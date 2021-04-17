Что случилось в Петрозаводске и Карелии 17 апреля

фото: © AP Photo/Craig Ruttle

Еще три человека умерли от коронавируса в Карелии

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с эпидемией.

В Республиканской инфекционной больнице скончались житель Олонца 1939 года рождения и жительница Кеми 1959 года рождения, а в Медвежьегорской ЦРБ умерла жительница Медвежьегорска 1938 года рождения.

Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 65 человек. Из этого числа заболели 63 человека, из них 23 имеют симптомы средней тяжести, четыре человека находятся в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.



Выздоровели еще 89 человек.

фото: страница Артура Парфенчикова Вконтакте

Глава Карелии: «Давать пустые обещания не могу»

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, как он провел личный прием жителей Калевалы.

Встречи населения с губернатором были организованы сегодня в рамках единого дня приема граждан. В этот день чиновники и депутаты проводят такие приемы по всей Карелии.

О чем жители Калевалы пожаловались главе республики, он написал на своей странице Вконтакте.

"Проблему транспортного сообщения поднял Юрий Лесонен. Предприниматели, занимающиеся автобусными перевозками, порой отказываются от участия в конкурсах из-за состояния дорог. Проблему эту знаю, над ее решением работаем, но давать пустые обещания не могу, не в моих правилах. Пока могу сказать, что рейс между Калевалой и Кемью планируется возобновить с 1 мая. Кроме того, чтобы люди могли попасть в больницы, будем прорабатывать вопрос по дополнительному оснащению автобусами наших лечебных учреждений", - сообщил Парфенчиков.

Также он рассказал о встрече с жителем Калевалы Андреем Евдокимовым, который обратился с просьбой поддержать проект строительства завода по производству клееного бруса.

"Конечно, будем помогать. Кроме того, хорошей преференцией для малого бизнеса в Арктической зоне была бы возможность получать без торгов земельные участки - об этом сегодня вновь говорили с местными жителями. Мы уже вносили такое предложение на федеральный уровень. При необходимости - обратимся повторно. Считаю, что в Арктике надо бороться за каждый проект", - отметил губернатор.



Кроме того, во время приема граждан обсуждался вопрос подготовки специалистов по охране лесов от пожаров и необходимости увеличения финансирования. Эту тему поднял начальник Калевальского авиаотделения Центра авиационной и наземной охраны лесов Александр Юнгин.

"Проинформировал Александра, что еще в марте нами было принято решение предусмотреть при корректировке бюджета на этот год дополнительно 20 млн рублей на подготовку к пожароопасному периоду и на борьбу с лесными пожарами. Вопросы лесоохраны в комплексе будем обсуждать во время посещения Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов в Петрозаводске", - пообещал Парфенчиков.

фото: группа ПСО "Доброспас" Вконтакте

Пропавших подростков в Карелии пытаются найти с помощью водителей общественного транспорта

Волонтерская организация "Доброспас" обратилась к водителям рейсовых автобусов и частным перевозчикам в Карелии с просьбой помочь в розыске пропавших подростков.

Обращение "Доброспаса" опубликовано на странице организации Вконтакте.

Подростки пропали в Кондопожском районе Карелии.

"Считающиеся пропавшими без вести несовершеннолетние подростки Ушакова Елизавета Васильевна, 2004 г.р. и Татаренко Илья Александрович, 2003 г.р. могут передвигаться по территории Карелии (в Петрозаводск) и за ее пределы при помощи системы "BlaBlaCar" и при использовании частных перевозчиков. Просим обратить особое внимание всем транзитным перевозчикам", - говорится в сообщении.

Полиция Кондопожского района просит всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемых или видевших их после 14 апреля, сообщить об этом по телефону +79535299886.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Число госпитализированных с коронавирусом выросло в Карелии

Количество больных коронавирусом, госпитализированных в медучреждения Карелии, выросло за последние сутки.

