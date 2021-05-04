Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: Столица на Онего

Гуси прилетели на Олонецкую равнину в Карелии (ФОТО)

Сотни тысяч гусей гуляют под Олонцом на полях.

В конце апреля-начале мая на Олонецкие равнины прилетают сотни тысяч гусей. Здесь, в Карелии, у них место отдыха во время долгого перелета на арктическое побережье, где они отложат яйца и выведут потомство.

Поля под Олонцом, словно ресторан, для пернатых. Здесь много пищи для птиц. Днем гуси гуляют по равнине, а к ночи улетают на Ладогу, где хищные звери не могут к ним подобраться.

В это время обычно в Олонце проходит фестиваль «Олония – гусиная столица», где больше гуси устраивают смешные забеги, проводятся конкурсы и шоу, разворачивается ярмарочная тоговля.

фото: ГИБДД Карелии

В Карелии выживший в аварии пассажир через несколько минут был насмерть сбит другим автомобилем

В Кондопожском районе произошло смертельное ДТП, погиб 39-летний мужчина, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник, 3 мая, в 02.50 в Кондопожском районе, на 476 км федеральной автодороги «Кола», 47-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21150», двигаясь в темноте, не заметил на проезжей части аварийный автомобиль Renault Kangoo, который после произошедшего несколько минут назад ДТП лежал на боку с выключенными фарами.

Водитель автомобиля «ВАЗ» совершил наезд на Renault и 39-летнего пешехода, который ранее являлся пассажиром Renault и находился рядом с автомобилем без светоотражающих элементов.

От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Водителю "ВАЗ" первая доврачебная помощь была оказана сотрудниками Госавтоинспекции, которые применили специальную укладку-аптечку для оказания медицинской помощи.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

фото: © Ирина Бужор / "Коммерсантъ"

Пропавший житель Карелии с татуировкой в виде дерева на руке найден мертвым

Мужчина пропал 23 декабря прошлого года, 3 мая его поиски завершены.

Ранее полиция Сортавальского района объявила в розыск пропавшего 23-летнего Глеба С. Молодой человек ушел из дома в Сортавале в ночь на 23 декабря 2020 года и пропал.

Одной из примет пропавшего была татуировка на внутренней стороне предплечья правой руки в виде дерева. Также отмечалось, что пропавший не всегда хорошо ориентируется в окружающей обстановке.

В минувший понедельник, 3 мая, в паблике «Доброспас» была опубликована запись, что пропавший найден. Поисковики выразили соболезнования родным и близким погибшего.

фото: Столица на Онего

Активный циклон несет в Карелию снег

В четверг, 6 мая, на территорию Карелии ожидается выход очень активного циклона.

Как сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии», ожидается, что он заденет не только самый юг Карелии, а всю территорию республики.

«На юге пройдут сильные дожди с мокрым снегом, в центре и на севере Карелии сильные снегопады и метели, а так же формирование ощутимого снежного покрова. Ожидается выпадение от 10 до 25 мм осадков по разным районам Карелии», - написано в паблике.

Ранее сообщалось, что вКарелию идет южный циклон по имени «Даниэль» со снегом и сильным ветром.

фото: администрация Петрозаводска

Проезд по улице в центре Петрозаводска временно закроют из-за ремонтных работ

В связи с проведением ремонтных работ движение на участке улицы Правды будет временно закрыто, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 20 часов 7 мая до 8 часов 8 мая будет полностью закрыто движение по улице Правды на участке от Казарменской улицы до проспекта Александра Невского. Изменения связаны с проведением ремонтных работ.

В связи с закрытием движения на указанном участке администрация города просит автомобилистов выбирать пути объезда.

фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Больные коронавирусом продолжают умирать в Карелии – скончались уже 480 человек

За сутки в Карелии зарегистрировано еще три смерти, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице умер житель Петрозаводска 1954 года рождения, в Госпитале для ветеранов войн скончались петрозаводчанин 1940 года рождения и жительница Кондопоги 1964 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

За время пандемии в Карелии умерло 480 ковидных больных.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 41 человека. Из этого числа заболевших – 40 человек, из них 10 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии составляет 45929 человек.

