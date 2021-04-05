Самые значимые события понедельника

фото: Столица на Онего

В Карелии до сих пор не могут установить, кто избивал заключенного в колонии №9

Прокуратура Карелии не утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывших начальников колонии №9 Петрозаводска.

Прокуратура Карелии не утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-начальника колонии № 9 Петрозаводска Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалева, обвиняемых в превышении должностных полномочий с применением насилия. Заместитель прокурора республики Сергей Губин возвратил уголовное дело Савельева и Ковалева в карельский Следком "для производства дополнительного расследования".

Об этом "Столице на Онего" сообщил адвокат Михаил Шогин, защищающий 33-летнего Ивана Савельева.

"Кандидат юридических наук Сергей Губин привел аргументированные доводы в пользу принятого им решения возвратить это уголовное дело в Следком республики для производства дополнительного расследования, - говорит Михаил Шогин. – Основной довод – заключение эксперта из Санкт-Петербурга. Он пришел к выводу, что изображения на видеофайле (появившейся в СМИ видеозаписи с избиением осужденного двумя сотрудниками ИК № 9 – прим. ред.) непригодны для сравнительного исследования. Говоря проще, экспертиза не подтвердила, что на этой видеозаписи 2014 года изображены Савельев и Ковалев".

Подробности читайте далее.

фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

Верховный суд Карелии признал незаконным избрание главы Сортавалы Сергея Крупина

Верховный суд Карелии сегодня отменил решение суда первой инстанции и признал незаконной сессию Сортавальского районного совета 16 ноября прошлого года, на которой главой Сортавалы избрали Сергея Крупина.

В соответствии с решение суда получается, что сразу несколько решений Сортавальского совета были приняты незаконно из-за того, что депутаты нового созыва поторопились провести сессию.

После того, как ТИК утвердила результаты голосования на выборах, районные депутаты 16 ноября прошлого года собрались на сессию и приняли ряд важных решений, в том числе избрали Сергея Крупина новым главой Сортавалы.

Несколько депутатов не согласились с такой спешкой, считая, что дату первой сессии нового созыва Сортавальского совета должна определять Территориальная избирательная комиссия, которая назначила первую сессию на 7 декабря 2020 года.

Группа депутатов обратилась в суд, оспаривая законность первых сессий районного совета, проведенных до 7 декабря, однако суд первой инстанции не удовлетворил их исковых требований, тогда истцы обратились в Верховный суд Карелии.

Апелляционная инстанция сочла их доводы обоснованными и признала незаконность сессии Сортавальского совета, проведенной 16 ноября.

Администрация Сортавальского поселения/vk.com/public182704199

На сегодняшний день получается, что решения этой сессии можно считать незаконными. Значит, Сергей Крупин, в соответствии с решением суда, незаконно занимает пост главы города и неправомерно получает зарплату.

фото: Общероссийский народный фронт

Заброшенное здание бывшего противотуберкулезного диспансера снесено в Петрозаводске (ФОТО)

Власти снесли заброшенное деревянное здание, в котором ранее располагался противотуберкулезный диспансер.

В центре Петрозаводска снесено двухэтажное деревянное здание бывшего противотуберкулезного диспансера. Об этом сообщает Общероссийский народный фронт.

"После обращений активистов Общероссийского народного фронта в Республике Карелия власти изыскали возможность и снесли здание бывшего противотуберкулезного диспансера на улице Анохина, 31а, представлявшее опасность для людей. По словам местных жителей, уже несколько лет в этом здании собирались подростки и люди без определенного места жительства, а весной 2019 г. там была обнаружена свалка медицинских отходов с использованными шприцами", - сообщают в ОНФ.

В Общероссийском народном фронте поясняют, что здание 1927 года постройки было закреплено за республиканским фондом государственного имущества. Фонд госимущества безуспешно пытался продать объект. О планах по использованию освободившегося участка информации у общественников нет.

фото: © РИА Новости / Павел Львов

Жители деревни в Карелии остались без транспортного сообщения из-за размытой дороги

Деревня Вокнаволок оказалась отрезанной от большой земли из-за убитого состояния дороги.

Администрация Костомукшского городского округа предупредила жителей деревни Вокнаволок о том, что с 6 по 14 апреля в связи с состоянием автомобильной дороги будут приостановлены автобусные рейсы МУП "Автотранспорт" по маршруту Контокки-Вокнаволок.

