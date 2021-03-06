Самые читаемые новости за 6 марта

фото: © pixabay

В Карелии отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Больничные жителей Карелии старше 65 лет больше продлеваться не будут, сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

"На данный момент в республике наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации. Количество выявляемых случаев инфицирования COVID-19 значительно снизилось по сравнению с пиковыми значениями, отмечавшимися в конце минувшего года. Это связано как с формированием естественного иммунитета у лиц, перенесших заболевание, так и с продолжающейся массовой вакцинацией. В том числе от новой коронавирусной инфекции активно прививаются пожилые жители республики: первым компонентом вакцинировались уже почти 12 тысяч человек старше 60 лет. Все это позволило отменить для данной категории граждан режим самоизоляции, на период которого действовали больничные", - говорится в сообщении оперштаба.

Напомним, право продлить больничные для работающих граждан старше 65 лет действовало по 5 марта 2021 года. Оно касалось граждан, проживающих в Петрозаводске, Беломорске, Кеми, Кондопоге, Лахденпохье, Медвежьегорске, Олонце, Питкяранте, Пудоже, Сегеже, Сортавале, Костомукше, Суоярви, Калевале, Лоухи, Муезерском и Пряже.

Ранее глава Карелии разрешил кафе и ресторанам работать круглосуточно и смягчил другие ограничения в республике.

фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Еще три человека умерли от коронавируса в Карелии

Число жертв COVID-19 В Карелии увеличилось до 322.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 6 марта, в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Республиканской инфекционной больнице скончались 61-летний мужчина и 58-летняяженщина, в Госпитале для ветеранов войн умер 71-летний житель Олонца Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 322 жителей Карелии.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 106 человек. Из этого числа заболевших – 106 человек, из них 30 имеют симптомы средней тяжести, восемь человек в тяжелом состоянии.

Всего инцифицированных в Карелии насчитывается 41536 человек.

Выздоровели за сутки еще 107 человек. Выписаны по выздоровлению уже 37538 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6727,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2931 случай, по Северо-Западу – 5177.

Напомним, глава Карелии Артур Парфенчиков с 8 марта смягчил ограничительные меры, введенные ранее в связи с коронавирусом.

фото: "Столица на Онего"

Жесткое ДТП полностью перекрыло въезд в Петрозаводск (ФОТО)

Фура столкнулась с грузовиком недалеко от родника на объездной дороге под Петрозаводском.

Многотонная фура с прицепом столкнулась с грузовиком на трассе в 500 метрах от родника. В результате въезд в Петрозаводск был полностью перекрыт. Пробка образовалась и на выезде из города.

На месте жесткого ДТП работают сотрудники ГИБДД.

Как стало известно "Столице на Онего", пострадавших в аварии нет.

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

В Петрозаводске неизвестный мужчина пытался увести из школы маленькую девочку

В полицию обратились родители ученицы начальной школы гимназии №17, которую напугал неизвестный мужчина.

Инцидент произошел днем в минувшую пятницу, 5 марта у гимназии №17 на улице Дзержинского. Девочка ждала у школы своих родителей, которые должны были забрать ее после уроков. К ней подошел неизвестный мужчина, заявив, что ему позвонила мама младшеклассницы и попросила ее отвезти домой. Но ребенок испугался. Девочка сама позвонила маме.

Как сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе МВД Карелии, родители девочки написали заявление в полицию.

"По обращению проводится проверка", - отметили в пресс-службе ведомства.

О других подобных ситуациях, произошедших у гимназии №17 или других образовательных учреждений, полиции ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, в Карелии ищут мужчину со шрамом, сбежавшего от правосудия.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Движение восстановили на подъезде к Петрозаводску, где столкнулись грузовики

В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности ДТП на объездной дороге под Петрозаводском.

По информации ГИБДД Карелии, авария произошла в 8:30 на 6 км трассы "Подъезд к Петрозаводску" в Прионежском районе. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля MAN совершил наезд на впереди стоящий на проезжей части грузовой автомобиль Volvo.

Медицинская помощь водителям не потребовалась, водители не пострадали.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

На месте происшествия работают сотрудники ДТП.

Движение на трассе восстановлено.

