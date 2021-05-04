Важные новости, которые вы могли пропустить

Сотни тысяч гусей гуляют под Олонцом на полях.
В конце апреля-начале мая на Олонецкие равнины прилетают сотни тысяч гусей. Здесь, в Карелии, у них место отдыха во время долгого перелета на арктическое побережье, где они отложат яйца и выведут потомство.
Поля под Олонцом, словно ресторан, для пернатых. Здесь много пищи для птиц. Днем гуси гуляют по равнине, а к ночи улетают на Ладогу, где хищные звери не могут к ним подобраться.
В это время обычно в Олонце проходит фестиваль «Олония – гусиная столица», где больше гуси устраивают смешные забеги, проводятся конкурсы и шоу, разворачивается ярмарочная тоговля.Смотреть подробнее
В Кондопожском районе произошло смертельное ДТП, погиб 39-летний мужчина, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувший понедельник, 3 мая, в 02.50 в Кондопожском районе, на 476 км федеральной автодороги «Кола», 47-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21150», двигаясь в темноте, не заметил на проезжей части аварийный автомобиль Renault Kangoo, который после произошедшего несколько минут назад ДТП лежал на боку с выключенными фарами.
Водитель автомобиля «ВАЗ» совершил наезд на Renault и 39-летнего пешехода, который ранее являлся пассажиром Renault и находился рядом с автомобилем без светоотражающих элементов.
От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Водителю "ВАЗ" первая доврачебная помощь была оказана сотрудниками Госавтоинспекции, которые применили специальную укладку-аптечку для оказания медицинской помощи.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.Смотреть подробнее
Мужчина пропал 23 декабря прошлого года, 3 мая его поиски завершены.
Ранее полиция Сортавальского района объявила в розыск пропавшего 23-летнего Глеба С. Молодой человек ушел из дома в Сортавале в ночь на 23 декабря 2020 года и пропал.
Одной из примет пропавшего была татуировка на внутренней стороне предплечья правой руки в виде дерева. Также отмечалось, что пропавший не всегда хорошо ориентируется в окружающей обстановке.
В минувший понедельник, 3 мая, в паблике «Доброспас» была опубликована запись, что пропавший найден. Поисковики выразили соболезнования родным и близким погибшего.Смотреть подробнее
В четверг, 6 мая, на территорию Карелии ожидается выход очень активного циклона.
Как сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии», ожидается, что он заденет не только самый юг Карелии, а всю территорию республики.
«На юге пройдут сильные дожди с мокрым снегом, в центре и на севере Карелии сильные снегопады и метели, а так же формирование ощутимого снежного покрова. Ожидается выпадение от 10 до 25 мм осадков по разным районам Карелии», - написано в паблике.
Ранее сообщалось, что вКарелию идет южный циклон по имени «Даниэль» со снегом и сильным ветром.Смотреть подробнее
В связи с проведением ремонтных работ движение на участке улицы Правды будет временно закрыто, сообщили в администрации Петрозаводска.
С 20 часов 7 мая до 8 часов 8 мая будет полностью закрыто движение по улице Правды на участке от Казарменской улицы до проспекта Александра Невского. Изменения связаны с проведением ремонтных работ.
В связи с закрытием движения на указанном участке администрация города просит автомобилистов выбирать пути объезда.Смотреть подробнее
За сутки в Карелии зарегистрировано еще три смерти, сообщили в оперштабе республики.
В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице умер житель Петрозаводска 1954 года рождения, в Госпитале для ветеранов войн скончались петрозаводчанин 1940 года рождения и жительница Кондопоги 1964 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.
За время пандемии в Карелии умерло 480 ковидных больных.
Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 41 человека. Из этого числа заболевших – 40 человек, из них 10 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.
Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии составляет 45929 человек.
Выздоровели 44022, за сутки выписаны по выздоровлению 56 пациентов.