"На сегодняшний день дорога не соответствует требованиям эксплуатационного состояния к допустимому уровню содержания и не обеспечивает безопасного дорожного движения. О возобновлении рейсов будет сообщено дополнительно", - пишут в официальном паблике администрации Костомукши.

Ранее "Ока" чуть не утонула в луже на проселочной дороге на севере Карелии.

фото: Живой Петрозаводск / ВК

Жители Петрозаводска шокированы масштабом уличной свалки

На одной из петрозаводских улиц коммунальщики не спешат убирать свалку, которая увеличивается в масштабах каждый день.

Свалка расположена по адресу Достоевского, 51 в карельской столице. Об этом информирует паблик "Живой Петрозаводск".

Очевидцы сообщают, что гора мусора увеличивается. Местные жители, очевидно, ожидают размножения крыс по периметру свалки.

"С каждым днем все выше и выше, и выше! "Зоопарк" пока не виден", - сообщил автор поста.

Ранее сообщалось, что суд обязал администрацию района в Карелии определиться с местами для сбора мусора.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

"Многие уже умерли, не дождавшись закона"

Число жителей Карелии, которые могли получить статус "детей войны", сократилось почти на 10 тысяч, пока "Единая Россия" блокировала законопроект КПРФ.

Региональный закон "О детях войны" мог быть принят несколько лет назад, когда его инициировали депутаты Заксобрания Карелии от КПРФ.

Депутаты от "Единой России" в минувшую пятницу, 3 апреля сообщили, что внесли на рассмотрение карельского парламента закон "О детях войны", по которому обещают этой категории граждан узаконить их статус, а также предоставить меры государственной поддержки (речь идет о жителях республики, которые родились в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года). При этом единороссы заявляют, что восстанавливают, тем самым, "часть социальной справедливости" и оказывают "усиленные знаки внимания этим людям".

Но на самом деле региональный законопроект "О детях войны" мог быть принят несколько лет назад, когда его дважды вносила в Заксобрание Карелии фракция КПРФ.

"Депутаты от "Единой России" нашу инициативу отклоняли, говорили, что принимать закон "О детях войны" в Карелии нецелесообразно, что на его исполнение нет денег и т.д. Они отказывались даже напечатать на бланках удостоверения детям войны. А это была смешная сумма – около 40 тысяч рублей. А потом организовали рабочую группу и благополучно засунули законопроект под сукно", – сказал Евгений Ульянов.

По словам координатора общественной организации "Дети войны" по Карелии Светланы Мансуровой, в 2017 году на присвоение статуса и дополнительную господдержку в республике могли претендовать примерно 42 тысячи человек. Это те жители Карелии, которые в тяжелые военные годы были детьми, а, повзрослев, восстанавливали нашу страну. Сейчас же депутаты от "Единой России" говорят о 33 тысячах жителей Карелии, которые смогут получить статус "детей войны".

"Многие уже умерли, не дождавшись закона", - сказала Светлана Мансурова.

Подробнее о том, как в течение нескольких лет "Единая Россия" отказывалась принимать закон о "Детях войны", читайте здесь.

фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Два жителя Петрозаводска скончались от коронавируса

Общее число умерших от коронавируса в период пандемии в Карелии составило 401 человек, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии за сутки подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались 72-летний и 69-летний петрозаводчане. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших от коронавируса в период пандемии в Карелии составило 401 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 70 человек. Из этого числа заболевших – 68 человек, из них 9 имеют симптомы средней тяжести.

Всего в Карели инфицировано коронавирусной инфекцией 44320 человек.

Выздоровели 41910, за сутки выписаны по выздоровлению 111 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7194,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3121,6 случая, по Северо-Западу – 5515,6.

фото: © "Столица на Онего"

Специальный сотрудник будет следить за беспомощными пациентами в БСМП Петрозаводска

После смерти на улице пожилой женщины, ушедшей из БСМП, в штате больницы вводится новая должность.

В Больнице скорой медицинской помощи появится администратор, который будет следить за пациентами, нуждающимися в сопровождении. Этот специалист будет держать связь с родственниками поступившего в учреждение больного. Если человека госпитализируют, администратор должен будет сообщить, в какое отделение он попал. Если в приемном отделении решат, что пациент может лечиться амбулаторно и его отпускают домой, информация об этом также должна быть донесена до его родственников.

