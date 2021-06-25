Самое важное за сегодня

фото: © Александр Гнетнев / Столица на Онего

Минздрав Карелии обратился к военным за помощью в поставках кислорода ковидным больным (СРОЧНО)

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что сегодня может возникнуть дефицит медицинских газов, которые заправляются в кислородные баллоны, для лечения больных COVID-19.

На своей странице в соцсети Охлопков написал:

- Любая пандемия - это вызов для медицинских работников, который может быть приравнен к войне. В это время может быть всё что угодно, в том числе перебои с самым необходимым – медицинским кислородом.

Сегодня может возникнуть дефицит медицинских газов, которые заправляются в баллоны. Мы, в ряде ковидных стационаров, установили кислородные станции, которые вырабатывают медицинский газ самостоятельно. И пока не возникает дефицита. Но у нас есть ещё и газ в баллонах. Кислород - это 60% составной части лечения больных с тяжёлой ковидной пневмонией. Без него пациент умирает.

Медицинские газы для заправки баллонов поступают в медицинские организации Республики Карелия от одного производителя ПАО «Криогенмаш» - единственного на Северо-Западе России. Сегодня он нацелен на удовлетворение спроса в Санкт-Петербурге, где наблюдается взрывной рост числа заболевших ковидом. Поэтому снабжение других регионов происходит неравномерно.

Мы проанализировали риски и приняли меры для недопущения перебоев с поставкой медицинского кислорода. Минпромторг России берёт ситуацию с Криогенмашем под контроль и примет ряд мер по регулированию этого вопроса.

Также мы договорились с поставщиком, компанией АКАР, о том, что будем перевозить газ не одной машиной сразу всю партию, а несколькими машинами понемногу. Это даст возможность снабжения на регулярной основе.

Кроме того, ещё в апреле 2020 года мы заключили соглашение с Войсковой частью Военно-воздушных сил Минобороны России, базирующейся под Петрозаводском, о совместной деятельности, направленной на предотвращение угрозы и последствий распространения COVID-19 на территории республики. Именно у военных есть передвижные станции по производству высокоочищенного кислорода для пилотов боевых самолётов. Мы договорились о том, что в случае чрезвычайной ситуации военные лётчики обеспечат учреждения здравоохранения медицинскими газами, необходимыми для заправки аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Сейчас время взаимодействия пришло. Через ГУП РК «Медтехника» мы связали производителя кислорода с военными для уточнения технических условий.

Мы проконсультировались с Территориальным органом «Росздравнадзора» по Республике Карелия по этой проблеме, и коллеги полностью нас поддержали и оказывают помощь в оформлении документов. Выражаю огромную благодарность руководителю Наталье Ивановне Юрчак.

фото: © Александр Гнетнев / Столица на Онего

За сутки в Карелии заразились коронавирусом 148 человек и четверо умерли

В Карелии с начала пандемии коронавирусная инфекция выявлена у 49312 человек, сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков

По данным на 25 июня, за сутки зарегистрировано четыре летальных исхода от COVID-19. Число жертв коронавируса увеличилось до 614. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Коронавирус за минувшие сутки выявлен у 148 жителей республики, из них 144 непривитых. Заболели — 146, средней тяжести — 62, тяжелых пациентов – 19, крайне тяжелых один.

В больницах с коронавирусом находятся 708 пациентов, включая двух крайне тяжелых, подключенных к ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 49312, в том числе 4609 дети.

За сутки выздоровели еще 65 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 47122 человека.

фото: © скриншот трансляции/паблик Вконтакте Республика Карелия

Глава Карелии предложил всем представителям сферы услуг в республике привиться от коронавируса до 1 августа

Руководитель республики Артур Парфенчиков подписал новое распоряжение, связанное с ограничениями из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Согласно документу, подписанному главой республики сегодня, 25 июня, работникам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым – всем, кто оказывает услуги жителям республики в очной форме предлагается до 1 августа пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции.

При этом Артур Парфенчиков напомнил на своей странице в соцсетях, что в случае ухудшения эпидситуации и введения дополнительных ограничительных мер деятельности вакцинированных лиц, или перенесших COVID-19 с начала 2021 года, эти меры не коснутся.

