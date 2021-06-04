Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © читатель «Столицы на Онего»

Известный бодибилдер Карелии умер в тренажерном зале

Фитнес-тренер скоропостижно скончался в петрозаводском спортклубе в возрасте 30 лет.

Трагедия произошла в минувший четверг, 3 июня, в 10-м часу вечера. В тренажерный зал, располагающийся на улице Еремеева, вызвали скорую помощь. В зале стало плохо 30-летнему спортсмену, фитнес-тренеру. Приехавшие на место две бригады спасти бодибилдера не смогли.

Как рассказали в Минздраве Карелии, на вызов в спортклуб была сразу направлена свободная фельдшерская общепрофильная бригада. Она доехала до тренажерного зала за 11 минут. Через четыре минуты с момента вызова старший врач станции скорой направил в фитнес-центр освободившуюся врачебную бригаду. Она прибыла на место с разрывом в четыре минуты.

«Реанимация проводилась совместно двумя бригадами. Время проведения 38 минут», — уточнили в пресс-службе Минздрава Карелии.

Медики констатировали смерть до прибытия. Причина смерти 30-летнего спортсмена неизвестна.

фото: Подслушано в Олонце / ВК

В Карелии самосвал разрушил деревенский мост и рухнул в воду (ФОТО)

В Олонецком районе жители местной деревни оказались отрезаны от благ цивилизации из-за разрушенного грузовиком моста.

Автомобиль «МАЗ» обрушил деревянный мост в деревне Тукса Олонецкого района. Об этом информирует паблик «Подслушано в Олонце». Там же опубликовано фото с места происшествия. Автор поста утверждает, что проживающие за разрушенным мостом люди теперь оказались отрезаны от цивилизации.

«А за мостом живут пенсионеры-инвалиды, и теперь машина скорой помощи может добраться только через п. Ильинский», — говорится в сообщении.

По информации ГТРК «Карелия», водитель грузовика не пострадал. Как сообщает телеканал со ссылкой на главу Туксинского поселения Инну Корнилову, в результате обрушения 15 домов с № 15 по № 43 по улице Центральная оказались отрезанными от магазинов, школы и автобусной остановки. В этой части деревни проживает 67 человек, из них 13 детей.

В Туксе будут проводиться экспертные работы, чтобы установить сумму, необходимую на ремонт моста, сообщает ГТРК.

Ранее сообщалось, как в деревне Судалица Олонецкого района местные жители сделали проход на закрытом аварийном мосту и ходят по нему, рискуя жизнью.

фото: © читатель «Столицы на Онего»

В Петрозаводске собирают деньги на похороны бодибилдера

Коллеги объявили сбор помощи для родных фитнес-тренера, который скоропостижно скончался 3 июня.

Напомним, трагедия произошла в минувший четверг, 3 июня, в 10-м часу вечера. В тренажерный зал, располагающийся на улице Еремеева, вызвали скорую помощь. В зале стало плохо 30-летнему спортсмену, фитнес-тренеру. Приехавшие на место две бригады спасти бодибилдера не смогли. Им оказался Артем Прасолов.



© страница Вконтакте Артема Прасолова

Коллеги спортсмена по фитнес-центру «SMART NRG» назвали потерю Артема большим горем. Прасолов проводил персональные тренировки по фитнесу и бодибилдингу, занимался доставкой правильного питания, как предприниматель. Он участвовал в соревнованиях по бодибилдингу.

«Случилось очень большое горе. Не стало Артема Прасолова. Соболезную семье и близким», — пишет Надежда Емельянова на своей странице в соцсети.

Спортсмены предлагают помочь семье бодибилдера, у которого остались трое детей, с похоронами.

фото: © страница Владимира Любарского в ВК

Владимир Любарский протаранил самокатом байкеров на набережной Петрозаводска

Глава Петрозаводска устроил на обеде разборку с байкерами, катающимися по пешеходным дорожкам на набережной города.

Об инциденте на набережной Владимир Любарский пишет на своей старнице в соцсети:

«Поехал на обеде посмотреть, как почистили от надписей гранитное ограждение на набережной. И что наблюдаю — тарахтят прямо по пешеходной зоне два байкера на своих тяжелых хромированных мотоконях. Догоняю одного:

— Вы, что не знаете, что здесь движение на мототранспорте запрещено?

