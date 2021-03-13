Самые читаемые новости за 13 марта

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Мирошник рассказала, как отметят Масленицу в Петрозаводске

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела совещание по подготовке к празднованию Масленицы, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Праздник состоится в воскресенье, 14 марта, на площади Кирова. Стартуют мероприятия в 12.00. Гулянья пройдут в старых русских традициях – с представлением, играми, угощениями блинами и чаем, ярмаркой, песнями, танцами и обязательным обрядом сжигания чучела.

В полдень на большой сцене стартует театрализованный пролог "Ух ты, Масленица!". Зрителей ждут концертные номера и конкурсы на протяжении всего праздника. Гостей будут развлекать скоморохи и творческие коллективы города. Среди участников – хор русской песни "Заонежские узоры", ансамбль "Карельский сувенир", ансамбль казачьей песни "Карусель", ансамбль русской песни "Катюша", а также Пабло Колладо с зажигательной танцевальной программой.

Самой крупной площадкой на празднике станет "Поляна рекордов". На ней пройдут соревнования в разнообразных шуточных номинациях. Жители и гости карельской столицы выберут лучших танцоров, померятся протяжностью крика, хваткостью, ловкостью, меткостью, силой, выносливостью, зоркостью, памятью, говорливостью, умением плести косы и многим другим.

Здесь же неизменный шеф-повар всех городских народных гуляний Антон Калинин попытается поставить рекорд по количеству приготовленных за праздник оладий. Для этого необходимо будет преодолеть планку в 5121 штуку.

Промежуточные результаты будут постоянно озвучивать в течение всей программы. Фирменными "Ладушками-оладушками" с мёдом, джемом и дымком, приготовленными на огромной сковороде, будут угощать гостей праздника.

С 12.30 до 14.00 на площадке пройдут ежегодные соревнования среди городских кулинаров, профессионалов и любителей, "Ай да блин!". Сегодня последний день, когда можно подать заявку на участие. По традиции победителем станет тот, кто приготовит самую высокую горку блинов. Кроме того, лауреатов выберут номинациях "Самый вкусный блин с начинкой", "Самый толстый блин", "Самый тонкий блин" и "Самый кружевной блин".

На территории праздника установят разнообразные фотозоны, масленичные аттракционы для проверки силы, ловкости, меткости "Молодецкие потехи". "Весенняя ярмарка" предложит товары местных производителей, "Двор мастеровых" – изделия декоративно-прикладного и ремесленного творчества, в "Сытных рядах" можно будет купить блины, выпечку, сладости и чай.

Кроме того, в программе народного гулянья – "Выездной шуточный ЗАГС" для тех, кто хочет узаконить свои отношения на один день, и первый конкурс на лучшую самодельную самоварную куклу "Чайная дама".

Экспонаты выставят в большом открытом шатре на всеобщее обозрение. В 14.00 состоятся награждения победителей праздничных состязаний. В 15.00 завершат гулянья "Жаркие проводы" – традиционное сжигание чучела Масленицы.

В этом году все площадки будут рассредоточены, чтобы избежать скопления людей в одном месте. Тем не менее, посетителям воскресного праздника не следует забывать о безопасности: стоит помнить о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других противоэпидемиологических требований на массовых мероприятиях.

фото: Валерий Поташов

В Москве задержан блогер из Карелии

Известный общественник-урбанист из Петрозаводска Кирилл Прохоров доставлен в полицию вместе с участниками Форума независимых муниципальных депутатов.

Сотрудники полиции задержали в Москве участников Форума независимых муниципальных депутатов, который проходил 13 марта в столичной гостинице "Измайлово". Вместе с известными оппозиционными политиками Ильей Яшиным, Евгением Ройзманом, Владимиром Кара-Мурзой и другими в числе задержанных оказался блогер из Карелии, общественник-урбанист Кирилл Прохоров. В Петрозаводске он знаком многим по телеграмм-каналу "Горожанин".