Также согласно распоряжению, утвержден знак для организаций, получивших паспорт коллективного иммунитета.

Глава Карелии поручил органам исполнительной власти и МСУ до 1 августа разработать систему идентификации жителей республики, прошедших вакцинацию и переболевших коронавирусом с начала года.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что сегодня может возникнуть дефицит медицинских газов, которые заправляются в кислородные баллоны, для лечения больных COVID-19.

фото: © кадр из видео

Эксгибиционист замечен у реки в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Кургане у реки запечатлели голого мужчину, прятавшегося за кустами.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» сообщается, что 23 июня днём на Кургане на Кукковке горожанка заметила эксгибициониста.

В паблике просят родителей провести беседы с детьми, а также сразу сообщать в полицию, если кто-то увидит подобное.

Отметим, что в МВД Карелии сказали, что заявления о появлении на Кургане голого мужчины в отдел не поступало.

фото: © страница Вконтакте Владимира Любарского

На въезде к излюбленному месту купания в Петрозаводске установят шлагбаум

Глава Петрозаводска обсудил с горожанами вопросы благоустройства Ключевского карьера.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский сообщил, что 24 июня вечером провели встречу на Ключевском карьере. Мэр с горожанами на месте искали общее решение, с чего начать благоустройство территории.

«По программе „Комфортная городская среда“ на этот объект выделено 2,6 млн рублей. После долгих обсуждений решили на эти деньги установить шлагбаум, запрещающий въезд на „утюг“, и благоустроить парковку чуть выше. Это позволит не допускать транспорт в водоохранную зону и обезопасить отдыхающих у воды от автомобилей. Будем также рассматривать возможность устройства лестницы для спуска с парковки к воде», — написал Любарский.

Для профессиональной оценки фронта работ необходимо проконсультироваться с ландшафтными дизайнерами, геологами, биологами и проектировщиками. Поручение дано комитету ЖКХ.

Запланированные работы Владимир Любарский хочет успеть сделать до наступления холодов.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

Автомобилист сбил 8-летнего ребенка в Петрозаводске

В столице Карелии ребенок попал под колеса автомобиля.

ЧП произошло в четверг, 24 июня в 18.15 во дворе дома № 25 по Первомайскому проспекту в Петрозаводске. Об этом сообщает ГИБДД.

Водитель 1973 года рождения на автомобиле «KIA Sportage» совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, выбежавшего из-за стоящего транспортного средства.

8-летний пешеход получил травмы, ему назначено лечение.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что велосипедист попал в БСМП после ДТП в центре Петрозаводска.

фото: из личного архива Марины Кивирьян

Назначена дата похорон скоропостижно скончавшейся известной в Карелии журналистки Марины Кивирьян

Марина Кивирьян скоропостижно скончалась в возрасте 46 лет в Санкт-Петербурге.

Прощание с Мариной Кивирьян состоится 29 июня с 12 до 13 в траурном зале №1 на Вольной, 4, сообщил Союз журналистов Карелии.

Марина Кивирьян умерла 22 июня в больнице Санкт-Петербурга. Ей было всего 46 лет.

Марина Кивирьян родилась в Петрозаводске 8 октября 1974 года. Окончила филологический факультет ПетрГУ. В студенческие годы начала писать стихи. Ее произведения опубликованы в журналах, сборниках и интернете. Поэтесса участвовала вместе с коллегами в встречах с читателями.

Она работала в Петропрессе, была заместителем редактора газеты «Московский комсомолец в Карелии», редактором «Городских страниц», трудилась в интернет-газете «Столица на Онего», сотрудничала со многими изданиями в республике. В последние годы работала в пресс-службах министерств и ведомств.

Ушел большой профессионал, который никогда не боялся работы и очень ответственно относился к любому заданию. Скончалась молодая красивая женщина, жена и мама. У Марины осталась юная дочь.

Для журналистского сообщества это большое несчастье.

Коллектив «Столицы на Онего» выражает глубокие соболезнования родным и близким Марины.

фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Гостиницы в Карелии переписывают ценники каждую неделю

Гостиницы, турбазы и другие места коллективного размещения в Карелии снова повысили цены за проживание — это произошло уже дважды в июне и шестой раз с начала 2021 года.

Такой вывод следует из результатов проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 16 по 21 июня.

Средняя стоимость проживания в гостинице 3* выросла до 1677 рублей с человека в сутки. Неделю назад эта сумма составляла 1584 рубля. На сколько выросли цены в других местах размещения, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: Отделение МВД России по Муезерскому району / ВК

В Карелии автомобилист насмерть сбил лося

В условиях сумерек и дождя автомобилист не увидел дикого зверя и сбил его.

ЧП произошло в Муезерском районе 23 июня в 00:00 на 130 км. автодороги «Кола» Тикша-Ледмозеро-Костомукша-Граница с Финляндской Республикой. Об этом информирует отделение МВД России по Муезерскому району.

В условиях дождя и сумерек произошел наезд на лося. Животное погибло.

Пассажирка осмотрена врачами, ей оказана разовая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что автомобилист сбил 8-летнего ребенка в Петрозаводске

фото: © читатель «Столицы на Онего»

Более 60 фазанов с курами умирают от жажды в припаркованном в Петрозаводске фургоне (ФОТО)

В Петрозаводске на Кукковке обнаружили припаркованный грузовой фургон с номера Чувашской республики, который набит умирающими фазанами и курами.

В редакцию «Столицы на Онего» обратился Петрозаводчанин, который сообщил, что на Карельском проспекте увидел припаркованную газель с домашними птицами.

«Птицы без еды и воды — умирают. Звонил по номеру „102“, сообщил о том, что птицы перевозятся с нарушением всех норм, оперативники не приехали, написал мэру, не ответил, позвонил в прокуратуру Петрозаводска, обещали разобраться», — рассказал горожанин.

По словам обеспокоенного петрозаводчанина, об увиденном он сообщил во все оперативные службы еще утром, а на данный момент, к 11.00, фургон по-прежнему на месте, никто не приходил.

Отметим, что на фургоне госномера Республики Чувашия.

фото: © Николай Смирнов

Дежурная служба Петрозаводска предупреждает о надвигающейся грозе

Непогода ожидается в районах республики с 26 на 27 июня, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В период с 26 по 27 июня местами в большинстве районов Карелии ожидаются грозы, ливни.

Ветер восточный, северо-восточный 5 - 10 м/с, при грозах порывы ветра до 15 - 17 м/с.

фото: © Игорь Подгорный/ТАСС

Машина экс-директора лагеря «Сямозеро» в Карелии, в котором утонули дети, выставлена на торги

Автомобиль, принадлежащий бывшему директору лагеря ООО «Парк-отель «Сямозеро» Елене Решетовой, выставлен на торги.

Легковой седан «Toyota Corolla» 2013 года выпуска, принадлежащий Елене Решетовой, выставлен на торги по начальной цене 567 100 рублей. Об этом говорится в извещении о проведении торгов.

В документации указано, что автомобиль белого цвета, без ключей. На работоспособность машина не проверялась.

В карельском управлении службы судебных приставов рассказали «Столице на Онего», что принадлежащая экс-руководителю лагеря в Сямозеро машина была ранее арестована. Автомобиль Елены Решетовой выставляют на торги во второй раз.

Организатором торгов выступает межрегиональное территориальное управление федерального Агентства по управлению государственным имуществом в Мурманской области и Республике Карелия.

Напомним, экс-директор лагеря ООО «Парк-отель «Сямозеро» Елена Решетова приговорена к девяти с половиной годам лишения свободы по делу о гибели детей в оздоровительном лагере. Она отбывает срок.

Трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Тогда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.

фото: Сергей Курушкин / ВК

«Чертов стул — это не ругательство гастроэнтерологов»: турист восхитился красотой Карелии (ФОТО)

Турист из Санкт-Петербурга эмоционально описал свое путешествие в Карелию.

Гость из Санкт-Петербурга Сергей Курушкин заявил, что в Карелии хорошо. На своей странице в соцсети он описал свои эмоции от посещения региона. Туристу в Карелии понравилось.

