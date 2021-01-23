Самые значимые события субботы

фото: Столица на Онего

Начались задержания на митинге в поддержку Алексея Навального в столице Карелии (ФОТО)

В Петрозаводске на несанкционированный митинг в поддержку Навального вышли более 300 человек, почти столько же сотрудников полиции и Росгвардии следит за порядком.

Сегодня днем на площади Кирова более 300 человек собрались для того, чтобы поддержать Алексея Навального. В таком же количестве пришли на площадь и стражи порядка.

Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий, как только участники акции достали плакаты и портреты с Навальным, к ним стали подходить полицейские и просить свернуть агитационные материалы.

Отказывающихся подчиниться требованиям полицейских задерживали.

"Первой в полицейскую машину отвели девушку, позже прошло жесткое задержание молодого человека, который оказал сопротивление, - сообщил корреспондент. – Собравшиеся на площади выкрикивают призывы в поддержку Навального".

Ранее прокуратура Карелии предупреждала, что о последствиях проведения несогласованных митингов в поддержку Навального.

В минувшую пятницу, 22 января, Петрозаводский городской суд арестовал призывавшего выйти на митинг студента.

Больше фото о том, как задерживали митингующих, смотрите здесь.

фото: Столица на Онего

Несанкционированный митинг в поддержку Навального прошел в столице Карелии (ФОТО)

В Петрозаводске на площади Кирова прошли задержания участников несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального.

Сегодня в столице Карелии на несанкционированный митинг в поддержку Навального вышли более 300 человек, почти столько же сотрудников полиции и Росгвардии следило за порядком.

Как сообщил корреспондент "Столицы на Онего" с места событий, как только участники акции доставали плакаты и портреты с Навальным, к ним подходили стражи порядка и просили свернуть агитационные материалы.

Отказывающихся подчиниться требованиям задерживали.

"Первой в полицейскую машину отвели девушку, позже прошло жесткое задержание молодого человека, который оказал сопротивление, - сообщил корреспондент. – Собравшиеся на площади выкрикивали призывы в поддержку Навального. А рядом с новогодней елкой гуляли прохожие, на ледовом катке отдыхали любители фигурного катания".

Через час после начала митинга полиция вытеснила с площади митингующих.

По данным МВД Карелии, в Петрозаводске на несанкционированный митинг вышли 135 чел, 23 были задержаны, из них 1 - несовершеннолетний. В Костомукше на несанкционированную акцию собралось 20 человек, все прошло спокойно. В Сегеже также обошлось без задержании , там Навального поддерживали три человека, а в Пряже прошел одиночный пикет.

Ранее прокуратура Карелии предупреждала, что о последствиях проведения несогласованных митингов в поддержку Навального.

В минувшую пятницу, 22 января, Петрозаводский городской суд арестовал двух юных жителей Карелии, призывавших в соцсетях выйти на митинг в поддержку Навального.

Больше фото с митинга смотрите здесь.

фото: Столица на Онего

На трассе "Фонтаны" в Петрозаводске проведут санитарную вырубку деревьев

Деревья вырубят на поляне и вдоль лыжной трассы, чтобы обезопасить посетителей, утверждают в мэрии Петрозаводска.

Представители администрации и Дирекции спорта Петрозаводска обсудили возможные планы по удалению аварийных и нависших деревьев на территории лесного стадиона.

Трассу "Фонтаны", излюбленное место петрозаводчан для прогулок и занятий спортом, а также пространство для проведения различных соревнований, сделают безопаснее для посетителей. Вчера на территории лесного стадиона состоялось выездное совещание представителей администрации и Дирекции спорта Петрозаводска. На встрече специалисты во главе с руководителем муниципального учреждения Василием Филиным и начальником управления благоустройства и экологии Анной Дудыриной обсудили возможность проведения на стартовой поляне и вдоль трассы санитарной и выборочной вырубки аварийных и поражённых деревьев.

Осенью прошлого года шквалистый ветер повалил несколько елей прямо возле главной площадки. Упавшие растения повредили трансформатор, порвали электропровода, сломали ограждения. Трасса на какое-то время осталась без освещения.

