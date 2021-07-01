Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: © Столица на Онего

Евгений Перов объяснил свой уход с поста заммэра совместным решением с главой Петрозаводска

Евгений Перов покинул пост председателя комитета градостроительства и землепользования администрации столицы Карелии.

С 1 июля место руководителя комитета градостроительства и землепользования в мэрии города вакантно. Евгений Перов, отработавший в должности председателя комитета около трех лет, написал заявление об увольнении и ушел из администрации.

Как рассказал экс-заместитель главы Петрозаводска «Столице на Онего», его уход из мэрии — это совместное решение, которое он принял с новым мэром Владимиром Любарским.

«Мы сработались. Мой уход — это просто ротация. Я почти три года отработал на этой должности. Это серьезный срок с учетом того, что предыдущие руководители комитета больше года не работали. Я сторонник того, что на одной должности не стоит задерживаться больше двух-трех лет. Глаз замыливается. Необходимы новые идеи. Это абсолютно нормальный процесс», — считает Евгений Перов.

Экс-чиновник признался, что работу с генпланом Петрозаводска он не успел довести до логического конца.

«В предпоследний день провел комиссию. Приняли первый этап. Сейчас документ вынесут на публичные слушания. Так что согласовательная работа с подрядчиком закончена. Жаль, что не удалось самому до финального принятия довести. Но я думаю, что все хорошо будет с генпланом», — отметил Евгений Перов.

На вопрос, где теперь будет работать бывший председатель комитета градостроительства и землепользования, Перов не ответил.

«Я пока не могу ответить на этот вопрос. Есть предположения, наметки. Обсуждаю. Пока отдыхаю», — признался экс-чиновник.

Ранее Анна Дудырина покинула пост начальника управления благоустройства и экологии мэрии Петрозаводска.

фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Мэр Петрозаводска хочет использовать излишки дождевой воды для уборки города

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о концепции строительства ливневой канализации, которая избавит город от регулярных потопов после проливных дождей.

«Концепция единого для всего города комплекса очистных и ливневых сооружений, на мой взгляд, весьма спорна. Интереснее рассмотреть финский опыт деления территории на сегменты. Имеет смысл искать деньги на поэтапное проектирование ливневой канализации в совокупности с очистными сооружениями. В этой связи я бы начал с Древлянки — район располагается выше по рельефу, ливневые стоки оттуда стекают в другие части Петрозаводска и скапливаются», — написал Любарский на своей странице Вконтакте.

По его мнению, сточную воду можно будет использовать для хозяйственных нужд.

«Нужно использовать ее — пусть даже в технических целях: для уборки города, полива деревьев и в других непищевых направлениях», — пояснил глава города.

Он также отметил, что строительство подобных сооружений не под силу только городскому и республиканскому бюджету.

«Необходимо рассматривать федеральную помощь, а, возможно, и участие крупного бизнеса в рамках государственно-частного партнерства или концессионного соглашения. Будем определять механизмы и возможные источники финансирования», — добавил Любарский.

фото: © Дмитрий Кустарниченко

Путешествующий по Карелии блогер разочаровался калитками: «Они отвратительны!»

Тревел-блогер Дмитрий Кустарниченко назвал калитки главным разочарованием в Карелии.

Познакомившийся в Финляндии с калитками, блогер полюбил это блюдо финской и карельской кухни. Направляясь в Карелию, он был в предвкушении не только красивых северных пейзажей, но и национальной кухни.

«Но тут началась череда разочарований. Во-первых, их тут так просто не найти! Казалось бы, если есть некий национально-региональный бренд, то его нужно использовать по полной. В Грузии вы не найдёте заведения, где вам не предложат 5 видов хачапури и столько же хинкали. Или на Байкале буквально на каждом шагу продают позы (или „буузы“ по-бурятски). Даже в Крыму довольно неплохо эксплуатируется локальный бренд янтыка/чебурека, хотя эти изделия исключительно крымскими назвать нельзя. Да что там — в соседней Финляндии калитки продаются в каждом супермаркете, на каждой заправке! В Карелии же калитки как-то не особо в почёте. Их нужно ещё поискать!» — пишет в своем тревел-блоге Кустаренко.

