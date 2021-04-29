Главные новости сегодняшнего дня

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Десятки автобусных рейсов в Карелии отменяются на майские праздники

"Карелавтотранс" опубликовал изменения в расписании автовокзала на майские праздники с 30 апреля по 11 мая.

В связи с майскими праздниками отменены десятки автобусных рейсов на пригородном междугородном сообщении.

На сайте "Карелавтотранса" опубликованы изменения расписания автобусных рейсов с 30.04 по 11.05.

Указаны как отмененные рейсы, так и введенные – первых значительно больше.

фото: ГТРК «Карелия»

Парфенчиков приказал чиновникам «идти навстречу фермерам» в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков высказался о необходимости оказывать поддержку региональным фермерам.

Об этом Парфенчиков заявил на своей странице в соцсети, подводя итоги ежегодной встречи с карельскими фермерами.

«Еще одна задача, которую поставил всем ведомствам, — идти навстречу фермерам, разъяснять и помогать. Обучающие семинары по самым насущным темам поручил организовать в ближайшее время. Сейчас у наших фермеров начинается горячая пора, желаю всем хорошей посевной и чтобы карельская весна не подвела!», — сообщил глава региона.

Артур Парфенчиков также рассказал, что в Карелии будет продолжена практика предоставления земель нуждающимся фермерам.

«Зал вновь был полон. Но в этот раз вопросов было уже гораздо меньше. Это говорит о том, что решения, принятые год назад, принесли результат. Прежде всего это работа по земле. Инвентаризация сельхозугодий показала, что земля в Карелии есть. И здесь важен индивидуальный подход к каждому случаю. Так, 42 фермерам, которым раньше отказывали, уже предоставлены участки, еще 25 получат их в ближайшее время. Конечно, в этом направлении нам еще очень многое предстоит сделать. Но начало положено, и останавливаться мы не намерены», — заявил он.

Ранее сообщалось, что фермеров и предпринимателей Карелии приглашают принять участие в «Весенней ярмарке».

фото: © кадр из видео

В Петрозаводске сотрудники ГИБДД провели жесткое задержание девушки-водителя (ВИДЕО)

Как уточнили в городской Госавтоинспекции, девушка–водитель вела себя агрессивно и, возможно, была пьяна.

В Петрозаводске 26 апреля около 14 часов на пересечении улиц Калинина и Загородная сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ-2107», за рулем которого находилась девушка.

При проверке документов стражи порядка заподозрили, что девушка находится в состоянии опьянения, и попросили ее сеть в служебный автомобиль. Просьба сотрудников ДПС вызвала у автоледи агрессию: матерясь, она отказалась проследовать в машину ДПС.

Несмотря на агрессию девушки, сотрудники буквально запихали ее в служебное авто.

Происходящее снимала на телефон знакомая девушки-водителя, которая позже опубликовала видео в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Представитель паблика связался с Госавтоинспекцией Петрозаводска и попросили прокомментировать данное видео.





Как рассказали в ГИБДД, девушка вела себя агрессивно и не подчинялась требованиям сотрудников.

«Водитель 2000 года рождения на неоднократные законные требования сотрудника полиции проследовать в патрульный автомобиль для составления административного материала отвечала отказом, вела себя агрессивно, отталкивала от себя, на неоднократные законные требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия не реагировала, продолжала их совершать…», — уточнили в ведомстве.

В результате суд признал девушку виновной в административном правонарушении и назначил наказание в виде штрафа в 2 тысячи рублей.

Также задержанная была доставлена в медицинское учреждение для проведения медицинского освидетельствования, при получении результатов которого будет принято процессуальное решение.

фото: © "Столица на Онего"

В Карелии мужчина, насиловавший трех приемных дочерей, отправится за решетку

Подсудимый приговорен к 14,5 годам колонии строгого режима за насилие над тремя приемными несовершеннолетними девочками.

Судья Кондопожского городского суда Александр Иванов приговорил 60-летнего жителя района к 14 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за насилие над приемными дочками. Установлено, что фигурант уголовного дела два года совершал сексуальные преступления в отношении трех приемных несовершеннолетних дочерей, одна из которых к тому же является инвалидом.

По данным карельского Следкома, в период с 2017 по 2019 год мужчина, проживая вместе с приемными детьми, совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки, а также совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней и 15-летней девочек.

Суд взял за основу показания потерпевших, данные ими в ходе предварительного следствия, и не стал вызывать их на заседания, чтобы не травмировать нервную систему девочек. Обвиняемый частично признал вину.

Заседания суда проходили в закрытом режиме. Вынесенный приговор — 14 лет и шесть месяцев строгого режима — оказался на полгода меньше, чем просил государственный обвинитель, прокурор района Дмитрий Запольный.