Выздоровели 44022, за сутки выписаны по выздоровлению 56 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7479,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3292,5 случая, по Северо-Западу – 5771,3.

фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Новым руководителем МЧС Карелии станет уроженец ГДР, генерал-майор Владимир Бирючков?

Уже в июне МЧС Карелии может возглавить генерал-майор внутренней службы Владимир Бирючков, сегодня работающий первым заместителем начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Как неофициально сообщили «Столице на Онего» в Управлении МЧС Карелии, их новым руководителем уже в июне может стать генерал-майор внутренней службы Владимир Бирючков, в настоящее время являющийся первым заместителем начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Родившийся 29 апреля 1975 года в городе Дрезден (ГДР), где служил его отец, Владимир Бирючков в 1996 году окончил Рязанское высшее военное командное училище связи, а спустя 7 лет - Военный институт связи.

Бирючков 16 лет служил в вооруженных силах РФ, а с сентября 2008 года и до настоящего времени работает в МЧС.

Он был первым замначальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, затем в аналогичной должности трудился в Северо-Западном региональном центре по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, которое в конце 2018 года было ликвидировано.

После этого Бирючкова назначили первым замначальника в ГУ МЧС по Нижегородской области. 17 июня 2020 года указом президента Владимира Путина ему было присвоено звание генерал-майора внутренней службы.

Бывший начальник МЧС Карелии, генерал-майор внутренней службы Сергей Шугаев, который знаком с Владимиром Бирючковым, в разговоре с журналистом нашего издания отозвался о нем как о «высокопрофессиональном, любящим свою профессию человеке».

Напомним, предыдущий начальник МЧС Карелии, 43-летний полковник внутренней службы Алексей Елисеев, был освобожден от должности 12 апреля этого года указом Путина. 20 апреля сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали Елисеева по подозрению в мошенничестве. Задержанный вину не признал. Невский районный суд вынес решение заключить его под стражу до 19 июня. Адвокат просил для своего подзащитного домашний арест.

фото: страница главы Карелии в ВКонтакте

Пятикратная олимпийская чемпионка из Карелии Лариса Лазутина получила орден «Сампо»

Глава Карелии Артур Парфенчиков вручил орден «Сампо» знаменитой карельской спортсменке Ларисе Лазутиной.

«Из-за пандемии и связанных с нею ограничений только сейчас удалось лично поздравить Ларису Евгеньевну с присвоением ей высшей награды республики», - написал глава Карелии на своей странице в соцсети.

Пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, Герой Российской Федерации – у нашей землячки из Кондопоги выдающиеся заслуги! Она прославила Карелию и стала примером для многих девчонок и мальчишек, занимающихся лыжами и мечтающих о больших победах.

Такие, как Лариса Лазутина, – гордость нашей республики!

Во время встречи Артур Парфенчиков договорился с Ларисой Лазутиной о совместной работе по развитию спорта в Карелии, в том числе по созданию Центра зимних видов спорта в Петрозаводске.

фото: источник - паблик «Подслушано в Петрозаводске»

Новый асфальт треснул в микрорайоне Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

Не прошло и двух с половиной лет, как на асфальте на улице Пограничной появились трещины.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» горожане пишут, что не прошло еще и 2,5 лет, как комиссией администрации Петрозаводска у подрядчика была успешно проведена приемка работ по обустройству тротуаров в районе пешеходного перехода и автобусных остановок, расположенных в районе домов № 6 и 7 по ул. Пограничной, а асфальт уже дал трещину.

«Вот так уже не первый день выглядит тротуар у автобусной остановки в районе дома №6 по ул. Пограничной: большие трещины во всю его ширину на различных участках. Разрушение асфальтобетонного покрытия продолжается», - написал в паблике петрозаводчанин.