Это следует из данных о ситуации с заболеваемостью, опубликованных на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

В минувшие сутки в стационарах находилось 344 зараженных - на 15 человек больше, чем днем ранее.

Увеличилось и количество, находящихся с стационарах больных в тяжелом состоянии. За сутки их число выросло с 35 до 45.

Количество "коронавирусных" пациентов больниц в состоянии средней степени тяжести увеличилось с 284 до 293.

Вместе с тем, сократилось с 10 до 6 человек количество крайне тяжелых больных на ИВЛ.

фото: pixabay

Электрическую котельную для поселка в Карелии собираются построить за 1 млрд рублей

"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" разработала проект строительства в поселке Надвоицы Сегежского района электрической котельной для отопления жилых и других зданий.

"МРСК Северо-Запада" намерена реализовать этот проект стоимостью свыше 925 миллионов рублей на условиях концессионного соглашения с республиканскими властями.

Как утверждают энергетики, проект позволит не только заменить устаревшую мазутную котельную на "чистую" электрическую, но и полностью модернизировать поселковые тепловые сети.

Более того, жителям Надвоиц обещано уже в первый год эксплуатации новой котельной снижение экономически обоснованного тарифа на отопление сразу на 20%.

Тем не менее, власти Карелии не торопятся поддержать этот проект.

Почему - читайте в статье "А уголек-то коптит".

фото: МЧС по РК

Лобовое столкновение произошло на трассе в Карелии, есть пострадавший (ФОТО)

ГИБДД Карелии сообщила об обстоятельствах ДТП с участием двух автомобилей, произошедшего в пятницу вечером на трассе "Кола".

Как сообщили в Госавтоинспекции, авария произошла на 474 км автодороги за поселком Янишполе в сторону Кондопоги.

В 21.10 43-летний водитель автомобиля "Тойота Камри", совершая маневр обгона, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным автомобилем "Вольво S70".

В результате ДТП 22-летний водитель автомобиля "Вольво S70" с травмами госпитализирован в Кондопожскую больницу.

Фото: Госавтоинспекция Карелии Вконтакте

Провалившихся под лёд собак в Петрозаводске спасли случайные прохожие (ВИДЕО)

Две собаки провалились под лёд Онежского озера возле набережной в Петрозаводске.

Об этом написала в Instagram жительница города Ольга Готина.

Она вызвала спасателей, но они приехали только через 15 минут.

Собак спасли случайно оказавшиеся поблизости мужчины. Ломая лед, они прошли пешком по мелководью и проложили животным путь к берегу.

Ольга Готина выложила видео этого происшествия.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

ГИБДД начала массовые проверки двухколесного транспорта на улицах Петрозаводска (ФОТО)

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска проводят массовые рейды по профилактике нарушений ПДД мотоциклистами и велосипедистами.

У водителей мотоциклов проверяют водительские и регистрационные документы.

Велосипедистов обязывают спешиваться при пересечении проезжей части по пешеходным переходам. Инспекторы объясняют им, к чему приводит невыполнение данного требования.

Кроме того, Госавтоинспекция обратилась к родителям несовершеннолетних велосипедистов с просьбой разъяснять им требования Правил дорожного движения прежде, чем разрешить детям самостоятельные поездки по городу.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Судебный пристав подал иск в защиту владельцев "Невского пассажа" в Петрозаводске

Пресненский районный суд Москвы рассматривает заявление о прекращении исполнительных производств в отношении предпринимателей Цмугуновых, которые обязаны снести незаконный торговый центр "Невский Пассаж" в Петрозаводске.

Иск в суд подал судебный пристав-исполнитель при директоре Федеральной службы судебных приставов Андрей Васильев.

Как следует из судебных документов, он обратился с заявлением о прекращении исполнительных производств в отношении братьев Цмугуновых на основании выводов ООО "Экспресс-оценка" о невозможности полного демонтажа наземной части пристройки к дому N30 по проспекту Александра Невского.