Как сообщил в социальных сетях сам Кирилл, сотрудники правоохранительных органов пришли на форум через полчаса после его начала. Всех задержанных привезли в отделение полиции в Новогиреево, где, по всей видимости, у них будут брать показания. По словам карельского блогера, им собираются вменять в качестве административного правонарушения "сотрудничество с нежелательной организацией".

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

Вы не поверите, но в Карелии опять три человека умерли от коронавируса

Всего за время пандемии в Карелии от коронавируса скончались 340 человек, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Сортавальской ЦРБ скончался 66-летний житель поселка Кааламо, в Пудожской ЦРБ умер 94-летний местный житель, в Медвежьегорской ЦРБ скончалась 76-летняя жительница поселка Пиндуши. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего за время пандемии в Карелии от коронавируса скончались 340 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 107 человек. Из этого числа заболевших – 101 человек, из них 20 имеют симптомы средней тяжести, четыре человека в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии на 13 марта составляет 42280 человек.

Выздоровели 38458 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 145 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6850,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2978,3 случая, по Северо-Западу – 5265,8.

Отметим, что сутками ранее , 12 марта, от коронавируса в Карелии тоже умерли три человека. И 11 марта цифра умерших от ковида в республике была "три". Такое же чило скончавшихся ковидных больных оперштаб давал 9 марта.

Уже больше месяца число умерших от коронавируса в Карелии остается неизменным, хотя говорят, что вирус отступает.

фото: Столица на Онего

"Если вам не нравится, встаньте и уйдите отсюда"

В Шелтозерском сельском поселении не готовы к компромиссу с представителями власти Карелии и лесным арендатором.

В селе Шелтозеро представители органов власти республики, арендатор земельных участков планировали вместе с руководством Прионежского района и поселения, местными депутатами и инициативной группой жителей обсудить вопросы вырубки лесов на территории проживания коренных малочисленных народов – вепсов.

Но глава Шелтозерского вепсского поселения Ирина Сафонова, объявляя регламент совещания, с первых минут дала понять, что ни о каких компромиссах с лесным арендатором речи быть не может.

Напомним, участок в 48 тысяч гектар, который деревообрабатывающий комбинат "Калевала" получил в конце 2018 года в долгосрочную аренду на 49 лет, располагается в Шелтозерском, Шокшинском и Рыборецком поселениях. Но узнали об этом местные жители только в прошлом году, что и вызвало у них немало вопросов. Представители комбината, проекта включенного в стратегию развития СЗФО, программу социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2020 года, а также в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, сразу пошли на встречу населению.

Они объясняли, каким образом ведется заготовка, по каким правилам, показали, что в результате будут иметь местные жители. В итоге в Рыборецком и Шокшинском поселениях многие вопросы были сняты. Лесной арендатор договорился с активными жителями и по заготовке дров для местного населения, и по совместным с представителями лесничества проверкам мест вырубок.

Только инициативная группа "Шелтозерский вепсский лес" на встречах с руководством ДОК "Калевала" не стремилась ни о чем договариваться, выдвигая лишь требования к арендатору и Минприроды республики. И на последнем совещании глава поселения Ирина Сафонова представила жесткую позицию по отношению к каким-либо вырубкам на земле вепсов.

Подробнее о том, что происходило на встрече чиновников и лесных арендаторов с шелтозерцами, читайте здесь.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Боднарчук: "Я уже 8 месяцев нахожусь в тюрьме по ложному обвинению"

Верховный суд Карелии оставил председателя Петросовета Геннадия Боднарчука под стражей до середины апреля, но обвиняемый в получении взятки надеется доказать, что не виновен.

Верховный суд Карелии 12 марта рассмотрел апелляцию адвокатов председателя Петросовета Геннадия Боднарчука на решение городского суда Петрозаводска о продлении ему ареста до 16 апреля.

