Что случилось в Петрозаводске и Карелии 6 января

фото: Водолазная группа "Добротворецъ" / https://vk.com/divers.dobrotvorec

Поиски пропавшего мальчика продолжаются на реке Тохмайоки в Карелии (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Водолазы продолжают поиски пропавшего 6-летнего мальчика в поселке Хелюля на реке Тохмайоки.

О том, как ведутся поиски, рассказали добровольцы из водолазной группы "Добротворецъ", приехавшие в Карелию из Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново, Ярославля и Костромы.

Водолазы и дайверы приехали на место поисков по заявке поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Спасательная операция началась 4 и продолжилась 5 января.

Поисковая группа вышла на лёд реки, подготовила технологические отверстия во льду.

Дайверы и водолазы провели осмотр донной поверхности акватории при помощи двух подводных видеокамер с инфракрасной подсветкой.

В течение 4 и 5 января спасатели провели 8 спусков под воду, сделали около 500 технологических отверстий во льду.

Поиски мальчика ведутся при температуре воздуха минус 4-6 градусов и температуре воды плюс 2 градуса. Глубина акватории составляет 2-4 метра; видимость под водой - 20-30 см.

Как рассказали водолазы, дно в этом месте реки илистое, в воде много коряжника, брёвен, твёрдого бытового мусора. Толщина льда у берега - 4-7 см. Лёд хрупкий, имеются линии разлома.

В поисковых мероприятиях также принимают участие представители следственного комитета, уголовного розыска МВД, специалисты Региональной поисково-спасательной службы Карелии, регионального Управления МЧС, ПСО "ЛизаАлерт" и спасатели Ладожского ПСО.





До настоящего времени найти мальчика не удалось.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Расследование дела находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета России.

Руководитель карельского следственного управления Следственного комитета РФ Евгений Швец лично встретился с родственниками пропавшего мальчика в рамках расследования дела об убийстве.





По версии следствия, днем 28 декабря 6-летний Филипп Мельник, проживающий в поселке Хелюля Сортавальского района, вышел из дома и пропал. Мать ребенка попыталась самостоятельно отыскать сына, после чего обратилась в правоохранительные органы.



Приметы Филиппа Мельника: на вид 6 лет, худощавого телосложения, рост 116 см. Одет в синюю куртку, синие штаны, шапку с полосками, шарф бежевого цвета.



Лицам, обладающим какой-либо информацией о месте нахождения мальчика, необходимо обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия по телефонам: 592-590, 89114373298, либо по телефону 02.

фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

Новых заболевших коронавирусом в Карелии становится меньше на фоне снижения показателей тестирования

За минувшие сутки в Карелии коронавирусная инфекция выявлена у 236 человек.

Коронавирусная инфекция в республике за минувшие сутки выявлена у 236 человек, сообщили в Оперштабе правительства. Из этого числа заболевших – 232 человека, из них 52 имеют симптомы средней тяжести, 4 – в тяжелом состоянии.

При этом обращает на себя внимание снижение показателей тестирования на коронавирус в Карелии в три раза. За минувшие сутки, по данным министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, было сделано 885 тестов. Тогда как днем ранее – 1275, а в декабре в республике делали до 2800 тестов в сутки, при этом каждый день выявлялось более 400 заразившихся.

Напомним, в Минздраве Карелии снижение показателей тестирования объясняют вступившими в силу поправками к Приказу Минздрава Российской Федерации № 198н о порядке оказания "ковидной" медпомощи. Изменения, внесенные поправками, касаются в том числе и лабораторных тестов на наличие коронавируса. Так, теперь у контактных по COVID лиц мазки не берутся, пока у них не появились симптомы ОРВИ. При отсутствии симптомов контактного выписывают без проведения теста. Заболевших коронавирусом выписывают при выздоровлении без проведения лабораторного исследования на COVID-19.

За минувшие сутки от коронавируса в Карелии скончались три пожилых мужчины. Выздоровели 309 человек.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4761,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2238,1 случая, по Северо-Западу – 3698,3.

фото: Подслушано в ПТЗ / https://vk.com/wall-59517317_202847

В новом районе Петрозаводска течет речка из дерьма (ФОТО, ВИДЕО)

Житель Петрозаводска в течение месяца несколько раз обращался в городские службы, но "навоз и ныне там".

