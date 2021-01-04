Все, что случилось сегодня

фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН / ВК

Федеральный Следком взял на контроль дело об исчезновении 6-летнего ребенка в Карелии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения 6-летнего мальчика в Карелии.

Бастрыкин направил в Карелию криминалистов Следкома России для оказания помощи в розыске шестилетнего Филиппа М., который пропал в поселке Хелюля Сортавальского района 28 декабря. Об этом информирует сайт Следственного комитета страны.

По версии следствия, днем 28 декабря мальчик, проживающий в поселке Хелюля Сортавальского района, вышел из дома и пропал. Мать ребенка попыталась самостоятельно отыскать сына, после чего обратилась в правоохранительные органы. Сейчас в поселке, где проживал ребенок, проводятся масштабные поисковые мероприятия.

"Александр Бастрыкин поручил изучить все обстоятельства произошедшего, в том числе условия проживания ребенка. Следователи СК России дадут также правовую оценку действиям или бездействию органов профилактики, выявят и отреагируют на все причины и условия пропажи ребенка", - говорится в заявлении Следкома России.

Шестилетний Филипп М. пропал 28 декабря. Ребенок худощавого телосложения. Его рост 116 см. Был одет в синюю куртку, синие штаны, шапку с полосками, шарф бежевого цвета.

После изчезновения ребенка в поселке Хелюля начались масштабные поиски, в которых принимают участие оперативные службы и добровольцы. Следком Карелии для полного и всестороннего выяснения обстоятельств произошедшего возбудил уголовное дело по признакам убийства по факту безвестного исчезновения 6-летнего Филиппа М. На данный момент пропавший мальчик не найден.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Разборка с применением газового баллончика в троллейбусе закончилась вызовом медиков и полиции в Петрозаводске

В Петрозаводске произошел конфликт между кондуктором и пассажирами в городском троллейбусе, в ходе которого в салоне был применен газовый баллончик.

В воскресенье, третьего января, в одном из петрозаводских троллейбусов произошел конфликт. Информацию об этом "Столице на Онего" подтвердили в региональном МВД. Сообщение о скандале в общественном транспорте поступило в карельскую полицию в районе 18-30.

Предполагаемые подробности случившегося накануне были опубликованы в сообществе "Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск". Анонимный автор сообщил, что в троллейбусе №1 случилась потасовка между кондуктором и пассажирами, которым якобы не хватило сидячих мест. По информации паблика, сотрудница троллейбусного управления попросила людей покинуть салон, мотивируя это тем, что стоя ездить запрещено, а затем в ходе ссоры распылила содержимое газового баллончика.

"Также хотелось бы отметить действия водителя, которая во время перепалки активно поддерживала кондуктора, ругаясь матом по громкоговорителю, а затем, когда кондуктор выпустила газ, открыла только одну дверь в салоне (среднюю), в результате чего пассажиры не смогли сразу покинуть троллейбус, и возникла давка", - говорится в тексте сообщения.

Источник "Столицы на Онего" приводит другую версию событий: якобы газовый баллончик был применен не кондуктором, а кем-то из присутствовавших. После этого пострадавшая работница троллейбусного парка обратилась к медикам и в полицию.

Известно, что в настоящее время в МВД выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Карелии депутат заявила про опасность троллейбусов.

фото: Столица на Онего

Горожане устроили снежные забавы на могиле Неизвестного солдата в Петрозаводске (ФОТО)

Жители Петрозаводска организовали катание с горки в непосредственной близости от мемориального комплекса, в центре которого находится могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы.

На мемориале "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы", расположенном на площади Ленина в Петрозаводске, организована горка для катаний.

Горожане спускаются с горы, стартуя непосредственно от мемориала, который расположен на возвышенности.

На территории мемориального комплекса расположена братская могила. Рядом произведено захоронение останков Неизвестного солдата. Здесь же горит Вечный огонь Славы.

Летом прошлого года власти Петрозаводска выявили много недостатков на месте реконструкции "Вечного огня".

фото: © АО "Вариант РПФ"

Поиски погибших моряков с затонувшего судна "Онега" прекращены

В Баренцевом море прекратили поиски моряков с затонувшего судна "Онега".

