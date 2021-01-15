Главные новости сегодняшнего дня

фото: © паблик Вконтакте "Водолазная группа "ДобротворецЪ"/vk.com/divers.dobrotvorec

Водолазы нашли тело 6-летнего ребенка, пропавшего в Карелии

Тело 6-летнего Филиппа, пропавшего в поселке Карелии перед Новым годом, найдено в реке.

Как сообщается в паблике "Доброспас", сегодня, 15 января, водолазы из отряда "ДобротворецЪ" подняли со дна реки Тохмайоки в поселке Хелюля Сортавальского района тело 6-летнего Филиппа Мельника, пропавшего 28 декабря.

Напомним, по версии следствия, днем 28 декабря 6-летний Филипп Мельник, проживающий в поселке Хелюля Сортавальского района, вышел из дома и пропал. Мать ребенка попыталась самостоятельно отыскать сына, после чего обратилась в правоохранительные органы.

Ранее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Расследование дела находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета России.

Водолазы-добровольцы, несмотря на лютые морозы, не останавливали поиски мальчика, и в результате нашли его.

Родным погибшего ребенка выражают соболезнования.

Всем, кто помогал искать Филиппа, низкий поклон и благодарность.

фото: © Валерий Поташов/"Столица на Онего"

В Карелии прокуратура начала проверки обстоятельств аварий на сетях из-за морозов

Республиканская прокуратура организовала проверки в связи с большим числом аварийных ситуаций на объектах из-за сильного похолодания в Карелии.

Массовые проблемы из-за заморозки труб в районах Карелии и в Петрозаводске стали причиной прокурорских проверок.

"Прокуратурой республики организованы проверки по фактам, связанным с нарушением деятельности объектов жизнеобеспечения вследствие резкого понижения температуры атмосферного воздуха, в том числе по фактам аварий на системах водоснабжения в г. Петрозаводске, г. Питкяранте и пос. Рабочеостровск Кемского района", - говорится в заявлении на официльном сайте карельской прокуратуры.

Сообщается, что прокуроры взяли ход аварийно-восстановительных работ на контроль.

"В ходе проверок будут приняты меры, направленные на установление причин и условий, повлекших наступление негативных для населения последствий. По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования", - заключили в прокуратуре.

Напомним, в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода. В итоге на территории Питкяранты был введен особый противопожарный режим.

Также режим повышенной готовности был введен из-за аварий на сетях в Кемском районе. Там жители поселка Рабочеостровск остались без холодной воды. Более 500 метров водопровода в поселке замерзли. Вода перестала поступать в дома граждан (более 90 человек), центр помощи детям и рабочеостровскую школу.

В Петрозаводске жители многоквартирного дома несколько дней сидели без воды из-за морозов. В доме по улице Варламова замерзла система водоснабжения.

фото: © ИТАР-ТАСС/Григорий Сысоев

Генпрокурор России поручил разобраться с ситуацией с водоснабжением города в Карелии

По поручению Генпрокурора России Игоря Краснова организована проверка сведений о прекращении водоснабжения более 800 жилых домов в Карелии и Архангельской области, сообщили в ведомстве.

Генпрокуратура заинтересовалась информацией об произошедших авариях на водопроводных сетях в карельской Питкяранте и поселке Рембуево Архангельской области. В результате приостановлена подача питьевой воды 10 тысячам граждан, проживающим в 839 домах.

"Всесторонняя проверка данных сведений поручена прокурорам Республики Карелия и Архангельской области. По итогам проверочных мероприятий при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования. Результаты проверки контролируются в Генеральной прокуратуре Российской Федерации", - говорится в сообщении Гепрокуратуры.

Напомним, 14 января в МЧС Карелии поступила информация о том, что в результате аномально низких температур в городе Питкяранта произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода. На территории городского округа введен особый противопожарный режим.

Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Виктор Россыпнов сообщил, что к аварийно-восстановительным работам в Питкяранте привлечены силы и средства в количестве 85 человек, 12 единиц техники, в том числе от МЧС России - 43 человека и 5 единиц техники.

фото: © Людмила Корвякова

Глава Карелии смягчил ограничения для театров и филармоний

Изменения вступают в силу с 16 января, сообщается в оперштабе Карелии.

С 16 января допускается 50% наполняемости залов при проведении театральных представлений и филармонических концертов. Соответствующие изменения в распоряжение о противоэпидемических мерах внес глава Карелии Артур Парфенчиков. Они вступают в силу с 16 января.

Ограничение по количеству зрителей для проведения иных концертных мероприятий в Карелии сохраняется – не более 25% наполняемости зала.

Ранее из-за морозов, Парфенчиков отменил огриничения на перевозку пассажиров в общественном транспорте.

