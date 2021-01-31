Самое важное за сегодня

фото: Валерий Поташов / Столица на Онего

Участники несанкционированной акции в поддержку Навального двинулись колонной по центру Петрозаводска

Собравшиеся на несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального направились колонной по проспекту Ленина.

Протестующие покинули территорию фонтана "Молекула" напротив Петрозаводского университета и направились вниз по проспекту Ленина. Об этом сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий.

В этом же направлении двинулся весь состав правоохранительных органов.

К зданию правительства на проспекте Ленина в этой связи подогнали сотрудников правоохранительных органов, а также автобусы и автозаки силовиков. Однако митингующие прошли мимо и направились дальше.

Колонну участников несанкционированной акции сопровождают наряды полиции и служебная техника силовых органов.

фото: Видео: Николай Смирнов / скриншот видео

"Никто сюда вас не приглашал": как полиция просила разойтись участников несанкционированной акции протеста в Петрозаводске (ВИДЕО)

В Петрозаводске подошла к концу несанкционированная акция протеста в поддержку Алексея Навального.

Несанкционированное мероприятие, начавшееся напротив Петрозаводского университета, превратилось в шествие по городу, которое в настоящий момент фактически подошло к концу. Об этом сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий.

В начале несанкционированной акции сотрудник полиции пригрозил крупным штрафом, обязательными работами или арестом на 15 суток горожанам, собравшимся у фонтана "Молекула" в центре Петрозаводска. Он заявил о своих требованиях в громкоговоритель.

"За что?", - спросили силовика участники несанкционированной акции.

Он пояснил, что мероприятие не было согласовано органами местного самоуправления.

"Требую мероприятие прекратить", - заявил сотрудник органов.

После этого бойцы силовых структур прижали митингующих к стене расположенного рядом магазина.

Затем собравшиеся двинулись вниз по проспекту Ленина в сопровождении работников правоохранительных органов. После чего колонна курсировала по городу. Люди двигались в сопровождении автозаков и автобусов с Росгвардией. На данный момент небольшие группы участников разошлись по городу.

В полиции не предоставили "Столице на Онего" информацию о задержаниях.

фото: Валерий Поташов / Столица на Онего

Омоновцы оцепили протестующих в центре Петрозаводска

Сотрудники правоохранительных органов заблокировали движение граждан, собравшихся на несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального.

Представители силовых органов, облаченные в защитную форму, оцепили протестующих. После этого собравшиеся двинулись вниз по проспекту Ленина, скандируя лозунги. Об этом сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий.

Силовики, в свою очередь, начали контролировать движение колонны. В итоге омоновцы прижали собравшихся к стене одного из магазинов на проспекте Ленина, собрав их в плотное кольцо.

Сотрудники правоохранительных органов предупредили людей, что акция несанкционирована. К протестующим силовики подогнали несколько автозаков, заявили о готовности к задержаниям.

Затем омоновцы начали выпускать людей из оцепления небольшими группами. Часть горожан вернулась к фонтану "Молекула", некоторые из них ушли. Силовики вернулись в служебный транспорт.



Ранее сообщалось, что силы полиции и Росгвардии стянуты в центр Петрозаводска из-за несанкционированной акции в поддержку Навального.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Как в Петрозаводске прошла несанкционированная акция в поддержку Навального (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В воскресенье сторонники Алексея Навального провели несанкционированную акцию протеста в центре столицы Карелии.

31 января днем митингующие собрались на площадке у фонтана "Молекула" напротив Петрозаводского университета.

Сотрудники правоохранительных органов предупредили участников акции о том, что она несанкционирована. Затем силовики замкнули кольцо вокруг протестующих, прижав их к стене одного из зданий.

В то же время сотрудники силовых структур не стали задерживать собравшихся горожан, отпустив их из оцепления.

После этого участники акции провели прогулку по центральным улицам карельской столицы.

В полиции не предоставили "Столице на Онего" информацию о задержаниях.

фото: Валерий Поташов / Столица на Онего

Полицейские просят соблюдать масочный режим на несанкционированной акции в Петрозаводске

Сотрудники полиции требуют от горожан, собравшихся на несанкционированную акцию протеста в поддержку Алексея Навального, надевать маски и покинуть остановочную площадку.