Напомним, обвиняемый в получении взятки в полтора миллиона рублей от своего бывшего заместителя Валерия Матвеева, Геннадий Боднарчук находится в СИЗО уже 8 месяцев. Защитники просили заменить меру пресечения, связанную с содержанием под стражей, на более мягкую – назначить Геннадию Боднарчуку домашний арест либо освободить под залог в 3 миллиона рублей.

Как передал корреспондент "Столицы на Онего", Геннадий Боднарчук участвовал в заседании Верховного суда Карелии по видеоконференцсвязи и поддержал жалобу адвокатов.

Его защитник Михаил Ямчитский назвал решение Петрозаводского городского суда о продлении ареста до 16 апреля "незаконным и необъективным".

Сам Геннадий Боднарчук убежден в своей невиновности и намерен доказать это в суде.

"Я уже 8 месяцев нахожусь в тюрьме по ложному обвинению, – сказал в последнем слове Геннадий Боднурчук. – Я убежден в своей невиновности и намерен доказать это в суде, когда мое дело будет рассматриваться по существу".

Подробный репортаж из зала суда читайте здесь.

фото: паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии"

После жалобы водителя в соцсети ГИБДД наказала женщину, выехавшую на "встречку" в Петрозаводске (ВИДЕО)

Водитель, нарушивший правила дорожного движения на улице Ключевая, привлечен к административной ответственности.

Так, 25 января читатель паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии" разметил видео нарушения Правил дорожного движения водителем легкового автомобиля на улице Ключевая, в районе регулируемого пешеходного перехода у средней школы №33.

Госавтоинспекция проверила данную публикацию и выяснила, что 25 января в 14.45 в районе дома №20 по ул.Ключевая, водитель автомобиля Kia в нарушение Правил дорожного движения совершила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении 54-летней нарушительницы вынесено постановление.

фото: youtube.com / tesla-cars Belarus

Путешественники, у которых электромобиль "Tesla" заглох в Карелии, честно рассказали о поездке

Водитель электромобиля "Tesla", застрявший в Карелии из-за разряда аккумулятора, рассказал о поездке, в которой он хотел доказать, что путешествовать на такой машине можно и на севере России в морозы.

Как сообщается на сайте bellona.ru, этой зимой два белорусских бизнесмена – владельцы электромобилей Tesla Артур и Виктор решили совершить путешествие на электромобиле в Мурманск.

Это далеко не первая поездка мужчин на север. Год назад они прокатились по Норвегии, доехав до самой северной точки – Норд Кап. Но вместо слов поддержки постоянно слышали в свой адрес: "По Норвегии любой сможет проехать на Тесле, а вы попробуйте по России прокатиться".

Друзья приняли вызов, а заодно захотели разбить живучий стереотип о том, что электромобили не подходят для эксплуатации в условиях севера или в сильные морозы. Они решили в январе поехать к самой северной точке европейской части России – в Мурманск, а православное Рождество встретить в туристической мекке Кольского полуострова – поселке Териберка.

Расстояние от Москвы до Мурманска составляет около 2 000 км, поэтому путешественники тщательно планировали точки остановки и подзарядки. Но многое пошло не по плану. Путешествие началось очень комфортно, так как на трассе "Москва – Санкт-Петербург" зарядить автомобиль можно без проблем.

Так с полным аккумулятором Артур и Виктор прибыли в Петрозаводск, и, поставив Теслу на бесплатную зарядку у одного из торговых центров на 3,5 часа, отправились на экскурсию по городу.

"Мы старались построить маршрут так, чтобы длительные периоды зарядки попадали либо на ночной отдых, либо мы их совмещали с экскурсиями. Если бы не электромобиль, мы, путешествуя в Мурманск, никогда не побывали бы в Петрозаводске, не открыли для себя Кемь, Медвежьегорск или Кандалакшу", – рассказал Артур "Беллоне"

Самое экстремальное приключение произошло как раз после Петрозаводска.

Как путешественники застряли в Кемском районе мы рассказывали. Теперь ихавтопутешествие закончилось, и они подвели итоги, честно рассказав, можно ли путешествовать на электромобиле по северу России в морозы.

