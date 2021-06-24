Важные новости 24 июня

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

Число заразившихся коронавирусом за сутки в Карелии продолжает расти

За минувшие сутки в республике коронавирусом заразились 137 человек, лишь трое из них были привиты от COVID-19, сообщил Минздрав Карелии.

По данным на 24 июня, за сутки зарегистрировано три летальных исхода от коронавируса. Число жертв инфекции увеличилось до 610. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Коронавирус за минувшие сутки был выявлен у 137 жителей республики, из них 134 непривитых. Заболели — 131, средней тяжести — 57, тяжелых пациентов — 10.

В больницах с коронавирусом находятся 709 пациентов, включая трех крайне тяжелых, подключенных к ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 49164, из них 4603 — дети.

За сутки выздоровели 77 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 47057 человек.

фото: © Fotolia / Piotr Wawrzyniuk

Маленькая девочка стала жертвой отца-педофила в Карелии

В Беломорском районе осужден 43-летний мужчина, признанный виновным в преступлении против половой неприкосновенности своей несовершеннолетней дочери, сообщили в Следкоме Карелии.

Собранные следственным отделом по Беломорску доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 43-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2020 года обвиняемый совершил в отношении несовершеннолетней дочери иные действия сексуального характера.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет 2 месяцев лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Глава Петрозаводска в стихах заявил о решении проблем защитников Тропы Ивана-Царевича

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что в районе Тропы Ивана-Царевича не будет проложена дорога, против которой выступали местные жители.

Об этом Владимир Любарский сообщил в соцсети после визита на территорию объекта и общения с инициативной группой горожан.

«Пусть Иван-Царевич спит спокойно,

Создан там, друзья, проект достойный:

Родничок „Лягушка“, парк, дорожка -

Пусть и не доделаны немножко.

Но уже приносят радость людям.

Резюме — дороги здесь не будет!», — заявил Любарский.

Глава Петрозаводска пояснил, что вопрос строительства дороги в районе благоустроенной Тропы Ивана-Царевича снят.

«Говорили о возможном появлении там дороги. Да, в Генплане она значилась. Да, развитие транспортной сети города должно быть поступательным и разумным. Но правда здесь на стороне жителей. Инициативное участие горожан в обустройстве своего района и своего комфорта крайне важно и ставить его под сомнение нецелесообразно. Поэтому вопрос перспективного строительства дороги снят. Транспортную доступность в будущем будет обеспечивать Оборонная улица. А над развитием парковой зоны подумаем вместе с жителями», — заключил он.

Ранее жители Петрозаводска узнали о планах проложить по Тропе Ивана-Царевича автотрассу и вырубить ближайший лес. Горожане потребовали пресечь строительство дороги и вырубку деревьев в их районе.

Парк Ивана-Царевича — городская территория с вело-пешеходной дорожкой, благоустроенной по программе поддержки местных инициатив граждан. Доля софинансирования горожан, по данным инициативной группы, составила 172460 рублей. Затем данная территория была благоустроена по программе «Формирование комфортной городской среды» с привлечением бюджетных средств.

фото: © ТАСС / Юрий Рыдалев

Рыболовецкое судно загорелось на севере Карелии

В Беломорске произошел пожар на рыболовецком судне «Варяг», сообщили в МЧС Карелии.

В ночь на 24 июня в 3.29 произошел пожар на рыболовецком судне «Варяг», которое находилось в Беломорске на улице Остров Старчина.

В ликвидации пожара участвовало 7 человек и две единицы техники.

К 3.45 огонь удалось ликвидировать.

О пострадавших не сообщается. Причины пожара устанавливаются.

фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Появились подробности ночного пожара на корабле в Карелии

На загоревшемся ночью в Карелии судне «Варяг» пострадали моторный отсек и рубка, уточнили в МЧС.

Напомним, ночью 24 июня в 3.29 произошел пожар на рыболовецком судне «Варяг», находившемся в Беломорске на улице Остров Старчина. К 3.45 пожар удалось ликвидировать.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, в пожаре никто не пострадал.