Стоимость ремонта составила 250 тысяч рублей. Годом ранее ещё одно дерево упало в стартовом городке во время лыжного марафона "Karelia Ski Fest". Чтобы избежать в дальнейшем подобных ситуаций, специалисты рассмотрели возможность удаления аварийных и нависших деревьев в местах скопления народа в период выходных и различных мероприятий. В планах Дирекции в течение двух лет ликвидировать опасные растения и провести необходимое восстановительное озеленение.

Специалисты администрации указали на необходимость согласования планов развития спортивной инфраструктуры в городском парке Фонтаны. Речь должна идти не только о сносе и восстановлении зелёных насаждений, но и о комплексном развитии территории – интеграции спортивной инфраструктуры в природную среду. Это поможет, как обезопасить посетителей трассы, так и сохранить естественную привлекательность лесного стадиона.

фото: Столица на Онего

Памятник Кирову освободили от митингующих в Петрозаводске (ФОТО)

В столице Карелии более 300 человек вышли на несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального, полиция проводит задержания.

Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего", в Петрозаводске на несанкционированный митинг в поддержку Навального вышли более 300 человек, почти столько же сотрудников полиции и Росгвардии следит за порядком.

Как только участники акции достают плакаты и портреты с Навальным, к ним подходят полицейские и просят свернуть агитационные материалы. Если митингующие не подчиняются, их задерживают.

Только что стражи порядка попросили всех участников несанкционированного митинга, освободить площадку у памятника Кирову.

"Омоновцы освобождают площадь Кирова от митингующих", - сообщил корреспондент "Столицы на Онего".

Ранее сообщалось, что призывавшего выйти на митинг студента арестовали в столице Карелии

Больше фото с митинга смотрите здесь.

фото: читатель Столицы на Онего

Сторонники Навального совершили акт вандализма в центре столицы Карелии (ФОТО)

Вандалы оставили надпись в поддержку Навального на стеле воинской славы в Петрозаводске.

В редакцию "Столицы на Онего" читатели прислали фото стелы воинской славы, установленной у площади Кирова в Петрозаводске, на которой неизвестные написали слова поддержки Алексею Навальному.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

Напомним, сегодня в столице Карелии на площади Кирова более 300 человек собрались на несанкционированный митинг в поддержку Навального.

Ранее суд арестовал двух молодых человек, устроивших незаконную агитацию в поддержку Навального в соцсети.

Автомобиль смял зрителей на ралли в Карелии (ВИДЕО)

На ралли автомобиль участника гонки вылетел с трассы на зрителей, есть пострадавшие.

Как стало известно "Столице на Онего" из источника в правоохранительных органах, в минувшую пятницу, 22 января, один из участников ралли в Лахденпохья вылетел с трассы на зрителей, которые стояли на обочине.

В результате наезда пострадавшие - 63-летний мужчина и 38-летняя женщина - госпитализированы.

Очевидец происшествия Антон Герасимов запечатлел на видео, как люди пытаются убежать от летящего на них авто.

Ранее министр транспорта Карелии распорядился перекрыть 11 участков автодорог в Лахденпохском районе из-за проведения чемпионата России по авторалли "Карелия-2021".

фото: © Александр Демьянчук/ТАСС

Еще две женщины и мужчина скончались в Карелии от коронавируса

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, общее число умерших от COVID-19 составило в республике 212 человек, сообщили в оперштабе.

Так, в Республиканской инфекционной больнице скончалась 58-летняя жительница Петрозаводска, в Медвежьегорской ЦРБ умерла 71-летняя жительница Медвежьегорска, в Кондопожской ЦРБ коронавирус унес жизнь 53-летнего жителя Кондопоги. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

На сегодняшний день общее число смертей от коронавируса достигло 212 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 269 человек. Из этого числа заболевших – 260 человек, из них 43 имеют симптомы средней тяжести, 7 – в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Всего на 23 января в Карелии коронавирусом инфицирован 34231 человек.

Выздоровели 28619 больных COVID-19, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 302 пациента.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5485,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2505,9 случая, по Северо-Западу – 4331,1.

фото: Валерий Поташов/Столица на Онего

"А я в автозаке еду неведомо куда"

В Петрозаводске на несанкционированной акции в поддержку Навального задержан писатель и путешественник Сергей Филенко.

Известный карельский блогер, писатель и путешественник Сергей Филенко оказался задержан сотрудниками правоохранительных органов на несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Петрозаводске. Напомним, эта акция проходила 23 января на площади Кирова, на нее собрались более трехсот человек.