— А вы что, ГИБДД что ли? (и не думает останавливаться)

— Я не ГИБДД, но если надо — будет через пять минут. Я глава города. Да и какая разница?

Внимания ноль. Пришлось пойти на таран. Самокатом», - пишет Владимир Любарский.

По словам главы Петрозаводска до рукоприкладства дело не дошло. Хотя спортивного вида люди, занимающиеся на тренажерах, отвлеклись от занятий и пришли на помощь мэру.

«Удаллись, извинились, типа, говорят, знака у вас тут нет, был бы знак — мы бы не поехали. Проверил потом — знак есть — велодорожка, его достаточно», — подытожил мэр.

Ранее Владимир Любарский «выскочил на навозный запах», о котором сообщили жители Ключевой.

фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Прокуратура и УФАС вмешались в конфликт между похоронными бюро в Петрозаводске

Антимонопольная служба Карелии расценила как нарушение закона работу частной фирмы по оказанию ритуальных услуг в помещении морга государственного учреждения «Бюро судебно-медицинской экспертизы».

Поводом к возбуждению дела стали заявления прокуратуры Петрозаводска и похоронных компаний.

В ходе разбирательства выяснилось, что в канцелярии морга на ул. Федосовой частная фирма вела прием заказов от родственников умерших, бальзамирование проведение косметологической обработки трупов. Эту работу делали санитары морга. По мнению ведомства, это ущемляет права других похоронных фирм. Как УФАС обосновало свое решение, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

В Карелии за последние сутки от коронавируса умер один человек

Выздоровел за это же время 71 человек, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, за сутки в республике от коронавируса умер один человек. Таким образом, число жертв коронавирусной инфекции с начала пандемии увеличилось до 558.

Коронавирус за минувшие сутки выявлен у 58 жителей республики, 55 из них — заболевшие.

В стационарах с коронавиурсом находится 366 человек, включая 6 крайне тяжелых пациентов, подключенных к ИВЛ.

Общее количество инфицированных коронавирусом в республике составляет 47550 человек.

За сутки выздоровел еще 71 человек. Всего выписано по выздоровлению 45742 пациента.

фото: Архив/Арина Степенная

Чайка охотится на голубей во дворе в Петрозаводске (ВИДЕО 18+)

Жители Зареки жалуются на хищницу, истребляющую голубей.

В паблике «Подслушано в ПТЗ» жители дома №12 по улице Ригачина выложили видео соседки-хищницы.

«Что за живодерка у нас появилась Каждый день голубей гоняет, голубей бьет. Чайка-убийца!» - говорит женщина, пытаясь спасти голубя. Но отбить очередную жертву у чайки петрозаводчанкам не удалось.

Ранее ястребы утроили охоту на голубей в Петрозаводске.

фото: youtube.com / Карельский перевозчик / скриншот видео

Жители Петрозаводска задыхаются от пыли из-за проезжающих машин (ВИДЕО)

Горожане просят чиновников обратить внимание на проезд Автолюбителей: передвигающиеся по дороге без асфальта машины поднимают в воздух пыль и грязь, которая оседает в квартирах местных жителей.

Горожане сообщают, что автомобили поднимают облако пыли, двигаясь по дороге на проезде Автолюбителей в Петрозаводске. Затем эта пыль оседает в округе, в том числе в квартирах местных жителей. На трассе до сих пор не уложен асфальт, поэтому летом каждый проезжающий автомобиль поднимает в воздух грязь.

Об этом сообщает паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии» со ссылкой на youtube-канал «Карельский перевозчик».

Люди просят представителей власти обратить внимание на их проблему.

Проезд Автолюбителей в Петрозаводске соединяет Шуйское шоссе и Соломенское шоссе.

фото: © ГИБДД Петрозаводска

На важном перекрестке Петрозаводска появились новые запрещающие дорожные знаки (ФОТО)

На перекрестке Шуйского и Пряжинского шоссе появились знаки «движение без остановки запрещено», предупреждает Госавтоинспекция Петрозаводска.

Автоинспекция карельской столицы проинформировала водителей об установке новых дорожных знаков «Движение без остановки запрещено».