"Я, признаться, был в замешательстве, но решил все честно опубликовать. Люди должны знать правду, что, владея электромобилем и не рассчитав корректно запас хода, можно попасть в сложную ситуацию. Я езжу на Тесле шесть лет, но оказался в такой ситуации впервые", – говорит Артур.

Тем не менее, он искренне рекомендует путешествия на электромобилях всем, кто о них задумывается и не решается: "Жаль, конечно, что на севере России такие проблемы с зарядной инфраструктурой. Надеюсь, что это вопрос времени. Но хочу искренне сказать: это непередаваемое приключение. Всем советую! Только тщательно планируйте места для зарядок и всегда оставляйте запас хода".

Обратный путь белорусов лежал уже не до Москвы, а до Минска.

Подробная история автопутешественников на лектромобиле Tesla здесь.

ГИБДД Петрозаводска показала, как пешеход оказался под колесами иномарки (ВИДЕО)

На улице Правды 41-летний мужчина выбежал на дорогу и оказался под колесами автомобиля.

Как ранее сообщала ГИБДД Карелии, 12 марта в 17.42 в Петрозаводске на ул. Правды 35-летний водитель автомобиля Nissan Serena совершил наезд на 41-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

ГИБДД Петрозаводска опубликовала видео, на котором запечатлено, как мужчина стартует с тротуара и буквально с разбега врезается в иномарку, которая проезжала пешеходный переход.

фото: источник - "ДТП Петрозаводска и Карелии"

Страшные кадры: Лесовоз столкнулся с кроссовером под Петрозаводском, есть пострадавшие (ВИДЕО)

На извилистой дороге в Прионежском районе, за Педасельгой, произошло столкновение груженого лесовоза с прицепом и кроссовера, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня в 15.07 в Прионежском районе, на повороте за деревней Педасельга, столкнулись груженый лесовоз с прицепом и кроссовер, которые двигались во встречном направлении.

От столкновения кроссовер развернуло на проезжей части, а лесовоз выехал за пределы дорожного полотна в кювет, прицеп "сложился".

По информации ГИБДД, предварительно в аварии пострадал один человек, находившийся в кроссовере.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. Более подробная информация появится позже.

Видео очевидцев опубликовано на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

фото: © Анастасия Осипова

Суд продолжается: осудили еще двух бизнесменов, дававших взятки руководителям управления автодорог Карелии

В Лоухском районе двое предпринимателей признаны виновными в даче взятки.

Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум предпринимателям. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в даче взятки в крупном размере должностному лицу за совершение незаконных действий и бездействие, а также в посредничестве во взяточничестве.

Следствием и судом установлено, что в период с 2015-го по 2017 год один из подсудимых передал лично и через посредника должностному лицу в Управлении автомобильных дорог Карелии взятку в сумме не менее 575 тысяч рублей за подписание несоответствующих действительности документов о якобы надлежащем выполнении работ коммерческой организацией, которую они представляли, по государственному контракту по выполнению комплекса работ по содержанию сети автомобильных дорог в Калевальском и Лоухском районах, а также за не принятие надлежащих мер по выявлению недостатков выполненных работ и не предъявлении требований по их устранению.

Приговором суда одному подсудимому назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 1 миллион 150 тысяч рублей, второму подсудимому назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно, со штрафом 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что экс-начальник Управления автодорог Карелии отправляется под суд за систематическое взяточничество.

фото: ГИБДД Карелии

Молодая девушка на кроссовере устроила аварию с пострадавшими на трассе в Карелии

В Лахденпохском районе столкнулись две иномарки, один человек пострадал, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую пятницу, 12 марта, в 11.00 в Лахденпохском районе, 227 км автодороги А 121 "Сортавала", 23-летняя девушка, водитель автомобиля Kia Sportage, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем Audi A5.