Несанкционированная протестная акция проходит напротив Петрозаводского университета, рядом с фонтаном "Молекула".

По данным на 12.20, на месте находятся около ста участников, сообщает корреспондент "Столицы на Онего".

Часть собравшихся переместилась на территорию остановки общественного транспорта. После этого представитель полиции потребовал от участников надеть медицинские маски, а также уйти с остановки.

"Освободите остановочный комплекс для людей", - заявил полицейский.

Кроме того, сотрудники ДПС остановили автомобилиста, который, проезжая мимо собравшихся, подал звуковой сигнал. В ответ митингующие начали аплодировать, а сотрудники ДПС, в свою очередь, остановили автомобилиста для выяснения обстоятельств.

Ранее сообщалось, что силы полиции и Росгвардии стянуты в центр Петрозаводска из-за несанкционированной акции в поддержку Навального.

фото: Столица на Онего

Преследовавшие нарушителя сотрудники ДПС попали в аварию в центре Петрозаводска (ФОТО)

Авария с участием служебной машины ДПС произошла в центре столицы Карелии.

Авария произошла 31 января, в воскресенье, в 11-28 на перекрестке улиц Максима Горького и Красноармейской.

Наряд ДПС на автомобиле "Škoda" двигался в сторону улицы Гоголя. Как сообщили "Столице на Онего" в ГИБДД, сотрудники преследовали нарушителя. Они ехали с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом.

Водитель минивэна совершал левый поворот на зеленый сигнал светофора. После этого машина ДПС и минивэн столкнулись.

В аварии нет пострадавших. Машины повреждены. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что силы полиции и Росгвардии стянуты в центр Петрозаводска из-за несанкционированной акции в поддержку Навального.

фото: Валерий Поташов / Столица на Онего

Силы полиции и Росгвардии стянуты в центр Петрозаводска из-за несанкционированной акции в поддержку Навального (ФОТО)

Сотрудники правоохранительных органов оцепили квартал в центральной части Петрозаводска, где ожидается проведение несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального.

Сотрудники полиции заняли дворы в окрестностях проспекта Ленина в Петрозаводске. В том же районе находится "КамАЗ" с бойцами СОБР и автобус с росгвардейцами. Об этом сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий.



На территории проведения несанкционированной акции протеста находится значительное число экипажей полицейских на автомобилях "УАЗ". В частности, они располагаются около Петрозаводского университета, там же находится автобус ППС. Рядом со спортивным магазином также стоит "КамАЗ", принадлежащий правоохранительным органам; поблизости находятся полицейские. Вокруг много сотрудников ДПС.

По информации корреспондента "Столицы на Онего", предоставленной в 11.50, представителей полиции было больше, нежели протестующих.

фото: МВД по Республике Карелия / ВК / скриншот видео

Подозреваемый в серии магазинных краж объявлен в розыск в Петрозаводске (ВИДЕО)

Карельская полиция просит помощи горожан в процессе розыска человека, которого подозревают в магазинных кражах.

Сотрудники петрозаводской полиции устанавливают личность и местонахождение человека, котрого подозревают в ряде краж товаров из магазинов города.

МВД разместило в соцсети видео, на котором запечатлен персонаж, попавший в розыск.

"Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, полиция просит сообщать по телефону: +7-911-406-52-01. Конфиденциальность гарантируется", - сообщает полиция.

фото: © REUTERS / Andrew Kelly

В Карелии трое человек скончались от COVID-19 за сутки

Оперштаб карельского правительства сообщил информацию о новых жертвах пандемии.

В Карелии подтверждены еще три смерти от коронавирусной инфекции, сообщают в оперативном штабе.

В Республиканской инфекционной больнице скончались житель деревни Вилга 1959 года рождения и житель поселка Марциальные воды 1942 года рождения, в больнице скорой медицинской помощи скончалась жительница Петрозаводска 1936 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

По официальным данным, число граждан, скончавшихся от коронавируса с начала пандемии в Карелии, достигло 230 человек.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен в Карелии у 235 человек за сутки.

фото: Наталья Захарчук / Столица на Онего

Зачем аэропорту в Петрозаводске понадобились миллионы литров питьевой воды

Как бюджетное учреждение Карелии заказало миллионы литров питьевой воды, отказалось от их покупки, а ему за это ничего не было.

