Что случилось в Петрозаводске и Карелии 28 апреля

фото: администрация Петрозаводска

Тайное голосование определило, кто получит звание «Почетный гражданин Петрозаводска»

Комиссия по рассмотрению предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города Петрозаводска» выбрала двух кандидатов.

Об этом сообщили в администрации города.

Комиссия рассмотрела 7 кандидатур и тайным голосованием выбрала двух человек.

Это директор Музея изобразительных искусств Карелии Наталья Вавилова и депутат Законодательного Собрания Аркадий Рутгайзер.

Протокол заседания комиссии будет представлен главе Петрозаводска для вынесения на сессию Петросовета проекта решения о присвоении звания «Почетный гражданин города Петрозаводска».

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Снова три смерти от коронавируса зарегистрировано в Карелии

Всего за время пандемии в Карелии скончались 464 ковидных больных, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Госпитале для ветеранов войн скончалась 86-летняя жительница Кондопоги, в Сегежской ЦРБ умерла 50-летняя местная жительница, в Республиканской инфекционной больнице скончался 56-летний житель деревни Тукса. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего за время пандемии в Карелии скончались 464 ковидных больных.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 43 человек. Из этого числа заболевших – 43 человека, из них 19 имеют симптомы средней тяжести, четыре человека в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии на 28 апреля составило 45681 человек.

Выздоровели 43733, за минувшие сутки выписан по выздоровлению 51 пациент.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7439,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3257 случаев, по Северо-Западу – 5719,7.

фото: © Столица на Онего

Власти Петрозаводска выставили городские земли на аукцион

Три земельных участка выставлены на аукцион в Петрозаводске, сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.

Администрация Петрозаводска сообщает о проведении аукционов по продаже и на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Петрозаводского городского округа.

На аукцион выставлены три участка: по улице Московской для строительства и эксплуатации специализированной конькобежной дорожки; по улице Заводской с видом разрешенного использования «Хранение автотранспорта, Служебные гаражи» и по улице Боровой с видом разрешенного использования «Деловое управление».

Организатором аукциона выступает государственное казенное учреждение Республики Карелия «Управление земельными ресурсами». Заявки на участие в торгах принимаются до 20 мая.

Ранее сообщалось, что мэрия Петрозаводска пытается купить 43 квартиры для детей-сирот.

фото: © Столица на Онего

Карелия прекратила строительство жилья за бюджетный счет

Жилищное строительство в республике сократилось на 3,4%.

В первом квартале 2021 года в Карелии было построено 305 жилых домов общей площадью 30,2 тысячи квадратных метров, что на 3,4% меньше, чем в аналогичный прошлогодний период. Согласно данным Росстата, все жилье в республике было возведено за счет средств населения и с помощью кредитов: жилищное строительство за бюджетное финансирование в регионе не велось.

Как отметили в Росстате, средняя стоимость строительства квадратного метра жилья в январе-марте 2021 года составила 41284 рубля. Для сравнения: в первом квартале прошлого года эта стоимость была на 3% ниже – 39916 рублей.

фото: © кард из видео

Крысы кидаются под ноги детям в Петрозаводске (ВИДЕО)

Петрозаводчанин показал помойку на улице Зайцева, которая кишмя кишит крысами.

В паблике "Подслушано в Петрозаводске" горожанин опубликовал пост, в котором затронул вопросы антисанитарии в столице Карелии.

"Дорогая наша власть и надзорные органы, - обратился петрозаводчанин, - когда уже кто-то начнёте борьбу с крысами? Сплошная антисанитария, боремся с пандемией, и в то же время такое количество крыс которые распространяют не менее опасные инфекции. Зайцева, 22, помойка граничит со школой №36, дети на переменах ловят крыс, которые кидаются прямо им в ноги. Страшно выходить из подъезда, так как грызуны бегут прямо в ноги, в подъезд. Никто их не травит, и их количество увеличивается на глазах. На видео попала малая часть этих тварей. Кто и когда ответит за этот бардак?".

Ранее администрация Петрозаводска сообщила, что открыла охоту на крыс.

фото: © кадр из видео

Автомобиль в Петрозаводске укатился от невнимательного водителя (ВИДЕО)

Камера наружного наблюдения запечатлела забавную ситуацию, которая произошла с автомобилем и ее хозяином на Перевалке.