Огонь охватил площадь около 20 квадратных метров, и в наибольшей степени затронул моторный отсек и рубку.

Судно, по нашим данным, было пришвартовано. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.

фото: фото со страницы главы Карелии Артура Парфенчикова

Глава Карелии снялся в кино про Долину зайцев (ВИДЕО и ФОТО)

Артур Парфенчиков рассказал о том, что федеральный канал будет снимать фильм о Долине зайцев в Карелии, в котором он тоже исполнил скромную роль.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что журналисты телеканала «Россия-1» снимают фильм про «Долину зайцев» - единственный в России масштабный проект по очистке скал от надписей.

«Проект мы поддержали ещё в 2019 году, когда автор, Сергей Гапанович, обратился за помощью. За это время на территории республики на протяжении почти 300 км очищено более 30 тысяч квадратных метров скал, - сказал Парфенчиков. - Но не буду раскрывать все подробности - дождёмся, когда репортаж выйдет в эфир. Моя роль в нем была скромной - выпилить одного зайца. По-моему, он получился симпатичный».

Подробнее о Долине зайцев читайте здесь.

фото: © РИА Новости / Владимир Песня

Власти ждут от предприятий отчетов о вакцинации работников - разъяснения Минэка Карелии

Министерство экономического развития Карелии опубликовало разъяснения о запуске сервиса для сбора данных о вакцинации сотрудников промышленных предприятий.

Сервис заработал на сайте Государственной информационной системе промышленности Минпромторга России.

От предприятий ждут сведений о количестве уже привитых сотрудников, а также тех, кто готов к вакцинации или переболел COVID-19. «Просим руководителей промышленных предприятий организовать работу по предоставлению указанной информации», — говорится в сообщении министерства. Зачем это нужно властям, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © freepik.com

Малыш, избитый до полусмерти отцом, уже 9 девять месяцев находится в ИТАРе больницы Петрозаводска

Улучшения в состоянии мальчика, жестоко избитого в прошлом году отцом, по-прежнему нет, сообщили в Минздраве Карелии.

Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе Министерства здравоохранения республики, малыш, попавший в реанимацию в сентябре прошлого года в возрасте 4-х месяцев, подключен к аппарату ИВЛ в ИТАРе Детской республиканской больницы.

«Улучшений в состоянии ребенка, которому исполнился уже год, нет. Мальчик по-прежнему находится в реанимации на ИВЛ», — сообщили в Минздраве Карелии.

Врачи Детской республиканской больницы продолжают бороться за жизнь малыша, находящегося в коме уже 9 месяцев.

Напомним, инцидент произошел в конце сентября прошлого года. Следком сообщал, что 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми черепно-мозговыми травмами младенец был доставлен в ДРБ.

фото: © Минздрав Карелии

Минздрав Карелии сообщил о перебоях с записью на вакцинацию от ковида на сайте Госуслуг

Технические перебои на сайте Госуслуг создают проблемы для желающих записаться на вакцинацию от коронавируса.

По техническим причинам на портале Госуслуги возникли проблемы с записью на вакцинацию, информирует Минздрав Карелии.

«Тем не менее, вы можете записаться на процедуру, воспользовавшись кнопкой „Записаться в лист ожидания“, которая располагается в правом нижнем углу. Также вы можете записаться на вакцинацию, обратившись на горячую линию 122 или в регистратуру поликлиники», — информирует паблик министерства.

Ранее сообщалось, что правительство Карелии вместе с МВД ищут в соцсетях создателей фейковых новостей о коронавирусе.

фото: © Яндекс Карты

Запрет на остановку транспорта вводится еще на одном участке в центре Петрозаводска

На улице Шотмана с июля изменится схема движения транспорта.

По сообщению администрации столицы Карелии, 7 июля изменится схема движения транспорта в центре города. Запрет остановки от площади Гагарина по улице Шотмана продлят. Участок с ограничениями расширят от дома № 6А до дома № 8 (до знака парковки). Изменения призваны увеличить пропускную способность автодороги и снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться знаками и положениями ПДД.