Как сообщили "Столице на Онего" в БСМП, документы на введение новой должности уже направлены в Минздрав республики, в больнице ждут согласования.

Напомним, 22 марта 75-летняя женщина вышла из БСМП и пропала. Вскоре она умерла на улице, где обнаружили ее тело.

фото: © ИТАР-ТАСС/Алексей Майшев

Судьи из Карелии отправятся на отдых за полмиллиона рублей за счет государства

В Карелии объявлен аукцион на поставку семи путевок в санатории для судей и членов их семей с максимальной ценой контракта свыше 500 тысяч рублей.

Управление судебного департамента в Республике Карелия выступает заказчиком в электронном аукционе на поставку путевок на санаторно-курортное лечение действующих судей и членов их семей, а также судей, пребывающих в отставке. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 534 тыс. рублей. Деньги на эти цели будут направлены из федерального бюджета.

В техническом задании указано, что всего предполагается приобрести семь путевок в шесть санаториев. В документации названы наименования конкретных мест отдыха, также допускается вариант с предложением эквивалента.

Санатории расположены в Евпатории, Сочи, Алуште, Ялте и Железноводске.

Все путевки рассчитаны на две недели пребывания.

Ранее в Карелии был объявлен аукцион на поставку 17 путёвок в санатории для судей и их семей с максимальной ценой контракта 1,3 млн рублей.

фото: © Столица на Онего

Талые воды размыли дорогу в Петрозаводске – специалисты обещают восстановить

На дорогах и тротуарах Петрозаводска продолжают ликвидировать скопление талых вод и устраняют залития, в том числе и на улице Ярославской, где образовался провал на дороге.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в период активного снеготаяния МКУ "Служба заказчика" продолжает в круглосуточном режиме ликвидировать скопление талых вод на проезжей части и тротуарах. Специалисты очищают дождеприёмники от снежного и ледяного покрова, проверяют состояние труб под дорогами, при необходимости проводят их разморозку.

Так, в течение минувших выходных работы по восстановлению работоспособности сети ливневой канализации были выполнены на Лесном проспекте, на улицах Хейкконена, Короленко, Новосулажгорской, Логмозерской, Сусанина, в районе пешеходного тоннеля со стороны улицы Фурманова.

Устранение залития продолжается на Ярославской улице. После очистки специалисты обследуют данный участок и примут решение о возможности восстановления дорожного покрытия. Ранее сообщалось, что на дороге по улице Ярославской образовался провал.

Сегодня МКУ "Служба заказчика" планирует проведение работ на сетях ливневой канализации на Ленинградской улице в районе консерватории, у поликлиники № 4 на Нойбранденбургской улице.

Также сотрудники муниципального учреждения ежедневно проверяют состояние покрытий детских игровых площадок, расположенных на городской территории. При обнаружении залитий принимаются меры по ликвидации талых вод.

В мэрии напомнили, что обо всех нарушениях в работе сети ливневой канализации горожане могут сообщить диспетчеру МКУ "Служба заказчика" по телефону 89637440255 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.

фото: Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия

В Петрозаводске приставы арестовали "древний" ВАЗ за долги хозяина

Должник за коммунальные услуги лишился своей старой машины: технику арестовали приставы.

В Петрозаводске судебные приставы-исполнители арестовали ВАЗ - 21 043. Хозяин машины задолжал за услуги ЖКХ более 200 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Карелии.

"Денежные средства от реализации арестованного имущества будут направлены на погашение долга", - заявили приставы.

Старый "ВАЗ" был арестован в ходе рейда по адресам проживания злостных должников за услуги ЖКХ, в отношении которых в УФССП были возбуждены исполнительные производства. Рейд приставы провели совместно с представителями ООО "Комплексный расчетный центр".

Ранее сообщалось, что приставы Карелии нашли алиментщицу за диваном

фото: Антон Вергун/ТАСС

Расширен перечень видов транспорта в Карелии, которых не касается запрет на передвижение большегрузов

Министерство транспорта Карелии внесло изменения в перечень видов автотранспорта, на которые не распространяется приказ о временном ограничении движения большегрузов в весеннюю распутицу.