О своем задержании Сергей Филенко успел сообщить в социальных сетях. "А я в автозаке еду неведомо куда", - написал блогер в Facebook.

После составления протокола Сергей Филенко был отпущен на свободу.

фото: Столица на Онего

Призывавшего выйти на митинг студента арестовали в столице Карелии

В Петрозаводске арестовали 21-летнего юношу, который разместил в интернете агитационную информацию в поддержку Навального.

Петрозаводский городской суд в открытом судебном заседании рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении 21-летнего уроженца Сегежи Петрова, студента, проживающего в Петрозаводске.

Суд установил, что Петров 19 января в соцсети разместил агитационную информацию с призывом организовать публичное мероприятие в поддержку Навального, не уведомив власти, чем нарушил закон о митингах и демонстрациях.

В суде студент вину признал и раскаялся, сообщил, что группа удалена.

Судья принял во внимание, что подсудимый повторно нарушил данный закон, и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки, поскольку иной вид наказания, по мнению судьи, не будет способствовать его исправлению и предупреждению нарушений.

В итоге 21-летний студент-агитатор помещен в спецприемник на одни сутки – 23 января.

По информации судебной инстанции, подсудимый может в течение 10 дней обжаловать решение.

Ранее прокуратура Карелии предупреждала, что о последствиях проведения несогласованных митингов в поддержку Навального.

фото: ГИБДД Карелии

На выезде из Петрозаводска два автомобиля столкнулись лоб в лоб

На Вытегорском шоссе столкнулись два автомобиля, водителей осматривают медики, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня, 23 января, в 11.45 на Вытегорском шоссе, в районе дома №98, за переездом, произошло лобовое столкновение двух автомобилей - Lada Largus и Renault Logan.

По информации Госавтоинспекции Карелии, водитель Lada двигался со стороны улицы Гвардейской, за переездом он не учел сложные погодные условия, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault.

В результате столкновения автомобили получили повреждения, водители были осмотрены медиками скорой помощи – лечение не назначено.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать ПДД и учитывать сложные погодные условия.

Митингующие на площади Кирова в столице Карелии напали на полицейских – произошла драка (ВИДЕО)

Участники несанкционированного митинга в поддержку Навального устроили драку с сотрудниками полиции в Петрозаводске .

Сегодня в столице Карелии на несанкционированный митинг в поддержку Навального вышли более 300 человек, почти столько же сотрудников полиции и Росгвардии следило за порядком.

Как сообщил корреспондент "Столицы на Онего" с места событий, как только участники акции доставали плакаты и портреты с Навальным, к ним подходили стражи порядка и просили свернуть агитационные материалы.

Отказывающихся подчиниться требованиям задерживали.

По данным МВД Карелии, всего на несанкционированном митинге было задержано 23 человека.

В редакцию "Столицы на Онего" прислали видео, на котором запечатлели, как участники несанкционированного митинга стали отбивать от полицейских одного из задержанных и вступили в драку. Один из митингующих ударил офицера полиции в лицо.

Остальные стали закидывать правоохранителей снегом.

Так, сообщает "Фонтанка.ру" в Петербурге один из протестующих тоже напал на сотрудника ГИБДД. Удар по лицу запечатлела видеокамера.

Ранее прокуратура Карелии предупреждала, что о последствиях проведения несогласованных митингов в поддержку Навального.

В минувшую пятницу, 22 января, Петрозаводский городской суд арестовал двух юных жителей Карелии, призывавших в соцсетях выйти на митинг в поддержку Навального.

Больше фото с митинга смотрите здесь.

фото: ГИБДД Петрозаводска

Открыли мост на улице Кирова в Петрозаводске (ФОТО)

Закрытый на ремонт с июня прошлого года мост на улице Кирова сегодня открыли.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, 23 января состоялось открытие моста на улице Кирова.

"Снова возвращено двустороннее движение по по ул. Вольной и ул. Дзержинского, - сообщили в Госавтоинспекции города. - Обращайте внимание на дорожные знаки. На ул. Кирова включены светофоры".

Ранее сообщалось, что мост откроют в ночь на 23.

Напомним, ремонт моста, начатый 14 июня 2020 года затянулся из-за недобросовестного подрядчика, которого пришлось сменить.