Из этого следует, что судебные приставы в очередной раз захотели прекратить исполнительное производство в отношении незаконной пристройки в Петрозаводске, но теперь уже с помощью московского суда.

О ситуации со скандальным торговым центром читайте в статье "Тяжбы вокруг сноса "Невского пассажа" вышли на новый виток".

фото: © Столица на Онего

Финляндия открыла границу для россиян, но на определенных условиях

Власти Финляндии разрешили въезд в страну с территории России для владельцев маломерных судов.

Об этом говорится на официальной странице Генерального консульство Финляндии в СПб Вконтакте.

С 15 апреля по 31 мая разрешается въезд в Финляндию "с целью вывоза и транспортировки маломерных прогулочных судов", пояснили в генконсульстве.



На этом основании можно будет оформить шенгенскую визу.

"Ограничения движения через границу принимается решением Правительства Финляндии, и вышеописанное движение через государственную границу разрешается только через открытые пункты пропуска в рамках их рабочего времени с целью вывоза и транспортировки маломерных прогулочных судов. Пребывание в стране для совершения, например, долгосрочных ремонтных работ судов, не разрешается", - говорится в сообщении.

В генконсульстве также отметили, что "все решения о пропуске через государственную границу всегда принимаются в индивидуальном порядке на пограничном контроле в момент пересечения границы".

"Заранее никаких разрешений оформить невозможно. Лицам, прибывающим в Финляндию за прогулочным судном необходимо при прохождении пограничного контроля документально доказать цель поездки", - добавили в ведомстве.

фото: администрация Петрозаводска

Администрация Петрозаводска опубликовала серию фотографий, как Ирина Мирошник убирает мусор

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник вышла на первый в этом году весенний субботник - многочисленные фотографии появились на официальном сайте администрации.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, субботник прошел в парке Победы.

Кроме Ирины Мирошник в нем участвовали сотрудники администрации и "неравнодушные горожане", пояснили в мэрии.

Участники субботника убирали листву и скопившийся за зиму бытовой мусор, обрезали сухие ветки деревьев и кустарников.

В этом году администрация города планирует провести серию экологических акций под разными названиями: "Чистый Петрозаводск", "Выходные в любимом парке", "Сад памяти".

Жители Петрозаводска могут сами провести такие субботники.

Для этого необходимо подать заявку на электронную почту: anna.kashnikova@petrozavodsk-mo.ru. В письме нужно указать контактное лицо, телефон для связи, территорию, которую планируется очистить от мусора, и сообщить, нужны для участников субботника мешки и перчатки.

фото: страница ПСО "Доброспас" Вконтакте.

На поиски пропавшего в лесу пенсионера в Карелии призывают добровольцев

Волонтерская организация "Доброспас" призвала добровольцев на поиски пожилого мужчины, пропавшего в лесу в Медвежьегорском районе.

Объявление размещено на странице ПСО "Доброспас" Вконтакте.

Инициаторы ссылаются на данные полиции, согласно которым пропал житель Медвежьегорска Иван Миронов 1938 года рождения. Он вышел из садового товарищества "Лесовик" у деревни Сигово 9 апреля и с того момента его местонахождение неизвестно.

"Доброспас" назвал приметы пропавшего.

"Был одет: темная куртка, высокие чёрные сапоги из ПВХ, серые брюки и вязаная спортивная шапка. Выглядит: Рос примерно 170-172, нормального телосложения, плохо слышит", - говорится в сообщении.

Поисковые мероприятия будут проводиться 18 апреля в районе садового товарищества "Лесовик". Сбор волонтеров назначен на 12.00 на отворотке в СТ "Лесовик" на 37 километре от Медвежьегорска в сторону Шуньги/Великой Губы.

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемого или видевших его после 08.04.2021, полиция просит сообщать по телефону +7 (921) 221-60-87







фото: Валерий Поташов/Столица на Онего

Карельские реставраторы отказываются восстанавливать памятники деревянного зодчества

Специалисты в области реставрации деревянных памятника архитектуры в Карелии потеряли интерес к госзаказам на восстановление исторических построек.