Напомним, с 20 июня участок одной из улиц полностью перекрыт из-за реконструкции улицы Куйбышева.

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

«Спасибо, что ничто мне не сломали, не выкрутили»

В Петрозаводске оштрафованный за участие в несанкционированной протестной акции писатель Сергей Филенко поговорил с полицейским, который его задержал.

На заседании суда Сергей Филенко смог пообщаться с полицейским, который с группой сослуживцев поймал его во время апрельской протестной акции. Фигурант уточнил детали собственного задержания и поблагодарил работника МВД за то, что тот сохранил ему здоровье.

«То есть вы участвовали в задержании?», — спросил Филенко.

«Да», — пояснил полицейский.

«А вы что держали: руку или ногу — когда меня несли в автобус?», — уточнил подсудимый.

«Смутно помню. Руку, скорее всего», — ответил сотрудник группы задержания.

«Спасибо, что ничто мне не сломали, не выкрутили», — поблагодарил полицейского подсудимый Филенко.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».

фото: © Минсельхоз Карелии

Сын замглавы Карелии - пчеловод Михаил Шабанов показал мед министру сельского хозяйства Владимиру Лабинову

Министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов посетил первый в республике Музей мёда.

Как сообщается в паблике Минсельхоза республики, 22 июня Владимир Лабинов, заместитель премьер-министра правительства Карелии — министр сельского и рыбного хозяйства республики, встретился главой фермерского хозяйства Михаилом Шабановым и посетил первый в республике Музей мёда в Петрозаводске.

Михаил Шабанов с 2018 года занимается пчеловодством. В его хозяйстве содержится более 80 пчелосемей, а объем произведенного меда за прошлый год увеличился в 3 раза в сравнении с предшествующим.

В 2018 году глава крестьянского (фермерского) хозяйства Михаил Шабанов признан победителем в конкурсном отборе для предоставления гранта на поддержку начинающего фермера. Сумма гранта в размере 1,5 млн рублей была направлена на приобретение производственного помещения, пчелосемей и сельскохозяйственной техники.

Продукция фермера под брендом «Мёд Карелии», собранная на пасеке в деревне Ладва Прионежского района, давно известна жителям республики. Карельское разнотравье делает мёд целебным с деликатными вкусовыми качествами. Отметим, что продукция фермерского хозяйства прошла добровольную сертификацию «Сделано в Карелии».

Ключевой задачей для сельхозтоваропроизводетелей, помимо обеспечения высокого качества продукции, остается вопрос ее сбыта. Это послужило стимулом для открытия «Музея мёда», где возможно приобрести мёд с пасеки из Ладвы, продукты пчеловодства, такие как забрус, пергу и прополис и другие, которые помогают людям для улучшения иммунитета и общего самочувствия. Корме того, в «Музее» представлены чай из карельских трав, натуральная косметика с содержанием меда, а также подарочные композиции.

В «Музее мёда» проходят чайные церемонии с дегустациями и беседами с руководителями фермерских хозяйств районов Приладожья, и каждый желающий, будь то местный житель или турист, может стать причастным к культуре и «вкусу» Карелии.

фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Депутат горсовета Петрозаводска подсчитала, сколько ей сделали прививок

Депутат Петросовета Галина Васильева напомнила, как раньше делали прививки – сколько и где.

На своей странице в соцсети депутат Галина Васильева написала, что учителей и других сотрудников школы прививали всегда.

«Медицинские работники взрослой поликлиники №4 заранее договаривалась с руководством школы о дне и времени, мы заблаговременно оповещали трудовой коллектив. Некоторые сотрудники писали отказ или предъявляли справку о медотводе. Прививали нас в школьном процедурном кабинете, а не где-то в торговом центре или на вокзале… Только за последние 11 лет работы в школе с 2007 по 2017 г.г. по национальному календарю мне было поставлено 17 профилактических прививок, в том числе 4 ревакцинации (повторная прививка), 9 - от гриппа. Специально свой учет не вела, узнала об этом, когда запросила в поликлинике выписку о профилактических прививках. Теперь думаю, а сколько их было за всю жизнь? Много. Считаю, получить прививку не страшно, если доверяешь проверенной вакцине и обстановке без ажиотажа», - отметила Галина Васильева.