Из-за затягивания проведения работ Минтранс Карелии расторг контракт с компанией "ПроектКомСтрой", выполнявшей ремонт моста на улице Кирова в Петрозаводске, и заключил договор с ООО "Технострой". Согласно условиям контракта, наведение переправы должно было быть завершено в декабре прошлого года, но открытие задержалось из-за подготовки документации.

Стоимость нового железобетонного моста через Неглинку, длина которого 22,1, а ширина 19,5 метров, – 98,5 млн рублей.

фото: © pixabay.com

Суд Петрозаводска арестовал еще одного юного агитатора, призывавшего выйти на митинг в поддержку Навального

На двое суток арестовали 18-летнего жителя Карелии, разместившего в интернете агитационную информацию в поддержку Навального.

Петрозаводский городской суд в открытом судебном заседании рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении 18-летнего уроженца Кеми, проживающего на сегодняшний день в Петрозаводске.

Суд установил, что юноша с 20 по 22 января размещал в социальных сетях агитационную информацию с призывом организовать публичное мероприятие в поддержку Навального, не уведомив власти, чем нарушил закон о митингах и демонстрациях.

Рассмотрев дело об административном правонарушении, суд постановил признать 18-летнего агитатора виновным в совершении административного правонарушения и арестовал нарушителя закона на двое суток. Срок ареста считать с 23 января 11.00.

По информации судебной инстанции, подсудимый может в течение 10 дней обжаловать постановление в Верховном суде Карелии.

Ранее сообщалось, что призывавшего выйти на митинг студента арестовали в столице Карелии.

Сегодня на площади Кирова в Петрозаводске более 300 человек вышли на митинг в поддержку Навального. Полиция провела задержания участников акции, которые не подчинялись их требованиям убрать агитационные плакаты.

фото: pixabay

Я ехала рожать в слезах: зараженная коронавирусом роженица поблагодарила за заботу коллектив ковид-центра на улице Луначарского в Петрозаводске

Роженица посоветовала беременным жительницам Карелии с положительным тестом на COVID-19 ничего не бояться.

"Хотелось бы выразить огромную благодарность коллективу акушерского отделения ковид-центра на ул. Луначарского за рождение нашего чудесного сыночка в это непростое время. Спасибо всей смене 15.12.2020 за поддержку и внимание. Я ехала рожать в слезах, с положительным тестом на ковид, ведь очень непросто осознавать, что сразу после рождения мы с малышом будем разлучены на несколько дней. Но возвращалась я с ощущением безмерного счастья и благодарности. Меня встретили настоящие профессионалы своего дела, которые в нужный момент оказывали нужную помощь, провели со мной целый день, помогли мне стать мамой и поддержали своей заботой и лаской", - написала роженица, а также посоветовала девушкам, которые тоже оказались в похожей ситуации - с положительным тестом на ковид прямо перед родами, не бояться ничего и не переживать.

"В акушерском отделении на Луначарского есть все необходимое для родов, есть отличные специалисты, и к вам отнесутся с душой и помогут стать мамой", - заверила женщина.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске открылся ковид-стационар для беременных и тех, кто нуждается в операции.

фото: © shutterstock.com

Бывший зек жестоко избил и ограбил 82-летнюю жительницу Петрозаводска

Мужчина зашел в дом пожилой петрозаводчанки, избил ее, сорвал с шеи золотые цепочки и забрал деньги, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратилась 82-летняя местная жительница и рассказала, что ее ограбили в собственной квартире.

Несколько дней назад на пороге ее жилья оказался незнакомец. Он назвался сокамерником её осуждённого к лишению свободы сына. Пенсионерка дверь не открыла. Но тот на следующий день снова явился.

В этот раз пожилая петрозаводчанка все же пригласила гостя на чай. Мужчина начал разговор о деньгах, а затем нанес хозяйке несколько ударов по лицу. Он требовал отдать все личные сбережения. Горожанка объяснила, что денег у неё нет. Этим она еще больше разгневала своего обидчика. Применяя грубую силу, тот сорвал с шеи пенсионерки две золотых цепочки, открыто похитил серьги из того же благородного металла. Затем, ещё раз ударив потерпевшую, визитер обыскал квартиру и обнаружил кошелёк. В нем он обнаружил 8 тысяч рублей и банковские карты - с этим имуществом нападавший сбежал.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Петрозаводска по горячим следам задержали подозреваемого – 28-летнего неоднократно судимого за имущественные преступления жителя города #Суоярви. Покинув квартиру заявительницы, мужчина отправился тратить добытые им денежные средства: катался по городу на такси, посещал продуктовые магазины. Свою вину он признал, добровольно отдал стражам порядка оставшиеся деньги, а также похищенные банковские карты и украшения.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещён под стражу в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