В Карелии еще не успели забыть о беспрецедентном аукционе, который устроило в конце сентября республиканское бюджетное учреждение "Аэропорт "Петрозаводск". Организация, финансируемая из дефицитной карельской казны, решила заказать для своих нужд более 5 миллионов литров питьевой воды за 4 миллиона рублей. Причем, по условиям торгов, это "озеро" необходимо было поставить в аэропорт до конца прошлого года, т.е. фактически в течение трех месяцев. Нетрудно посчитать, что объем суточной поставки питьевой воды бюджетному учреждению должен был составить более 50 тысяч литров.

Аукционом заинтересовались два индивидуальных предпринимателя – Арина Маркова и Владимир Шабунин, и в итоге победителем торгов была признана госпожа Маркова из Петрозаводска, которая предложила исполнить контракт за 2,2 миллиона. Но то, что происходило дальше, оказалось не менее любопытным, чем сама закупка.

Подробности читайте далее.

фото: скриншот видео проповеди

"Иностранные разведки сквозь них проступают": священник из Петрозаводска назвал организаторов акций протеста врагами России (ВИДЕО)

Православный священник Константин Савандер выступил с критикой организаторов протестных акций, назвав их врагами России.

Константин Савандер заявил на проповеди, что уличные акции "печально заканчиваются", хотя с несправедливостью следует бороться. Видео проповеди опубликовано на странице священника в соцсети.

"Конечно, да, мы печалимся по поводу того, что есть несправедливость в мире. И мы должны, конечно, сопротивляться и бороться. Но на данный момент все эти уличные акции очень печально заканчиваются. Потому что мало того, что этих людей, которые ведут бороться с несправедливостью, воспринимает плохо общество. Дак еще и не добиваются они ничего своего, к сожалению. И все это одной бедой заканчивается", - заявил Савандер.

Православный священник пояснил, что нужно избрать другую форму для противостояния несправедливости, а организаторов акций протеста он назвал врагами России.

"То, что сейчас, - вызывают всех на митинги. Это вызывают враги России, к сожалению. Как бы они ни рядились в хорошие одежды, как бы ни говорили добрых слов, но, тем не менее, видишь прекрасно, что иностранные разведки сквозь них проступают. Хотя среди них очень много людей искренних, которые искренне хотят чего-то светлого, доброго, но они бывают, к сожалению, в заблуждении... Вот не знаешь, что делать даже. С одной стороны, и бороться с несправедливостью надо. А с другой стороны, и туда не пойдешь. Потому что кроме сплошного греха и беды, ничего не получится", - заявил Константин Савандер.

Он предложил собравшимся усилить молитву, чтобы Господь показал, что нужно в данной ситуации делать.

Напомним, сегодня в Петрозаводске состоялась очередная несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В Петрозаводске предприниматели возмущены желанием чиновников вмешаться в рекламный бизнес

Предприниматели опасаются многократного роста платы за размещение рекламных конструкций.

Не успел в Петрозаводске угаснуть конфликт между городскими властями и местными предпринимателями, вызванный ужесточением требований к вывескам на фасадах зданий, как мэрия карельской столицы собралась повысить плату за размещение рекламных конструкций. Эти планы подтвердил 26 января заместитель мэра города Евгений Перов на заседании рабочей группы из числа муниципальных чиновников и депутатов, где обсуждались предложения по изменению Порядка установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Петрозаводского городского округа.

"В ходе опыта расторговки аукционов на право заключения договоров на установку рекламных конструкций мы увидели тот факт, что итоговая цена за места для рекламных конструкций многократно возрастала от начальной цены, которая была установлена существующей методикой. Напомню, что мы расторговали порядка половины всех мест, которые внесены в городскую схему, это около двухсот штук. В текущем году мы планируем расторговать еще около ста мест, и мы представили на рассмотрение рабочей группы наши предложения, касающиеся поднятия начальной цены контракта на право заключения договоров, в связи с тем, что практика и рынок показали, что эти места стоят гораздо дороже", – заявил господин Перов.

Подробности читайте далее.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Коронавирус обнаружен в Карелии у 235 человек за сутки

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с COVID-19 сообщил о новых 235 заболевших коронавирусом.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 235 человек. Из этого числа заболевших – 226 человек, из них 31 имеют симптомы средней тяжести, 3 – в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции.