Поиски членов экипажа рыболовецкого судна "Онега", затонувшего в Баренцевом море, прекратили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

"Пострадавших и объектов поиска не обнаружено. Поисковые работы закрыты", - сказал собеседник агентства.

Рыболовецкое судно "Онега" затонуло у Новой Земли в Архангельской области в минувший понедельник.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта). Из 19 человек, находившихся на борту, спастись удалось только двоим. 17 моряков погибли.

Сообщалось, что судно "Онега", затонувшее 28 декабря в Баренцевом море, принадлежало сельскохозяйственному производственному кооперативу "Рыболовецкий колхоз им. М. И. Калинина", зарегистрированному в Архангельске.

фото: УФСИН России по Республике Карелия / ВК

Сотрудники колоний в Карелии накрыли заключенным праздничный новогодний стол (ФОТО)

В исправительных учреждениях республики рассказали, что входило в праздничное новогоднее меню заключенных.

В новогодние праздники меню исправительных учреждений республики пополнилось праздничными блюдами: в нем появились салаты, вкусное горячее, сладкая выпечка. Об этом информируют в УФСИН по Карелии.

Сообщается, что в некоторых учреждениях к обеду на стол подавали мясное азу, в других — картофель, запечённый с мясом. На завтрак осужденные ели каши на молоке, "венгерки" с творогом и молочные коржики.

В республиканской больнице №2 (Медвежьегорск) завтрак осужденных состоял из молочной рисовой каши, вареного яйца, чая, хлеба и булочки. На обед давали рассольник по-ленинградски; картофель, запечённый со свининой; винегрет и кисель. Во время ужина кормили картофельным пюре, сельдью соленой с луком, салатом витаминным.

В исправительной колонии №9 (Петрозаводск) осуждённые ели на обед суп гороховый, винегрет с сельдью, плов с мясом и компот из сухофруктов.

В лечебном исправительном учреждении №4 (пос. Надвоицы) на обед подавали винегрет, суп с макаронами, азу мясное с соусом, кисель, сок и хлеб, а на ужин - запеканку картофельную, котлету рыбную, чай с сахаром, булочку, молоко и хлеб.

"Несмотря на то, что Новый год – семейный праздник, все-таки блюда, приготовленные как дома, пусть немного, но напомнили каждому осужденному, подозреваемому или обвиняемому в совершении преступления о тепле семейного очага в эти праздничные дни!", - заявили в УФСИН.

Ранее сообщалось, что конкурс новогодних снежинок прошел в СИЗО в Карелии.

фото: Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск / ВК

Жители Петрозаводска возмущены непроходимыми тротуарами и скользкими лестницами (ФОТО)

В столице Карелии городские службы не справляются с уборкой улиц, считают жители Петрозаводска.

В Интернете жители Петрозаводска возмущаются состоянием городских тротуаров. Люди утверждают, что городские службы не убирают карельскую столицу, которая стала непроходимой для пешеходов.

Снимки засыпанного снегом и покрытого грязью города размещены в паблике "Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск" в соцсети.

В частности, читатели паблика сообщают, что грязь и снег мешают передвигаться по дороге между Древлянкой и Кукковкой.

"Пешеходная дорога между Кукковкой и Древлянкой. Нет слов. Обувь насквозь и никак не обойти, только вернуться назад. 300 раз подумайте, прежде чем отправиться прогуляться, особенно с детьми", - говорится в сообщении.

Горожане жалуются также на неубранные лестничные пролеты.

"Уважаемая администрация города, как прикажете ходить по лестницам? На хребте съезжать?", - пишет автор такого поста.

Люди также утверждают, что снег и лед покрывают лестницу, которая ведет к железной дороге.

"Просьба к РЖД! Чистите лестницы! Ж/д переход на Новосулажгорской. Уже не первый год не чистят ступеньки. Ни спуститься, ни подняться по ним нельзя", - сообщают горожане и обещают подать жалобу в прокуратуру. Также они считают непроходимым участок у дома №8 по ул. Пограничной.

Ранее власти Петрозаводска предлагали сообщать о некачественной уборке снега.

фото: © РИА Новости / Денис Абрамов

В Карелии коронавирус обнаружен у 301 человека за сутки

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил о 301 заболевшем COVID-19 за сутки.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 301 человека. Из этого числа заболевших – 286 человек, из них 55 имеют симптомы средней тяжести, 10 – в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает оперштаб.