фото: ГИБДД Карелии

Сразу пять человек пострадали в легковушке, столкнувшейся с грузовиком в поселке Карелии

В поселке Олонецкого района водитель устроил аварию, в которой пострадал сам и травмировал еще четырех своих пассажиров, сообщили в ГИБДД Карелии.

В поселке Видлица 23 января в 16.20, на 59 км автодороги "Олонец-Питкяранта-Леппясилта", 34-летний водитель автомашины Chevrolet Cruze не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего совершил столкновение с грузовиком MAN.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил водитель и ччетыре пассажира автомашины Chevrolet.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.

фото: читателя Столицы на Онего

Власти Петрозаводска велели жильцам ветхого фонда не закрывать кран с водой 24 часа, чтобы не замерзли трубы

В Петрозаводске продолжается круглосуточная работа по разморозке сетей водоснабжения и водоотведения, сообщили в администрации Петрозаводска.

В январе из-за морозов в Петрозаводске ежедневно фиксировалось большое количество аварий на сетях водоснабжения и водоотведения, преимущественно в деревянных многоквартирных домах. Большинство домов, где произошли аварии на сетях, находятся на обслуживании муниципального предприятия "ПетроГиц". Много заявок поступали повторно. Предприятием были задействованы все имеющиеся внутренние резервы для принятия оперативных мер по устранению заморозок. Помощь оказывают сотрудники МЧС Карелии и АО "ПКС-Тепловые сети", а также иные управляющие организации.

В ряде случаев гражданам рекомендовалось для недопущения возникновения повторных заморозок оставлять "на протечку воду". Однако фиксировались неоднократные заморозки на таких адресах как ул. Луначарского, д. 49, ул. Луначарского, д.21б, ул. Ленинградская, д.6, ул. Кутузова, 54, ул. Ригачина, д. 24/1, ул. Ведлозерская, д.22, ул. Фрунзе 12а, Варламова, 70, поскольку жителями данных домов не были учтены рекомендованные мероприятия. В ряде домов (ул. Радищева, д.4, ул. Калинина, д.55) граждане отказывали в предоставлении доступа предприятию в жилое помещение для проведения необходимых работ из-за чего испытывали неудобства их соседи, а также увеличивался риск возникновения аварийных ситуаций по разрыву труб после отогрева.

На сегодняшний день в работе у МУП "ПетроГиц" находится порядка 40 стояков холодного водоснабжения в многоквартирных домах, по которым мероприятия будут завершены в ближайшее время. В мэрии отмечают, что полностью отключенных домов нет. Ситуация находится на постоянном контроле администрации.

Информацию о необходимости подвоза воды, заморозках и иных проблемах можно сообщить по круглосуточному телефону Единой дежурно-диспетчерской службы – 051.

фото: Столица на Онего

В центре Петрозаводска обнаружена подозрительная сумка – работает полиция

На площади Гагарина у магазина обнаружена подозрительная сумка, в целях безопасности правоохранители перекрыли территорию.

Как сообщил корреспондент "Столицы на Онего" с места происшествия, сегодня около 17.30 у магазина одежды на площади Гагарина, 38 была обнаружена подозрительная сумка.

Сотрудники магазина обратили внимание, что сумка лежит у входа более часа, и сообщили об этом в полицию.

На место вызова приехала вневедомственная охрана и сотрудники патрульно-постовой службы УМВД Карелии. Стражи порядка оцепили территорию.

Проводится проверка.

фото: Столица на Онего

Журналиста "МК в Карелии" случайно задержали на несанкционированном митинге и сломали камеру

В Петрозаводске на несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального во время съемки мероприятия был задержан корреспондент "МК в Карелии" Денис Погребной.

Сегодня в столице Карелии на несанкционированный митинг в поддержку Навального вышли более 300 человек, почти столько же сотрудников полиции и Росгвардии следило за порядком.

Как сообщил корреспондент "Столицы на Онего" с места событий, как только участники акции доставали плакаты и портреты с Навальным, к ним подходили стражи плорядка и просили свернуть агитационные материалы.