Знаки установлены перед выездом на Шуйское шоссе при движении с Пряжинского.

Запрещается движение без остановки перед краем пересекаемой проезжей части. Также водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой проезжей части.

Госавтоинспекция напоминает, что за несоблюдение требований дорожных знаков предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

В 2020 году на этом перекрестке зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими.

фото: vokzal.karelia.ru

Автовокзал Петрозаводска просит пассажиров не пользоваться услугами нелегальных перевозчиков

Достоверная информация об изменениях в расписании пассажирских перевозок по междугородным маршрутам размещается лишь на сайте автовокзала и в официальной группе «Карелавтотранса», сообщили в Минтрансе Карелии.

Как рассказали в ведомстве, недобросовестные конкуренты сообщили пассажирам об отмене «Карелавтотрансом» автобусного сообщения по маршруту «Петрозаводск – Кемь». Это информация не соответствует действительности.

«В связи с распространением информации, вводящей в заблуждение пассажиров, Петрозаводский автовокзал сообщает о том, что единственным официальным перевозчиком, право на осуществление перевозок которого закреплено соответствующим свидетельством, выданным Министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, на маршрутах № 502Э «Петрозаводск – Кемь Экспресс», № 525 «Петрозаводск - Пудож через Кондопогу» и № 525Э «Петрозаводск - Пудож Экспресс» является ГУП РК «Карелавтотранс». Кроме того, ГУП РК «Карелавтотранс» является перевозчиком на маршруте № 532 «Петрозаводск - Сортавала», - пишут в официальном паблике Автовокзала Петрозаводска.

Билеты на перечисленные маршруты по направлению в Петрозаводск можно приобрести в кассе автовокзала столицы Карелии, на сайте www.biletnaavto.ru, а также у водителей при посадке в автобус.

Актуальное расписание движения автобусов размещено на официальном сайте автовокзала.

«Будьте бдительны! Не пользуйтесь услугами нелегальных перевозчиков – не подвергайте свою жизнь опасности!» - призывают пассажиров в паблике.

Ранее сообщалось, автовокзал Петрозаводска изменил расписание пригородных автобусов.

фото: Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения

Спасатели вытащили самосвал, который упал в реку Тукса вместе с мостом (ФОТО)

В Олонецком районе Карелии спасатели ликвидируют последствия обрушения деревянного моста.

Как сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, в Олонецком районе в настоящее время ликвидируются последствия разрушения деревянного моста.

По информации Госкомитета, 3 июня в 17 часов в Единую диспетчерскую службу Олонецкого района поступило сообщение о разрушении автомобильного деревянного моста через реку Тукса в одноименной деревне вблизи дома № 34 по улице Центральная. В ходе проверки было установлено, что разрушение произошло в результате проезда по мосту грузового автомобиля МАЗ. К счастью, обошлось без пострадавших.

Грузовой автомобиль, который провалился и утонул в реке, был поднят 4 июня. Устранением последствий происшествия занимался Олонецкий отряд противопожарной службы Карелии.

В Госкомитете уточнили, что в настоящий момент движение по мосту перекрыто. Проход и проезд невозможны. При этом, в непосредственной близости отсутствуют мосты, которые могли бы стать заменой для проезда транспорта или перехода местных жителей. В километре есть железнодорожный мост.

По информации Госкомитета, проблем с питанием и средствами первой необходимости у местных жителей в настоящее время нет. А если они возникнут, в Госкомитете посоветовали обращаться к главе Туксинского поселения.

фото: © Столица на Онего

В Карелии директор фирмы, провернувший махинацию с НДС на 3 млн рублей, получил условный срок

Руководитель коммерческой организации получил условный срок за мошенничество с НДС, сообщили в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что в 2014-2015 годах житель Питкяранты, являясь исполнительным директором и фактическим руководителем коммерческой организации, при исчислении НДС предъявил к возмещению из бюджета Российской Федерации налога на добавленную стоимость. В предоставленной им документации налог был якобы оплачен в составе платежей за лесопродукцию. Но лес был поставлен его компании организациями, которые не являются плательщиками НДС. В результате общий размер похищенных средств составил более 3 млн рублей.