Читатель «Столицы на Онего» прислал в редакцию видео, где запечатлел забавный эпизод с участием легкового автомобиля, произошедший 27 апреля в Петрозаводске на перекрестке улиц Пархоменко и Сыктывкарской.

Около 18.30 прямо на перекрестке оказался пустой автомобиль. На видео заметно, что водитель припарковал машину на улице Сыктывкарской, после чего отправился в сторону перекрестка. Но на ручной тормоз свою машину он, видимо, не поставил, и автомобиль почти сразу покатился вслед за своим владельцем вниз по Сыктывкарской.

Водитель, не заметив этого, скрылся с экрана видеокамеры, а его машина тем временем остановилась прямо на перекрестке. Там она и стояла больше 5 минут, пока не вернулся владелец.

Эпизод зафиксировала камера наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

фото: © Столица на Онего

Кандидат в мэры Петрозаводска: «Перевозками должен заниматься город, а не частник, которому главное — получить прибыль»

Участник конкурса на должность главы Петрозаводска коммунист Андрей Гущин рассказал о своих инициативах по развитию города.

Ветеран МВД Карелии Андрей Гущин участвует в конкурсе на должность главы Петрозаводска от КПРФ. Его выдвижение поддержали участники виртуального народного голосования.

Андрею Ивановичу Гущину 58 лет, он окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. Прошел путь от участкового инспектора до начальника отдела собственной безопасности и начальника оперативно-поискового бюро МВД по Республике Карелия. Неоднократно выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ. Награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.

Одна из инициатив, с которой выступил Андрей Гущин, — возвращение прямых выборов мэра Петрозаводска. Об этом и многом другом мы поговорили накануне выступления Андрея Гущина перед конкурсной комиссией.

Так, например, Андрей Гущин считает, что в Петрозаводске нужно восстанавливать систему муниципальных предприятий и муниципальных организаций и более эффективно пользоваться функциями, которые даются в рамках муниципального контроля.

"Перевозка пассажиров общественным транспортом, уборка города, содержание и благоустройство общественных территорий, ремонт дорог, — все это могут и должны делать муниципальные городские предприятия, а не частные конторы, для которых главное — извлекать прибыль", - сказал Гущин.

Подробнее об инициативах участника конкурса на должность главы Петрозаводска коммуниста Андрея Гущина читайте здесь.

фото: © Республика / Леонид Николаев

Историк Сергей Веригин войдет в состав Общественной палаты Карелии от главы республики

Губернатор утвердил свою десятку членов палаты нового созыва.

Глава Карелии Артур Парфенчиков определил имена десяти членов Общественной палаты республики нового созыва, которых по региональному законодательству утверждает губернатор. В их числе оказались и несколько действующих членов палаты – председатель Карельского регионального отделения Союза пенсионеров России «Северные колокола» Наталья Вартанова, старший научный сотрудник отдела региональной экономической политики Института экономики Карельского научного центра Российской академии наук Любовь Кулакова, председатель Карельского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Валентина Полищук, председатель Карельского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» Александр Попов, генеральный директор издательства «Периодика» Наталья Синицкая и председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Валерий Таборов.

Новичками стали декан юридического факультета Северного института Всероссийского государственного университета юстиции в г. Петрозаводске, выдвинутый карельским региональным отделением Ассоциации юристов России Александр Баталин, член Карельского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ветераны боевых действий России» Василий Боровинских, директор Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета Сергей Веригин и председатель Карельской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» Елена Савченкова.

Напомним, ранее свою десятку членов Общественной палаты Карелии избрали депутаты Законодательного собрания республики, и теперь эти двадцать определят последнюю треть состава палаты из числа кандидатов, выдвинутых региональными общественными организациями. Новый состав Общественной палаты Карелии должен приступить к своей работе летом.

фото: Подслушано в Сортавала / ВК

Жители города в Карелии жалуются на мощный потоп (ФОТО)

В Сортавале участки частных построек ушли под воду и превратились в болото: местные жители в отчаянии.

Жительница Карелии Евсапия Сапега сообщила «Столице на Онего», что земельный участок в Сортавале, принадлежащий ее родителям, затоплен. Под воду уходят и соседние территории. Потоп произошел на Выборгском шоссе в Сортавале. По ее оценке, подтопление произошло из-за повреждения ливневой канализации.