Пока приговор осужденному не вступил в законную силу, поскольку его обжаловали обе стороны в Верховный суд Карелии. Так, адвокат осужденного считает наказание своему подзащитному неоправданно суровым. Законный представитель одной из девочек, напротив, просит ужесточить приговор. Апелляционное представление подала и Кондопожская прокуратура, по мнению которой вынесенный приговор не соответствует требованиям закона.

Поскольку в 2019 году приемная мать девочек скончалась по причине тяжелой болезни, в настоящее время две младшие девочки находятся под опекой. Одна воспитывается в приемной семье, вторая — в семье дальних родственников. Третья, которая уже достигла совершеннолетия, учится за пределами Карелии.

Ранее сообщалось, что житель Карелии два года насиловал несовершеннолетнюю падчерицу.

фото: © кадр из видео

Молодого водителя и пассажиров отечественного авто привлекут к ответственности за беспредел на дороге в Петрозаводске (ВИДЕО)

ГИБДД Петрозаводска, просмотрев видео с камер наблюдения, установила, что ПДД неоднократно нарушил 18-летний водитель, - теперь его ждет наказание.

Как сообщили в Госавтоинспекции города, в интернете 27 апреля вечером появилось видео с нарушениями Правил дорожного движения водителем автомобиля Lada Vesta.

Личность водителя Госавтоинспекцией Петрозаводска установлена — им оказался молодой человек, 2003 года рождения.

В отношении 18-летнего водителя вынесен протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ за выезд в районе дома № 28 по ул. Мелентьевой на встречную полосу. Для принятия решения протокол будет направлен в суд. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев.

За остановку на регулируемом пешеходном переходе, за движение по тротуару в районе дома № 13 по наб. Варкауса молодой человек оштрафован на 1000 рублей и 2000 соответственно. Решения в законную силу не вступили.

В отношении двух пешеходов (пассажиров, которые выскочили из машины), танцевавших у автомашины в районе дома № 28 по ул. Мелентьевой, возбуждено дело об административном правонарушении. Проводится расследование.

Молодой человек не смог объяснить свой поступок, искренне раскаивается в содеянном.

Напомним, видеозапись о нарушениях была опубликована в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

фото: © Минприроды Карелии

Власти Карелии расставили фотоловушки на помойках

С помощью установленной фотоловушки удалось обнаружить нарушителей, выбросивших строительные отходы на контейнерной площадке.

Сеть из фотоловушек, приобретенных ГКУ РК «Карелприрода», установлена на контейнерных площадках Петрозаводска. Об этом сообщает Минприроды Карелии со ссылкой на ГКУ РК «Карелприрода».



«Компактные устройства с датчиками движения работают круглосуточно. Устройства «ловят» всех нарушителей, выбрасывающих строительный мусор, автопокрышки и другие отходы, которые запрещено складировать в местах накопления ТКО», — говорится в заявлении министерства.



Недавно фотоловушка зафиксировала, как неизвестные выгрузили из автомобиля большое количество автопокрышек и строительных отходов на одну из контейнерных площадок города. Граждане также прислали в ГКУ РК «Карелприрода» видеоматериалы, где запечатлен данный инцидент.



Сейчас инспекторы совместно с правоохранительными органами устанавливают собственника машины, из которой выгрузили строительные отходы. Им грозит штраф.

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

Цены на иномарки в Карелии выросли третий раз с начала года

Средняя стоимость новых легковых автомобилей иностранных брендов в Карелии выросла за минувшую неделю.

Такой вывод следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 20 по 26 апреля.

Цена на иномарки составила в среднем почти 1 млн. 272 тыс. рублей, что на 1,5 тыс. рублей больше, чем в середине апреля. Это уже третье подорожание с начала года. Дилеры поднимали цены в марте и начале апреля. О причинах подорожания ранее сообщило Отделение Северо-Западного главного управления Центробанка РФ — Национального банка по Республике Карелия. Читайте об этом в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Мэрия Петрозаводска сообщила, как будут работать садики на майских праздниках

Детские сады Петрозаводска будут работать с 4 по 7 мая исходя из высказанной родителями потребности, заявили в пресс-центре мэрии карельской столицы.

Власти Петрозаводска сослались на распоряжение главы Карелии Артура Парфенчикова, в котором содержится рекомендация обеспечить работу детсадов на майских праздниках, если в этом существует потребность родителей.

Так, согласно распоряжению губернатора, дошкольным образовательным учреждениям рекомендовано «при выявлении на основе проведенного анализа ситуации потребности в работе в период с 4 по 7 мая 2021 года организовать соответствующий режим функционирования».