фото: © Столица на Онего

Стало известно, какие районы Петрозаводска отдадут под застройку жилья

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Петрозаводска Никита Стрельников рассказал, какие территории по новому генплану отданы под жилищное строительство.

Представились администрации Петрозаводска Никита Стрельников представил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике данные по изменениям в Генеральный план города.

Напомним, незаконные по решению Верховного суда с 2016 года 59 кварталов лесного фонда в 3,5 тыс. га включены в границы города. Рослесхоз согласовал возможность перевода этих лесов в категорию эксплуатационные

"Порядка 47 процентов земель останутся рекреационными зонами. Около 170 гектар будет в улично-дорожной сети. Под сети инженерно-технического обеспечения отдано 240 гектар. Территория перспективного освоения, включая жилищное строительство и промышленные территории, - это 1115 гектар", - рассказал начальник управления архитектуры и градостроительства депутатам на заседании парламентского комитета.

По словам Никиты Стрельникова, в разбивке по жилищному строительству ориентировочно площади будут следующими: 383 гектара – это перспективная индивидуальная жилая застройка, 108 гектар - среднеэтажная жилая застройка, 60 гектар - многоквартирная жилая застройка. Порядка 40 га направят на объекты многофункционального назначения, а около 200 га – на территории промышленных предприятий.

По информации начальника управления архитектуры и градостроительства, в рамках проекта нового генплана под индивидуальный жилой фонд отдадут порядка 340 гектар. Это территории Птицефабрики, Кукковки, Древлянки и СКЗ.

"С учетом того, что в этих территориях будет необходимо выделить отдельно участки под инженерную инфраструктуру и социальные объекты, то примерно 50 процентов из 340 га мы отдадим непосредственно под формирование земельных участков для предоставления гражданам". Это порядка 170 га", - отметил Стрельников.

По его словам, основными территориями, которые пойдут под многоквартирное жилищное строительство, станут микрорайон Древлянка в развитии Лососинского шоссе, за шестым микрорайоном (118 га), Кукковка в развитии Комсомольского проспекта за существующими комплексами "Белые ночи", "Свиристели" и "Акварели". Там планируется зона многоквартирной жилой застройки – порядка 60 га.

Ранее сообщалось, что сроки утверждение многострадального генерального плана Петрозаводска перенесли на третий квартал 2021 года.

фото: © паблик Вконтакте "Нетипичная Питкяранта"/vk.com/netipovapyatka

В Карелии житель Питкяранты, где из-за морозов произошла авария на водопроводе, умер на роднике (ФОТО)

Несчастный случай произошел в Питкяранте, где мужчина пришел за водой на родник и умер, подняв канистру.

В паблике "Нетипичная Питкяранта" сообщается, что сегодня утром в Питкяранте около 8.30 на роднике, где построена крутая лестница, умер 70-летний мужчина.

"Он был один, вероятно, приехал на машине. Набрал воды и поднял первую партию канистр наверх. Потом спустился с пустыми канистрами и упал. Очевидцы помогали работникам скорой помощи поднять его наверх. Смерть мгновенная", – сообщается в паблике.

В МВД Карелии подтвердили, что сегодня утром поступила информация о смерти мужчины 1950 года рождения на улице в Питкяранте.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода. На территории Питкяранты был введен особый противопожарный режим. Прокуратура Карелии начала проверку обстоятельств аварии на сетях из-за морозов.

Вопросами аварии на водопроводе заинтересовался генпрокурор России, карельский Следком и республиканская прокуратура.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии

Новые кадры с места наезда экскаватора на пешехода в Петрозаводске опубликованы в Сети (ФОТО и ВИДЕО)

В столице Карелии экскаватор сбил прохожего, который переходил дорогу.

В четверг, 14 января, в Петрозаводске на проспекте Александра Невского экскаватор сбил пешехода. ЧП произошло, когда экскаватор двигался по проспекту, а прохожий пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовал кадры с места дорожного происшествия. Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения компании "Ситилинк".

Ранее сообщалось, что в результате ДТП мужчина получил травмы, ему потребовалась помощь врачей.

фото: © pixabay.com

Шесть волков терроризируют жителей района в Карелии

Первые сигналы о выходе волков в населенные пункты поступили в этом году из Суоярвского района, сообщает Минприроды Карелии.

Сразу шесть хищников беспокоят местных жителей. Команда охотников, представитель отдела государственного охотничьего надзора Минприроды Иван Бердников и старший инспектор по Суоярвскому району Илья Макаров с понедельника, 11 января, организуют охоту на волков. Об этом сообщили в ведомстве, где сегодня состоялось первое заседание оперативного штаба по выходу диких животных в населенные пункты Карелии.

