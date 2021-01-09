Чем запомнился этот день

фото: © Столица на Онего

Число заболевших коронавирусом в Карелии приближается к 30,5 тысячам

За минувшие сутки COVID-19 выявлен еще у 281 человека, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирусная инфекция в Карелии за сутки выявлена у 281 человека. Из этого числа заболевших – 274 человека, из них 54 имеют симптомы средней тяжести, 7 – в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в Карелии зарегистрировано 30473 случая коронавирусной инфекции.

За сутки выздоровели еще 302 человека. Всего выписанных пациентов – 24381.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4882,7 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2286,8 случая, по Северо-Западу – 3810.

Напомним, число жертв коронавирусной инфекции в Карелии увеличилось до 181. В Медвежьегорской ЦРБ скончался 66-летний житель Медвежьегорска, в Республиканской инфекционной больнице умер 74-лений петрозаводчанин.

фото: кадр из видео

В Петрозаводске людей спасали из горящего дома по пожарной лестнице (ВИДЕО)

Опубликовано видео пожара, который произошел в четырехэтажном доме на улице Железнодорожная.

В редакцию "Столицы на Онего" читатели прислали видео пожара в доме 6 "б" по улице Железнодорожная.

Напомним, одна из квартир в четырехэтажке загорелась в минувшую пятницу, 8 января, в 21:18. В ликвидации пожара принимали участие 12 сотрудников МЧС, 4 единицы техники. Было эвакуировано 9 человек. В результате выгорело 20 кв. м.

Судя по видео, жильцов дома, взрослых и детей, с третьего этажа спасали по пожарной лестнице.

Ранее сообщалось, что автомобиль вспыхнул на стоянке в Петрозаводске.

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

Пожарные эвакуировали 9 человек из горящего дома в Петрозаводске

Стали известны подробности пожара в жилом доме на улице Железнодорожная.

Напомним, в минувшую пятницу, 8 января, в 21:18 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (12 человек, 4 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в доме 6 "б" по улице Железнодорожная.

Как рассказали "Столице на Онего" в МЧС Карелии, пожар произошел в одной из квартир в четырехэтажном доме. Было эвакуировано 9 человек. В результате выгорело 20 кв. м. Обошлось без пострадавших.

Причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

фото: Минздрав Карелии

Еще два человека умерли от коронавируса в Карелии

Число жертв коронавирусной инфекции в Карелии увеличилось до 181.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Карелии подтверждены еще два летальных исхода от COVID-19. В Медвежьегорской ЦРБ скончался 66-летний житель Медвежьегорска, в Республиканской инфекционной больнице умер 74-лений петрозаводчанин. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии в Карелии умер 181 человек.

Сутками ранее в Карелии были подтверждены три летальных исхода от коронавирусной инфекции.

фото: 2 пожарно-спасательный отряд ФПС по Карелии/vk.com/mchskostomuksha

Появились фото с места аварии, где водитель улетел в кювет на трассе в Карелии

В ДТП под Костомукшей травмы получил 48-летний водитель.

В паблике второго пожарно-спасательного отряда ФПС по Карелии опубликовали фото с места аварии, которая произошла 6 января на 190 км трассы "Кочкома- Госграница".

Напомним, в этот день в 17:10 пожарно-спасательное подразделение Костомукши привлекалось для ликвидации происшествия на дороге, где произошел съезд автомобиля в кювет. По информации "Столицы на Онего", житель города горняков 1972 года рождения на автомобиле "Daewoo Nexia" не справился с управлением и оказался в кювете.

Попавший в аварию мужчина был транспортирован в больницу. По имеющимся данным, у него множественные ушибы.

фото: кадр из видео

Автомобиль вспыхнул на стоянке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Пожар произошел в машине, припаркованной во дворе жилого дома на улице Гвардейская.

Инцидент произошел 7 января в 20.13. Автомобиль "ГАЗ-3110" загорелся у дома №27 по улице Гвардейская, пишет ДТП ПТЗ. Возгорание началось в моторном отсеке машины.

Водитель, автомобиль которого стоял рядом с загоревшейся машиной, успел отогнать свое авто на безопасное расстояние.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали пожар. По сообщению МЧС Карелии, для тушения пожара привлекались пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (9 человек, 2 единицы техники).