Сады будут открыты для детей, «оба родителя или единственный родитель (законный представитель) которых осуществляют в указанный период профессиональную деятельность в организациях (предприятиях) на основании локальных актов».

Как пояснили в мэрии, во всех дошкольных организациях Петрозаводска проведен опрос родителей. Каждое учреждение определяет для себя график работы исходя из высказанной потребности.

Сообщается также, что школы в этот период работать не будут. Если с 4 по 7 мая в них были запланированы Всероссийские проверочные работы, то их перенесут. Проведение итогового сочинения (изложения) для тех, кто не смог написать его по уважительной причине в основное время, перенесено с 5 на 12 мая.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин согласился с предложением Роспотребнадзора сделать майские праздники непрерывными.

фото: © кадр из видео

Неуправляемый автомобиль сбил дорожный знак в центре Петрозаводска, чудом не убив пешеходов (ВИДЕО)

Буксируемый автомобиль на проспекте Ленина выехал на тротуар и сбил дорожный знак, пешеходы чудом успели отпрыгнуть в сторону.

Камера наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк» 28 апреля в 16.38 запечатлела аварию с участием буксируемого автомобиля.

По камере видно, как на перекресток проспекта Ленина и улицы Андропова выехали две машины — внедорожник буксировал на гибкой сцепке легковой автомобиль. Внедорожник проехал прямо, легковушка же отклонилась вправо и выехала на тротуар, где сбила дорожный знак «Пешеходный переход».

На тротуаре в это время стояли пешеходы. Они в последний момент сумели отбежать в сторону от упавшего знака. К счастью, никто из людей не пострадал. Автомобиль и дорожный знак получили механические повреждения.

Через некоторое время машины уехали с места ДТП.

Ролик выложен в паблике « ДТП Петрозаводска и Карелии».

фото: Мария Акимова

Вандалы разгромили могилу героя войны в Карелии (ФОТО)

В Сегеже пришлось изготавливать новый памятник ветерану Великой Отечественной войны Степану Льдинину, поскольку прежний монумент уничтожили вандалы.

Памятник герою войны Степану Льдинину, расположенный на старом сегежском кладбище, был разрушен в результате акта вандализма. Хулиганы разбили на три части плиту, которая была установлена на могиле бойца. Об этом сообщает сегежская районная газета «Доверие».

Памятник был не только расколот на части, но и вырван из земли. На плите были обнаружены следы от ботинок. На место происшествия выезжали сотрудники полиции.

Прежде место захоронения ветерана уже подвергалось атаке вандалов. Сообщается, что в конце «70-х» годов старый памятник на могиле Степана Льдинина также был поврежден злоумышленниками. Тогда вандалы камнями изуродовали портрет бойца.

В настоящее время местная ритуальная компания «Ветеран» установила новый памятник Степану Льдинину на местном кладбище, сообщает сегежская газета «Доверие».

Степан Льдинин – полный кавалер ордена Славы, награжденный медалями «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья» и «За взятие Кенигсберга».

фото: © ИА «Республика» / Сергей Юдин

Обвиняемый во взяточничестве экс-глава Минтранса Карелии заявил о пропаже 2 млн рублей с банковской карты

Бывший глава Минтранса Карелии Алексей Кайдалов, обвиняемый во взяточничестве, рассказал, что у него похитили 2 млн рублей с банковской карты, пока он сидел в СИЗО.

Бывший министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов проходит потерпевшим по уголовному делу о хищении более двух миллионов рублей. Дело возбуждено в октябре 2020 года по факту кражи денежных средств с банковской карты экс-руководителя Минтранса и находится в производстве петрозаводской полиции. Сам Кайдалов недоволен качеством расследования предполагаемого хищения средств и заявляет, что к нему мог быть причастен оперативный сотрудник.

Данные об этом приведены в жалобе, которую содержащийся под стражей в ИК-9 Алексей Кайдалов написал на имя прокурора республики Карена Габриеляна. Копия документа есть в распоряжении «Столицы на Онего».

Согласно тексту жалобы, бывший министр жалуется прокурору на волокиту по уголовному делу по факту предполагаемого хищения принадлежащих ему двух миллионов рублей.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».

фото: Минсельхоз РК

Продукты из Карелии начали продавать в фирменном магазине в Санкт-Петербурге

Товаропроизводители из Карелии получили возможность продавать свои продукты питания в специальном магазине в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Карелии.