Ранее сообщалось, жесткое ДТП полностью перекрыло въезд в Петрозаводск.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Снегопад обрушится на Карелию ночью

МЧС Карелии предупредило об ухудшении погодных условий в южных и центральных районах республики.

По данным МЧС, 6 марта с 19-21 часов и ночью 7 марта местами по южным и центральным районам Карелии ожидается сильный снег (6-9 мм).

С 18-21 часа 6 марта и в первой половине ночи 7 марта местами, преимущественно по южным районам Карелии, ожидается усиление южного ветра порывами до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

В МЧС Карелии рекомендут:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;

• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

фото: Кадр из видео

Два автомобиля не разъехались на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Нелепое ДТП произошло в районе перекрестка Комсомольского проспекта и улицы Ровио.

В паблике "Подслушано у водителей Птз и Карелии" вложили видео аварии, которая произошла сегодня, 6 марта, в 12:48 в районе перекрестка Комсомольского проспекта и улицы Ровио.

Столкновение произошло, когда один автомобиль поворачивал с Комсомольского проспекта на Ровио, в второй двигался по проспекту в сторону центра города.

"Слепой что ли на "Ниве"? Хотя, судя по теням, могло ослепить солнце, а машина могла ехать без света", - комментируют видео подписчики в паблике.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Ранее в Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности жесткого ДТП на объездной дороге под Петрозаводском.

фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС

В Петрозаводске собака набросилась на пенсионерку в подъезде девятиэтажки и прокусила руку

На Древлянке пожилая женщина пострадала от собаки соседей.

В минувшую пятницу 70-летняя жительница дома №13 по улице Древлянка была травмирована, когда выходила из лифта на первом этаже. На нее набросилась одна из трех собак, с которыми возвращались с прогулки соседи. Животные были без намордников.

"Собака прокусила женщине руку. Пенсионерка вернулась домой, где пыталась остановить кровь", - сообщили "Столице на Онего" читатели.

Пожилая женщина не стала обращаться за медицинской помощью. Хотя рука сильно опухла. По словам читателей нашего издания, пенсионерка боится заразиться коронавирусом, поэтому старается не посещать медучреждения, где могут находиться больные COVID-19.

"Надеемся, что здоровью женщины ничего не угрожает. Но на соседей, держащих в квартире сразу три собаки, нужно искать управу", - уверены читатели.

Ранее сообщалось, в Карелии девочке заплатят компенсацию за укус собаки.

фото: "ЛахденпохьЯ-Навсегда!"/vk.com/lahden

Олени гуляют по саду на юге Карелии (ФОТО)

Лесные гости устроили обед в саду на базе в Лахденпохском районе.

В паблике "ЛахденпохьЯ-Навсегда!" опубликовали фото оленей, устроивших обед в саду. Животные с удовольствием полакомились корой деревьев.

"Голодные гости в саду Вятиккя", - прокомментировали фото в паблике.

Ранее сообщалось, что национальные парки Карелии и Архангельской области создадут коридор для оленей.

фото: gov.karelia.ru

В Петрозаводске волонтеры раздали женщинам более 4 тысяч цветов (ФОТО)

В столице Карелии прошли всероссийские акции "Вам, любимые" и "Километр красоты".

Более 30 волонтеров в самых разных районах города – в парках и скверах, возле торговых центров и учреждений, на улицах и проспектах - дарили цветы и поздравляли девушек и женщин с наступающим праздником, сообщается на сайте правительства республики.

Приятные сюрпризы ждали медработников Больницы скорой медицинской помощи и станции скорой помощи, сотрудниц аптек. Волонтеры не обошли вниманием и женщин-ветеранов.

Петрозаводские юнармейцы в рамках акции "Километр красоты" прошли по главной улице города – проспекту Ленина, вручая тюльпаны прохожим дамам.

Всего представительницам прекрасной половины Петрозаводска было преподнесено более 4 тысяч цветов.

Ранее сообщалось, что полицейские в Карелии дарят женщинам цветы.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: "АМЕРИКА ОБКАКАЛАСЬ", ТРЕТЬЕ ДЕЛО БОДНАРЧУКА И СЕКС-СИМВОЛ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАРЕЛИИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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Полиция разберется

В Петрозаводске автомобилист жестоко избил пожилого инструктора автошколы

В Соломенном преподаватель автошколы был жестоко избит автомобилистом на "Suzuki", возмутившимся ошибкой ученика за рулем.

