Самые читаемые новости за 23 февраля

фото: Столица на Онего

Уже через два дня +3: Тепло резко сменит морозы в Карелии

Синоптики сообщили о резком потеплении в Карелии.

В паблике "Погода Петрозаводска и Карелии", сообщается, что холодные антициклоны, которые долгое время держали в Карелии аномально холодную погоду, отходят в сторону, уступая место влажному и теплому воздуху с Северной Атлантики.

"Уже с 23 февраля начнется стремительное повышение температуры воздуха. В День Защитника Отечества в дневные часы температурный фон по Карелии составит -14...-19 градусов, на востоке до -22. А в среду, 24 февраля, станет еще теплее, воздух днем прогреется до -7...-12 градусов, на востоке до -15. И уже в четверг, 25 февраля, в большинстве районов республики температура воздуха перейдет в плюсовые значения. Воздух днем прогреется до -2...+3 градусов, пройдет мокрый снег, местами дождь".

Что нас ожидает далее, пока синоптики сказать затрудняются.

фото: Столица на Онего

Мороз не остановил: в Петрозаводске прошла встреча жителей с депутатом Заксобрания от КПРФ Евгением Ульяновым (ФОТО)

На центральной площади Петрозаводска собравшиеся на встречу с депутатом Заксобрания Карелии от КПРФ Евгением Ульяновым жители высказали все, что думают о действующей власти.

В Петрозаводске на площади Ленина сегодня прошла анонсированная ранее встреча лидера КПРФ в Карелии, депутата Заксобрания Евгения Ульянова с избирателями.

Представители МВД предупредили депутата Евгения Ульянова и его уполномоченного Сергея Андруневича о возможных нарушениях закона на встрече, попросили их не допускать, однако препятствовать диалогу не стали.

В результате собравшиеся смогли рассказать о проблемах, которые их волнуют, и высказать свое отношение к ситуации в городе, республике и стране.

Напомним, что на встречу Евгений Ульянов приглашал главу Карелии Артура Парфенчикова, председателя Заксобрания Элиссана Шандаловича и мэра Петрозаводска Ирину Мирошник, однако представители власти не посчитали нужным выйти к людям.

Единственным публичным человеком, который не побоялся прийти и выступить, стал лидер профсоюзов Карелии Илья Косенков.

Выступивший перед собравшимися Евгений Ульянов рассказал, что представители КПРФ пытались провести 23 февраля митинг на Студенческом бульваре, но власти республики запретили его. Поэтому был выбран формат встречи с депутатом. По словам Ульянова, городские власти и правительство уже на протяжении почти трех лет не согласуют КПРФ протестные акции - с 2018 года, когда коммунисты организовали массовый протест против повышения пенсионного возраста.

По итогам встречи было принято открытое обращение к властям, в котором говорится:

"Мы, участники встречи, заявляем решительный протест действиям властей Петрозаводска и Карелии, направленным на запрет публичных мероприятий. Считаем недопустимым административное и силовое давление на региональное отделение КПРФ, которое организует мирные протестные акции в Карелии. Мы понимаем, господа чиновники, что вам неприятно слышать критику в своей адрес, но вы должны понимать: терпение народа не безгранично, и, если не давать людям высказывать свое мнение, недовольство будет только нарастать и, в конечно итоге, все равно выльется наружу".

Участники встречи выступили против беззакония и полицейского произвола и потребовали прекратить борьбу с инакомыслием и политические репрессии, развернутые в стране. Кроме этого, потребовали возвращения прямых выборов глав городов и районов Карелии.

Собравшиеся выступили против дальнейшей оптимизации социальной сферы и приватизации госсобственности, дистанционного обучения и изменений в системе питания дошкольников. Активисты собирали на встрече подписи против того, чтобы детей в садиках лишали ужинов.

Евгений Ульянов пообещал, что в таком формате встречи станут регулярными: "Даже сегодня, в 20-градусный мороз, люди пришли".