Аналогичным образом подсудимый намеревался получить более 1 млн рублей в качестве возмещения НДС за 3 квартал 2015 года, однако Инспекцией ФНС России по Петрозаводску было вынесено отрицательное решение по направленному заявлению.

В ходе судебного следствия подсудимый свою вину признал. С учетом обстоятельств уголовного дела, характеристики личности, полного возмещения причиненного ущерба суд приговорил его к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее экс-министра строительства Карелии Дмитрия Матвийца суд признал виновным в мошенничестве с возвратом НДС. Бывшего чиновника приговорили к шести годам лишения свободы условно, с 5-летним испытательным сроком и штрафом в размере 1,5 млн рублей.

фото: © Минтранс Карелии

В Петрозаводске поймали перевозчика-нелегала, выполнявшего рейс в Кемь

Нелегал, перевозивший пассажиров по регулярному маршруту Петрозаводск-Кемь под видом заказного автобуса, задержан в столице Карелии, сообщили в Минтрансе республики.

Принадлежащий юридическому лицу микроавтобус, на котором незаконно везли пассажиров по маршруту регулярного автобусного сообщения, был остановлен во время очередного межведомственного рейда. Его проводили специалисты Минтранса республики, сотрудниками Госавтоинспекции столицы Карелии и работниками Управления государственного автодорожного надзора (УГАДН).

Специалисты Минтранса выявили ряд нарушений, составили акты и приняли решение о возбуждения административных дел в отношении водителя и организации – владельца автомобиля. Сотрудники УГАДН также подтвердили несоблюдение обязательных требований к перевозке пассажиров, намерены провести дополнительную проверку и принять решение о возбуждении дел об административных правонарушениях.

В Минтрансе напомнили, что услуги нелегальных перевозчиков представляют опасность. Организаторы «теневых» маршрутов ради экономии пренебрегают нормами безопасности пассажиров: водители не соблюдают режим труда и отдыха, не проходят обязательные медицинские осмотры перед выездом. Не выполняется проверка технического состояния транспортных средств, их уборка и санобработка, не обеспечивается обязательное страхование ответственности за причинение возможного вреда жизни и здоровью граждан в случае ДТП. Кроме того, нелегалы не платят налоги.

Ранее автовокзал Петрозаводска попросил пассажиров не пользоваться услугами нелегальных перевозчиков. Недобросовестные конкуренты сообщили пассажирам об отмене «Карелавтотрансом» автобусного сообщения по маршруту «Петрозаводск – Кемь». Это информация не соответствовала действительности. Сведения об изменениях в расписании пассажирских перевозок по междугородным маршрутам размещаются лишь на сайте автовокзала и в официальной группе «Карелавтотранса».

фото: © za.gorodsreda.ru

Стали известны территории Петрозаводска, победившие в конкурсе на благоустройство

В Петрозаводске утвердили результаты рейтингового голосования за объекты благоустройства в следующем году.

Итоги рейтингового голосования за объекты благоустройства в 2022 году были утверждены на заседании общественной комиссии по обеспечению реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Наибольшую поддержку получили семь объектов: Кукковский сквер — 3636 голосов; территория возле дома на Октябрьском проспекте, 40 — 3223 голоса; Губернаторский сад — 2991 голос; территория в районе Березовой аллеи, 40 — 2829 голосов; территория в районе дома на Ключевой улице, 14 - 2624 голоса; Спортивный сквер — 2333 голоса; территория в районе дома на улице Труда, 7 — 2232 голоса.

Петрозаводчане выбирали объекты благоустройства в период с 26 апреля по 30 мая на единой платформе za.gorodsreda.ru. На выбор было предложено 14 вариантов. В голосовании приняли участие более 28 тысяч жителей карельской столицы, сообщили в мэрии Петрозаводска. Муниципальные контракты на выполнение работ планируется заключить до 1 октября.

фото: https://vk.com/vuonnini

Жители старинной карельской деревни задыхаются от «пыльных бурь»

Через деревню Войница на севере Карелии проходит маршрут лесовозов.

Жители старинной карельской деревни Войница направили обращения в республиканское управление автомобильных дорог и главе Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой вмешаться в ситуацию с движением лесовозов через этот населенный пункт. По словам деревенских жителей, они задыхаются от пыли, которую поднимают тяжелые грузовики. Людей беспокоит и то, что лесовозы проносятся по Войнице на большой скорости, создавая угрозу и для пешеходов, и для других машин.