По словам председателя штаба, заместителя Министра природных ресурсов и экологии республики Павла Николаевского, в 2020 году поступило 90 обращений от местных жителей: 54 - о волках, 29 – о медведях, 7- об остальных. На все сигналы в ведомстве реагировали, организовывали охоту, в исключительных случаях, при наличии угрозы жизни и безопасности населения принимали решение о регулировании численности.

"Прошлый год был спокойнее предыдущих. Это связано с достаточной кормовой базой в лесах. Однако расслаблять не стоит, какая ситуация будет в этом году пока спрогнозировать сложно", - отметил замминистра.

В Минприроды Карелии убедительно просят местных жителей соблюдать правила при встрече с дикими животными. В случае появления хищников незамедлительно звонить по телефону оперативного дежурного 8-921-222-05-25.

Ранее работник Костомукшского ГОКа спасся от волка в кабине самосвала.

фото: Надежда Александровна / Живой Петрозаводск

"Птицы покрылись сосульками": жители Петрозаводска собираются спасать уток от смерти на морозе

Жительница Петрозаводска призвала горожан оказать помощь уткам, которые переживают холодную зиму.

Призыв к горожанам с предложением оказать помощь городским уткам размещен в паблике "Живой Петрозаводск".

"Петрозаводчане, давайте вместе спасать уточек от смерти на морозе! Вчера в лютые -25 кормила уток в парке ниже Карла Маркса и под мостиком (ниже Стелы воинской славы на Кирова) в парке на набережной Гюллинга. К сожалению, люди подходят и фотографируют птиц, находящихся на грани жизни и смерти, а покормить не догадываются", - написала пользовательница соцсети.

Она призвала горожан не оставаться равнодушными.

"Птицы все обмерзли, покрылись сосульками, многим сложно передвигаться из-за обмороженных лапок, практически все водоёмы покрылись льдом. Пожалуйста, давайте каждый поможет птицам пережить это неблагоприятное для них время года и купит самый дешёвый хлеб (20 руб.), пачку геркулеса (12-15 руб.), перловку (30-40 руб.) или что-то ещё на свое усмотрение и покормит уточек в удобном месте. Таких мест в городе много", - заявила автор поста.

Ранее сообщалось, что в Карелии состоится конкурс на "самое большое количество утиных попок".

фото: © "Столица на Онего"

ГИБДД Петрозаводска ищет родных и знакомых пешехода, которого сбил экскаватор

После ДТП на проспекте Александра Невского пешеход попал в нейрохирургическое отделение БСМП Петрозаводска и до сих пор не пришел в себя.

Напомним, в минувший четверг, 14 января, в 16.05 в районе дома № 46 по проспекту Александра Невского 49-летний водитель, управляя колесным экскаватором Hitachi, совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

По информации Госавтоинспекции Карелии, в результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован в нейрохирургическое отделение БСМП.

"В настоящее время личность пешехода устанавливается. Если вы владеете информацией о потерпевшем, звоните в дежурную группу ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44", – говорится в сообщении ГИБДД Петрозаводска.

Ранее в Петрозаводске ограждение спасло пешеходов от вылетевшего после ДТП автомобиля.

фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

Следком Карелии продолжает расследовать уголовное дело о пропавшем 6-летнем мальчике - назначена судмедэкспертиза

В Карелии в ходе поисковых работ по уголовному делу об исчезновении 6-летнего ребенка в реке обнаружено тело потерпевшего, сообщили в Следкоме Карелии.

Следком Карелии продолжает расследование уголовного дела, находящегося на контроле у председателя Следственного комитета России, по факту исчезновения 6-летнего мальчика. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".

Установлено, что днем 28 декабря 2020 года 6-летний мальчик вышел из дома в поселке Хелюля Сортавальского района и пропал. Мать мальчика попыталась самостоятельно отыскать сына, после чего обратилась в правоохранительные органы. В ходе масштабных и длившихся больше двух недель поисковых мероприятий, проводившихся по уголовному делу, тело мальчика было обнаружено в воде реки Тохмайоки в поселке Хелюля.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, по версии следствия, днем 28 декабря 6-летний Филипп Мельник, проживающий в поселке Хелюля Сортавальского района, вышел из дома и пропал. Мать ребенка попыталась самостоятельно отыскать сына, после чего обратилась в правоохранительные органы.

Ранее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Расследование дела находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета России.

Водолазы-добровольцы, несмотря на лютые морозы, не останавливали поиски мальчика, и в результате нашли тело пропавшего ребенка.

фото: © Паблик Вконтакте "ALINA BAKERY"/vk.com/alinaabakery

Минсоцзащиты Карелии начало проверку дома-интерната, сотрудники которого якобы съели подарки подопечных

Министерство социальной защиты Карелии начало документарную внеплановую проверку дома-интерната для ветеранов, сотрудников которого благотворители обвинили в присвоении новогодних подарков, привезенных для подопечных.