«Мы в отчаянии, с каждым днём вода все ближе прибывает к фундаменту, и есть опасение, что за период майских праздников — период государственного бездействия — фундамент начнёт подмывать, и вода доберется до септика. В доме проживают мои родители-пенсионеры и сестрёнка 14 лет», — заявила Евсапия Сапега.

По словам автора сообщения, сортавальские власти в курсе имеющейся проблемы, но не решают ее.

«На данный момент мы связалась с тремя пострадавшими семьями. Одна из семей ранее уже обращалась в администрацию города для решения проблемы затопления на участках ещё в 2017 году, на что имеется письменный ответ: «в результате комиссионного обследования был обнаружен перелом трубы в районе подъезда 6 по адресу Выборгское Шоссе д. 87 «А». Также была отписка, что проблема будет решаться, — без уточнения сроков. Спустя три года после данного письма, проблема приобрела катастрофический характер. Участки наших соседей и наш затопило потоком грунтовых вод. Основная проблема в том, что дом и участок дороги с поломанной трубой находится на балансе военных. Как говорит сама администрация, у них нет рычагов давления на данную структуру», — пояснила Евсапия Сапега.

Она разместила снимки потопа в местном паблике «Подслушано в Сортавала». В своем сообщении она указала, что «всему виной непродуманное водоотведение от новых военных домов на Южном. При строительстве была уложена тонкая ливневка, которую просто раздавило».

Евсапия Сапега указала, что долгие переговоры с представителями местной власти и коммунальщиками не привели к решению проблемы с подтоплением домашнего хозяйства.

«В течение последних трёх недель велись переговоры с администрацией города Сортавала. Мы были на приеме у Крупина, связывались с гражданкой Никитиной — управляющей компанией военного дома. В итоге получили ответ, что у них нет ресурсов на решение данной проблемы», — заявила она.

Ранее сообщалось, как оперативные службы учились спасать от потопа поселок в Карелии.

фото: © Столица на Онего

Шесть лет лишения свободы грозит директору управляющей компании в Петрозаводске, где ледяная глыба убила прохожего

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя управляющей организации об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.

По версии следствия, обвиняемый – директор управляющей компании, осознавая с учетом метеоусловий реальную угрозу опасности схода снега и наледи с кровли дома № 10 по улице Куйбышева в Петрозаводске, не желая принимать меры, направленные на надлежащее оказание услуг по ликвидации опасности для находящихся вблизи дома граждан, не организовал своевременную работу подрядной организации по уборке кровли дома от снега и наледи, в результате чего на кромке кровли дома образовалась ледяная масса, которая 14 марта 2021года под тяжестью собственного веса упала на стоявшего внизу человека, что повлекло по неосторожности его смерть.

Свою вину по предъявленному обвинению директор управляющей компании признал в полном объеме.

Уголовным законом за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что 14 марта около полудня упавшая с крыши глыба льда убила мужчину, стоявшего на крыльце у дома. Следователи начали проверку по факту гибели.

На место происшествия выезжал глава Карелии Артур Парфенчиков, который сообщил, что по нелепой случайности произошло то, чего не должно было случиться, так как крыша данного дома была вычищена от снега за два дня до ЧП. "Видимо, некачественно", - предположил глава.

А 17 марта руководитель управляющей компании был арестован по делу о гибели прохожего под упавшей с крыши глыбой льда.

Момент трагедии зафиксировала камера наружного наблюдения компании "Ситилинк".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В Петрозаводске возник острый дефицит водителей троллейбусов

Муниципальное предприятие «Городской транспорт» планирует увеличение водительского штата до 140 человек.

В Петрозаводске возник острый дефицит водителей троллейбусов. Как сообщил «Столице на Онего» директор муниципального предприятия «Городской транспорт» Геннадий Няккоев, три последние года уволились 77 водителей, которых не устраивала низкая зарплата и довольно тяжелые условия работы. Однако сейчас, по словам директора, предприятию удалось улучшить ситуацию с оплатой труда, и руководство ПМУП «Городской транспорт» хотело бы увеличить нынешний водительский штат, как минимум, до 140 человек.