«В Петрозаводске я впервые попробовал медвежатину, выпил две превосходные ипы, нашел идеальную скамейку, пообщался с таксистом-дагенстанцем, переехавшим в Карелию 30 лет назад („Почему? Из-за женщины, конечно!“), и узнал, что Чертов стул — это скалистое урочище, а не профессиональное ругательство гастроэнтерологов», — рассказал автор поста.

Он также разместил серию фотографий.

«Лучший отдых», — заключил гость Карелии.

Ранее сообщалось, что Центр управления регионом создал чат-бот по туристическим местам в Карелии.

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

На Валааме будут выгонять из монастыря отказавшихся от вакцинации насельников

Все живущие при Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном монастыре обязаны вакцинироваться от коронавируса, а отказавшихся будут выгонять из обители.

Об этом сообщил РИА Новости сказал наместник ставропигиального мужского монастыря, епископ Троицкий Панкратий (Жердев).

По его словам, вакцинация от коронавируса будет необходима для живущих при монастыре трудников, братии монастыря, духовенства и наемных работников.

«Принцип, основополагающий для любого монастыря: послушание игумену, священноначалию. Если он соблюдается, то монастырь нормально существует и развивается, если нет — то все рушится. Поэтому такой серьезный вопрос я не мог оставить на свободную волю — есть благословение», — сказал епископ.

Отказывающихся от вакцинации, по его словам, «просто удаляют из монастыря без всякого содержания». «Есть и такие, к сожалению — немного, но есть», — добавил наместник монастыря.

Приезжающих в монастырь волонтеров, как рассказал епископ Панкратий, обитель попросит предоставить справки о вакцинации или результаты тестов ПЦР. «Но если мы будем привиты — то нам так уже страшно не будет», — добавил он.

Сам епископ Панкратий привился вакциной «Спутник V» в сентябре 2020 года и готовился к ревакцинации, однако заразился сначала ОРЗ, а потом индийским штаммом коронавируса. «Я выступаю за абсолютно полную, стопроцентную вакцинацию всего населения Российской Федерации. Это моя позиция: я был только что сам в красной зоне, при смерти, я видел людей, которые ждут смерти на ИВЛ, вопрос — когда они умрут? Видел молодых совсем людей, которые приходили в тяжелом состоянии. Поэтому какая-то полемика, какие-то мнения, они абсолютно неуместны», — заключил епископ.

Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный (то есть находящийся в непосредственном ведении патриарха Московского и всея Руси) мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

МЧС предупреждает: жара не отступит в Карелии

Аномально жаркая погода ожидается в эти выходные в 10 районах республики.

По информации Карельского Гидрометцентра, 26–27 июня по южным районам республики ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха на 7-8 градусов выше климатической нормы (норма от +15 до +16 градусов).



Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сортавальский, Суоярвский районы.

МЧС рекомендует жителям Карелии:

— ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума;

— при нахождении в помещении необходимо обеспечить их проветривание — приоткрыть форточки, окна, по возможности дополнительно включить вентиляторы (напольные, настольные) или кондиционеры;

— при выходе на улицу рекомендуется одевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно, чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно пользоваться головным убором (летняя шляпа, панама, платок и т. п.), солнцезащитными очками, зонтиками;

— купание и водные процедуры на открытом воздухе проводить только в местах, отведенных и оборудованных для этих целей, с соблюдением правил организации купания;

— поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает;

— людям, страдающим сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, не рекомендуется пользоваться городским транспортом в жаркое время суток;

— людям, принимающим антибиотики, категорически не рекомендуется находиться на солнце, так как некоторые антибиотики повышают чувствительность кожи, что приводит к солнечным ожогам кожи, то же самое касается людей, страдающих онкологическими заболеваниями и получающим химиотерапевтические препараты;

— при появлении выраженной слабости, тошноты, рвоты, чувства дурноты, обморочного состояния, повышения температуры тела (тепловой удар) человек как можно быстрее должен быть перемещен в прохладное помещение, в случае сохранения обморочного состояния, устойчивого и выраженного (менее 90/60 мм рт. ст.) снижения артериального давления, непроходящего чувства дурноты и выраженной слабости необходимо вызвать скорую медицинскую помощь;

— если вам нужна помощь спасателей и пожарных, звоните по телефонам 101 и 112.