В результате ДТП пострадала 30-летняя пассажирка автомобиля Audi A5, женщине была оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Карелии 8 пациентов ковид-центра не могут самостоятельно дышать – за их жизни борются врачи

В ковид-центрах республики на лечении от коронавируса находятся 505 человек, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 13 марта, в стационарах находятся 505 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 439 - в состоянии средней тяжести, 58 тяжелобольных и 8 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, 4 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались три человека и заразились COVID-19 107. Всего в республике за время пандемии инфицировано 42280 человека. Выздоровели – 38458. Умерли 337 пациентов.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Площадь Кирова в Петрозаводске перекроют для движения автомобилей из-за Масленицы

В воскресенье временно изменится схема движения транспорта на площади Кирова, сообщили в администрации Петрозаводска.

В Петрозаводске 14 марта с 10 до 18 часов будет запрещён въезд на площадь Кирова с проспекта Карла Маркса.

Схема движения изменится в целях повышения безопасности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий на время подготовки и проведения массовых мероприятий.

В восресенье там развернётся праздничная программа "Широкая Масленица".

Кроме того, в мэрии напомнили, что до 10 часов 28 марта действует запрет на въезд на площадь Кирова со стороны улицы Правды.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

Ранее запретили останавливаться на нескольких улицах в центре Петрозаводска.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СВОБОДА НЕЛИДОВУ, СМЕРТЬ РОЖЕНИЦЫ И ЗАПРЕТ ОСТАНОВКИ ТРАНСПОРТА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Суд решил отпустить экс-главу Карелии Андрея Нелидова на свободу (СРОЧНО)

Медвежьегорский районный суд Карелии сегодня удовлетворил ходатайство бывшего главы республики Андрея Нелидова о его условно-досрочном освобождении.

Не спасли: молодая роженица умерла от коронавируса в больнице Карелии

Минздрав Карелии начал комплексную проверку по факту смерти 25-летней роженицы, которая скончалась 8 марта в Республиканской больнице имени Баранова.

Власти Петрозаводска полностью запретят остановку автотранспорта на многих улицах

Администрация столицы Карелии с 9 марта запретит остановку автотранспорта на участках улиц в центре и микрорайонах города.

А также запретят остановку у автовокзала.

Другая тема

В Петрозаводске уничтожили Сквер российской полиции (ФОТО и ВИДЕО)

Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность вырубки деревьев в Сквере российской полиции вблизи БСМП.

Карелия не попала в число регионов, где планируется продление льготной ипотеки

В Центробанке РФ считают, что антикризисная мера должна быть свернута из-за роста цен на жилье.

Закон и порядок

В Петрозаводске мужчина напал с ножом на улице на 15-летнюю девочку

Мужчина пытался отобрать на улице у девочки-подростка мобильный телефон, сообщили в Следкоме Карелии.

Деятельность банды торговцев наркотиками пресечена в Карелии: фигурантам может грозить пожизненный срок

Более двух килограммов синтетического наркотика изъяли карельские полицейские у членов организованной группы.

фото: ГИБДД Карелии

Водитель на иномарке сбил мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске

На улице Правды 41-летний мужчина вышел на дорогу и оказался под колесами автомобиля, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую пятницу, 12 марта, в 17.42 в Петрозаводске на ул. Правды 35-летний водитель автомобиля Nissan Serena совершил наезд на 41-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

фото: © pixabay.com

В Петрозаводске чиновники не успевают приобретать жилье сиротам

Власти Петрозаводска не осваивают средства, предоставляемые на квартиры детям-сиротам – в дело вмешалась прокуратура.

Несколько сотен нуждающихся детей-сирот давно должны были справить новоселье, однако по-прежнему стоят в длинной очереди за ключами от квартир.

Петрозаводский сирота имеет право на получение однокомнатной квартиры площадью не менее 28 квадратных метров. В настоящее время городская мэрия готова приобретать такие квартиры за 1 млн 889 тыс. рублей. На эти цели городские чиновники получают субвенции из республиканской казны, однако, как выяснилось, эти деньги остаются неосвоенными. При этом очередь из нуждающихся в жилье сирот только растет.