Горожанин просит чиновников мэрии «незамедлительно принять меры, пока не разрушилось покрытие всего тротуара и остановочной площадки».

фото: Подслушано в Петрозаводске

«Люди, что творите!»: Вандалы сожгли мусорный контейнер в микрорайоне Петрозаводска

В Петрозаводске на улице Калевалы неизвестные сожгли мусорный контейнер.

Жители Октябрьского района возмущены тем, что неизвестные сожгли мусорный контейнер на улице Калевалы, у дома №4а.

«Люди, что творите! Сожгли контейнер, а потом орём, что город грязный», - написали возмущенные горожане в паблике «Подслушано в Петрозаводске».

фото: паблик «ТОС Верхнеолонецкий»

Жители Карелии до приезда пожарных спасли деревню от огня

В Олонецком районе жители Лумбозеро сами спасли свою деревню от пожара.

В паблике «ТОС Верхнеолонецкий» сообщается, что вечером 3 мая в деревне Лумбозеро из-за замыкания загорелась электроподстанция. От пожара вспыхнула сухая трава на бывших сельхозполях. Сильный ветер стал быстро гнать огонь в сторону жилых домов и леса. Только благодаря бдительности и мужеству жителей этой деревни не случилось самого страшного.

«Именно благодаря усилиям местных жителей до приезда пожарной машины удалось потушить основной пожар и спасти деревню», - написано в паблике.

Огромную благодарность за спасение деревни выразили Пижуевой Раисе Васильевне, Пижуеву Виктору Ивановичу, Чупуковой Наталье Викторовне, Чупукову Андрею Николаевичу и их сыну Чупукову Данилу, ученику 11 класса МКОУ " Коткозерская СОШ".

фото: ГИБДД Карелии

Пожилой водитель без прав устроил в Карелии аварию с пострадавшими

В Кондопожском районе 73-летний мужчина без водительских прав сел за руль и попал в ДТП, в котором пострадал, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник, 3 мая, в 16.10 в Кондопожском районе, на 512км федеральной автодороги «Кола», 73-летний водитель автомобиля «Лада Калина», не имея права на управление транспортным средством, при совершении разворота с обочины не убедился в безопасности маневра, в результате чего совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении автомобилем «Уаз Патриот».

В результате ДТП водитель «Лады» с травмами был доставлен в Кондопожскую ЦРБ. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.

фото: источник - ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"

В Олонецком районе Карелии сгорела сушильная камера с пиломатериалами (ФОТО и ВИДЕО)

Ликвидацию пожара спасатели запечатлели на видео.

В минувший понедельник, 3 мая, в 15.10 на пульт единой службы спасения-01 поступило сообщение, что в деревне Верховье Олонецкого района, на месте, где расположилась дорожно-строительная передвижная механизированная колонна, произошел пожар. Загорелась сушильная камера для пиломатериалов.

На место происшествия выехали 7 пожарных и ликвидировали огонь.

Видео ликвидации пожара в сушильной камере опубликовано в паблике пожарных-спасателей Олонца.

Жителям Карелии предлагают на лето взять четверолапого охранника на дачу (ВИДЕО)

Приют для животных предлагает дачникам взять на лето собачку.

Как сообщается в паблике «Медвежьегорск Online», приют «Право на жизнь» предлагает дачникам сотрудничество.

«Начинается дачный сезон! Многие уезжают на дачи на все лето, много приезжих с других регионов, предпочитающих провести летнее время в нашем живописном краю, в Карелии! Приют "Право на жизнь" предлагает сотрудничество: летняя передержка наших питомцев (по договору, с возвратом в приют), кураторство, с возможностью забирать животное на выходные, на дачу (по договору)», - сообщается в паблике приюта.

Как говорят организаторы: и вам приятно, с вами будет друг, охранник, и при этом не надо думать в конце сезона, куда деть собачку или котика, и нашим питомцам будет польза общение с людьми, адаптация к окружающему миру.