Медицинские документы куда-то пропали из районной больницы Карелии – работает полиция

Полиция проводит проверку по факту пропажи архивных медицинских документов из Сегежской ЦРБ, сообщили в МВД Карелии.

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фото: © "Столица на Онего"

Пациенты с пневмонией продолжают поступать в больницы Карелии

С начала пандемии уже 5162 жителей Карелии заболели внебольничной пневмонией.

За минувшие сутки 14 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщили сегодня в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5162 пациента, 121 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне 20 человек попали с пневмонией в больницы Карелии.

фото: © Министерство культуры Карелии

Петрозаводск простится с поэтом Маратом Тарасовым 10 марта

Прощание с народным писателем Карелии состоится в траурном зале на улице Вольная, сообщили в Минкульте республики.

"Прощание с поэтом Маратом Васильевичем Тарасовым состоится 10 марта с 11 до 12 часов в траурном зале на ул. Вольная, 4", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, заслуженного работника культуры Российской Федерации Марата Тарасова не стало 4 марта. Народный писатель Карелии умер на 91-м году жизни. Марат Васильевич был ярким представителем поколения поэтов-"шестидесятников". Поэт оставил после себя десятки книг стихов, публикаций в журналах, поэтических переводов.

фото: © Егор Алеев/ТАСС

Средняя зарплата врачей в Карелии составит более 78 тысяч рублей

Власти Карелии установили целевые показатели средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений в 2021 году.

В конце февраля глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о мерах по реализации республиканского закона о региональном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Документ содержит довольно интересное приложение. Согласно этому приложению, средняя зарплата врачей с высшим медицинским образованием – 78 400 рублей, среднего медицинского персонала – 39 200 рублей, младшего медицинского персонала – 36 156 рублей, а работников учреждений культуры – 44 587 рублей в месяц.

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фото: фото из личного архива Бориса Махренского и Бориса Золотарева

В Петрозаводске ветераны назвали вандализмом перенос памятного знака связистам

Члены совета КРОО ветеранов войны, военной службы и боевых действий "Защитники неба возмущены фактом вандализма с установленным их общественной организацией в воинской части в Песках памятного камня связистам.

В связи с введенными из-за коронавируса ограничениями на посещение части посторонними лицами, ветераны КРОО "Защитники неба" в прошлом году не смогли побывать у памятного знака в День Победы 9 мая, в день образования своей бывшей части 48678 - 1 июня и в день образования войск связи 20 октября. Но 22 октября они узнали о произошедшем с установленным ими памятным камнем "вопиющим фактом вандализма".

Председатель совета КРОО ветеранов войны, военной службы и боевых действий "Защитники неба" Борис Золотарев приехал в часть и увидел "раскуроченную" в прямом смысле этого слова территорию у памятного камня. Выложенная вокруг него тротуарная плитка оказалась полностью демонтирована, а бетонный поребрик выкорчеван из земли. Не снятыми с фундамента памятника остались только сама плита-стела с надписью, возможно, по причине ее большого веса, и подставка, на которой она была установлена.

«Сделать фото этого безобразия я, к сожалению, не смог, поскольку меня заставили расписаться под запретом на съемку на территории военного городка», - рассказал Борис Золотарев.

Подробнее читайте здесь.

фото: Администрация Петрозаводска

В Петрозаводске новая дорога соединит центр города с Октябрьским районом

В столице Карелии начались работы по реконструкции улицы Куйбышева, которая будет продлена.

Как сообщили в администрации города, после реконструкции и строительства по улице Куйбышева можно будет напрямую добраться до набережной Варкауса. Это обеспечит дополнительное транспортно-пешеходное сообщение между центром города и Октябрьским районом. Реализация проекта, включена в федеральную программу "Развития Республики Карелия на период до 2021 года". Его разработка началась ещё в 2018 году. Заказчиком выступает республиканское Управление автомобильных дорог.