Житель карельской столицы в популярной группе "Подслушано в ПТЗ" рассказал, как в течение месяца пытается достучаться до городских коммунальных служб, чтобы они ликвидировали "речку из дерьма" в новом микрорайоне.

"К вопросу об уютности и привлекательности Петрозаводска. 2020-й год кончился, 2021 вовсю начался, а на Древлянке речка из дерьма как текла, так и течёт, и продолжает удобрять биоматериалом лес, берега ручья, Лососинку и всё, что ниже по течению.





Первый раз эта прелесть попалась мне на глаза 13 декабря прошлого года. Сразу сообщил в 051. Видимо, были не в курсе, поскольку долго расспрашивали про расположение. Прошло три недели. Вспомнил про речку-говнотечку вчера, когда побывал у родника на Лесном: текущий там ручей полноводен, мутен и вонюч. Сегодня специально пошёл на лыжную трассу через Древлянку. Убедился, что всё продолжается тем же порядком.



Опять позвонил в 051. Сказали, что в курсе, но есть какие-то сложности. Не то технические, не то административные. Может, и правда месяц не могут разобраться, чья это труба с дерьмом... но от этого не легче.

Вообще-то на этот отстойник выходят окна двух пятиэтажек. Не верю, что никто из жителей не долбил вопросами городские службы... однако навоз и ныне там".

фото: Минздрав Карелии

Три пожилых мужчины умерли от коронавируса в Карелии за минувшие сутки

Общее число смертей от COVID-19 в республике составляет 174 человека, сообщили в Оперштабе правительства.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщили в Оперативном штабе правительства.

В Питкярантской ЦРБ скончался 68-летний житель Питкяранты, в Госпитале для ветеранов войн скончались 71-летний житель Сортавалы и 70-летний петрозаводчанин. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Таким образом, общее число смертей от коронавируса на сегодняшний день составило в Карелии 174 человека. Днем ранее также умерло трое больных.



Коронавирусная инфекция в республике за минувшие сутки выявлена у 236 человек.

Стало известно, как будет выглядеть автовокзал в Петрозаводске после реконструкции

Реконструкция здания автовокзала Петрозаводска, которая завершится в 2021 году, предусматривает возведение пристройки и строительство нового перрона отправления автобусов.

Это следует из технической документации к аукциону для выбора строительной компании.

Проектом предусмотрено устройство новых входных зон, пандусов для обеспечения доступа инвалидов, нового навеса над перроном отправления, строительство контрольно-пропускного пункта. Как он буде выглядеть, можно посмотреть на эскизах, опубликованных в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: https://vk.com/sortavalacity / Сортавала City

Мужчина провалился под лед на вездеходе в райцентре Карелии - велась спасательная операция (ФОТО)

В Сортавале сотрудникам экстренных служб удалось спасти провалившегося под лед залива Ляппяярви водителя на каракате.

В среду, 6 декабря около 12.00 под мостом через залив Ляппяярви в городе Сортавала провалился под лёд мужчина на каракате, сообщает паблик Сортавала City.

МЧС, полиция и скорая приехали оперативно. Мужчину на тросе подняли на мост.

Лёд в заливе ещё не окреп, обращают внимание местные жители.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Громкие дела 2020 года: кого арестовали и посадили в Карелии

Прошедший 2020 год в Карелии оказался богат на громкие уголовные дела, задержания и аресты.

Вспоминаем все громкие задержания, аресты и приговоры, вынесенные судами в 2020 году.

В феврале вступил в законную силу пожизненный приговор в отношении "петрозаводского маньяка" Антона Ипатова, убившего двух девушек в Петрозаводске. Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил в целом без изменений приговор Верховного суда республики. Ипатов останется в тюрьме до конца жизни.