Ранее мэрия Петрозаводска призывала горожан быть осторожными на воде в период наступления жары.

фото: © МВД Карелии

В Петрозаводске ищут мужчину, который пропал с работы в жару

В розыск объявлен 43-летний Алексей К., который пропал 19 июня, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции в Петрозаводске разыскивают Алексея К. 1978 года рождения, местонахождение которого не известно с 19 июня. В последний раз его видели на рабочем месте в ТЦ «Столица».

Всех, кто располагает значимой информацией о разыскиваемом, полиция просит позвонить по номерам телефонов: +79814020614 или 02.

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

В Карелии стремительно растет число детей, заразившихся коронавирусом

За время пандемии в Карелии зарегистрировано 4609 детей, заразившихся коронавирусом, об этом сообщил на своей странице в соцсети министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

На сегодняшний день, 25 июня, в Карелии зарегистрировано 4609 детей, заразившихся коронавирусом, в минувшие сутки, 24 июня, число несовершеннолетних, заболевших COVID-19, составляло 4603 человека. За сутки коронавирус выявлен у 9 детей, а в минувший четверг, 24 июня, заразились коронавирусом 23 ребенка, что на 10 больше показателей предыдущего дня.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что за последние дни число заболевших коронавирусом детей в Карелии увеличилось в шесть раз, основная группа заболевших - это несовершеннолетние от 15 -17 лет.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались четыре пациента и заразились коронавирусом 148 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 49312 человека. Выздоровели – 47122. Умерли 614 пациентов.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

В Петрозаводске водитель маршрутки отвлекся от дороги и врезался во встречную машину (ФОТО)

В столице Карелии произошло столкновение маршрутного автобуса и легкового автомобиля.

Авария произошла сегодня, 25 июня, в 11.20 в районе дома № 38 по улице Рабочая в Петрозаводске. Об этом информирует ГИБДД.

По предварительной информации, водитель автобуса 1992 года рождения отвлекся от управления и совершил столкновение со встречным автомобилем «LADA Largus».

После происшествия водителю «LADA Largus» 1978 года рождения была оказана медицинская помощь.

В момент ДТП пассажиров в автобусе не было, заявили в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в Карелии автомобилист насмерть сбил лося.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии молодой утомленный водитель перевернулся на трассе

Находившийся в утомленном состоянии водитель иномарки оказался в кювете и перевернулся.

Авария произошла в четверг, 24 июня, в Сортавале, информирует ГИБДД.

В 17:10 на 244 км. + 394 м. федеральной автодороги А-121 «Сортавала» 19-летний водитель автомобиля «Peugeot», находясь в утомленном состоянии, оказался в кювете и опрокинулся на машине.

Молодой человек получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что автомобилист сбил 8-летнего ребенка в Петрозаводске.

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев

В Петрозаводске пьяный мужчина изрезал своих соседей

В столице Карелии злоумышленник совершил покушение на убийство женщины и мужчины.

Петрозаводские следователи расследуют уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Об этом сообщает карельский Следком.

По версии следствия, 21 июня обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь дома в Петрозаводске, в ходе ссоры напал на своих соседей и причинил им множественные колото-резаные ранения. После этого женщине удалось выбежать на улицу, где она обратилась за помощью к прохожим.

Прибывшие сотрудники полиции задержали обвиняемого, а потерпевшим была оказана квалифицированная медицинская помощь. Они осталась живы.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет, пояснили в Следкоме.

Ранее сообщалось, что пьяный спор двух жителей Карелии закончился убийством.

фото: © Минздрав Карелии

Предприятия и организации Карелии вакцинируют сотрудников

Бригада медиков Сортавальской ЦРБ сделала прививку первым компонентом вакцины «Спутник V» большинству работников базы отдыха «Чёрные камни» в Сортавальском районе.