Как сообщила на своей странице в соцсети Алина Пинчук, благотворитель предоставившая новогодние подарки для пожилых людей, проживающих в интернате, ей пришло уведомление от Минсоцзащиты республики о начале документарной внеплановой проверки дома-интерната для ветеранов.

"Минсоцзащиты начал внеплановую документарную проверку по фактам, изложенным в соцсети и СМИ, по вопросу непредоставления подарков (десертов), направленных благотворителями получателям социальных услуг петрозаводского дома–интерната для ветеранов", - сообщается в уведомлении. Также в Минсоцзащиты уточнили, что при подтверждении указанных нарушений, влияющих на деловую репутацию Дома-интерната, к виновным лицам будут предприняты меры организационного и дисциплинарного характера.

Напомним, что Алина Пинчук отвезла на Новый год подарки - одежду, белье, сладости и фрукты - для пожилых людей, проживающих в интернате.

Инициатор акции попросила прислать ей фотографии с праздничного мероприятия, где планировалось раздать эти подарки ветеранам. Однако праздник в Доме ветеранов не состоялся из-за пандемии коронавируса, подарки выдавали в индивидуальном порядке. Но Алину Пинчук не устроил фотоотчет, подготовленный сотрудниками учреждения.

"Они мне прислали фотографии, на которых лежит хлеб и по одной мандаринке. А до это было еще передано больше количество подарков, на что тоже был запрошен фотоотчет. Там были и носочки и кружечки… Сфотографировать пенсионера с подарком, я думаю, что это не затруднит – хотя бы пару фотографий сделать, чтобы мне отчитаться перед людьми, которые это все приносили…", - пояснила инициатор акции.

На странице Вконтакте она высказала подозрение, что часть подарков была присвоена сотрудниками учреждения.

В Доме ветеранов возмутились таким предположением.

Инициатор акции обратилась к главе Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой провести проверку в Доме ветеранов. Кроме того, разобраться в этой истории пообещал депутат парламента Карелии Леонид Лиминчук. По его словам, он направит запрос в министерство социальной защиты республики.

фото: коллаж: © gubdaily.ru, © Flashnord.com

Обвиняемые по делу о гибели детей на Сямозере сказали последнее слово и ожидают решения суда

Судья Петрозаводского горсуда ушла в совещательную комнату, чтобы вынести приговор обвиняемым по делу о гибели 14 детей на Сямозере - экс-руководителю управления Роспотребнадзора Карелии Анатолию Коваленко и нынешней главе ведомства Людмиле Котович.

Сегодня в Петрозаводском городском суде завершились прения по делу о гибели 14 детей на Сямозере. На скамье подсудимых обвиняемые по статье "Халатность", – экс-руководитель управления Роспотребнадзора Карелии Анатолий Коваленко, которого защищает адвокат Михаил Ямчитский, и нынешняя глава ведомства Людмила Котович, ее защитник Николай Флеганов. Оба фигуранта дела сказали последнее слово, сообщил Флеганов.

Как рассказал адвокат Михаил Ямчитский, судья Петрозаводска горсуда Марина Носова удалилась в совещательную комнату, уведомив, что вынесение приговора состоится в марте.

Ранее защита просила суд полностью оправдать Котович и Коваленко, а гособвинение – назначить для экс-руководителя управления Роспотребнадзора Карелии Анатолия Коваленко и нынешней главы ведомства Людмилы Котович 6 лет колонии-поселения.

Напомним, трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Тогда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.

На скамье подсудимых оказались директор лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор Вадим Виноградов, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, а также экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

В итоге виновными были признаны трое фигурантов: Решетова, Виноградов и Круподерщиков. Первые двое были приговорены к 9,5 годам колонии общего режима, Круподерщиков – к 8 месяцам колонии-поселения, однако от наказания он был освобожден за истечением срока давности.

Ильин, Коваленко и Котович были признаны невиновными, за ними суд оставил право на реабилитацию.

Затем Верховный суд Карелии отменил приговор в отношении двух представителей Роспотребнадзора. Дело было направлено на повторное рассмотрение в Петрозаводский горсуд.

Анатолий Коваленко и Людмила Котович не признают вину.

фото: © Водолазная группа "ДобротворецЪ"

Водолазы продолжают поиски пропавшего в Карелии ребенка, несмотря на 25-градусные морозы (ФОТО и ВИДЕО)

Дайверы и водолазы вновь проводят поисковые мероприятия на реке Тохмайоки в поселке Хелюля Сортавальского района, где пропал 6-летний мальчик.