Собаки в приюте разные – от больших до маленьких, взрослые и щенки.

Всех желающих взять на летнюю передержку собаку ждут в приюте «Право на жизнь». Тел. 89535315524.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Пойдет ли Пивненко на выборы в Госдуму в шестой раз?

В кулуарах карельской политики продолжают говорить о возможном выдвижении на праймериз действующего депутата Госдумы Валентины Пивненко.

Так, 19 сентября в Карелии состоятся выборы депутатов Государственной Думы, Законодательного Собрания республики и Петрозаводского городского совета. Все они, а особенно выборы представителя Карелии в Госдуме вызывают немалый интерес у жителей республики, в первую очередь, у приближенных к власти лиц.

Кто же планирует стать депутатом Госдумы VIII созыва от «Единой России»? Напомним, что документы для участия в предварительном партийном голосовании — праймериз уже подали председатель республиканского Заксобрания, секретарь карельского регионального отделения «Единой России» Элиссан Шандалович, депутат Заксобрания, сопредседатель регионального отделения ОНФ Анна Лопаткина и другие, всего 9 человек. Однако список претендентов может пополниться, тем более, что регистрация кандидатов продлена «Единой Россией» до 14 мая.

В этой связи в кулуарах карельской политики продолжают говорить о возможном выдвижении на праймериз действующего депутата Госдумы Валентины Пивненко. Напомним, что впервые она прошла в российский парламент в 1999 году, после чего успешно избиралась еще четыре раза. Пойдет ли Пивненко на выборы в Госдуму в шестой раз — до сих пор остается загадкой. Этот вопрос крайне беспокоит ее конкурентов внутри «Единой России» и политических оппонентов из других партий, помнящих, что на предыдущих выборах осенью 2016 года она победила соперников с большим отрывом.

Мы побеседовали с самой Валентиной Николаевной.

Что ответила Валентина Николавна Пивненко на вопрос: пойдет ли она на выборы в Госдуму в шестой раз, читайте здесь.

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Глава Минздрава Карелии назвал число детей, заразившихся в республике COVID-19

О ситуации с детской заболеваемость коронавирусом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 4 мая, в Карелии зарегистрировано 45929 инфицированных коронавирусом, из общего числа 4265 – это дети. В минувшие сутки, 3 мая, заболевших детей не зарегистрировано.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались три пациента и заразился коронавирусом 41 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 45929 человек. Выздоровели – 44022. Умерли 480 пациентов.

фото: Борис Семенов

«Это правда истории, даже если кому-то не нравится, - и другой правды нет»

О войне и Победе говорили, говорят и будут говорить - вспоминаем "Как это было".

Петрозаводчанин Армас Машин вспоминает, что их поколение застало победителей Великой Отечественной войны. Фронтовики были рядом не только на праздниках и встречах с молодежью, а в самой обыкновенной, повседневной жизни – дома и в гостях у друзей, во дворе и на улице, в школе и вузе, в трудовых коллективах после вуза.

«…В откровенных, «непарадных» рассказах ветеранов война представлялась сложнее, чем только победы и героизм. Вспоминали и горечь поражений, и боль утрат, зверства врагов, чьи-то ошибки и головотяпство, случаи трусости, подлости, предательства. На войне, как на войне. Но никто из ветеранов войны никогда не ставил под сомнение подвиг Красной Армии, советского народа, сокрушивших фашизм, величие и значение Победы. Вспоминая встречи с ветеранами войны, спустя годы, я хорошо понимаю смысл слов, которые в юности порой казались штампом или «официозом»: советский народ разгромил фашизм и победил в Великой Отечественной войне под руководством Коммунистической партии. Среди воинов, отмеченных правительственными наградами на войне, коммунисты и комсомольцы составляли более 60 процентов. Среди удостоенных звания Героя Советского Союза почти три четверти – коммунисты. Это правда истории, даже если кому-то не нравится, – и другой правды нет», - пишет Армас Машин.