«Желание руководства базы отдыха „Чёрные камни“ обезопасить своих сотрудников и отдыхающих от новой коронавирусной инфекции — отличный пример социально-ориентированного предприятия. Это первая компания, обратившаяся к нам за помощью в вакцинации, и мы с удовольствием откликнулись на её просьбу. Надеюсь, что этому примеру последуют и другие руководители», — отметил главный врач Сортавальской ЦРБ Александр Романов.

Главный врач также напомнил, что предприятие в случае вакцинации не менее 60% сотрудников получит паспорт коллективного иммунитета. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации организации, получившие такой паспорт, будут находиться в режиме наибольшего благоприятствования. То есть в отношении таких предприятий ограничительные меры приниматься не будут, либо будут приняты в определенном формате.

Вакцинироваться жители Сортавальского района могут как в самой больнице, так и в мобильных пунктах. Всего в Сортавальском районе подучило обе дозы прививки 3998 человек (32% от плана).

Прививку сделал и владелец турбазы Игорь Лейтис. Он призвал последовать его примеру всех своих сотрудников, а также жителей Карелии.

«Я переболел коронавирусом в ноябре, но когда сдал тест на антитела, то выяснилось, что их уже нет. Поэтому решил сделать прививку сам и призвать своих сотрудников и жителей Сортавальского района сделать тоже самое», — сказал Игорь Лейтис.

Всего на базе «Чёрные камни» могут одновременно разместиться 200 человек.

фото: Владимир Любарский / ВК

Любарский вручил удостоверения новым почетным гражданам Петрозаводска (ФОТО)

Глава Петрозаводска Владимир Любарский вручил удостоверения почетных граждан карельской столицы Наталье Вавиловой и Аркадию Рутгайзеру.

Об этом мэр Петрозаводска сообщил в соцсети.

«Сегодня, накануне 318-летия города Петрозаводска, исполнили с и.о. председателя Петросовета Александром Ханцевичем почетную и очень приятную миссию — вручили ленты и удостоверения почетным гражданам карельской столицы. В 2021 году этого звания удостоены два действительно выдающихся человека — директор музея изобразительных искусств Карелии Наталья Ивановна Вавилова и врач Аркадий Леонидович Рутгайзер», — заявил Владимир Любарский.

Церемония награждения прошла в Петрозаводске у памятника Петру Первому.

«Сегодняшнюю историю Петрозаводска творят такие люди, как Наталья Ивановна и Аркадий Леонидович. Они делают город лучше, красивее, значимее. Они признаны обществом, признаны горожанами», — сказал Любарский.

Городской совет Петрозаводска проголосовал 2 июня за присуждение в 2021 году звания Почетного гражданина карельской столицы депутату республиканского парламента Аркадию Рутгайзеру и директору музея изобразительных искусств Карелии Наталье Вавиловой. Их кандидатуры были отобраны из семи претендентов, выдвинутых на соискание этого звания, и поддержаны профильной депутатской комиссией.

фото: © ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району»

Автомобиль улетел в кювет и перевернулся в поселке Карелии (ФОТО)

ДТП произошло в поселке Ильинский Олонецкого района.

Как сообщили в паблике олонецкого отряда противопожарной службы, сегодня, 25 июня, 00:50 минут на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что на автодороге Олонец — Сортавала произошло ДТП: на улице Леселидзе в поселке Ильинский автомобиль улетел в кювет.

На место ДТП выезжал личный состав пожарной части по охране поселка. Они осмотрели место ДТП, отключили аккумулятор.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в Карелии водитель автобуса отвлекся и вылетел в кювет.

фото: © AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Власти Карелии рекомендовали непривитым от ковида пенсионерам не посещать общественные места

Жителям республики старше 60 лет предложено уйти в режим самоизоляции.

Глава Карелии подписал сегодня распоряжение, согласно которому жителям республики старше 60 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Этим людям предложено воздержаться от посещения общественных мест, за исключением исполнения трудовых обязанностей и решения вопросов жизнеобеспечения.

Рекомендация не относится к тем, кто сделал прививку или перенес коронавирус после 1 января этого года, уточнил глава Карелии на своей странице в соцсети.