Они объясняют это тем, что средства по госконтрактам выделяются на основании сметных норм, которые разрабатывались еще в 80-е годы прошлого столетия, а выполнить качественно реставрационные работы за такие деньги практически невозможно.

В результате за реставрацию памятников зачастую берутся фирмы из-за пределов Карелии, чья профессиональная подготовка вызывает сомнения у специалистов.

К чему это может привести, читайте в статье "Реставрация по цене каркасного дома".

фото: © Законодательное Собрание Карелии

Спикер парламента Карелии собирается участвовать в выборах депутатов Госдумы

Председатель Законодательного Собрания, секретарь Карельского регионального отделения "Единой России" Элиссан Шандалович подал документы для участия в предварительном партийном голосовании для выдвижения кандидатов в Госдуму.

По его словам, если жители Карелии доверят ему представлять их интересы в Государственной Думе, он будет делать все, чтобы выполнить наказы избирателей. Одной из основных задач Шандалович назвал борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Сам спикер, имеющий многолетний врачебный опыт, трудится по выходным в "красной зоне" Медвежьегорской ЦРБ.

"Как врач я знаю, как трудно люди восстанавливают здоровье после перенесенной инфекции. Поэтому обязательно надо на федеральном уровне разработать комплексную программу медицинской реабилитации для таких пациентов. И, конечно, пандемия еще раз показала, что развитие здравоохранения должно быть безусловным приоритетом", — пояснил председатель парламента.

С просьбой выдвинуть свою кандидатуру на праймериз к Шандаловичу обратились представители ветеранских организаций. Среди них – руководитель Совета ветеранов республики Николай Черненко и председатель общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Вера Ермакова. Они, в частности, отметили, что Элиссан Шандалович стал одним из главных инициаторов регионального законопроекта о детях войны, который предусматривает дополнительные социальные гарантии жителям Карелии, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны.

После принятия республиканского закона предстоит большая работа с федеральным центром по дальнейшему продвижению мер поддержки не только детей войны, но и тружеников тыла, иных категорий граждан, которые нуждаются в особом внимании и заботе государства. Этой работой обещает заняться Шандалович, если его изберут в Госдуму.

"Мы обязательно окажем Элиссану Владимировичу поддержку. Он слышит нас, представителей ветеранских организаций, учитывает наши инициативы и предложения. Уверен, что он точно так же будет слышать нас и отстаивать интересы всех жителей Карелии в Государственной Думе", — сказал Николай Черненко.

Комментируя свое решение принять участие в предварительном голосовании, Элиссан Шандалович поблагодарил ветеранов за оказанное ему доверие.

"Для меня это высочайшая ответственность. Я испытываю глубокое уважение и благодарность к поколению, которое вынесло на своих плечах тяготы военных и послевоенных лет, восстанавливало страну. Многих наших ветеранов знаю лично, со многими постоянно общаюсь. Они всегда были и остаются для меня примером того, как нужно жить и трудиться на благо своего края и своей страны – не жалея сил, с огромной самоотдачей", — сказал спикер карельского парламента.

Также он добавил, что Карелия – это северный регион с непростыми природными условиями.

"Северянам нужны дополнительная поддержка, дополнительные социальные преференции: чтобы люди стремились здесь жить, работать, растить детей, чтобы молодежь не покидала наш край. Этого можно добиться, только если мы будем строить современное жилье, детские сады, школы, спортивные объекты, создавать новые производства, рабочие места с достойной зарплатой. Уникальные возможности для решения этих задач открывают федеральные программы развития северных территорий, и прежде всего программа развития Арктики. Мы должны в течение ближайших лет максимально использовать этот новый инструмент – он может и должен стать локомотивом для социально-экономического развития всей республики. Для этого, безусловно, надо очень активно отстаивать на федеральном уровне наше участие, защищать и продвигать наши инициативы. Минувший год доказал: мы умеем объединять усилия. Я хотел бы еще раз поблагодарить медицинских работников, волонтеров, которые помогают землякам, всех жителей республики. Вместе мы пережили непростой год, справились, выдержали. И обязательно справимся с любыми другими задачами и проблемами, добьемся, чтобы наша любимая Карелия стала по-настоящему привлекательной и комфортной для жизни", — сказал Шандалович.