Происшествие запечатлела видеокамера компании "Ситилинк".

Ранее пожарные эвакуировали 9 человек из горящего дома в Петрозаводске.

фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Стало известно, на сколько выросли взносы на капремонт в Карелии

Правительство Карелии приняло постановление об увеличении взносов на капремонт для собственников жилья до 9 рублей 55 копеек за кв. метр.

"Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2021 год – 9,55 рубля на один квадратный метр общей площади помещения в месяц", - говорится в постановлении.

В 2020 году размер взноса составлял 8 рублей 90 копеек. Ранее в правительстве и парламенте обсуждали возможность отказаться от повышения взносов, но власти посчитали это нецелесообразным. О причинах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Илья Тимин

Число коек для пациентов с COVID-19 в Карелии продолжает расти

В ковид-центрах Карелии доля свободных коек для лечения больных коронавирусом составляет 21%.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии увеличилось 9 января до 21%, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в соцсети. На 8 января этот показатель равнялся 20,7%.

По данным на 9 января в стационарах находятся 667 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 538 - в состоянии средней тяжести, 121 тяжелобольной и 8 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, общее число заболевших коронавирусом в Карелии приближается 30,5 тысячам. За минувшие сутки COVID-19 выявлен еще у 281 человека, два пациента скончались.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

За сутки коронавирус выявили еще у 32 детей в Карелии

За время пандемии в Карелии COVID-19 заразились 2949 детей, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 9 января в Карелии уже 30473 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2949 – это дети. Сутками ранее эти показатели были 30192 и 2917. За последние 24 часа коронавирусом заразились 32 ребенка.

Напомним, за минувшие сутки COVID-19 в Карелии выявлен еще у 281 человека, два пациента скончались.

фото: © Александр Гнетнев/"Столица на Онего"

В России за сутки выявили 23 309 новых случаев коронавируса

С начала пандемии в России заболели COVID-19 3 379 103 человек.

За последние сутки в России выявлено 23 309 случаев COVID-19 в 84 регионах. 2 759 человек или 11,8 процента заразившихся переносят заболевание без клинических проявлений, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

За сутки в связи с выздоровлением выписано 23 680 человек.

Жертвами коронавируса за сутки стали еще 470 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 93,2 млн тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 268 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 9 января остаются 633 425 человек.

С начала пандемии в РФ подтвердили 3 379 103 случая заболевания, скончался 61 381 заболевший, выздоровели 2 754 809 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии COVID-19 выявлен еще у 281 человека, умерли два человека.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Пациенты с пневмонией продолжают поступать в больницы Карелии

В стационары республики попал за сутки 21 человек с внебольничной пневмонией.

По сообщению оперштаба по борьбе с коронавирусом, 21 человек за сутки госпитализирован с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с этим диагнозом попали в больницы уже 3925 пациентов, 104 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне в Карелии был госпитализирован с внебольничной пневмонией 31 человек.

фото: © ТАСС / Юрий Рыдалев

Двенадцать пожарных тушили жилой дом в Петрозаводске

Пожар произошел ночью на улице Железнодорожной.

По сообщению МЧС Карелии, в минувшую пятницу в 21:18 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (12 человек, 4 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в доме 6 "б" по улице Железнодорожная. На тушение пожара ушло 26 минут.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее пожар на территории бывшего завода в Петрозаводске уничтожил 3 автомобиля.

Погода в Петрозаводске сегодня, 9 января



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой снег, -14 ° 1 м/с СВ 753 мм.рт.ст. 86% день Небольшой снег, -15 ° …-14 ° 2 м/с СВ 754 мм.рт.ст. 85% вечер Небольшой снег, -17 ° …-15 ° 1 м/с СВ 753 мм.рт.ст. 84% ночь Небольшой снег, -17 ° …-16 ° 1 м/с СВ 753 мм.рт.ст. 84%

фото: © pixabay.com

Петрозаводчанка осталась без денег после неудачной попытки продать по интернету детскую обувь

Очередной жертвой мошенников стала 38-летняя жительница Петрозаводска, сообщили в МВД Карелии.