Ранее глава Карелии предложил всем представителям сферы услуг в республике привиться от коронавируса до 1 августа.

фото: Артур Парфенчиков / ВК / скриншот видео

Путь к вотчине карельского Деда Мороза стал комфортнее

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что подходит к концу строительство дороги, ведущей к вотчине карельского Деда Мороза Талви Укко.

«Строительство дороги, по которой можно добраться до вотчины карельского Деда Мороза Талви Укко, практически завершено», — заявил Артур Парфенчиков в соцсети.

Согласно условиям госконтракта, работы должны быть завершены в августе. Но глава республики дал поручение досрочно принимать объект в эксплуатацию.

Парфенчиков пояснил, что помимо самой дороги возле комплекса оборудована парковка почти на 500 машин, сделано освещение.

«Входная зона теперь выглядит вполне достойно», — заявил он.

Артур Парфенчиков рассказал, что в настоящее время есть планы организовать железнодорожный маршрут до станции Чална, рядом с которой расположен туристский комплекс.

«Для этого потребуется модернизировать инфраструктуру станции. В частности, построить платформу со стороны поселка, что было бы правильнее с точки зрения безопасности пассажиров. Такую возможность обсудили с заместителем начальника Октябрьской железной дороги Владимиром Трояновым. Кроме того, нам предстоит обустроить стоянку для автотранспорта рядом с платформой и отремонтировать участок дороги от станции к туркомплексу», — пояснил он.

«Одна из наших задач — создание условий для круглогодичного туризма. Новая дорога до вотчины Талви Укко с большой автостоянкой не только изменила облик комплекса, но и стала частью трафика от аэропорта до туробъектов Пряжинского района», — резюмировал Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что РЖД планировало открыть новые рейсы поездов из Москвы и Санкт-Петербурга через станцию Чална, чтобы туристы могли посетить резиденцию карельского Деда Мороза — Талви Укко.

фото: © ТАСС / Александр Некрасов

Пенсионный фонд в Карелии разъяснил, когда индексируют пенсии работающим пенсионерам

Региональное отделение Пенсионного фонда РФ в Карелии подготовило разъяснения о сроках индексации пенсий тем пенсионерам, которые продолжают работать, но планируют уволиться.

Как пояснили в пресс-службе отделения, такие вопросы поступают от жителей республики.

Согласно действующему законодательству, работающие пенсионеры не имеют права на индексацию пенсий, но после увольнения им гарантировано повышение размера выплат. «В случае увольнения увеличение пенсии происходит не сразу, а по истечении 3 месяцев, не считая месяца увольнения… К примеру, если пенсионер уволился в июне, то новый размер пенсии Вы получите в октябре с доплатой в разнице за прошлое время (за предыдущие три месяца)», — пояснили в ОПФР по РК. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © кадр из видео

Лихач в Петрозаводске подверг опасности жизнь пожилого пешехода (ВИДЕО)

Водитель на Ключевой грубо нарушил ПДД, рванув на обгон и не дождавшись, пока пожилой человек перейдет улицу.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» один из подписчиков разместил видео серьезного нарушения ПДД.

Возле дома № 10 по улице Ключевая водитель одного из автомобилей совершил обгон непосредственно на регулируемом пешеходном переходе, по которому в этот момент еще шел человек. Нарушение зафиксировала камера наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

«Уважаемый водитель автомобиля „Тойота Королла“ с номером К344УЕ10! Скорее всего, вы просто забыли, а, может, даже и не знали, что в соответствии с абз. 3 п. 11.4 ПДД РФ на пешеходных переходах обгон запрещён. Да-да, понимаю, что для вас остальные водители, которые давали пожилому пешеходу возможность закончить переход проезжей части по регулируемому пешеходному переходу — это, скорее всего, „тошноты“, но стоило ли так торопиться?» — задается вопросом автор ролика.

Напомним, в прошлом месяце водитель внедорожника чуть не сбил пешеходов на «зебре» в центре Петрозаводска.

А недавно автоинспекторы нашли и наказали водителя автобуса, проехавшего регулируемый перекресток на красный свет.