фото: © паблик Вконтакте "ДТП Петрозаводска и Карелии"

Через несколько часов в Карелию придет метель

По северо-западным районам Карелии ожидается метель и сильный снегопад, предупредили в региональном МЧС.

По информации карельского Гидрометцентра, с 18.00-21.00 сегодня, 23 февраля, ночью и утром 24 февраля местами, преимущественно по юго-западным районам Карелии, ожидается сильный снег (6-7 мм), метель.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть четыре района Карелии: Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский и Сортавальский районы.

Ранее синоптики сообщили о резком потеплении в Карелии.

фото: источник - паблик "Республика Карелия"

Спасатели на площади Кирова "ликвидируют последствия ДТП" (ФОТО)

Карельские спасатели организовали праздник для петрозаводчан в честь Дня защитника Отечества, сообщается в паблике правительства Карелии.

Прямо сейчас в Петрозаводске на площади Кирова проходят соревнования по ликвидации ДТП среди команд пожарных из Прионежья, Пряжи, Олонца, Суоярви, Лахденпохьи, Медвежьегорска и Пудожа. По заданию им необходимо разрезать автомобиль и оказать первую медицинскую помощь пострадавшему в аварии человеку.

Кроме того на площади развернулась выставка пожарной и спасательной техники, а также боеприпасов, которые находит Отряд разминирования Карельской республиканской поисково-спасательной службы.

Все желающие могут прокатиться на снегоходе спасателей, посидеть в пожарной машине, а также попробовать кашу из полевой кухни и выпить горячего чая!

Программу праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отчества, смотрите здесь.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Коронавирус оборвал жизнь еще двух жителей Карелии

В минувшие сутки в Карелии зарегистрировано еще две смерти, сообщил в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались 64-летняя жительница поселка Суоеки и 69-летний петрозаводчанин. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего за время пандемии в Карелии от коронавируса умерли 292 человека.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 150 человек. Из этого числа заболевших – 145 человек, из них 31 имеют симптомы средней тяжести, один в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии на егодняшний день составляет 40328 человек.

Выздоровели 35936 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 174 пациента.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6517,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2846,6 случая, по Северо-Западу – 5025.

Мужчины на внедорожнике вытащили из кювета залюбовавшихся красотами Карелии гостей из Санкт-Петербурга (ВИДЕО)

В соцсети гости из Санкт-Петербурга благодарят своих спасителей, которые помогли им выбраться из снежного плена на дороге в Карелии.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" благодарные гости из города на Неве оставили запись со словами благодарности мужчинам на автомобиле Niva.

"Вчера, залюбовавшись Сямозером, плавно сползли в кювет! Не прошло и пяти минут, как нас спасли четверо мужчин на Ниве и умчали в закат, а мы даже с наступающим праздником не успели поздравить! С 23 февраля наших героев!"

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Обледенелые лыжники, или Как в Петрозаводске проходит фестиваль "KareliaskiFest 5.0" (ФОТО)

На Кургане в Петрозаводске проходит международный фестиваль зимних видов спорта KareliaskiFest 5.0, в котором примают участие более чем 1000 спортсменов.

Так, 22 февраля был первый день, 23-го будет второй.

Планировались заезды на 50, 25 и 10 км, но из-за холода длинные дистанции сократили до 40 и 20 км.

"Несмотря на это, лыжники, особенно бородатые, приезжали к финишу, покрывшись сосульками и инеем. Но большинство остались довольны зимой, снегом и видами на лесной трассе. Особенно те, кто помнит прошлый год и то, как в 2020 снег на трассу завозили самосвалами, тогда удалось засыпать им лишь 5 км, по которым и катались взад-вперед лыжники", - передает наш замерзший фотокорреспондент с места событий.

На 23 планируются заезды на те же дистанции, но уже классическим стилем, и гонки на собаках и на финских санях.

Напомним, в Петрозаводске в пятый раз пройдёт международный фестиваль зимних видов спорта "KareliaSkiFest 5.0". На соревнования приехали спортсмены из 43 регионов России, а также из Дании и Чехии.