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Воздух в Карелии в воскресенье прогреется до +15°С, но местами будет скользко

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на воскресенье 18 апреля

В Петрозаводске ожидается небольшая облачность, но без осадков.

Ветер северо-восточный слабый.

Температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +10, +12°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии, по прогнозу, будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Температура ночью 0, -5°С, днем +10, +15°С, местами у водоемов +6,+9°С.

В некоторых районах ночью на дорогах местами может появиться гололедица.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: БОРЬБА ЗА ПОСТ ГЛАВЫ ПЕТРОЗАВОДСКА, ХРАМ НА НАБЕРЕЖНОЙ И УВОЛЬНЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА МЧС КАРЕЛИИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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фото: Ксения Сорокина/ МК в Карелии

Уполномоченный по правам ребенка пообещал не допустить закрытия детского сада в райцентре Карелии

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев побывал в Суоярви, чтобы разобраться в ситуации с возможным закрытием корпуса детского сада.

Как пишет "МК в Карелии", детский омбудсмен встретился с представителями родительской общественности и местными активистами, изучил документы.

Специальная межведомственная комиссия, которая занимается вопросом закрытия здания корпуса детского сада на улице Гагарина проигнорировала предостережение Роспотребнадзора от 25 марта, где говорится о том, что при переводе детей в другие корпуса будут нарушаться нормативы по площади группы и спальни, которые должны составлять 2 квадратных метра на ребенка.

По мнению Геннадия Сараева, нет и жесткого экономического обоснования для закрытия детсада.

фото: pixabay

Мирошник запретила жечь траву в Петрозаводске

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник подписала постановление администрации об особом противопожарном режиме в городе.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.



"С 17 апреля на территории Петрозаводского городского округа вводится особый противопожарный режим. В соответствии с постановлением запрещается разводить костры в лесопарковых зонах, сжигать мусор, траву, листву, складировать горючие материалы и другое", - говорится в сообщении.

За нарушение этого предписания предусмотрена административная ответственность.

Особый режим будет действовать до принятия решения о его отмене.

В случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации администрация города рекомендует звонить в Единую службу спасения по номеру 112 или в ЕДДС Петрозаводска – 051.

фото: страница Михаила Охлопкова Вконтакте

Больницы Карелии оборудуют стационарными приборами для производства кислорода вместо баллонов

Минздрав Карелии закупает для больниц стационарные концентраторы кислорода, что позволит отказаться от дорогостоящих баллонов.

Об этом написал на своей странице Вконтакте министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

"Для больных с тяжёлыми формами лёгочной патологии необходима постоянная кислородная поддержка. Открывая ковидные стационары, мы понимали, что с учётом пандемии, таких больных будет много. И, соответственно, будет большим потребление кислорода, который подаётся либо из баллонов, либо через концентраторы – передвижные и стационарные. Кислород в баллонах – очень дорогой, а с учётом того, что медорганизациям порой необходимо от 35 до 200 баллонов в сутки, это ложится дополнительным финансовым бременем на учреждение", - пояснил министр.

По его словам, в марте в Межрайонной больнице № 1 в Костомукше был введён в эксплуатацию первый стационарный концентратор, который позволил сэкономить на покупке кислорода минимум 2 млн рублей в месяц. Больница оплачивает теперь только потреблённую электроэнергию.

Ещё 3 кислородных концентратора в мае поступят в Госпиталь для ветеранов войн, в Республиканскую инфекционную больницу и Сегежскую ЦРБ.