«В этом году хотели набрать группу водителей не менее 20 человек, – рассказал начальник службы движения ПМУП «Городской транспорт» Денис Архипов. – Уже пятый месяц мы собираем эту группу по крохам, и пока нам удалось найти только десятерых. Восемь человек есть, а двое еще раздумывают, учиться им или нет, но я надеюсь, что согласятся. Хотим начать их обучение в мае, на это уйдет полгода. За это время они должны пройти теорию с учебной ездой и пассажирскую стажировку. Сегодня наш водительский штат составляет 115 человек, и вакантных мест еще хватает. Мы надеемся привлечь на них не только новых водителей, но и тех, кто когда-то от нас ушел».

О ситуации в единственном муниципальном предприятии общественного транспорта Петрозаводска читайте в статье «Ровесник гагаринского полета».

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

На севере Карелии подросток со своим дедушкой спасли перевернувшихся на лодке рыбаков

ЧП произошло на реке Чирка-Кемь в Юшкозере.

Как сообщается на сайте 64parallel, в минувшую субботу, 24 апреля, на реке Чирка-Кемь лодка с двумя рыбаками наехала на водомерный трос и перевернулась.

Один из оказавшихся в воде мужчин смог самостоятельно выбраться на берег, а второй – его брат – потерял сознание, и ему потребовалась помощь.

ЧП на воде заметил восьмиклассник Данил, и вместе с дедушкой на лодке они поспешили на помощь рыбакам.

"Дедушка держал человека за руку, чтобы наша лодка не перевернулась из-за веса. Я на веслах поплыл к берегу, там дедушка затащил мужчину, который очень тяжело дышал, в лодку, - рассказал школьник. - Потом мы позвонили моему папе, и он привез на машине фельдшера, она оказала первую помощь пострадавшему".

Благодаря грамотным действиям подростка и его дедушки рыбака удалось спасти.

Представитель МЧС, начальник 2-го отряда Федеральной противопожарной службы Михаил Белов, комментируя ситуацию, отметил, что многие рыбаки пренебрегают вопросами безопасности на воде, рискуют своей жизнью, не думая о своих близких.

"Официально навигация будет открыта только 7 мая. Река оттаяла, но с озера может принести кусок льда, с которым рискует столкнуться судно, и это приведет к трагедии, - сказал сотрудник МЧС. - Люди отправились на рыбалку, не зная водоема, без спасательных жилетов. По данному факту будет проведена проверка, выяснены все обстоятельства. Также дедушкам с внуком будут представлены к награде за спасение человека".

фото: © Николай Смирнов/Столица на Онего

Фермеров и предпринимателей Карелии приглашают принять участие в «Весенней ярмарке»

Свой ассортимент товаров для дачи могут предложить организации, предприниматели и граждане, занимающиеся крестьянско-фермерским хозяйством, садоводством, огородничеством и животноводством, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 13 по 16 мая в карельской столице пройдет традиционная «Весенняя ярмарка». Торговые ряды, где будут представлены товары для дачи, разместят на Ярмарочной площади (в районе пересечения Инженерной улицы и Октябрьского проспекта).

Администрация Петрозаводска приглашает к участию в ярмарке организации, предпринимателей и граждан, которые ведут крестьянско-фермерские, личные подсобные хозяйства, занимаются садоводством, огородничеством и животноводством.

Заявки принимаются по адресу: г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 5 А, кв. 26. Сообщить о своем участии также можно по электронной почте: opr@petrosnab10.ru.

Телефон для справок: 76-02-14.

фото: © Сергей Малых

Открыта продажа билетов на авиарейсы из Петрозаводска в Минеральные Воды

Авиакомпания «РусЛайн» с 11 мая будет выполнять регулярные рейсы из Петрозаводска в Минеральные Воды.

Авиакомпания «РусЛайн» открыла продажу билетов на рейсы из Петрозаводска в Минеральные Воды. Рейсы будут выполняться на современных 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200. Время в полете составит 3 часа 30 минут, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«И Петрозаводск, и Минеральные Воды обладают высоким туристическим потенциалом, мы очень рады запустить полеты по такому интересному направлению. Уверен, что прямые рейсы, организованные нашей авиакомпанией, стартующие в мае, позволят укрепить межрегиональные связи, в то время как жители этих регионов смогут открыть для себя новые возможности для отдыха», — комментирует заместитель генерального директора по коммерции авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов.

Продажа открыта. Билеты доступны во всех авиакассах, а также на сайте www.rusline.aero.

Ранее сообщалось, самолеты из Петрозаводска в Симферополь начнут летать с 17 мая.