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7479,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3292,5 случая, по Северо-Западу – 5771,3.Смотреть подробнее
Уже в июне МЧС Карелии может возглавить генерал-майор внутренней службы Владимир Бирючков, сегодня работающий первым заместителем начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Как неофициально сообщили «Столице на Онего» в Управлении МЧС Карелии, их новым руководителем уже в июне может стать генерал-майор внутренней службы Владимир Бирючков, в настоящее время являющийся первым заместителем начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Родившийся 29 апреля 1975 года в городе Дрезден (ГДР), где служил его отец, Владимир Бирючков в 1996 году окончил Рязанское высшее военное командное училище связи, а спустя 7 лет - Военный институт связи.
Бирючков 16 лет служил в вооруженных силах РФ, а с сентября 2008 года и до настоящего времени работает в МЧС.
Он был первым замначальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, затем в аналогичной должности трудился в Северо-Западном региональном центре по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, которое в конце 2018 года было ликвидировано.
После этого Бирючкова назначили первым замначальника в ГУ МЧС по Нижегородской области. 17 июня 2020 года указом президента Владимира Путина ему было присвоено звание генерал-майора внутренней службы.
Бывший начальник МЧС Карелии, генерал-майор внутренней службы Сергей Шугаев, который знаком с Владимиром Бирючковым, в разговоре с журналистом нашего издания отозвался о нем как о «высокопрофессиональном, любящим свою профессию человеке».
Напомним, предыдущий начальник МЧС Карелии, 43-летний полковник внутренней службы Алексей Елисеев, был освобожден от должности 12 апреля этого года указом Путина. 20 апреля сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали Елисеева по подозрению в мошенничестве. Задержанный вину не признал. Невский районный суд вынес решение заключить его под стражу до 19 июня. Адвокат просил для своего подзащитного домашний арест.Смотреть подробнее
Глава Карелии Артур Парфенчиков вручил орден «Сампо» знаменитой карельской спортсменке Ларисе Лазутиной.
«Из-за пандемии и связанных с нею ограничений только сейчас удалось лично поздравить Ларису Евгеньевну с присвоением ей высшей награды республики», - написал глава Карелии на своей странице в соцсети.
Пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, Герой Российской Федерации – у нашей землячки из Кондопоги выдающиеся заслуги! Она прославила Карелию и стала примером для многих девчонок и мальчишек, занимающихся лыжами и мечтающих о больших победах.
Такие, как Лариса Лазутина, – гордость нашей республики!
Во время встречи Артур Парфенчиков договорился с Ларисой Лазутиной о совместной работе по развитию спорта в Карелии, в том числе по созданию Центра зимних видов спорта в Петрозаводске.
Не прошло и двух с половиной лет, как на асфальте на улице Пограничной появились трещины.
В паблике «Подслушано в Петрозаводске» горожане пишут, что не прошло еще и 2,5 лет, как комиссией администрации Петрозаводска у подрядчика была успешно проведена приемка работ по обустройству тротуаров в районе пешеходного перехода и автобусных остановок, расположенных в районе домов № 6 и 7 по ул. Пограничной, а асфальт уже дал трещину.
«Вот так уже не первый день выглядит тротуар у автобусной остановки в районе дома №6 по ул. Пограничной: большие трещины во всю его ширину на различных участках. Разрушение асфальтобетонного покрытия продолжается», - написал в паблике петрозаводчанин.
Горожанин просит чиновников мэрии «незамедлительно принять меры, пока не разрушилось покрытие всего тротуара и остановочной площадки».Смотреть подробнее
В Петрозаводске на улице Калевалы неизвестные сожгли мусорный контейнер.
Жители Октябрьского района возмущены тем, что неизвестные сожгли мусорный контейнер на улице Калевалы, у дома №4а.
«Люди, что творите! Сожгли контейнер, а потом орём, что город грязный», - написали возмущенные горожане в паблике «Подслушано в Петрозаводске».Смотреть подробнее
В Олонецком районе жители Лумбозеро сами спасли свою деревню от пожара.
В паблике «ТОС Верхнеолонецкий» сообщается, что вечером 3 мая в деревне Лумбозеро из-за замыкания загорелась электроподстанция. От пожара вспыхнула сухая трава на бывших сельхозполях. Сильный ветер стал быстро гнать огонь в сторону жилых домов и леса. Только благодаря бдительности и мужеству жителей этой деревни не случилось самого страшного.