Магазин «Форель Федоренко» открыл известный в Карелии форелевод Николай Федоренко. На полках представлен не только весь ассортимент его рыбной продукции, но и товары других карельских производителей. На открытие магазина пригласили известного актера Виктора Бычкова и министра сельского хозяйства Карелии Владимира Лабинова. Что можно там купить, читайте в интернет-газете «Вести Карелии»

фото: © Александр Демьянчук/ТАСС

Еще две смерти от COVID-19 подтверждены в Карелии

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил еще о двух подтвержденных случаях смерти от COVID-19.

В Карелии подтверждены еще две смерти от коронавирусной инфекции, передает оперативный штаб. В Госпитале для ветеранов войн скончались жительница Питкяранты 1948 года рождения и жительница Петрозаводска 1950 года рождения. Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 39 человек. Из этого числа заболевших — 37 человек, из них 16 имеют симптомы средней тяжести, два человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии. Выздоровели еще 43 человека.

Согласно официальным данным властей, с начала пандемии в Карелии от коронавируса скончались 466 человек. Число выздоровевших в республике за период пандемии — 43776 человек. Эти данные приведены на странице главы карельского Минздрава Михаила Охлопкова.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7445,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3262,3 случая, по Северо-Западу — 5729,2.

фото: Восстановление вывески «Почта» в Соломенном / ВК

В Петрозаводске горожане спасают оригинальную вывеску на здании почты (ФОТО)

Горожане намерены привести в порядок ветхую и разрушенную вывеску «Почта», размещенную на одном из зданий в Соломенном.

Горожане объединились для проведения ремонта старой вывески «Почта» на здании в Соломенном.

«Когда-то в советские годы табличка почты украшала наше Соломенное, но вот спустя больше чем 30 лет, она пришла в совершенную негодность. И всё же, табличку ещё можно спасти и отреставрировать, при этом сделав так, чтобы она снова горела и была своеобразной достопримечательностью Соломенного», — сообщают авторы проекта в паблике «Восстановление вывески „Почта“ в Соломенном».

Горожане намерены своими силами демонтировать вывеску, покрасить ее и закрепить обратно. Авторы идеи планируют также установить лампы, на которые потребуются денежные вложения.

«Лампы хотим восстановить газонаполненные, какие висят и сейчас. У них есть ряд преимуществ, помимо аутентичности, а именно их долговечность», — утверждают они.

Авторы проекта уже приступили к работе.

Ранее сообщалось, как жители села в Карелии обустроили дорожку на стадионе, раскидав вручную 25 тонн асфальтовой крошки.

фото: Столица на Онего

Три столкнувшиеся машины устроили «пробку» на дороге в Петрозаводске (ФОТО)

На улице Калинина столкнулись три автомобиля.

Как сообщает корреспондент «Столицы на Онего», сегодня в 17.40 на улице Калинина столкнулись сразу три автомобиля.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет. Из-за аварии на дороге по улице Калинина собралась «пробка».

фото: © «МК в Карелии»

На охраняемой рекреационной территории в Петрозаводске обнаружены поломанные деревья

В ведомстве, охраняющем территорию, настаивают на разгуле стихии, но факты говорят о криминале, пишет «МК в Карелии».

На прошлой неделе петрозаводчане, приехавшие на Чертов стул, увидели, что деревья в рекреационной зоне поломаны.





Журналисты задались вопросом, как это могло случиться. То, что ландшафт изменился, бросается в глаза. Одно дерево развалилось пополам, у второго поломана верхушка. Это можно было бы пропустить мимо глаз, но урочище Чертов стул — памятник природы, в котором четко ограничена деятельность человека.

На вопрос журналистов «МК в Карелии», кто же поломал деревья, ответили в Дирекции особо охраняемых природных зон.

«Никакие вандалы туда не доберутся. Это ветер», — ответили в дирекции.

В общем, на этом можно было бы успокоиться, если бы не пара странных совпадений.

Какие странные совпадения нашел корреспондент, читайте в «МК в Карелии».

фото: Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Главную площадь в Петрозаводске решили закрыть для проезда на день раньше

Въезд на площадь Кирова в Петрозаводске ограничат уже сегодня, 29 апреля.

Сегодня, 29 апреля, будет запрещён въезд на площадь Кирова с улицы Правды, информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Напомним, ранее сообщалось, что схема движения транспорта на главной петрозаводской площади изменится с 18 часов 30 апреля.

«Схема движения изменится в целях повышения безопасности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий на время проведения массовых мероприятий. Ограничения будут действовать до 15 мая», — говорится в сообщении мэрии столицы Карелии.

фото: ©Наталья Малеева для Столицы на Онего

Жители лесного поселка на севере Карелии более года пытаются спасти озеро от форелеводов

Люди возмущены тем, что республиканские власти приняли решение о формировании на озере рыбоводного участка без учета мнения местного населения.