Когда путешественник все же нашел калитки, он столкнулся с другой проблемой.

«Они отвратительны! Ну, попадаются „так себе“, но это скорее исключения! Жёсткое, как подошва моих сандалий (не пробовал, но предполагаю, сходства найдутся) тесто и пресная, сухая начинка. С брусникой неплохие попались, но вот картошка, рис — нет, решительно нет! При этом ни в одном месте нам не удалось попробовать аутентичных с перловкой. И даже с рисом (наиболее близкие к оригиналу) имеются далеко не везде. Например, в Рускеале, в одной из кафешек были только с картошкой», — пишет блогер.

Цена также не порадовала Дмитрия Кустарниченко. Самые дешёвые калитки ему попались в горном парке Рускеала (80 рублей). Самые дорогие он купил за 150 рублей за штуку.

«Допускаю, что нам не повезло, и хорошие калитки тут где-то пекут. Допускаю также, что если бы у меня после финских калиток не было такой высокой планки соотношения цена/качество, я был бы более снисходителен в оценке. Но пока могу сказать лишь одно: за калитками — точно не в Карелию! К сожалению…» — констатирует блогер.

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Глава Минздрава Карелии отметил гендерную особенность третьей волны коронавируса

Михаил Охлопков провел аналитику по заболевшим и госпитализированным с COVID-19, отметив гендерную "особенность" третьей волны коронавируса.

На своей странице в соцсети министр здравоохранения написал, что, анализируя данные по заболевшим и госпитализированным с COVID-19, можно явно увидеть гендерную «особенность» третьей волны ковида: в отличие от второй волны сейчас заболевает и госпитализируется больше женщин, чем мужчин.

«Из 7997 заболевших ковидом за последний месяц женщин большинство — 62%. Из госпитализированных в Республиканскую инфекционную больницу — 75% также составляют женщины, в Госпиталь для ветеранов войн 67% — женщины. Из всех вызовов на скорую помощь с подозрением на ковид обратились 71% женщин. Отмечу, что сейчас заболевают и поступают в стационары женщины всех возрастов (от 18 лет)», — написал Михаил Охлопков.

Также министр отметил ещё одну особенность в том, что во вторую волну чаще заболевали и госпитализировались с тяжёлой формой ковида люди, склонные к полноте. В третью волну в группу риска попадают все, вне зависимости от веса.

«Так что, особое внимание надо уделить женщинам! Берегите женщин!» — посоветовал Михаил Охлопков.

фото: © паблик Вконтакте «Красивый Петрозаводск»

Строящаяся дорога в центре Петрозаводска превратилась в водный канал (ФОТОФАКТ)

Дорога на улице Куйбышева, где идет реконструкция, после дождей стала рекой.

В паблике «Красивый Петрозаводск» выложили фото строящейся дороги на улице Куйбышева.

«Новая дорога Куйбышева — Варкауса пока похожа на большой бассейн», — комментируют фото в паблике.

Как рассказали читатели «Столицы на Онего», жители близлежащих домов вынуждены ходить по жиже и лужам, а грязная вода из котлованов стекает в Онежское озеро.

Напомним, большой ремонт дороги на Куйбышева начался этой весной. Этот проект подразумевает реконструкцию существующей части автодороги от проспекта Ленина до улицы Малой Слободской и ее продолжение до набережной Варкауса.

По прогнозам магистраль разгрузит улицу Кирова, улучшит транспортное сообщение, в том числе с БСМП, инфекционной больницей и жилыми кварталами.

По словам главы Карелии, подрядчик, компания «Технострой», готова ускорить работы и перейти на трехсменный график. Сейчас рабочие перепрокладывают коммуникации: водопровод, канализацию, газопровод, а также возводят новый мост через Неглинку. Затем приступят непосредственно к строительству самой дороги.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Число заболевших коронавирусом в Карелии за сутки выросло на 199

Всего с начала пандемии COVID-19 В Карелии заразились более 50 тысяч человек.