Ранее сообщалось, что посетители торгового центра в Петрозаводске выстроились в длинную очередь, чтобы сделать прививку от ковида.

фото: pixabay

Фотограф Карелии поймал рогохвоста-гиганта за работой (ВИДЕО)

В Петрозаводске фотограф Николай Смирнов запечатлел на камеру необычное насекомое.

На своей странице Николай Смирнов опубликовал видео о необычном насекомом и в комментарии написал, что встретил «полосатую муху» на Кургане.

«Вот такую штуку встретил вчера на Кургане. Здоровенный полосатый мух, размером чуть ли не с шершня, за которого я её сперва и принял. Но приглядевшись, увидел, что она на шершня не похожа, да и занята совершенно не шершнёвыми делами — сверлит дерево и яйца кладёт», — написал Николай.

Интернет помог фотографу определить, как правильно называется «полосатый мух», который на самом деле оказался рогохвостом-гигантом (Urocerus gigas).

Теперь благодаря фотографу Николаю Смирнову каждый может полюбоваться необычный насекомым.

фото: источник Общественная палата Карелии

Общественная палата России вручила благодарность матушке из Карелии

Игуменье Сяндемского монастыря Варваре вручена благодарность от Общественной платы РФ.

Как сообщает Общественная палата РК, за большой личный вклад в развитие институтов гражданского общества в Карелии благодарностью Общественной палаты Российской Федерации награждёна Игуменья Варвара (Иванова Надежда Михайловна.

Варвара – игуменья Сяндемского Успенского женского монастыря.

фото: паблик "Активные жители Ключевой"

Жители отдаленного микрорайона Петрозаводска просят поставить ограждения вдоль дороги

У жителей Ключевой вызывает беспокойство отсутствие пешеходной зоны вдоль дороги на улице Гвардейской – они просят чиновников обезопасить участок пути.

В паблике «Активные жители Ключевой» общественники подняли вопрос обеспечения безопасности для пешеходов по улице Гвардейской.

Один из активистов считает, что прохождение по участку дороги, особенно в темное время, небезопасно, так как по этой дороге часто ездят большегрузные автомобили, которые не всегда соблюдают скоростной реим.

Горожанин уже направил обращение в администрацию Петрозаводска округа с просьбой установки ограждений на улице Гвардейская со стороны Гвардейских переулков.

фото: © Егор Алеев/ТАСС

АЗС в Петрозаводске за неделю снова переписали ценники

Стоимость бензина в Петрозаводске увеличилась за неделю, в среднем, на 4 копейки за литр.

Это следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 16 по 21 июня.

АИ-95 подорожал на 8 копеек — до 48 рублей 59 копеек. Цена на АИ-92 увеличилась на 6 копеек — до 45 рублей 91 копейки. Что делают власти, что бы снизить цены на бензин, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © pixabay.com

Малышей в детском саду в Карелии чуть не накормили опасной кашей

В детский сад Сегежи привезли крупу сомнительного качества, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

При проведении плановой выездной проверки детского сада Сегежи была выявлена небезопасная пищевая продукция.

Партии круп поступили в дошкольное учреждение для организации питания детей. В детсад поступила крупа рисовая, пшено, крупа пшеничная, манная, гречневая, горох с декларацией, в которой не были определены обязательные показатели безопасности.

Отсутствовали обязательные показатели, относящиеся к группе микотоксинов «Т-2 токсин, охратоксин А», к группе пестицидов «2,4-D кислота, ее соли и эфиры, ртутьорганические пестициды», к группе «загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами), суммарная плотность загрязненности».