В петрозаводскую полицию обратилась 38-летняя женщина с заявлением о том, что у нее обманом похитили деньги. Она, решив продать детскую обувь, разместила анонс на популярной интернет-площадке объявлений. Вскоре через один из мессенджеров петрозаводчанка получила сообщение – некто собирался купить пару сапог и делился ссылкой, с помощью которой якобы и пройдет сделка.

Перейдя по ссылке лжепокупателя на интернет-страницу и указав на ней данные карты, женщина лишилась более 2,5 тысяч рублей – деньги были списаны.

В настоящее время по заявлению петрозаводчанки проводится проверка.

Ранее жительница Карелии потеряла 200 тысяч рублей, разгласив секретный код.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Жителям Карелии предлагают поехать на службу в Чечню за 42 тысячи рублей в месяц

Управление Росгвардии по Карелии приглашает на военную службу по контракту в войсках национальной гвардии РФ на территории Чеченской Республики.

Служба будет проходить в Грозном.

Требования к кандидатам:

- возраст – от 19 до 35 лет;

- отсутствие судимости (привлечения к уголовной ответственности);

- образование – не ниже основного (общего) – 9 классов;

- физическая развитость;

- кандидат не должен быть ранее уволенным по негативным основаниям из войск национальной гвардии или министерства обороны Российской Федерации;

- предпочтение отдается кандидатам, имеющих категории водительских прав С, D, E или переподготовку по вождению БТР, БМП и других видов техники. Также в приоритете специальности в области связи, артиллерии, медицины.

Условия прохождения службы и социальные гарантии:

- денежное довольствие от 42 тысяч рублей и выше;

- проживание в казарменных помещениях (комнаты по 3-4 человека);

- перспектива получения жилья (за счет накопительно-ипотечной системы);

- бесплатное медицинское, вещевое и продовольственное обеспечение;

- возможность получения бесплатного образования;

- страхование жизни и здоровья;

- пенсионное обеспечение после 20 лет выслуги.

Желающие могут обращаться по адресу: Управление Росгвардии по Республике Карелия, Петрозаводск, ул. Советская, 22, тел: 8(8142)35-35-77.

фото: ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников

Строительную отрасль Карелии ждет сокращение рабочих мест

Многие строительные компании в Карелии в первом квартале 2021 года ожидают сокращения объемов производства и численности работников.

Это следует из проведенного Карелиястатом опроса руководителей организаций отрасли.

Уменьшение численности работников прогнозирует 40% компаний, сокращение объемов работ – 45%. Также руководители строительных компаний дали общую оценку ситуации в отрасли в конце 2020 года. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Администрация Петрозаводска

Сотрудники мэрии Петрозаводска нашли хостел-нарушитель противоэпидемических мер по коронавирусу

Специалисты администрации города продолжают рейды по контролю за соблюдением противоэпидемических мер на объектах розничной торговли и сферы услуг.

Как сообщили в мэрии, плановая проверка прошла в торговом центре "Карелия-Маркет", а также в гостиницах и хостелах, расположенных на территории города.

В ходе рейдов нарушений в торговых точках не выявлено. Но в одном из хостелов зафиксировано несоблюдение части ограничительных мер, введенных главой Карелии Артуром Парфенчиковым. Так, в месте заселения граждан отсутствовали журнал учёта температуры, стационарные диспенсер и информация о мерах профилактики распространения коронавируса.

фото: Pixabay.com

Ночью в Карелии подморозит до -28 градусов

О погоде на воскресенье, 10 января, рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, завтра в Карелии будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, северо-восточный слабый.

Температура воздуха ночью составит -17, -22°С, местами столбик термометра опустится до отметки в -28°С. Днем потеплеет до -12, -17°С, местами подморозит до -23°С.

В Петрозаводске ожидается также облачная погода с прояснениями. Пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ночью температура воздуха составит -19, -21°С, днем -15, -17°С.

Атмосферное давление будет мало меняться.

фото: Никита Крючков / ТАСС

Правительство РФ установило прожиточный минимум на 2021 год

Правительство установило величину прожиточного минимума на душу населения на 2021 год — 11 653 рубля.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 12 702 рубля, для детей — 11 303, для пенсионеров – 10 022 рубля.