За минувшие сутки выявлено 199 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 195 пациентов были не привиты. Заболел 191, средней тяжести — 43 и 20 тяжелых пациентов. Сутками ранее выявили 184 случая заражения COVID-19. Об этом сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Общее число инфицированных в Карелии составляет 50164 человек.

В ковид-центрах сегодня находятся 819 пациентов, из них пятеро крайне тяжелых, четыре пациента подключены к инвазивной ИВЛ.

За сутки зарегистрировано еще три смерти от коронавируса. Всего с начала пандемии умерли 632 человека.

За сутки выздоровели еще 90 человек. Всего выписанных по выздоровлению 47583 пациентов.

Ранее сообщалось, Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом.

фото: © кадр из видео

«Ни вдову, ни ребенка мы не бросим»: директор спортцентра рассказал о помощи семье погибшего рабочего в Петрозаводске

Директор Центра спортивной подготовки Тимур Зорняков рассказал о поддержке семьи рабочего, который погиб на площади Кирова при электромонтажных работах.

Напомним, 22 апреля в 8.22 на площади Кирова во время демонтажа воздушных линий 31-летний рабочий упал с 5-метровой высоты. С тяжелыми травмами молодой человек был госпитализирован, а через 1,5 месяца скончался в больнице.

Сегодня «Столице на Онего» стало известно, что вопрос о выплатах семье по потере кормильца до сих пор не решен. Есть ли у семьи повод волноваться в данной ситуации, поинтересовались у директора Центра спортивной подготовки Тимура Зорнякова, так как погибший рабочий являлся сотрудником именно этой организации.

«Сейчас идет комиссия по расследованию несчастного случая. Все доводы — и стороны, которая потеряла кормильца, и нас как работодателя — принимаются во внимание и учитываются, и потом комиссией будут сделаны определенные выводы. ЧП произошло до 9 утра, сотрудник выполнял функции, не свойственные ему, разбираемся, почему он там оказался. Все в процессе. Ждем окончания расследования. Мы же не можем заставить комиссию сделать те или иные выводы. У меня принципиальная позиция: мы все равно должны помогать. У меня не стоит задача оставить вдову и ребенка ни с чем. Если мы будем понимать, что ситуация зашла в ту плоскость, что семья останется без помощи от государства, хотя я в этом сомневаюсь, все равно выплаты будут. Мы будем помогать — ни супругу погибшего, ни ребенка мы не бросим. Сейчас главное поставить окончательную точку в расследовании, так как мы несем ответственность и перед другими работниками», — объяснил Тимур Зорняков и пообещал сообщить редакции о решении комиссии.

Отметим, что после случившейся трагедии семье погибшего была оказана материальная помощь и поддержка от спортцентра.

фото: © Столица на Онего

Стало известно состояние женщины, выпавшей из окна пятого этажа в Петрозаводске

В Минздраве Карелии рассказали о состоянии 38-летней женщины, которая 28 июня вечером упала с пятого этажа и выжила.

Как стало известно «Столице на Онего», 38-летнюю жительницу Петрозаводска, которая 28 июня вечером выпала из окна пятого этажа дома на улице Калинина, доставили в БСМП.

«Сейчас женщина находится в реанимации, состояние тяжелое, стабильное, в сознании», — сообщили в Минздраве Карелии.

Напомним, что трагедия разыгралась 28 июня в 19.20 в многоэтажке на улице Калинина. Женщина 1983 года рождения выпала из окна пятого этажа и с травмами была госпитализирована.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и не исключают версии, что молодая женщина могла принять решение самостоятельно уйти из жизни.

фото: 2ГИС

Перестраивать Сегежу в «приятный для жизни город» будут по проекту экс-главного архитектора Москвы

Социально-экономическое развитие Сегежи предусматривает кардинальное изменение внешнего облика и инфраструктуры города.

Об этом было заявлено сегодня на онлайн-заседании правительства Карелии, посвященном проблемам Сегежского района.