фото: © кадр из видео

ГИБДД накажет водителя, который пролетел по пешеходному переходу в Петрозаводске, едва не сбив ребенка

Водителя-нарушителя за непропуск пешеходов ждет административное наказание, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Вечером 16 апреля в районе дома № 7 по улице Чистая водитель автомобиля BMW в нарушение правил дорожного движения не предоставил преимущества в движении пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Момент нарушения попал на камеры наружного видеонаблюдения компании "Сампо", позже факт нарушения опубликовали в СМИ.

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска провели проверку по данному факту. В отношении водителя - нарушителя вынесено постановление об административном правонарушении.

За непредоставление преимущества пешеходам законом предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 1,5 до 2,5 тыс. рублей.

фото: Дмитрий Петров / ВК

Глава администрации райцентра Карелии рассказал о борьбе с лопнувшими трубами

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров сообщил, как происходит ликвидация коммунальных происшествий на территории, где произошли прорывы труб.

Дмитрий Петров рассказал, что устранен один из трех прорывов труб. По устранению двух других аварий ведутся работы. Об этом глава районной администрации сообщил в соцсети.

«Первый прорыв устранён (на улице Гидростроителей заглушена труба, на которой произошёл прорыв). Второй прорыв на Пролетарском, 50 обнаружен, ведутся работы по его устранению. После завершения работ будет запущена НФС, и вода в городе Кеми появится в кранах жилых и нежилых помещений. Третий прорыв на Рабочем острове — ведутся подготовительные работы по осушению территории для определения конкретного места утечки. После осушения будут проводиться работы по устранению протечки, и после этого будет подключён и Рабочеостровск. Вода поступит в краны и колонки Рабочеостровска», — заявил Дмитрий Петров.

Ранее сообщалось, что крупная коммунальная авария произошла в Кемском районе. Там прорвало водопроводные сети. Люди остались без воды. Глава районной администрации Дмитрий Петров заявлял, что образовалось три прорыва: один в посёлке Рабочеостровск, второй — в Кеми на улице Гидростроителей, третий — на Пролетарском проспекте.

фото: © pixabay.com

Житель Карелии избил полицейского за прерванный отдых у костра

В Беломорском районе суд оштрафовал местного жителя, применившего насилие в отношении полицейского, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Беломорского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя района, обвиняемого в применении насилия в отношения представителя власти.

Суд установил, что 17 января 2021 вечером в поселке Сосновец, находясь на улице, молодой человек развел костер и пил спиртное в компании знакомых. Жители поселка пожаловались на это полицейским, которые прибыли на место и доставили подсудимого в отдел, где составили протокол об административном нарушении.

Однако в ходе задержания мужчина, возмутившись требованиям полицейских прекратить посиделки, нанес не менее трех ударов одному из полицейских, причинив тому физическую боль и травмы.

На судебном заседании дебошир полностью признал вину.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

фото: © Антон Новодережкин/ТАСС

Отделение Сбербанка в Карелии разъяснило, как платить по кредитам во время майских «каникул»

Отделение Сбербанка в Карелии подготовило разъяснения о списании платежей по кредитам и ситуации с вкладами во время нерабочих дней между майскими праздниками.

«Платежи по кредитам в нерабочие дни с 4 по 7 мая будут списываться в штатном режиме, как в рабочие дни. Согласно условиям кредитования, платёж переносится на первый рабочий день, если платёжная дата приходится на выходной, праздничный день. Нерабочий день не является выходным или праздничным», — говорится в сообщении Карельского отделения Сбербанка.

Майские «каникулы» повлияют и на ситуацию с вкладами.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: Автовокзал Петрозаводска/vk.com/avokzal.karelia

Изменится расписание рейсов из Петрозаводска в два райцентра Карелии

Автовокзал карельской столицы объявил об изменении рейсов автобусов Петрозаводск- Олонец и Петрозаводск-Сортавала через Олонец.

Об этом сообщается на странице автовокзала Вконтакте.

С 1 мая автобус, который отправляется в Сортавалу из Петрозаводска в 07.30, будет ходить по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.



Кроме того, с 11 мая рейс до Олонца из Петрозаводска отправлением в 18.15 будет выполняться ежедневно.



Задать вопросы пассажиры могут на официальном сайте автовокзала в разделе "Обратная связь" и в группе ВКонтакте.