По факту выявленных нарушений изготовителю продукции выдано предписание о прекращении действия деклараций о соответствии на серийный выпуск круп.

Выявленная в дошкольном учреждении сомнительная крупа уничтожена.

В адрес изготовителя и поставщика направлены уведомления о привлечении к административной ответственности.

фото: © страница Вконтакте Владимира Любарского

Мэр Петрозаводска предложил организовать поставки знакомого с детства овсяного печенья «Сампо» в детсады города

Владимир Любарский побывал на хлебозаводе «Сампо», где обсудил с руководством вопрос возможной централизации поставок продукции в детские сады города.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска сообщил, что сегодня рабочий день у него начался на ОАО «Петрозаводский хлебозавод Сампо».

Любарский отметил, что «Сампо» — один из крупнейших производителей хлебобулочной и кондитерской продукции в республике. И что немаловажно, 51% акций хлебозавода принадлежит городу.

Продукция хлебозавода представлена во всех торговых сетях по Карелии. Кроме того, наш хлеб и кондитерские изделия отгружаются в регионы Северо-Запада.

«Директор Денис Негриенко показал цеха, пронизанные запахом свежего хлеба, продемонстрировал процесс производства знакомого с детства овсяного печенья и вафель, которые высоко ценятся благодаря неукоснительному следованию ГОСТу, — написал Владимир Любарский. — С руководством в числе прочего обсудили вопрос возможной централизации поставок продукции в детские сады города».

фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Самые скромные кандидаты на вакансии живут в Карелии - они просят очень низкую зарплату

Компания по поиску работы и персонала HeadHunter выяснила, как отличаются зарплатные ожидания жителей регионов Северо-Запада.

Запросы у жителей Карелии ниже, чем в большинстве субъектов СЗФО — при устройстве на работу они просят зарплату, в среднем, немногим более 36 тыс. рублей. На меньшее согласны только соискатели из Псковской и Новгородской областей.

За последний год зарплатные ожидания жителей Карелии выросли — в прошлом году они указывали в своих резюме, что хотят получать, в среднем, 34,6 тыс. рублей. Но работодатели готовы платить больше — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

Дорога в Карелии будет перекрыта из-за соревнований по триатлону

Минтранс Карелии сообщил о временном прекращении движения транспорта по участку трассы в Кондопожском районе.

10 июля с 10.00 до 14.00 будет временно прекращено движение автомобилей на участке км. 44 — км. 72 дороги «Шуйская — Гирвас» в Кондопожском районе. Об этом информирует Минтранс Карелии.

Дорога будет перекрыта в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении Чемпионата Республики Карелия по триатлону и республиканского мероприятия «IronKarelia».

Сообщается, что объезд закрытого участка автомобильной дороги возможен по автодорогам Р-21 «Кола» и «Кола» — Кончезеро — «Шуйская-Гирвас», пояснили в Минтрансе.

Ранее сообщалось, что капремонт разбитой дороги Карелии, переданной в федеральную собственность, начнется в июле.

фото: КПРФ в Карелии

КПРФ выдвинула Евгения Ульянова кандидатом на выборы в Госдуму по Карелии

Решение о выдвижении Евгения Ульянова кандидатом в депутаты Госдумы по Карельскому одномандатному избирательному округу было принято сегодня на съезде КПРФ.

В четверг, 24 июня в Подмосковье состоялся второй этап съезда КПРФ, по итогам которого партия выдвинула кандидатов на выборы в Государственную Думу.

Был сформирован федеральный партийный список из 15 кандидатов, которые поведут партию на выборы. Его возглавил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в список также вошли его первый заместитель Юрий Афонин, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, действующие депутаты Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков, Владимир Кашин, прославленная советская женщина-космонавт Светлана Савицкая.

Отметим, что в федеральную часть списка был включен директор Совхоза им. Ленина Павел Грудинин – бывший кандидат в президенты, который на выборах в 2018 году занял второе место после Путина, несмотря на давление на его предприятие, а также травлю в СМИ.

