольких слов благодарности, которых вы заслуживаете! Спасибо вам огромное! Также хочется развеять миф о том, что «только кесарево сечение на Луначарского»! Пролежав 3 недели на Луначарского и родив, пишу - естественные роды принимают, и их большинство! Без медицинских показаний никто КС делать не будет! Если женщина может родить сама, врачи сделают все, чтобы ей помочь, постоянно находятся рядом и неважно, идут ваши роды 3 часа или 12".

Погода в Петрозаводске сегодня, 2 января



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Снег, -2 ° …-1 ° 3 м/с В 748 мм.рт.ст. 96% день Небольшой снег, -1 ° …0 ° 3 м/с ЮВ 748 мм.рт.ст. 95% вечер Небольшой снег, -1 ° 2 м/с ЮВ 750 мм.рт.ст. 96% ночь Небольшой снег, -1 ° 2 м/с ЮВ 750 мм.рт.ст. 97%

фото: © shutterstock

Мелких воришек задержали в гипермаркетах Петрозаводска

Вневедомственная охрана Росгвардии пресекла мелкие хищения в гипермаркетах столицы Карелии.

В последние дни уходящего года магазинные воры предпочитали посещать гипермаркеты в надежде остаться незамеченными в предновогодней суете. Как сообщили в региональном Управлении Росгвардии, 30 декабря группы задержания батальона Петрозаводского отдела вневедомственной охраны трижды выезжали на сработку тревожной сигнализации.

Были задержаны и переданы в полицию мужчины в возрасте 28, 38 и 53 лет. Их ждёт административное наказание.

фото: ©Светлана Попова для Столицы на Онего

Подросток пойдет под суд за то, что обчистил дом в поселке Карелии

Юному домушнику грозит до 6 лет лишения свободы за кражу имущества в поселке Нюхча Беломорского района Карелии.

В Беломорске завершено расследование уголовного дела в отношении 14-летнего подростка, обвиняемого в краже с незаконным проникновением в жилище, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в августе прошлого года подросток в Нюхче проник в чужой дом и похитил оттуда имущества на 3,6 тысяч рублей. Похищенные вещи позднее были найдены и возвращены владельцу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

фото: pixabay

Ожидается рост потребности в рабочих на стройках в Карелии

Управление труда и занятости Карелии прогнозирует увеличение потребности в дополнительной подготовке кадров для строительной отрасти в 2021 году на 121 человека.

Такие расчеты приведены в прогнозе потребности в кадрах на 2021-2025 годы, подготовленном Управлением.

"О потребности в кадрах заявили 22 организации или 34,4 % от общего числа организаций отрасли, участвовавших в опросе. Дополнительная потребность в подготовке кадров на 2021 год составляет 355 человек (в 2020 году – 234 чел.)", - сказано в документе. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Еще более 30 случаев коронавируса выявили в Карелии у детей

За сутки подтвержден 31 новый случай заражения коронавирусом детей, сообщил министр здравоохранения Карелии.

На своей странице в соцсети министр здравоохранения Михаил Охлопков сообщил, что на 01 января по статистике в Карелии было 28271 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2796 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 2 января, – уже 28613 ковидных больных, из которых 2827 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразился коронавирусом 31 ребенок.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии умерли три пациента, 342 человека заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 28613 человек. Выздоровели – 21985. Умерли 166 пациентов.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Прошедший год для большинства был напряженным из-за ограничений, показал опрос

Большинство участников опроса "Столицы на Онего" признали, что пережили напряженный 2020 год из-за введенных властями Карелии ограничений.

"Столица на Онего" поинтересовалась у читателей, каким для них был прошедший 2020 год.

Большинство из них – 217 участников опроса (45%) считают, что пережили напряженный год из-за введенных ограничений.

Еще 148 человек (31%) пережили тяжелый год с болезнями и утратами.

При этом для 62 участников опроса (13%) год был обычным. А еще 46 человек (9%) сказали, что 2020 год для них был удачным, и им улыбнулась Фортуна.

В опросе приняли участие 436 человек.

фото: ГИБДД Карелии

Снежный покров на всей территории Карелии увеличится, ожидается понижение температуры

В Госавтоинспекции Карелии предупреждают о сложных дорожных условиях на территории республики.

В республике в настоящий момент погоду обуславливает южный циклон, а это значит, что будут продолжать выпадать осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, сообщили в Госавтоинспекции. Температура воздуха в период выпадения осадков будет держаться около 0, -1 градусов. Снежный покров на всей территории Карелии увеличится.

В последующие дни синоптики информируют о понижении температуры до минусовых показателей, днем до - 3, - 5, ночью - 7, - 9, в северных районах республики местами возможно до -13-15.

Водителям, планирующим дальнюю поездку, следует ознакомиться с дорожными условиями на протяжении всего предстоящего пути следования, с расположением на маршруте мест для отдыха, автозаправок, техсервиса.

Госавтоинспекция Карелии напоминает водителям о необходимости выбирать скорость движения, соответствующую погодным и дорожным условиям.

фото: Столица на Онего

Снег в Карелии будет идти и 3 января

В Карелии в воскресенье, 3 января ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, сообщили синоптики.

По информации регионального Управления МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, в воскресенье, 3 января на территории республики ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер ночью юго-восточный, южный, днем южный, юго-западный, на севере восточный, северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха 0…-5, по северным районам до -8 градусов в течение суток.

фото: © Борис Кавашкина/ТАСС

Сыгравший человека-амфибию актер Владимир Коренев скончался от коронавируса

Народный артист России Владимир Коренев, известный по главной роли в фильме "Человек-амфибия", умер на 81-м году жизни из-за коронавируса.

Об этом ТАСС в субботу 2 января сообщила вдова актера Алевтина Коренева.

"Владимир Борисович скончался, у него был коронавирус, он и стал причиной смерти", - сказала собеседница агентства. Дата и время прощания пока неизвестны.

Коренев родился 20 июня 1940 года. Окончил ГИТИС. Он учился на последнем курсе, когда его пригласили на главную роль в фильме Владимира Чеботарева "Человек-амфибия". После выхода картины, которая стала лидером советского кинопроката в 1962 году, Коренев стал известен на всю страну.

Всего на счету артиста около тридцати ролей в кино и десятки ролей в театре.

фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

На сайте госуслуг начали выдавать паспорта о вакцинации от COVID-19

Сертификат о вакцинации от коронавируса можно получить на сайте госуслуг с 1 января, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Как сообщает РИА Новости, министр пояснил, что заработал новый функционал в системе маркировки лекарственных препаратов и ведения пациентов.

"На сайте госуслуг в личном кабинете тот пациент, который прошел вакцинацию, может получить дистанционно сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса", - сказал Мурашко.

Напомним, гражданская вакцинация от COVID-19 началась в России в начале декабря. Пока доступна одна вакцина - "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе платформы вектора аденовируса человека. Как сообщают власти, по результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования он показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев – 100 процентов.

Кроме того, в России разрабатывают и другие вакцины: "ЭпиВакКорона", созданная новосибирским центром "Вектор", сейчас проходит пострегистрационные испытания, а препарат Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН в феврале может получить регистрацию.

В первую очередь начали прививать людей из основных групп риска: врачей, учителей, социальных работников, позже к ним прибавили сотрудников МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленности и СМИ, строительного комплекса, волонтеров и студентов вузов и колледжей. Сделать прививку могут люди старше 18 лет, если у них нет хронических заболеваний, перечисленных в списке противопоказаний, они в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.