Ограничения движения не будут распространятся на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные, перевозки продуктов питания (за исключением алкогольной продукции), кормов, животных, лекарственных препаратов, семенного фонда, посадочного материала, минеральных и органических удобрений, почты и почтовых грузов, кислорода, сжиженного газа, горюче-смазочных материалов, бытовых отходов, мазута, угля.

Также запрет не распространяется на многие другие виды транспорта - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ТАСС / Егор Алеев

Житель Мурманска остался с разбитой машиной и похмельем после визита в Карелию

В Карелии мужчины угнали и разбили машину приехавшего в гости жителя Мурманска, который задремал после застолья.

Житель Мурманска прибыл в Карелию к другу, выпил в гостях и уснул. Пока он спал, собутыльник похитили ключи от его машины. Автомобиль в итоге был разбит. Об этом сообщает карельская полиция.

На прошлой неделе в дежурную часть олонецкой полиции обратился 49-летний житель Мурманска, у котрого угнали автомобиль "Nissan".

Заявитель приехал в карельский поселок к другу. Тот устроил застолье, пригласив приятелей. Мужчина чрезмерно выпил и заснул, а когда проснулся, обнаружил, что машина пропала. На месте не оказалось и ключей.

Информация была передана всем дежурным нарядам. Иномарку со следами повреждений обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы в Петрозаводске.

Подозреваемый, 33-летний гражданин, был задержан с поличным и дал признательные показания. Он рассказал, что в ходе застолья потерпевший выронил ключи от машины. Подозреваемый их нашел и решил прокатиться. За руль он попросил сесть приятеля, который был трезв, при этом уверил его, что получил согласие от хозяина машины.

При въезде в город водитель не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет. Мужчины пытались вытащить кроссовер своими силами, в это время их заметили полицейские. По факту угона возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде, сообщили в МВД.

Ранее сообщалось, что житель Карелии в кафе потерял бдительность и гаджет.

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

Пневмония унесла жизнь еще одной пожилой жительницы Карелии

О ситуации с заболеваемостью пневмонией в Карелии рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки 9 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии. 70-летняя женщина скончалась, у нее была сопутствующая соматическая патология, тест на COVID-19 отрицательный.

Начиная с 1 апреля минувшего года, с внебольничной пневмонией госпитализирован 5533 пациент, 130 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

фото: © ГИБДД Карелии

Пьяный водитель на легковушке снес силовое ограждение на трассе в Карелии

Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП с пострадавшим на трассе в Медвежьегорском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшее воскресенье, 4 апреля, в 17:00 на 101 км + 296 м региональной автодороги "Медгора-Великая Губа" 37-летний водитель автомобиля Kia, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд силовое дорожное ограждение. В результате ДТП травмы получил 34-летний пассажир, мужчине оказана медицинская помощь.

Ранее в Петрозаводске фура протаранила легковой автомобиль на кольце.

фото: Нетипичная Питкяранта / ВК

Гигантская помойка разрастается в городе Карелии (ФОТО)

В Питкяранте местные жители жалуются, что коммунальные службы отказываются вывозить мусор с их территории.

Гигантская свалка по адресу Пушкина, 9 в Питкяранте беспокоит местных жителей. Люди сообщают, что местные коммунальщики игнорируют их проблему. Об этом информирует паблик "Нетипичная Питкяранта".

Авторы поста в соцсети утверждают, что свалка образовалась около дома, рассчитанного на проживание четырех семей. При этом сейчас в доме постоянно живут лишь две семьи, утверждают они. Во дворе, по словам местных жителей, нет контейнерной площадки, а имеется только выгребная яма. Свалка при этом копится долгое время. Люди поясняют, что получают счета от коммунальщиков, но при этом на их звонки с жалобами никто не отвечает.

Местные жители заявляют, что пытались своими силами вывозить мусор и выносить отходы в соседние контейнеры, но встретили противодействие.

"Недавно я снова занялась нашей мусорной проблемой, написала в Минприроды, звонила в комитет по жилищному и дорожному хозяйству. Мне сообщили, что, оказывается, мы все-таки можем выносить наш мусор на соседскую контейнерную площадку. Проблема только в том, что она находится от нас через дорогу, и там нет пешеходного перехода. Тогда мне посоветовали написать заявление, комитет организует выездную проверку и разбирательство с УК и администрацией. Конечно, я его напишу", - сообщает автор поста.