В прошлом году управление автомобильных дорог Карелии пообещало установить в деревне дорожные знаки, ограничивающие скорость движения и даже заасфальтировать центральную дорогу при наличии на это бюджетных средств. Но ни асфальт, ни дорожные знаки в Войнице так и не появились.

фото: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Минздрав Карелии разъяснил, как действует система тестирования пациентов на коронавирус

В министерстве здравоохранения республики объяснили, кто решает, следует ли больному делать тест на COVID-19.

Порядок тестирования на коронавирусную инфекцию определяют нормативные документы Роспотребнадзора, министерства здравоохранения России и Минздрава Карелии. Показания к взятию ПЦР-теста определяет лечащий врач. Об этом сообщает паблик карельского министерства здравоохранения.

«Взятые мазки направляются в лаборатории, которых в Республике Карелия восемь. Делается тест в течение 48 часов. В стационарах при плановой или экстренной госпитализации могут выполняться экспресс-тесты. Узнать результаты анализа можно от лечащего врача: Вам позвонят из поликлиники, где брали мазок, или в стационаре, напрямую от врача. Трактуются результаты исследования следующим образом:

— РНК SARS-CoV-2 не обнаружена: тест отрицательный — вируса в биоматериале нет;

— РНК SARS-CoV-2 обнаружена: тест положительный — инфекция в организме присутствует», — говорится в заявлении министерства.

Ранее сообщалось, что Валаамский монастырь попросил молиться за игумена, заболевшего коронавирусом.

фото: © МВД Карелии

Полиция Петрозаводска разыскивает скрывшегося от суда молодого человека (ФОТО)

Полицейские просят поделиться информацией о подозреваемом, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают скрывшегося от суда 33-летнего Ивана Т., который подозревается в совершении имущественного преступления.

Полиция просит всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемого, сообщать информацию по номеру телефона: +7-981-402-06-14. Конфиденциальность гарантируется.

фото: © pixabay.com

Режим ЧС могут ввести в отдаленном районе Петрозаводска из-за проблем с электричеством

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о проблемах Бараньего Берега, где нет света со 2 июня.

В ЕДДС Петрозаводска сообщили о том, что со 2 июня отсутствует электроснабжение в местечках Бараний Берег и Немецкий Наволок. Причина: повреждение на электрических сетях. Сети никем не обслуживаются.

Как пишет на своей странице глава Петрозаводска, саму сеть, точнее ответвление, город не так давно принял на баланс. Но при этом вопрос с электроснабжением отдаленных районов до сих пор не решен.

«Переговорил с руководством ПСК, обещали помочь, за что им большое спасибо. Но в режиме спасите-помогите долго существовать нельзя. Рассматриваем в том числе и режим ЧС в качестве механизма ликвидации текущей проблемы. А затем надо выходить на предметное решение. Ремонт сетей электроснабжения — это не вопрос МУП ПЭС — это не наружное освещение», — считает Владимир Любарский.

Ранее глава Петрозаводска устроил разнос чиновникам администрации, которые проворонили аварию на электросетях в Соломенном.

фото: Россия 24. Карелия

Замглавы Минприроды объяснил истощение лесных ресурсов Карелии массовым рубками после войны

Нехватка лесных ресурсов, грозящая лесопромышленному комплексу Карелии, вызвана массовыми послевоенными рубками, из-за которых произошло истощение лесов, заявил замглавы Минприроды республики Сергей Шарлаев.

«К сожалению, такие большие объемные рубки леса, которые были в послевоенный период, когда страна восстанавливала разрушенное хозяйство, сегодня дают нам о себе знать. И у нас проблема сегодня — ненормальная, нехорошая возрастная структура лесов… Должно быть 25% — молодняки, 25% — средневозрастные, 25% — приспевающие и 25% — спелые, перестойные. А у нас сегодня благодаря этим перерубам послевоенным всего лишь 8% приспевающих. То есть через 10-15 лет будет серьезная проблема обеспечения сырьем нашего лесопромышленного комплекса», — сказал Шарлаев в эфире телеканала «Россия 24. Карелия».