Для преобразования районного центра разрабатывается новый Генеральный план Сегежи, заказанный компанией Segezha Group, которая владеет Сегежским ЦБК. «Преобразование мы начинаем с разработки Генерального плана. Мы привлекли ведущее московское архитектурное бюро под руководством Михаила Посохина — это бывший главный архитектор города Москвы. Коллеги работают над новым образом города, над решением вопросов фасадов, строительства новых домов, реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, реконструкции водозабора… Со своей стороны мы каждый год будем наращивать инвестиции в социальное развитие Сегежи и абсолютно поддерживаем цель к 2024 году превратить Сегежу… в приятное место для проживания, куда люди хотели бы приезжать, покупать недвижимость и оставаться», — рассказал президент Segezha Group Михаил Шамолин. Он также назвал срок, когда город избавится от вредных и дурнопахнщих выбросов в атомосферу. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © паблик Вконтакте «ДТП Петрозаводска и Карелии»

В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности погони за мотоциклистом

Мотоциклист оказал неповиновение сотрудникам полиции, и теперь ждет в камере решения суда, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что 30 июня в 23.30 на Древлянке мотоциклист не выполнил требования сотрудника полиции об остановке и попытался скрыться.

Началась погоня. Жители микрорайона Скандинавия успели запечатлеть на видео моменты преследования.

На Скандинавском проезде водитель был остановлен. На лицо были признаки опьянения. Поведенное освидетельствование подтвердило состояние опьянения, сообщили в ГИБДД.

В отношении 38-летнего нарушителя составлены административные материалы за управление мотоциклом в состоянии опьянения, без документов, без шлема, не имея полиса ОСАГО.

Кроме этого, за неповиновение законному требованию сотрудника полиции составлен протокол. Решения суда нарушитель ожидает в камере для административно задержанных.

фото: © паблик Вконтакте «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Сотрудники ГИБДД гоняли мотоциклиста на окраине Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

Горожане запечатлели на видео погоню инспекторов ГИБДД за мотоциклистом.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» 30 июня в 23.13 жители микрорайона Скандинавия написали сообщение, что между домов сотрудники ГИБДД на машине пытаются догнать мотоциклиста.

«По Скандинавии ДПС гоняют хрустика. Дай бог здоровья/светлой памяти. Завтра узнаем», — написал очевидец.

Жители Скандинавии запечатлели несколько моментов погони, в результате которой мотоциклист все же попал в руки правоохранителей. 38-летний мотоциклист был повержен и закован в наручники.

фото: © ИТАР-ТАСС/Артур Лебедев

Изменились правила въезда в отели Краснодарского края

Власти Краснодарского края разрешили селить в отели не только привитых, но и переболевших COVID-19 туристов.

Как передает РИА Новости, на прошлой неделе глава региона Вениамин Кондратьев заявлял, что с 1 июля туристам нужен отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, а с 1 августа — только с сертификат (если нет медотвода от прививки). Ассоциация туроператоров России после сообщила, что в АТОР поступают запросы на аннулирование туров в Краснодарский край.

Теперь и с 1 июля, и с 1 августа заселиться в отели можно будет переболевшим COVID-19. Для этого нужно представить медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета на портале госуслуг в электронном или бумажном виде (со дня выздоровления должно пройти не более шести месяцев).

До 1 августа отправиться на отдых в Краснодарский можно и с ПЦР-тестом, полученным не ранее чем за три календарных дня до заселения. Согласно документу, детям до шести лет не потребуется результат ПЦР-теста.

Гражданам Армении, Белоруссии, Киргизии нужен «свежий» отрицательный ПЦР-тест, полученный в мобильном приложении «Путешествуй без COVID-19».

С 1 августа предоставление сертификата о вакцинации или справки о медотводе, кроме отрицательного ПЦР-теста, будет обязательным. Тест потребуют также у несовершеннолетних старше шести лет.

Сейчас обязательная вакцинация для отдельных групп населения введена в 25 российских регионах. Например, в Москве и Подмосковье работодатели должны привить не менее 60 сотрудников сферы услуг.