Ранее сообщалось, что жители Петрозаводска шокированы масштабом уличной свалки.

Штормовой ветер не покинет Карелию во вторник

МЧС предупреждает о сохранении 6 апреля неблагоприятных погодных условия на территории республики.

По информации Карельского Гидрометцентра, ночью 6 апреля местами, преимущественно по северным и восточным районам Карелии, сохранится ветер южных направлений порывами 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Медвежьегорский, Сегежский, Пудожский муниципальные районы.

В МЧС рекомендуют:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;

• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

фото: Столица на Онего

Убыль населения в Карелии меньше, чем в других регионах Северо-Запада, но прогнозы везде плохие

Количество жителей Карелии за последние 3 года сократилось на 2,2% или на 13,4 тыс. человек за счет естественной убыли и миграционного оттока.

Темпы сокращения населения в Карелии ниже, чем во всех остальных регионах Северо-Запада, где было зафиксировано уменьшение численности жителей.

Это следует из демографического рейтинга регионов России, составленного агентством РИА Новости на основе данных за 2018-2020 годы. За этот период естественная убыль населения Карелии составила 11,2%, миграционная убыль - 1,7%. В общероссийском рейтинге Карелия заняла 59 место. "Сильнее всего на ухудшение демографической ситуации повлиял 2020 год, когда основное влияние на процессы оказала пандемия коронавируса. Она, с одной стороны, обусловила прирост смертности, а с другой — привела к существенному ослаблению миграционных потоков из-за введенных ограничений", - говорится в комментарии к рейтингу. Прогноз на 2021 год не отличается оптимизмом - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Движение автотранспорта на участках дорог в Карелии перекроют ради "Эстафеты поколений"

Во время легкоатлетического пробега "Эстафета поколений" в Олонецком районе Карелии 9 мая будет временно запрещено движение транспорта на двух участках автодорог.

Об этом говорится в приказе министра транспорта Карелии.

В частности, будет перекрыт 14-километровый участок автодороги Олонец-Питкяранта-Леппясилта – с 8.00 до 12.00. Кроме того, в эти же часы будет запрещено движение автотранспорта на 4-километровом участке на подъезде к поселку Самбатукса. На каком основании вводятся ограничения, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

В Карелии 6 пациентов ковид-центра не могут самостоятельно дышать – за их жизни борются врачи

В ковид-центрах республики на лечении от коронавируса находятся 442 человек, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 5 апреля, в стационарах находятся 442 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 394 - в состоянии средней тяжести, 42 тяжелобольных и 6 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, 3 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались два человека и заразились коронавирусом 70. Всего в республике за время пандемии инфицировано 44320 человек. Выздоровели – 41970. Умер 401 пациент.

фото: pixabay

Конкурс печников в Петрозаводске обойдется бюджету в миллионы

В Петрозаводске с 6 по 9 июля пройдет всероссийский конкурс "Лучший печник", на который соберутся мастера со всех регионов России, для его подготовки из бюджета выделены миллионы рублей.

Какими цифрами исчисляются затраты на подготовку к конкурсу, говорится в документации к техническому заданию по подготовке площадки, где будут соревноваться участники.

На площадке будет установлено три павильона из металла, дерева и бетона на общую сумму более 3 млн рублей. Деньги выделены в виде бюджетной субсидии Петрозаводскому техникуму городского хозяйства. "Лучший печник" - одна из номинаций всероссийского конкурса "Лучший по профессии". Финальные соревнования в каждой их номинаций пройдут в разных городах России. Петрозаводск выбрали местом проведения состязания печников. О размерах призового фонда читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: страница А. Парфенчикова Вконтакте

Переселившимся на село работникам культуры обещают по 1 млн рублей: разъяснения Минкульта Карелии

Власти Карелии ожидают старта федеральной программы "Земский работник культуры", согласно которой планируются выплаты в размере 1 млн рублей работникам культуры, переселившимся в сельскую местность.

Об этом сообщила заместитель министра культуры Карелии Варвара Лебедева на расширенном заседании коллегии министерства.