В минувший четверг водолазная группа "ДобротворецЪ" и поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" продолжили поиски пропавшего без вести 6-летнего Филиппа. За 15 января участники поисков сделали на реке Тохмайоки 201 технологических отверстий во льду, осмотрели донную поверхность акватории при помощи двух подводных видеокамер с инфракрасной подсветкой. Водолазы работали при температуре воздуха в минус 25 градусов, температуре воды - 0, плюс 1 градус. Видимость под водой составляет 20-30 см. Дно каменистое, илистое. Присутствует большое количество досок, топляка. Об этом пишут в водолазной группе "ДобротворецЪ".

В четверг поисковой группе, состоящей из 9 человек, ребенка обнаружить не удалось. Поиски продолжатся сегодня.

Напомним, 6-летний Филипп ушел из дома в поселке Хелюля днем 28 декабря, после чего пропал. Ребенок имеет особенности в развитии: он боится людей и машин, может прятаться, не разговаривает.

Через несколько дней было возбуждено уголовное дело, которое взял под контроль центральный аппарат Следственного комитета России.

фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

За сутки в Карелии один человек скончался от коронавируса и 289 заразились COVID-19

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карелии рассказали в оперштабе республики.

В Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции: в Кондопожской ЦРБ скончался 65-летний житель села Кончезеро. Пациент имел сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших от коронавируса в Карелии составило 194 человека.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 289 человек. Из этого числа заболевших – 273 человека, из них 74 имеют симптомы средней тяжести, 6 – в тяжелом и двое в крайне тяжелом состоянии.

Всего инфицировано коронавирусом в Карелии за время пандемии 31983 человека.

Выздоровели за время пандемии 26093 пациента, за сутки выписаны по выздоровлению 258 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5114 случаев на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2382,2 случая, по Северо-Западу – 4026,1.

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

В Карелии врачи борются за жизнь 10 крайне тяжелых больных коронавирусом

За минувшие сутки в ковид-центрах республики на ИВЛ перевели еще 4 пациента, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 15 января, в стационарах находятся 692 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 554 – в состоянии средней тяжести, 128 тяжелобольных и 10 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ. Сутками ранее тяжелых больных было 128, а крайне тяжелых - 6. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсетях.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии за сутки увеличилась на 1,2%. На 15 января она составляет 20,3%.

Напомним, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 289 человек, один пациент скончался. Всего инфицировано коронавирусом в Карелии за время пандемии 31983 человека. Общее число умерших от коронавируса в Карелии составило 194 человека.

фото: © Госкомитет Карелии по ОЖ и БН

Огонь до небес - горящий дом в поселке Карелии тушили пожарные из четырех населенных пунктов (ФОТО)

Страшный пожар ночью уничтожил дом в поселке Эссойла Пряжинского района, сообщили в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН.

Поздним вечером 14 января в посёлке Эссойла произошёл крупный пожар в нежилом доме. На происшествие выехали четыре группы пожарных Пряжинского района. Расчеты прибыли из пожарных частей Ведлозера, Эссойлы, Пряжи и Чалны.

Дом был деревянный, с засыпным каркасом и печным отоплением. Расселен по программе "Ветхое жилье". Всего на пожаре работало 15 специалистов противопожарной службы Пряжинского района. В 00.53 пожар был ликвидирован. Дом сгорел полностью, пострадавших и погибших нет.

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

В Карелии, где на сетях произошла авария из-за морозов, начали срочно строить новый водопровод

В Питкяранте, оставшейся без воды, построят новый участок водопровода протяженностью 900 метров, сообщил глава Карелии.

Руководитель региона Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в "ВКонтакте" о том, что сегодня 12.00 на территории Питкярантского ЦБК начнется монтаж резервного водопровода, который позволит обеспечить подачу воды в систему.

"Напомню, сейчас городе введен режим повышенной готовности. Для координации аварийных работ на место по моему поручению вчера выезжал премьер-министр Правительства Республики Александр Чепик. Поскольку отогреть паром старый водопровод не удалось и сейчас при таких низких температурах это сделать невозможно, было принято решение о строительстве нового участка протяженностью 900 метров. Необходимые для него трубы большого диаметра есть, их уже доставляют в Питкяранту. Также сформированы бригады сварщиков из числа работников Петрозаводского водоканала и из соседних районов", - пишет глава республики.

Парфенчиков отметил, что накануне получил немало обращений от жителей Питкяранты по несоблюдению графика подвоза воды.

"Количество машин увеличено: из Сортавалы направили еще одну цистерну. Кроме того, увеличен диаметр труб для заправки двух имеющихся машин, что позволит наполнять их водой за 20 минут. Контролировать соблюдение графика будет МЧС", - пообещал Артур Парфенчиков.