Ситуацией заинтересовалась прокуратура.

В чем заключаются претензии прокуратуры и почему не осваиваются деньги, читайте здесь.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

За время пандемии в Карелии коронавирус выявлен у 4014 детей

За минувшие сутки опасным вирусом COVID-19 заразились еще 14 детей, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 13 марта, в Карелии зарегистрировано 42280 инфицированных коронавирусом, из общего числа 4014 – это дети. За сутки COVID-19 заболели 14 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались три человека и заразились COVID-19 107. Всего в республике за время пандемии инфицировано 42280 человека. Выздоровели – 38458. Умерли 337 пациентов.

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

В России число выздоровевших от коронавируса превысило количество заболевших

За минувшие сутки в России зарегистрировано 9 908 случаев заражения COVID-19, сообщили в оперштабе РФ.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Российской Федерации на сегодняшний день составляет 4 380 525 человек.

Выздоровели 3 985 897 ковидных больных, за сутки выписаны по выздоровлению 12 868 человек.

Летальных случаев за все время: 91 695, за минувшие сутки зарегистрировано 475 летальных исходов с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 114,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за минувшие сутки - 382 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 13 марта остаются 502 082 человек.

фото: © Мэрия Петрозаводска

Волонтеры в Карелии объяснят, как проголосовать за благоустройство общественных территорий

Как проголосовать за благоустройство общественных территорий по программе Комфортная городская среда, объяснят волонтеры уже в это воскресенье на Масленице.

На улицах Петрозаводска добровольцы появятся уже в это воскресенье, 14 марта. Их главная задача - информирование жителей о тех проектах, которые выносятся на обсуждение. Познакомиться с проектами благоустройства территорий можно будет и во время праздника Масленицы в воскресенье на площади Кирова с 12 до 15 часов, сообщает паблик правительства Карелии.

В городах, участвующих в онлайн-голосовании: Петрозаводске, Кондопоге, Костомукше и Сегеже идет набор добровольных помощников. Для этого нужно оставить заявку до 22 марта на сайте dobro.ru — dobro.ru/event/10041785.

Само же голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая. Территории, которые победят в народном голосовании благоустроят в 2022 году.

В этом году онлайн-голосование впервые пройдет на общероссийской платформе. Увидеть список территорий можно здесь.

Условия голосования: регистрация через "Госуслуги" и возраст старше 14 лет. На сайте можно отслеживать результаты голосования, а позже - узнавать о статусе исполнения работ на объекте.

фото: Столица на Онего

В Карелии за сутки 11 человек с пневмонией попали в больницы

Летальных исходов от пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 5250 пациентов, 123 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие 11 человек госпитализированы с пневмонией, смертей от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

В оперштабе напоминают, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19. И судя по статистике, никто из умерших больных пневмонией ковидом не болел.

фото: источник - "ДТП Петрозаводска и Карелии"

По Петрозаводску бегает коза (ФОТОФАКТ)

Животное, бегающее по дороге, запечатлели водители.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" водители разместили фото и в комментарии поинтересовались: "Чья коза бегает в Песках?".

Ранее сообщалось, что козел бегал по Гоголевскому мосту.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 13 марта



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Снег, -5 …0 4 м/с ЮВ 734 мм.рт.ст. 90% день Снег, +1 5 м/с Ю 735 мм.рт.ст. 88% вечер Небольшой снег, 0 …+1 4 м/с ЮЗ 736 мм.рт.ст. 92% ночь Небольшой снег, 0 …+1 3 м/с ЮЗ 738 мм.рт.ст. 93%

фото: © AP Photo/Sergey Ponomarev, архив

Труп мужчины обнаружен в частном доме в поселке Карелии

Спасатели обнаружили тело мужчины в доме в поселке Чална Пряжинского района, сообщил в МЧС Карелии.