По ее словам, программа проходит стадию согласования в Минфине РФ. После того, как она заработает в республике, это позволит привлечь в сельские поселения и малые города молодые квалифицированные кадры. Планируется выделить 57 млн рублей для 57 участников, из них 11 млн – на 2021 год. На какие цели можно будет потратить эти деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

Станция переливания крови в Петрозаводске вновь остро нуждается в донорах

Служба крови Карелии ждет доноров всех групп.

На 5 апреля Республиканская станция переливания остро нуждается в донорах крови O(I) Rh(+/-), A(II) Rh(-), B(III) Rh(+/-), АВ (-). Недостаточно на станции крови A(II) Rh(+), АВ (+), сообщается на сайте учреждения.

Прием доноров осуществляется в рабочие дни с 8:00 до 14:00.

Необходимую консультацию можно получить по телефонам: +79658171085 , 76-42-65 (с 13-00 до 15-00).

Ранее сообщалось, в Карелии приставы приняли участие в акции "Милосердие" и стали донорами.

фото: © AP Photo/Isidoro Pitera

Вахтовика из Ростовской области будут судить в Карелии за покупку наркопрепаратов по подложному рецепту

Прокуратура Пряжинского района утвердила обвинительный акт в отношении жителя Ростовской области за использование заведомо подложного документа, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.

В Пряжинском районе 26-летний вахтовик из Ростовской области обвиняется в совершении преступления с использованием подложных документов.

По версии дознания, обвиняемый посещал аптечные пункты в Пряже и в Петрозаводске, где предъявял работникам аптек собственноручно заполненные заведомо подложные бланки рецептов на имя постороннего гражданина, приобретал лекарственные препараты с сильнодействующим наркотическим веществом для личного приема.

При этом медицинских показаний для приема обвиняемый не имел, на учете в медицинских учреждениях не состоял.

В ходе расследования вахтовик полностью признал свою вину.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в мировой суд.

фото: Михаил Почуев / ТАСС

Власти Петрозаводска призывают жаловаться на паркующихся на газонах автомобилистов

Администрация столицы Карелии рекомендует горожанам сообщать о нарушителях, припарковавших автомобили на зеленой территории.

Жители Петрозаводска могут сообщить о припаркованной на озелененной территории общего пользования машине, информирует пресс-центр мэрии города. От горожан ждут заявлений.

"Фиксацию нарушений осуществляют как сотрудники органов внутренних дел, так и уполномоченные специалисты Администрации. Кроме того, сообщать о подобных фактах могут горожане. С заявлениями о принятии мер административного воздействия к нарушителям можно обращаться как в управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства, так и в органы внутренних дел", - напомнили в мэрии карельской столицы.

В заявлении горожанину следует указать обстоятельства инцидента, описать ситуацию и приложить фото, на котором запечатлен нарушитель. Пресс-центр мэрии опубликовал в соцсети полные требования к документу, который нужно оформить, чтобы привлечь к ответственности автомобилиста, испортившего газон.

"В 2019 году административной комиссией рассмотрено 705 дел по фактам выявления размещения транспортных средств на озелененных территориях. Наложено административных штрафов на сумму порядка 1 млн рублей. В 2020 году таких дел было рассмотрено 1003. Вынесено решений о наложении административных штрафов на 1,3 млн рублей", - заявили в мэрии Петрозаводска.

Ранее сообщалось, как на севере Карелии сквер, созданный в честь медицинских работников, превратился в парковку с лужами.

фото: Подслушано у водителей Птз и Карелии / ВК / скриншот

В Петрозаводске фура протаранила легковой автомобиль на кольце (ВИДЕО)

В столице Карелии автомобилисты продолжают таранить друг друга на транспортном кольце на Древлянке.

Третьего апреля, в субботу, грузовой автомобиль протаранил на Древлянском кольце легковую машину. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения.

ДТП стало очередным. Петрозаводские автомобилисты регулярно попадают в аналогичные аварии. Подборки дорожных происшестий на кольце публикует сообщество "Подслушано у водителей Птз и Карелии".

Ранее сообщалось, как в Петрозаводске две легковушки не поделили кольцо.

фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ФСБ в Карелии поймала предпринимателя, пытавшегося присвоить себе чужую компанию

Петрозаводчанин предоставил в налоговую службу "липовые" документы, чтобы переоформить на себя фирму.