На съезде также был объявлен список кандидатов, которые будут бороться за место в Госдуме в регионах России в одномандатных округах. В него вошли известные региональные лидеры – коммунисты или сторонники партии.

Так, в Карелии в одномандатном округе КПРФ будет представлять Евгений Ульянов – депутат Заксобрания республики, руководитель карельского республиканского отделения партии.

Ульянов известен как оппозиционный политик, вместе с командой КПРФ отстаивающий интересы простых жителей Карелии – трудящихся, пенсионеров, молодежи.

Напомним, что в 2018 году вместе с КПРФ Евгений Ульянов возглавил в Карелии борьбу против повышения пенсионного возраста – в Петрозаводске коммунисты организовали и провели четыре акции протеста против так называемой «пенсионной реформы».

Благодаря активной позиции регионального отделения КПРФ и ее лидера Евгения Ульянова, в Карелии не был принят антисоциальный законопроект правительства о монетизации льгот, который предусматривал замену льгот на услуги ЖКХ для ветеранов труда и сельских педагогов незначительными фиксированными выплатами. Властям пришлось отозвать документ и отказаться от инициативы, ухудшающей жизнь пожилых людей.

Отметим также, что региональную часть федерального списка КПРФ, в которую вместе с Карелией входят Мурманская, Архангельская области и Республика Коми, возглавил ученый и журналист, главный редактор газеты «Правда» Борис Комоцкий.

Напомним, выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва пройдут в течение трех дней с 17 по 19 сентября с завершением в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

фото: © «Автоспецтранс»

Регоператор нашел опасные лампы на контейнерной площадке в центре Петрозаводска

Сотрудники «Автоспецтранса» обнаружили на проспекте Ленина старые ртутьсодержащие лампы.

Отработанные ртутьсодержащие лампы были обнаружены в минувшую среду, 23 июня, работниками регоператора во время вызова ТКО с контейнерной площадки на Ленина, 5. С большой долей вероятности можно утверждать, что принесли их туда не жители близлежащих домов, а сотрудники одной из организаций, чей офис находится неподалёку, сообщили в пресс-службе «Автоспецтранса».

Представители регоператора будут обращаться в надзорные органы, администрацию Петрозаводска и Минприроды Карелии для принятия мер в отношении нарушителей.

В «Автоспецтрансе напомнили, что старые ртутные, ртутно-кварцевые и люминесцентные лампы отнесены к 1-му (высокому) классу опасности. После использования их нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры и размещать на полигонах ТКО, а необходимо собирать, транспортировать и обезвреживать отдельно. По новым правилам управляющие компании, ТСЖ и ЖСК должны организовать в многоквартирных домах места для сбора и накопления ртутьсодержащих ламп. Если оборудовать место для накопления у дома нет возможности, то этим должны заняться органы местного самоуправления. В случае если на месте сбора и накопления ламп произойдет утечка ртути, нести ответственность, обезвреживать и очищать территорию или помещение будет управляющая организация, ТСЖ или ЖСК.

Ранее блогер в Карелии показал свалку мусора, которую устроили в лесу жители деревни, отрезанной от цивилизации.

фото: Совет Федерации

Игорь Зубарев: «Лесная реформа» должна быть запущена в ближайшее время

Совет Федерации одобрил законы, направленные на совершенствование регулирования лесной отрасли, сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

На последнем заседании верхней палаты парламента сенаторы одобрили целый пакет документов, касающихся лесной реформы. Законы были разработаны в соответствии с поручениями президента РФ и постановлением Совета Федерации о мерах по совершенствованию госполитики в сфере лесного хозяйства. Соавтором нескольких поправок в Лесной кодекс выступил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

«Карелия — лесная республика. И в наведении порядка в лесу заинтересованы и органы власти, и ответственные лесопользователи, и, конечно, жители республики. Чтобы сделать более прозрачным оборот древесины и сократить незаконные рубки леса, необходимо было внести в Лесной кодекс и другие нормативные акты изменения, направленные на уточнение положений, регламентирующих лесоустройство, воспроизводство лесов и лесоразведение. И эта работа правительством и парламентами была сделана», — рассказал Игорь Зубарев.