Выздоровели еще 266 человек, сообщают в оперштабе.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Коронавирус обнаружен у более чем 18 тысяч россиян за день

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 31 января.

За последние сутки в России подтверждены 18 359 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.

За день от COVID-19 в России умерли 485 человек. С начала пандемии умерло 73 182 человека.

За прошедшие сутки выписано 20 040 выздоровевших. С начала пандемии выздоровели 3 300 004 человек в России.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 850 439 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен в Карелии у 235 человек за сутки. Трое человек скончались от COVID-19 за день.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МИШУСТИН В КАРЕЛИИ, ВОЗВРАЩЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ЗА ПАРТЫ И ОТКРЫТИЕ МОСТА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Три федеральных министра приезжают в Карелию вместе с премьером Мишустиным

Вместе с премьером Михаилом Мишустиным в Петрозаводске сегодня будут работать министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Прибыл премьер-министр без маски и перчаток, его не пугала пандемия коронавируса, так как сам он уже переболел опасным вирусом.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин возмутился состоянием помещений в больнице скорой медицинской помощи в Петрозаводске, назвав БСМП "обшарпанным зданием, прости Господи".

Премьер-министр также на встрече с бизнесменами Карелии вспомнил студенческие годы и поход по Карелии.

Мишустин в Карелии пообещал помочь в развитии Соломенского лесозавода и "Амкодор-Онего".

Школьники и студенты Карелии возвращаются на учебные места

Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал главные изменения по ограничениям, которые были введены из-за коронавируса.

После открытия моста в Петрозаводске на нескольких улицах изменилось движение (ФОТО)

После открытия автомобильного моста на улице Кирова в Петрозаводске на прилегающих улицах изменилась схема движения транспорта.

Актуально в пандемию

Парфенчиков разрешил пенсионерам Карелии посещать кафе, спортзалы и бассейны в пандемию

Глава Карелии Артур Парфенчиков частично смягчил ограничения по противодействию коронавирусу, которые распространялись на пенсионеров старше 65 лет. Магазины остаются под запретом после 13.00.

Для театров в Карелии снимут ограничения по рассадке зрителей

Глава Карелии Артур Парфенчиков снимет ряд ограничительных мер, введенных ранее из-за пандемии коронавируса.

Во время пандемии Парфенчиков разрешил заведениям общепита работать до полуночи – ограничения смягчены

Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал главные изменения по ограничениям, которые были введены из-за коронавируса.

Ковид-центр Карелии заказал на полгода 390 перевозок трупов

Госпиталь для ветеранов войн, переоборудованный во время пандемии в ковид-центр, выступил заказчиком услуги по перевозке тел умерших от коронавируса.

Закон суров

Бизнесмена, давшего взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Матвееву, отправили в колонию на 3 года

Руководителя строительной компании Александра Ивина, который дал взятку в размере 1,9 млн рублей заместителю председателя Петросовета Валерию Матвееву, приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 12 млн рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

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МВД по Карелии проводит проверку по делу о стрельбе из травматического оружия на парковке на Кукковке.

Вымогателей, устроивших перестрелку в столице Карелии, взяли под стражу.

Названы обвиняемые по делу о гибели рабочего из Карелии при сносе СКК в Санкт-Петербурге

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На карте Петрозаводска появились новые улицы и скверы, сообщили в администрации Петрозаводска.

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Приемная кампания в первые классы школ столицы Карелии начнется 1 апреля по новым правилам.

Погода в Петрозаводске сегодня, 31 января



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой снег, -6 …-5 2 м/с В 732 мм.рт.ст. 92% день Небольшой снег, -5 …-4 2 м/с ЮВ 732 мм.рт.ст. 89% вечер Небольшой снег, -7 …-5 2 м/с ЮВ 733 мм.рт.ст. 93% ночь Небольшой снег, -7 1 м/с З 733 мм.рт.ст. 92%

фото: © ИТАР-ТАСС/Ростислав Кошелев

Полицейские нашли потерявшегося мужчину в камуфляжных брюках и меховой шапке

Представители МВД сообщили, что им удалось найти мужчину, который ранее исчез и был объявлен в розыск.

"Объявленный ранее в розыск отделом полиции 3 УМВД России по Петрозаводску гражданин 1979 года рождения (уроженец Пудожа) найден. Криминальной составляющей в его исчезновении нет", - говорится в заявлении полиции.