Глава Карелии поздравил с 23 Февраля мужественных и сильных духом людей (ВИДЕО)

Артур Парфенчиков поздравил с праздником защитников Отечества.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Прафенчиков опубликовал поздравление с 23 Февраля.

- Друзья, сегодня мы отмечаем День защитника Отечества, праздник людей мужественных и сильных духом. В этот день мы говорим спасибо всем, кто преданно служит Родине, защищает ее свободу и независимость.

Мы гордимся героическими страницами истории, подвигом поколения, победившего в Великой Отечественной войне. И с большим уважением относимся к тем, кто сегодня защищает нашу страну, охраняет мир и покой граждан.

Поздравляю с праздником ветеранов, военнослужащих, находящихся сейчас на боевом посту и будущих защитником Отечества! Желаю здоровья, мира и благополучия.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

С коронавирусом в Карелии госпитализированы 544 человека, 75 из них с тяжелом состоянии

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 8 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 23 февраля, в стационарах находятся 544 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 461 - в состоянии средней тяжести, 75 тяжелобольных и 8 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 3 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ - это означает, что аппарат полностью взял на себя функцию дыхания.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались два человека и заразились коронавирусом 150. Всего в республике за время пандемии инфицировано 40328 человек. Выздоровели – 35936. Умерли 292 пациентов.

фото: Столица на Онего

"Многоходовочка": Как изменить Конституцию за полчаса

Под прикрытием упразднения Конституционного суда Карелии республиканский парламент одобрил пакет поправок в Основной закон, касающихся государственного устройства и местного самоуправления региона.

Основной закон, касающихся государственного устройства и местного самоуправления региона.

Изменения карельской Конституции готовились в Законодательном собрании республики чуть ли не в режиме спецоперации. Утром 18 февраля ничто не предвещало того, что депутатам придется утверждать блок поправок в Основной закон республики, касающихся ее государственного устройства и местного самоуправления. В повестку дня очередной сессии был включен лишь вопрос об упразднении Конституционного суда Карелии, для которого парламентариям необходимо было принять изменения самой карельской Конституции. Причем, этот вопрос предполагалось рассмотреть еще на январском заседании Законодательного собрания, но обсуждение почему-то перенесли на февраль. Представитель главы республики в карельском парламенте Юрий Шабанов тогда сослался на некие "технические причины", но сегодня можно предположить, что это была, как принято говорить, "многоходовочка".

Как только Законодательное собрание приняло поправку о Конституционном суде в первом чтении, спикер республиканского парламента Элиссан Шандалович объявил о завершении очередной сессии, чтобы Конституционный комитет мог собраться на свое заседание и рассмотреть предложения ко второму чтению законопроекта. И вот тут на заседание комитета был внесен дополнительный пакет поправок в Конституцию Карелии, касающихся государственного устройства и местного самоуправления республики. В них попали как предложения главы региона Артура Парфенчикова и депутатов от "Единой России", поддержанные рабочей группой по изменению Основного закона республики, так и те инициативы парламентской оппозиции, которые не смогли получить большинства голосов на недавней встрече членов рабочей группы, проходившей, к слову сказать, без приглашения общественности и прессы. Как и следовало ожидать, профильный депутатский комитет отсеял все поправки оппозиции и рекомендовал Законодательному собранию принять изменения в Конституцию, предложенные республиканским руководством и "единороссами".

Примечательно, что перед заседанием комитета пакет этих поправок – в виде оформленного законопроекта – нельзя было найти в поисковой системе официального сайта Законодательного собрания. Но это не помешало парламентскому руководству вынести дополнительные поправки на внеочередную сессию, которая началась сразу после их одобрения профильным комитетом.

Почему депутаты посчитали такой подход к изменению Конституции неуважением к себе, читайте здесь.