фото: © паблик Вконтакте «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

Авария произошла в самом центре Петрозаводска (ВИДЕО)

На пересечении Ленина и Энгельса произошла авария, автомобили частично перегородили главную улицу Петрозаводска.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» появилось видео аварии в самом центре города.

На пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса водитель автомобиля «Лада Ларгус», ехавший по улице Энгельса, не предоставил приоритета легковой машине, двигавшейся по проспекту Ленина.

В результате аварии автомобили перекрыли одну из полос движения главной улицы Петрозаводска. Машины получили механические повреждения.

ДТП попало на камеру наружного видеонаблюдения компании «Сампо».

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

В Карелии ищут специалистов, которые будут делать прививки

Число вакансий для специалистов по вакцинации населения в Карелии резко выросло в последние месяцы — по этому показателю республика в лидерах среди регионов Северо-Запада.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного агентством по поиску работы и персонала HeadHunter.

Спрос на специалистов по вакцинации в мае–июне вырос в 5 раз. По числу вакансий Карелия занимает второе место среди регионов Северо-Запада. Исследование показало дефицит таких специалистов. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © страница Вконтакте Владимира Любарского

Глава Петрозаводска поработал оператором виброплиты (ФОТО)

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский попробовать себя в качестве оператора грунтовой виброплиты.

Об исполнении своего если не детского, то давнего желания — попробовать себя в качестве оператора грунтовой виброплиты — Владимир Любарский написал на своей странице в соцсети.

«Непростой труд, хочу я вам сказать», — прокомментировал глава Петрозаводска свой опыт.

Мэр города поработал сегодня оператором виброплиты на Краснофлотской улице, где идет ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Там меняют дорожное полотно, бортовой камень и тротуар.

«Эта дорога не знала подобного ремонта лет 25, не меньше. Смотрим за тем, как осуществляются работы. Знаем „АБЗ-Дорстрой“ как надежного партнера. Тем не менее, осуществляем постоянный текущий контроль за качеством работ. Прошедшие на этой неделе ливни выявили некоторые острые точки на городских дорогах. Дал коллегам поручение еще раз обследовать все ранее отремонтированные объекты, которые находятся на гарантии», — пишет глава Петрозаводска.

Ранее Владимир Любарский рассказал о концепции строительства ливневой канализации, которая избавит город от регулярных потопов после проливных дождей.

Ученые указали озера Карелии, где можно развивать форелеводство без конфликтов с населением

Ученые Карельского научного центра РАН подготовили список озер Карелии, где возможно создание форелеводческих хозяйств, но даже там потребуется целый ряд ограничительных мер.

Об этом сообщила в эфире телеканала «Сампо ТВ 360» председатель КарНЦ РАН Ольга Бахмет.

«В республике около 60 тыс. озер, но по нашим оценкам лишь около 100 потенциально годятся для развития форелеводства. И опять же здесь надо подходить очень осторожно — даже в пределах одного озера надо внимательно смотреть на участки акватории, где и какие места можно использовать в форелеводстве, а где — нет. Такой список озер мы скоро передадим нашему министерству сельского хозяйства, но, конечно, с оговорками, что эту работу необходимо продолжить и каждый конкретный участок обязательно оценивать еще раз внимательно», — сказала Бахмет. В последние несколько лет Карелия переживает череду конфликтов между форелеводами и населением, обеспокоенным влиянием рыбоводных хозяйств на состояние водоемов рядом с деревнями и поселками. Как реагируют власти, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Евгений Епанчинцев/ТАСС

Мужчину арестовали в Карелии по обвинению в педофилии

В Карелии арестовали 57-летннего мужчину, который обвиняется в совершении сексуальных действий в отношении 9-летней девочки, сообщили в Следкоме республики.

В следственном комитете Карелии сообщили о раскрытии преступления, совершенного в 2016 году.

По версии следствия, в сентябре 2016 года в Костомукше 57-летний мужчина совершил «иные действия сексуального характера» в отношении 9-летней девочки.