Ранее сообщалось, что сотрудники петрозаводской полиции разыскивали без вести пропавшего Николая С. 1979 года рождения. Было заявлено, что он уроженец Пудожа, проживающий в Петрозаводске. Говорилось, что мужчина был одет в камуфляжные брюки, черную куртку, шерстяной свитер. Имел меховую шапку, был обут в черные зимние кроссовки.

фото: © Игорь Онучин/ТАСС

Число тестов на COVID-19 за сутки сократилось почти на тысячу

За минувшие сутки произошло значительное сокращение объемов выполнения тестов на выявление коронавирусной инфекции у граждан.

По данным на воскресенье, 31 января, в Карелии выполнено 947 исследований на коронавирусную инфекцию за сутки.

Согласно статистике от 30 января, тогда было сделано 1917 тестов на COVID.

Информация об этом содержится в таблице, размещенной на странице главы карельского Минздрава Михаила Охлопкова в соцсети.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен в Карелии у 235 человек за сутки. Трое человек скончались от COVID-19 за день.

фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Медики рассказали, как определить COVID-19 по внешнему виду языка

Ученые предупредили об опасности появления шишек на языке при заражении коронавирусом.

Исследование опубликовано в The British Journal of Dermatology, передает РИА Новости.

Эксперты заявили, что около 25% заболевших COVID-19 жалуются на проблемы, связанные с полостью рта. Вместе с тем в последнее время все большее число пациентов замечают появление шишек на языке, которые также сопровождаются локальными воспалениями и припухлостью.

Ученые объясняют появление этого симптома наличием ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) — рецептора, реагирующего на вирусы в человеческом организме. Большое количество таких рецепторов находятся на языке, что и объясняет воспаления в ротовой полости.

Кроме того, в ходе исследования удалось определить другие частые симптомы коронавируса, а именно: потеря вкуса, которая может сохранятся даже после отрицательно теста на COVID-19; бруксизм — непроизвольное скрежетание зубами, что может также привести к трещинам и сколам на них; кровотечения; сухость во рту из-за поражения вирусом слюнных желез.

Ранее невролог, нейрофизиолог Александр Будик рассказал, как вернуть обоняние и вкус после COVID-19. Он советует несколько раз в день по 20 секунд пытаться определить различные запахи. Это должны быть сильные ароматы типа гвоздики, чеснока, кардамона, корицы, которые заставят нужные органы активно работать. Параллельно будут восстанавливаться и вкусовые ощущения.

фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив

Пьяный водитель протаранил тягач в Карелии

Госавтоинспекция Карелии сообщила про очередное ДТП с участием нетрезвого водителя.

Авария произошла в субботу, 30 января, в Пряжинском районе в 22 часа 15 минут.

Как сообщает ГИБДД, на 461 км. 800 м. автодороги "Сортавала" 37- летний водитель автомобиля "Nissan X-Trail", находящийся в состоянии алкогольного опьянения, не учел дистанцию с впереди идущим большегрузным автомобилем "Volvo FM TRUCK" и совершил с ним столкновение.

В ДТП были травмированы водитель "Nissan" и его 20-летняя пассажирка. Им оказана медицинская помощь.

"По факту ДТП проводится проверка. Нетрезвый водитель отстранен от управления автомобилем. В соответствии с законом его ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем до 2 лет", - сообщили в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что легковушка превратилась в автохлам после ДТП с грузовиком на трассе в Карелии.

фото: © "Столица на Онего"

Внебольничная пневмония стала причиной госпитализации 38 человек в Карелии

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил о новых случаях госпитализации пациентов с внебольничной пневмонией.

38 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщили в оперштабе.

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализирован 4581 пациент, 112 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен в Карелии у 235 человек за сутки. Трое человек скончались от COVID-19 за день.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии инспекторы поймали пьяного водителя "Нивы"

В Олонецком районе молодой водитель сел за руль в нетрезвом виде и был пойман.

30 января, в 5 утра, в деревне Путилица Олонецкого района автоинспекторы остановили 20-летнего пьяного водителя автомобиля "Нива". Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

Водитель отстранен от управления, автомобиль перемещен на стоянку.

Нарушителя ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок до 2 лет. Решение примет суд, пояснили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель протаранил тягач в Карелии.