Год назад в поселке Ондозеро Муезерского района Карелии вспыхнул протест местных жителей против размещения форелевого хозяйства на озере Унус, которое приглянулось бизнесменам из Петрозаводска. Население лесного поселка опасается, что появление на озере форелевой фермы приведет к гибели водоема и потере карелами традиционных мест рыбного лова. Однако особое возмущение людей вызвал тот факт, что республиканские власти решили сформировать на Унусе рыбоводный участок, даже не поинтересовавшись мнением тех, кто живет рядом с озером.

О том, как развиваются события вокруг Унуса сейчас, читайте в статье «Как превратить озеро в болото».

фото: © Борис Босарев/photosight.ru

Валаамский монастырь ищет волонтеров на молочную ферму

Волонтеров будут привлекать к чистке, нарезке и упаковке сыра и других молочных продуктов, а также в качестве помощников в огороде и на клумбах фермы, в трапезной.

На Валаамской молочной ферме есть огород и сад, птичник, сыроварня, большая трапезная для братии, работников и гостей. Волонтёрам предоставляется трёхразовое питание, проживание в благоустроенном общежитии, проезд на монастырском корабле до Валаама и обратно, сообщается в паблике "Волонтером на остров Валаам".

Волонтеров будут привлекать к чистке, нарезке и упаковке сыра и других молочных продуктов, а также в качестве помощников в огороде и на клумбах фермы, в трапезной.

У каждого волонтёра будет возможность побывать на экскурсиях и богослужениях в скитах монастыря.

Ферма располагается в одном из самых живописных мест архипелага на берегу внутреннего пролива, в окружении лесных озёр и уединённых скитов.

Более подробно о требованиях к волонтерам можно прочитать здесь.

фото: © КРО Партия РОСТА

Юрист-автозащитник Лев Тимошин представил программу

Главное предложение – отдать строительство и ремонт дорог финским компаниям.

После прохождения собеседования с кадровой комиссией по отбору кандидатов на должность мэра Петрозаводска Лев Тимошин дал комментарий «Столице на Онего»:

— Собеседование прошло конструктивно, у членов комиссии было много вопросов. Я представил нашу с «Партией Роста» программу по организации дорожного движения в интересах петрозаводчан. Самое главное, что мы предлагаем — изменить в корне систему строительства и ремонта дорог в городе. Каждое лето город и республика вкладывают огромные бюджетные средства в строительство и ремонт дорог, а каждую весну вместе со снегом сходит асфальт. Этот порочный круг нужно разорвать. Поэтому наше предложение — пригласить финские дорожные компании для строительства и гарантийного обслуживания всех городских дорог. Финские технологии — образец для всей Европы, если сделали дорогу — будет служить 20 лет без изъянов. При этом вполне можно использовать наших рабочих, но под строгим контролем финнов и с соблюдением всех технологических требований. Опять же, коррупционный фактор будет исключен — финны взяток не дают, да и требовать с них будет не очень удобно.

Кроме того, мы выступаем за изменение правил городской застройки. Никто не должен получать разрешения на строительство жилого дома, если компания не гарантирует обустройство качественной подъездной дороги к нему. Не следует разрешать возведение дома без обязательства обеспечить парковочные места по количеству квартир в доме. Нужны также обременения застройщиков по обустройству внутридворовой территории.

У «Партии Роста» есть ещё ряд предложений по организации дорожного движения и улучшению транспортного обслуживания в городе. Мы готовимся к выдвижению партийных списков на предстоящие выборы и обязательно вынесем на обсуждение петрозаводчан нашу программу.

Напомним, 39-летний автоюрист Лев Тимошин является кандидатом на пост главы Петрозаводска. Он идет в сити-менеджеры при поддержке Карельского регионального отделения "Партии РОСТА".

фото: © ВКонтакте/"ВСЦ "Акватика"

Еще один бассейн закроется в Петрозаводске на санитарно-профилактические работы

Бассейн «Акватика» временно закроется на профилактические работы, сообщается в паблике водно-спортивного центра.

С 5 по 11 мая бассейн водно-спортивного центра «Акватика» закроется на профилактические санитарные работы. В этот период будет слита вода из чаши, будут осуществляться косметические работы и очистка бассейна.

С 12 мая «Акватика» возобновит работу в обычном режиме: с 8.00 до 22.00.

Ранее Роспотребнадзор приостановил работу бассейнов H2O и «Онего» из-за плохого качества воды.

фото: © Столица на Онего

Жителям Петрозаводска рассказали, как совет маленького городка привлек на развитие 3 млрд рублей

В столице Карелии стартовала серия стратегических сессий по развитию города.