Проект подразумевает реконструкцию существующей части автодороги от проспекта Ленина до улицы Малой Слободской, а также ее продление до набережной Варкауса. Магистраль поможет разгрузить улицу Кирова, улучшить сообщение, в том числе с БСМП, инфекционной больницей и жилыми кварталами. На участке планируется появление моста через реку Неглинку, разворотного кольца в районе Ленинградской улицы, дополнительных остановочных пунктов и светофоров. В связи с необходимостью организации дороги и перестройки подземных коммуникаций выдано разрешение на снос зелёных насаждений на участке от Неглинской набережной до набережной Варкауса.

Восстановительная стоимость в размере 8 миллионов рублей направлена в бюджет Петрозаводского городского округа.

"Технострой" приступил к работам в полосе отвода под строительство дороги.

Ранее сообщалось, что на ремонт 29 дорог и 7 тротуаров в Петрозаводске готовы потратить около 1 млрд рублей.

Прогноз погоды на субботу



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой снег, -12 …-9 3 м/с ЮЗ 747 мм.рт.ст. 81% день Облачно с прояснениями, -7 …-5 4 м/с ЮЗ 745 мм.рт.ст. 72% вечер Снег, -6 …-5 6 м/с Ю 740 мм.рт.ст. 82% ночь Снег, -5 …-4 7 м/с Ю 733 мм.рт.ст. 88%

фото: © "Столица на Онего"

В Карелии будут судить бывшего лесничего, набравшего взяток на 600 тысяч рублей

В Калевальском районе лесничий неоднократно получал взятки от "черных" лесорубов, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в период с 2015 года по 2020 год обвиняемая, действуя в составе группы лиц совместно с другими сотрудниками Калевальского центрального лесничества, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, неоднократно получала взятки. Деньги бывшему лесничему передавали те, кто незаконно осуществлял заготовку древесины в лесничестве. За это лесничий «прикрывал» «черных» лесорубов. Общая сумма взяток составила более 600 тысяч рублей.

Преступления раскрыты в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК, сотрудники Управления ФСБ по Карелии и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по делу утверждено обвинительное заключение. После вручения уголовного дела обвиняемой оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее следком Карелии возбудил уголовное дело после гибели на пожаре бабушки и внучки.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Колбасов

Патологоанатомы из ЦРБ попались с выкопанным трупом на кладбище

В Тверской области медики пытались исправить "ошибку в работе", отправились за трупом на кладбище.

Патологоанатомы Вышневолоцкой ЦРБ в Тверской области перепутали тела двух женщин, а, обнаружив подмену, взяли лопаты, дождались ночи и отправились на кладбище исправлять ошибку в обход официальных процедур. С гробом в машине их и задержали, пишет "Московский комсомолец".

Как стало известно изданию "МК в Твери", в ночь на 4 марта сотрудники ДПС остановили машину, выезжающую из деревни Лужниково. В багажнике они обнаружили труп. По сообщениям в соцсетях, водителем и пассажирами автомобиля оказались патологоанатомы ЦРБ Вышний Волочек – всего трое человек, включая начальника морга Марта Бьюсова.

В пресс-службе УМВД России по Тверской области сообщили, что им поступил звонок от главы одного из сельских поселений с сообщением, что на кладбище бродят лица с фонариками: "Эту информацию дежурный передал наружным нарядам полиции и сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, который передвигался в непосредственной близости от указанного места. Водитель и пассажиры были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение".

Как выяснилось, сотрудники морга перепутали тела двух пациенток несколько дней назад. Предположительно, обе женщины умерли от коронавируса, поэтому покойных выдали их близким в закрытых гробах. Родственники одной пенсионерки отвезли ее в деревню Лужниково и похоронили на местном кладбище. А вторые решили взглянуть на бабушку в последний раз, но приоткрыв крышку обнаружили, что там совершенно другой человек. После этого они обратились к сотрудникам морга и потребовали немедленно исправить ошибку.

Подобные случаи в этой больнице уже были. Два года назад родственники 70-летней женщины увидели, что в гробу лежит чужой человек. "Подходим к гробу, и видим, что гроб наш, одежда наша, фамилия и отчество на кресте наши, дата смерти, дата рождения, но женщина не та", — рассказывала родственника покойной.

Когда стали выяснять, где же их бабушка, то выяснилось, что ее забрали другие люди. Те также обратили внимание, что покойница сильно изменилась, но списали перемены на обилие посмертного макияжа.