В пресс-службе правительства напомнили, что с этого года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как до этого. Кроме того, если раньше прожиточный минимум рассчитывали на основе стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь он зависит от медианного среднедушевого дохода.

Так, с нового года это соотношение составляет 44,2 процента. Согласно новой методике, его следует пересматривать не реже одного раза в пять лет.

Кроме того, в России изменили и методику расчета минимального размера оплаты труда. МРОТ теперь зависит от медианной зарплаты — соотношение должно составлять 42 процента. Причем МРОТ не может снижаться даже при снижении размера медианной зарплаты.

Ежегодное установление величины прожиточного минимума и МРОТ должно получать поддержку профсоюзов и работодателей.

фото: ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

Больше не надо ходить к нотариусам: их услуги будут доступны в онлайн-режиме

Ряд нотариальных действий в первой половине 2021 года станет доступен на портале госуслуг.

Соответствующий проект постановления правительства разработало Минэкономразвития, сообщают "Известия" со ссылкой на документ.

Инициатива министерства предлагает расширить перечень функций портала госуслуг дистанционным взаимодействием с нотариусами. В частности, граждане смогут подать в онлайн-режиме заявление об открытии наследственного дела, получить свидетельство о верности перевода и исполнительную подпись по взысканию денег или имущества от должника. Какие еще услуги нотариусов будут доступны онлайн, читайте в инернет-газете "Вести Карелии".

фото: © УФСИН России по Карелии

Заключенные в Карелии состязались в знаниях новогодних традиций

В РБ-2 прошла викторина для осужденных, посвященная новогодним традициям, сообщили в УФСИН Карелии.

Организовали и провели мероприятие сотрудники отдела воспитательной и социальной работы "больнички" в Медвежьегорске.

Осужденные отвечали на вопросы об истории праздника, о традициях и обычаях его празднования в разных странах, о символе наступающего 2021 года и о всеми любимых отечественных новогодних фильмах.

Подобные мероприятия являются частью воспитательной работы, проводимой в исправительных учреждениях региона, и приобщают отбывающих наказание к культуре, считают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что заключенные исповедались и причастились в колонии Карелии.

фото: Администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска принимают жалобы на некачественную уборку пешеходных дорожек

Городской комбинат благоустройства продолжает уборку снега на объектах пешеходной инфраструктуры карельской столицы, сообщили в администрации города.

Работы проведены на выходах к Лососинскому шоссе, в переулке Попова, в парках Патриот, Зелёный Берег, Беличий Остров, Губернаторский сад, Ямка, Голиковский, 70-летия Победы, на аллеях Берёзовая, Энтузиастов, Дружбы, в сквере Ивана Молчанова, на городской велодорожке.

Очищена территория у памятников в скверах Анны Лисицыной, Василия Зайцева, Александра Шотмана, Петра Анохина, Марии Мелентьевой, у родников в парке Лесной Ключ и на Вольной улице.

Мобильные бригады убрали снег и обработали противогололёдными материалами лестничные спуски на проспектах Октябрьский (дома 9 и 13), Первомайский (дома 9 и 31), Лесной, улицах Вольная, Анохина, Фрунзе, в том числе к железнодорожному тоннелю, в парках Лососинский, Зарецкий, Ямка, на Ключевском шоссе и набережной Ла-Рошель.

"О ненадлежащем состоянии объектов городской инфраструктуры можно сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону 051", - говорится в сообщении мэрии.

фото: 2 пожарно-спасательный отряд/vk.com/mchskostomuksha

Частный гараж чуть не сгорел на севере Карелии, есть пострадавший (ФОТО)

В результате пожара в гараже в Костомукше пострадал один человек.

В минувшую пятницу, 9 января, в 14:41 пожарные Костомукшского пожарно-спасательного гарнизона (9 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в частном гараже. Об этом сообщается в паблике второго пожарно-спасательного отряда.

В результате пожара строение получило повреждения. Медицинская помощь сотрудников "скорой" потребовалась одному человеку.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске людей спасали из горящего дома по пожарной лестнице.