Арестовали по обвинению в коррупции бывшего министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова. Алексей Кайдалов и также бывший заместитель генерального директора аэропорта "Петрозаводск" Игорь Волчек обвиняются в получении взятки в сумме не менее 800 тысяч рублей от руководителя питерской компании, с которой аэропорт заключил 11-миллионный контракт на строительство площадки для специального транспорта предприятия. Кроме этого, следствие предъявило Кайдалову и Волчеку обвинение в получении еще одной взятки в миллион рублей. Эти деньги Волчеку в конце 2019 года дал один из питерских подрядчиков, участвовавших в реконструкции аэропорта. Расследование двух уголовных дел завершено.

В марте арестовали зампредседателя Петросовета Валерия Матвеева, которого обвинили в получении взятки от руководителей двух компаний за содействие в строительстве жилья. В обвинительном заключении фигурирует сумма взятки в размере 4 млн рублей. Матвеев заключил со следствием досудебное соглашение с признанием вины, в результате в декабре суд в Петрозаводске приговорил его к 3,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 20 млн рублей.

Заключение Валерием Матвеевым досудебного соглашения привело к новому резонансному делу - 17 июля был арестован председатель Петросовета Геннадий Боднарчук. Следком Карелии обвиняет его в получении взятки в особо крупном размере - деньги в сумме 1,5 млн рублей Боднарчуку, по данным следствия, передал Матвеев. Арест Боднарчуку продлен до середины января 2021 года.

Далее читайте в нашем обзоре.

фото: Валерий Поташов / Столица на Онего

"Видимо, в правительстве Карелии решили и цифровое пространство оптимизировать"

В поселках Лахденпохского района Карелии приёмники не ловят половину из двадцатки цифровых каналов телевидения, сообщили местные жители.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились жители поселка Тиурула Лахденпохского района и рассказали, что у них отвратительно работает "хваленое" цифровое телевидение.

"Уже больше недели ни в Тиурула, ни в Хийтола, ни в Куликово (и иже с ними) приёмники не ловят половину (если не больше) из двадцатки цифровых каналов телевидения, в первую очередь, федеральных! Нет сомнений, что в отчётах чиновников галочки о работоспособности этих каналов стоят всенепременно... Видимо, в правительстве Карелии решили и цифровое пространство оптимизировать... под новогодний шумок.

До ближайшего банка 60 км, до больницы и налоговой 100, сотовая связь никакая, не говоря уже об интернете... Скоро по деревням и весям, видимо, запустят универсальные передвижные центры - тут тебе и автолавка с библиотекой, и операционная, и кинозал с банкоматом... Одним словом, медвежий угол...", - написали возмущенные жители карельской глубинки.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Карелии 9 больных коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ, медики борются за их жизни

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о состоянии больных, которые находятся в ковид-центрах.

По данным Михаила Охлопкова, на сегодняшний день в стационарах с коронавирусом находятся 689 человек.

Из них 554 – в состоянии средней тяжести, 126 – тяжелых, и 9 – крайне тяжелых больных, которые подключены к аппаратам ИВЛ.

Таким образом, по сравнению с предыдущими сутками увеличилось число тяжелых пациентов (их было 122).

По данным Оперштаба правительства, за минувшие сутки от коронавируса скончались три пациента – мужчины пожилого возраста.

фото: Лилия Кончакова/Республика

Мирошник поздравила жителей Петрозаводска с Рождеством и напомнила о терпимости и милосердии

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник поздравила горожан с Рождеством и напомнила о добродетелях, которые помогают преодолевать испытания.

"Дорогие петрозаводчане! Примите искренние поздравления с Рождеством!, - написала Ирина Мирошник. - Сегодня православные христиане всего мира обращаются к событию, изменившему историю человечества. Этот праздник и в наше непростое время продолжает объединять людей, города и страны. Важнейшие добродетели: милосердие, терпимость и любовь к человеку помогают нам преодолевать испытания, побуждают к благим поступкам.

Этого светлого и радостного дня с большим трепетом ждут и дети, и взрослые. Рождество - время тепла, домашнего уюта и чудес. В праздничный вечер за семейным столом собираются самые дорогие люди, чтобы делиться радостью, проявить заботу и любовь. Здоровья вам и вашим близким, благополучия, мира, добра и счастья, успехов во всех делах и начинаниях! Пусть сбудутся самые сокровенные желания, загаданные в рождественский сочельник!".