«Именно благодаря усилиям местных жителей до приезда пожарной машины удалось потушить основной пожар и спасти деревню», - написано в паблике.
Огромную благодарность за спасение деревни выразили Пижуевой Раисе Васильевне, Пижуеву Виктору Ивановичу, Чупуковой Наталье Викторовне, Чупукову Андрею Николаевичу и их сыну Чупукову Данилу, ученику 11 класса МКОУ " Коткозерская СОШ".Смотреть подробнее
В Кондопожском районе 73-летний мужчина без водительских прав сел за руль и попал в ДТП, в котором пострадал, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувший понедельник, 3 мая, в 16.10 в Кондопожском районе, на 512км федеральной автодороги «Кола», 73-летний водитель автомобиля «Лада Калина», не имея права на управление транспортным средством, при совершении разворота с обочины не убедился в безопасности маневра, в результате чего совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении автомобилем «Уаз Патриот».
В результате ДТП водитель «Лады» с травмами был доставлен в Кондопожскую ЦРБ. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.Смотреть подробнее
Ликвидацию пожара спасатели запечатлели на видео.
В минувший понедельник, 3 мая, в 15.10 на пульт единой службы спасения-01 поступило сообщение, что в деревне Верховье Олонецкого района, на месте, где расположилась дорожно-строительная передвижная механизированная колонна, произошел пожар. Загорелась сушильная камера для пиломатериалов.
На место происшествия выехали 7 пожарных и ликвидировали огонь.
Видео ликвидации пожара в сушильной камере опубликовано в паблике пожарных-спасателей Олонца.Смотреть подробнее
Приют для животных предлагает дачникам взять на лето собачку.
Как сообщается в паблике «Медвежьегорск Online», приют «Право на жизнь» предлагает дачникам сотрудничество.
«Начинается дачный сезон! Многие уезжают на дачи на все лето, много приезжих с других регионов, предпочитающих провести летнее время в нашем живописном краю, в Карелии! Приют "Право на жизнь" предлагает сотрудничество: летняя передержка наших питомцев (по договору, с возвратом в приют), кураторство, с возможностью забирать животное на выходные, на дачу (по договору)», - сообщается в паблике приюта.
Как говорят организаторы: и вам приятно, с вами будет друг, охранник, и при этом не надо думать в конце сезона, куда деть собачку или котика, и нашим питомцам будет польза общение с людьми, адаптация к окружающему миру.
Собаки в приюте разные – от больших до маленьких, взрослые и щенки.
Всех желающих взять на летнюю передержку собаку ждут в приюте «Право на жизнь». Тел. 89535315524.Смотреть подробнее
В кулуарах карельской политики продолжают говорить о возможном выдвижении на праймериз действующего депутата Госдумы Валентины Пивненко.
Так, 19 сентября в Карелии состоятся выборы депутатов Государственной Думы, Законодательного Собрания республики и Петрозаводского городского совета. Все они, а особенно выборы представителя Карелии в Госдуме вызывают немалый интерес у жителей республики, в первую очередь, у приближенных к власти лиц.
Кто же планирует стать депутатом Госдумы VIII созыва от «Единой России»? Напомним, что документы для участия в предварительном партийном голосовании — праймериз уже подали председатель республиканского Заксобрания, секретарь карельского регионального отделения «Единой России» Элиссан Шандалович, депутат Заксобрания, сопредседатель регионального отделения ОНФ Анна Лопаткина и другие, всего 9 человек. Однако список претендентов может пополниться, тем более, что регистрация кандидатов продлена «Единой Россией» до 14 мая.
В этой связи в кулуарах карельской политики продолжают говорить о возможном выдвижении на праймериз действующего депутата Госдумы Валентины Пивненко. Напомним, что впервые она прошла в российский парламент в 1999 году, после чего успешно избиралась еще четыре раза. Пойдет ли Пивненко на выборы в Госдуму в шестой раз — до сих пор остается загадкой. Этот вопрос крайне беспокоит ее конкурентов внутри «Единой России» и политических оппонентов из других партий, помнящих, что на предыдущих выборах осенью 2016 года она победила соперников с большим отрывом.
Мы побеседовали с самой Валентиной Николаевной.