фото: © shutterstock.com/Dmitriev Mikhail

Семь лет лишения свободы грозит жителю Карелии, который отобрал водку с пивом у подруги детства

Друг детства забрал водку с пивом у жительницы Петрозаводска, ударил ее по лицу и уехал в Санкт-Петербург, сообщили в МВД республики.

В отдел полиции №3 в Петрозаводске обратилась 51-летняя уроженка Кеми, проживающая в карельской столице. Она рассказала, что её сосед и по совместительству давний приятель, с которым они познакомились ещё на малой родине, напал на неё и похитил принадлежавшее ей имущество.

Женщина пояснила, что в день происшествия она находилась дома и по привычке не заперла входную дверь. Так незваный гость проник в жилище и взял со стола бутылку водки. Затем он забрал из холодильника пивные напитки и направился к выходу. Хозяйка попыталась его остановить, но тот ударил её рукой по лицу, оттолкнул и покинул квартиру.

В отношении 34-летнего ранее судимого подозреваемого возбудили уголовное дело. Фигурант скрылся от органов следствия и был объявлен в федеральный розыск.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска установили, что причастный к совершению грабежа житель Карелии находится в Санкт-Петербурге. Полицейские выехали в соседний регион, задержали разыскиваемого и доставили в республику. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Мужчина дал признательные показания. Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Глава Карелии рассказал, когда в Олонце будет построен новый ФОК

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что к 2023 году в Олонце будет построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

Артур Парфенчиков заявил, что для будущего физкультурно-оздоровительного центра в Олонце определено место, также установлен срок, в который объект должен быть возведен. Об этом губернатор сообщил в соцсети.

«Вчера я осмотрел место будущего строительства, оценил близость газопровода (содержание ФОКа будет экономичным для бюджета), заслушал отчет о проектировании. Будет три зала: для игровых видов спорта, тренажёрка и зал для физкультуры. Место, кстати, мне хорошо знакомо: рядом школа, жилой микрорайон и общежитие техникума, в котором я когда-то жил», — пояснил Парфенчиков.

Прохождение госэкспертизы проекта, по словам Артура Парфенчикова, планируется завершить к июлю, после чего будет отправлена заявка на финансирование в федеральный Минобр. Строительство объекта запланировано на 2022–2023 годы.

«Контролировать работу и сроки будем на всех этапах с привлечением общественности и жителей Олонца», — написал руководитель региона.

Также Артур Парфенчиков призвал жителей Олонца самим придумать название для будущего спортивного комплекса.

«Будет удачное название — будет тогда и ФОК хорошим, будут рекорды и чемпионы. Давайте вместе постараемся!», — уточнил он.

Ранее сообщалось, как глава Карелии пообедал в школьной столовой, где отравились дети

фото: © пресс-служба ОЖД

В честь 76-й годовщины Победы железнодорожники провели субботники (ФОТО)

Железнодорожники проводят уборку подведомственной территории, полосы отвода, сообщили в пресс-службе ОЖД.

С середины апреля трудовые субботники, посвященные 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходят во всех структурных подразделениях Петрозаводского региона ОЖД от станции Свирь до станции Лоухи, от Петрозаводска до Суоярви и Костомукши. Железнодорожники проводят уборку подведомственной территории, полосы отвода.

В среду, 28 апреля, субботник прошел в Петрозаводском железнодорожном узле. Работники провели уборку пассажирского парка станции Петрозаводск, полосы отвода и оказали помощь в уборке городских парков, которые с двух сторон примыкают к железнодорожному вокзалу (со стороны улиц Фурманова и Горького). В уборке были задействованы работники предприятий железнодорожного узла Петрозаводск и студенты Петрозаводского филиала ПГУПС.

«Мы равняемся на железнодорожников, которыми вскоре хотим стать сами, и нам важно, что сегодня мы вместе с ними вышли на этот субботник и вместе делаем наш город чище и красивее», — поделилась впечатлениями студентка 2 курса Петрозаводского филиала ПГУПС Светлана Кляц.

Отметим, что 2021 год в ОАО «РЖД» объявлен Годом экологии.

фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Власти Петрозаводска проведут сегодня две экологические акции

Администрация карельской столицы сделала анонс двух экологических акций, запланированных на сегодняшний день.