УФСБ России по Карелии выявлено экономическое преступление со стороны жителя Петрозаводска, сообщили в ведомстве. Мужчина предоставил в инспекцию федеральной налоговой службы сведения о себе, как о руководителе коммерческой организации, фактически таковым не являясь, с целью получения вознаграждения. Петрозаводчанин, решившийся на фальсификацию сведений для внесения в единый государственный реестр юридических лиц, предъявив документ, удостоверяющий личность.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по незаконному использованию документов для образования юрлица.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по данному делу продолжаются.

Ранее сообщалось, что начальник управления ФСБ Карелии переходит на новую работу.

Погода в Петрозаводске сегодня, 5 апреля



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Пасмурно, +2 …+3 8 м/с ЮЗ 731 мм.рт.ст. 78% день Пасмурно, +3 …+5 7 м/с Ю 730 мм.рт.ст. 71% вечер Пасмурно, +5 5 м/с Ю 730 мм.рт.ст. 73% ночь Небольшой дождь, +3 …+5 5 м/с Ю 730 мм.рт.ст. 82%

фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Путин потребовал увеличить доходы россиян

Президент России Владимир Путин потребовал добиться опережающего роста доходов населения и увеличение инвестиций в регионах из списка "отстающих".

Такой пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства, сообщает Лента.ру.

Ранее россияне заметили падение своих доходов на четверть. Об этом говорится в исследовании Credit Suisse Emerging Consumer Survey 2021, посвященном развивающимся странам.

Жители России также возглавили антирейтинг по возможности делать накопления. Только 55 процентов опрошенных сообщили, что хотят увеличивать сберегаемые ежемесячно средства. Кроме того, россияне оказались максимально скептичны по отношению к инфляции. По состоянию на январь ее ожидали 75 процентов респондентов.

В прошлом году Владимир Путин отмечал, что доля россиян, которых можно отнести к среднему классу, превысила 70 процентов. Он отсылал к методологии Всемирного банка, которая опирается на минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Если учитывать российский уровень МРОТ, то для отнесения к среднему классу надо получать 19 тысяч рублей в месяц.

фото: © "ПКС-Водоканал"

Мошенники обманным путем заставляют платить петрозаводчан за замену счетчиков

Совсем недавно жительница Петрозаводска отдала за замену прибора учета электроэнергии 9 тысяч рублей.

Ее обманули мошенники – сотрудники некой компании "Карельский ИнфоЦентр" представились работниками Энергокомфорта, прошли в дом и сообщили петрозаводчанке, что счетчик срочно нужно менять, иначе начисления за электроэнергию будут производиться по нормативу или квартиру и вовсе отключат от электричества.

За последнее время мошенники побывали в нескольких районах города: наб. Варкауса, пр. Октябрьский, пр. Первомайский. ООО "Энергокомфорт. Карелия" предупреждает петрозаводчан: будьте бдительны. ООО "Энергокомфорт. Карелия" высылает все уведомления исключительно официальными письмами, а не в виде листовок.

К уведомлениям-листовкам стоит относиться настороженно: в почтовых ящиках петрозаводчане нередко находят рекламные объявления, которые имитируют извещения о необходимости поверки. Чаще всего это относится к приборам учета холодного водоснабжения, в рекламе упоминается городской водоканал.

Жителям Петрозаводска нужно помнить, что сотрудники АО "ПКС-Водоканала" не ходят по домам, и если к вам в дом или квартиру приходит человек, который представляется сотрудником водоканала, уговаривает вас поставить фильтры для воды, новый счетчик – это мошенники!

К сожалению, жертвами мошенников становятся не только доверчивые бабушки и дедушки, но и молодые люди. Недавно служба безопасности ООО "Энергокмофорт. Карелия" обратилась в полицию – лжесотрудники Энергокомфорта обманули пятерых петрозаводчан. А сколько еще тех, кто не стал обращаться в полицию?

Предупредите своих пожилых родственников о мошенниках и не попадайтесь на их уловки сами. Узнать, подошел ли срок поверки и замены счетчика, можно на официальных сайтах pks-vodokanal.ru и energokomfort-karelia.ru (раздел "Задать вопрос" или в личном кабинете клиента).