Трассу на въезде в Петрозаводск подсветили новыми фонарями

Пряжинское и Шуйское шоссе на въезде в Петрозаводск стали безопаснее для водителей и пешеходов, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Глава Карелии рассказал об установке новых светодиодных фонарей вдоль трасс в районе Петрозаводска.

На Пряжинском шоссе смонтировано более 70 дополнительных опор уличного освещения, еще около 50 опор установили на Шуйском шоссе.

Как пояснил Артур Парфенчиков, работы проводились в рамках 100-летия республики и нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги".

"Теперь оба участка соответствуют нормативам по уровню освещенности. Добавлю, что в этом году на участке Пряжинского шоссе между Шуйским и Суоярвским приведут в порядок и дорожное покрытие. Ремонт дороги запланирован по нацпроекту", сообщил глава Карелии.

фото: Елена Есина / Минспорта Карелии

Четырёхкратный чемпион мира Владимир Драчев финишировал вторым в лыжной гонке в Петрозаводске

Заслуженный мастер спорта по биатлону, двукратный призёр Олимпийских игр, неоднократный чемпион мира и наш земляк Владимир Драчев принял участие в петрозаводской "Рождественской гонке".

Как сообщили в Минспорта Карелии, в своей возрастной группе на дистанции 16 км Владимир Драчев финишировал вторым.





"Рождественская гонка" – I Этап Кубка по лыжным гонкам Tour de Karjala-2021 прошла 5 января на базе республиканского спорткомплекса "Курган". В лыжном масс-старте на дистанциях 4 км, 8 км и 16 км приняли участие более 120 спортсменов.





Абсолютными победителями стали петрозаводчане – Надежда Новикова и Сергей Зотов. В числе победителей: Анна Корякова, Фёдор Чепик, Валерия Иванова, Александр Тризно, Ирина Полонская, Алексей Кондратьев, Виктор Джуссоев, Николай Кабанен, Егор Чепик и Светлана Соболева.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Первая партия подержанных троллейбусов приедет в Петрозаводск из Петербурга

Всего к 100-летию Карелии Петербург подарил Петрозаводску 17 оказавшихся ненужными троллейбусов.

В троллейбусном парке №1 Санкт-Петербурга началась погрузка первой партии электротранспорта, предназначенного для Петрозаводска, сообщает издание "Питерские заметки". Транспортировку машин обеспечит Петрозаводский МУП "Городской транспорт", пишет портал соседнего региона.

По информации издания, Петрозаводску будут переданы 17 троллейбусов моделей ЗиУ-682 и БТЗ-52011. Они находятся в хорошем техническом состоянии и, как надеются власти, прослужат еще долго. О передаче не востребованных в перевозках троллейбусов договорились губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

За два года в Петербурге кардинально обновили парк электротранспорта, и старые троллейбусы оказались не нужны. Подержанные троллейбусы – это подарок Петербурга к 100-летию Карелии.

Власти карельской столицы сообщали, что ранее Петрозаводску уже были безвозмездно предоставлены троллейбусы из Петербурга и Москвы.

Прогноз погоды на среду



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой снег, -5 ° 2 м/с СВ 759 мм.рт.ст. 94% день Небольшой снег, -5 ° 2 м/с СВ 759 мм.рт.ст. 94% вечер Небольшой снег, -6 ° …-5 ° 3 м/с СВ 758 мм.рт.ст. 93% ночь Небольшой снег, -6 ° 3 м/с В 757 мм.рт.ст. 92%

фото: https://pixabay.com/ru/

Жилой дом загорелся ночью в райцентре Карелии

В ночь на 6 декабря загорелся жилой дом в Кеми, сообщили в региональном Управлении МЧС.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, 6 декабря в 00:14 пожарно-спасательные подразделение Кемского района (6 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: г. Кемь ул. Кирова д.12.

В 00:51 пожар был ликвидирован.

О пострадавших не сообщается.

фото: pixabay

МРОТ впервые установлен выше прожиточного минимума

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2021 года по новой методике его расчета растет быстрее прожиточного минимума.