Выздоровели еще 445 человек.

По официальным данным, за минувший день не зафиксировано смертей от COVID-19.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4659,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2205,7 случая, по Северо-Западу – 3614,2.

фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Пневмония унесла жизнь пожилого мужчины в Карелии

В Карелии скончался очередной пациент, у которого была обнаружена внебольничная пневмония.

За минувшие сутки зарегистрирована одна смерть от внебольничной пневмонии, сообщает оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом. Умер мужчина 1932 года рождения, имеющий сопутствующюю патологию сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Тест на COVID-19 у пациента был отрицательным.

Всего 22 человека за сутки были госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 3792 пациента, 104 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За этот же день коронавирус обнаружен у 301 человека в Карелии.

фото: Управление Росгвардии по Республике Карелия / ВК

В Карелии росгвардейцы спасли женщину и детей из огня

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в ликвидации пожара.

Вечером второго января дежурным нарядам из районного отдела внутренних дел поступила информация о возгорании жилого дома в Олонце. Об этом сообщает карельское управление Росгвардии.

Группа задержания вневедомственной охраны выехала к месту происшествия. Сотрудники приступили к эвакуации жильцов. Вскоре люди были в безопасности, в том числе женщина и двое детей.

По прибытии пожарного расчёта росгвардейцы подключились к работе пожарных, оказывая содействие. Было перекрыто движение транспорта, что помогло обеспечить бесперебойную подачу воды. В течение получаса пожар был полностью ликвидирован, никто не пострадал.

В дальнейшем выяснилось, что очаг возгорания находился в районе кровли, которая оказалась повреждена огнём на площади порядка 20 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что пожарные вывели человека из горящего здания в Карелии.

фото: Артур Парфенчиков / ВК

Передвижной комплекс для лечения зубов больных ковидом и жителей глубинки появился в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков сообщил о появлении в Карелии очередного передвижного стоматологического кабинета.

Об этом Парфенчиков рассказал на своей странице в соцсети.

"В Карелию прибыл еще один стоматологический комплекс. Он оснащен всем необходимым оборудованием для оказания помощи пациентам вне стационаров. Кроме того, в спецавтомобиле есть аппарат для флуоресцентной стоматоскопии, который предназначен для ранней диагностики онкологических заболеваний полости рта", - сообщил глава республики.

По словам Артура Парфенчикова, передвижная стоматология будет работать в республиканском стоматологическом центре. Она предназначена для обследования и лечения жителей районов Карелии.

Также комплекс будет использоваться для оказания стоматологической помощи людям с коронавирусной инфекцией, что позволит минимизировать их контакты с другими пациентами.

Это второй передвижной стоматологический кабинет, который появился в республике. Первый обслуживает пациентов Межрайонной больницы №1 в Костомукше.

Ранее Минздрав опубликовал режим работы поликлиник Петрозаводска в праздники.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

В России за сутки выявлено более 23 тысяч новых случаев заражения COVID-19

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 4 января.

За последние сутки в России выявили 23 351 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в заявлении оперштаба. При этом 2 616 (11,2%) случаев - без клинических проявлений болезни.

За сутки подтверждено 482 смерти. За весь период пандемии от коронавируса в России умерло 58 988 человек.

За прошедшие сутки выписано после выздоровления 21 154 человека. С начала пандемии в России выздоровели 2 640 036 человек.

В России всего зарегистрировано 3 260 138 случаев коронавирусной инфекции.

В Карелии коронавирус обнаружен у 301 человека за сутки.

фото: Столица на Онего / Александр Гнетнев

Снег и гололедица ожидаются в Карелии во вторник

О погоде на вторник, пятое января, рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

Пятого января, во вторник, в Карелии будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Местами сложные отложения. На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -7, -12°С, местами до -18°С, днем -5, -10°С, местами до -14°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -8, -10°С, днем -6, -8°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

фото: © photosight.ru

Стало известно, чем заменят понтонный мост в петрозаводском микрорайоне Соломенное

Администрация Петрозаводска планирует в 2021 году приступить к проектированию строительства капитального моста через Логмозерский пролив в Соломенном.

Это следует из проекта бюджета города на 2021 год, поступившего в городской совет Петрозаводска.