Так, федеральный закон дает определения понятий «лесной комплекс», «лесное хозяйство», «лесная промышленность», «древесина и продукция из нее», «обработанные и необработанные лесоматериалы», «продукция из древесины с высокой добавленной стоимостью», «лесоперерабатывающая инфраструктура». Устанавливается, что лесоперерабатывающая инфраструктура относится к объектам промышленной инфраструктуры в соответствии с законодательством в сфере промышленной политики.

Законом предполагается, что полномочия органов госвласти и местного самоуправления в сфере лесоустройства будут разграничены с учетом категорий земель, на которых расположены леса. Устанавливать границы лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов, станет прерогативой муниципалитетов.

Кроме того, меняется порядок учета и оценки лесов. Будет составлен единый федеральный план работ по лесоустройству в отношении земель лесного фонда. Для компаний, выполняющих работы по лесоустройству, введут квалификационные требования.

Срок компенсационного восстановления вырубленных лесов предприятиями увеличат с одного года до трех лет. При этом при проведении агротехнического ухода за лесными насаждениями предприятия смогут привлекать лесников, а не делать это самостоятельно как ранее.

Новым видом использования лесов становится «создание лесных питомников и их эксплуатация». Чтобы открыть такой питомник, государственные и муниципальные организации смогут получить участки в бессрочное пользование, а предприниматели — в аренду.

«Новый закон содержит меры по борьбе с черными лесорубами и с нерадивыми лесопользователями, не занимающими восстановлением лесов. Работа над рядом нормативных актов еще продолжается. Но „лесная реформа“ должна быть запущена в ближайшее время», — считает сенатор.

Напомним, все рекомендации, выработанные сенаторами по лесной реформе для правительства РФ, нашли свое отражение в проекте постановления Совета Федерации «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства». По словам Игоря Зубарева, Карелия обратила внимание федеральных властей на проблемы нехватки квалифицированных специалистов в лесном хозяйстве, включая охрану лесов, снижение объемов поставок древесного сырья на отечественные лесоперерабатывающие предприятия, в том числе ЦБК, несанкционированные свалки ТКО на территории лесного фонда.

«Инициативы нашей республики были поддержаны. И как отметила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, сегодня важно заниматься вопросами кадрового потенциала лесной отрасли. Государство должно защитить людей, обеспечив им достойную зарплату. Без этого невозможно развитие лесного комплекса», — уверен Игорь Зубарев.

фото: © Столица на Онего / скриншот видео

Гибель подростков ускорила создание в Карелии службы экстренной помощи детям

В республике в ближайшее время будет создана экспериментальная модель специализированного Центра, в котором смогут получить психологическую помощь дети и семьи с детьми, оказавшиеся в кризисной ситуации.

Пока такой службы в нашем регионе нет, хотя подобную помощь могут получить другие категории граждан. Психологи МЧС, согласно регламентам своего ведомства, работают только в условиях чрезвычайных ситуаций, но ребенок и его родные зачастую сталкиваются кризисами иного порядка: распад семьи, насилие дома или в школе, преступления в отношении несовершеннолетнего или совершенные несовершеннолетним. В этих случая консультация специалиста также необходима.



Реализацией проекта займется Карельский фонд развития образования. Прообраз службы будет смоделирован при республиканском Уполномоченном по правам ребенка. После апробации нового опыта, обучения специалистов и выработки нормативной документации такой Центр экстренной помощи детям и их семьям можно будет создать на постоянной основе.



Подробнее о том, для чего, для кого и на какие средства создается модель, читайте в «МК в Карелии».

фото: © Segezha Group

Segezha Group завершила инвестпроект в Карелии с общим объемом инвестиций 14,6 млрд рублей

АО «Сегежский ЦБК» (Segezha Group, входит в АФК «Система) завершил инвестиционный проект в области освоения лесов.