Ранее Генпрокурор России поручил разобраться с ситуацией с водоснабжением города в Питкяранте. Кроме того, Следком Карелии начал доследственную проверку коммунальных аварий в Питкяранте и Рабочеостровске.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Суд Петрозаводска оставил за решеткой председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого во взяточничестве

Суд продлил арест председателя Петросовета Геннадия Боднарчука еще на месяц, до 16 февраля включительно.

Ходатайство адвокатов Геннадия Боднарчука о назначении ему домашнего ареста либо внесение залога в 3 миллиона рублей суд отклонил.

Сегодня, 15 января, судья петрозаводского городского суда Олег Грабчук продлил арест председателя Петросовета Геннадия Болднарчука еще на месяц, до 16 февраля включительно. При этом адвокаты Боднарчука просили назначить ему домашний арест либо выпустить под залог в три миллиона рублей.

Напомним, что предварительное следствие обвиняет 49-летнего Геннадия Боднарчука в получении взятки в особо крупном размере, статья 290 ч.6 УК РФ. Деньги в сумме 1,5 миллионов рублей Боднарчуку, по версии следствия, передал его заместитель в Петросовете и близкий друг Валерий Матвеев.

В этой связи напомним, что 23 декабря прошлого года Роман Парамонов признал заключившего досудебное соглашение со следствием Валерия Матвеева виновным в получении взятки в размере 4 млн рублей, и приговорил к 3,5 годам лишения свободы и штрафу в 20 млн рублей. Осужденного взяли под стражу в зале суда. Поскольку ни прокуратура ни защита в отведенный срок этот приговор не обжаловали, 12 января он вступил в законную силу.

По имеющейся информации, защита Геннадия Боднарчука намерена обжаловать решение суда о продлении ему срока содержания под стражей.

фото: © Илья Тимин

Фотограф сделал удивительные кадры заснеженной и морозной Карелии (ФОТО)

Морозная Карелия попала в объектив камеры фотографа Ильи Тимина.

На своей странице в соцсети фотограф Карелии Илья Тимин опубликовал кадры, на которых запечатлел виды заснеженного и морозного Петрозаводска, Онежского озера, Прионежья и реки Лосососинки.

"Зима в Карелии", - подписал Илья Тимин комментарий к фото.





















Отметим, что в Карелии уже несколько дней стоят сильные морозы. Но в выходные дни, 16 и 17 января, ожидается кратковременное повышение температуры до -5 градусов.

фото: © ФКУ Упрдор "Кола

Из-за застрявшего во льду парома водителей Карелии просят не использовать дорогу на Вознесенье

Водителей, использующих автодорогу "А-215 подъезд к Петрозаводску" просят отложить передвижения в этом направлении до наступления благоприятных погодных условий.

Как сообщает пресс-служба автодороги "Кола", в связи со сложной ледовой обстановкой на паромной переправе в населенном пункте Вознесенье всех водителей, использующих автодорогу "А-215 подъезд к Петрозаводску", просят отложить передвижения в данном направлении до наступления благоприятных погодных условий.

Для уточнения графика работы и возможности движения парома, звонить по телефону: +79219739799. Для передвижения в Ленинградскую область рекомендуем воспользоваться маршрутом по автомобильной дороге Р-21 "Кола".

Ранее сообщалось, что паром с пассажирами застрял во льду на Свири, не доехав до границы с Карелией 200 метров.

фото: © Госкомитет Карелии по ОЖ и БН

Около сотни человек брошены на ликвидацию аварии на сетях в райцентре Карелии

Глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов рассказал о ситуации в оставшейся без водоснабжения Питкяранте.

Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Виктор Россыпнов сообщил на своей странице в соцсети, что к аварийно-восстановительным работам в Питкяранте привлечены силы и средства в количестве 85 человек, 12 единиц техники, в том числе от МЧС России - 43 человека и 5 единиц техники.

Глава Минстроя уточнил, что для устранения аварии на водопроводе в Питкяранте ведутся работы по прогреванию замерзшего участка с помощью трубопровода – спутника.

"Одновременно с этим организована доставка труб ПНД диаметром 225 м. для прокладки параллельной ветки водопровода. В усиление бригады водоканала Питкяранты организован выезд бригад Петрозаводских коммунальных систем, содействие в устранении последствий аварии оказывается руководством и работниками РК Гранд", - пишет министр.

Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода. На территории Питкяранты был введен особый противопожарный режим. Прокуратура Карелии начала проверку обстоятельств аварии на сетях из-за морозов.

фото: © Илья Тимин

Власти Петрозаводска надеются вынести новый генплан города на общественные слушания весной

Сроки утверждение многострадального генерального плана Петрозаводска перенесли на третий квартал 2021 года.

Новый генплан города будет утвержден не ранее осени 2021 года. Об этом сообщил депутатам карельского парламента начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Петрозаводска Никита Стрельников. Вопрос о проекте изменений в Генеральный план Петрозаводска в части сохранения перспективных зон жилищного строительства, а также определения территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по их комплексному и устойчивому развитию, обсудили сегодня на заседании комитета по экономической политике Законодательного собрания республики.