Согласно документу, в 2021 году городская казна получит 10 млн рублей на разработку проекта моста. Как объяснили это в администрации Петрозаводска, читайте в интернет-газете "Вести Карелии

фото: © Игорь Онучин/ТАСС

Число тестов на COVID-19 значительно сократилось за сутки в Карелии

В Карелии в значительной степени снизилось число тестов для выявления новой коронавирусной инфекции.

По данным на четвертое января, в Карелии выполнено на 286 тестов меньше, чем в предыдущие сутки. Такие данные содержатся в таблице, опубликованной на странице в соцсети главы карельского Минздрава Михаила Охлопкова.

Так, на сегодняшний день за сутки в Карелии выполнено 640 тестов на COVID-19. День назад число исследований было равно 926.

По данным на четвертое января, в Карелии коронавирус обнаружен у 301 человека за сутки.

Ранее Минздрав Карелии объяснил, почему в республике стали делать в два раза меньше тестов на коронавирус. Теперь у контактных по COVID лиц мазки не берутся, пока у них не появились симптомы ОРВИ. При отсутствии симптомов контактного выписывают без проведения теста. Заболевших коронавирусом выписывают при выздоровлении без проведения лабораторного исследования на COVID-19.

фото: @ РИА Новости

В Карелии спасатели вскрыли дверь и вызволили ребенка

В МЧС по Карелии сообщили о спасении ребенка, который оказался закрыт в квартире.

Третьего января, в воскресенье, в Кеми сотрудники МЧС привлекались для оказания помощи ребенку. Об этом "Столице на Онего" сообщили в МЧС по Карелии.

Ребенок был закрыт в квартире. Спасателям пришлось вскрыть дверь.

Ранее сообщалось, что пожарные вывели человека из горящего здания в Карелии.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 4 января



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой снег, -3 ° …-2 ° 1 м/с С 757 мм.рт.ст. 95% день Небольшой снег, -4 ° 1 м/с СВ 759 мм.рт.ст. 94% вечер Небольшой снег, -4 ° 1 м/с СВ 760 мм.рт.ст. 93% ночь Небольшой снег, -5 ° 1 м/с СВ 760 мм.рт.ст. 93%

фото: pixabay

Сжиженный газ для населения Карелии подорожает в 2021 году

Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам утвердил повышение цен на сжиженный газ, реализуемый АО "Карелгаз" населению в 2021 году.

Согласно постановлению госкомитета, цены вырастут на 3,8% с 1 июля 2021 года.

Стоимость газа, который потребители получают из групповых установок, вырастет до 43,16 рубля за килограмм. Сейчас эта сумма составляет 41,58 рубля. Как изменятся цены для других потребителей, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

Пожарные вывели человека из горящего здания в Карелии

В МЧС сообщили о спасении человека во время пожара в квартире.

Третьего января, в воскресенье, в 23-00 в Олонце произошел пожар в жилом одноэтажном здании. Об этом "Столице на Онего" сообщили в МЧС.

Огнем была повреждена кухня на площади шести квадратных метров. Спасен один человек.

Ранее сообщалось, что десять пожарных тушили жилой дом в райцентре Карелии.

фото: Столица на Онего

Вид новогоднего Петрозаводска портят забитые мусором урны (ФОТО)

В столице Карелии отдыхающие заполнили мусором городские урны, но городские службы не спешат вывозить отходы.

Мусор вываливается из урн, которые находятся на улицах Петрозаводска.

Службы города игнорируют переполненные отходами емкости.

Ранее сообщалось, что горожане устроили снежные забавы на могиле Неизвестного солдата в Петрозаводске.

фото: © shutterstock

Мужчина с богатой криминальной биографией попался в руки росгвардейцев в Карелии

Вневедомственная охрана задержала мужчину, находившегося в федеральном розыске.

В Петрозаводске вечером 3 января сработала тревожная сигнализация охраняемого гипермаркета, сообщили в карельском управлении Росгвардии.

Прибывшая на место происшествия группа задержания выяснила, что мужчина 1979 года рождения совершил хищение товара. При установлении личности стало известно, что его разыскивает полиция по подозрению в причастности к краже.

В криминальной биографии мужчины было 14 аналогичных эпизодов. Ранее он был судим, весной прошлого года вышел на свободу. Задержанного передали в полицию, сообщили в Росгвардии.