В минувшую среду, 28 апреля, в «Точке кипения» прошла первая стратегическая сессия по развитию Петрозаводска. Мероприятие, организованное Центром городских компетенций Агентства стратегических инициатив, собрало более 90 активных горожан. Общественники, эксперты, представители органов власти в течение целого дня обсуждали, чтобы они хотели изменить в городе, какие проекты могут быть драйверами в этом процессе, и кто будет курировать эту работу. На основании инициатив, высказанных участниками сессии, должна быть сформирована стратегия развития столицы республики, и, соответственно, программа действий будущего руководителя Петрозаводска.

То, что создание народной стратегии развития, вполне выполнимая задача, федеральные эксперты продемонстрировали участникам первой сессии на примере небольшого курортного городка с населением в 30 тысяч. Жители Старой Руссы, понимая, что их город умирает, создали совет горожан и стали разрабатывать стратегию.

«Они объединились для того, чтобы договариваться, как сделать город лучше. Провели 12 сессий с различными аудиториями, с инвесторами. Сами ездили в Москву и другие города за опытом. В результате за два года они привлекли 3 млрд рублей из разных источников, включая Минстрой и БРИКС. Нашли 40 драйверов экономики. Получилось пять направлений — Русь изначальная, императорский курорт, город Достоевского, культурный город (город русского языка), исконно русская кухня. И сегодня те, кто собирался уезжать из Старой Руссы, вкладываются в бизнес в своем городе. Они готовы работать и зарабатывать», — поделились модераторы сессии.

Подробнее читайте в материале «Когда будущее Петрозаводска в руках горожан».

фото: © администрация «Беломорканала»

Мост на дороге в Карелии отремонтировали – фуры больше не будут тонуть в грязи на объездной

Завершен ремонт поворотного автодорожного моста шлюза № 2 в поселке Повенец, из-за которого были введены ограничения движения транспорта на автодороге «Вологда — Медвежьегорск».

«После окончания текущего ремонта 28 апреля в 11.00 было открыто движение транспортных средств по автодорожному поворотному мосту, через трассу Беломорско-Балтийского канала, расположенному на км. 607+500м автодороги А-119 «Вологда-Медвежьегорск», — сообщили в администрации «Беломорканала».

Ранее срок действия временных ограничений движения транспорта на 606-608 км автодороги А-119 «Вологда — Медвежьегорск» был продлен до 30 апреля. Причиной тому стало отставание от графика выполнения работ по текущему ремонту поворотного автодорожного моста шлюза № 2 в поселке Повенец.

В связи с затянувшимся ремонтом моста был организован объезд по временной однополосной объездной дороге. Но она оказалась размытой, и в буквальном смысле в грязи там тонули и вязли большегрузы.

фото: © правительство Карелии

Инвестиции ОАО «РЖД» в Карелии составят более 4,5 млрд рублей в 2021 году

В Петрозаводске состоялась рабочая встреча главы республики Артура Парфенчикова и начальника Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Виктора Голомолзина.

Как сообщили в пресс-службе главы Карелии, на встрече стороны обсудили вопросы организации пассажирских и грузовых перевозок, ход реализации крупных инфраструктурных проектов железной дороги в регионе, обеспечения транспортной и экологической безопасности.

«Октябрьская железная дорога наш стратегический партнер, и правительство региона намерено укреплять и расширять это сотрудничество», — отметил Артур Парфенчиков.

В качестве примеров успешного взаимодействия глава республики назвал реконструкцию железнодорожного вокзала в Петрозаводске, строительство пешеходного моста через пути, назначение рельсовых автобусов «Орлан» на популярных направлениях. Кроме того, «Рускеальский экспресс», ставший визитной карточкой Северного Приладожья, признан лучшим маршрутом 2020 года по итогам Всероссийской туристической премии.

«Инвестиции ОАО „РЖД“ в Республике Карелия до 2025 года составят порядка 22 млрд рублей. В 2021 году планируется объем вложений в размере 4,5 млрд рублей. Средства компании будут направлены на развитие участка Мурманск — Волховстрой, в частности реконструкцию станции Беломорск, удлинение приемо-отправочных путей на станциях Чупа, Нигозеро, Шуйская и строительство путей на станции Колежма. Также инвестиции пойдут на обновление пассажирской инфраструктуры — ремонт 19 пассажирских платформ и предупреждение травматизма граждан, в том числе оборудование пешеходного перехода со световой и звуковой сигнализацией на станции Сегежа, устройство ограждения вдоль путей на станции Петрозаводск», — рассказал Виктор Голомолзин.