Предприятие приступило к реализации проекта в 2016 году. За период 2016–2020 годов удалось выполнить все обязательства, которые взял на себя инвестор в рамках проекта. Проведена модернизация варочной установки, построена новая бумагоделательная машина, многотопливный котел, закуплена новая лесозаготовительная и лесовозная техника. Все модернизированное и новое оборудование введено в эксплуатацию.

Для реализации приоритетного инвестиционного проекта Сегежскому ЦБК были выделены в аренду на льготных условиях лесные участки объемом ежегодного лесопользования 219,5 тыс. куб. м.

Фактически средства, привлеченные в инвестиционный проект, составили 14,6 млрд руб. Для местного населения создано 171 новое рабочее место.

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Стало известно, в каких отраслях экономики Карелии упали зарплаты

Рост начисленной заработной платы в Карелии не коснулся ряда отраслей, в том числе, строительства и добывающих производств.

Это следует из данных Карелиястата о среднемесячной номинальной заработной плате за январь–апрель 2021 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в строительстве зарплата сократилась на 4,6% и составила, в среднем, 35,9 тыс. рублей. Такое же снижение зарплаты произошло в добыче полезных ископаемых, но она остается одной из самых высоких по сравнению с другими отраслями — в среднем, 70,2 тыс. рублей. О других отраслях, где сократились зарплаты, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: правительство Карелии/gov.karelia.ru

Отбор волонтеров на фестиваль «Ruskeala Symphony» стартовал в Карелии

Центр развития добровольчества объявил о наборе волонтеров на фестиваль «Ruskeala Symphony».

Центр развития добровольчества, являющийся оператором волонтерской программы фестиваля, запускает набор волонтеров. Об этом сообщается в паблике Центра.

Набор волонтеров осуществляется по направлениям: тим-лидеры команд волонтеров; медиаволонтеры; волонтеры входной зоны; волонтеры инфостоек; волонтеры технической группы.

«Если вы хотите помочь в организации фестиваля, вам не страшны комары и жизнь в кемпинге, вы готовы отправиться в Сортавальский район 13–14 августа, то спешите подать заявку!», — говорится в сообщении.

Фестиваль классической музыки «Ruskeala Symphony» должен состояться 13–14 августа в горном парке Рускеала Сортавальского района.

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Рост инвестиций в экономику Карелии превзошел самые смелые прогнозы властей

Инвестиции в основной капитал в Карелии в первом квартале 2021 года увеличились в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – это значительно выше темпов роста, заложенных в прогноз правительства.

Согласно Основным параметрам прогноза социально-экономического развития Карелии на 2021–2023 годы, самый оптимистичный сценарий предполагает рост инвестиций в этом году на 1,5% по сравнению с прошлым годом.

Однако по итогам первых четырех месяцев инвестиции увеличились в 1,5 раза — такие данные приведены в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия» Среди отраслей экономики по темпам роста лидируют гостиничный бизнес и общественное питание, где инвестиции увеличились в 16,9 раза, строительство (рост в 4,4 раза), водоснабжение; водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (в 3,3 раза). Как это объяснили в правительстве, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Торговля и сфера услуг в Карелии восстанавливаются быстрее, чем ожидалось

Сдержанный оптимизм властей Карелии в прогнозах по восстановлению розничной торговли и сферы услуг в 2021 году пока подтверждается реальным ростом в этих отраслях.

Такой вывод следует из сравнения данных Карелиястата за январь–апрель 2021 года и Основных параметров прогноза социально-экономического развития Карелии на 2021–2023 годы, утвержденных правительством.

В прогноз заложены три сценария — оптимистичный «целевой», более реалистичный «базовый» и пессимистичный «консервативный». Худший сценарий предусматривает сокращение оборота розничной торговли и объема платных услуг на 1% по сравнению с прошлым годом. Другие два варианта прогноза предполагают рост на 1,5-2,5% для торговли и 1-2% для сферы услуг. Но итоги первых четырех месяцев 2021 года превзошли самые оптимистичные ожидания — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».