На условиях анонимности патологоанатом одной из больниц рассказал "МК", путаница в покойниках объясняется одной причиной - "они плохо работают, другого варианта я не вижу". По его словам, может быть большой поток людей, много умерших, но и это значит, что их никак не фиксируют в журнале. При поступлении в морг всегда в журнал записывается время, дата, фамилия, имя, отчество - все данные умершего человека. Затем делается бирка и крепится на ногу или руку. Перепутать тут невозможно.

"Даже если допустить, что у них большой поток людей, то, значит, там не налажена работа по разделению умерших. А потом они начинают просто по памяти работать - вот эта вроде была в красном платье, а эта в цветном. Тут надо спрашивать с заведующего морга", - считает собеседник издания.

фото: © Александр Щербак/ТАСС

В Петрозаводске разыскивают женщину, скрывающуюся от суда

Полиция в Петрозаводске просит помочь в розыске подозреваемой, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками Отдела полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску разыскивается Лариса Георгиевна Медведева 1979 года рождения, которая скрывается от суда.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщить значимые сведения по номерам: (814-2) 739-154, 89114152587 или 02.

Конфиденциальность гарантируется.

Ранее сообщалось, что полиция в Карелии разыскивает юнца, подозреваемого в краже.

фото: "Группа помощи бездомным животным "Надежда"

Приюту для животных в Петрозаводске требуются кастрюли и миски

Жителей столицы Карелии просят помочь с посудой для животных, находящихся на передержке.

"Друзья, нашим хвостикам, находящимся на передержках, очень нужны кастрюльки или миски 3, 5, 10, 12 литров для того, чтобы варить кашу и кормить мокроносых. Если у кого-то найдётся такая посуда, которую вы готовы передать нашим подопечным, будем вам очень благодарны", - пишут в паблике "Группа помощи бездомным животным "Надежда".

Как помочь бездомным животным, можно узнать здесь.

фото: © ТАСС / Евгений Курсков

Сильный ветер и метель накроют Карелию в воскресенье

О погоде на 7 марта рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, 7 марта ночью в большинстве районов ожидается снег, местами сильный. Днем пройдет небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах ожидается метель. Ночью и утром местами опустится туман. На дорогах гололедица.

Ветер ночью южный, юго-восточный, на севере восточный, северо-восточный, днем северный, северо-восточный порывистый, местами до сильного.

Ночью столбик термометра остановится на отметке -5, -10°С, местами подморозит до -17°С. Днем потеплеет до -4, -9°С, местами будет до -15°С.

В Петрозаводске ожидается облачная погода. Пройдет снег, метель.

Ветер ночью южный, юго-восточный, днем северный порывистый.

На дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью составит -7, -9°С, днем будет -5, -7°С.

фото: © Markku Ulander/Lehtikuva/via REUTERS

Ученые предупредили о проблемах с психикой у переболевших коронавирусом

Значительная часть переболевших COVID-19 страдает от нервно-психических и когнитивных расстройств, выяснили британские ученые.

Соответствующие исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Psychology, пишет РИА Новости.

Согласно данным специалистов из Оксфордского университета Брукса, в краткосрочной перспективе 95% клинически стабильных пациентов с COVID-19 страдали посттравматическим стрессовым расстройством. Вместе с тем от 17 до 42% пациентов испытывали аффективные расстройства, например, депрессию.

"Основными краткосрочными когнитивными расстройствами стали нарушение внимания (45 %) и ухудшение памяти (от 13 до 28%)", - отметили исследователи.

В долгосрочной перспективе, согласно результатам исследования, психоневрологические проблемы заключаются в аффективных расстройствах и утомляемости. Однако пациенты также жаловались на проблемы с концентрацией (44%) и памятью (от 38 д 50%).

Ранее были названы сроки окончания пандемии коронавируса.

фото: Правительство Карелии

Спортсмены-туристы отправились покорять 550 км тайги в Карелии

Участники фестиваля "Нетающая лыжня" отправились в двухнедельный поход от станции Масельгская Медвежьегорского района.

Сегодня, 6 марта, спортсмены-туристы отправились покорять дистанции "Нетающей лыжни" в 225 и 550 километров. Первыми на дистанцию отправились одиночники, затем команды на 225 км и последними стартовала команда на 550 км. Время на прохождение дистанции: 7 дней - 225 км, 14 дней - 550 км, сообщается в официальном паблике правительства республики.