Сегодня, 28 апреля, мэрия Петрозаводска организует два экологических мероприятия. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

С 16.00 до 16.30 в сквере Маршала Мерецкова пройдёт озеленение территории в рамках акции «Сад памяти».

С 17.00 до 18.00 состоится субботник в сквере Памяти Узников Концлагерей на Перевалке.

Ранее сообщалось, что жители Петрозаводска убрали мусор в сквере Карельских Рун и в парке Патриот.

фото: Дионисий Ячменев/паблик "Субботник на Зарецком кладбище"

Естественная убыль населения Карелии выросла за год в 1,5 раза

Карелия потеряла в 2020 году почти 5 тыс. жителей, в основном, из-за естественной убыли.

Об этом говорится в пресс-выпуске «Карелиястата» о численности населения республики за прошлый год.

По состоянию на 1 января 2021 года количество жителей республики составило 609,1 тыс. человек и уменьшилось по сравнению с 1 января 2020 года на 4,99 тыс. человек или на 0,8%.

Снижение численности населения за 2020 год обусловлено, в основном, естественной убылью, которая достигла 4,9 тыс. человек. По сравнению с 2019 годом этот показатель увеличился в 1,5 раза.

О миграционной убыли читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © ИТАР-ТАСС/Евгений Курско

Безработным в Карелии после трудоустройства дают прибавку к зарплате за счет бюджета

Министерство социальной защиты Карелии подготовило разъяснения об условиях социального контракта, который дает право малоимущим трудоспособным жителям республики получить помощь в трудоустройстве.

Заключить социальный контракт имеют право граждане, среднедушевой доход которых по независящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума.

В рамках социального контракта безработные бесплатно проходят профессиональное обучение по различным специальностям. Во время обучения они получают стипендию в размере 7 813 рубля 50 копеек ежемесячно. После трудоустройства им положены выплаты в размере 15 627 рублей ежемесячно в течение трех месяцев. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Власти Карелии пообещали сохранить сельхозпредприятие, владелец которого решил его продать

Министерство сельского хозяйства Карелии планирует выкупить частную молочную ферму «Искра» в государственную собственность и объединить ее с государственным совхозом «Ильинское».

Об этом было объявлено на совещании в хозяйстве «Ильинское» с участием главы Карелии Артура Парфенчикова.

По словам главы Минсельхоза Владимира Лабинова, собственник молочной фермы — компания «Сила инвеста» — выразила желание ее продать. Чтобы сохранить предприятие принято решение приобрести «Искру» и объединить с хозяйством «Ильинское». Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © ИА «Республика» / Леонид Николаев

Глава Минздрава Карелии поздравил работников скорой помощи

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков поздравил медиков скорой помощи с профессиональным праздником.

Михаил Охлопков опубликовал на своей странице в соцсети поздравление, адресованное сотрудникам «скорой», в связи с празднованием Дня работника скорой медицинской помощи.

«Сегодня поздравления со своим профессиональным праздником принимают работники скорой медицинской помощи. Эти люди спешат на помощь к тем больным, жизнь которых находиться под угрозой… Сегодня на дежурство выходят сотни бригад по всей Карелии. Они готовы в любую минуту выехать на вызов и спасать жизни людей. Уважаемые работники скорой помощи, поздравляю вас с праздником и желаю доброго здоровья и успехов в вашем нелегком благородном труде!», — заявил министр.

«Именно в этот день 28 апреля 1898 года была основана служба, ставшая прообразом современной скорой помощи. Тогда, в Москве за двумя полицейскими участками — Сущевским и Сретенским — закрепили по карете скорой помощи. Они ездили по улицам Москвы и помогали всем, кто в этом нуждался», — рассказал Охлопков.

Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков оригинально поздравил мужчин с 23 Февраля. Он пожелал мужчинам беречь себя, чтобы сократить гендерный разрыв.

фото: © Столица на Онего

Жители Петрозаводска сформируют народную стратегию развития города

В «Точке кипения» стартовала серия стратегических сессий по развитию Петрозаводска.

Более 90 активных горожан собрались сегодня, 28 апреля, в «Точке кипения», где проходит стратегическая сессия по развитию Петрозаводска. Это первая встреча в цикле мероприятий, организованных Центром городских компетенций Агентства стратегических инициатив. Как отметили организаторы, таких стратегических сессий будет как минимум три. На основании инициатив, высказанных участниками сессии, должна быть сформирована стратегия развития столицы республики, и, соответственно, программа действий будущего руководителя Петрозаводска.