На пешеходных переходах Петрозаводска вместо дорогостоящих катафот остались только "гвозди" (ФОТОФАКТ)

Установленные в прошлом году дорогостоящие светоотражающие катафоты начали пропадать с пешеходных переходов Петрозаводска.

В этом убедился читатель "Столицы на Онего", сделавший снимки на улицах города.

Вместе катафотов на дорожном покрытии остались крепежные дюбели, которые представляют опасность для покрышек автомобилей.

Проблемы с этим оборудованием начались еще осенью, когда катафоты перестали светиться.

Ранее сообщалось, что администрация Петрозаводска заключила контракт на 2,2 млн рублей, в рамках которого катафоты планировалось установить на 30 нерегулируемых пешеходных переходах.

фото: Подслушано l Кемь Вконтакте

«Ужастики снимать»: Жители райцентра в Карелии обвинили власти в разрушении моста

Разрушающийся пешеходный мост в Кеми требует срочного ремонта, но власти не обращают на него внимания, считают жители города.

Об этом написали посетители страницы "Подслушано l Кемь Вконтакте" под фотографией моста.

"Можно ужастики снимать", - оценил его состояние один из комментаторов.

Некоторые высказали мнение, что мост лучше снести, но остальные участники обсуждения с этим не согласились.

"Мост надо не сносить, а восстанавливать. Многие жители города пользуются этим мостом. Только те, кто передвигается по городу на машине, не нуждаются в этом мосте. Думаю, если бы руководство администрации действительно заботилось о жителях города, то мост уже давно имел бы нормальный вид. Петров (глава администрации района - прим. ред.) сидит в администрации почти 1,5 года - мост за это время лучше не стал, хотя проблему моста Петров знал почти с самого начала своей " деятельности", - написала жительница Кеми.

Погода в Петрозаводске сегодня, 17 апреля



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Ясно, -1 …+9 1 м/с СВ 763 мм.рт.ст. 58% день Ясно, +10 …+12 2 м/с СВ 763 мм.рт.ст. 33% вечер Ясно, +3 …+12 1 м/с СВ 762 мм.рт.ст. 53% ночь Ясно, 0 …+2 1 м/с С 763 мм.рт.ст. 72%

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска Вконтакте

Водителей Петрозаводска снова ждут массовые проверки

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска в воскресенье проведут очередные рейды для проверки водителей на состояние алкогольного опьянения.

Инспекторы будут массово останавливать автомобили на улицах города.

Традиционно перед таким рейдами ГИБДД предупреждает, что для избежания конфликтных ситуаций и "предупреждения коррупционной составляющей" во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы. Кроме того, любой гражданин при контакте с сотрудниками ГИБДД может осуществлять аудио- или видеозапись.

фото: Первый общественный приют для животных Вконтакте

Выставка-раздача кошек пройдет в Петрозаводске

Первый общественный приют для животных 25 апреля организует выставку-раздачу кошек.

Объявление о предстоящей акции размещено на странице приюта Вконтакте.

Посетители смогут не только взять домой питомца, но и получить консультации специалистов по уходу за животными.

Организаторы обещают беспроигрышную лотерею "Кот в мешке".

Выставка раздача пройдет в "Agriculture-club" по адресу ул Коммунальная 20б.







фото: Госавтоинспекция Петрозаводска Вконтакте

ГИБДД призвала водителей к осторожности из-за ремонта дороги в Петрозаводске

Госавтоинспекция Петрозаводска обратилась к водителям с предупреждением о начале дорожных работ на улице Правды.

"АО "АБЗ-Дорстрой" приступило к частичному демонтажу бортового камня на улице Правды. Сейчас работы ведутся в районе пересечений с набережной Гюллинга... Будьте внимательны!", - говорится в сообщении Госавтоинспекции Петрозаводска Вконтакте.

На объекте отфрезеруют старое покрытие, частично заменят бортовой камень, выполнят асфальтирование.