В минувший четверг, 11 марта, в 19.16 на пульт дежурной части МЧС Карелии поступил звонок от жителя поселка Чална с просьбой о помощи: сосед долгое время не выходит на связь.

Прибывшие на место вызова пожарные-спасатели вскрыли дверь частного дома и обнаружили в помещении тело мужчины.

По факту смерти проводится проверка.

фото: © pixabay.com

Город по соседству с Карелией лидирует по числу случаев коронавируса в России

Среди всех субьектов РФ Петербург лидирует по числу случаев коронавируса в России.

Но, как сообщает "Фонтанка.ру", большое количество заражений коронавирусом в городе на Неве не вызывает сильного напряжения у главы петербургского Роспотребнадзора Наталии Башкетоваой.

"Мы продолжаем держать пальму первенства среди субъектов Российской Федерации по числу регистрируемых случаев коронавирусной инфекции. Ситуация не вызывает сильного напряжения. Нет скачков, нет формирования очагов, и это текущий уровень на сегодня. С января мы шли в снижении, снижение длилось до девятой недели, темпы несколько сократились, но оно более-менее удовлетворительное", — сказала Башкетова 12 марта в эфире канала "Санкт-Петербург".

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались три человека и заразились COVID-19 107. Всего в республике за время пандемии инфицировано 42280 человека. Выздоровели – 38458. Умерли 337 пациентов.

фото: © pixabay.com

Молодого жителя Петрозаводска, который все время воровал мясо в магазине, поймали с поличным

Росгвардейцы задержали петрозаводчанина, который несколько дней выносил продукты из магазина, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны Росгвардии днем 11 марта была направлена в один из городских гипермаркетов, откуда поступил сигнал тревоги.

Выяснилось, что 33-летний житель города пытался пронести мимо кассы около 10 килограммов мяса на сумму около шести тысяч рублей.

Также от работников магазина поступила информация о том, что подозреваемый был замечен за аналогичными деяниями 9 и 10 марта. Тогда он тоже отдал предпочтение мясу, а также ягодам - сумма ущерба превысила восемь тысяч рублей.

Злоумышленник выносил похищенное в рюкзаке. На место была вызвана следственно-оперативная группа полиции.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

"Крымская весна" придет в школы Петрозаводска

В День воссоединения Крыма с Россией образовательные организации проведут классные часы и тематические уроки, сообщили в администрации Петрозаводска.

Так, 18 марта уроки истории во всех образовательных организациях республики будут посвящены темам "Крым в древности. Памятники археологии", "Крым в Российской истории", "Крым в русской литературе", "Крым полиэтнический и многоконфессиональный", "Русский язык в Крыму".

В каждой школе Карелии состоятся классные часы "Россия и Крым – Мы вместе", "День воссоединения Крыма с Россией", "Оборона Севастополя в годы Великой Отечественной войны", "Вхождение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации", "Объединение Крымской Республики".

В библиотеках образовательных организаций пройдут книжные тематические выставки "Крым и Севастополь", "Крым и Россия", "История Крыма".

Ранее сообщалось, что в честь "Крымской весны" площадь Кирова в Петрозаводске временно превратят в торговую, а кафе будут подавать тематические блюда…

фото: Pyry Sarkiola / Yle

На границе с Россией еще ни одного приезжающего в Финляндию не отправили на обязательный коронатест

Пересекающим МАПП только рекомендуют пройти тест, если у них нет при себе справки о негативном результате теста на коронавирус или свидетельства о том, что они в течение последних шести месяцев переболели COVID-19.

Отказавшихся от коронатеста могут также направить на обязательный тест по распоряжению Регионального управления государственной власти (AVI). Как сообщает Региональное управление Южной Финляндии, решений по обязательным коронатестам еще не принято, пишет служба новостей Yle.

Отказавшегося от коронатеста можно направить на обязательное медицинское обследование, что на практике означает коронатест.

Запрос на проведение обязательного теста направляют здравоохранительные органы муниципалитета или муниципального объединения.