На первой, базовой, встрече общественники, эксперты и представители органов власти обсуждают, чтобы они хотели изменить в городе, какие проекты могут быть драйверами в этом процессе, и кто будет курировать эту работу.

«Ценность мнения жителей сегодня становится ключевой. Так, в рейтинге Минстроя один из высших баллов — насколько люди участвуют в принятии решений на местах. Наша задача такая же. Мы ничего не формализуем. Нам нужно сначала поговорить, что с городом должно случиться, Нам нужно договориться, кто это будет делать. Мы не будем писать никаких бумажек в стол, не делать стратегии, а будем работать с людьми. Потому что только люди могут что-то изменить в городе. Если люди, авторы, интересанты не находятся в диалоге и не принимают решения внутри города, то ничего не происходит. Сегодня мы работаем с идеологией. Все остальные сессии будут практические: что делать с городом на уровне конкретных продуктов, на уровне конкретных решений — политических, социальных, личностных», — заявил московский эксперт по дизайну услуг и сервиса, маркетингу и краткосрочному брендингу территорий Роман Золин.





Участники первой сессии активно включились в работу вместе с экспертами. Педагоги, врачи, коммунальщики, строители, дизайнеры, представители общественных организаций и депутаты обозначили городские проблемы, которые хотели бы решить.

Как отметил Почетный гражданин города Петрозаводска Аврам Склярский, на стратегической сессии по развитию города хочется услышать новые идеи и пути решения старых проблем.





«К сожалению, в Петрозаводске накопилось очень много проблемных вопросов: транспорт, развитие инфраструктуры, дороги, мосты, освещение, уборка, Ж. Х. Это целый ворох проблем, которые горожане с легкостью „нарисуют“. Но как их решать, должны сказать, конечно, специалисты. И предложения специалистов должны выноситься на обсуждение жителей Петрозаводска, которые выберут более оптимальный, подходящий вариант», — считает Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ Аврам Склярский.

фото: © Администрация Петрозаводска

В Петрозаводске открывается выставка молодых карельских художников

Молодые карельские творцы представят на суд взыскательной публики свои работы, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация города приглашает ценителей искусства на выставку молодых карельских художников, которая станет доступна в Городском выставочном зале Петрозаводска 29 апреля

«Подобные показы уже традиционно проводятся на площадке ГВЗ раз в пять лет, начиная с 2010 года. Они позволяют представить самый свежий срез работ нового поколения местных художников, привлечь внимание публики к новым именам, помочь молодым талантам Карелии найти друг друга, творческую среду, приобрести профессиональный опыт. Просто дать максимальному количеству молодых авторов возможность высказаться от первого лица и предъявить своё творчество широкой публике», — отмечают организаторы.

Для просмотра будут доступны работы 66 авторов в возрасте от 18 до 35 лет из разных городов и районов Карелии. Зрители увидят произведения, созданные молодыми карельскими творцами за последние пять лет. В экспозиции представлены живопись, станковая, книжная и компьютерная графика, плакат, скульптура и объект, анимация и декоративно-прикладное искусство.

Экспозиция будет доступна на площадке с 30 апреля по 23 мая. Режим работы Городского выставочного зала (пр. Ленина, 26) со вторника по воскресенье — с 12.00 до 19.00 (касса — до 18.30). Выходной день — понедельник. 30 апреля площадка работает с 13.00 до 19.00 (касса до 18:00), 1 и 9 мая — с 12.00 до 18.00 (касса до 17.30).

С более подробной информацией можно ознакомиться на странице городской администрации.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Поступления налога на прибыль выросли в Карелии более чем вдвое

Собственные доходы региона увеличились в первом квартале 2021 года на 31%.

По итогам первого квартала нынешнего года в бюджет Карелии поступило около 2 миллиардов 246 миллионов рублей в качестве налога на прибыль организаций. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом поступления этого налога выросли в республике более чем вдвое.

В целом, по данным карельского министерства финансов, объем собственных доходов региона увеличился в первом квартале 2021 года на 31% и достиг 7 миллиардов 418 миллионов рублей. Однако это составляет лишь 54% всей доходной части республиканского бюджета.