Развитие железнодорожной инфраструктуры Карелии открывает технологические возможности для реализации проектов в грузовом и пассажирском сообщении. К примеру, запуск пригородных поездов на направлении Петрозаводск — Сортавала и Лодейное поле — Питкяранта — Сортавала или введение в расписание дополнительных поездов в праздничные дни до Горного парка «Рускеала» и станции Кемь.

«У нас большие планы по пассажирским перевозкам — это тот случай, когда интересы в развитии туризма и обеспечении комфорта жителей совпадают. Более млрд рублей наши партнеры вложат в покупку современного пригородного транспорта — два новых орлана уже закуплено, ожидаются еще три экспресса. В 2020 году мы серьезно продвинулись в вопросах вывоза железнодорожным транспортом карельского щебня, который крайне востребован в дорожном строительстве. Удалось сократить сроки его доставки с семи до двух с половиной суток. В этом году увеличим объемы грузоперевозок», — подчеркнул глава Карелии.

«Работа в данном направлении продолжается, помимо производителей щебня также разрабатываются проекты для предприятий лесной и перерабатывающей промышленности с предложениями перевозки через сухопутные погранпереходы в альтернативу перевозкам морским транспортом», — добавил Виктор Голомолзин.

Руководитель магистрали на примере восстановительного поезда Петрозаводск рассказал об успешно реализованном проекте использования QR-кодов для селективного сбора отходов. Так, работник с помощью телефона считывает коды, которые нанесены на технические средства самого восстановительного поезда и получает полную информацию о том, какие отходы образуются в процессе эксплуатации данного устройства, где накапливаются, как необходимо утилизировать их составляющие и где находится нужный контейнер. Реализация проекта позволяет предприятию качественно вести первичный учет движения полученных отходов, осуществлять их раздельный сбор и свести к минимуму ошибки сортировки, а также содержать места накопления и территорию в надлежащем состоянии, что существенно снижает негативное воздействие на окружающую среду.

Итогом встречи стало подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в 2021–2025 годах между ОАО «Российские железные дороги» и правительством Карелии. Соглашение охватывает все сферы взаимодействия ОАО «РЖД» и региона — от вопросов организации дальних и пригородных пассажирских перевозок, обеспечения грузовых перевозок до экологии, медицинского обеспечения и транспортной безопасности.

фото: © Администрация Петрозаводска

Талые воды размыли Тропу Ивана-Царевича в Петрозаводске

Специалисты мэрии Петрозаводска обследовали благоустроенные в прошлом году территории и выявили замечания, которые подрядчик обещал исправить.

Как сообщили в администрации города, в минувшую среду, 28 апреля, на аллее Тропа Ивана-Царевича, а также в парках Иван-Царевич и родник Лягушка состоялось выездное совещание по вопросам гарантийного обслуживания обновлённых в прошлом году объектов. Территории совместно обследовали специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации, депутаты Заксобрания республики и Петросовета, представители подрядчика и инициативной группы горожан.



В ходе инспектирования территорий зафиксировали появившиеся после эксплуатации в зимний период недостатки.

ООО «Онего-строй» предстоит в рамках гарантийных обязательств ликвидировать повреждения пешеходной дорожки, установить и заменить бортовую доску на некоторых участках аллеи, а также выполнить дополнительные работы по планировке и подсыпке свежим грунтом затронутых при ремонте газонов. Подрядчик должен устранить выявленные замечания до конца мая. Кроме того, организация планирует ликвидировать последствия размытия участка пешеходной дорожки за предстоящие праздничные дни, чтобы оперативно восстановить комфортный проход для жителей. Специалисты администрации продолжат обследование объектов, обновлённых в прошлом году, в рамках гарантийных обязательств.





В мэрии напомнили, что аллею Тропа Ивана-Царевича и территорию у родника Лягушка благоустроили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жильё и городская среда»). Сейчас петрозаводчане могут повлиять на выбор объектов, которые обновят в следующем году. Голосование впервые проходит единовременно по всей стране на специально созданном для этого федеральном портале. Граждане старше 14 лет могут сделать свой выбор по ссылке: 10.gorodsreda.ru. Голосование продлится до 30 мая. В перечень объектов благоустройства на 2022 год пройдут семь из 14 предложенных общественных территорий: https://vk.com/ptz_mo?w=wall-96202416_18857.

фото: © организаторы «II Концерт-флешмоб»

В честь Дня Победы артисты устроят концерт-флешмоб на ж/д вокзале Петрозаводска

Участники флешмоба исполнят «Катюшу», «Смуглянку», «Три танкиста», «Журавли», конечно, «День Победы»…

Как сообщили «Столице на Онего» организаторы мероприятия, 8 мая в 12:00 в здании ж/д вокзала города Петрозаводска состоится «II Концерт-флешмоб» к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В программе самые популярные военные песни: «Катюша», «Смуглянка», «Три танкиста», «Журавли», «День Победы» и другие.