Как власти и бизнес собираются решать эту проблему, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Писатель из Петрозаводска Сергей Филенко: «Это как красное знамя в 1905 году»

Блогер из Карелии рассказал в суде, почему он стоял с плакатом на несанкционированной акции с плакатом «Россия будет счастливой».

Карельский писатель, блогер и путешественник Сергей Филенко дал показания по делу об административном правонарушении, которое начал рассматривать Петрозаводский городской суд. Поводом для привлечения Филенко к административной ответственности послужило задержание его сотрудниками полиции на не санкционированной городскими властями акции в поддержку голодавшего оппозиционного политика Алексея Навального, которая прошла 21 апреля на площади Кирова в Петрозаводске.

Писатель стоял на акции с плакатом «Россия будет счастливой», и судья Ольга Кайгородова поинтересовалась у Сергея Филенко, сам ли он изготовил этот плакат, или его кто-то ему вручил.

«С ним постоял какой-то человек, я думаю, который его изготовил, а потом, когда стала подбираться цепь полицейских, он забеспокоился, и я взял этот плакат», – ответил блогер.

«Я подумал, что это как красное знамя в 1905 году, когда один рабочий забегал глазами и захотел куда-то смыться, а другой товарищ взял древко и поднял его. К тому же никакой беды в этом тексте я вообще не видел», – добавил Сергей Филенко.

О том, как проходило судебное заседание, читайте в статье «Что плохого в том, что Россия будет счастливой?».

фото: © кадр из видео

Очередной водитель автобуса в Петрозаводске пролетел перекресток на красный (ВИДЕО)

На Кукковке нарушитель пролетел на запрещающий сигнал светофора оживленный перекресток.

На перекрестке улиц Ровио и Торнева маршрутный автобус пролетел пересечение улиц на красный свет. Автомобили по улицам Торнева и Парфенова улицам уже начали движение, но, к счастью, не успели доехать до середины перекрестка. Аварии удалось избежать.

Видео выложено в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Нарушение попало на камеру наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Напомним, ранее госавтоинспекция Петрозаводска нашла и оштрафовала водителя автобуса, вылетевшего на красный.

А 1 июня спешивший на запрещающий сигнал светофора водитель спровоцировал аварию в центре Петрозаводска с участием 4 автомобилей.

фото: КПРФ в Карелии

КПРФ собирает предложения жителей, как вывести Карелию из социально-экономического кризиса

Карельские коммунисты разрабатывают программу вывода Карелии из социально-экономического кризиса и принимают предложения жителей республики.

Региональное отделение КПРФ выступило с призывом к жителям республики поучаствовать в разработке программы, реализация которой поможет прекратить деградацию, наблюдающуюся в регионе много лет. В ее основу лягут предложения КПРФ, связанные с сокращением расходов на власть, усилением роли государства в экономике (возвращение системы государственных и муниципальных предприятий), прекращением оптимизации в социальной сфере и другие.

«Республика Карелия находится в состоянии глубокого социально-экономического кризиса, который усугубился в период эпидемии коронавируса. Находящееся у власти правительство, которое представляет «Единую Россию», показало неспособность исправить это положение, - говорится в заявлении, которое было опубликовано в газете «Ленинская правда» и в официальной группе КПРФ в Карелии. - Результаты их деятельности - это катастрофическое положение, сложившееся в экономике и социальной сфере Карелии, - развал промышленности и сельского хозяйства, недостаточные темпы расселения ветхого жилья, отсутствие нормального транспортного сообщения в районах, высокие показатели безработицы и огромный республиканский долг.

Проведенная в течение последнего десятилетия «оптимизация» учреждений здравоохранения, образования и культуры на селе привела к массовому оттоку и вымиранию населения. В период эпидемии коронавируса в Карелии зафиксирован высокий уровень избыточной смертности. Смертность в Карелии более чем в 2 раза превышает рождаемость, люди массово покидают республику в поисках лучшей жизни за пределами региона. В Карелии ведется планомерное сокращение социальной сферы и наступление на права граждан, нуждающихся в социальной защите. Все это происходит с молчаливого одобрения Законодательного собрания, где большинство у "Единой России".

Как отметили в КПРФ, исправить существующее положение возможно, если поменять власть на выборах, которые пройдут в сентябре.