Работы проводятся рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В 2021-2022 годах в разных районах города отремонтируют 29 улиц. На семи из них будут приведены в порядок тротуары.







фото: "Спорт - норма жизни" Вконтакте

Чепик выполнил норматив "Мастер спорта России" по лыжным гонкам

Карельский лыжник Егор Чепик занял шестое место и выполнил норматив "Мастер спорта России" на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам в Мурманской области.

Об этом сообщили в Управлении физической культуры и спорта Министерства образования и спорта Карелии.

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам "Хибинская весна" прошли сегодня в городе Кировске Мурманской области.

Егор Чепик выступил в масс-старте свободным стилем на дистанции 15 км.





"Поздравляем Егора и его тренера Алексея Фёдорова с успешным выступлением! Только вперед!", - говорится в сообщении Управления.

фото: © управление Росгвардии Карелии

Сработавшая сигнализация спасла от кражи гипермаркет в Петрозаводске

Сотрудники Росгвардии задержали в одном из гипермаркетов Петрозаводска покупательницу, пытавшуюся похитить товар.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Группа задержания батальона городского отдела вневедомственной охраны была направлена в охраняемый гипермаркет, где сработала сигнализация. Выяснилось, что 25-летняя девушка попалась на попытке хищения товара стоимостью свыше 1,5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.







фото: МЧС по РК

Спецтехнику и спасателей из разных стран направят в центр Петрозаводска

Международные соревнования газодымозащитников состоятся 29 апреля в Петрозаводске на площади Кирова.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Карелии.

В соревнованиях принимут участие профессионалы, аттестованные для проведения работ по тушению пожаров и ликвидацию последствий аварий в среде, непригодной для дыхания.

Пожарные в полной боевой экипировке, вес которой составляет более 20-ти килограммов, и в аппаратах защиты органов дыхания будут соревноваться в силе и выносливости, преодолевая комбинированную полосу препятствий.

Отбор участников, которые будут представлять Карелию, прошел накануне на базе Учебного пункта МЧС в Петрозаводске. На международных соревнованиях выступят команды трех пожарно-спасательных отрядов.

фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин

Деревенские жители пожаловались Шандаловичу на загрязнение озера форелеводами в Карелии

Жители деревни Мунозеро в Карелии обратились в спикеру парламента Элиссану Шандаловичу с жалобой на ухудшение состояния одноименного озера из-за форелеводческого хозяйства.

Этот вопрос обсуждался во время приема граждан, который Шандалович провел в Кондопоге.

По словам жителей деревни, они обеспокоены ухудшением качества воды. По их мнению, это связано с тем, что несколько лет назад в форелевом хозяйстве увеличилось количество садков для выращивания рыбы.



Спикер карельского парламента пообещал, что для проверки экологического состояния водоема и хозяйственной деятельности арендатора на соответствие законодательству, будут направлены запросы в надзорные органы.



"Мы возьмем на контроль этот вопрос. Проблема, которую вы затронули, очень актуальна для Карелии. И, безусловно, очень важно найти баланс между экологией, интересами бизнеса и местных жителей, которые должны быть обеспечены чистой водой", - сказал Шандалович.

Он также добавил, что Минсельхоз Карелии сейчас разрабатывает порядок обязательного учета мнения граждан при формировании рыбоводных участков. Проект документа проходит согласование с общественными природоохранными организациями республики, после чего его утвердит парламент Карелии.

фото: пресс-служба ЗС РК

Парламентарии сегодня проводят прием граждан в Петрозаводске и районах Карелии

В День Единого приема граждан 17 апреля депутаты Законодательного Собрания принимают жителей в Петрозаводске и районах Карелии.

В администрации Кондопожского района прием граждан ведет спикер карельского парламента Элиссан Шандалович. Тема обращения - ситуация с озером Мунозеро, на котором размещается форелевое хозяйство. Как считают жители, качество воды в нем ухудшается.

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