Что ответила Валентина Николавна Пивненко на вопрос: пойдет ли она на выборы в Госдуму в шестой раз, читайте здесь.Смотреть подробнее
О ситуации с детской заболеваемость коронавирусом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.
По данным на 4 мая, в Карелии зарегистрировано 45929 инфицированных коронавирусом, из общего числа 4265 – это дети. В минувшие сутки, 3 мая, заболевших детей не зарегистрировано.
Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались три пациента и заразился коронавирусом 41 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 45929 человек. Выздоровели – 44022. Умерли 480 пациентов.Смотреть подробнее
О войне и Победе говорили, говорят и будут говорить - вспоминаем "Как это было".
Петрозаводчанин Армас Машин вспоминает, что их поколение застало победителей Великой Отечественной войны. Фронтовики были рядом не только на праздниках и встречах с молодежью, а в самой обыкновенной, повседневной жизни – дома и в гостях у друзей, во дворе и на улице, в школе и вузе, в трудовых коллективах после вуза.
«…В откровенных, «непарадных» рассказах ветеранов война представлялась сложнее, чем только победы и героизм. Вспоминали и горечь поражений, и боль утрат, зверства врагов, чьи-то ошибки и головотяпство, случаи трусости, подлости, предательства. На войне, как на войне. Но никто из ветеранов войны никогда не ставил под сомнение подвиг Красной Армии, советского народа, сокрушивших фашизм, величие и значение Победы. Вспоминая встречи с ветеранами войны, спустя годы, я хорошо понимаю смысл слов, которые в юности порой казались штампом или «официозом»: советский народ разгромил фашизм и победил в Великой Отечественной войне под руководством Коммунистической партии. Среди воинов, отмеченных правительственными наградами на войне, коммунисты и комсомольцы составляли более 60 процентов. Среди удостоенных звания Героя Советского Союза почти три четверти – коммунисты. Это правда истории, даже если кому-то не нравится, – и другой правды нет», - пишет Армас Машин.
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МТС запустил в Карелии новое комбинированное предложение, включающее четыре продукта: спутниковое ТВ, мобильную связь, мобильный доступ в интернет и подписку на онлайн-кинотеатр.
Новое предложение — «Весь МТС Полный дом» — доступно при подключении к услугам Спутникового ТВ и позволит подписчику по выгодной цене получить полноценный расширенный доступ ко всем услугам предложения. Подписчик получит доступ к 232 каналам, включая 37 каналов в HD и три канала в UHD качестве, пакет «Расширенный» на спутниковом оборудовании, доступ к онлайн-кинотеатру оператора, безлимитный мобильный доступ в интернет на нескольких устройствах со скоростью до 10 Мб/с и выгодный тариф мобильной связи, включающий 600 минут голосовых вызовов, 100 sms, безлимитный трафик на смартфоне.
Стоимость использования всего комплекса услуг в любом регионе России в первые три месяца использования составит 650 рублей в месяц, по окончанию этого периода для каждого региона будет действовать индивидуальный тариф. Все услуги предложения оплачиваются единым платежом на общий лицевой счет. При использовании сети МТС для доступа в онлайн-кинотеатр трафик не расходуется и не тарифицируется.
«МТС — единственный оператор в России, предоставляющий доступ к телевизионным услугам во всех средах, включая спутниковое вещание и онлайн-кинотеатр. Наш новый продукт совмещает весь комплекс медиакоммуникационных предложений без использования фиксированной сети доступа. Как экосистемная компания МТС максимально приближается к «бесшовному» переходу между разными технологиями потребления контента, и наше новое предложение позволяет смотреть контент с помощью той технологии и в той локации, которая в данный момент удобна пользователю, получать полноценный доступ в интернет через мобильную сеть, пользоваться традиционными сервисами мобильной связи и при этом существенно экономить за счет использования комплекса сервисов в единой подписке», - говорит директор по стратегии и развитию Спутникового ТВ МТС Алексей Липилин.
В рамках акции можно приобрести полный установочный комплект Спутникового ТВ по специальной цене — 3 490 рублей. Подключение к акции[1] доступно во всех каналах продаж Спутникового ТВ МТС, включая магазины розничной сети.