Как сообщает RNS, об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"У нас впервые с 2021 года эти две величины будут разорваны. При этом у нас минимальный размер оплаты труда станет чуть выше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения. В 2021 году это порядка 90 рублей, в 2022 году эта сумма уже достигает почти 500 рублей. То есть у нас показатели роста минимального размера оплаты труда будут более высокими, чем прожиточный минимум", - сказал министр. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: администрация Петрозаводска

Гостиницы Петрозаводска проверили на соблюдение масочного режима

Сотрудники администрации Петрозаводска провели проверку антиковидных мероприятий в городских гостиницах и магазинах.

Специалисты администрации Петрозаводска ежедневно проверяют соблюдение противоэпидемиологических мер на объектах розничной торговли и сферы услуг. Рейды не приостанавливаются и на рождественских каникулах, сообщили в мэрии.

В ходе очередного рейда специалисты обследовали магазины и гостиницы карельской столицы. В число проверенных объектов попали отели "Piter Inn" и "Турист", а также магазины в торгово-развлекательном центре "Тетрис".



Во время инспекции особое внимание уделялось проверке соблюдения персоналом и посетителями масочного режима, социальной дистанции, наличия защитных экранов и санитайзеров.

фото: УФСИН по Карелии

Заключенные в Карелии нарисовали новогодние плакаты и получили награды (ФОТО)

В исправительной колонии №1 в Карелии прошел конкурс новогодних плакатов.

Главным объектом творчества стал символ Нового 2021 года – бык, сообщили в региональном УФСИН. Осужденные проявили фантазию и свои художественные способности при создании праздничных стенгазет. Все плакаты позже разместили в жилых помещениях отрядов для создания новогоднего настроения.





Работы участников оценивало жюри, в состав которого вошли представители администрации колонии. При изготовлении плакатов кто-то сделал упор на красочность, кто-то больше уделил внимание поздравлениям и стихам. Авторов всех представленных работ поощрили правами начальника колонии, победителей конкурса – наградили грамотами.





- Участие в подобных конкурсах дает возможность осужденным самореализоваться в творчестве, формирует умение направлять свою энергию в конструктивное русло, организовать полезный досуг, - отметил заместитель начальника учреждения Юрий Сенканец.

фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

К жительнице Надвоиц пытался вломиться сосед – на помощь ей пришла Росгвардия

Росгвардейцы в Сегежском районе Карелии пресекли конфликт между соседями.

Ранним утром 6 января на пульт Сегежского отдела вневедомственной охраны поступил вызов из полиции о конфликте между соседями на улице Ленина в Надвоицах.



Как рассказали в Управлении Росгвардии, прибывшую на место происшествия группу задержания встретила местная жительница и сообщила, что сосед по лестничной клетке пытался ворваться к ней в квартиру – доказательством тому стали вмятины и царапины на двери.



Росгвардейцы разыскали нарушителя, 33-летнего сегежанина, и провели с ним профилактическую беседу.

Конфликтующие граждане были направлены к участковому для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы спасли женщину и ребенка из огня.

фото: Александр Гнетнев / Столица на Онего

Число умерших от коронавируса россиян приблизилось к 60 тысячам

За последние сутки в целом по стране от COVID-19 умерло 445 человек, общее число смертей - 59 951, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России выявлено 24 217 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 2 672 (11,0%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, собщает портал Стопкоронавирус.рф..



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 3 308 601 случай (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 2 685 723. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 23 055 человек.



За минувшие сутки подтверждено 445 летальных исходов с коронавирусом. Летальных случаев за все время: 59 951.



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 92,3 млн тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 268 тысяч тестов.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 06 января остаются 647 397 человек.

фото: pixabay

Стоимость аренды муниципального имущества Петрозаводска вырастет в 2021 году

Администрация Петрозаводска прогнозирует увеличение базовой стоимости 1 кв. м. нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в 2021 году.

Это следует из решения Петросовета о бюджете города.

Базовая стоимость для начисления арендных платежей вырастет на 5%.

Тем не менее, поступления в бюджет сократятся из-за снижения спроса. "Снижение поступлений... связано с расторжением договоров аренды ввиду снижения спроса", - говорится в пояснительной записке к решению. Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

Морозная погода сохранится в Карелии 7 января

Синоптики прогнозируют -9…-14 градусов в течение ближайших суток в Карелии.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на Гидрометцентр, в четверг, 7 января на территории Карелии ожидается облачная с прояснениями погода.

Местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер восточный, северо-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха -9…-14, на юге -4…-9 градусов в течение суток, местами по северным и восточным районам ночью до -20. Днем до -16 градусов.

фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Путин подписал указ о создании фонда помощи детям с тяжелыми болезнями

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда "Круг добра" для поддержки детей с хроническими, в том числе редкими заболеваниями.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Председателем фонда назначен основатель первого детского хосписа в стране Александр Ткаченко.



В попечительский совет вошли глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, актер и президент благотворительного фонда, специализирующегося на организации помощи детям с онкозаболеваниями, Константин Хабенский и другие.

Основной целью фонда станет реализация дополнительного механизма оказания финансовой поддержки для обеспечения медицинской помощи детям с жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Фонд поможет обеспечить таких детей лекарствами, в том числе не зарегистрированными в РФ, а также техническими средствами реабилитации.

Как рассказал "РИА Новости" глава фонда Александр Ткаченко, первые лекарства должны быть доставлены пациентам уже в январе 2021 года. При этом фонду потребуется некоторое время, чтобы наладить прозрачную систему получения заявки, ее обработки и передачи лекарств. Однако, по его словам, это не займет много времени.

О создании фонда "Круг добра" Путин объявил 5 января на совещании по вопросам соцзащиты населения. Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лечение получит около 4 тыс. детей с тяжелыми заболеваниями.

фото: Столица на Онего

Министр здравоохранения Карелии посоветовал не устраивать разгульный праздничный марафон с перееданием

Михаил Охлопков дал советы, как не навредить своему здоровью во время новогодних каникул.

"До конца новогодних каникул осталось совсем чуть-чуть. Это самые ожидаемые и желанные дни в году. Одна беда: в это время в каждом доме на столах всё самое жирное, с большим содержанием углеводов, перееданием и алкоголем", - отметил у себя на странице министр здравоохранения Карелии.

По словам Михаила Охлопкова, разгульный праздничный марафон не всегда положительно сказывается на здоровье граждан, и поэтому он хотел бы напомнить ещё раз о некоторых правилах, которые нужно соблюдать, чтобы не навредить своему здоровью.

"В условиях сложной эпидемиологической обстановки необходимо тщательно подойти к меню для праздничного стола. От жирных и мучных блюд, а также большого количества алкоголя стоит отказаться. Из-за неправильно подобранных продуктов ослабевает сопротивляемость организма к коронавирусной инфекции и ухудшается состояние тех, кто уже болеет.

- Блюда должны легко усваиваться! Это общее правило для вашего праздничного стола.

- В качестве закусок можно использовать качественные сыры твердых сортов, оливки. Будьте аккуратны с рыбной икрой, она содержит много соли и жиров.

- Откажитесь от майонезных салатов, попробуйте использовать лёгкий йогурт в качестве заправки. Сделайте выбор в пользу простых овощных салатов с растительным нерафинированным маслом.

- На горячее приготовьте рыбу или нежирное мясо, например, курицу или постную индейку.

- Не забывайте про фрукты. Поставьте на стол богатые витамином С мандарины и гранат.

- Замените алкогольные напитки на более полезные, например, домашний лимонад, морс или свежевыжатые соки".

фото: © ИТАР-ТАСС/ Игорь Кубединов

Установлен предельный размер пособия по безработице на 2021 год

В 2021 году максимальный размер пособия по безработице составит 12130 рублей — на том же уровне, который был установлен в 2020 году.

Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

"Изначально это было временной мерой поддержки безработных граждан в период распространения коронавируса. Однако в конце года было принято решение сохранить максимальную планку пособия на этом же уровне",— говорится в сообщении правительства РФ.

Первые три месяца будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимального уровня пособия, а вторые три месяца — 60%, но не более 5000 рублей.

Минимальный размер сохраняется на уровне 1500 рублей.

В марте 2020 года власти увеличили максимальный размер пособия по безработице с 8000 рублей до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) - 12130 рублей.

В 2021 году МРОТ вырос до 12792 рублей, но это не повлияло на предельный размер пособия по безработице.