По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Наказание за данное преступление (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

фото: © ГИБДД Карелии

Водитель устроил групповое ДТП на трассе на севере в Карелии

Житель Иваново получил травмы в массовом ДТП на трассе «Кола» в Сегежском районе.

По сообщению Госавтосипекции Карелии, в минувшую среду, 30 июня, в 17:25 на 723 км + 31 м федеральной автодороги «Кола» в Сегежском районе 38-летний водитель автомобиля Ford Focus, обгоняя грузовик Daf с полуприцепом, столкнулся на встречке с автомобилем Renault. От удара Renault отбросило на полуприцеп Krone.

В результате ДТП 41-летний водитель Renault, житель Иваново, получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, иномарка насмерть сбила пешехода на трассе в Карелии.

фото: © Архив ТАСС

В Петрозаводске будут судить мужчину, избившего своего маленького сына до полусмерти

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины, чей ребенок после избиения уже 9 месяцев находится в ИТАРе.

Мужчина обвиняется в умышленном причинении малолетнему тяжкого вреда здоровью, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, обвиняемый в сентябре 2020 года, находясь в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры со своей супругой, разгневанный громким плачем сына, которому на тот момент исполнилось 4 месяца, избил ребенка. С тяжелыми черепно-мозговыми травмами младенец был доставлен в ДРБ.

Обвиняемый частично признал свою вину.

Уголовное дело после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, малыш, попавший в реанимацию в сентябре прошлого года в возрасте 4-х месяцев, подключен к аппарату ИВЛ в ИТАРе Детской республиканской больницы.

«Улучшений в состоянии ребенка, которому исполнился уже год, нет. Мальчик по-прежнему находится в реанимации на ИВЛ», — сообщили «Столице на Онего» в июне в Минздраве Карелии.

фото: © Администрация Петрозаводска

Подрядчик переделывает недавно отремонтированную аллею в Петрозаводске

Подрядчик ремонтирует аллею Отцов в рамках гарантийных обязательств, на месте переукладывают бетонную брусчатку пешеходной дорожки, сообщили в администрации Петрозаводска.

В рамках гарантийных обязательств ООО «Онего-Строй» устраняет замечания на аллее Отцов на Ключевой. Во время весеннего осмотра территории специалисты администрации выявили ряд серьёзных дефектов. В адрес подрядчика была направлена претензия об устранении замечаний на объекте, благоустроенном в прошлом году.

Сейчас вдоль городской поликлиники №4 снимают бетонную брусчатку для последующей переукладки пешеходной дорожки.

Кроме того, подрядчику предстоит восстановить асфальтовое покрытие, газоны и вывезти строительный мусор. При неисполнении гарантийных обязательств к организации будут применены штрафные санкции.

фото: Столица на Онего

Суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы экс-чиновника мэрии Петрозаводска, осужденного за взятку

Получивший 9 лет колонии за взятки бывший чиновник мэрии Петрозаводска Виталий Рохманюк подал в Верховный суд Карелии дополнение к своей апелляционной жалобе почти на 130 страницах.

Верховного суда Карелии 29 июня при председательствующем - зампредседателя суда Денисе Катанандове планировала рассмотреть апелляционные жалобы бывшего начальник Управления архитектуры и градостроительства мэрии Петрозаводска Виталия Рохманюка и его троих адвокатов: Натальи Союнен, Дмитрия Кушнира из Петрозаводск и Александра Кулебы из Санкт-Петербурга.

Напомним, 16 декабря 2020 года судья Петрозаводского городского суда Екатерина Хомякова признала приехавшего на работу в Карелию из города на Неве Виталия Рохманюка виновным в получении двух взяток в сумме 500 и 410 тысяч рублей от жителей карельской столицы. Последние планировали построить малоэтажные жилые дома – коттеджи на улице Академической и Фонтанном проезде. За получение разрешения на строительство сдачи этих домов в эксплуатацию, считает Следком Карелии, им пришлось заплатить Рохманюку немалые деньги.