фото: © shutterstock.com

Ревнивая женщина в районе Карелии огрела соперницу кочергой по голове

Пострадавшая с сотрясением мозга доставлена в больницу, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Пудожского района поступило сообщение о том, что 43-летней горожанке были нанесены травмы. На месте происшествия участковый уполномоченный полиции выяснил, что пострадавшая отдыхала в компании своей подруги и её супруга. В ходе застолья приятельнице показалось, что гостья флиртует с её мужем.

Ревность привела к словесному конфликту, в результате которого женщина нанесла сопернице удар кочергой по голове. Врачи диагностировали у потерпевшей сотрясение головного мозга.

Медицинское заключение стало основанием для возбуждения уголовного дела за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Подозреваемая – 40-летняя жительница Пудожа – свою вину признала, в содеянном раскаялась.

Человека в кепке заподозрили в краже продуктов из магазина Петрозаводска - и теперь ищут (ВИДЕО)

В Петрозаводске разыскивают мужчину, которого подозревают в краже продуктов из магазина в центре Петрозаводска, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска полиции Петрозаводска устанавливают личность мужчины, запечатленного на видеозаписи одного из магазинов на улице Кирова. Он подозревается в хищении товара из продуктового магазина.

Приметы: рост 170-175 см, на вид 20-25 лет. Был одет в черную кепку, белую куртку, черные джинсы и кроссовки.

Всех, обладающих значимой информацией о разыскиваемом, полиция просит сообщать по телефону: +7-921-011-86-96.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: Столица на Онего

Житель Карелии два года не может добиться от чиновников ответа на вопрос, как рассчитывается норматив энергопотребления

Ветеран труда из Сортавалы более двух лет пытается добиться от карельских чиновников разъяснений, как рассчитывался норматив потребления электроэнергии для отопления жилого дома.

Более двух лет назад пенсионер из карельского города Сортавала Александр Крутых захотел выяснить у республиканских властей, как рассчитывается норматив потребления электроэнергии для отопления одноэтажного дома, где проживает всего один человек. Дело в том, что Александр Михайлович имеет звание ветерана труда Российской Федерации, и ему полагается компенсация половины затрат по оплате электроэнергии, исходя из установленного норматива ее потребления. Однако к тем нормативам, которые были установлены приказом Госкомитета Карелии по ЖКХ и энергетике еще в 2012 году, у пенсионера из Сортавалы возникли резонные вопросы. Достаточно сказать, что для жилого дома Александра Крутых с электрической плитой, электроводонагревателем и электроотоплением, этот норматив оказался в несколько раз ниже, чем для других сортавальских домов с централизованным отоплением. К тому же, в своем приказе республиканские чиновники ссылаются на "Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", утвержденные правительством России в 2006 году. Но в федеральных правилах не оказалось формулы, которая позволяла бы рассчитать норматив потребления электроэнергии для отопления таких жилых помещений, как у ветерана труда Крутых, и он обратился за разъяснениями в карельский Минстрой, который стал правопреемником упраздненного Госкомитета по ЖКХ и энергетике.

По словам Александра Михайловича, в министерстве ему ответили отпиской, но после жалобы в прокуратуру пенсионеру пришло более обстоятельное письмо от вице-премьера Карелии Дмитрия Родионова, в котором, в частности, говорилось:

Что ответили чиновники, читайте здесь.

фото: Сергей Юдин / "Столица на Онего"/архив

"Успехов в благих начинаниях": Глава Петрозаводска поздравила защитников Отечества с 23 Февраля

Поздравление главы Петрозаводска Ирины Мирошник и исполняющего обязанности председателя Петросовета Александра Ханцевича с Днем защитника Отечества.

На сайте администрации Петрозаводска опубликовано поздравление с Днем защитника Отечества от главы города Ирины Мирошник и исполняющего обязанности председателя Петросовета Александра Ханцевича.

- Сегодня мы отмечаем праздник, который напоминает о подвигах, силе духа и доблести россиян, посвятивших свою жизнь защите Родины.