«Мы считаем, что только сильный и независимый от исполнительной власти парламент способен вывести республику из экономической ямы, в которой она оказалась, и остановить наступление на социальные права граждан».

По предложению лидера карельских коммунистов Евгения Ульянова основные пункты программы уже начли обсуждать в экспертном сообществе и районных отделениях партии. Первые встречи состоялись в Сортавале, Питкярантском, Пудожском и Сегежском районах.

"Мы хотим, чтобы в обсуждении программы КПРФ приняло участие как можно больше жителей Карелии. В этом случае она станет по-настоящему народной", - сказал Евгений Ульянов.

Предложения в Программу КПРФ может внести каждый житель республики. Пишите: npsr10@yandex.ru или по адресу: г. Петрозаводск, ул. Энгельса, д.10, офис 302.

фото: © ГКУ РК «ОПС по Кемскому району»

Фургон улетел в кювет на трассе в Карелии (ФОТО)

ДТП произошло на федеральной трассе Р-21 «Кола» в Кемском районе.

По сообщению МЧС в Карелии, в минувший четверг, 3 июня, в 19:17 пожарно-спасательное подразделение Кемского района (4 человека, 1 единица техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге. На 886 км федеральной трассы «Кола» улетел в кювет водитель, управлявший фургоном.

В сводку ГИБДД Карелии данное происшествие не попало. Видимо, обошлось без жертв.

Фото с места ДТП разметили в своем паблике кемские спасатели.

Ранее в Карелии 19-летняя водитель без прав улетела на легковушке в кювет и перевернулась.

Лесное богатство Карелии почти перестали вывозить за границу

Поставки необработанных лесоматериалов из Карелии за рубеж за последние несколько лет сократились в 7 раз.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24. Карелия» заместитель министра природных ресурсов и экологии республики Сергей Шарлаев.

По его словам, в 2020 году в Карелии было заготовлено 8,1 млн кубометров древесины, из них на экспорт ушло не более 200 тыс. кубометров. Шарлаев объяснил это ростом внутреннего спроса, связанного с увеличением деревообрабатывающих мощностей в Карелии. Подробнее об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © instagram.com/volvocarsrus

Телеведущий Виктор Набутов отправится с компанией Volvo Cars в путешествие по Карелии

Road Trip в Карелию с Виктором Набутовым состоится с 19 по 22 июня.

Анонс ближайшего путешествия по дорогам Карелии появился в инстраграме volvocarsrus.

«Заводим моторы Volvo и едем по лучшему автомобильному маршруту этого лета. В компании известного телеведущего и журналиста Виктора Набутова проедем по самым живописным дорогам Карелии, останавливаясь в уютных деревнях и знакомясь с карельской кухней, заглядывая в пещеры и бункеры, посещая крепости и рассматривая петроглифы. А в один из дней пересядем с ваших автомобилей на скоростные катера, чтобы добраться до острова Кижи и увидеть памятники деревянного зодчества», — говорится в посте volvocarsrus.

Как отмечается, путешествие в формате road trip разработал «Клуб путешествий Михаила Кожухова» совместно с компанией Volvo Cars — маршрут проверен и проработан до мелочей.

Путешественники отправятся в Карелию из Санкт-Петербурга. За три дня road trip они намерены преодолеть 940 км.

фото: pixabay

Власти Петрозаводска начали использовать новые полномочия для борьбы с нарушениями аренды земли

Министерство имущественных и земельных отношений Карелии наделило администрацию Петрозаводска полномочиями по контролю за арендаторами участков, право государственной собственности которых не разграничено.

Раньше власти города имели право контролировать только муниципальные земли. Теперь полномочия администрации распространяются на участки, за которые отвечало Минимущества. Такие участки составляют основную часть переданных в аренду городских земель.

«Полученное право позволяет более эффективно выполнять функции муниципального земельного контроля, а также контроля за поступлением арендной платы в бюджет», — пояснили в пресс-службе администрации Петрозаводска. К каким последствиям это уже привело, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © правительство Карелии

В Национальном рейтинге состояния инвестклимата Карелия вошла в число лучших регионов

По итогам 2020 года республика заняла 12 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России.

Сегодня, 3 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума был представлен Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ. Ежегодно его готовит Агентство стратегических инициатив совместно с деловыми объединениями. В этом году Карелия значительно улучшила свои результаты.