Суд приговорил экс-чиновника к 9 годам строгого режима со штрафом в 3 млн рублей. Ему также запретили занимать руководящие должности в течение 6 лет. Но сам осужденный Рохманюк вину не признал и на последнем слове 4 декабря заявил, что старался работать хорошо.

Вначале рассмотрения апелляционной жалобы Рохманюка и его адвокатов Верховным судом Карелии было намечено на 29 июня. Однако в этот день заседание не состоялось. Как сообщили "Столице на Онего" в суде, накануне Виталий Рохманюк подал дополнение к своей апелляционной жалобе, насчитывающее около 130 страниц. Поскольку представителю прокуратуры потребовалось дополнительное время для изучения этого дополнения, председательствующий Денис Катанандов перенес заседание апелляционной инстанции на 7 июля.

фото: © паблик Вконтакте «Подслушано в Кондопоге»

«Скелет» обнаружен рядом с администрацией города бумажников в Карелии (ФОТОФАКТ)

Местные жители зафиксировали на камеру остов старой остановки, красующийся на одной из центральных улиц Кондопоги.

В паблике «Подслушано в Кондопоге» были выложены фотографии остановки на одной из центральных улиц города. Остановка общественного транспорта на них выглядит пугающе: отсутствует крыша и остекление, металлические конструкции обшарпаны, покрыты обрывками объявлений.

«Остановка „Скелет“ рядом с администрацией. И в дождь и в снег на ней легко можно укрыться от непогоды! Не хватает только гигантской кучи мусора, и все будет в стиле Кондопоги», — прокомментировал фотографии автор поста.

Напомним, недавно в одном из районов Петрозаводска на месте старой остановки общественного транспорта установили новую, не менее страшную.

фото: © ГИБДД Карелии

Водитель из Санкт-Петербурга перевернулся ночью на трассе в Карелии

ДТП произошло на федеральной трассе в Медвежьегорском районе.

По информации Госавтоинспекции Карелии, сегодня, 1 июля, в 03:15 на 641км федеральной автодороги «Кола» 56-летний водитель автомобиля Renault Duster, житель Санкт-Петербурга, допустил съезд в кювет и перевернулся.

В результате ДТП мужчина получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, водитель устроил групповое ДТП на трассе на севере в Карелии.

фото: ЕДДС Петрозаводска

Опасная промоина образовалась у пешеходного мостика в Петрозаводске

На улице Мерецкова на велодорожке, у пешеходного мостика через ручей, образовалась большая промоина, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В дежурную службу Петрозаводска сообщили, что на улице Маршала Мерецкова, где проходит мост Лобановский, под мостом через реку Лососинка (со стороны пр. Александра Невского), на велодорожке, у пешеходного мостика через ручей, образовалась большая промоина во всю ширину переправы.

Информация об опасном провале передана начальнику управления городского хозяйства. Горожан просят быть осторожными.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

За последние сутки в России выявлено 23 543 случая заражения коронавирусом

Всего в России зарегистрировано 5 538 142 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, сообщили в оперштабе РФ

За последние сутки в России выявлено 23 543 случая COVID-19 в 85 регионах страны, из них 3 322 (14,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

Всего в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 538 142 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 017 321.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 16 928 человек.

Летальных случаев за все время: 135 886.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 150,1 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

За последние сутки проведено 479 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 01.07.2021 остаются 813 826 человек.

фото: Из фотоархива Бориса Семенова

«В пионерлагерях костры разводили, пели песни и никто не сгорел»: о детском отдыхе в Карелии советских времен

В Карелии, встречающей в этом году полчища туристов, совсем не осталось места для оздоровительного отдыха детей - результат многолетнего упадка и «оптимизации».

Поэтому сейчас многие ностальгически вспоминают прионерские лагеря советских времен.

В их числе известный карельский писатель Армас Машин.