Подробнее читайте здесь.

фото: pixabay

Как похудеть красиво

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Об имеющихся противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

фото: pixabay

Жителям Карелии стали доступны все развлечения в одном приложении

МТС запустил в Карелии новое комбинированное предложение, включающее четыре продукта: спутниковое ТВ, мобильную связь, мобильный доступ в интернет и подписку на онлайн-кинотеатр.

Новое предложение — «Весь МТС Полный дом» — доступно при подключении к услугам Спутникового ТВ и позволит подписчику по выгодной цене получить полноценный расширенный доступ ко всем услугам предложения. Подписчик получит доступ к 232 каналам, включая 37 каналов в HD и три канала в UHD качестве, пакет «Расширенный» на спутниковом оборудовании, доступ к онлайн-кинотеатру оператора, безлимитный мобильный доступ в интернет на нескольких устройствах со скоростью до 10 Мб/с и выгодный тариф мобильной связи, включающий 600 минут голосовых вызовов, 100 sms, безлимитный трафик на смартфоне.

Стоимость использования всего комплекса услуг в любом регионе России в первые три месяца использования составит 650 рублей в месяц, по окончанию этого периода для каждого региона будет действовать индивидуальный тариф. Все услуги предложения оплачиваются единым платежом на общий лицевой счет. При использовании сети МТС для доступа в онлайн-кинотеатр трафик не расходуется и не тарифицируется.

«МТС — единственный оператор в России, предоставляющий доступ к телевизионным услугам во всех средах, включая спутниковое вещание и онлайн-кинотеатр. Наш новый продукт совмещает весь комплекс медиакоммуникационных предложений без использования фиксированной сети доступа. Как экосистемная компания МТС максимально приближается к «бесшовному» переходу между разными технологиями потребления контента, и наше новое предложение позволяет смотреть контент с помощью той технологии и в той локации, которая в данный момент удобна пользователю, получать полноценный доступ в интернет через мобильную сеть, пользоваться традиционными сервисами мобильной связи и при этом существенно экономить за счет использования комплекса сервисов в единой подписке», - говорит директор по стратегии и развитию Спутникового ТВ МТС Алексей Липилин.

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Новости компании

фото: ГКУ РК "ОПС по Калевальскому району"

Житель Карелии госпитализирован из сгоревшего дома (ФОТО)

В поселке на севере Карелии сгорел жилой дом, пострадал один человек.

Как сообщается в паблике пожарных-спасателей Калевальского района, 3 мая в 19.32 в поселке Калевала на улице Каменистой загорелся жилой деревянный дом.

Пожар удалось ликвидировать в 20.02. Но тем не менее, огонь полностью уничтожил дом.

В результате пожара пострадал один человек, который был госпитализирован с ожогами с места происшествия.

На данный момент причины возгорания устанавливаются.

Погода в Петрозаводске сегодня, 4 мая



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Снег, +1 7 м/с СВ 739 мм.рт.ст. 91% день Снег, +1 7 м/с СВ 738 мм.рт.ст. 90% вечер Небольшой снег, +1 5 м/с СВ 740 мм.рт.ст. 87% ночь Пасмурно, 0 …+1 3 м/с С 742 мм.рт.ст. 79%

фото: МВД Карелии

Женщину с татуировкой ищут в Карелии

МВД Карелии разыскивает женщину, которая пропала в августе прошлого года.

Отел полиции Пряжинского района продолжает розыск пропавшей без вести Родионовой Надежды 1978 года рождения, проживавшей в поселке Матросы. Её местонахождение неизвестно с августа 2020 года.

Приметы: рост около 175 см, среднее телосложение, волосы короткие темные. На запястье левой руки татуировка в виде браслета, около большого пальца левой руки татуировка в виде буквы «Н».