Ранее сообщалось, что мужчина дважды за день попался на краже выпивки и закуски из магазина в райцентре Карелии.

фото: pixabay

Составлен прогноз развития Петрозаводска до 2025 года

Власти Петрозаводска внесли изменения в Стратегию социально-экономического развития Петрозаводска на период до 2025 года.

В документе указаны "целевые индикаторы", которые должны быть достигнуты через 5 лет: рост промышленности, зарплаты населения, качества состояния городского хозяйства.

Стратегия предусматривает три возможных сценария будущего: "инерционный ресурсно-сырьевой", "селективный индустриально-транзитный", и "активный инновационный". Они отличаются по степени "оптимистичности" прогнозов развития экономики и социальной сферы. Наиболее реалистичным администрация считает второй – "селективный индустриально-транзитный", вариант, который предусматривает умеренные риски и плавное ускорение экономического развития. Ключевой показатель – среднедушевые реальные (с учетом инфляции) доходы населения. По итогам 2020 года этот показатель должен составить 29,8 тыс. рублей (по "селективному" сценарию), а к 2025 году вырасти до 35,8 тыс. рублей. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций Петрозаводска по итогам 2020 года составит 50 473 рубля, а через 5 лет превысит 65 452 рубля. Чего еще ждет администрация города, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Врачи рассказали, как правильно носить маски в мороз

Эксперты сообщили о правилах ношения медицинских масок на улице.

Менять маски в мороз нужно чаще, чем обычно, а каждые 30 минут следует давать лицу дышать, чтобы избежать проблем с кожей, при этом носить маску на улице нужно только при нахождении среди большого числа людей, в остальных случаях можно обойтись без нее и дышать свежим воздухом, считают опрошенные РИА Новости врачи.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что носить маску на улице нужно только при участии в массовых мероприятиях, в остальных случаях на улице можно обойтись без нее.

"В мороз менять маску нужно чаще, чем обычно, следует хотя бы раз в полчаса давать лицу дышать", — рассказал заведующий лечебно-диагностическим отделением клиники кожных и венерических болезней Сеченовского университета, врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Николай Арсентьев.

Он пояснил, что ношение маски в мороз пагубно сказывается на состоянии кожи, так как происходит эффект "парника", появляется некий конденсат из-за разницы температур дыхания и наружного воздуха. Но так как в нынешних реалиях отказаться от масок невозможно, то следует уделять большее внимание своей коже.

При появлении проблем лучше проконсультироваться со специалистом-дерматологом, который посоветует нужные средства. Покупать самостоятельно в аптеках кремы или лосьоны не рекомендуется, так как только врач может определить причины проблем с кожей и подобрать необходимые средства для ухода, уточнил Арсентьев.

По его словам, перед тем как надевать маску, можно нанести легкий крем, но он должен быть подобран под тип кожи человека, кроме того, это средство должно иметь доказанную эффективность и безопасность.

В свою очередь, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова отметила, что на улице, если человек не находится в толпе, можно обойтись и без маски, тем более зимой, так как вирус не летает в воздухе просто так.

"Дышать воздухом без маски на улице можно и нужно. Но там, где есть скопление людей, маска необходима. Она действительно защищает", — подчеркнула Малинникова.

фото: kremlin.ru

Путин поручил выдавать привитым от коронавируса документ для выезда за рубеж

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 января рассмотреть вопрос о выдаче гражданам, привившимся от коронавируса, особых сертификатов и их международном признании.

Предполагается, что эти документы могут быть использованы для въезда и выезда за рубеж, а также пересечения границ иностранных государств. Ответственным за это назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт Кремля.

В конце декабря появление соответствующего документа, ставшего известным, как паспорт вакцинированного или "ковид-паспорт", анонсировал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Сервис по выдаче данных сертификатов, по его словам, заработал с 1 января на базе системы госуслуг.

В России неоднократно поднималась тема введения "ковид-паспортов" для вакцинированных от коронавируса. Данную идею одобрял директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, который говорил, что это "совершенно правильная вещь". В то же время в комитете Госдумы по охране здоровья выступали против инициативы, также ее критиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По последним данным, прививку от коронавируса получили более 800 тысяч российских граждан.