«Бытовые условия в лагерях были неприхотливыми. В комнатах размещались по 10-15 человек, и не только у нас в Карелии — даже в легендарном „Артеке“. Горячей воды в наших лагерях не было, баня — в банный день. Но санитарно-гигиенические нормы строго соблюдались, пионеры не болели. Сейчас в Карелии костер не развести, даже на Иванов день: запрещено, все сгорим, все сожжем. А тогда, в пионерлагерях разводили, пели песни, пекли картошку, и никто не сгорел», — вспоминает Машин.

О том, как был устроен детский отдых в СССР, читайте в его статье «Пионерские лагеря: обыкновенные и невероятные».

фото: © кадр из видео

Временные изменения движения транспорта произойдут в микрорайоне Петрозаводска из-за реконструкции водопровода

На участках улиц Луначарского и Коммунистов организуют двустороннее движение транспорта, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 5 июля на участке улицы Луначарского от дома № 61 до пересечения со Свирской улицей организуют двустороннее движение транспорта. Изменения призваны обеспечить проезд горожан к жилым домам на время производства работ по реконструкции водопроводных сетей. До окончания ремонта улица Луначарского (от проспекта Александра Невского до дома № 61 на улице Луначарского) будет перекрыта.

Также двустороннее движение транспорта организуют на участке улицы Коммунистов между улицами Промышленной и Чернышевского. Помимо этого, на время работ здесь будет запрещена остановка по обеим сторонам автодороги.

Администрация просит горожан с пониманием отнестись к неудобствам, вызванным ремонтом, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

Кроме того, напомним, что с 5 июля в связи с реконструкцией изменятся маршруты общественного транспорта. Подробности также можно найти на сайте администрации Петрозаводска.

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За сутки общее число заразившихся коронавирусом детей выросло на 17 человек

С начала пандемии общее число детей, заразившихся COVID-19, составило 4748 человек, сообщил на своей странице глава Минздрава Михаил Охлопков.

По данным на 1 июля, в Карелии зарегистрирован 4748 детей, заразившихся коронавирусом. За сутки коронавирус выявлен у 17 детей.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки трое детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4403.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что за последние дни число заболевших коронавирусом детей в Карелии увеличилось в шесть раз, основная группа заболевших — это несовершеннолетние от 15 -17 лет.

Напомним, всего за время пандемии коронавирусом заразились 50363 жителя Карелии, 632 из них умерли. Выздоровели 47583 человека.

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Пять лет лишения свободы грозит двум предприимчивым подросткам-рецидивистам в Петрозаводске

Двое несовершеннолетних украли шампунь, продали его и попали на скамью подсудимых, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции Петрозаводска обратился представитель одного из сетевых магазинов города. Он сообщил, что неизвестные похитили с витрины шампунь на общую сумму 2,5 тыс. тысячи рублей. Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в торговом зале.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастны ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности несовершеннолетние петрозаводчане. Подростки дали признательные показания и рассказали стражам правопорядка, что завладели чужим имуществом с целью дальнейшего сбыта. Задуманное они осуществили. Вырученные деньги потратили на личные нужды.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

фото: © паблик Вконтакте «Газета «Новости Костомукши»

И стар и млад на солнцепеке: в городе горняков в Карелии прошла выездная вакцинация

В Костомукше началась выездная вакцинация, которую проводит Межрайонная больница №1.

Как сообщает издание «Новости Костомукши», сегодня, 1 июля, на малой площади у КСЦ «Дружба» началась выездная вакцинация, которую проводит Межрайонная больница № 1. Желающих получить прививку «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) собралось много.

В очереди стоят, как говорится, и стар и млад. Среди опрошенных большинство прививаются по необходимости — кто-то собирается в отпуск, у других впереди поступление в вуз, третьих обязывают пройти вакцинацию на работе.

В среднем на посещение передвижного медицинского кабинета уходит 7 минут. Человека осматривают, измеряют температуру, давление и делают укол. В течение 15-30 минут после прививки медики рекомендуют находиться поблизости от передвижного кабинета.



«Есть одно неудобство при уличной вакцинации — стоять на солнцепёке не очень комфортно», — отметили участники вакцинации.