Всех, имеющих какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщить по телефонам: 8-906-207-75-88, 8(81456) 3-29-60 или 02 (с мобильного – 102).

фото: полиция Беломорска

На трассе в Карелии любитель быстрой езды потерял работу

В Беломорском районе водитель пассажирского микроавтобуса совершил опасный обгон и потерял работу, сообщили в полиции Беломорска.

При надзоре за дорожным движением сотрудники ДПС пресекли грубое административное правонарушение, совершенное водителем автобуса, осуществляющим пассажирские перевозки.

Водитель пассажирского микроавтобуса совершил обгон впереди попутно двигавшегося транспорта в зоне действия дорожного знака "Обгон запрещён".

При проверке по информационной базе данных установлено, что аналогичное правонарушение водитель совершил повторно в течение года, в связи с чем ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

Решение по данному материалу примет суд.

фото: Столица на Онего

Холодно и снежно будет 5 мая в Карелии

О погоде на среду, 5 мая, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 5 мая будет облачная с прояснениями погода. Ночью пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -1, -3°С, днем потеплеет до +5, +7°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер ночью северо-восточный, северный, днем восточный, юго-восточный умеренный.

Ночью подморозит до -1, -6°С, местами похолодает до -9°С, днем воздух прогреется до +3, +8°С.

фото: источник - vk.com-ДТП и ЧП Санкт-Петербург Питер Онлайн СПБ

Массовая авария в Ленобласти собрала 25-километровую пробку

Три машины столкнулись на 96-м километре автодороги в районе деревни Гнори - водители встали в пробку на 7 часов.

Сегодня утром, 4 мая в 10.00, семь часов водители простояли в многокилометровой пробке из-за ДТП на трассе "Кола". Три машины столкнулись на 96-м километре автодороги в районе деревни Гнори, сообщает newinform.

По данным ГИБДД, автомобили Ford и Opel буквально разметало по дороге, а Skoda вылетела в кювет. Движение в сторону Санкт-Петербурга оказалось парализованным. Авария собрала 25-километровую пробку.

В настоящее время участок автодороги в сторону Петербурга от деревни Кисельни до Лужи свободен для проезда. Движение транспорта по скоростной трассе в Волховском районе Ленобласти также восстановлено.

фото: Администрация Петрозаводска

Чиновники собираются сделать дорожки в парке Каменный Бор в Петрозаводске

Благоустройство общественной территории пройдет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщили в администрации Петрозаводске.

Специалисты комитета ЖКХ администрации, руководители министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии, представители инициативной группы и подрядной организации провели выездное совещание в парке Каменный Бор. На общественной территории предусмотрено обустройство пешеходной дорожки. Работы в рамках проекта «Комфортная городская среда» ООО "Контрейд" должно выполнить к началу осени.

В администрации напомнили, что с 26 апреля по 30 мая на общероссийской платформе 10.gorodsreda.ru проходит голосование за объекты, которые будут включены в программу «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жильё и городская среда») на 2022 год. Сделать свой выбор в пользу одной из предложенных территорий могут жители старше 14 лет.

На благоустройство в 2022 году претендуют:

1. Территория в районе дома № 7 на улице Труда;

2. Территория в районе дома № 6 на улице Крылова;

3. Территория в районе дома № 7 на улице Софьи Ковалевской;

4. Территория в районе дома № 40 на Березовой аллее;

5. Аллея Алексея Сиверикова (Древлянка);

6. Кукковский сквер (ул. Генерала Фролова);

7. Территория в районе дома № 14 на Ключевой улице;

8. Спортивный сквер (ул. Антонова);

9. Калининская аллея (около дома № 57 на ул. Калинина);

10. Якорный парк (ул. Ригачина);

11. Сквер Маршала Мерецкова;

12. Губернаторский сад;

13. Территория в районе дома № 40 на Октябрьском проспекте;

14. Сквер Черёмушки (Первомайский проспект, около Детской музыкально-хоровой школы).