Россия гордится своими защитниками. Обеспечение безопасности и независимости государства, сохранение мира и целостности нашей страны невозможно представить без сильных армии и флота. Бережное сохранение воинских традиций, верность присяге и боевым товарищам, доблесть и мужество людей, сделавших защиту Родины своей профессией и смыслом жизни, всегда были лучшим примером и основой для патриотического воспитания новых поколений россиян.

Для жителей Петрозаводска День защитника Отечества – это возможность еще раз поклониться тем, кто встал на защиту родного края в непростые военные годы, выразить уважение тем, кто отдал свой воинский долг в мирное время.

Желаем всем, кто отмечает этот праздник дома, в кругу близких, и на службе, - крепкого здоровья, счастья и душевного тепла, мирных будней и успехов во всех благих начинаниях!



фото: Столица на Онего

За сутки 19 детей в Карелии заразились коронавирусом

Всего в республике зарегистрировано 3811 случаев заражения коронавирусом несовершеннолетних, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 23 февраля, в Карелии зарегистрировано 40328 инфицированный коронавирусом, из общего числа 3811 – это дети. За сутки COVID-19 заболели 19 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались два человека и заразились коронавирусом 150. Всего в республике за время пандемии инфицировано 40328 человек. Выздоровели – 35936. Умерли 292 пациентов.

фото: Pixabay

Случаи заражения короноварисуом продолжают фиксировать в России – за последние сутки выявлено 11823 больных COVID-19

Оперативный штаб опубликовал статистику по заболеваемости коронавирусом в России на 23 февраля.

За последние сутки в России подтверждены 11 823 случая COVID-19, сообщает оперштаб.

Таким образом, в России нарастающим итогом зарегистрировано 4 189 153 случая коронавирусной инфекции.

За день подтверждено 417 смертей от коронавируса. За сутки выписано 12 956 выздоровевших.

Всего с начала пандемии в России от коронавируса умерли 84 047, а выздоровели 3 739 344 пациента.

Отметим, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались два человека и заразились коронавирусом 150. Всего в республике за время пандемии инфицировано 40328 человек. Выздоровели – 35936. Умерли 292 пациентов.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

За время пандемии в Карелии 4987 человек с пневмонией госпитализированы – 118 умерли

О ситуации с заболеваемостью пневмонией в Карелии рассказали в оперштабе республики.

За сутки в Карелии с внебольничной пневмонией госпитализированы 14 человек. Летальных исходов от внебольничной пневмонии за последние 24 часа не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4987 пациентов, 118 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 23 февраля



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Малооблачно, -26 …-21 4 м/с ЮВ 769 мм.рт.ст. 67% день Облачно с прояснениями, -18 …-14 4 м/с ЮВ 767 мм.рт.ст. 62% вечер Пасмурно, -14 …-13 5 м/с ЮВ 764 мм.рт.ст. 67% ночь Небольшой снег, -13 …-12 5 м/с Ю 761 мм.рт.ст. 75%

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС, архив

Минтруд собирается расширить списки работ, дающих право на досрочную пенсию

Минтруд нашел способ помочь ряду работников досрочно выйти на пенсию.

Минтруд разработал проект постановления правительства Российской Федерации, вносящий изменения в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, сообщает "Российская газета".

Предлагается включать в списки, дающие право на досрочную пенсию, периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников, являющихся условием выполнения работниками определенных видов деятельности. В такие периоды сотрудники отсутствуют на рабочих местах, но они за ними сохраняются, как и заработная плата, а работодатели отчисляют за обучающихся работников взносы на обязательное пенсионное страхование.

Сегодня по закону на досрочную пенсию могут претендовать люди, выработавшие определенный стаж в профессиях, должностях, производствах и учреждениях. Например, досрочно могут выйти на пенсию врачи, учителя, работники общественного транспорта. При этом в стаж работы, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение, включаются периоды работы, дающей право на указанную пенсию, которая выполняется постоянно в течение полного рабочего дня, за которые уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд. Также в стаж включаются периоды получения пособия по государственному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности, а также периоды ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков.