Новости компанииСмотреть подробнее
В поселке на севере Карелии сгорел жилой дом, пострадал один человек.
Как сообщается в паблике пожарных-спасателей Калевальского района, 3 мая в 19.32 в поселке Калевала на улице Каменистой загорелся жилой деревянный дом.
Пожар удалось ликвидировать в 20.02. Но тем не менее, огонь полностью уничтожил дом.
В результате пожара пострадал один человек, который был госпитализирован с ожогами с места происшествия.
На данный момент причины возгорания устанавливаются.Смотреть подробнее
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|742 мм.рт.ст.
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МВД Карелии разыскивает женщину, которая пропала в августе прошлого года.
Отел полиции Пряжинского района продолжает розыск пропавшей без вести Родионовой Надежды 1978 года рождения, проживавшей в поселке Матросы. Её местонахождение неизвестно с августа 2020 года.
Приметы: рост около 175 см, среднее телосложение, волосы короткие темные. На запястье левой руки татуировка в виде браслета, около большого пальца левой руки татуировка в виде буквы «Н».
Всех, имеющих какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщить по телефонам: 8-906-207-75-88, 8(81456) 3-29-60 или 02 (с мобильного – 102).Смотреть подробнее
В Беломорском районе водитель пассажирского микроавтобуса совершил опасный обгон и потерял работу, сообщили в полиции Беломорска.
При надзоре за дорожным движением сотрудники ДПС пресекли грубое административное правонарушение, совершенное водителем автобуса, осуществляющим пассажирские перевозки.
Водитель пассажирского микроавтобуса совершил обгон впереди попутно двигавшегося транспорта в зоне действия дорожного знака "Обгон запрещён".
При проверке по информационной базе данных установлено, что аналогичное правонарушение водитель совершил повторно в течение года, в связи с чем ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок один год.
Решение по данному материалу примет суд.Смотреть подробнее
О погоде на среду, 5 мая, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 5 мая будет облачная с прояснениями погода. Ночью пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный.
Температура воздуха ночью составит -1, -3°С, днем потеплеет до +5, +7°С. Атмосферное давление будет слабо расти.
В районах Карелии ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер ночью северо-восточный, северный, днем восточный, юго-восточный умеренный.
Ночью подморозит до -1, -6°С, местами похолодает до -9°С, днем воздух прогреется до +3, +8°С.Смотреть подробнее
Три машины столкнулись на 96-м километре автодороги в районе деревни Гнори - водители встали в пробку на 7 часов.
Сегодня утром, 4 мая в 10.00, семь часов водители простояли в многокилометровой пробке из-за ДТП на трассе "Кола". Три машины столкнулись на 96-м километре автодороги в районе деревни Гнори, сообщает newinform.
По данным ГИБДД, автомобили Ford и Opel буквально разметало по дороге, а Skoda вылетела в кювет. Движение в сторону Санкт-Петербурга оказалось парализованным. Авария собрала 25-километровую пробку.
В настоящее время участок автодороги в сторону Петербурга от деревни Кисельни до Лужи свободен для проезда. Движение транспорта по скоростной трассе в Волховском районе Ленобласти также восстановлено.Смотреть подробнее
Благоустройство общественной территории пройдет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщили в администрации Петрозаводске.
Специалисты комитета ЖКХ администрации, руководители министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии, представители инициативной группы и подрядной организации провели выездное совещание в парке Каменный Бор. На общественной территории предусмотрено обустройство пешеходной дорожки. Работы в рамках проекта «Комфортная городская среда» ООО "Контрейд" должно выполнить к началу осени.
В администрации напомнили, что с 26 апреля по 30 мая на общероссийской платформе 10.gorodsreda.ru проходит голосование за объекты, которые будут включены в программу «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жильё и городская среда») на 2022 год. Сделать свой выбор в пользу одной из предложенных территорий могут жители старше 14 лет.