"К сожалению, нас подводит подрядная организация. Видимо, с пандемией не очень комфортно получается выстроить структуру документов. В четвертый раз мы получили редакцию генплана, которую сейчас рассматриваем, готовим свои замечания. Перспектива такая, что с четвертого раза мы также не примем эти работы. Очень много нареканий со стороны строительной сферы, не доработаны вопросы по социальной инфраструктуре, по транспортной инфраструктуре. Рассчитываем, что в ближайшее время генплан с нашими замечаниями доработают, предоставят заново и к концу первого квартала мы выйдем на публичные мероприятия по обсуждению", - рассказал депутатам начальник управления архитектуры и градостроительства.

Никита Стрельников уточнил, что по договору подрядчик должен был сдать генплан до конца 2020 года. В настоящее время в адрес организации, которая победила в конкурсе, снизив цену контракта с 8,5 млн рублей до 400 тысяч рублей, направлены штрафные санкции.

"То есть доторговались до 400 тысяч какие-то непонятные проектировщики, которые теперь не могут проектировать," – констатировала руководитель комитета по экономической политике Лариса Жданова.

"Если бы не их уставной капитал в 7 млн рублей, мы бы наверное уже ранее запустили процедуру расторжения договора, но они очень за свою репутацию переживают. Учитывая то, что срок закончился, штрафные санкции направлены, и организация может попасть в реестр недобросовестных подрядчиков, они значительно активизировали работу на по нашим замечаниям", - ответил представилась администрации города.

По словам начальника управления архитектуры и градостроительства, ориентировочно в третьем квартале Генплан будет принят.

Ранее в мэрии называли срок утверждения документа - I квартал 2021 года.

Напомним, согласно контракту подрядчик – московская фирма "Союздорпроект" – должен был представить проект Генерального плана города к 1 апреля 2020 года. После этого администрация Петрозаводска планировала вынести документ на суд общественности.

фото: pixabay

В Карелии девушка на снегоходе улетела в кювет и получила травмы

В Сортавальском районе в аварии пострадала 17-летняя девушка, управлявшая снегоходом.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 14 января в Сортавальском районе 17-летняя девушка, управляя снегоходом "LYNX", совершила ДТП. Она не справилась с управлением и съехала в придорожный кювет. В результате происшествия девушка получила травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что юная водительница специального права на управление снегоходом не имеет. Нарушительнице грозит административная ответственность за управление транспортным средством без прав - штраф в размере от 5 до 50 тысяч рублей.

Также назначено административное расследование в отношении собственника снегохода. За передачу управления снегоходом лицу, не имеющему такого права, влечет наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

По данным Госавтоинспекции Карелии, в прошлом году в республике с участием зимних мотосредств произошли 4 дорожные аварии, в которых один человек погиб и 7 человек травмированы, двое из которых дети.

Ранее мужчина на снегоходе провалился под лед на севере Карелии.

фото: karelia-zs.ru

Властям Карелии захотелось взимать с туристов курортный сбор

Первое обсуждение этой инициативы в карельском парламенте показало, что республиканские власти имеют мало представления о том, как его будут собирать и зачем он нужен.

Незадолго до Нового года глава Карелии Артур Парфенчиков выступил с инициативой включения республики в число российских регионов, где проводится эксперимент по введению курортного сбора. Напомню, речь идет о дополнительной плате (не более ста рублей в сутки), которая взимается с туристов, проживающих на российских курортах, и идет на их сохранение и развитие. Сейчас в этом эксперименте участвуют Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края и Республика Крым, правда, в Крыму курортный сбор пока не введен.

Поскольку начало эксперименту положил федеральный закон, принятый в июле 2017 года, то для включения Карелии в перечень российских регионов, где с туристов взимают дополнительную плату, Госдуме необходимо внести в этот закон поправку. Но уже первое обсуждение проекта такой поправки в карельском парламенте, который затем направит ее в Москву, показало, что республиканские власти имеют мало представления о том, как будет взиматься курортный сбор в Карелии и зачем он, собственно говоря, нужен.

Читайте подробнее в статье "Туристам в Карелии предлагают скинуться по соточке".

фото: © правительство Карелии

В поселке Карелии идут работы по восстановлению холодного водоснабжения

В поселке Рабочеостровск Кемского района коммунальные службы восстанавливают систему холодного водоснабжения девяти двухэтажных домов, школы и Центра помощи детям, сообщили в правительстве Карелии.