Есть еще и особые обстоятельства. Например, период перевода беременной женщины с работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, на работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных вредных факторов, приравнивается к работе, предшествующей переводу. А вот периоды, когда сотрудников отправляют на обучение, потому что оно просто необходимо для дальнейшей квалифицированной работы (например, врачам нужно постоянно проходить курсы повышения квалификации), в общий стаж сейчас не включаются. Но работники все чаще стали обращаться в суд с требованием включить периоды обучения в общий стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию. И суды встают на сторону работников.

фото: паблик молодежного центра "Смена"

Праздничная игра в честь 23 Февраля пройдет в центре Петрозаводска

Молодежный центр "Смена" сегодня проведет военно-патриотическую игру в честь Дня защитника Отечества – всех приглашают к участию.

"Мы проводим праздничную игру сегодня на Студенческом бульваре. В 12.00 состоится торжественное открытие мероприятия и церемония вступления новых участников в ряды движения "Юнармия", а в 12.30 для молодежных команд Петрозаводска состоится военно-патриотическая игра по станциям", - сообщается в паблике молодежного центра "Смена".

Программу праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отчества, смотрите здесь.

фото: администрация Петрозаводска

В мэрии рассказали, на каких улицах Петрозаводска подрядчик ночью убрал снег

О ночной работе подрядчика рассказали в администрации Петрозаводска.

Ночью подрядчик вывозил снег с улиц Зареки, Центра и Первомайского района. Уборка дорог и тротуаров карельской столицы идет круглосуточно.

В рамках муниципального контракта ООО "ТехРент" поддерживает чистоту и безопасность пешеходной и транспортной инфраструктуры карельской столицы. Подрядчик работает в разных районах города круглосуточно. В уборке и распределении противогололёдных материалов задействованы техника и мобильные бригады.

По информации городского оперативного штаба, минувшей ночью подрядчик вывозил снег с проспекта Александра Невского, улицы Луначарского и площади Кирова. Точечно производилась уборка Первомайского проспекта.

За качеством и оперативностью уборки следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации. Рейды проходят ежедневно. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Карелии 24 февраля потеплеет и начнется метель

О погоде на среду раскали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 24 февраля будет облачно, днем с прояснениями, ночью пройдет умеренный, днем небольшой снег, ночью слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -16, -18°С, днем потеплеет до -7, -9°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью пройдет снег, ночью местами сильный, местами метель. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный, ночью местами порывистый.

Ночью столбик термометра опустится о отметки -12, -17°С, местами похолодает до -22°С, днем ожидается -5, -10°С, местами до -15°С.

фото: © Игорь Онучин/ТАСС

Туристы, прибывающие в Финляндию по морю, теперь обязаны предъявлять отрицательный тест на COVID-19

Требование вступило в силу 23 февраля и распространяется на всех пассажиров старше 12 лет.

С сегодняшнего дня судоходные компании требуют от прибывающих из-за границы пассажиров предъявлять негативный результат теста на коронавирус или справку о том, что человек уже перенес болезнь, пишет служба новостей Yle.

Данное требование распространяется на всех пассажиров старше 12 лет, в том числе и на граждан Финляндии, возвращающихся домой.

Справка не нужна, если пассажир во время всего пути не покидал судна. Тест на коронавирус должен быть сделан максимум за 72 часа до пересечения границы.

фото: ГИБДД Петрозаводска

Завтра водителей в Петрозаводске проверят на трезвость

В среду, 24 февраля, в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости", сообщили в Госавтоинспекции города.

Водителей призывают быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения. Напоминают, что за данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

В Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Телефон дежурной группы ГИБДД Петрозаводска - 715-900, 78-44-44.

фото: pixabay

Из-за болей, вызванных очками, женщина по ошибке уменьшила грудь

Работавшая секретарем в медицинской компании женщина рассказала о мучивших ее болях, из-за которых она по ошибке уменьшила грудь.