На благоустройство в 2022 году претендуют:
1. Территория в районе дома № 7 на улице Труда;
2. Территория в районе дома № 6 на улице Крылова;
3. Территория в районе дома № 7 на улице Софьи Ковалевской;
4. Территория в районе дома № 40 на Березовой аллее;
5. Аллея Алексея Сиверикова (Древлянка);
6. Кукковский сквер (ул. Генерала Фролова);
7. Территория в районе дома № 14 на Ключевой улице;
8. Спортивный сквер (ул. Антонова);
9. Калининская аллея (около дома № 57 на ул. Калинина);
10. Якорный парк (ул. Ригачина);
11. Сквер Маршала Мерецкова;
12. Губернаторский сад;
13. Территория в районе дома № 40 на Октябрьском проспекте;
14. Сквер Черёмушки (Первомайский проспект, около Детской музыкально-хоровой школы).
Ранее сообщалось, что талые воды размыли Тропу Ивана-Царевича на Древлянке.Смотреть подробнее
В Сегеже 42-летняя женщина отоварилась по чужой карте и стала фигуранткой уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.
В полиции Сегежского района обратился 28-летний горожанин. Он сообщил, что с его счёта неизвестные похитили несколько тысяч рублей. Мужчина предположил, что, скорее всего, обронил банковскую карту на улице, а злоумышленники вместо того, чтобы вернуть чужое имущество, начали расплачиваться ею в магазинах. Об этом мужчина узнал из смс-уведомлений о списании денежных средств, которые поступили ему на мобильный телефон.
Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастна 42-летняя местная жительница. Она дала признательные показания и рассказала, что нашла чужую банковскую карту на улице и сразу отправилась покупать продукты и алкоголь.
В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.Смотреть подробнее
Сотрудники УФСИН Карелии передали Петрозаводскому дому-интернату для ветеранов восемь картин, нарисованных осужденными в рамках благотворительной акции "Картина для души", сообщили в ведомстве.
Красивые летние и зимние пейзажи украсят помещения учреждения после ремонта и будут радовать своих постояльцев.
Информация о проведении благотворительной акции была доведена до осужденных сотрудниками воспитательных служб исправительных учреждений и нашла живой отклик среди художников.
«Сейчас, находясь в неволе, самое время посмотреть на себя со стороны, подумать о своих деяниях и попытаться сделать мир чуть-чуть добрее, а начинать нужно именно с себя. И помогать старшим – это шаг к исправлению», - отметил один из участников акции.
Участие в подобных мероприятиях наглядно демонстрирует искреннее желание осужденных совершить добрый и бескорыстный поступок, встать на путь исправления.
Директор дома-интерната Дмитрий Лябегин поблагодарил участников благотворительной акции.Смотреть подробнее
В Прионежском районе от управления автомобилем отстранён 38-летний водитель с признаками алкогольного опьянения, сообщил в ГИБДД Карелии.
По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения прибор показал у остановленного водителя 0.98 промилле.
Нарушителю грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
ГосавтоинспекцияКарелии призывает водителей в случае употребления алкогольных напитков воспользоваться услугами службы такси. Просит граждан не оставаться равнодушными к проблеме безопасности дорожного движения! Каждое сообщение в полицию о пьяном водителе может спасти чью-то жизнь. Сообщить о нетрезвом водителе с мобильного телефона можно на короткий номер «102» или «112».Смотреть подробнее
Петрозаводчан приглашают на легкоатлетическую эстафету, посвящённую Дню Победы, прием заявок продлен до 6 мая, сообщили в администрации Петрозаводска.
В День Победы в Петрозаводске состоится традиционная легкоатлетическая эстафета по улицам города. Организаторы мероприятия, дирекция спортивных сооружений и спортивной подготовки Петрозаводска, планируют, что на праздничный забег зарегистрируются более 600 участников. Федерация лёгкой атлетики утвердила судейскую коллегию. Главный судья – Олег Зимон.
Для участия приглашают команды девушек и юношей от образовательных организаций, средних специальных учебных заведений и заведений профессионального образования, а также студенческие команды, коллективы физкультуры и любительских спортивных клубов. Забег стартует на площади Кирова и пройдет по проспекту Карла Маркса и улице Энгельса.
По решению организаторов, для участия в эстафете необходимо до 6 мая подать предварительную заявку в электронном виде с помощью интернет-сервиса orgeo.ru или в комиссию по допуску. Тел.76-28-33.Смотреть подробнее
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