Отказывающихся подчиниться требованиям полицейских задерживали.

В числе задержанных неожиданно оказался и журналист интернет-издания "МК в Карелии" Денис Погребной.

"Меня задержали случайно, - сказал Денис. – Когда сотрудники полиции стали оттеснять митингующих с площади, я занял позицию для съемки у пешеходного перехода, и в результате оказался на пути у стражей порядка. При задержании они выбили телефон и экшн-камеру у меня из рук. Потом телефон подняли и отдали мне, а вот у камеры сломался штатив, сама техника не повреждена. Уже в автозаке я сказал, что являюсь журналистом, и показал удостоверение, но меня все равно отвезли на Курган в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств. Где-то через полчаса меня отпустили".

По данным МВД Карелии, в Петрозаводске на несанкционированный митинг вышли 135 чел, 23 были задержаны, из них 1 - несовершеннолетний. В Костомукше на несанкционированную акцию собралось 20 человек, все прошло спокойно. В Сегеже также обошлось без задержании , там Навального поддерживали три человека, а в Пряже прошел одиночный пикет.

Ранее прокуратура Карелии предупреждала, что о последствиях проведения несогласованных митингов в поддержку Навального.

В минувшую пятницу, 22 января, Петрозаводский городской суд арестовал двух юных жителей Карелии, призывавших в соцсетях выйти на митинг в поддержку Навального.

Больше фото с митинга смотрите здесь.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

На только что отремонтированном мосту в Петрозаводске сломали ограждение (ФОТО)

На мосту на улице Кирова часть ограждения сломана и помята.

Как сообщил фотокорреспондент "Столицы на Онего" Николай Смирнов, сегодня в Петрозаводске после долгого ремонта открыли мост на улице Кирова.

"Подготовка к открытию шла долго, снега на мосту было много, поэтому уборочной технике пришлось хорошо поработать, - заметил фотокорреспондент. – Но, видимо, во время чистки моста трактор задел металлический отбойник, который установлен между проезжей частью и пешеходной зоной, и частично повредил его. В результате одна часть отбойника сильно помята, а вторая оторвана".

Напомним, ремонт моста, начатый 14 июня 2020 года затянулся из-за недобросовестного подрядчика, которого пришлось сменить.

Из-за затягивания проведения работ Минтранс Карелии расторг контракт с компанией "ПроектКомСтрой", выполнявшей ремонт моста на улице Кирова в Петрозаводске, и заключил договор с ООО "Технострой". Согласно условиям контракта, наведение переправы должно было быть завершено в декабре прошлого года, но открытие задержалось из-за подготовки документации.

Стоимость нового железобетонного моста через Неглинку, длина которого 22,1, а ширина 19,5 метров, – 98,5 млн рублей.

фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

На сегодняшний день в Карелии госпитализированы 679 человек, больных коронавирусом

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 10 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 23 января, в стационарах находятся 679 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 553 - в состоянии средней тяжести, 116 тяжелобольных и 10 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ. Сутками ранее на ИВЛ находились 11 человек.

В ковид-центрах Карелии осталось 25,8% свободных коек для лечения больных коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умерли три человека и 269 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 34231 человек. Выздоровели – 28617. Умерли 212 пациентов.

фото: ГИБДД Карелии

Трехлетний ребенок пострадал в ДТП в Карелии

В Медвежьегорске женщина на иномарке нарушила ПДД и устроила аварию с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую пятницу, 22 января, в 17.55 в Медвежьегорске, на 632 км. автодороги А-119 "Вологда – Медвежьегорск", 45-летний водитель, управляя автомобилем Honda CR-V, при повороте налево на регулируемом перекрёстке не уступила дорогу автомобилю Great Wal, двигавшемуся во встречном направлении прямо, в результате чего произошло столкновение.

В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получила женщина-водитель автомобиля Хонда CR-V и два пассажира автомобиля Great Wall, в числе пострадавших 3-летний ребенок.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Эксклюзивное интервью Белуги: "Сегодня ни у кого нет гарантий от такого преследования"

Леонид Белуга рассказал, что собирается строить третью очередь "Лотос Плазы" и жилой район в Университетском городке, несмотря на коронавирус, кризис в экономике, а также репутационные потери.