В северном поселке коммунальщики пытаются отогреть 500 метров водопровода, где произошла авария из-за сильных морозов. В настоящее время удалось разморозить более 200 метров системы, благодаря чему вода вернулась в один из девяти домов по адресу: улица Новая, 5, к вечеру запустят еще один дом по этой улице, в ближайшее время будет отогрета система водопровода в домах по улице Лесной и здания Центра помощи детям.

"Сильные морозы на территории района установились с 11 января. На протяжении этой недели бригады коммунальщиков работают практически круглосуточно. Систему отогревают частями, некоторые участки труб сразу меняют. Планируется восстановить подачу холодной воды в жилые дома в ближайшее время", - цитируют на сайте правительства главу Кемского района Дмитрия Петрова.

Напомним, 14 января режим повышенной готовности ввели из-за аварий на сетях в Кемском районе. Более 500 метров водопровода в поселке замерзли, и вода не поступает в дома граждан (более 90 человек), центр помощи детям и рабочеостровскую школу.

фото: © Михаил Солунин/ТАСС

Число заболевших коронавирусом детей продолжает расти в Карелии

О ситуации с детской заболеваемостью коронавирусом рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 14 января по статистике в Карелии было 31694 инфицированных коронавирусом, из общего числа 3007 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 15 января, – уже 31983 ковидных больных, из них 3022 – это дети, то есть за сутки в Карелии 15 детей заразились коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умер один человек и 289 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 31983 человека. Выздоровели – 26093. Умерли 194 пациента.

фото: Новости компании

Смотрят комедии и боевики с телефона: как жители Карелии потребляют контент (18+)

В МТС рассказали о трендах потребления контента в Карелии. Общий итог простой – все поменялось.

Например, оставшись дома в марте 2020 года, жители плавно "переехали" с больших экранов ПК и телевизоров на экраны мобильных. По данным аналитиков сервиса МТС ТВ: 75% пользователей наслаждаются любимыми фильмами с устройств Android, еще 10% используют устройства Apple, оставшиеся киноманы смотрят видео с ПК и телевизоров. При этом, средний житель Карелии проводит 28 часов за просмотров фильмов.

Смотрят карелы позитивное и воодушевляющее кино, в топе комедии и мультики. По данным аналитиков МТС ТВ, самым популярным фильмом года у жителей Карелии стала отечественная комедия "Холоп" (12+), второе место у боевика "Фантастическая четверка: вторжение серебряного серфера" (12+), бронзу получил мультфильм "Мулан" (0+). В список самых востребованных фильмов также "Веном" (16+), "Шугалей" (12+), "Незваный гость" (18+), "Морские паразиты" (18+) и "Джентльмены" (18+).

Кроме того, в 2020 на четверть возрос спрос на подключение спутникового телевидения. Специалисты связывают этот показатель с многократным увеличением времени, которое в 2020 году жители Карелии провели на дачах и в загородных домах.

фото: © pixabay.com

фото: © Госкомитет Карелии по ОЖ и БН

Восстановить водоснабжение райцентра Карелии планируют сегодня

В Питкяранте, где замерз участок центрального водопровода, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Как сообщили в администрации Питкярантского района, аварийно-восстановительные работы по возобновлению подачи воды проводились на территории ООО "РК-Гранд" в течение всей ночи. Задействованы силы и средства района и республики.

"Аварийную ситуацию планируется устранить в течение 15 января", - пишут в официальном паблике администрации района.

Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода. В итоге на территории Питкяранты был введен особый противопожарный режим. Прокуратура Карелии начала проверку обстоятельств аварии на сетях из-за морозов.

фото: © паблик Вконтакте "Волонтёрско-БлаготворительноеДвижение Питкяранта"

В городе Карелии, где произошла авария на водопроводе, ищут волонтеров для доставки воды пенсионерам

В Питкяранте срочно требуется помощь волонтеров со своим транспортом для доставки воды во дворы пенсионеров и инвалидов.

Как пишут в паблике "Волонтерско-Благотворительное Движение Питкяранта", водовозки, которые осуществляют подвоз воды в городе, не справляются, пенсионеры и другие маломобильные граждане остаются без воды.

"Пожалуйста, у кого есть машина и канистры/бутыли, привезите воды во дворы, где по графику нет подвоза и где много пенсионеров. Это, в первую очередь, улица Ленина. Туда вчера водовозка так и не доехала", - говорится в сообщении.

Волонтеры отмечают, ситуация с подвозом воды в Питкяранте критическая.

"Есть 2 машины. Одна ездит по домам, вторая - по соцобъектам. Как только 2 освободится, будет составлен график довоза воды на остальные дома. Социальные службы уже работают для ковидных больных. В остальном горожанам нужно помогать друг другу", - пишут в паблике.

Напомним, авария на сетях в Питкяранте произошла 14 января. Город остался без воды. Сегодня, 15 января, в городе начали срочно строить новый водопровод.