фото: МЧС по Республике Карелия / ВК

Инспекторы ГИМС призывают горожан не выезжать на лёд опасной реки в Карелии

Инспекторы рекомендуют воздержаться от пересечения устья реки Нижний Выг на снегоходах и мототехнике на пневмоходу.

26 января государственные инспекторы Беломорского инспекторского отделения Центра ГИМС провели патрулирование на реке Нижний Выг, Сорокская губа Белого моря.

"Средняя толщина льда на Белом море, Сорокской губы находится в пределах 30-35 см. Река Нижний Выг в черте города Беломорска - забереги, в устье - от 10 до 15см.", - сообщают в МЧС по Карелии.

Основной задачей рейда было пресечение несанкционированного выезда транспорта на лёд водоемов. Во время дежурства выезда на лёд не выявлено, а с рыбаками была проведена беседа о безопасном поведении на водных объектах зимой. В магазинах были расклеены памятки и листовки.

"Будьте внимательны и осторожны при выходе на водоемы", - сообщают в МЧС.

Ранее в МЧС советовали не держать дома елки до весны.

фото: Управление Росгвардии по Республике Карелия / ВК

Жители Карелии добровольно сдали стволы росгвардейцам

Как сообщают в Росгвардии, жители Карелии добровольно сдали 29 единиц оружия.

В период с 22 по 28 января сотрудники Росгвардии провели 74 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Из оборота изъяли семь единиц оружия. Граждане добровольно сдали 29 единиц оружия и 23 патрона, сообщили в Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в Карелии росгвардейцы помешали пьяному мужчине продолжить банкет.

фото: © Столица на Онего

Дороги Петрозаводска в первый день февраля будут скользкими

О погоде в понедельник, первого февраля, рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

В понедельник, первого февраля, в Петрозаводске ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Небольшой снег.

Ветер юго-западный умеренный. На дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью: -9, -11°С. Днем: -5, -7°С. Атмосферное давление будет расти.

фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Эксперт назвал самый выгодный способ вложить 100 тысяч рублей

Специалист рассказал, как лучше всего распорядиться деньгами в сумме ста тысяч рублей.

Сто тысяч рублей в нынешних реалиях — неплохая сумма для создания инвестиционного портфеля. Доступность и многообразие инструментов, а также тарифы брокеров позволяют начать инвестировать практически с любой суммы, рассказала агентству "Прайм" финансовый советник Анна Харченко.

Важно понимать, что выбор бумаг в портфель зависит от многих факторов: на какой срок инвестор готов размещать деньги, какую доходность хочет получить, как относится к риску, общее финансовое положение и источники дохода.

"Именно поэтому у двух инвесторов на одну и ту же сумму могут быть совершенно разные портфели. Это стоит учитывать и знать свой риск-профиль", — советует эксперт.

Если ваш срок ограничен, или вы не готовы к существенным рискам, то выбирайте альтернативу вкладу — ОФЗ. Это государственные облигации России. Большим преимуществом облигаций в отличие от вклада является то, что продать их можно в любой момент, при этом проценты вы не потеряете.

Если такой уровень доходности вам кажется невысоким, особенно учитывая новые налоги с 2021 года, то стоит присмотреться к корпоративным облигациям. Однако стоит помнить, что вместе с доходностью всегда растёт и риск.

Харченко рекомендует обратить внимание и на акции российских компаний. "Практически всегда является хорошей идеей для покупки Сбербанк, но не стоит тратить всю сумму на одного эмитента, всегда лучше создавать портфель", — уточняет она.

Можно присмотреться к представителям нефтегазового и металлургического секторов, золотодобытчики тоже смотрятся вполне привлекательно.

"Акции дадут прекрасную возможность заработать на курсовой стоимости, а также получить дивиденды. Наш рынок — один из самых щедрых в мире на выплаты процентов от прибыли инвесторам", — считает эксперт.

Если не хотите глубоко погружаться в изучение каждого эмитента в портфель, то можно выбирать биржевые фонды на интересующие рынки. “Вариантов всегда много, на любой вкус и цвет, но прежде, чем инвестировать, стоит изучить принципы работы инструментов на рынке ценных бумаг. Это важно, чтобы вы зарабатывали, а не теряли деньги", — резюмирует Харченко.