Ночевать участники будут в палатках, греться и готовить еду у костра.

Трасса на 225 километров прокатана заранее, в обход озёр, по лесам. На 550 км спортсмены пройдут самостоятельно, поэтому тяжёлое снаряжение будет передано группе сопровождения на снегоходах.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Карелия попала в число лидеров среди регионов по количеству разводов

Количество разводов в 2019 году увеличилось лишь в пяти регионах страны, включая Карелию.

Россияне в 2019 году чаще регистрировали браки и реже разводились, сообщили РИА Новости в медиаофисе Всероссийской переписи населения-2020.

"Свежие данные Росстата по числу браков и разводов в 2019 году оказались неожиданно оптимистичными. Судя по статистике, россияне стали чаще регистрировать браки и реже разводиться. В 2019 году в стране было заключено почти 917 тысяч браков, что на 24 тысячи больше, чем годом ранее, а количество разводов в прошлом году сократилось до 528 тысяч — на 56 тысяч меньше, чем в 2018-м", - говорится в сообщении.

При этом количество разводов в прошлом году увеличилось лишь в пяти регионах страны: в Московской области — до 32 622 случаев, Краснодарском крае — до 22 512 случаев, Удмуртии — до 4492 случаев, Карелии до 2839 случаев и в Чечне — до 1048 случаев.

фото: Столица на Онего

"Сбормобиль" проедет по улицам Петрозаводска в воскресенье

Рейс "Сбормобиля" охватывает 23 точки в разных районах города.

По сообщению администрации города, 7 марта, в первое воскресенье месяца, волонтёры традиционно примут у петрозаводчан вторсырьё на переработку. В расписании – 23 остановки в разных районах города.

Организаторы обращают внимание участников на то, что на завтрашнем рейсе не будет "Металлмобилля". Он выезжает на маршрут в тандеме со "Сбомобилем" каждое третье воскресенье месяца. Кроме того, волонтёры просят горожан придерживаться правил безопасности в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой: иметь при себе средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и не участвовать в акции при наличии признаков респираторных заболеваний.

Полный список того, что можно сдать на переработку, опубликован в группе "Сбормобиль". Там же появляется актуальная информация обо всех нововведениях и других инициативах экозащитников.

фото: Жанна Андросова/vk.com/jane_andros

Военный оркестр сыграл для женщин в Законодательном собрании Карелии

Необычное поздравление с 8 марта получили женщины в карельском парламенте.

Военный оркестр дал концерт в фойе Законодательного собрания.

"Вот так нас поздравили! Военным оркестром! Ах, красота! Как это было красиво! Нет слов!" - пишет руководитель пресс-службы карельского парламента Жанна Андросова на своей странице в соцсети.

фото: администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска заставили подрядчика освободить ясени из-под снежных завалов

Молодые деревья, заваленные снегом на улице Сыктывкарской, не пострадали, сообщили в администрации столицы Карелии.

Подрядчик очистил приствольную зону растений на Сыктывкарской улице, где ранее во время уборки были засыпаны снегом ясени. Специалисты комитета ЖКХ обследовали деревья на возможные повреждения – саженцы на общественной территории на Древлянке не пострадали, заверили в мэрии.

Растения на Сыктывкарской улице появились в прошлом году в рамках акции "Петрозаводску – 100 тысяч деревьев". Сотрудники муниципалитета совместно с активными горожанами высадили на месте более 60 ясеней.

Ранее сообщалось, что во всех районах Карелии в рамках международной акции "Сад памяти" посадят молодые деревья.

фото: МВД Карелии

Полицейские в Карелии дарят женщинам цветы

Сотрудники полиции поздравляют с 8 марта не только своих коллег, но и жительниц Карелии, с которыми общаются по долгу службы.

Так, в Межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД Петрозаводска девушек, получающих госуслуги, поздравляли с наступающим праздником и вручали не только документы, но и цветы, сообщили в МВД республики.

А в Прионежском и Лахденпохском районах сотрудники ГИБДД радовали неожиданным подарком девушек-водителей.

Ранее сообщалось, цветочный патруль прошел на дорогах городов и поселков республики накануне 8 марта.