Как пишет "Лента.ру" со ссылкой на Daily Mail, 74-летняя Барбара Смит не могла выяснить причину не прекращающихся на протяжении шести лет болей в плечах и затекающей шеи. Пытаясь разобраться в проблеме, она обращалась к специалистам и прошла много курсов различного лечения, согласившись даже уменьшить грудь. Но неожиданно выяснилось, что недуг был спровоцирован ее варифокальными очками.

Из-за особенностей работы женщина проводила за экраном компьютера много времени и иногда сидела возле экрана по 12 часов. Со временем у нее появилось онемение в нижней части шеи, которое позже распространилось и на плечи. Через некоторое время обычные движения начали причинять ей боль. "Я не могла повернуться, чтобы поговорить с кем-нибудь — я должна была повернуться на своем вращающемся кресле. Это было так же больно, как и наклоняться, чтобы заглянуть в духовку или проверить зеркало заднего вида во время вождения", — рассказала Барбара.

Обследовавший ее врач выявил артрит и прописал лекарства, однако препараты не оказали должного результата. На протяжении нескольких лет женщина неоднократно обращалась к разным специалистам и даже уменьшила грудь, полагая, что боли может вызывать ее внушительный бюст.

Причина мучений оставалась неизвестной, пока женщина не пришла к офтальмологу, чтобы проверить зрение. Заметив, что пациентке больно двигаться, врач внезапно спросил, носит ли она варифокальные линзы. "Когда я ответила "да", он заявил, что они могут быть источником испытываемых неудобств, так как я постоянно двигала шеей, чтобы видеть, как следует. Я носила варифокальные линзы порядка 20 лет, и мне казалось невероятным, что эти едва заметные движения могут спровоцировать такую боль", — призналась Смит.

Прислушавшись к врачу, она купила очки с линзами, приспособленными к работе за компьютером, и мучившие ее боли постепенно сошли на нет — через четыре месяца женщина полностью восстановилась.

фото: © РИА Новости / Татьяна Меель

Японская писательница рассказала, что ее поразило в России

Японская писательница и фотограф Киёко Айхара поделилась с читателями газеты "Асахи симбун" впечатлениями от поездки во Владивосток.

Японка посетила столицу Приморья во время пересадки, когда возвращалась на родину из Иркутска. На прогулку по Владивостоку у нее было всего несколько часов.

РИА Новости рассказали, что Айхара приехала в центр на аэроэкспрессе. По ее словам, из аэропорта поезд отправился почти пустым, но через некоторое время вагон заполнился.

Она отметила, что в основном ехали женщины.

"Меня поразило, что многие стройные представительницы прекрасного пола в возрасте были в мини-юбках", — написала она. По мнению автора, россиянки придают большое значение своему внешнему виду. Она обратила внимание, что многие из них одеты в яркую одежду.

В городе в глаза писательнице бросилась "основательная застройка". После часовой прогулки японка замерзла, хотя на улице было минус пять. Она зашла в кафе недалеко от вокзала. Заведение удивило путешественницу низкими ценами и вкусным десертом с ароматом миндаля.

"В кафе работала только молодая девушка, но она отнеслась весьма доброжелательно, поэтому было еще вкуснее", — призналась она.

Писательница отметила, что от Владивостока до Москвы — 9259 километров. Она добавила, что в России самая длинная в мире железная дорога. Айхара также вспомнила про свою поездку по железной дороге из Улан-Удэ в Иркутск.

"Это небольшой отрезок, но он дает понять масштабы России", — отметила она.

Японке также бросился в глаза ассортимент киоска около вокзала. Помимо журналов, в нем продавались детские игрушки, жвачки и даже заколки. Одна из них ей напомнила о детстве.

"В детском саду я пользовалась именно такой. Повеяло ретроатмосферой", — призналась она.

По ее словам, она испытывает ностальгические чувства по заснеженному Владивостоку, вокзалу с линиями Транссиба и согревающему кофе. Японка добавила, что осталась под сильным впечатлением от захватывающих видов зимней Бурятии и озера Байкал.