фото: © EPA/FELIPE TRUEBA

Петрозаводчанин пытался вынести из гипермаркета бутылку в кармане

Вневедомственная охрана задержала мужчину, попавшегося на попытке кражи из магазина, сообщили в карельском управлении Росгвардии

На пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны Росгвардии ранним утром 8 января поступил сигнал тревоги из гипермаркета. В магазине росгвардейцам сообщили, что один из посетителей взял со стеллажа бутылку крепкого спиртного, спрятал в карман и пытался пронести мимо кассы, не оплатив.

Выяснилось, что к попытке хищения алкоголя причастен 43-летний петрозаводчанин. Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за совершение кражи. Нарушителя задержали и передали сотрудникам полиции.

Ранее бездомный в Карелии вернулся на место кражи еды, где и был пойман.

фото: © УФСИН России по Карелии

Заключенные исповедались и причастились в колонии Карелии

В новогодние праздники лечебное исправительное учреждение в Сегежском районе посетил представитель русской православной церкви, сообщили в УФСИН Карелии.

В храме Великомученика и Целителя Пантелеймона, расположенном на режимной территории ЛИУ-4 в поселке Верхний, для всех желающих прошло богослужение. Литургию провел настоятель Входоиерусалимского Храма - иерей Игорь Егоров. Священнослужитель совершил таинства исповеди и причастия.

После завершения традиционных ритуалов батюшка уделил время беседе с каждым кто, пришел в храм в этот день. Отец Игорь рассказал об истоках православия, истории праздника Рождества Христова, ответил на вопросы присутствующих.

Ранее больные заключенные в Карелии слепили снежную ель.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Рождественская ярмарка закрывается в Петрозаводске

Торговые павильоны на площади Кирова 10 января завершают свою работу.

Об этом напомнили в администрации Петрозаводска.

"Каждый день специалисты проводят обследование территории Рождественской ярмарки на площади Кирова. Торговые павильоны завершают работу завтра, 10 января. Приобрести товары местного производства можно с 11 до 17 часов", - сообщили в мэрии.

Напомним, Рождественская ярмарка открылась на площади Кирова 24 декабря. Ярмарка – это более 20 стилизованных домиков и фирменные автомобили с товарами местных производителей. Жители и гости карельской столицы здесь могут приобрести сувениры и подарки, новогодние игрушки, мед, травяные чаи, хлебобулочные и кондитерские изделия, мясную и молочную продукцию, консервы, полуфабрикаты, ягоды.

фото: © Kalle Parkkinen / Newspix24 / Global Look Press

Российские биатлонисты установили очередной антирекорд

Сборная России по биатлону продлила антирекордную серию без медалей до 43 гонок.

Российские биатлонисты сегодня не сумели завоевать ни одной медали в гонке преследования на 5-м этапе Кубка мира в Оберхофе. Первое место занял Стурла Холм Легрейд, второе место - Йоханнес Дале, третьим стал Тарьей Бе. Все спортсмены представляют Норвегию.

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев. Он занял 16-е место.

Представительницы женской сборной также оказались сегодня вне пьедестала. Но Светлана Миронова показала лучший результат сборной в сезоне-2020/2021. Спортсменка пришла к финишу четвертой в гонке преследования.

Таким образом, россияне обновили собственный антирекорд по количеству гонок без медалей на этапах Кубка мира. Он насчитывает 43 старта, пишет Sportbox.ru.

Ранее комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев пообещал съесть собственный ботинок, если серия неудач биатлонистов достигнет 50 гонок.

фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Жену Эрнста посыпали гвоздями вместо снега во время спектакля

Жену гендиректора Первого канала Константина Эрнста актрису Софью Эрнст посыпали гвоздями вместо снега во время спектакля "20 Век - Бал".

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный подложил в реквизит гвозди, и вечером 8 января в МХТ им. А. П. Чехова на 32-летнюю Софью Эрнст во время спектакля "20 Век - Бал" посыпались из реквизита гвозди вместо снега", - сказал источник.

Актриса не пострадала в результате инцидента. По факту случившегося полиция проводит проверку.

Московский художественный театр имени Чехова не стал комментировать инцидент, произошедший во время спектакля "ХХ век. Бал", рассказала РИА Новости пресс-атташе театра, отметив, что никто из артистов не пострадал.