Ранее сообщалось, что талые воды размыли Тропу Ивана-Царевича на Древлянке.

фото: © ТАСС/Сергей Карпов

Жительнице Карелии, порадовавшей себя алкоголем и закуской за чужой счет, грозит 6 лет лишения свободы

В Сегеже 42-летняя женщина отоварилась по чужой карте и стала фигуранткой уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Сегежского района обратился 28-летний горожанин. Он сообщил, что с его счёта неизвестные похитили несколько тысяч рублей. Мужчина предположил, что, скорее всего, обронил банковскую карту на улице, а злоумышленники вместо того, чтобы вернуть чужое имущество, начали расплачиваться ею в магазинах. Об этом мужчина узнал из смс-уведомлений о списании денежных средств, которые поступили ему на мобильный телефон.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастна 42-летняя местная жительница. Она дала признательные показания и рассказала, что нашла чужую банковскую карту на улице и сразу отправилась покупать продукты и алкоголь.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

фото: УФСИН Карелии

Заключенные в Карелии нарисовали картины для постояльцев дома-интерната для ветеранов

Сотрудники УФСИН Карелии передали Петрозаводскому дому-интернату для ветеранов восемь картин, нарисованных осужденными в рамках благотворительной акции "Картина для души", сообщили в ведомстве.

Красивые летние и зимние пейзажи украсят помещения учреждения после ремонта и будут радовать своих постояльцев.

Информация о проведении благотворительной акции была доведена до осужденных сотрудниками воспитательных служб исправительных учреждений и нашла живой отклик среди художников.

«Сейчас, находясь в неволе, самое время посмотреть на себя со стороны, подумать о своих деяниях и попытаться сделать мир чуть-чуть добрее, а начинать нужно именно с себя. И помогать старшим – это шаг к исправлению», - отметил один из участников акции.

Участие в подобных мероприятиях наглядно демонстрирует искреннее желание осужденных совершить добрый и бескорыстный поступок, встать на путь исправления.

Директор дома-интерната Дмитрий Лябегин поблагодарил участников благотворительной акции.

фото: ГИБДД Карелии

Пьяный водитель остановлен под Петрозаводском

В Прионежском районе от управления автомобилем отстранён 38-летний водитель с признаками алкогольного опьянения, сообщил в ГИБДД Карелии.

По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения прибор показал у остановленного водителя 0.98 промилле.

Нарушителю грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

ГосавтоинспекцияКарелии призывает водителей в случае употребления алкогольных напитков воспользоваться услугами службы такси. Просит граждан не оставаться равнодушными к проблеме безопасности дорожного движения! Каждое сообщение в полицию о пьяном водителе может спасти чью-то жизнь. Сообщить о нетрезвом водителе с мобильного телефона можно на короткий номер «102» или «112».

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Петрозаводске продлили прием заявок на легкоатлетическую эстафету в честь Дня Победы

Петрозаводчан приглашают на легкоатлетическую эстафету, посвящённую Дню Победы, прием заявок продлен до 6 мая, сообщили в администрации Петрозаводска.

В День Победы в Петрозаводске состоится традиционная легкоатлетическая эстафета по улицам города. Организаторы мероприятия, дирекция спортивных сооружений и спортивной подготовки Петрозаводска, планируют, что на праздничный забег зарегистрируются более 600 участников. Федерация лёгкой атлетики утвердила судейскую коллегию. Главный судья – Олег Зимон.

Для участия приглашают команды девушек и юношей от образовательных организаций, средних специальных учебных заведений и заведений профессионального образования, а также студенческие команды, коллективы физкультуры и любительских спортивных клубов. Забег стартует на площади Кирова и пройдет по проспекту Карла Маркса и улице Энгельса.

По решению организаторов, для участия в эстафете необходимо до 6 мая подать предварительную заявку в электронном виде с помощью интернет-сервиса orgeo.ru или в комиссию по допуску. Тел.76-28-33.