фото: pixabay

Объявлены имена лучших фермеров Карелии – их наградят премиями

Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия подвело итоги конкурса на звание «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство» по итогам работы в 2020 году.

Как сообщили в пресс-службе министерства, на конкурс поступило 30 заявок от глав фермерских хозяйств в Калевальском, Лахденпохском, Лоухском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Сегежском и Сортавальском районах.

Победители были названы в различных номинациях в зависимости от вида продукции, которую они производят. В сфере производства молока и мяса крупного рогатого скота лучшим признано фермерское хозяйство Татьяны Сулим (Прионежский район), в овцеводстве — хозяйство Сергея Новицкого (Лоухский район). Кто еще стал победителем, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: КПРФ в Карелии

Главный пункт программы КПРФ – отмена повышения пенсионного возраста

Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов прокомментировал итоги съезда партии, который прошел накануне в Подмосковье.

В четверг, 23 июня в Подмосковье состоялся второй этап съезда КПРФ, на котором делегаты обсудили основные направления программы партии и утвердили кандидатов в депутаты по федеральным спискам и одномандатным избирательным округам.

Как отметил лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов, который участвовал в работе съезда как делегат от нашей республики, в центре программы партии – конкретные предложения, как остановить вымирание и обнищание нашей страны.

«В первую очередь, это отмена «пенсионной реформы» и немедленное установление прожиточного минимума в 25 тысяч рублей. Обеспечение полной доступности качественной медицины и образования. Обуздание роста цен и тарифов ЖКХ. Возрождение разрушенной социальной сферы села. Отмена поборов «на капремонт» и «общедомовые нужды», - пояснил Евгений Ульянов.

Чтобы наполнить необходимыми средствами бюджет, КПРФ предлагает ввести справедливую налоговую систему - прогрессивный налог на богатых, освобождение от подоходного налога беднейшей части граждан, а также возвратить в собственность народа природные ресурсы, земельный фонд, стратегические отрасли и ключевые банки.

При этом КПРФ предлагает гарантировать рабочие места всем, кто готов и хочет работать, а также обеспечивать жильём всех нуждающихся. Отдельные пункты программы включают в себя новую высокотехнологичную индустриализацию и освоение "второй целины" - возвращение в сельхозоборот 40 миллионов гектаров заброшенной пашни.

Напомним, что неделей раньше в Москве состоялся съезд «Единой России», на котором была принята программа партии на основе послания президента. В ближайшее время состоятся съезды других партий, выдвигающих своих кандидатов на выборы, где будут утверждены их предвыборные программы.

фото: © Столица на Онего

В Петрозаводске продолжает разваливаться Галерея Героев Советского Союза (ФОТОФАКТ)

Подремонтированный к Дню Победы мемориал, посвященный 28 жителям республики, удостоенным высшей степени отличия СССР за свои подвиги во время советско-финляндской и Великой Отечественной войн, разрушается.

Облицовка Галереи Героев Советского Союза, нуждающейся в серьезной реконструкции, продолжает осыпаться. Косметический ремонт, выполненный к 9 мая, ненадолго исправил ситуацию — подремонтированные части памятника вновь требуют коррекции.

Напомним, в апреле «Столица на Онего» писала о том, на мемориале, открытом в 1977 году, осыпается облицовка, обваливаются гранитные плиты и ступени. После публикации администрация города приняла решение о приведении объекта в должный вид. К 9 мая памятник подремонтировали и почистили. За счет спонсорских средств провели ремонт лестниц. Но в мэрии признали, что Галерея Героев Советского Союза нуждается в серьезной реконструкции. Было принято решение подготовить техническое задание на комплексный ремонт, которое предусматривает обновление памятника, фонтана и устройство подсветки. Эти работы согласуют с одним из авторов — скульптором Людвигом Давидяном. В ближайшее время будет заказана проектная документация. После этого будут изыскиваться средства на производство работ.

«На последней сессии Петросовета на разработку рабочей проектно-сметной документации было выделено 600 тысяч рублей», — сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе администрации города.

Когда именно городские власти приступят к ремонту мемориала, неизвестно.