"Врач-инфекционист оценивает состояние приезжего. Если человек отказывается от теста, врач может, например, для начала назначит ему карантин", - объясняет Анне Хиири.

Если врач посчитает, что карантина недостаточно, он может связаться по телефону или электронной почте с AVI и попросить отправить человека на тест. Для этого нужно иметь базовые сведения о человека и основания, почему необходимо принять такое решение.

Региональное управление государственной власти Южной Финляндии ужесточило в марте требования по коронатестам для пересекающих границу. Тогда муниципальное объединение соцздрава Кюменлааксо и регион соцздрава Южной Карелии заявили, что здравоохранительные органы не имеют права направлять человека на обязательный тест до изменения закона об инфекционных заболеваниях.

Правительство подготовило изменения в закон об инфекционных заболеваниях. Согласно законопроекту, право направлять человека на обязательное тестирование, которое пока что имеют только региональные власти, будет предоставлено также врачам-инфекционистам, работающим в муниципалитетах и медицинских округах. Ожидается, что данное изменение вступит в силу в начале апреля.

Напомним, что Финляндия продлила ограничения на въезд в страну до 17 апреля.

фото: Минобразования и спорта Карелии

Петрозаводские танцоры привезли золотые медали с рейтинг-турнира в Санкт-Петербурге

Международный женский день спортивные дуэты клуба "Ритм" отметили прекрасным танцем на паркете Nova Arena в Санкт-Петербурге, сообщили в Минобразования и спорта.

Дмитрий Нелединский и Александра Каблова завоевали золото в категории Юниоры 1+2 В класс и в европейской, и в латиноамериканской программах.

Для пары Святослава Маркова и Анны Фокиной турнир стал дебютом в возрастной категории "Молодежь". Наши танцоры стали финалистами в категории Молодежь + Взрослые до В класса, европейская программа.

фото: © pixabay.com

Мошенники прислали жительнице Карелии коробку бумаги с дешевыми наушниками, а она ждала совсем другой заказ

В Калевальском районе интернет-мошенники обманули местную жительницу, мечтавшую о планшете, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Калевальского района обратилась 27-летняя местная жительница. Она сообщила, что её обманули неизвестные.

Женщина пояснила, что в феврале нашла интернет-магазин по продаже бытовой техники с крайне низкими ценами. Так, приглянувшийся жительнице Карелии планшет стоил всего 3,5 тысячи рублей. Она сочла предложение выгодным и незамедлительно позвонила по номеру телефона, указанному на сайте. Ответил ей якобы менеджер компании, который впоследствии и принял заявку на доставку товара.

Спустя несколько недель ожидания жительнице Калевальского района пришло уведомление о том, что посылку можно забирать. Она оплатила товар на почте, после чего ей выдали запакованную коробку. Однако, вскрыв её, вместо планшета она обнаружила внутри бумагу и дешёвые наушники.

После нескольких безуспешных попыток связаться с представителями интернет-магазина, женщина отправилась к правоохранителям.

В настоящее время по факту мошенничества стражи правопорядка проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии призывает жителей региона быть бдительными при совершении покупок через интернет.

фото: источник - паблик "Петрозаводск спортивный"

Студентка Петрозаводского государственного университета завоевала "золото" на Кубке России по зимнему триатлону

Мастер спорта России по лыжным гонкам Ольга Жолудева стала первой на III этапе Кубка России по зимнему триатлону.

Об этом сообщает "Петрозаводск спортивный".

Соревнования проходили в Петрозаводске. В спортивном комплексе "Курган" за призовые места боролись сильнейшие лыжники 11 регионов страны. В индивидуальной гонке спортсмены преодолевали дистанцию, которая включала бег на 3 км, велогонку на 5 км и лыжную гонку на 5 км.

Первой в гонке среди женщин с преимуществом более 2-х минут финишировала студентка Института экономики и права вуза Петрозаводска Ольга Жолудева.