«В рейтинге инвестиционной привлекательности республика вошла в число лучших регионов России, заняв 12 место. Это лучший результат региона за всю историю существования Национального рейтинга», — заявил заместитель премьер-министра правительства по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

Как отметил вице-премьер, подняться в рейтинге Карелия смогла благодаря серьезной работе, проведенной правительством республики и его экономическим блоком в течение последних лет.

«В регионе были разработаны и внедрены новые меры государственной поддержки для бизнеса. В 2019 году у нас открылся центр помощи предпринимателям „Мой бизнес“, который в общем рейтинге подобных центров в России занял третье место, а по категории „Лучшее пространство для бизнеса“ — первое место. Большая работа была проведена в сложном 2020 году. По оценке Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова Карелия вошла в пятерку регионов по поддержке бизнеса в период пандемии коронавируса. Результатом всей этой работы стало то, что Карелия заняла в рейтинге 12 место», — подчеркнул Дмитрий Родионов.





В этом году первые 12 мест в рейтинге распределены по группам, и если регионы набирали одинаковое количеств баллов, то оставались в одной группе. Поэтому 12 место с республикой делят и другие субъекты.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

фото: © правительство Карелии

В Карелии будет увеличено финансирование инновационных проектов малого и среднего предпринимательства

В Санкт-Петербурге подписано соглашение о сотрудничестве для развития в республике малого предпринимательства в научно-технической сфере.

На 24-м Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Карелии и Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фондом содействия инновациям).

«Фонд уже поддержал достаточное количество проектов в Карелии. Порядка 200 молодых инноваторов мы профинансировали, почти 50 стартапов получили поддержку фонда. Но, я думаю, это начало нашей совместной деятельности», − заявил генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков. − Считаем, присутствие фонда в Карелии однозначно нужно увеличивать.

С 2006 года Фонд содействия инновациям финансово поддержал проекты карельских участников по таким уже многим известным у нас в республике программам, как «ИнноШкольник», «Умник», «Старт», «Развитие», «Интернационализация», «Коммерциализация». Общий объем финансирования составил около 270 миллионов рублей.

«У нас есть серьезные наработки и планы с нашим Петрозаводским университетом, его IT-парком по созданию, развитию и продвижению информационных технологий. Эти научно-технологические проекты имеют коммерческую перспективу. Здесь может быть взаимный интерес, и мы бы хотели представить отдельный пакет предложений», − сказал Артур Парфенчиков.





По словам Сергея Полякова, Фонд содействия инновациям располагает различными инструментами поддержки такого рода стартапов.

В регионе активно развиваются формы поддержки инновационной деятельности. В 2020 году начал работать Фонд венчурных инвестиций Республики Карелия − некоммерческая организация, созданная для оказания финансовой и информационно-консультационной поддержки субъектов инновационной деятельности.

В рамках реализации подписанного соглашения запланировано проведение отраслевых конкурсов в Карелии. Победители конкурсов Фонда содействия инновациям «Старт-2» и «Бизнес-Старт» смогут претендовать и на 50-процентное софинансирование в форме конвертируемых займов Фонда венчурных инвестиций республики. В 2021 Фонд венчурных инвестиций готов поддержать 3-4 проекта. Сумма софинансирования − до 5 млн. рублей по каждому проекту. В 2022 году количество проектов может быть увеличено до 5-6.

фото: Картина Бадри Топурия / Петрозаводский дом-интернат для ветеранов / ВК

В Петрозаводске художник Бадри Топурия подарил картины дому-интернату для ветеранов (ФОТО)

Художник Бадри Топурия передал несколько своих работ в Петрозаводский дом-интернат для ветеранов.

Информация об этом содержится в сообщении паблика дома-интерната в соцсети.

«Замечательный художник — „Карельский грузин“ Бадри Топурия передал Петрозаводскому дому-интернату несколько своих работ! Бадри Отарович — известнейший художник, преподаватель Петрозаводского государственного университета, член Карельской региональной общественной организации „Общество грузинской культуры“. Мы благодарим Бадри Топурия за прекрасный подарок!», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что заключенные в Карелии нарисовали картины для постояльцев дома-интерната для ветеранов.