Участники флешмоба: студенты, выпускники и педагоги Петрозаводской государственной консерватории имени Глазунова, а также артисты мужского хора Карелии, женского хора «Академия».

Флешмоб будет проходить во второй раз, первый раз акция состоялась 5 мая 2019 года в здании ж/д вокзала.

Присоединиться могут все желающие.

Мероприятие продлится не более часа.

Проведение подобной акции планируется и в ТРЦ «Лотос Плаза»: в этот же день 8 мая в 14.00. Сбор участников будет проходить спонтанно.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Пожилой мужчина скончался от пневмонии в Карелии

Всего за год в Карелии от пневмонии умерли 136 человека, сообщили в оперштабе республики.

За сутки в республике 19 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией, один пациент умер — скончался 74-летний мужчина с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы, тест на COVID-19 отрицательный.

Начиная с первого апреля минувшего года с внебольничной пневмонией госпитализированы 5842 пациентов, 136 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19, сообщили в оперштабе.

Общественный экологический совет Сегежского района оценил масштабы ремонта СРК-2

Ход реализации экологической программы Сегежского ЦБК оценили в рамках выездного заседания представители Общественного совета по экологии Сегежского района.

Делегация органа общественного контроля за окружающей средой побывала на комбинате по приглашению главного эколога предприятия Дамира Валеева.

Это уже вторая экскурсия городского эко-актива на комбинат — во время первого визита членов Совета знакомили с основными производствами. В этот раз общественники проконтролировали процесс реконструкции и установки нового электрофильтра на содорегенерационном котле СРК-2 — ввод в эксплуатацию нового агрегата обеспечит практически полное улавливание твердых частиц. Капитальный ремонт содорегенерационных котлов осуществляется с марта, в рамках масштабной экологической программы.

Руководитель проектов дирекции по инвестициям Сегежского ЦБК Павел Дудко подробно разъяснил механизм работы содорегенерационных котлов. Он подчеркнул: «Высота электрофильтра в собранном виде достигает уровня шестиэтажного жилого дома. Работы ведутся круглосуточно в две смены».

Генеральный директор Сегежского ЦБК Алексей Паньшин акцентировал, что на разработку проекта нового электрофильтра и изготовление технологического оборудования у Сегежского ЦБК ушло более двух лет.

«Такого глобального ремонта фильтров в истории комбината еще не было. Это очень серьёзная работа», — подчеркнул он.

Алексей Паньшин сообщил, что работы по замене электрофильтра СРК-2 завершатся осенью 2021 года. По его словам, в конце июля начнется еще один важный цикл работ — плановая замена холодильного оборудования трех известково-регенерационных печей (ИРП). Работы завершатся в октябре. В итоге, экологическая ситуация в городе заметно улучшится.

В форме свободной дискуссии производственники и жители Сегежи обсудили также другие аспекты экологической программы комбината.

Итоги выездного заседания подвел председатель Экологического совета Валентин Дорофеев: «Масштаб ведущихся работ по реконструкции комбината оставляют сильное впечатление. Не все, полагаю, представляли, насколько грандиозным сооружением является возводимый здесь электрофильтр. Нам так же важно, что руководство комбината открыто для прямого диалога. Отрадно понимать, что мы сообща трудимся над улучшением экологической ситуации в городе».

фото: © Depositphotos / DragonImages

Гостиницы и отели в Карелии третий раз с начала года переписали ценники

Гостиницы, турбазы и другие места коллективного размещения уровня в Карелии в конце апреля снова повысили цены за проживание — это произошло уже третий раз с начала 2021 года.

Такой вывод следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 20 по 26 апреля.

Больше всего выросла средняя стоимость проживания в гостинице 3* — на 2,7%. Номер в такой гостинице стоит, в среднем, почти 1382 рубля на человека в сутки. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Станислав Красильников/ТАСС, архив

Жилищное строительство сократилось в половине муниципалитетов Карелии - список

Жилищное строительство в Карелии в первом квартале 2021 года выросло на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но в половине муниципалитетов этот показатель сократился.

Такой вывод следует из данных Карелиястата о количестве введенного в действие жилья за отчетный период.

Лидерами «антирейтинга» стали Лоухский район, где жилищное строительство сократилось на 82,8%, Муезерский (спад на 54,7%) и Олонецкий (49%). Снижение показателей зафиксировано также в Кондопожском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Питкярантском, Пряжинском и Сортавальском районах. Одновременно в ряде других муниципалитетов жилищное строительство выросло в несколько раз — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».