Мы смогли задать бизнесмену самые острые вопросы: откуда он будет брать деньги на свои амбициозные проекты, есть ли у него проблемы с банками, и пойдет ли он на выборы, чтобы влиять на политическую ситуацию в Карелии. Ответы печатаем без купюр.

- Как эпизод с вашим задержанием в ноябре прошлого года сказался на бизнесе?

- После публикаций о задержании банки остановили все наши возобновляемые кредитные линии, и на новый год на оборотные средства нам уже не дали кредитов. Нам нужны были деньги, чтобы подготовиться к летнему сезону, без них мы не сможем. Договора уже были подписаны, но в одностороннем порядке банки сказали, что не выдадут эти средства.

Кроме этого, по двум проектам нам нужны были банковские гарантии на 200 млн рублей, но службы безопасности сказали, что не рекомендуют, поэтому банки нам их не выдали. Кредитные ресурсы в целом остановили. По действующим кредитам нам написали, что в одностороннем порядке могут отозвать из-за возникшей непонятной ситуации.

- Вы считаете задержание необоснованным?

Что на этот вопрос ответил Леонид Белуга, читайте здесь.

фото: паблик пожарно-спасательного подразделения Костомукши

На севере Карелии сгорел гараж с самодельной печкой (ФОТО)

В Костомукше пожарные ликливидоровали огонь в частном гараже.

Как сообщается в паблике пожарно-спасательного подразделения Костомукши, 22 января в 9.49 загорелся частный гараж в гаражном кооперативе "Горняк" на Приграничном шоссе. В 10.05 возгорание ликвидировано.

В результате помещение гаражного бокса сильно повреждено.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

За сутки 24 ребенка в Карелии заразились коронавирусом

О ситуации с детской заболеваемостью коронавирусом рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 22 января по статистике в Карелии было 33962 инфицированных коронавирусом, из общего числа 3197 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 23 января, – уже 34231 ковидный больной, из них 3221 – это дети, то есть за сутки в Карелии 24 ребенка заразились коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умерли три человека и 269 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 34231 человек. Выздоровели – 28617. Умерли 212 пациентов.

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фото: Pixabay

В России за сутки выздоровели от коронавируса больше человек, чем заразились

О ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России рассказали в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлен 20 921 случай COVID-19 в 85 регионах. Всего в Россиийской Федерации зарегистрировано 3 698 273 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Выздоровели 3 109 315 пациентов, за сутки выписаны по выздоровлению 27 779 человек.

Летальных случаев за все время: 68 971. За последние сутки подтверждено 559 летальных исходов с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день, 23 января, проведено свыше 98,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за минувшие сутки проведено 436 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 23 января остаются 643 128 человек.

фото: © pixabay.com

"Не вернешь деньги – с тобой случится страшное": как коллекторы запугали жительницу Карелии

В Карелии коллекторы устроили телефонный террор сотрудникам муниципального учреждения, работница которого не вернула вовремя кредит, а саму должницу запугали угрозами.

В редакцию обратились сотрудники муниципального учреждения, которые сообщили, что коллекторы устроили им телефонный террор, пытаясь выбить долг с их коллеги.

Сама должница, 21-летняя девушка, плача от страха и безысходности, рассказала, как коллекторы запугивали ее, требуя вернуть взятые 5 тысяч рублей.

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фото: © ТАСС/ Валерий Шарифулин

За сутки в Карелии госпитализированы 33 человека с внебольничной пневмонией

Летальных исходов за последние 24 часа от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4335 пациентов, 110 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки 33 больных пневмонией госпитализированы, смертей пациентов с пневмонией не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Отсутствие маски стало для жительницы Карелии роковым

В Кондопоге росгвардейцы задержали нарушительницу в магазине, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Вечером 21 января в одном из охраняемых торговых заведений Кондопоги была нажата тревожная кнопка. Прибывшей на место группе задержания работники магазина указали на женщину, которая в прошлое воскресенье совершила хищение продуктов питания. Выяснилось это после ее ухода при просмотре материалов видеонаблюдения.

С какой целью гражданка вновь пришла в магазин, где ей ранее удалось пронести товар мимо кассы, неизвестно, поскольку в торговый зал войти она не смогла – на ней не было маски. Именно этим она и обратила на себя внимание.

Задержанной грозит административная ответственность по двум статьям КоАП РФ.